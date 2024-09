Almanacco vs. Notion (studio comparativo e alternativa)

Scegliere il giusto strumento per i documenti è come scegliere la miscela di caffè perfetta: serve qualcosa che si adatti al flusso di lavoro, che dia energia al team e che non lasci un sapore amaro.

Per gli utenti di Almanac Docs, la sensazione è che la miscela preferita sia stata ritirata dagli scaffali. Con la chiusura di Almanac Docs prevista per il 31 gennaio 2025, molti utenti sono alla ricerca di un nuovo e solido strumento di documentazione.

Un'alternativa popolare è Notion. Notion è ottimo per la sua flessibilità e per l'intervallo di funzionalità/funzione, il che lo rende una scelta allettante per coloro che sono stati piantati in asso dall'uscita di Almanac.

Vediamo come i due strumenti di collaborazione, Almanac e Notion, si confrontano.

In questo articolo confronteremo Almanac vs Notion, le loro funzionalità/funzioni avanzate, la facilità d'uso e la diversità, e presenteremo anche un'alternativa ideale ad Almanac vs Notion (si tratta di ClickUp ). Iniziamo.

Che cos'è l'almanacco?

Via: Almanacco Almanac è una piattaforma di gestione collaborativa dei documenti progettata per consolidare i documenti professionali e semplificare i flussi di lavoro di approvazione del team.

Le funzionalità/funzione chiave di Almanac includono:

Modifica collaborativa dei documenti

Aree di lavoro e cartelle dedicate per la gestione dei documenti

Una galleria di modelli personalizzabili per vari tipi di documenti

Commenti, feedback e approvazione dei documenti in app

Tuttavia, con la prossima chiusura di Almanac Docs, gli utenti sono alla ricerca di alternative affidabili. Quindi, prima di addentrarci nel confronto, valutiamo le migliori funzionalità/funzione di Almanac.

Le migliori funzionalità/funzione di Almanac

Le funzionalità/funzione di Almanac sono adatte ai team che mantengono un rigoroso controllo della versione di ogni documento condiviso. Ecco alcune funzionalità/funzione che si sono distinte finora:

Funzione #1: Monitoraggio delle attività cardine

Almanac sostituisce i timestamp con le attività cardine per aiutarvi a navigare con facilità nella cronologia del vostro lavoro.

Il tracciamento delle milestone consente ai team di impostare attività cardine all'interno dei documenti, dalla definizione di obiettivi specifici all'impostazione di scadenze e al monitoraggio degli stati direttamente all'interno dei file. Inoltre, consente di collegare i processi di approvazione dei documenti ad attività cardine specifiche, migliorando la supervisione e la responsabilità del progetto.

**Il mio lavoro è ideale per progetti che richiedono un attento monitoraggio e coordinamento, in particolare per il lancio di prodotti, campagne di marketing o casi legali complessi

Funzione #2: modifica collaborativa in tempo reale

L'editor di documenti di Almanac consente al team di lavorare contemporaneamente su un documento. In altre parole, è possibile:

Vedere le modifiche in tempo reale, man mano che vengono eseguite

Identificare chi ha modificato il documento tramite i tag dei nomi di tutte le persone attive sul documento stesso

Evidenziare e annotare determinati punti

Taggare le persone e lasciare commenti per loro sul documento

Tuttavia, è utile per i team che hanno bisogno di co-autori di documenti. Alcuni esempi sono i team che si occupano di marketing dei contenuti, i team legali che redigono contratti o i team di prodotto che sviluppano guide per gli utenti.

Funzione #3: Gestione del flusso di lavoro dei documenti

Lo strumento di gestione del flusso di lavoro di Almanac aiuta a semplificare il processo di creazione dei documenti. È possibile impostare un processo di approvazione, assegnare attività a specifici reparti (e membri del team) e monitorare lo stato di avanzamento della documentazione nelle fasi del progetto.

Insieme alle integrazioni di Almanac con i più diffusi strumenti di terze parti, questo approccio alla gestione del flusso di lavoro riduce i colli di bottiglia e garantisce che i documenti vengano rivisti e approvati in tempo.

Prezzi dell'almanacco

Free Forever

Teams (per piccoli team): $59/mese

$59/mese Pro (per team in crescita): $149/mese

$149/mese Enterprise (per team personalizzati): Prezzo personalizzato

Da fare? Almanac è stata fondata nel 2019 dal CEO Adam Nathan a San Francisco.

**Che cos'è Notion?

Fonte: Notion Notion è un'area di lavoro digitale che combina in un'unica piattaforma le funzioni di presa di note, project management, monitoraggio delle attività, creazione di una base di conoscenze, organizzazione dei dati e gestione generale del team.

Come un

software wiki interno all'azienda

notion aiuta a organizzare il lavoro, a gestire le attività, a creare elenchi di cose da fare e a collaborare in tempo reale per un migliore project management.

Questa flessibilità rende Notion ideale per migliorare la gestione della conoscenza ed eliminare i silos di dati all'interno dell'organizzazione.

Ma Notion non si limita a questo. 👇

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Il punto chiave di Notion è la sua architettura. Un'area di lavoro semplice, pulita e multifunzionale, in grado di adattarsi alle diverse esigenze dei progetti nelle varie organizzazioni.

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave di questo spazio di lavoro unificato:

Funzione/funzione n. 1: Notion Databases

I database di Notion sono una raccolta di pagine Notion interconnesse che consentono di organizzare i dati in vari modi.

È possibile personalizzare questi database con vari tipi di campi e proprietà, che vanno da testi e numeri a date e caselle di controllo.

Utilizzando Relazioni e Rollup, è possibile collegare proprietà o database tra le pagine e definire relazioni tra gli elementi per una gestione dinamica dei dati.

Ad esempio, un database di attività può essere collegato a un calendario di progetto, aggiornando automaticamente le sequenze temporali quando le attività vengono aggiunte o completate.

Funzionalità/funzione #2: capacità IA integrata

Notion integra l'IA nella sua piattaforma per facilitare il lavoro. Ad esempio, è possibile:

Usare l'IA per riempire automaticamente i campi e le proprietà con i contenuti/dati giusti del vostro database

Creare, modificare e formattare contenuti utilizzando l'IA di Notion

Domande e risposte per rispondere a domande su team specifici, progetti e altro ancora, effettuando ricerche nell'area di lavoro

Funzione #3: potenti funzionalità personalizzate e modelli

Notion contiene migliaia di modelli precostituiti per il piano personale e i tracker della produttività (anche in un account gratuito) per aiutare il team a essere consapevole del proprio carico di lavoro e delle proprie mansioni.

Che si tratti di schede di progetto per diverse nicchie o di note di riunione per le interazioni audio-video con team remoti, l'interfaccia drag-and-drop consente di riorganizzare liberamente i contenuti e di adattarsi praticamente a qualsiasi flusso di lavoro.

Feature #4: Opzioni multi-vista ed elenchi comprimibili

La visualizzazione delle informazioni dai database diventa facile con Notion, che supporta la rappresentazione dei dati in più visualizzazioni. Scegliete tra tabelle, tavole Kanban e altri mezzi di rappresentazione dei dati per avere un'idea più precisa di ciò che richiedono i vostri prodotti, clienti e servizi.

Allo stesso modo, gli elenchi comprimibili e le sezioni collassabili consentono di nascondere e rivelare i contenuti rilevanti, mantenendo le pagine pulite e focalizzate sulle metriche in questione.

Questa funzionalità è estremamente preziosa negli scenari di project management, dove i diversi membri del team possono richiedere visualizzazioni diverse dello stesso set di dati.

Prezzi di Notion

Free Forever

Plus: $12/mese

$12/mese Business: $18/mese

$18/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Almanacco vs Notion: Funzionalità/funzione a confronto

Mentre Almanac è più adatto alle organizzazioni che hanno bisogno di un controllo rigoroso dei documenti e di una collaborazione strutturata, Notion offre un'area di lavoro consolidata flessibile e alimentata dall'IA per attività che vanno oltre la gestione dei documenti.

Ecco una rapida valutazione che mette a confronto le funzionalità/funzione di ciascuna piattaforma:

Funzione #1: Funzionalità di gestione dei documenti e di collaborazione

Almanac eccelle nella gestione dei documenti grazie alla modifica collaborativa in tempo reale e alla potente estensione del controllo di versione. Consente inoltre a più membri del team di lavorare contemporaneamente su un documento.

Notion offre le stesse funzionalità, ma le integra in vari formati di contenuto, dalle note alle attività, fino ai database. In definitiva, Notion è una piattaforma versatile e completa per la gestione di wiki, documenti e dati.

Vincitore: In Almanac vs Notion, Notion si aggiudica la corona in quanto è in grado di collaborare e gestire un ampio repository di documenti, agendo quasi come un hub di dati.

Funzione #2: funzionalità/funzione di project management e attività

I team di sviluppo software utilizzano Notion per tenere traccia dei bug segnalati e programmare gli sprint su una vista Kanban. Questo livello di integrazione permette un project management agile, in cui le modifiche si riflettono su tutti i database in dipendenza.

La capacità di Notion di visualizzare i dati sotto forma di elenchi, calendari o schede significa che diversi stakeholder, come sviluppatori, marketer e project manager, possono rimanere in connessione con gli stessi dati sottostanti attraverso visualizzazioni diverse.

D'altra parte, le funzioni di project management di Almanac sono strettamente legate ai progetti ad alta intensità di documenti. I team che si occupano dello sviluppo dei prodotti possono utilizzare questa funzionalità per tenere traccia dei documenti in fasi come la concettualizzazione iniziale e la reportistica di conformità alle normative.

Tra Notion e Almanac, Notion si aggiudica il primato nella gestione dei progetti, poiché crea e collega database per la gestione delle attività, il piano degli sprint e l'allocazione di risorse complesse.

Funzione #3: Ecosistema di integrazione e personalizzazione dei modelli

Gli utenti di Notion possono creare rapidamente documenti utilizzando modelli personalizzabili per flussi di lavoro come l'onboarding dei client e le pipeline di contenuti. Piuttosto che moduli statici, i modelli di Notion accompagnano blocchi dinamici come tracciatori di stato, caselle di controllo e persino video incorporati.

Ancora meglio, Notion lavora rapidamente con strumenti di terze parti molto diffusi come Slack, Trello, Google Drive, Microsoft Office, ecc. In questo modo, i team possono attingere dati da altre piattaforme e mantenere tutti i loro strumenti interconnessi.

Ad esempio, il team di prodotto può integrare la propria roadmap in Notion con una bacheca di Trello! E se state cercando di imparare come creare un wiki aziendale anche Notion fa un lavoro abbastanza decente.

🏆Vincitore: Considerando l'utilità limitata di Almanac per le attività legate alla documentazione, Notion lo surclassa per questi fattori.

Almanac vs Notion su Reddit

Molti Redditors si orientano verso Notion per la sua versatilità nella gestione di documenti e database. Migliora la produttività grazie alle opzioni di personalizzazione dei modelli e facilita i compiti di project management.

Il mio dashboard personale mostra solo le attività in scadenza oggi, suddivise per progetto (o area). Posso attivare/disattivare la visualizzazione di una sequenza di attività da svolgere in quel progetto (o area). Utilizzo la visualizzazione del dashboard per impostare le attività al mattino, per fare il triage nel corso della giornata e poi per completare e aggiustare le date secondo le necessità quando finisco il lavoro

Per quanto Notion possa essere attraente, molti Utenti dell'almanacco amano ancora la "versione simile a Git" dello strumento L'attenzione alla documentazione consente agli utenti di pianificare e documentare ogni minimo dettaglio del progetto.

_Almanac ha qualche vibrazione di GitHub con il controllo dei rami, il che potrebbe essere davvero utile, ma mi preoccupa la curva di apprendimento di questo modo di lavorare quando devo coinvolgere nel viaggio persone che non sono abituate a pianificare e documentare i processi

Riunione ClickUp-La migliore alternativa ad Almanac vs Notion

Con la chiusura di Almanac e i limiti di Notion, è importante cercare strumenti di gestione dell'area di lavoro digitale in grado di fare tutto. ClickUp è una piattaforma unica per tutte le esigenze di produttività.

Uno strumento di project management ricco di funzionalità come ClickUp vi aiuterà ad acquisire quella potente miscela di flessibilità di gestione, alto livello di personalizzazione e oltre 1.000 integrazioni.

Dalla collaborazione documentale allo sfruttamento dell'IA, fino alla riduzione del carico di lavoro manuale, dovete testare come questo strumento di documentazione per progetti può essere il vostro compagno di lavoro. Fidatevi di noi, si distingue davvero dalle altre app.

ClickUp's One Up #1: Gestione avanzata dei documenti

Scegliete ClickUp Docs per centralizzare tutte le informazioni sul progetto e sulle attività per i titolari delle stesse ClickUp Documenti funzionalità/funzione per la creazione di documenti sono progettate per trasformare il modo in cui i team collaborano ai file digitali. È possibile incorporare diversi formati di contenuto collegati alle attività e convertire i commenti in team attivabili, il tutto formattando i documenti con tabelle, titoli, indici e altro ancora.

Inoltre, è possibile creare pagine e sottopagine nidificate all'interno dei documenti per riflettere le intenzioni di controllo della versione. I team possono anche modificare questi documenti su più piattaforme contemporaneamente e lavorare con funzionalità avanzate di commento su sezioni specifiche.

ClickUp's One Up #2: Funzionalità/funzione IA

Utilizzate ClickUp AI per richiamare rapidamente i dati testuali e di file senza lunghi periodi di attesa durante la ricerca ClickUp Brain offre risposte istantanee alle query spontanee sui documenti e sui progetti che vengono registrate. Inoltre, le promemoria guidate dall'IA mantengono il progetto in carreggiata senza interventi manuali quotidiani.

Senza dimenticare che l'IA writer agisce come una macchina per la creazione di contenuti, aiutandovi a generare reportistica, email e persino newsletter interne in pochi secondi.

ClickUp's One Up #3: Modello Wiki completo

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-397.png Il modello Wiki di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a costruire una libreria completa di conoscenze per il vostro team.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110164&department=other&_gl=1\*1ngx14a\*_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuNzI4MjUwMTQxLjE3MjU4NzM0MzQuMTcyNT3MzY2MA ..

Scarica questo modello /%cta/

La cosa più importante è che, Modello Wiki di ClickUp offre ai team uno sportello unico per i dati del progetto raccolti da fonti interne ed esterne. Questo hub centrale di dati consente a tutti i reparti di accedere alle informazioni su richiesta, eliminando la necessità di lunghe conversazioni per trovare i documenti giusti.

È possibile adattarlo allo stile di branding desiderato, assegnare titolari e collaboratori a ciascun file e creare un intero elenco di procedure operative (SOP), il tutto all'interno di ClickUp.

Archivio modelli: Inoltre, date un'occhiata a questi fantastici modelli di wiki per altri formati adatti alle vostre esigenze.

Scaricare questo modello

Quale è la soluzione migliore per la gestione dell'area di lavoro-Almanac vs. Notion vs. ClickUp?

Almanac è stato a lungo il leader dello spazio di gestione dei documenti. Ma da quando sta per chiudere, gli occhi sono puntati su Notion e ClickUp.

A dire il vero, quando si tratta di produttività in un mercato così competitivo, i team non possono permettersi di scendere a compromessi.

Le funzioni facili da fare e i costanti aggiornamenti delle funzionalità/funzioni di ClickUp hanno permesso alle organizzazioni di dotarsi di uno strumento versatile. Quindi, cosa state aspettando? Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi.