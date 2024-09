13 modelli gratuiti di turni di servizio per una facile programmazione

Senza un programma di team ben strutturato, il caos prende il sopravvento. Scadenze mancate, sovrapposizioni di compiti e dipendenti stressati diventano la norma.

Da fare, quindi, per ristabilire l'ordine, aumentare l'efficienza e creare un flusso di lavoro equilibrato e privo di stress?

I modelli di registro sono la soluzione ideale. Questi strumenti pronti per l'uso eliminano il problema della programmazione, offrendo un modo chiaro ed efficiente per gestire il tempo. Funzionalità/funzione come i turni personalizzabili, il monitoraggio automatizzato e i calendari con codice colore vi aiutano a ottimizzare ulteriormente i processi.

Siete curiosi di sapere come fare? Scoprite 13 modelli di turni gratis che semplificano il coordinamento, riducono lo stress e portano il vostro team all'eccellenza operativa.

**Che cosa sono i modelli di turni?

I modelli di turni sono strumenti precostituiti che ottimizzano il piano offrendo un quadro strutturato per l'organizzazione di turni, attività e sequenze.

Grazie a layout intuitivi, eliminano le congetture sulla pianificazione, semplificando l'assegnazione dei ruoli, la tracciabilità degli stati e la gestione di tutto, senza errori.

Ecco i vantaggi essenziali modelli di programma di lavoro tabella:

Efficienza: Non è necessario creare programmi da zero. I modelli pronti all'uso consentono di risparmiare tempo e di concentrarsi su priorità più strategiche

Non è necessario creare programmi da zero. I modelli pronti all'uso consentono di risparmiare tempo e di concentrarsi su priorità più strategiche Coerenza: Mantenere pianificazioni uniformi su tutta la linea. Un format standardizzato riduce gli errori e le comunicazioni errate, garantendo la sincronizzazione di tutti

Mantenere pianificazioni uniformi su tutta la linea. Un format standardizzato riduce gli errori e le comunicazioni errate, garantendo la sincronizzazione di tutti Flessibilità: Personalizzateli per adattarli alle vostre esigenze specifiche. Gestite turni di lavoro, orari scolastici o calendari di progetti? Adattate ogni modello al vostro flusso di lavoro

Personalizzateli per adattarli alle vostre esigenze specifiche. Gestite turni di lavoro, orari scolastici o calendari di progetti? Adattate ogni modello al vostro flusso di lavoro Chiarezza: Definire con precisione ruoli, responsabilità e fasce orarie. Quando il team sa cosa Da fare e quando, riduce la confusione e aumenta l'account

Definire con precisione ruoli, responsabilità e fasce orarie. Quando il team sa cosa Da fare e quando, riduce la confusione e aumenta l'account Accessibilità: Accedete al vostro modello in qualsiasi momento, online o offline. Che siate in sede, da remoto o lavorando in una configurazione ibrida, i vostri programmi sono sempre a portata di mano

pronti a prendere il controllo della vostra programmazione?

Scopriamo le funzionalità/funzione che rendono questi strumenti un must per il vostro team.

**Cosa rende un buon modello di roster?

I modelli per la creazione dei roster trasformano il modo in cui gestite il vostro team, se sono dotati delle giuste funzionalità/funzioni.

Un buon modello deve essere flessibile, efficiente e progettato per mantenere tutti coordinati. Ecco cosa cercare:

Personalizzazione facile e veloce : Riorganizzare i turni e i ruoli al volo. Che si tratti di modifiche dell'ultimo minuto o di piani a lungo termine, un modello flessibile consente di mantenere il processo di pianificazione agile e preparato a tutto

: Riorganizzare i turni e i ruoli al volo. Che si tratti di modifiche dell'ultimo minuto o di piani a lungo termine, un modello flessibile consente di mantenere il processo di pianificazione agile e preparato a tutto Monitoraggio del tempo integrato : Scegliete un modello che automatizzi il monitoraggio del tempo per ridurre le attività manuali. La registrazione accurata delle ore consente di risparmiare tempo e di ridurre gli errori in busta paga, permettendovi di concentrarvi su ciò che conta di più

: Scegliete un modello che automatizzi il monitoraggio del tempo per ridurre le attività manuali. La registrazione accurata delle ore consente di risparmiare tempo e di ridurre gli errori in busta paga, permettendovi di concentrarvi su ciò che conta di più Chiarezza visiva con il codice colore : Il team può visualizzare in modo semplice e con codici colore i propri turni o progetti. I modelli con questa funzionalità/funzione rendono immediatamente comprensibili anche le pianificazioni più complesse e riducono le possibilità di attività mancate

: Il team può visualizzare in modo semplice e con codici colore i propri turni o progetti. I modelli con questa funzionalità/funzione rendono immediatamente comprensibili anche le pianificazioni più complesse e riducono le possibilità di attività mancate Automazioni per la rotazione dei turni : Selezionate uno strumento che garantisca una distribuzione equa grazie alla rotazione automatica dei turni. Niente più giocoleria manuale: solo carichi di lavoro equilibrati e dipendenti felici e riposati

: Selezionate uno strumento che garantisca una distribuzione equa grazie alla rotazione automatica dei turni. Niente più giocoleria manuale: solo carichi di lavoro equilibrati e dipendenti felici e riposati Integrazione perfetta: Cercate una soluzione che si integri perfettamente con gli strumenti di payroll, project management e comunicazione esistenti. In questo modo la pianificazione è allineata con l'intero flusso di lavoro ed evita la duplicazione dei lavori

Tenendo conto di queste priorità, scopriamo quali sono le migliori soluzioni di modelli di turnazione in grado di soddisfare tutte queste priorità!

13 Modelli gratuiti di progettazione del roster per prendere il controllo del vostro programma

Ora che sapete cosa rende eccellente un modello di roster, è il momento di usare questa conoscenza e scegliere quello ideale per le vostre esigenze. Anche se molti app per la pianificazione del lavoro offrono migliaia di modelli, e passarli al setaccio è un'impresa ardua.

Abbiamo selezionato i 13 migliori modelli di pianificazione dei turni di lavoro che offrono la miscela perfetta di flessibilità, efficienza e personalizzazione per semplificare la vostra ricerca. E la parte migliore? Sono gratis.

Date un'occhiata alle nostre scelte migliori per aiutare il vostro team a eccellere e a rimanere all'avanguardia!

1. Modello di registro del personale di ClickUp

Modello di elenco del personale di ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di elenco del personale di ClickUp è la soluzione completa per gestire in modo efficiente gli orari dei dipendenti, le buste paga e il monitoraggio delle attività. Consolida tutto in un unico sistema e offre visualizzazioni facili da usare, personalizzabili in base alle esigenze del team.

Ad esempio, la vista Elenco consente di visualizzare una panoramica completa del team: nomi, ruoli, reparti e altro ancora, a portata di mano.

Utilizzate la visualizzazione Calendario settimanale per ottimizzare le vostre attività la programmazione delle risorse assicurandosi che la disponibilità di ogni dipendente sia cancellata.

Non perdetevi la Bacheca dei pagamenti del personale, un layout visivo in stile Kanban che semplifica la gestione delle paghe e il monitoraggio degli straordinari. Questa funzionalità/funzione assicura che non vengano saltati i pagamenti e mantiene le finanze organizzate.

Ecco come il modello di lista del personale di ClickUp può aiutarvi:

Assegnare e sondare le attività con stati personalizzati come 'In Avanzamento' e 'Completato'

Passare dalla vista Calendario, Elenco o Bacheca per una migliore visibilità e controllo

Monitorare visivamente lo stato di avanzamento per garantire che nessun turno, attività, data o pagamento vada perso

Personalizzate il vostro registro con campi personalizzati, nuove righe e contenuti per adattarlo alle vostre esigenze, man mano che le vostre attività crescono

Scarica questo modello

💡 Pro Tip: Avete bisogno di uno strumento che faccia più della programmazione? La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp vi copre! Dall'onboarding dei dipendenti alle verifiche delle prestazioni, dal monitoraggio della diversità all'aumento della produttività e alla gestione delle verifiche, ClickUp è la soluzione più potente per le risorse umane.

2. Modello di elenco dei membri della Bacheca di ClickUp

Modello di elenco dei membri della Bacheca di ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Volete creare un sistema semplice ma robusto per gestire i vostri team amministrativi e di leadership? Il Modello di elenco dei membri della Bacheca di ClickUp è la soluzione ideale.

Facilita la gestione dei membri del consiglio di amministrazione, fornendo una visualizzazione completa della carica, dei dettagli di contatto e delle responsabilità.

Ciò che lo contraddistingue è l'impostazione Visualizza il calendario di ClickUp che porta il coordinamento delle riunioni a un livello superiore. Le promemoria personalizzate per gli eventi assicurano che non si perda mai una data o una scadenza importante, con avvisi inviati direttamente ai dispositivi.

Ecco come il modello Bacheca di ClickUp può aiutarvi:

Monitoraggio delle informazioni di contatto, del ruolo, del mandato e dei compiti critici di ogni membro della Bacheca in un unico posto

Pianificare e condividere i dettagli delle riunioni, assicurando che ogni membro sia aggiornato e allineato

Aggiungere campi personalizzati per le presenze, le decisioni sulle riunioni o dati specifici per la vostra organizzazione

Semplificare l'onboarding per i nuovi dirigenti e supportare lo sviluppo della leadership

Scarica questo modello

3. Modello di registro delle riunioni ClickUp

Modello di registro delle riunioni ClickUp

Le riunioni sono il cuore pulsante di ogni organizzazione, sia che si tratti di una startup, di un'azienda consolidata o di un istituto di formazione. Questi momenti cruciali formano idee, fanno avanzare progetti e portano a decisioni critiche.

Ma ammettiamolo: gestire i partecipanti, assegnare i ruoli e catturare le chiavi di lettura richiede tempo e fatica. È qui che il Modello di registro delle riunioni ClickUp passa ad ottimizzare l'intero processo.

Va oltre il semplice monitoraggio delle presenze: registra facilmente i partecipanti alla sessione, assegna loro ruoli come facilitatore, cronometrista o annotatore e mantiene tutto sistematico.

Lavorate con dipendenti ibridi o remoti? Nessun problema: questo modello di roster funge anche da sistema di rilevazione delle presenze a distanza che garantisce il monitoraggio e il coinvolgimento dei partecipanti virtuali senza soluzione di continuità.

Ecco come il modello di registro delle riunioni di ClickUp può aiutarvi:

Registrare i partecipanti, assegnare i ruoli e registrare le presenze sia per i partecipanti in sede che per quelli remoti

Registrare i titoli delle riunioni, le date, le posizioni, le informazioni sul progetto e gli elementi critici di azione in un unico spazio

Annotare e condividere le decisioni, i follower e le attività per tenere tutti sulla stessa pagina

4. Modello di calendario del team ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Team-Schedule.png Calendario del team https://app.clickup.com/signup?template=t-194504419&department=pmo Scaricare questo modello /$$cta/

Bilanciare i carichi di lavoro dei dipendenti senza sovraccaricare nessuno o sottoutilizzare le risorse è una sfida difficile. Richiede un piano strategico e continui aggiustamenti per garantire che ogni membro del team sia impegnato e produttivo.

Il Modello di programma del team ClickUp facilita questo processo aiutandovi a mantenere tutti allineati con gli obiettivi e a gestire il tempo in modo efficace.

Grazie al layout a colori e alla vista Carico di lavoro integrata, è possibile ottenere un'istantanea chiara delle attività, delle scadenze e della distribuzione del carico di lavoro del team, organizzate in blocchi e colonne ordinate.

Inoltre, vi aiuta a creare una programma settimanale chiaro e attuabile

in modo da evitare di perdere tempo con attività a bassa priorità e ridurre le distrazioni. Concentrarsi su ciò che è veramente importante migliorerà l'efficienza del team e porterà a risultati migliori.

Ecco come il modello di pianificazione del team di ClickUp può aiutarvi:

Visualizzare i programmi in diversi formati: panoramiche settimanali, suddivisioni per singolo membro e altro ancora

Utilizzare la vista Azioni del progetto per visualizzare lo stato di avanzamento di ogni progetto

Aggiornate e condividete gli stati come "attività completate" per tenere informati gli stakeholder sugli stati di avanzamento

5. Modello di piano di lavoro per i dipendenti di ClickUp

Modello di piano di lavoro per i dipendenti di ClickUp

Quando si pensa alla programmazione, si pensa anche a strumenti che aiutano a gestire i costi del lavoro e a tenere traccia delle richieste di ferie. Il Modello di pianificazione del lavoro dei dipendenti di ClickUp copre queste basi e altre ancora.

Questo modello, facile da usare, è ideale per semplificare l'intero flusso di lavoro. È dotato di sei attributi personalizzati - Costo del lavoro, Tariffa oraria, Capo turno, Problemi e Traguardo - che consentono di salvare e visualizzare dettagli cruciali sui dipendenti.

Inoltre, è uno dei migliori modelli di gestione del tempo che consentono di pianificare con precisione i turni dei dipendenti. Migliorate il processo con solide funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, email e altro ancora.

Ecco come il modello di programma di lavoro per i dipendenti di ClickUp può aiutarvi:

Creare orari di lavoro di grande impatto visivo per i vostri dipendenti

Monitorare le richieste di ferie e assicurarsi che tutti siano conformi alle leggi sul lavoro

Migliorare la comunicazione tra dipendenti e manager

Utilizzare la vista Capacità per gestire il tempo del team e pianificare il numero di ore di lavoro di ciascun dipendente

6. Modello di profilo per i dipendenti di ClickUp

Modello di profilo per i dipendenti di ClickUp

Immaginate di avere un luogo dedicato dove poter visualizzare i profili e le prestazioni di tutti i membri del vostro team, con tutti i dati vitali di cui avete bisogno a portata di mano.

Il Modello di profilo dei dipendenti di ClickUp trasforma questa visione in realtà! È un hub potente e centralizzato per aggiungere note settimanali 1:1, monitorare lo sviluppo professionale e mostrare i risultati individuali.

Ciò che distingue questo modello è la sua incorporata analisi della forza lavoro che vi aiuta a capire meglio il comportamento del vostro team e a prendere decisioni basate sui dati. Sia che si tratti di monitorare gli obiettivi, di registrare i feedback o di monitorare la crescita della carriera, il sistema garantisce che non si trascuri nulla.

Inoltre, è completamente adattabile e ricco di funzionalità/funzione, il che lo rende un must per ottimizzare i processi HR e tenere il passo con gli stati del team.

Ecco come il modello dei profili dei dipendenti di ClickUp può aiutarvi:

Accedere a tutti i dettagli dei membri del team in un unico punto, per essere sempre informati a colpo d'occhio

Monitorare facilmente la crescita e i risultati ottenuti, mantenendo tutti allineati con i loro obiettivi

Organizzare i feedback e i risultati ottenuti, rendendo le valutazioni delle prestazioni un gioco da ragazzi

Personalizzare il modello in base alle esigenze del vostro team, adattandolo alla crescita della vostra azienda

7. Modello di programma dei turni di lavoro ClickUp

Modello di programma dei turni di lavoro ClickUp

Se amate il minimalismo, il Modello di programma dei turni di lavoro ClickUp è perfetto. Progettato con semplicità, riduce il disordine e si concentra su ciò che conta: gestire in modo efficiente i periodi di lavoro.

Inserite gli orari di inizio e fine dei turni, assegnate i ruoli e voilà, è tutto pronto. È anche possibile aggiungere righe per monitorare le assenze e notare i motivi delle chiamate, in modo da mantenere il tutto semplice e senza ulteriori problemi.

Da fare: dividere il team in quattro gruppi e pianificare una rotazione di quattro settimane? Questo modello di foglio è un ottimo punto di partenza per l'impostazione dei turni 2-2-3 per i piani di lavoro . Usate i codici colore per individuare i giorni di lavoro rispetto a quelli di riposo e per distinguere a colpo d'occhio i turni diurni da quelli notturni.

Ecco come il modello di tabella dei turni di lavoro di ClickUp può aiutarvi:

Inserire gli orari di inizio e fine, assegnare i ruoli e monitorare le assenze, il tutto in un formato organizzato

Utilizzate i codici colore per distinguere i giorni di lavoro da quelli di riposo e i turni diurni da quelli notturni

Sfruttate le funzioni multiple di ClickUp, come la comunicazione tra team o il project management, per condividere il programma dei turni con il vostro personale

8. Modello di programma di lavoro mensile ClickUp

Modello di programma di lavoro mensile ClickUp

Il Modello di piano di lavoro mensile di ClickUp rende più semplice la gestione delle attività mensili e degli obiettivi del team. Offre una chiara visualizzazione di ciò che ciascun membro del team o reparto deve realizzare nell'arco di un mese, assicurando che tutti si allineino agli obiettivi aziendali più ampi.

Inoltre, questo modello aiuta a mantenere la concentrazione e il monitoraggio. Impedisce il problema comune di saltare agli obiettivi futuri, come ad esempio immergersi nei progetti del quarto trimestre prima di aver concluso le attività del terzo.

Ecco come il modello di programma di lavoro mensile di ClickUp può aiutarvi:

Visualizzare chiaramente gli obiettivi e le attività mensili, assicurando che il vostro staff sia sincronizzato con le attività da fare

Alternare le viste Calendario, Sequenza o Grafico di Gantt per adattarsi allo stile preferito dal team

Assicurarsi di avere la giusta copertura nei momenti di punta, evitando la carenza di personale

Ridurre le spese dovute a conflitti di programmazione e modifiche dell'ultimo minuto

9. Modello di tabella oraria giornaliera ClickUp

Modello di tabella oraria giornaliera ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Una tabella oraria giornaliera è un documento fondamentale che registra il tempo di lavoro di ciascun dipendente ogni giorno o turno. Il monitoraggio del tempo dedicato alle varie attività e il calcolo del totale delle ore sono essenziali per l'accuratezza delle buste paga, l'analisi della produttività e il project management.

Tuttavia, l'approvazione di ogni foglio è noiosa e soggetta a errori senza un sistema ottimizzato, soprattutto quando si gestiscono molti dipendenti. È qui che un sistema robusto modelli di tabella oraria diventano indispensabili.

Il Modello di tabella oraria giornaliera ClickUp è la scelta migliore a questo proposito. Semplifica il monitoraggio del tempo automatizzando i processi di invio e approvazione, riducendo il carico di lavoro sia per il personale che per i manager.

Ecco come il modello di tabella oraria giornaliera di ClickUp può aiutarvi:

Controllare gli straordinari, le ferie pagate e le assenze per malattia, assicurando che tutte le ore siano inserite e totalizzate in modo accurato

Semplificare il processo di gestione giornaliera del tempo, riducendo il carico di lavoro manuale e minimizzando gli errori

Centralizzare il monitoraggio del tempo in un'interfaccia del foglio intuitiva e facile da usare

Scarica questo modello

Pro Tip: Volete sfruttare la potenza delle tabelle orarie per un esito positivo? Date un'occhiata a questa guida definitiva padroneggiare la gestione delle tabelle orarie .

10. Roster in Word/Documenti Google con immagini Modello di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Word-Google-Docs-Roster-with-Pictures-Template-by-Template-net.png Roster di Word/Documenti Google con immagini modello da Template.net /$$$img/

via Template.net Volete personalizzare gli orari del vostro team? Il modello Word/Google Documenti Google Roster with Pictures di Template.net sarebbe un'ottima aggiunta al vostro kit di strumenti.

Questo modello consente di aggiungere le foto dei dipendenti accanto ai turni e ai fogli di presenza, rendendo più facile per tutti associare i volti ai nomi. È utile per il team-building e per creare un ambiente di lavoro più coinvolgente.

Ecco come questo modello può aiutarvi:

Aggiungete immagini al vostro elenco per una facile identificazione e un tocco personale

Modifica in Word o Documenti Google, per adattare facilmente il programma alle vostre esigenze

Mantenere il piano del vostro team chiaro e accessibile con un format pulito e professionale

11. Modello di registro medico in Word da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Medical-Roster-Word-Template-by-Template-net-1400x1084.png Modello di registro medico Word da Template.net /$$$img/

via Template.net La gestione del team medico comporta una serie di sfide. La programmazione del personale sanitario prevede il coordinamento di vari reparti, la copertura dei turni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la gestione di emergenze impreviste.

Ma gestire tutto questo è un'attività complessa e richiede molto tempo. Il modello Medical Roster Word di Template.net semplifica questo processo offrendo una soluzione su misura per le impostazioni sanitarie.

Fornisce un approccio strutturato alla programmazione del personale, garantendo la copertura di ogni turno e la continuità dell'assistenza ai pazienti.

Ecco come questo modello può aiutarvi:

Gestire i turni e gli appuntamenti del personale medico con un layout personalizzato

Utilizzate un modello di registro specializzato per soddisfare le esigenze di programmazione del personale medico

Aggiornare e regolare i piani in Word per modifiche rapide

12. Modello di registro settimanale del personale in Excel di Timble

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Excel-Weekly-Staff-Roster-Template-by-Timble-1400x700.png Modello di registro settimanale del personale in Excel di Timble /%img/

via Timble Avete bisogno di uno strumento di programmazione da tenere in tasca? Il modello Mobile Roster di Rosterelf è un'ottima soluzione per chi ha bisogno di gestire i roster in movimento. Questo modello mobile-friendly garantisce l'organizzazione del team, indipendentemente da dove ci si trovi.

Perfetto per la supervisione di orari dinamici, consente di visualizzare e regolare i turni dal proprio smartphone o tablet. Il design semplificato consente di inserire rapidamente i contenuti, controllare i turni, aggiornare la disponibilità e comunicare le modifiche direttamente dal dispositivo.

Ecco come questo modello può aiutarvi:

Visualizzate e gestite i vostri turni da qualsiasi dispositivo mobile, per essere sempre sincronizzati

Modificare facilmente gli orari con un design del roster ottimizzato per l'uso mobile

Tenere traccia della disponibilità del team e dei turni con aggiornamenti in tempo reale

Eleva il tuo gioco di programmazione con ClickUp

Le pianificazioni riguardano l'organizzazione del tempo e avere gli strumenti giusti per costruire pianificazioni ottimali può fare la differenza.

Con la sua estesa libreria di modelli per la progettazione dei turni, ClickUp integra le attività, gli strumenti e il team in un unico hub efficiente e razionalizzato. Offre un'efficienza senza pari con oltre 15 visualizzazioni uniche e funzionalità complete di monitoraggio del tempo.

Inoltre, il piano Free Forever offre un'esperienza ricca di funzionalità che si integra con gli strumenti esistenti, ottimizzando i processi come mai prima d'ora.

