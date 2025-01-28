I 12 migliori software di gestione dell'infrastruttura del centro dati

Le operazioni IT determinano l'efficienza e la produttività di un'azienda. Il cambio del modello di laptop predefinito e l'attento monitoraggio delle fatture dei server di dati possono influire drasticamente sui profitti.

Il Data Center Infrastructure Management (DCIM) fornisce informazioni cruciali sullo stato di salute di un'azienda e sul controllo dei suoi risultati. La scelta del software giusto richiede un esame meticoloso di tutte le funzionalità/funzione, rendendo il processo di selezione molto complicato.

In realtà, la gestione dell'infrastruttura del data center (DCIM) facilita il monitoraggio dei dati in tempo reale, guidando un'azienda in grado di gestire le proprie risorse in modo efficiente 76,85 miliardi di dollari Mercato delle infrastrutture IT.

Sfruttando la mia esperienza e quella del team di ClickUp, ho stilato un elenco delle 12 migliori opzioni di software DCIM da prendere in considerazione prima di prendere una decisione definitiva.

**Cosa cercare nel software DCIM?

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave da considerare in ogni software DCIM per fare una scelta informata:

Monitoraggio e avvisi in tempo reale: Il software DCIM deve monitorare in modo proattivo le metriche critiche dell'infrastruttura (alimentazione, temperatura, umidità) e ricevere avvisi tempestivi in caso di anomalie

Il software DCIM deve monitorare in modo proattivo le metriche critiche dell'infrastruttura (alimentazione, temperatura, umidità) e ricevere avvisi tempestivi in caso di anomalie Gestione degli asset: Ogni azienda deve disporre di una soluzione in grado di fornire un inventario accurato degli asset IT e delle strutture. Gestione delle risorse le funzionalità/funzione includono la posizione, la configurazione e il monitoraggio dello stato del ciclo di vita

Ogni azienda deve disporre di una soluzione in grado di fornire un inventario accurato degli asset IT e delle strutture. Gestione delle risorse le funzionalità/funzione includono la posizione, la configurazione e il monitoraggio dello stato del ciclo di vita **La soluzione che state cercando va oltre il breve termineGestione IT. Il software DCIM deve essere in grado di prevedere il fabbisogno futuro di risorse in base ai dati storici e alle tendenze

**Cercate soluzioni per l'infrastruttura del data center in grado di semplificare i processi di modifica. Le funzionalità/funzione includonosoftware per l'automazione e funzionalità di reportistica che riducono le attività manuali e tengono traccia della conformità

Facilità d'uso e scalabilità: Le aziende sono cresciute rapidamente e il software DCIM deve adattarsi a questi cambiamenti. Selezionate soluzioni intuitive e facili da usare, in grado di adattarsi ai cambiamenti nella progettazione del vostro data center

Oltre a queste funzionalità/funzione chiave, mi assicuro che il software DCIM offra un solido supporto clienti e sia in grado di integrarsi con piattaforme di gestione IT esterne.

I 12 migliori software DCIM da utilizzare nel 2024

Dopo un'estesa ricerca, ecco le mie 12 migliori soluzioni per la gestione dell'infrastruttura dei data center:

1. Device42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Device42-1400x617.png Device42D CIM Software dashboard /$$$img/

via Dispositivo42 Device42 è una soluzione DCIM agentless riconosciuta per le sue potenti funzionalità di rilevamento automatico. Questo software è in cima al mio elenco per le sue funzionalità complete di mappatura e monitoraggio.

Device42 si concentra su Governance IT in ambienti di data center complessi. Il suo punto di forza è la gestione dettagliata degli asset e le integrazioni estese con vari sistemi IT, che si rivelano utili per gli operatori dei data center.

Le migliori funzionalità/funzione di Device42:

Permette di risparmiare tempo e di ridurre gli errori manuali grazie al suo strumento di scoperta automatizzato per il recupero di informazioni e documentazione sugli asset IT

Offre informazioni istantanee sullo stato di salute dell'infrastruttura grazie al suo esteso repository centralizzato

Semplifica i flussi di lavoro grazie alla perfetta integrazione con numerosi strumenti di gestione IT, come le soluzioni ITSM e CMDB

Limiti del dispositivo42:

I complessi processi di configurazione iniziale rendono l'adozione del sistema un processo di estensione

L'estensione del set di funzionalità/funzione e la profondità delle funzionalità comportano una curva di apprendimento ripida

Limitate funzionalità di reportistica rispetto ad altri software DCIM

Prezzo di Device42:

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su dispositivi42:

G2: 4.7/5 (40+ recensioni)

4.7/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (60 recensioni)

2. iTRACS DCIM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/iTRACS-DCIM-1400x831.png dashboard del software iTRACS DCIM /$$$img/

via Business Wire iTRACS è una soluzione software per la gestione dell'infrastruttura dei data center che eccelle nella gestione dell'infrastruttura attraverso la visualizzazione. La sua capacità di fornire rappresentazioni grafiche approfondite di più data center semplifica il processo decisionale.

Le funzionalità/funzione di iTRAC sono ideali per le grandi aziende che desiderano aumentare l'efficienza delle risorse fisiche. È anche la soluzione più adatta per la gestione dell'energia piano di capacità , e la mappatura delle dipendenze.

Le migliori funzionalità/funzione di iTRACS:

Semplifica la gestione della configurazione e l'analisi del consumo energetico grazie alla sua interfaccia visiva

Offre integrazioni che supportano il monitoraggio in tempo reale e la gestione dei colli di bottiglia

Offre una panoramica approfondita del flusso di dati e dello stato di salute dell'infrastruttura attraverso grafici e diagrammi dettagliati e personalizzabili

limiti di iTRACS:

Le funzionalità/funzione estese sono più adatte alle aziende di grandi dimensioni

L'analisi e la generazione di informazioni richiedono molte risorse

Prezzo di iTRACS:

Prezzo personalizzato

**Valutazioni e recensioni di iTRACS

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Nlyte

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Nlyte-1400x787.png Dashboard del software DCIM Nlyte /$$$img/

via Nlyte Nylte è una soluzione software che enfatizza l'automazione e la gestione delle modifiche. Presenta funzionalità/funzione di ottimizzazione dell'energia e di monitoraggio delle risorse per garantire l'efficienza delle operazioni del centro dati e l'utilizzo delle risorse.

Nlyte semplifica la gestione dei colli di bottiglia grazie all'intelligenza predittiva e ai controlli di gestione, rendendo le operazioni dei data center un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzione di Nlyte:

Automazioni per eliminare le lacune nella comunicazione e coordinare le attività tra risorse dipartimentali indipendenti grazie alla gestione automatizzata dei flussi di lavoro e delle modifiche

Fornisce opzioni di integrazione estese con altri sistemi IT, consentendo lo scambio di dati e l'orchestrazione dei processi senza soluzione di continuità

Garantisce un'elevata precisione nella previsione della durata dei data center grazie al piano di capacità semplificato

Traccia tutte le modifiche agli asset e le prestazioni dei KPI con strumenti di reportistica approfondita e dashboard visivi

Limiti di Nlyte:

Offre un'interfaccia utente relativamente semplice e datata rispetto ad altre opzioni software

Personalizzare la piattaforma per adattarla a flussi di lavoro o requisiti specifici può essere impegnativo e può richiedere servizi professionali

I tempi di estensione sono elevati a causa della sua natura completa e degli ampi prerequisiti per la migrazione dei dati

Prezzi di Nlyte:

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Nlyte:

G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (20+ recensioni)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Schneider-Electric-EcoStruxure-IT-1400x800.png Schneider Electric EcoStruxure IT /%img/

via Schneider Electric Un'altra soluzione DCIM di spicco è EcoStruxure IT del gigante dell'hardware IT Schneider Electric. Conosciuta per la sua piattaforma basata su cloud, EcoStruxure IT fornisce un monitoraggio in tempo reale e approfondimenti basati sull'IoT che ottimizzano le prestazioni dei data center.

La sua perfetta integrazione con l'infrastruttura esistente e le potenti capacità di gestione remota sono i vantaggi chiave. Grazie a informazioni dettagliate sul consumo energetico e sulla gestione degli incidenti schneider Electric riduce efficacemente i tempi di inattività e garantisce efficienza, resilienza e sostenibilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Schneider Electric EcoStruxure IT:

Offre una profonda integrazione con i sistemi di alimentazione, raffreddamento e hardware dell'infrastruttura IT di Schneider Electric, consentendo una gestione e un controllo unificati

Supporta il monitoraggio e la gestione remota dei data center e dei siti periferici, migliorando la visibilità e il controllo delle posizioni geograficamente disperse

Provider scalabile per adattarsi alla crescita del data center e alle esigenze in evoluzione

Limiti IT di Schneider Electric EcoStruxure:

Il supporto per l'hardware di terze parti è limitato, il che ne limita potenzialmente l'uso in ambienti eterogenei

La gestione di apparecchiature non Schneider Electric all'interno di EcoStruxure IT può richiedere ulteriori lavori di integrazione

Prezzi di EcoStruxure IT di Schneider Electric:

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su EcoStruxure IT di Schneider Electric:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. ManageEngine OpManager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ManageEngine-OpManager-1400x597.png Dashboard del software DCIM ManageEngine OpManager /$$$img/

via ManageEngine OpManager Se state cercando una soluzione specializzata nel monitoraggio della rete, ManageEngine OpManager è ciò che fa per voi. Questo software DCIM monitora in estensione dispositivi di rete come router, switch, firewall e bilanciatori di carico.

ManageEngine è noto per la sua semplicità e convenienza, senza compromettere la qualità delle funzionalità/funzione.

Le migliori funzionalità/funzione di ManageEngine OpManager:

Fornisce funzionalità/funzione DCIM essenziali, come il monitoraggio degli asset, il monitoraggio dell'alimentazione e il monitoraggio ambientale, a un prezzo accessibile

Funzionalità/funzione con più di 2000 metriche di performance, dashboard intuitivi e reportistica intelligente

Correla gli eventi di rete grezzi, filtra gli eventi indesiderati e presenta allarmi significativi all'operatore con una solida gestione dei guasti

Limiti di ManageEngine OpManager:

Da fare: non offre funzionalità/funzione complete come gli altri

Non è adatto ad ambienti complessi e offre una scalabilità relativamente limitata

Il suo focus primario sul monitoraggio della rete lo rende meno ideale per gli ambienti con requisiti infrastrutturali diversi

Prezzi di ManageEngine OpManager:

Free: 30 giorni di versione di prova

30 giorni di versione di prova Edizione standard: A partire da $95/anno (per due utenti, esclusi i componenti aggiuntivi)

A partire da $95/anno (per due utenti, esclusi i componenti aggiuntivi) Edizione professionale: A partire da $145/anno (per due utenti, esclusi i componenti aggiuntivi)

A partire da $145/anno (per due utenti, esclusi i componenti aggiuntivi) Licenza perpetua: A partire da 11.545 dollari (manutenzione esclusa)

A partire da 11.545 dollari (manutenzione esclusa) Edizione Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ManageEngine OpManager:

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

4,5/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Hyperview DCIM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Hyperview-DCIM-1400x570.png Dashboard del software Hyperview DCIM /$$$img/

via Hyperview Hyperview è un software DCIM basato su cloud che mira a fornire scalabilità, flessibilità e accessibilità. A differenza delle tradizionali soluzioni on-premise, questo software si installa rapidamente e si adatta ad aziende di tutte le dimensioni.

Hyperview offre inoltre un'interfaccia intuitiva e una navigazione semplice, che ne facilita l'utilizzo quasi immediato. Essendo basato su cloud, favorisce la collaborazione, l'accesso e l'aggiornamento delle prestazioni in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Hyperview DCIM:

Mantiene un inventario centralizzato e monitora il ciclo di vita delle attrezzature

Aiuta a ottimizzare l'utilizzo dello spazio, dell'energia e del raffreddamento in vista di una crescita futura, grazie a un modulo dedicato al piano delle capacità

Funzionalità dashboard personalizzabile per ottenere informazioni sulla salute e le prestazioni del data center

Limiti dell'intervista DCIM:

Si basa su una connessione internet stabile perché è una soluzione basata su cloud

I dati sensibili sono archiviati fuori sede, il che può andare contro le politiche di sicurezza specifiche di alcune aziende

Hyperview è relativamente meno personalizzabile rispetto ad altre soluzioni software DCIM

Prezzi di Hyperview DCIM:

$2/anno per asset (minimo 300 asset)

Valutazioni e recensioni di Hyperview DCIM:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. IBM Turbonomic

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/IBM-Turbonomic-1400x793.png Dashboard del software DCIM IBM Turbonomic /$$$img/

via IBM Turbonomic Dopo aver esaminato gli strumenti di gestione dell'infrastruttura del centro dati (con particolare attenzione alla gestione delle risorse), ho trovato che IBM Turbonomic fosse adatto. La sua automazione basata sull'IA consente alle aziende di ottimizzare i sistemi IT e di garantire un'allocazione efficiente delle risorse per ottenere le massime prestazioni.

È ideale anche per la gestione delle risorse dei data center e il controllo del consumo energetico. Turbonomic si concentra su gestione del ciclo di vita e il monitoraggio della rete ne fanno una soluzione completa per massimizzare l'efficienza e il risparmio.

Le migliori funzionalità/funzione di IBM Turbonomic:

L'ottimizzazione automatica e continua del cloud aiuta le aziende a migliorare l'efficienza

Determina le azioni di resourcing giuste al momento giusto grazie alle sue intuizioni basate sull'IA

Personalizza le configurazioni e fornisce in modo efficiente l'infrastruttura fisica in tempo reale

Limiti di IBM Turbonomic:

Offre solo prezzi annuali, il che rende difficile per le aziende capire se è la soluzione giusta per loro

Richiede una conoscenza approfondita del DCIM o una formazione specialistica prima dell'uso

Prezzi di IBM Turbonomic:

On-prem/hybrid: a partire da 3.271 dollari/anno

a partire da 3.271 dollari/anno Solo cloud: Prezzo personalizzato

**Valutazioni e recensioni su IBM Turbonomic

G2: 4,5/5 (230+ recensioni)

4,5/5 (230+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. Comando FNT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/FNT-Command-1.png Dashboard del software DCIM della piattaforma FNT Command /$$$img/

via comando FNT FNT Command è un software di gestione dell'infrastruttura del centro dati che offre funzionalità complete di modellazione dei dati e di gestione dell'infrastruttura di rete. È particolarmente adatto alle grandi aziende e alle società di telecomunicazioni con ambienti IT e di rete complessi

FNT Command si concentra sull'aiutare le aziende ad avere il controllo sull'intero panorama IT.

Le migliori funzionalità/funzione di FNT Command:

Crea rappresentazioni dettagliate e accurate delle infrastrutture IT e di rete per migliorare il piano e il processo decisionale

Fornisce strumenti completi per la gestione delle risorse di rete, delle connessioni e delle dipendenze, facilitando la pianificazione e l'ottimizzazione della rete

Offre una visualizzazione olistica della retegestione delle operazioni per identificare e affrontare in modo proattivo i potenziali problemi

Limiti del comando FNT:

Meno accessibile per le organizzazioni più piccole con vincoli di budget

L'adattamento di FNT Command a flussi di lavoro o requisiti specifici richiede una configurazione e un'esperienza significative

Presenta una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di FNT Command:

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni del Comando FNT:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Centro dati Atlassian

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Atlassian-Data-Center-1400x682.png Centro dati Atlassian /$$$img/

via Atlantideo Per coloro che desiderano gestire un elevato volume di operazioni IT mission-critical, Atlassian Data Center è la soluzione ideale. La specialità di questo software DCIM sta nel consentire scalabilità e sicurezza. Consente la collaborazione e la gestione continua di flussi di lavoro complessi senza problemi di downtime.

**Grazie a tutte queste funzionalità/funzione, Atlassian Data Center è la soluzione ideale per le operazioni e le organizzazioni su larga scala

Le migliori funzionalità/funzione di Atlassian Data Center:

Garantisce l'accesso ininterrotto ad applicazioni critiche come Jira e Confluence anche in caso di guasti all'infrastruttura o di manutenzione

Gestisce senza problemi l'aumento del carico di utenti e dei volumi di dati

Offre controlli di sicurezza e protezione dei dati di livello aziendale per le informazioni sensibili

Limiti del Data Center Atlassian:

Presenta un elevato livello di complessità e richiede la presenza di manager di data center per l'implementazione

L'estensione delle funzionalità/funzione comporta anche un prezzo elevato

Offre un'attenzione limitata alle applicazioni DCIM specializzate, come il consumo di energia

Prezzi per i Data Center di Atlassian:

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Atlassian Data Center:

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Sunbird DCIM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Sunbird-DCIM-1400x794.png Dashboard del software Sunbird DCIM /$$img/

via Sunbird DCIM Sunbird DCIM è una soluzione software ideale per la gestione dell'energia. Le sue funzionalità/funzione comprendono il monitoraggio del consumo in tempo reale e l'automazione per affrontare potenziali interruzioni.

Il software offre tutte le sue funzionalità/funzione in un'interfaccia semplice e intuitiva. Sunbird DCIM include anche il monitoraggio ambientale e l'analisi e la gestione dei tempi di attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunbird DCIM:

Fornisce informazioni immediate sullo stato di salute e sulle prestazioni del data center

Ottimizza in modo efficiente le risorse come lo spazio, l'energia e l'utilizzo del raffreddamento attraverso la modellazione predittiva e l'analisi degli scenari

Traccia il ciclo di vita di tutte le apparecchiature, compresi gli asset IT, l'alimentazione e l'infrastruttura di raffreddamento

Limiti di Sunbird DCIM:

L'attenzione è in gran parte limitata al consumo di energia

Le integrazioni richiedono spesso uno sviluppo personalizzato

I prezzi sono di un'estensione superiore per chi non si concentra sul consumo energetico

Prezzi di Sunbird DCIM:

monitoraggio DCIM Power IQ: $5,50/mese per nodo

$5,50/mese per nodo operazioni DCIM di DCTrack: $17,50/mese per cabinet

$17,50/mese per cabinet Bundle suite DCIM: $25,65/mese per cabinet

Valutazioni e recensioni di Sunbird DCIM:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (160+ recensioni)

11. Cormant-CS DCIM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Cormant-CS-DCIM.png Dashboard Cormant-CS DCIM /%img/

via Cormant Vertiv Trellis offre soluzioni software DCIM incentrate sulla massimizzazione dell'efficienza e dei tempi di attività. Il software è specializzato in sistemi personalizzati come Environet™ e Environet™ Alert.

Vertiv Trellis offre un monitoraggio completo in tempo reale e un piano di capacità, ideale per le aziende che desiderano ottimizzare la gestione dell'energia.

Le migliori funzionalità/funzione di Vertiv Trellis:

Offre un rilevamento proattivo dei problemi e una risposta rapida ai potenziali problemi grazie al monitoraggio in tempo reale

Identifica le aree di spreco energetico e aiuta a implementare strategie di ottimizzazione ambientale e dei costi attraverso dashboard visivi

**Limiti di Vertiv Trellis

Complessa integrazione di sistemi e strumenti di terze parti

I livelli e la reattività del supporto possono variare a seconda della soluzione specifica scelta

Prezzi di Vertiv Trellis:

Prezzo personalizzato

Vertiv Trellis valutazioni e recensioni:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Altri strumenti di gestione dei centri dati

Un software DCIM specializzato è essenziale per rafforzare l'infrastruttura e l'efficienza operativa. Tuttavia, uno strumento basato su progetti, come ClickUp, può cambiare le carte in tavola, soprattutto per allineare i sistemi IT al più ampio contesto aziendale.

Grazie alle sue funzionalità/funzione estese, ClickUp si concentra sulla semplificazione dei flussi di lavoro e sul miglioramento della collaborazione.

Queste funzionalità sono fondamentali per una gestione efficace dell'infrastruttura. Inoltre, aiutano le aziende a gestire l'IT e altre operazioni, come il CRM e le risorse umane.

Ecco come funziona ClickUp come strumento di project management IT per ottimizzare le operazioni, la capacità e la salute dell'infrastruttura:

Guidare l'efficienza con la gestione delle attività

Con le informazioni in tempo reale sul DCIM, è fondamentale chiudere le attività che ne derivano, come i tempi di inattività e gli aggiornamenti pianificati. ClickUp offre una serie completa di funzionalità/funzione per la gestione delle attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image8-1.png ClickUp Vista Elenco /$$$img/

creare, delegare e monitorare le attività per una gestione efficiente delle modifiche con ClickUp Tasks_ Attività di ClickUp è una funzionalità/funzione di gestione delle attività, ideale per affrontare qualsiasi cambiamento dovuto all'infrastruttura IT. Aiuta a semplificare l'esecuzione e il monitoraggio delle attività con funzionalità/funzione di creazione e delega istantanee.

ClickUp Tasks facilita inoltre la gestione delle modifiche grazie alla visualizzazione in tempo reale dello stato delle attività. In questo modo si crea un ambiente IT responsabile e in corso.

Streamline operations with standardized frameworks

La gestione della manutenzione ordinaria e la programmazione dei progetti possono diventare noiose e ripetitive. Ecco perché è fondamentale disporre di un quadro di riferimento per semplificare tutte le attività operative.

ClickUp ha una funzionalità/funzione di facile utilizzo per gli utenti Modelli IT per standardizzare i processi aziendali.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-2.png Piano di progetto per il Data Center di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-900200025072&department=it&\_gl=1\*1a8ldjj\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBC0NBTndRQXZEX0J3RQ..\*gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di piano per il centro dati ClickUp è la soluzione ideale per semplificare tutti i progetti in connessione con il centro dati Roadmap IT . Inoltre, aiuta a migliorare l'infrastruttura IT e la capacità di piano e ad allineare le azioni agli obiettivi IT.

Le funzionalità sprint e le attività cardine del modello aiutano a suddividere i progetti in fasi gestibili. Include anche viste come Migration Roadmap e Project Gantt per una chiara allocazione delle risorse. Inoltre, la piattaforma ClickUp dispone di funzionalità di collaborazione in tempo reale per promuovere il lavoro di squadra e la responsabilità.

Aumenta la collaborazione con gli strumenti di comunicazione

Quando gli strumenti DCIM evidenziano cambiamenti nell'uso dell'energia e nel flusso dei dati, è fondamentale aggiornare tutte le parti interessate. A questo punto, gli strumenti di comunicazione dovrebbero essere a portata di clic.

ClickUp dispone di uno strumento dedicato che consente di coinvolgere le parti interessate e i team che si trovano in difficoltà per un'azione rapida.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-menu-expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Menu di chattare espanso /$$$img/

promuovete una comunicazione perfetta all'interno dei team IT e consentite una rapida risoluzione dei problemi con ClickUp Chat_ ClickUp Chattare è una funzionalità/funzione eccellente per la condivisione proattiva delle informazioni. Quando è il momento di condividere reportistica e avviare attività, questo strumento assicura che tutti siano sulla stessa pagina.

ClickUp Chattare è dotato di tag istantanei e di ricche funzionalità di markdown. Consente di evidenziare immediatamente la priorità degli aggiornamenti IT e di inviare ogni aggiornamento alle parti interessate. Consente inoltre di creare attività all'interno della chat e di delegare.

Integrare gli approfondimenti con i dashboard

Un software DCIM condivide informazioni sullo stato di salute dell'IT e del data center. Ma un dashboard analitico è la soluzione migliore per visualizzare come questi cambiamenti IT si collegano ai progetti aziendali.

Gli strumenti di visualizzazione di ClickUp aiutano a garantire che la condivisione delle informazioni sia facile e veloce.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Pie-Chart-Breakdowns.gif Dashboard di ClickUp Miglioramento delle scomposizioni dei grafici a torta /$$$img/

visibilità in tempo reale delle operazioni IT e dello stato dei progetti con ClickUp Dashboards

Per chi vuole personalizzare le metriche IT con visualizzazioni, ClickUp dashboard è la scelta ideale.

ClickUp Dashboard è uno strumento integrato per la gestione dei centri dati e fornisce informazioni in tempo reale. È possibile visualizzare facilmente grafici e diagrammi sui consumi energetici e sui dati di utilizzo dei server, aiutandovi ad avere il polso dell'intera infrastruttura IT in un solo colpo d'occhio.

Le dashboard di ClickUp consentono inoltre di convertire qualsiasi intuizione in attività. Questo approccio consente ai team IT di iniziare a risolvere immediatamente eventuali lacune dell'infrastruttura.

Automatizzare la reportistica con l'IA

Il software DCIM genera una quantità enorme di dati. ClickUp offre alle aziende una soluzione personalizzata di IA per garantire che i dati del software DCIM siano utilizzati al massimo delle loro potenzialità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread nel software ClickUp AI DCIM /$$$img/

sfruttare l'IA e automatizzare le attività di reportistica e i flussi di lavoro di routine con ClickUp Brain ClickUp Brain è lo strumento perfetto per le aziende che cercano di andare oltre le automazioni di base. Questo software si adatta perfettamente al miglioramento dell'infrastruttura IT, dai riepiloghi/riassunti istantanei alle strategie di ottimizzazione.

ClickUp Brain consente anche di prevedere il fabbisogno futuro di risorse in base alle tendenze di utilizzo. Consente alle aziende di generare istantaneamente riepiloghi/riassunti dei progetti a partire dagli ultimi dati DCIM e aiuta a monitorare lo stato di salute dell'IT grazie a report e approfondimenti automatizzati.

Per fare un ulteriore passaggio, ClickUp offre anche una soluzione di gestione IT dedicata per ottimizzare le operazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilizzo di ClickUp AI per la stesura di un brief di progetto /$$$img/

gestire i carichi di lavoro, semplificare le attività di gestione delle modifiche e ottimizzare l'infrastruttura IT con ClickUp IT PMO_ ClickUp IT PMO è una soluzione di project management IT perfetta per convertire le informazioni sul DCIM in attività concrete e potenziali miglioramenti.

IT PMO riduce istantaneamente le attività manuali grazie a flussi di lavoro e reportistica automatizzati. Offre l'allocazione delle risorse in tempo reale e la gestione delle attività per garantire il completamento tempestivo dei progetti. ClickUp IT PMO organizza inoltre i dati con un'archiviazione cloud centralizzata, fornendo un accesso immediato a tutte le funzionalità/funzione della piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Razionalizzazione di progetti IT complessi in fasi gestibili con una gestione completa delle attività

Automazioni delle attività IT di routine, generazione di informazioni istantanee e massimizzazione dell'efficienza operativa con ClickUp Brain

Visualizzazione dello stato di avanzamento della manutenzione e dell'allocazione delle risorse attraverso dashboard personalizzabili

Facilitare la comunicazione e la collaborazione tra i team IT e le parti interessate con ClickUp Chattare

Integrazione con gli strumenti IT più diffusi e con il software DCIM per creare un ecosistema di project management unificato

Limiti di ClickUp:

Può richiedere un po' di tempo per imparare tutte le sue funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Mettiti in contatto con il commerciale per una soluzione personalizzata

: Mettiti in contatto con il commerciale per una soluzione personalizzata ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.700+ recensioni)

: 4.7/5 (9.700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 4.200 recensioni)

Gestione semplificata dell'infrastruttura con ClickUp

Il software DCIM aiuta le aziende a ottimizzare gli asset IT e a utilizzare meglio le risorse infrastrutturali. Le 12 opzioni che abbiamo preso in considerazione, oltre a uno strumento di project management, consentono di adattare ed eseguire le strategie IT senza problemi.

Grazie ai dashboard in tempo reale e al piano di capacità IA, ClickUp è un'ottima scelta per integrare il DCIM nella vostra azienda.

