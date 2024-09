10 Software di simulazione Monte Carlo nel 2024 (Free e a pagamento)

La simulazione Monte Carlo è una tecnica matematica che utilizza un campionamento casuale ripetuto per prevedere l'intervallo dei possibili risultati di un evento incerto. È nota anche come metodo Monte Carlo o simulazione a probabilità multiple.

Molte soluzioni software applicano questo metodo per accertare l'impatto dei rischi utilizzando l'IA, ad esempio. Viene utilizzata anche per valutare in anticipo i prezzi delle azioni, per le previsioni commerciali, per il project management, per la modellazione finanziaria, per l'analisi dei rischi e per la determinazione dei prezzi, tra le altre cose.

👀 Fatto divertente: La simulazione di Monte Carlo è un'altra produttività del secondo dopoguerra una tecnica inventata da John von Neumann e Stanislaw Ulam durante la guerra per migliorare il processo decisionale in condizioni di incertezza?

Prende il nome dalla città-stato di Monaco, famosa destinazione per il gioco d'azzardo, perché il caso e i risultati casuali sono fondamentali per questa tecnica di modellazione.

Dopo un'estesa ricerca, ho stilato un elenco dei migliori strumenti software di simulazione Monte Carlo disponibili sul mercato. Vediamoli.

Cosa cercare in un software di simulazione Monte Carlo?

Oltre a prevedere i risultati in situazioni imprevedibili, quando esamino un software di simulazione Monte Carlo, cerco queste funzionalità/funzione chiave.

Ingresso dati: Cercate un software che permetta di importare facilmente i dati da fogli di calcolo o altre origini dati

Distribuzioni supportate: il software di simulazione dovrebbe offrire un ampio intervallo di distribuzioni di probabilità per modellare accuratamente gli scenari del mondo reale. Quelle più comuni sono normale, uniforme e triangolare

Strumenti di visualizzazione: Utili visualizzazioni come istogrammi e diagrammi di dispersione possono aiutare gli utenti a comprendere le relazioni tra le variabili e a interpretare efficacemente i risultati

Analisi di sensibilità: Questa funzionalità/funzione mi aiuta a identificare quali variabili di input hanno il maggiore impatto sul risultato

Parallelizzazione: Consente al software di suddividere le simulazioni su più processori per un'esecuzione più rapida

Ottimizzazione: alcuni programmi offrono strumenti che aiutano a trovare i valori ottimali per le variabili di input

Scalabilità: Assicura che il software lavori in modo efficiente con modelli grandi e complessi

Interfaccia utente: Un'interfaccia facile da usare, con funzioni di trascinamento o procedure guidate cancellate per la costruzione del modello, può far risparmiare tempo e frustrazione

Assistenza tecnica: Un supporto tecnico affidabile può essere prezioso per superare i problemi

I 10 migliori software di simulazione Monte Carlo da utilizzare nel 2024

Abbiamo la nostra lista di controllo su cosa deve fare il software. Ecco i 10 migliori che utilizzano la simulazione Monte Carlo per l'analisi statistica in diversi ambiti aziendali.

Considerate le dimensioni del vostro team, gli oggetti aziendali e l'uso di funzionalità avanzate per scegliere il software più adatto al vostro budget.

1. Excel

via Assistenza Microsoft Ho iniziato la mia ricerca con qualcosa di semplice. Ecco cosa è saltato fuori: fogli di calcolo come Excel o Alternative a Fogli Google per gestire la modellazione dei dati ed eseguire simulazioni Monte Carlo.

Per impostare la simulazione, ho creato un foglio Excel con colonne per ogni variabile e una colonna per il profitto calcolato. Poi ho inserito le formule per le variabili in ogni riga per generare valori casuali per la domanda, il prezzo di vendita e il costo.

L'attività successiva è stata quella di calcolare la variabile dipendenza. A questo scopo, ho compilato il modulo per simulare diversi scenari. Poi ho analizzato i risultati e generato reportistica utilizzando gli strumenti visivi di Excel.

Ho pensato che con una conoscenza di base delle formule e delle funzioni di Excel, è possibile utilizzarlo per le simulazioni Monte Carlo.

La parte migliore di questo strumento è che ha diverse funzioni oltre alla simulazione, il che lo rende adatto alle piccole aziende o alle startup. Poiché è basato su cloud (tramite Microsoft 365), chiunque può accedervi da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Excel

Utilizza funzioni come RAND() e RANDBETWEEN() per la generazione di numeri casuali, un elemento fondamentale delle simulazioni Monte Carlo

Utilizzare un ampio intervallo di funzioni di probabilità come NORM.INV() per le distribuzioni normali, LOGINV() per le distribuzioni lognormali e così via, per modellare vari scenari del mondo reale

Costruire formule complesse che incorporano diverse variabili e distribuzioni di probabilità, personalizzando le simulazioni

Utilizzare lo scripting VBA all'interno di Excel per creare automazioni e personalizzazioni per simulazioni Monte Carlo complesse

Limiti di Excel

Può diventare complicato per simulazioni complesse con molte variabili o formule intricate

Sebbene Excel offra alcuni strumenti di visualizzazione, questi potrebbero non essere così avanzati o personalizzabili come un software di simulazione dedicato

La voce manuale in Excel aumenta il rischio di errori, compromettendo l'accuratezza della simulazione

Prezzi di Excel

Per 1 PC o Mac: $159,99

$159,99 Excel con Microsoft 365: A partire da $6,99/mese

Valutazioni e recensioni di Excel

G2: 4,7/5 (oltre 2.700 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.700 recensioni) Capterra: 4,8/5 (18.000+ recensioni)

2. Fogli Google

via Area di lavoro di Google Quando si tratta di comodità, Fogli Google è difficile da battere. Un grande strumento di lavoro Alternativa a Excel ho trovato un'altra buona opzione per le simulazioni Monte Carlo di base.

Per impostare una simulazione Monte Carlo, occorre innanzitutto identificare il modello. Quindi, si scelgono le variabili coinvolte e le loro distribuzioni di probabilità (normale, uniforme, ecc.).

Ho usato funzioni di generazione di numeri casuali per simulare diversi scenari, creando formule con variabili casuali e copiandole su più righe e colonne.

E la vostra simulazione è pronta! Se siete agli inizi e non volete investire in uno strumento dedicato alla simulazione, Fogli Google è un'ottima opzione.

Eccelle nella collaborazione in tempo reale. Più utenti possono lavorare contemporaneamente alla stessa simulazione, il che lo rende ideale per i team.

Le migliori funzionalità/funzione di Fogli Google

Condivisione e collaborazione in tempo reale sul modello scelto con altri utenti

Integrazione con altre produttività di Google, come Modulo per la raccolta dei dati

Utilizzo di un ampio intervallo di formule per modellare vari scenari

Imparare le basi delle simulazioni Monte Carlo con risorse e componenti aggiuntivi facilmente disponibili, come Risk Solver

Limiti di Fogli Google

Può rallentare con grandi insiemi di dati o molte iterazioni

Non è ideale per modelli molto complessi con numerose variabili o formule avanzate

Manca delle funzionalità/funzione di analisi statistica approfondita dei software di simulazione dedicati

Prezzi di Fogli Google

**Gratuito per uso personale

Business Standard: $12 per utente/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su Fogli Google

Non ci sono abbastanza recensioni

3. GAMS

via GAMS A differenza della maggior parte dei software di ottimizzazione che si basano su linguaggi di scripting proprietari, GAMS utilizza il linguaggio di modellazione algebrica (AML). Ho notato che offre un alto livello di leggibilità e assomiglia alla comune notazione matematica. Questo rende più facile la scrittura e la comprensione dei modelli da parte di utenti con una solida formazione matematica, riducendo la necessità di una vasta esperienza di programmazione.

GAMS non si limita a risolvere problemi singoli, ma non si limita a un singolo risolutore. Funziona come un ambiente di modellazione che può interfacciarsi con diversi solutori di terze parti, ognuno con i suoi punti di forza e di debolezza. È inoltre possibile accedere alla libreria integrata di solutori per vari problemi di ottimizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di GAMS

Utilizza un linguaggio algebrico che rende la costruzione intuitiva ed efficienteesempi di diagrammi come modelli

Gestione di modelli complessi con un numero elevato di variabili e vincoli, che rendono questo strumento ideale per affrontare problemi di ottimizzazione su larga scala

Importazione ed esportazione di dati da varie fonti per lavorare con set di dati reali per i modelli

Limiti di GAMS

Non offre funzionalità/funzione come la generazione di numeri casuali e strumenti di visualizzazione per l'analisi dei risultati della simulazione

La comprensione del linguaggio di modellazione algebrica e l'utilizzo efficace delle sue funzioni richiede più tempo e formazione

Limitate capacità di visualizzazione dei dati

Prezzi di GAMS

Modello base: a partire da $3.500

a partire da $3.500 Risolutori e Solver-Link: a partire da $1750

a partire da $1750 Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su GAMS

Non ci sono abbastanza recensioni

4. Sfera di cristallo professionale

via Sfera di cristallo dell'Oracolo Io e i membri del mio team stavamo lanciando una nuova campagna di marketing per un prodotto di punta, ma prevederne l'esito positivo era difficile. C'erano troppe incognite: come avrebbero reagito i clienti alla campagna? E se il nostro concorrente avesse lanciato qualcosa di simile?

Ho inserito nel mio foglio di calcolo tutti i nostri dati: la dimensione del pubblico target, la portata potenziale del marketing e anche alcuni dati storici sulle vendite. Crystal Ball mi ha permesso di simulare migliaia di scenari diversi, tenendo conto delle incertezze di ogni fattore. È stato come eseguire la campagna mille volte prima di spendere un centesimo!

Crystal Ball va oltre le simulazioni Monte Carlo di base. Offre funzionalità/funzione avanzate come il campionamento dell'ipercubo latino, che aiuta a garantire un campione più rappresentativo dei possibili risultati della simulazione.

È possibile integrarlo con i più diffusi fogli di calcolo, come Microsoft Excel, per sfruttare i dati e i flussi di lavoro esistenti.

Le migliori funzionalità di Crystal Ball Professional

Accesso a un intervallo di tecniche di previsione, tra cui l'analisi delle serie temporali, per aiutare a prevedere le tendenze future e anticipare potenziali problemi

Analizzare l'impatto di diversi fattori sul modello ed esplorare vari scenari "what-if" per comprendere i rischi e le opportunità potenziali

Comunicare efficacemente i risultati e le intuizioni con visualizzazioni chiare e personalizzabili, come grafici e diagrammi

Limiti di Crystal Ball Professional

Sebbene l'interfaccia utente sia stata progettata per essere accessibile, alcuni utenti con esigenze statistiche avanzate potrebbero trovare le sue funzioni limitanti rispetto ai software specializzati

Consente la condivisione e la collaborazione dei dati, ma potrebbe non offrire lo stesso livello di funzionalità/funzione di alcune piattaforme di simulazione basate su cloud

Prezzi di Crystal Ball Professional

**Gratis

**A partire da 39 dollari per tre utenti (con fatturazione annuale)

Pro: A partire da $79 per cinque utenti (con fatturazione annuale)

A partire da $79 per cinque utenti (con fatturazione annuale) Azienda: Prezzo personalizzato

Crystal Ball Professional valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

5. Minitab

via Minitab Minitab brilla quando è necessario analizzare dati complessi e comprendere il quadro generale. Ha una forte enfasi sugli strumenti e sulle funzioni orientate alle metodologie Six Sigma e alle iniziative di miglioramento della qualità.

Ciò che mi ha colpito durante l'utilizzo di Minitab è il suo assistente integrato che fornisce aiuto e guida sensibile al contesto durante il processo di analisi, rendendo più facile la navigazione nel software.

Anche la sua vasta libreria di grafici, diagrammi e visualizzazioni personalizzabili, come istogrammi, boxplot e scatterplot, è impressionante.

Le migliori funzionalità/funzione di Minitab

Accesso a una suite completa di strumenti statistici per test di ipotesi, analisi di regressione e ANOVA (analisi della varianza)

Ottenere strumenti specificamente progettati per le metodologie Six Sigma, un approccio basato sui dati per migliorare il controllo della qualità

Semplificare il processo di progettazione di esperimenti per testare le diverse variabili e il loro impatto su un risultato

Limiti di Minitab

Potrebbe non essere l'ideale per attività come la pulizia e la manipolazione dei dati o l'estrazione avanzata dei testi, che in genere richiedono strumenti aggiuntivi o competenze di programmazione

Meno funzionalità/funzione rispetto a molte piattaforme di analisi dei dati basate su cloud, il che lo rende meno ideale per la collaborazione in tempo reale sui progetti

Funzioni di base per l'apprendimento automatico, ma non è all'altezza di un software specializzato per attività complesse come l'apprendimento profondo o le reti neurali

Prezzi di Minitab

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Minitab

G2: 4.6/5 (120+ recensioni)

4.6/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

6. Simul8

via Simul8 Da tempo uso Simul8 per simulare e ottimizzare i processi aziendali.

Mi permette di richiamare direttamente la mia libreria di apprendimento automatico preferita (R o Python) all'interno della mia simulazione. Ciò consente alla simulazione di apprendere e adattarsi in base ai dati del mondo reale, rendendola più dinamica e più rispondente agli scenari reali.

Altri strumenti di simulazione possono consentire la formazione di impostazioni di dati o l'ottimizzazione dei risultati, ma Simul8 consente di sfruttare l'apprendimento automatico direttamente all'interno della simulazione stessa.

Dispone di componenti riutilizzabili per salvare e aggiungere flussi di lavoro, attrezzature e risorse utilizzate di frequente a qualsiasi simulazione. Questo è molto utile per gli utenti abituali, che possono risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Simul8

Utilizzo di un'interfaccia drag-and-drop per la costruzione e l'esecuzione delle simulazioni

Simulazione e sperimentazione di qualsiasi elemento aziendale senza codice

Accesso a soluzioni con un solo clic per creare simulazioni istantanee con Process Mining, BPMN, Microsoft Visio e altre funzionalità/funzione

Creazione di funzionalità/funzione avanzate del modello con un'interfaccia bidirezionale con Visual Basic

Limiti di Simul8

Potrebbe avere dei limiti nell'analisi statistica avanzata rispetto ai software statistici dedicati

Le capacità di animazione, pur essendo utili per la visualizzazione, potrebbero non essere di alto livello o visivamente accattivanti come quelle di alcuni software di simulazione specializzati con grafica 3D avanzata

Prezzi di Simul8

Progetto: ~416$/utente al mese (fatturati annualmente)

~416$/utente al mese (fatturati annualmente) Business: ~$500/utente al mese (fatturati annualmente)

~$500/utente al mese (fatturati annualmente) Twin: ~$582/utente al mese (fatturati annualmente)

Simul8 valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (20+ recensioni)

4.1/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (120+ recensioni)

7. FlexSim

via FlexSim FlexSim è uno strumento potente per la simulazione di eventi discreti che aiuta ad affrontare le sfide dei processi aziendali complessi.

FlexSim non pone limiti a oggetti o processi predefiniti. Utilizza un approccio orientato agli oggetti, consentendo di definire oggetti e comportamenti personalizzati con il linguaggio FlexScript integrato. Ho apprezzato particolarmente questa flessibilità, che consente di modellare sistemi complessi e unici che altri software potrebbero non rappresentare facilmente.

Alcuni utenti apprezzano anche gli aggiornamenti regolari del software e il supporto dei forum della comunità.

Le migliori funzionalità/funzioni di FlexSim

Utilizza un ambiente 3D per rappresentare il sistema, in modo da renderlo più intuitivo da comprendere e analizzare rispetto ai tradizionali modelli piatti di fogli di calcolo

Costruire facilmente i modelli con la funzione drag-and-drop e utilizzare un linguaggio di programmazione chiaro per semplificare il processo di creazione

Accedere a una documentazione completa, a comunità online con la partecipazione di sviluppatori e a un'assistenza tecnica puntuale

Limiti di FlexSim

Richiede un investimento significativo rispetto ad altre opzioni di software di simulazione

Sebbene esistano licenze didattiche, FlexSim potrebbe non essere così ampiamente adottato nelle università rispetto ad altri software

Prezzi di FlexSim

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FlexSim

G2: 4.5/5 (50+ recensioni)

4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (120+ recensioni)

8. Software di simulazione dei testimoni

via Software di simulazione dei testimoni Il software di simulazione Witness è perfetto per affrontare le sfide complesse che si presentano in settori in rapida evoluzione come quello sanitario, i magazzini di produzione, le strade trafficate e i cantieri.

Può gestire sia eventi discreti (come un prodotto che si muove lungo un nastro trasportatore) che flussi continui (come un fluido in una tubatura) nello stesso modello. Ciò consente di simulare sistemi complessi che coinvolgono entrambi i tipi di processi.

Durante la prova dello strumento, ho trovato comodo costruire e modificare la mia simulazione in 2D, per una maggiore efficienza, e poi passare a una visualizzazione 3D visivamente accattivante per le presentazioni o persino per l'immersione in VR.

funzionalità/funzione migliori di #### Witness Simulation Software

Trascendere i modelli statici creando un ambiente 3D visivamente coinvolgente che imita i sistemi del mondo reale

Incorpora casualità e variabilità, consentendo alle simulazioni di riflettere la complessità dei processi reali, aiutando a identificare potenziali problemi prima che si verifichino

Connessione con origini dati esterne per incorporare informazioni del mondo reale, migliorando l'accuratezza e l'efficacia delle simulazioni

Limiti del software di simulazione Witness

L'attenzione dello strumento per i modelli complessi e le funzionalità avanzate suggerisce il rischio di creare simulazioni troppo complesse

La creazione di modelli complessi o di funzionalità avanzate potrebbe richiedere un tempo di apprendimento dedicato per alcuni utenti

Prezzi del software Witness Simulation

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del software di simulazione dei testimoni

Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

9. EstendiSim

via EstendereSim Un mio conoscente, professore specializzato nella gestione della catena di approvvigionamento, si affida molto a ExtendSim per dare vita a concetti logistici complessi. È più di un semplice software di simulazione: è un potente strumento didattico che permette agli studenti di sperimentare scenari reali in un ambiente virtuale e sicuro.

Tradizionalmente, spiegare le dinamiche della supply chain attraverso lezioni e casi di studio può sembrare astratto. Ma con ExtendSim è facile creare modelli dinamici che rappresentano visivamente intere reti logistiche. Si tratta di magazzini, centri di distribuzione, vie di trasporto e così via.

Ciò che distingue il software ExtendSim è l'utilizzo di icone che trasmettono la funzione e il comportamento di ciascun blocco del modello. In questo modo la struttura e il flusso del modello sono immediatamente comprensibili per il costruttore e per chiunque lo visualizzi. Ciò consente di accelerare la collaborazione, la convalida e la comprensione generale della simulazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ExtendSim

Sperimentare ed esplorare diversi scenari in tempo reale per contribuire a creare una comprensione più profonda del comportamento del sistema

Utilizzo di un approccio a blocchi all'interno del sistema, che promuove la modularità e l'efficienza nella costruzione dei modelli

Gestione di modelli piccoli e mirati e di simulazioni su larga scala che comprendono sistemi complessi

Creazione di interfacce dinamiche mediante la clonazione di parametri e risultati chiave

Limiti di ExtendSim

C'è una certa curva di apprendimento, soprattutto quando ci si avventura in funzionalità avanzate o nella creazione di modelli complessi

A differenza dei concorrenti che offrono ambienti di modellazione 3D, questo software utilizza principalmente un'interfaccia 2D. Questo potrebbe essere uno svantaggio per gli utenti che preferiscono una rappresentazione visivamente più accattivante dei loro sistemi

Prezzi di ExtendSim

Prezzi personalizzati che variano in base al tipo di licenza

Valutazioni e recensioni di ExtendSim

G2: 3.9/5 (10+ recensioni)

10. Vensim

via Vensim Vensim è un software industriale per la costruzione di modelli di dinamica dei sistemi, adatto anche all'uso accademico. Automatizza le simulazioni Monte Carlo multivariate, consentendo di analizzare in modo rapido e accurato l'incertezza delle variabili di output selezionate.

È eccellente nel catturare le relazioni di causa-effetto all'interno di sistemi complessi, utilizzando cicli di feedback per rappresentare come i cambiamenti di un elemento influenzino un altro.

Il potente linguaggio di sottoscrizione del software mi aiuta a creare modelli dettagliati in connessione con dati granulari, facilitando la gestione di sistemi complessi e l'identificazione delle variabili chiave. Mi piacciono soprattutto le funzionalità di analisi della sensibilità e di ottimizzazione Monte Carlo di Vensim, che mi aiutano a identificare gli input più critici e a ottimizzare le prestazioni del modello.

Le migliori funzionalità/funzione di Vensim

Utilizzatelo per simulazioni continue, ideale per modellare sistemi che si evolvono gradualmente nel tempo, come la crescita della popolazione o le fluttuazioni delle scorte

Incorporare dati reali per la calibrazione del modello, assicurando che la simulazione rifletta il comportamento effettivo del sistema che stiamo studiando

Accedere a strumenti integrati come Reality Check per testare sistematicamente la logica di un modello e assicurarsi che sia in linea con la comprensione del sistema

Generare reportistica, grafici e altri output per comunicare efficacemente i risultati della simulazione

Limiti di Vensim

Si rivolge maggiormente a utenti con un background tecnico

Non ha un'interfaccia 3D, ma enfatizza la costruzione di modelli robusti e l'analisi approfondita

Prezzi di Vensim

Uso commerciale: a partire da $50 per utente

a partire da $50 per utente Uso pubblico per la ricerca: a partire da $50 per utente

a partire da $50 per utente Uso accademico: Funzionalità/funzione Free e a pagamento

Valutazioni e recensioni di Vensim

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

Altri strumenti per il monitoraggio dei progetti

Durante l'esecuzione di simulazioni Monte Carlo, voglio che il mio team collabori alle attività, tenga traccia degli obiettivi, generi reportistica e automatizzi le attività manuali, comunicando al contempo per mantenere la trasparenza. ClickUp è un sistema all-in-one software per il project management che assicura che io e il mio team siamo allineati in ogni passaggio. Fornisce provider per gestire le attività, aumentare la produttività e visualizzare gli Obiettivi dall'ideazione al lancio.

Creare attività di ClickUp, assegnare membri del team, impostare notifiche, automatizzare stati personalizzati e altro ancora con ClickUp Tasks

ClickUp può essere un hub centrale per organizzare tutte le attività relative al progetto di simulazione Monte Carlo. È possibile utilizzare Attività di ClickUp per impostare il modello, eseguire le simulazioni, analizzare i risultati e condividere le reportistiche, gestendo in sostanza l'intero ciclo di vita.

Vi mostro come ho fatto. Ho iniziato con l'impostazione di un elenco dedicato di attività per ogni progetto di simulazione Monte Carlo, per ospitare tutte le attività relative a quella simulazione. Poi ho suddiviso il processo di simulazione in fasi. Poi ho creato attività secondarie per definire i parametri del modello, eseguire le simulazioni con il software scelto, analizzare i risultati e generare reportistica.

È possibile aggiungere relazioni alle attività per passare facilmente a lavori correlati e creare dipendenze per stabilire un chiaro ordine di operazioni tra le attività. La funzionalità/funzione Tasks consente anche di valutare il carico di lavoro del team utilizzando stime di durata. È possibile verificare e perfezionare le stime utilizzando uno strumento di monitoraggio del tempo per valutare efficacemente la produttività.

Dalle riunioni settimanali alle promemoria quotidiane, potete tenere tutto sotto controllo con le attività ricorrenti. La loro impostazione richiede solo pochi secondi e può farvi risparmiare ore di lavoro nel ripetere la stessa promemoria.

Se desiderate generare una reportistica completa per le vostre simulazioni Monte Carlo e visualizzare i dati in grafici a barre e a torta, prendete in considerazione l'uso di ClickUp Dashboard .

Visualizzate con chiarezza lo stato di avanzamento dei progetti per il vostro team e la vostra azienda utilizzando le dashboard di ClickUp

È possibile creare dashboard completamente personalizzabili per stabilire le priorità del lavoro, migliorare le prestazioni del progetto e gestire sprint e team. È inoltre possibile aggiungere widget dagli elenchi pertinenti, come la Kanban Bacheca per la fase attuale di ogni simulazione o una Vista Elenco filtrata per mostrare le simulazioni completate.

Aiuta a visualizzare la produttività con una dashboard giornaliera personalizzata. È possibile dare priorità alle attività, monitorare lo stato e concentrarsi su ciò che conta di più. Funge da centro di comando per un flusso di lavoro efficiente e organizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Delegate attività di simulazione Monte Carlo, attività secondarie e monitorate lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo

Esportazione dei dati di ClickUp (in attività, campi personalizzati e così via) in uno strumento di foglio di calcolo come Fogli Google o Microsoft Excel per ulteriori analisi e generazione di rapporti

Utilizzare le dashboard di ClickUp per avere una visione d'insieme dello stato del team e generare reportistica da condividere con gli stakeholder più importanti

Utilizzare più di 15 visualizzazioni personalizzabili (tra cui il fileVista Tabella) per monitorare e organizzare il lavoro

Integrare ClickUp con le app preferite per i fogli di calcolo, come Fogli Google ed Excel

Limiti di ClickUp

La versione mobile manca di alcune funzionalità/funzione disponibili nella versione desktop

I nuovi utenti possono trovare le numerose funzionalità/funzione della piattaforma troppo impegnative

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Contattare il settore commerciale per i prezzi ClickUp Brainè disponibile su tutti i piani a pagamento per $7 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

Eseguire simulazioni Monte Carlo con facilità

La simulazione Monte Carlo offre una lente potente per analizzare il rischio, l'incertezza e i potenziali risultati in vari scenari. Per utilizzarla avete a disposizione diverse opzioni software. Ho esplorato 10 solidi programmi di simulazione, ognuno dei quali risponde a esigenze specifiche e offre funzioni uniche.

Ma il viaggio non finisce con il software stesso. Un project management efficiente è fondamentale per garantire un processo di simulazione senza intoppi. È qui che interviene ClickUp. Sebbene ClickUp non esegua direttamente le simulazioni, agisce come centro di comando, mantenendo il progetto organizzato, le attività in corso e la comunicazione in flusso. Iscriversi a ClickUp oggi stesso!