I 50 migliori scorciatoi di Excel che tutti dovrebbero conoscere

Siete seduti alla vostra scrivania, in corsa contro il tempo per finire di organizzare un foglio di calcolo.

Avete fatto clic su infinite schede e digitato formule, quando all'improvviso vi rendete conto che c'è un modo più rapido per Da fare, una scorciatoia nascosta che vi avrebbe fatto risparmiare tempo e denaro.

Se solo l'aveste saputo prima!

Per chiunque passi le giornate a capire Excel, padroneggiare gli scorciatoi è come scoprire un percorso segreto in un labirinto.

In questo blog, ci addentriamo nelle 50 migliori scorciatoie di Excel che tutti dovrebbero conoscere, chiavi semplici per rendere più veloce la vostra esperienza con Excel. 💻

**Che cos'è uno scorciatoia di Excel?

**Uno scorciatoia di Excel è una combinazione di chiavi da tastiera che consente agli utenti di eseguire rapidamente azioni senza affidarsi ai menu del software

Si tratta di una via più veloce per Da fare.

Ad istanza, proprio come il tasto "Ctrl + C" che copia il testo e il tasto "Ctrl + V" che lo incolla, Excel ha una propria serie di scorciatoie che possono far risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Un esempio comune è la creazione di una nuova cartella di lavoro vuota premendo semplicemente "Ctrl + N. "

Senza questa scorciatoia, è necessario utilizzare il mouse per spostarsi nella sezione "File" e poi fare clic su "Nuovo", un processo che richiede diversi passaggi. Riducendo il numero di passaggi necessari per completare un'attività, è possibile velocizzare notevolmente il flusso di lavoro.

Excel è dotato di oltre 500 scorciatoie che aiutano a navigare tra i fogli, a formattare i dati, ad applicare funzioni e molto altro ancora. L'apprendimento di queste scorciatoie può sembrare all'inizio un'impresa ardua, soprattutto se si è abituati a usare il mouse per tutto. All'inizio potrebbe persino rallentare il processo di adattamento a questo nuovo modo di lavorare.

Ma con la pratica, questi scorciatoi diventeranno una seconda natura, quasi radicati nella memoria muscolare. In breve tempo, vi troverete a lavorare in modo più rapido ed efficiente, eseguendo attività con pochi tasti.

Benefici dell'uso degli scorciatoi in Excel

Le scorciatoie di Excel possono sembrare piccole comodità, ma possono completare il modo in cui si interagisce con il software.

Vediamo perché l'uso di questi scorciatoi è un'ottima idea.

Risparmiare tempo: Eliminare la necessità di usare il mouse per navigare attraverso lunghi menu e finestre di dialogo ed eseguire più passaggi

Eliminare la necessità di usare il mouse per navigare attraverso lunghi menu e finestre di dialogo ed eseguire più passaggi Aumentare la velocità: Navigare in grandi insiemi di dati e sfogliare rapidamente i dati, evitando lo scorrimento infinito che può rallentare la navigazione

Navigare in grandi insiemi di dati e sfogliare rapidamente i dati, evitando lo scorrimento infinito che può rallentare la navigazione **Ridurre gli errori: prevenire gli errori manuali affidandosi a una chiave di scorciatoia per gestire in modo efficiente processi complessi e in più passaggi

Migliorare la concentrazione: Mantenere le mani sulla tastiera, riducendo al minimo le distrazioni dovute al mouse e migliorando la concentrazione sull'attività da svolgere

Mantenere le mani sulla tastiera, riducendo al minimo le distrazioni dovute al mouse e migliorando la concentrazione sull'attività da svolgere Minimizzare lo sforzo: Evitare il disagio fisico di passare continuamente dal mouse alla tastiera padroneggiando gli scorciatoi di Excel

Come usare gli scorciatoi in Excel

Iniziare a usare le scorciatoie di Excel può sembrare un po' come imparare una nuova lingua, ma ne vale la pena. Una volta che avrete imparato a usare queste combinazioni di chiavi, vi ritroverete a navigare e gestire i dati in modo molto più efficiente.

Ecco i tre consigli per utilizzare gli scorciatoi in Excel:

1. Iniziare dalle basi

Iniziate imparando alcuni scorciatoi chiave che possono aumentare immediatamente la vostra efficienza.

**Ad esempio, l'uso di 'Ctrl + C' per copiare, 'Ctrl + V' per incollare e 'Ctrl + Z' per annullare migliorerà notevolmente la vostra capacità di gestire rapidamente le attività

Una volta acquisite queste funzioni, sarete pronti ad affrontare scorciatoie più avanzate con facilità.

2. Attivare e personalizzare gli scorciatoi

La maggior parte degli scorciatoi di Excel sono già attivati. È sufficiente utilizzarle.

Tuttavia, alcune richiedono l'attivazione. Seguite questi passaggi per attivare e personalizzare gli scorciatoi nella barra multifunzione di Excel:

Andate su File > Opzioni > Personalizza barra multifunzione

Vai al menu "File

Fare clic su "Opzioni"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Customize-Ribbon.png Selezionare 'Personalizza barra multifunzione' nella finestra di dialogo /$$$img/

Selezione di 'Personalizza barra multifunzione' nella finestra di dialogo

Creare una scheda Nuova personalizzata > Gruppo Nuova personalizzata > Rinominare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/delete-sheet-column.png Creare una nuova scheda e un nuovo gruppo in cui aggiungere il comando /$$$img/

Creare una nuova scheda e un nuovo gruppo sotto il quale verrà aggiunto il comando

Selezionare il comando > Selezionare il nuovo gruppo > Aggiungere comandi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/delete-cell.png Aggiungere il comando /$$$img/

Aggiungere il comando

È possibile accedere a questi scorciatoi utilizzando la chiave 'Alt' + l''alfabeto' assegnato da Excel.

Allo stesso modo, è possibile aggiungere scorciatoie personalizzate alla barra degli strumenti di accesso rapido e accedervi con la chiave 'Alt' + il 'numero' assegnato da Excel.

3. Pratica e memorizzazione degli scorciatoi

Il segreto per padroneggiare le scorciatoie in Excel è usarle spesso. Inizialmente, però, è necessario un aiuto per memorizzarle. In questo caso, ecco cosa Da fare:

Iniziare con le cinque o sette scorciatoie utilizzate più di frequente

Scrivete le scorciatoie più utilizzate su note adesive o su un foglio di istruzioni e incollatele vicino all'area di lavoro in modo che siano visibili

Riducete gradualmente il ricorso al foglio di istruzioni e rimuovete dall'elenco le scorciatoie che avete completato

Top 50 scorciatoie di Excel per risparmiare tempo

Excel offre centinaia di scorciatoie, ma noi abbiamo selezionato le 50 più utilizzate sul posto di lavoro. Per semplificare le cose, le abbiamo raggruppate per funzione, come la navigazione nei fogli di calcolo, gli scorciatoi per le cartelle di lavoro e la formattazione delle celle.

Ecco i 50 migliori scorciatoie di Excel per risparmiare tempo:

1. Navigazione nel foglio di calcolo

In questa categoria esploreremo le scorciatoie che consentono di navigare nel foglio di calcolo senza l'uso del mouse. Sono particolarmente utili quando si ha a che fare con fogli di calcolo grandi o complessi.

Nr. Descrizione Scorciatoie da tastiera Scorciatoia da tastiera 1. Per passare alla cella successiva Scheda 2. Per passare alla cella precedente Maiusc + Scheda 3. Per spostarsi di una cella verso il basso Invio 4. Per spostarsi di una cella verso l'alto Chiave freccia su 5. Per estendere la selezione di celle di una cella in quella direzione Maiusc + chiave di freccia direzionale (Su, Giù, Destra o Sinistra) 6. Per passare all'ultima cella utilizzata in quella direzione Ctrl + Chiave con freccia direzionale (Su, Giù, Destra o Sinistra) 7. Per spostarsi all'ultima cella utilizzata in un foglio di calcolo Ctrl + Fine 8. Per spostarsi alla prima cella di un foglio di calcolo Ctrl + Home 9. Per selezionare l'intera colonna Ctrl + Spazio 10. Per selezionare l'intera riga Selezione + Spazio 11. Per selezionare tutte le celle utilizzate in quella direzione Ctrl + Maiusc + Chiave direzionale (Su, Giù, Destra o Sinistra) 12. Per estendere la selezione dalla cella attiva fino all'ultima cella utilizzata in un foglio di calcolo Ctrl + Maiusc + Fine 13. Per estendere la selezione dalla cella attiva alla prima cella utilizzata in un foglio di calcolo Ctrl + Maiusc + Home 14. Per selezionare l'intero foglio di calcolo Ctrl + Maiusc + Barra spaziatrice 15. Per passare al foglio successivo Ctrl + PageDown 16. Per passare al foglio precedente Ctrl + PaginaSu 17. Per spostarsi di una schermata verso il basso nel foglio corrente Page Down 18. Per spostarsi di una schermata verso l'alto in un foglio corrente Pagina Su 19. Per spostarsi di una schermata a sinistra nel foglio corrente Alt + Pagina giù 20. Per spostare una schermata a destra nel foglio corrente Alt + Pagina Su

💡 Pro Tip: Usare gli scorciatoi per Mac: Comando + Shift + $$ per formattare rapidamente la valuta su Mac. In questo modo le celle selezionate vengono immediatamente formattate come valuta in Excel, semplificando il flusso di lavoro e mantenendo organizzati i dati finanziari 💸

2. Azioni cartella di lavoro

In questa categoria tratteremo gli scorciatoi di Excel per aprire, chiudere, salvare e altre azioni essenziali da eseguire con una cartella di lavoro.

Nr. Descrizione Scorciatoie da tastiera Consiglio di amministrazione 21. Per creare una nuova cartella di lavoro Ctrl + N 22. Per salvare una cartella di lavoro Ctrl + S 23. Per chiudere una cartella di lavoro corrente Ctrl + W 24. Per aprire una cartella di lavoro esistente Ctrl + O 25. Per chiudere Excel Ctrl + F4 26. Per aprire il menu File Alt + F 27. Per andare alla scheda Home Alt + H 28. Per andare alla scheda Inserisci Alt + N 29. Per passare al layout della pagina Alt + P 30. Per andare alla scheda Formule Alt + M 31. Per andare alla scheda Dati Alt + A 32. Per passare alla scheda Revisione Alt + R 33. Per passare alla scheda Visualizza Alt + W

Leggi anche: Come calcolare il tempo in Excel (formule incluse) .

