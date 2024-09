Come esportare le note da OneNote in altre app

Avete trascorso innumerevoli ore a organizzare pensieri, idee e ricerche in OneNote. È il vostro rifugio digitale per pensieri e idee a flusso libero.

Ma cosa succede quando dovete condividere le note con qualcuno che non usa OneNote? O forse volete archiviarli per conservarli.

In realtà, OneNote può sembrare un buco nero digitale se non si sa come estrarre il contenuto.

È qui che entra in gioco questa guida. Vi guideremo attraverso il percorso di OneNote e vi mostreremo esattamente come esportare da OneNote.

Intraprendiamo insieme questa avventura di esportazione e assicuriamoci che il vostro lavoro non scompaia nell'abisso digitale.

Esportazione e importazione dei blocchi note di OneNote

L'esportazione e l'importazione dei taccuini consente di trasferire facilmente le note da un dispositivo all'altro o di condividerle con altri. Seguite i nostri passaggi per esportare note e interi taccuini, compresi quelli di OneDrive.

Esportazione di un blocco note dall'app OneNote

Per esportare un file di blocco note di OneNote, è necessario seguire dei passaggi specifici per garantire che tutti i dati vengano trasferiti correttamente. Ecco da fare:

Passaggio 1: aprire l'app OneNote sul desktop o tramite OneNote Online

via Microsoft

Passaggio 2: scegliere la cartella del blocco note che si desidera esportare. Può trattarsi di un blocco note personale o di un blocco note condiviso

via Microsoft

Passaggio 3: fare clic sulla scheda File, situata nell'angolo superiore sinistro della finestra

via Microsoft

Passaggio 4: nel menu File si trova l'opzione Esporta. Fare clic su Esporta per visualizzare i diversi formati di esportazione

tramite Microsoft

Passaggio 5: è possibile esportare il file del blocco note come file pacchetto OneNote (.onepkg), PDF o documento Word. Per completare la portabilità, il pacchetto OneNote è di solito l'opzione migliore

tramite Microsoft

Passaggio 6: dopo aver scelto il formato, selezionare la posizione sul computer in cui salvare il file e fare clic su Salva

tramite Microsoft

Passaggio 7: una volta completata l'esportazione, navigare nella posizione del file salvato per verificare che tutto sia stato esportato correttamente

via Microsoft

Esportazione di note dall'app OneNote in PDF

Esportare le note di OneNote come file PDF è un'esigenza comune, soprattutto quando si condividono le note con altre persone che potrebbero non avere l'app OneNote installata. Ecco come fare:

Passaggio 1: aprire la nota specifica o la sezione del blocco note che si desidera esportare

via Microsoft

Passaggio 2: spostarsi nel menu File e fare clic su Esportazione

tramite Microsoft

Passaggio 3: Scegliere l'opzione PDF dall'elenco dei formati disponibili

tramite Microsoft

Passaggio 4: scegliere la posizione in cui salvare il file PDF e fare clic su Salva

tramite Microsoft

Esportazione di un blocco note di OneNote da OneDrive

Se il blocco note di OneNote è archiviato su OneDrive nel vostro account Microsoft, potete comunque esportarlo facilmente. Seguite questi passaggi:

Passaggio 1: accedere a OneDrive tramite il browser e accedere al proprio account Microsoft Office

via Microsoft

Passaggio 2: posizione del blocco note OneNote che si desidera esportare

tramite Microsoft

Passaggio 3: fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco note e selezionare l'opzione Scarica. In questo modo il blocco note verrà salvato come file .onepkg sul computer

via Microsoft

Passaggio 4: è possibile aprire il file scaricato utilizzando OneNote sul desktop

Risoluzione dei problemi più comuni legati all'esportazione dei file dei blocchi note di OneNote

Quando si esportano i blocchi note memorizzati in OneNote, è possibile che si verifichino alcuni errori. Ecco come risolverli:

"Il mio download contiene solo un file 'errori.txt'"

Questo problema si verifica di solito se c'è un problema con la struttura del blocco note di OneNote. Per risolverlo, provate a esportare nuovamente il blocco note, assicurandovi che tutte le sezioni siano sincronizzate correttamente

Ho ricevuto un messaggio di errore che dice che il mio blocco note è troppo grande per essere esportato "

OneNote potrebbe limitare l'esportazione di blocchi note di grandi dimensioni. In questo caso, provare a dividere il blocco note in sezioni più piccole e ad esportarle singolarmente. In alternativa, è possibile utilizzare uno strumento di terze parti per facilitare l'esportazione

Consigli essenziali per risolvere i problemi di esportazione

**Assicurarsi che il blocco note di OneNote sia completamente sincronizzato per evitare esportazioni incomplete

Verificare la compatibilità del formato dei file: Assicurarsi che il formato dei file esportati sia supportato dall'applicazione in cui si sta effettuando l'importazione

Assicurarsi che il formato dei file esportati sia supportato dall'applicazione in cui si sta effettuando l'importazione Verificare lo spazio di archiviazione: Verificare che il dispositivo disponga di uno spazio di archiviazione sufficiente per i file esportati

Verificare che il dispositivo disponga di uno spazio di archiviazione sufficiente per i file esportati Aggiornare il software: Mantenere aggiornata l'applicazione OneNote per evitare errori durante l'esportazione o l'importazione

**Leggi anche Modelli OneNote gratis per il project management

Perché esportare le note da OneNote?

Sebbene OneNote sia uno strumento potente, ci sono diversi motivi per cui potreste voler scaricare ed esportare le vostre note in un'altra applicazione:

**OneNote è eccellente all'interno dell'ecosistema Microsoft, ma può essere un limite se si ha bisogno di collaborare con altre persone che utilizzano piattaforme diverse. Esportare le note le rende accessibili a un pubblico più vasto

Portabilità dei dati: La presenza delle note in un formato universale, come un file PDF o un documento Word, garantisce la possibilità di accedervi anche quando non si ha accesso a OneNote

La presenza delle note in un formato universale, come un file PDF o un documento Word, garantisce la possibilità di accedervi anche quando non si ha accesso a OneNote Esportazione delle note: L'esportazione delle note è un modo efficace per creare backup delle informazioni importanti. Questo è fondamentale per prevenire la perdita di dati a causa di cancellazioni accidentali o problemi software

L'esportazione delle note è un modo efficace per creare backup delle informazioni importanti. Questo è fondamentale per prevenire la perdita di dati a causa di cancellazioni accidentali o problemi software $$$a: Altre app possono offrire funzionalità/funzioni che OneNote non ha, come la gestione avanzata delle attività, le funzionalità IA o una migliore integrazione con altri strumenti. L'esportazione delle note consente di sfruttare queste funzionalità/funzione

Altre app possono offrire funzionalità/funzioni che OneNote non ha, come la gestione avanzata delle attività, le funzionalità IA o una migliore integrazione con altri strumenti. L'esportazione delle note consente di sfruttare queste funzionalità/funzione Conformità e sicurezza: In alcuni casi, potrebbe essere necessario archiviare le note in un formato specifico per rispettare le politiche organizzative o le norme di sicurezza. L'esportazione delle note consente di soddisfare questi requisiti

Alternative a OneNote

Scegliere un alternativa all'app OneNote è necessario valutare le proprie esigenze specifiche, i requisiti del flusso di lavoro e le funzionalità/funzione offerte da altri strumenti di annotazione e organizzazione. ClickUp rivoluziona la presa di note integrandola direttamente nel flusso di lavoro della produttività.

Oltre a catturare i pensieri, ClickUp consente di organizzare e sincronizzare le note con attività, progetti e discussioni del team. Questo vi aiuta a mantenere tutto nel contesto e garantisce che le note siano sempre accessibili e utilizzabili.

Ecco alcune funzionalità/funzione di ClickUp che vi danno un vantaggio.

ClickUp Documenti Documenti ClickUp è una soluzione all-in-one per la presa di note, la creazione di documenti e il project management. È accessibile dal web, da computer desktop e da piattaforme mobili, il che lo rende versatile per team e singoli.

Creare note con diversi formati su ClickUp Docs

ClickUp Docs consente a più utenti di collaborare in tempo reale ed è quindi ideale per i progetti di team. Si integra perfettamente con altre attività di ClickUp, come le attività e gli obiettivi, fornendo una piattaforma centralizzata di project management.

È anche possibile creare un'interfaccia personalizzata modelli di presa di nota personalizzati e flussi di lavoro, adattando ClickUp Docs alle vostre esigenze.

Incorpora segnalibri, tabelle e altro ancora per formattare le note con ClickUp Docs

Inoltre:

ClickUp Docs fa parte di un ecosistema di project management più ampio, a differenza dell'app OneNote. È possibile collegare facilmente le note a attività, progetti e obiettivi, assicurando che la documentazione sia direttamente collegata al flusso di lavoro

ClickUp Documenti consente una maggiore personalizzazione. È possibile creare e modificare modelli per soddisfare le proprie esigenze specifiche, organizzare le informazioni con cartelle gerarchiche e utilizzare ricche opzioni di formattazione per personalizzare l'aspetto delle note

ClickUp Documenti supporta la collaborazione in tempo reale, consentendo a più utenti di modificare, commentare e rivedere i documenti contemporaneamente. Questa funzionalità è utile per i team che lavorano su progetti o documenti condivisi

ClickUp supporta l'automazione, consentendo di creare flussi di lavoro che aggiornano automaticamente i documenti, assegnano attività o notificano ai membri del team le modifiche apportate ai documenti. OneNote non dispone di questa funzionalità, ma offre un modo più dinamico ed efficiente di gestire i progetti

Collaborare alle idee senza problemi con ClickUp Docs in condivisione

Consigli rapidi

Utilizzate le cartelle per classificare i documenti in base al progetto, al reparto o allo scopo. Inoltre, è possibile utilizzare i tag per aggiungere un ulteriore livello di organizzazione, rendendo più facile filtrare e trovare documenti correlati

Monitoraggio delle modifiche apportate ai documenti grazie alla funzionalità/funzione di ClickUp. In questo modo è possibile rivedere, confrontare e ripristinare versioni precedenti dei documenti, se necessario

Familiarizzare con le funzionalità di ricerca avanzate di ClickUp. Utilizzate filtri, parole chiave e tag per trovare rapidamente documenti o sezioni specifiche all'interno delle vostre note

ClickUp Blocco Note

Se preferite la semplicità nella vostra app per prendere appunti, ClickUp Blocco note è un'ottima opzione. È accessibile praticamente su qualsiasi dispositivo e si integra con altre applicazioni per una facile condivisione. Le note possono essere facilmente salvate e trasferite da un dispositivo all'altro.

Annotare rapidamente le note, formattare con una ricca modifica e trasformare le voci in attività tracciabili con ClickUp Notepad

Sebbene OneNote sia versatile, la gestione di attività, progetti e comunicazioni richiede il passaggio da un'app all'altra (OneNote, Outlook, Teams).

ClickUp Notepad, invece, consente di tenere tutto in un unico posto: note, attività, obiettivi, documenti e altro ancora, con conseguente migliore produttività e minore frammentazione delle cartelle. È particolarmente vantaggioso se si utilizza già ClickUp per il project management.

Inoltre, la funzionalità del blocco note è inclusa nel piano Free di ClickUp, che offre funzionalità estese senza costi aggiuntivi.

Tenete organizzate le vostre note e gli elementi d'azione con le liste di controllo su ClickUp Notepad

ClickUp Notepad dispone di una funzione di lista di controllo integrata con opzioni di trascinamento, che consente di spostare gli elementi d'azione salvati e di rimanere organizzati online.

Ecco alcuni suggerimenti rapidi per sfruttare al meglio il blocco note:

Collegate le idee o le note delle riunioni alle attività pertinenti o create immediatamente nuove attività a partire dalle note. In questo modo, tutto è sempre attivo e tracciabile

Impostare una promemoria o una data di scadenza direttamente dal blocco note se una nota contiene un elemento da fare. In questo modo si evita di dimenticare i follower più importanti

Incorporare le note all'interno di ClickUp Docs o allegarle a specifiche attività per una facile consultazione, creando un flusso di lavoro continuo

Utilizzate l'app mobile ClickUp per prendere note in movimento, assicurandovi che le vostre idee e le informazioni essenziali vengano catturate ovunque vi troviate

Rendete le vostre note più leggibili e organizzate grazie alla formattazione del testo, ai punti elenco, alle liste di controllo e alle intestazioni.

Tag: Organizzate le note con tag per facilitarne il recupero. Menzionate i membri del team direttamente nelle note per una collaborazione in tempo reale e un rapido feedback

Modello di note per riunioni ClickUp

Il modello pre-costruito e personalizzabile Modello di note per riunioni ClickUp è un modo semplice e veloce per gestire i verbali delle riunioni. Aiuta a gestire la documentazione delle riunioni in un contesto più ampio di project management.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-45.png Catturate l'ordine del giorno, le note e gli elementi d'azione delle riunioni con il modello ClickUp Meeting Notes https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620&department=operations Scaricare questo modello /$$$cta/

Il modello fornisce una struttura ben organizzata per catturare tutti i dettagli essenziali della riunione, come programmi, elementi di azione, punti di discussione e attività di follower. Questa struttura aiuta a mantenere la chiarezza e assicura che nulla di importante venga perso durante o dopo la riunione.

Una delle funzionalità/funzione di questo documento è la seguente modello di note per riunioni è la possibilità di assegnare attività direttamente dalle note della riunione. Quando gli elementi d'azione vengono identificati durante la riunione, è possibile creare e assegnare immediatamente le attività ai membri del team, impostare le date di scadenza e collegarle ai progetti collegati.

Questo semplifica il follow-up post-riunione e garantisce che gli elementi d'azione siano monitorati e completati in modo efficiente.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-46.png Permettete l'accessibilità multipiattaforma delle note delle riunioni con il modello di note per riunioni ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Come altre funzionalità/funzione di ClickUp, il modello per le note di riunione è accessibile da qualsiasi dispositivo, sia esso web, desktop o mobile. L'accessibilità multipiattaforma garantisce la possibilità di rivedere o aggiornare le note della riunione da qualsiasi schermo e da qualsiasi luogo, rendendo il modello comodo per i team che lavorano da remoto o in viaggio.

Suggerimenti rapidi

Utilizzate il modello per creare un programma dettagliato prima della riunione. Questo aiuta a guidare la discussione e assicura che tutti gli argomenti critici siano trattati. Condividete il programma con i partecipanti in anticipo, in modo che possano arrivare preparati

Assegnate immediatamente i compiti e gli elementi d'azione ai membri del team interessati utilizzando la funzionalità di ClickUp per l'assegnazione dei compiti. Questo assicura che le responsabilità siano chiare e che il follow-up sia immediato

Sincronizzazione delle note di ClickUp Meeting Notes con il calendario per tenere traccia degli orari delle riunioni e garantire che le note siano prontamente disponibili quando necessario. Questa integrazione è utile anche per l'impostazione di promemoria per le riunioni e i follower imminenti

Strumenti di IA per prendere appunti come ClickUp Brain migliora ulteriormente la presa di note e la gestione dei documenti. Vi aiuta a organizzare i contenuti, a generare approfondimenti e ad automatizzare le attività di routine:

Suggerendo informazioni pertinenti, aiutandovi a snellire il lavoro

Automazioni di attività ripetitive, per liberare tempo per lavori più critici

Offrendo approfondimenti che aiutano a prendere decisioni informate sulla base delle informazioni contenute nelle note

Leggi anche: i 10 migliori strumenti di IA per prendere nota delle riunioni nel 2024

OneNote e ClickUp: I vantaggi dell'integrazione

Se volete ottenere il meglio da entrambi i mondi, potete integrare ClickUp con OneNote. Ciò è particolarmente utile per gestire progetti complessi e collaborare con i membri del team che lavorano nell'ecosistema Microsoft. Ecco come funziona:

Collegare i taccuini di OneNote a specifiche attività di ClickUp, assicurando che tutte le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili

Creare una panoramica dei progetti, integrando note, attività e scadenze in un'unica posizione con le dashboard di ClickUp

Risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale con le funzionalità di automazione di ClickUp, in grado di triggerare le azioni in base alle voci di OneNote

In alternativa, potete migrare una versione delle vostre note da OneNote a ClickUp per migliorare il vostro flusso di lavoro:

Seguire i passaggi menzionati in precedenza per esportare i taccuini e le note di OneNote

Utilizzare la funzionalità di importazione di ClickUp per portare le note nella piattaforma. È possibile importarli come attività o documenti e persino allegarli a progetti specifici

Organizzare le note all'interno della struttura di ClickUp, utilizzando cartelle, tag ed elenchi per mantenere l'ordine dopo l'importazione

Migliorare il vostrostrategia di presa di note sfruttando le funzionalità di ClickUp, come l'assegnazione di attività, le scadenze e il monitoraggio dello stato

Tutte queste funzionalità possono facilitare il vostro lavoro. E i nostri clienti sono d'accordo:

_Ho avuto una maggiore produttività perché sono in grado di tenere tutte le mie note in un unico posto

Nora Kaminski, Responsabile marketing prodotti, Heartland School Solutions

Aggiungere flessibilità alla presa di nota digitale

Esportazione di note da OneNote in altri programmi app per la presa di note è un'abilità preziosa che può aiutarvi a mantenere la flessibilità, a migliorare la collaborazione e a garantire che le informazioni siano sempre accessibili. Sia che si tratti di esportare per scopi di backup, per superare i limiti della piattaforma o per sfruttare le funzionalità avanzate di altri strumenti, il processo è relativamente semplice.

Alternative come ClickUp Docs, ClickUp AI e Blocco note offrono funzionalità robuste che possono integrare o addirittura sostituire OneNote, a seconda delle esigenze. L'integrazione di OneNote con ClickUp, in particolare, può semplificare il processo di project management, combinando il meglio di entrambi i mondi. Provate ClickUp oggi stesso e scoprite come può elevare la vostra presa di note e il project management a un livello superiore!