Modelli di moduli di segnalazione gratuiti in Word & ClickUp

Un referral da parte di una persona fidata è una cosa incredibilmente potente. Infatti, i referral influenzano fino a l'89% delle decisioni degli acquirenti .

Eppure, solo il 29% dei clienti fa riferimento a un'azienda di loro gradimento senza essere prompt. Questo lascia una grossa fetta di fatturato non sfruttata.

Tuttavia, guidare i clienti e gestire le segnalazioni può diventare caotico. Le aziende hanno bisogno degli strumenti giusti per promuovere la difesa dei clienti attraverso le segnalazioni. La soluzione ideale è rappresentata dai modelli di moduli di segnalazione. Questi modelli semplificano il processo di referral e riducono al minimo il lavoro manuale, rendendoli essenziali per ogni azienda.

In questo blog, condivideremo cinque modelli gratis in Word e ClickUp per iniziare a lavorare senza sudare. Ma prima cerchiamo di capire cos'è un modello di modulo di referral e perché è importante.

Che cosa sono i moduli di segnalazione?

I modelli di modulo di referral sono documenti pre-progettati creati da software per la creazione di moduli . Sono progettati per semplificare il modo in cui le aziende raccolgono i dati dei referral dai clienti o dai dipendenti esistenti

Ecco alcuni dei vantaggi dei moduli di segnalazione:

Standardizzano l'intero processo di referral, rendendolo più facile da gestire

Risparmio di tempo e di lavoro richiesto, eliminando la necessità di creare moduli da zero

Garantiscono la coerenza delle informazioni raccolte e consentono di ottenere informazioni più accurate sui clienti

I modelli di modulo di referral sono essenziali per una gestione efficace del processo di referral gestione del cliente e l'esito positivo strategie di marketing . La loro applicazione si estende ai provider sanitari, allo sviluppo aziendale, alle vendite, al reclutamento e altro ancora. In effetti, i referral sono al primo posto tra le strategie di marketing strategia di reclutamento più importante negli Stati Uniti!

Indipendentemente dallo scopo, questi sono gli elementi più comuni che si trovano nei modelli di moduli di referral:

Dati del referente

Dettagli del referente

Dettagli relativi a prodotti, servizi o posizioni, come il numero del modello o il ruolo ricoperto

Motivo della segnalazione, particolarmente importante in un modello di modulo di segnalazione medica

Documenti di supporto come informazioni sui prodotti, cataloghi o curriculum del candidato

A seconda dell'applicazione, le aziende devono adottare modelli che si concentrino su dettagli specifici. Ecco tre esempi:

Esperienza e competenze rilevanti per i moduli di selezione del personale

Malattie conosciute per un modulo di segnalazione di pazienti

Prodotti di interesse e volumi approssimativi per i moduli di segnalazione aziendale

**Cosa rende un buon modello di modulo di referral?

Un buon modello di modulo di referral deve essere chiaro, facile da usare e deve catturare tutte le informazioni essenziali. Ecco i suoi aspetti chiave:

**Un modello efficace deve utilizzare un linguaggio semplice ed evitare un gergo complesso. Questo migliorerà la comprensione e ridurrà gli errori in fase di completamento

Raccolta dei dati a traguardo: Il modello di modulo di segnalazione deve raccogliere solo le informazioni essenziali. Dare priorità ai dati direttamente correlati ai risultati ricercati snellisce il processo di referral e previene il disordine

Il modello di modulo di segnalazione deve raccogliere solo le informazioni essenziali. Dare priorità ai dati direttamente correlati ai risultati ricercati snellisce il processo di referral e previene il disordine Design accessibile: Un modulo di segnalazione deve essere utilizzabile da tutti. A tal fine, deve essere compatibile con vari strumenti di accessibilità, come gli screen reader e i software di lettura vocale dei testi. Il design del modulo deve anche utilizzare colori e contrasti accattivanti per facilitare la lettura

Un modulo di segnalazione deve essere utilizzabile da tutti. A tal fine, deve essere compatibile con vari strumenti di accessibilità, come gli screen reader e i software di lettura vocale dei testi. Il design del modulo deve anche utilizzare colori e contrasti accattivanti per facilitare la lettura **Funzionalità/funzione di privacy: un buon modello deve indicare come vengono utilizzati e protetti i dati. Deve anche seguire le leggi sulla privacy per creare fiducia nell'utente

Interfaccia facile da usare: I moduli di segnalazione scelti devono essere facili da usare e ottimizzati per i vari dispositivi (cellulari, tablet, ecc.). Ciò significa avere un layout logico, istruzioni chiare e spazio sufficiente per la condivisione delle risposte. Un'altra funzionalità/funzione imprescindibile è che siano consegnati comemoduli compilabili Ricordate che questi aspetti sono fondamentali anche quando si personalizzano e si creano moduli modello di riferimento.

Quindi, vi forniamo cinque modelli pronti per l'uso in Word e ClickUp.

Modelli gratuiti di moduli di segnalazione

Ora che sapete cosa cercare in un modulo di referral, il passaggio successivo è quello di prepararsi con gli strumenti e i modelli giusti.

1. Modello di modulo referral ClickUp ClickUp , una piattaforma di project management all-in-one, è la soluzione ideale. Con funzionalità/funzione quali

ClickUp Modulo Visualizza la piattaforma consente agli utenti di creare e gestire moduli di segnalazione online senza problemi.

Diamo un'occhiata al modello di modulo di ClickUp, che può accelerare la gestione dei referral.

Scarica questo modello

Il Modello di modulo ClickUp vi dà accesso a moduli versatili e adattabili con un design di facile utilizzo. Può essere utilizzato per un ampio intervallo di segnalazioni, da un modello di segnalazione dei clienti a un programma di segnalazione dei dipendenti.

Ecco le funzionalità/funzione chiave del modello di modulo ClickUp:

Acquisire senza problemi i dati relativi alle segnalazioni per qualsiasi prodotto, servizio o posizione lavorativa con l'aiuto dei campi personalizzati

Semplificare l'organizzazione e il flusso dei dati con questo modulo, raccogliendo tutte le risposte in un unico posto

Aumentate la visualizzazione e il monitoraggio delle risposte con le numerose visualizzazioni del modello, come la Vista Riepilogo/riassunto e la Vista Bacheca

Gestite al meglio le attività convertendo i tipi di risposta, i campi e i dati in attività di ClickUp. Inoltre, è possibile collegare immediatamente queste attività agli Obiettivi aziendali

Migliorare immediatamente la qualità del linguaggio e dei moduli con l'aiuto diClickUp Brainl'IA integrata di ClickUp. La funzionalità/funzione consente inoltre di riepilogare/riassumere i report e lo stato dei referral

Riducete i passaggi manuali per la raccolta di referral e introducete la creazione di attività basate su condizioni con le funzionalità/funzione di automazione integrate nella piattaforma

Semplificare la condivisione dei moduli di referral, riducendola a un semplice link online. In questo modo si lascia più spazio per prompt i clienti con agganci e promozioni

Aggiornate le risposte in tempo reale e date al vostro team la possibilità di agire rapidamente sui nuovi contatti

Scarica questo modello

2. Modulo di rinvio aziendale in Microsoft Word di Template.net

via Template.net Questo modulo per i referral aziendali in Microsoft Word è una soluzione di facile utilizzo di Template.net che consente di acquisire i dati chiave dei referenti.

Il punto di forza di questo modello è la sua semplicità. Si concentra sulla raccolta di un database di contatti completo e può essere personalizzato con il logo e i dettagli della vostra azienda.

Essendo in Word, è possibile scaricarlo facilmente e iniziare a raccogliere preziose segnalazioni in pochi minuti. Questo modello di modulo per la segnalazione di clienti è una soluzione efficace per le aziende che cercano un modo gratis ed efficiente per sfruttare la propria rete per la crescita.

3. Modulo di rinvio commerciale in formato Microsoft Word da Template.net

via Template.net Il modulo per i referral commerciali di Microsoft Word di Template.net è uno strumento utile per tutti i team commerciali. Cattura informazioni cruciali per chiudere gli affari, andando oltre i dati di contatto di base.

Il modulo include anche campi per elencare i prodotti o i servizi coinvolti e per delineare la relazione con il referente, aiutando i rappresentanti commerciali a capire come gestire e coltivare efficacemente tali relazioni. C'è anche un ampio spazio per le note aggiuntive.

Il modulo è personalizzabile, per cui è possibile aggiungere specifiche come il settore di appartenenza del referente e il budget approssimativo. Tutte queste informazioni consentono ai rappresentanti commerciali di personalizzare il loro approccio e di aumentare i tassi di conversione.

4. Modulo di rinvio immobiliare in Microsoft Word da Template.net

via Template.net Il Modulo di segnalazione immobiliare di Microsoft Word di Template.net offre agli agenti immobiliari un quadro semplice per espandere la loro base di client. Questo modello da scaricare semplifica la mappatura dei client e del referente.

Il design è semplice, ma raccoglie in modo efficace le informazioni chiave come i dettagli di contatto, le preferenze per le proprietà e le fonti di riferimento. Il modello di referral immobiliare rende il monitoraggio dei referral immobiliari facile e veloce. È un'opzione pratica per i professionisti del settore immobiliare alla ricerca di una soluzione semplice.

Il framework permette anche di essere personalizzato per includere clausole di accordo con l'acquirente che favoriscono i nuovi client e le commissioni per le agenzie immobiliari. Il modulo può essere utilizzato anche come modulo di segnalazione di appaltatori per progetti di nuova costruzione.

5. Modulo di segnalazione HR in Microsoft Word Modello da Template.net

via Template.net I modelli di modulo di segnalazione sono utili per monitorare e convalidare i dettagli dei candidati durante il processo di assunzione.

Il modulo HR Referral Modulo di Microsoft Word di Template.net semplifica la raccolta delle referenze dei dipendenti e facilita la ricerca del candidato ideale attraverso la rete. Questo modulo precostituito inizia con le informazioni di contatto, le competenze e l'esperienza del candidato. Inoltre, contiene dettagli più precisi, come i risultati rilevanti e il motivo della segnalazione.

Raccogliendo queste informazioni, le aziende possono adattare efficacemente i colloqui alle competenze dei candidati. Il modulo funziona anche come un'efficace modulo di assunzione e aiuta a convalidare il background di un candidato per i responsabili delle assunzioni e i team di ricerca del personale.

Modello.net consente altre personalizzazioni, come:

La relazione del candidato segnalato con il dipendente

Competenze specifiche rilevanti per la posizione aperta

Ognuno di questi cinque modelli è estremamente efficace se implementato in numerose iterazioni. Le aziende dovrebbero anche aggiungere una ciclo di crescita per raccogliere regolarmente il feedback dei clienti. Questo aiuta a migliorare i modelli dei moduli di referral e a produrre risultati migliori.

Streamline Your Referral Process

Le segnalazioni da parte di clienti e dipendenti sono un vantaggio di marketing a basso costo che può portare a una crescita esponenziale dei ricavi. Poiché ci affidiamo così tanto alle opinioni di coloro di cui ci fidiamo, le aziende devono prendere l'iniziativa di incoraggiare i clienti soddisfatti a segnalarli alle loro reti. I modelli di modulo di segnalazione sono lo strumento perfetto per questo scopo.

Oltre agli aspetti chiave di un buon modello di modulo di segnalazione, ClickUp offre numerose altre funzionalità/funzione per semplificare il processo di segnalazione. All'interno di ClickUp è possibile monitorare i referral, programmare promemoria e follower e valutare l'efficacia del programma di referral. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e inizia a convertire i tuoi referral in ricavi!