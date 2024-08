Migliorare lo sviluppo del prodotto con i modelli Kano gratuiti

La frase "Quel requisito del cliente sembra essere sfuggito" può far rabbrividire anche i team di prodotto più esperti.

Anche nelle organizzazioni che si basano su un nucleo di centralità del cliente , i prodotti o le funzionalità/funzione sono spesso sviluppati sulla base di specifiche tecniche piuttosto che di ciò che i clienti desiderano.

Per capire quali funzionalità/funzione entusiasmano i clienti, molte organizzazioni usano la prioritizzazione delle funzionalità/funzione un modo popolare per classificare queste funzionalità/funzione in base alla priorità è il Modello di Kano.

In questo blog approfondiremo il Modello di Kano. Condivideremo anche dei modelli gratuiti per aiutarvi a iniziare il vostro percorso di analisi della soddisfazione dei clienti.

**Che cosa sono i modelli del Modello di Kano?

Il Modello di Kano è uno strumento visivo progettato per dare priorità alle funzionalità/funzione di un prodotto in base al feedback dei clienti.

Questa tecnica di prioritizzazione agile dà la priorità alle funzionalità/funzione che soddisfano le aspettative dei clienti e che portano a una maggiore adozione del prodotto. Questo aiuta a costruire un prodotto veramente incentrato sul cliente.

Utilizzando un modello del Modello di Kano, è possibile ottenere un approccio strutturato alla categorizzazione delle preferenze dei clienti in cinque distinte categorie di funzionalità/funzione.

**Cinque categorie del Modello di Kano

Basic (must-have): Si tratta di funzionalità/funzione fondamentali che i clienti si aspettano come standard. La loro assenza porta all'insoddisfazione, mentre la loro presenza è un'aspettativa di base

Si tratta di funzionalità/funzione fondamentali che i clienti si aspettano come standard. La loro assenza porta all'insoddisfazione, mentre la loro presenza è un'aspettativa di base Performance (want): Queste funzionalità/funzione hanno un impatto diretto sulla soddisfazione del cliente. Migliori sono le loro prestazioni, più felici sono i clienti

Queste funzionalità/funzione hanno un impatto diretto sulla soddisfazione del cliente. Migliori sono le loro prestazioni, più felici sono i clienti Eccitazione (delatori): Queste funzionalità inaspettate vanno oltre le aspettative dei clienti, creando sensazioni positive e aumentando la soddisfazione

Queste funzionalità inaspettate vanno oltre le aspettative dei clienti, creando sensazioni positive e aumentando la soddisfazione Indifferenti: Queste funzionalità hanno un impatto minimo o nullo sulla soddisfazione dei clienti, indipendentemente dalla loro presenza o assenza

Queste funzionalità hanno un impatto minimo o nullo sulla soddisfazione dei clienti, indipendentemente dalla loro presenza o assenza Indifferenti (insoddisfacenti): Sorprendentemente (o meno), queste funzionalità/funzione diminuiscono la soddisfazione dei clienti quando sono presenti

Mappando il feedback dei clienti su un modello di Kano Model, i team di produttività possono ottenere preziose informazioni su ciò che conta veramente per i loro clienti.

Queste informazioni sono essenziali per stabilire le priorità di sviluppo delle funzionalità/funzione, sviluppare strategie di gestione del prodotto a prova di bomba e, infine, di fornire esperienze che superino le aspettative dei clienti.

💡 Pro Tip: Nel definire le priorità delle funzionalità/funzione, pensate all'intero percorso del cliente e non solo a un singolo passaggio isolato. Il vostro obiettivo come product manager dovrebbe essere quello di creare momenti "Aha!" per il vostro utente; momenti che creano piacere al prodotto e trasmettono il valore del vostro prodotto.

**Cosa rende un buon modello Kano?

Un buon modello Kano Model è costruito usando quadri di gestione del prodotto che si concentrano sulla comprensione della psicologia del cliente. Consente di prevedere come ogni funzionalità/funzione del prodotto influisca sul punteggio di soddisfazione del cliente (CSAT).

Un buon modello Kano dovrebbe avere i seguenti aspetti chiave:

Semplicità

Deve essere facile da capire e da usare, poiché non è destinato solo allo sviluppo del prodotto o ai team tecnici, ma anche al design, all'esperienza utente, alle vendite, al supporto e ad altri reparti.

Flessibilità

Dovrebbe adattarsi a vari tipi di prodotti e settori, consentendo di personalizzare il sito in base alle esigenze specifiche, con un uso efficace delle immagini,

Chiarezza visiva

Deve indicare quali azioni e attività sono ad alta o bassa priorità.

Capacità di integrazione

Il modello Kano deve integrarsi senza problemi con il vostro strumento di gestione dei prodotti.

Lo sapevate? Il Modello di Kano è stato pubblicato per la prima volta nel 1984 dal Dr. Noriaki Kano, professore di gestione della qualità presso la Tokyo University of Science. In quel periodo, la soddisfazione dei clienti è stata migliorata grazie all'elaborazione e all'analisi dei reclami e alla concentrazione sulle funzionalità/funzione più richieste.

Modelli gratuiti del Modello di Kano

Quindi, quale modello di Modello di Kano scegliere?

Sebbene ogni Modello di Kano si concentri sulle esigenze dei clienti e sugli attributi delle prestazioni, non tutti i modelli gratis sono adatti alle vostre esigenze.

Un buon modello dovrebbe aiutarvi a ottenere informazioni preziose sulle produttività degli utenti, consentendovi di migliorare continuamente il vostro prodotto.

Per aiutarvi, abbiamo compilato un elenco dei migliori modelli Kano Model che si possono scaricare gratis.

1. Modello di lavagna online ClickUp Kano Model

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Kano-Model-Whiteboard-Template.png Modello di lavagna online ClickUp Kano https://app.clickup.com/signup?template=t-170375953&department=engineering-product&\_gl=1\*xyg3df\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Quando si pensa a un Modello di Kano, si possono vedere opzioni che si concentrano su aspetti specifici dell'esperienza e degli insight dei clienti. Ma il Modello di lavagna online del Modello Kano di ClickUp porta la pianificazione delle funzionalità/funzione di sviluppo a un livello superiore.

Questo modello, facile da usare per i principianti ClickUp Lavagna online il modello aiuta il team di sviluppo del prodotto a visualizzare e analizzare i feedback dei clienti. Il modello ordina i feedback nella giusta categoria in base a diversi attributi all'interno della matrice della soddisfazione e dei risultati dei clienti.

Il modello consente di:

Capire chiaramente a quali funzionalità dare priorità in base alle preferenze e alle intuizioni dei clienti

Visualizzare e fare un brainstorming su queste funzionalità/funzione con tutto il team, presentando le informazioni in un formato lavagna online facile da capire

Distinguere le funzionalità/funzione chiave da quelle "piacevoli", aiutandovi a costruire prodotti veramente incentrati sul cliente

Tutto ciò rende questo modello una risorsa preziosa per i product manager e i progettisti che vogliono identificare le esigenze dei clienti e migliorare lo sviluppo dei prodotti attraverso l'analisi collaborativa dei feedback.

2. Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-334.png Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-170375953&department=engineering-product&\_gl=1\*xyg3df\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Anche se non è un modello dedicato a Kano Model, Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto di ClickUp offre un approccio unico per condurre un'analisi del Modello di Kano.

Questo modello, completamente personalizzabile, vi aiuta a strutturare le funzionalità/funzione del prodotto comprendendo gli obiettivi e le esigenze del vostro pubblico, consentendovi di classificarle in base all'importanza e al lavoro interno richiesto.

Questo approccio può fornire indicazioni preziose su quali funzionalità/funzione si allineano alle diverse categorie del Modello di Kano.

Questo modello può essere utilizzato per:

Identificare rapidamente le funzionalità/funzione ad alto impatto che richiedono un'attenzione immediata

Prendere decisioni informate su dove investire i lavori richiesti per lo sviluppo

Ottenere una panoramica chiara del panorama delle funzionalità/funzione del vostro prodotto

Adattare la matrice alle vostre specifiche esigenze di sviluppo del prodotto

Questo modello di piano di prodotto è ideale per i product manager e i team di sviluppo che devono costruire una roadmap dettagliata del prodotto.

💡 Pro Tip: Aggiungete dettagli specifici alle attività con Campi personalizzati di ClickUp -che aiutano a classificare, filtrare e dare priorità ai lavori.

3. Modello di posizionamento del prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-614.png Modello di posizionamento del prodotto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-170375953&department=engineering-product&\_gl=1\*xyg3df\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Un altro modo per implementare l'analisi di Kano è utilizzarla per la posizione e la differenziazione dei prodotti. Provate a Modello di posizionamento dei prodotti di ClickUp da fare, perché serve come base per tutti i piani di marketing del prodotto.

Pur non essendo direttamente un modello del Modello di Kano, può contribuire all'esito positivo del prodotto in generale, sottolineando come il vostro prodotto si differenzi dagli altri concorrenti e assicurando che sia in linea con le esigenze dei clienti.

Questo vi aiuta a:

Definire con chiarezza i segmenti di clientela del traguardo. La comprensione del pubblico è fondamentale per determinare quali funzionalità/funzione sono veramente importanti per loro

Articolare i vantaggi unici che il vostro prodotto offre ai clienti. Questo può aiutarvi a identificare le funzionalità/funzione che contraddistinguono il vostro prodotto

Capire come il vostro prodotto si confronta con la concorrenza. Questo può rivelare le lacune del mercato e le opportunità di creare funzionalità/funzione "indispensabili"

Utilizzando efficacemente questo modello, potrete comprendere meglio e posizionare il vostro prodotto in linea con le aspettative e le preferenze dei clienti, contribuendo a creare un ciclo di feedback e miglioramento continuo.

4. Modello di mappa del viaggio del cliente ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-71.png Modello di mappa del viaggio del cliente ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-170375953&department=engineering-product&\_gl=1\*xyg3df\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Con un approccio leggermente diverso allo sviluppo del prodotto, è possibile catturare le aspettative dei clienti e identificare i punti dolenti mappandoli sul percorso del ciclo di vita del cliente. Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp fornisce una rappresentazione visiva dell'esperienza del cliente, consentendo di individuare le opportunità per migliorarne la soddisfazione.

Questo modello vi aiuta a:

Mappare tutte le interazioni che un cliente ha con il vostro prodotto o servizio

Individuare le aree in cui i clienti sperimentano frustrazione o difficoltà

Riconoscere le istanze in cui i clienti sono particolarmente soddisfatti

Combinando la mappa del viaggio del cliente con l'analisi del Modello di Kano, è possibile visualizzare una visione olistica dell'esperienza del cliente e dare priorità alle funzionalità/funzione che influiscono sulla soddisfazione.

Lo sviluppo di software è un'area per la quale ClickUp è molto adatta. E ha un numero di modelli con cui iniziare.

Scott Rushing, Direttore dei sistemi informativi per la ricerca, Wake Forest Baptist Health

5. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-340.png Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-170375953&department=engineering-product&\_gl=1\*xyg3df\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Un altro approccio per catturare le intuizioni e i feedback dei clienti è quello di mappare i punteggi di soddisfazione dei clienti (CSAT). Questo approccio vi aiuta a quantificare le funzionalità/funzione che generano la massima soddisfazione dei clienti e a scalare in modo efficiente il vostro prodotto. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp fornisce una base per la raccolta di dati essenziali per l'analisi del Modello di Kano.

Ponendo domande mirate sulle esperienze dei clienti e sulle preferenze in termini di funzionalità/funzione, è possibile scoprire intuizioni che si allineano alle categorie del Modello di Kano, consentendo di:

Creare domande di sondaggio che affrontino direttamente la soddisfazione e le aspettative relative alle funzionalità/funzione

Includere domande che esplorano le reazioni dei clienti alle funzionalità esistenti e potenziali

Identificare modelli nelle risposte dei clienti che indichino potenziali categorie Kano

La combinazione di queste informazioni provenienti dal vostro sondaggio sulla soddisfazione dei clienti con il quadro del Modello di Kano vi permette di comprendere meglio le esigenze e le preferenze dei clienti, migliorando il vostro punteggio di soddisfazione complessivo.

ricordate: **Capite che il miglioramento della soddisfazione dei clienti inizia con una comunicazione continua e con cicli di feedback. Si tratta di chiamate settimanali o mensili, sondaggi, moduli e impressioni iniziali dopo le nuove versioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Survey-questions-generated-by-ClickUp-Brain.png Domande di sondaggio generate da ClickUp Brain /$$$img/

ottenete domande di sondaggio personalizzate in pochi secondi con ClickUp Brain

💡 Pro Tip: Generazione di domande di sondaggio per i clienti con ClickUp Brain per allinearsi ai vostri oggetti di ricerca e al vostro traguardo.

Analizzare il feedback dei clienti con ClickUp

La comprensione e la riunione delle aspettative dei clienti è la pietra miliare dell'esito positivo di un prodotto. Da scoperta del prodotto il modello Kano può essere una risorsa preziosa per i team di produttività per introdurre nuove funzionalità/funzione nei loro prodotti e allineare i lavori di sviluppo verso funzionalità ad alta soddisfazione.

Ma ricordate che il Modello di Kano è uno strumento dinamico che richiede un'analisi e un adattamento continui. Valutando regolarmente il feedback dei clienti e ricalibrando la vostra strategia di prodotto sulla base di queste intuizioni, potrete offrire prodotti che superano le aspettative dei clienti e guidano la crescita aziendale.

Utilizzando strumenti come ClickUp, potete integrare efficacemente la filosofia del Modello di Kano nel vostro lavoro quotidiano, implementandola nei vostri piani di progetto e di sviluppo.

I modelli di cui sopra sono gratuiti e dotati di numerose funzionalità/funzione che consentono di aumentare la produttività e il piano. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso per iniziare!