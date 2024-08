10 Migliori server Discord per ingegneri software nel 2024

discord è solo per i videogiocatori

Non più! La piattaforma si è evoluta in un'app di messaggistica comunitaria dove è possibile collaborare con persone che la pensano allo stesso modo e partecipare a conversazioni.

Tra le tante comunità, esistono server Discord specifici per gli ingegneri informatici.

Questi server hanno canali dedicati ad argomenti come lo sviluppo web, Python, Java, C++, database, ecc. Molti server di ingegneria del software hanno anche canali per la revisione del codice, tutorial e persino annunci di lavoro. In breve, i server Discord sono miniere d'oro per i professionisti del software.

Potete facilmente unirvi a questi server per entrare in contatto con esperti di software, accedere a risorse gratuite come librerie e framework e partecipare a progetti open-source per affinare le vostre capacità di codifica.

Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori server Discord per ingegneri del software, dove è possibile fare rete con i professionisti del settore.

Importanza dei server Discord per gli ingegneri del software

I server Discord sono ideali per la condivisione di idee, per fare rete con gli sviluppatori e per fare esperienza diretta nello sviluppo di software. Ecco alcuni motivi per cui gli ingegneri del software si uniscono alle comunità di sviluppatori di Discord:

Connessione con esperti di software e partecipazione a sessioni di condivisione delle conoscenze

Collaborare a progetti open-source o a sfide di codifica per costruire un portfolio

Accedere a risorse e formazione gratuite per migliorare le proprie competenze

Ottenere feedback preziosi sui codici e indicazioni sui progetti

Esplorare le bacheche delle offerte di lavoro e trovare lavori secondari per dare il via alla vostra carriera di sviluppatori

Ottenere suggerimenti per la preparazione ai colloqui di sviluppo software

È possibile iscriversi a server che offrono canali separati per le discussioni su linguaggi di programmazione specifici, come JavaScript, HTML, Python, PHP, ecc. In questo modo è più facile per gli sviluppatori postare le proprie query nel canale giusto e ricevere risposte immediate. Inoltre, alcune comunità più piccole hanno anche forum specifici per la risoluzione dei problemi.

Capire i migliori server Discord per ingegneri software

1. La tana del codice

via La tana del codice Con oltre 148.000 membri, La Tana del Codice è il luogo ideale per gli sviluppatori alle prime armi. Qui troverete esperti di linguaggi di programmazione per JavaScript, Rust, Python e TypeScript che potranno aiutarvi a risolvere problemi di codice.

È anche possibile partecipare a discussioni e divertenti hackathon, chiedere ai membri consigli sulla carriera e utilizzare lo spazio tech-talk per ottenere indicazioni sui progetti.

Cosa c'è di unico?

Impegnarsi con gli esperti

Partecipare a eventi di codifica di gruppo

Ricevere gli ultimi aggiornamenti sulle tendenze tecnologiche e su eventi comeconferenze sull'ingegneria del software ### 2. Reactiflux

via Reactiflux Con oltre 2.20.000 membri, Reactiflux è uno dei server Discord più popolari per gli ingegneri del software. È una comunità di chat per discussioni su React JS, React Native, Redux, Jest, Relay e i linguaggi di programmazione GraphQL.

Il server ospita sessioni di domande e risposte per i principianti per imparare la programmazione da sviluppatori esperti. Su questo server si possono anche trovare opportunità di lavoro per far crescere la propria carriera.

Cosa c'è di unico?

Unirsi al gruppo "Looking-for-group", un forum dedicato per trovare collaboratori per progetti non commerciali

Ottenere l'accesso a biblioteche e altre risorse gratis

Esplorare la Bacheca delle offerte di lavoro

3. DevCord

via Registrazione Cercate modi non convenzionali per trovare lavoro come sviluppatore di software? Potete unirvi a DevCord . È un server Discord per ingegneri software con oltre 30.000 membri, dove è possibile fare rete con altri sviluppatori, discutere progetti e ottenere feedback sul proprio lavoro.

Non è tutto! È possibile chattare con altri sviluppatori web su librerie, framework, giochi e altro ancora.

Cosa c'è di unico?

Lavorare su progetti open-sourced

Esplorare le job board per il lavoro da remoto

Partecipare a uno spazio dedicato per la revisione del codice

4. ParlaJS

via ParlaJS Secondo Statista, JavaScript è il linguaggio più linguaggio di programmazione più diffuso in tutto il mondo. Quindi, se siete alla ricerca di risorse per imparare JavaScript e incrementare la vostra carriera, dovreste unirvi a SpeakJS .

Utilizzate questo spazio per migliorare la vostra esperienza nel linguaggio, partecipando a conversazioni con sviluppatori esperti e ricevendo un feedback sul vostro codice.

Cosa c'è di unico?

Accedere a librerie e framework JavaScript come jQuery, React, Angular, Vue, ecc.

Trovare elenchi di lavoro unici nel loro genere

Ottenere feedback sul codice JavaScript dagli esperti

5. L'Hangout del programmatore

via Il ritrovo dei programmatori Volete ampliare la vostra conoscenza dei linguaggi di programmazione più diffusi, tra cui PHP, JavaScript, c-sharp, Python, Ruby, Rust e Kotlin? L'Hangout del programmatore è un'ottima comunità a cui unirsi.

Questo server Discord conta più di 170.000 membri e accoglie sia i principianti che gli ingegneri informatici esperti. Il server ha una sezione dedicata alle risorse per trovare articoli e frammenti di codice su sviluppo di bot, sviluppo mobile, sviluppo web e crittografia.

Cosa c'è di unico?

Accesso a tutorial e progetti open-source per principianti

Consultare gli spot mensili e i canali degli eventi per tenersi al passo con le ultime notizie e gli ultimi eventi tecnologici

Partecipare a sessioni di formazione sullo sviluppo di giochi, sulla teoria dei processi, ecc.

Discutere di argomenti come carriera, database e DevOps

6. Sviluppatori pigri

via Sviluppatori pigri Come suggerisce il nome, l'opzione Sviluppatori pigri Il server Discord è una comunità per far terminare le attività software più pigre. Qui è possibile scaricare script e codici per automatizzare le monotone attività di sviluppo software in modo da potersi concentrare sulle attività di priorità.

Con oltre 10.000 membri, la comunità degli sviluppatori pigri offre risorse per risolvere i problemi di codifica più comuni e progetti open-source per i principianti.

Ad esempio, è possibile utilizzare il canale delle risorse di aiuto generale per risolvere i problemi dopo un aggiornamento del sistema, cercare un compagno di studi o trovare un mentore per lo sviluppo del software .

**Cosa c'è di unico?

Partecipare a conversazioni informali sullo sviluppo del software

Risolvere le sfide della comunità per diversi linguaggi di programmazione

Partecipare a omaggi e ad altri eventi

7. TensorFlow

via TensorFlow Hai una domanda tecnica su coding, IA o blockchain? Chiedete al TensorFlow comunità. Questo server Discord per ingegneri software conta oltre 17.000 membri con diversi livelli di competenza.

È possibile unirsi alla comunità per trovare idee e best practice sul codice, collaborare con gli sviluppatori, ricevere feedback su progetti/funzioni e partecipare a eventi locali. Il server dispone anche di una sezione per l'assunzione di ingegneri del software per cui è possibile trovare facilmente offerte di lavoro su questa piattaforma.

**Cosa c'è di unico?

Partecipare a gruppi di discussione sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per conoscere le applicazioni di deep learning e reti neurali

Lavorare su progetti di interesse nella nicchia del deep learning

Ottenere l'accesso a tutorial per progetti di IA/ML

8. Supporto al codice

via Supporto al codice Il Supporto al codice il server, con oltre 31.000 membri, aiuta i neofiti e gli ingegneri informatici esperti a ottenere risposte sul coding e sullo sviluppo web.

Il server etichetta i membri con tag di colore per specificare il loro ruolo. Per istanza, gli "esperti verificati" del server sono etichettati in verde, quindi ogni volta che si vede questo tag, si sa che si stanno ricevendo informazioni accurate.

Il server dispone anche di spazi dedicati a discutere di musica, cibo, giochi e animali domestici. È possibile confrontarsi con aspiranti o esperti sviluppatori su interessi generali o condividere una tipica giornata nella vita di uno sviluppatore di software .

CodeSupport offre anche un programma di mentorship in cui è possibile abbinare dei mentori per accelerare l'apprendimento.

**Cosa c'è di unico?

Ottenere aiuto con le revisioni del codice (Java, C++, Python, HTML, ecc.)

Partecipare a discussioni di gruppo con esperti

Ottenere assistenza in tempo reale per problemi di codice

9. Pitone

via Pitone Python è un server Discord di nicchia incentrato esclusivamente su progetti, framework e librerie in linguaggio di programmazione Python. Il suo canale di aiuto permette agli utenti di postare query, ottenere feedback sul codice, discutere progetti software e obiettivi dell'ingegneria del software e chiedere consigli sulla carriera.

Python ha anche uno spazio separato per accedere a varie risorse di sviluppo software, come libri, corsi, podcast, idee per progetti e tutorial.

Cosa c'è di unico?

Accedere a canali specifici per ottenere risposte a query relative a microcontrollori, test unitari e sviluppo web

Ottenere approfondimenti esclusivi sullo sviluppo web tramite sondaggi

Imparare a conoscere il migliori domande per i colloqui per colloqui di lavoro specifici su Python

10. Nodeiflux

via Nodeiflux Dai moderatori di Reactiflux, Nodeiflux è un server Discord con oltre 14.000 membri per discussioni relative allo sviluppo di Nodo.js e all'uso di JavaScript lato server.

La comunità guida gli sviluppatori sullo sviluppo del backend e aiuta con le revisioni del codice. È possibile utilizzare il server per trovare lavoro, creare una rete di contatti con sviluppatori esperti e accedere a risorse per rimanere aggiornati sul mondo del web ultime tendenze del software .

Cosa c'è di unico?

Entrare a far parte di una comunità esclusiva per sviluppatori di Nodo.js e JavaScript lato server

Partecipare a concorsi di codice per migliorare le proprie capacità

Collaborare con altri sviluppatori Nodo.js in tempo reale

Lettura bonus_: Se non sei un fan di Discord, prova queste 10 alternative a Discord per le chat di gruppo

Accesso alle risorse su Discord

I server Discord non servono solo per collaborare con gli sviluppatori, trovare ingaggi o lavorare a progetti open-source. Sono anche ottimi per accedere a risorse gratis che supportano lo sviluppo delle competenze.

Ecco alcune risorse a cui è possibile accedere sui server Discord.

Risoluzione dei problemi

I server Discord come The Programmer's Hangout, DevCord, Hacker Cabin e The Coding Den forniscono comunità di supporto per la risoluzione dei problemi. È possibile condividere problemi specifici di codifica, bug o richieste di funzionalità/funzione per ottenere il feedback di esperti e partecipare a eventi di codifica per acquisire esperienza pratica nella risoluzione dei problemi.

Librerie e framework

Diverse comunità Discord, come SpeakJS, Reactiflux e Nodeiflux, offrono librerie per linguaggi come React, Angular, Nodo.js, ecc. che possono accelerare il processo di sviluppo del software. È anche possibile usare Integrazioni Discord per connettersi direttamente ai server e accedere a librerie e altre app di terze parti per un più ampio accesso alle risorse di codice.

Collaborazione ai progetti

I server Discord come The Coding Den, DevCord, Lazy Developers e The Programmer's Hangout offrono progetti open-source per ingegneri del software. Discord ospita anche diversi progetti open-source su domini e linguaggi specifici, come Appwrite, Blink, Deno e così via, per consentire ai professionisti del software di collaborare su scenari reali.

Altri strumenti per gli ingegneri del software

Mentre Server Discord offrono risorse a supporto dello sviluppo del software, ma è difficile completare con successo i progetti senza un hub di lavoro completo.

È qui che sono necessari strumenti di project management e di collaborazione come ClickUp !

gestire progetti software e accelerare i processi di sviluppo con ClickUp_ ClickUp per i team di software semplifica il ciclo di vita dello sviluppo. Colma il divario tra team di sviluppo, tecnici e non tecnici e riunisce tutte le risorse in un'area di lavoro unificata. Ecco cosa offre ClickUp per accelerare i processi di sviluppo.

Personalizzazione dello spazio

Impostazione di uno spazio esclusivo per lo sviluppo di software utilizzando Spazi ClickUp e semplificare il processo di sviluppo del software. Ad esempio, è possibile creare spazi per progetti a titolo di QA, Sprints e così via. È anche possibile creare cartelle separate per gli elenchi delle attività e i database dei progetti.

imposta spazi dedicati per il tuo team di sviluppo software per gestire il flusso di lavoro con ClickUp Spaces_

Utilizzate gli elenchi per compilare le attività o gli elementi d'azione. È possibile creare:

Elenchi autonomi, come ad esempio un elenco di progetti open-source a cui si sta lavorando

Elenchi all'interno di cartelle

Un elenco di richieste di funzionalità/funzione all'interno di una cartella di prodotti

Automazioni delle attività

Creare Attività di ClickUp per ogni elemento dell'elenco. Aggiungete i dettagli nella descrizione dell'attività e passate all'esecuzione delle attività una per una.

ClickUp vi aiuta anche ad automatizzare le attività e a concentrarvi completamente sullo sviluppo del prodotto. È anche possibile personalizzare gli stati delle attività per monitorare più rapidamente lo stato del progetto. Un esempio di stati personalizzati delle attività sono "Da fare", "Completato" e "In attesa di feedback"

assegnazione di elementi d'azione e monitoraggio dello stato del progetto con ClickUp Tasks

Gestire gli sprint

Vi stressate per il raggiungimento degli obiettivi del progetto entro le scadenze? Potete usare Sprints in ClickUp per impostare le date degli sprint, assegnare elementi d'azione e stabilire le priorità. La parte migliore è che potete visualizzare lo stato di avanzamento del vostro team rispetto ai traguardi prefissati utilizzando i grafici di burnup.

raggiungere più rapidamente gli obiettivi di sviluppo del software con ClickUp Sprints

Gestire i backlog

ClickUp vi aiuta anche a creare flussi di lavoro flessibili che si adattano alle esigenze del vostro team. Ad esempio, è possibile creare processi automatizzati per gli arretrati, in modo da concentrarsi maggiormente sulle attività tecniche.

Per quanto riguarda la reportistica dei bug, è possibile raccogliere le richieste di problemi usando Moduli di ClickUp e convertirli in attività tracciabili. Collegate le attività a file specifici o a thread di conversazione, aggiungete tag, assegnate priorità e gestite gli arretrati con stati e campi personalizzati.

ottenere il feedback degli utenti e trasformarlo in miglioramenti con ClickUp Forms

Ottenere riepiloghi/riassunti dei progetti

Volete una panoramica veloce di come sta procedendo il vostro progetto? Utilizzate ClickUp Brain per ottenere aggiornamenti istantanei sul progetto. Automatizza anche le attività e la compilazione dei dati e crea tabelle e modelli. ClickUp Brain può essere utilizzato anche per creare documentazione di sviluppo, roadmap, idee di prodotto, ecc.

ottieni aggiornamenti istantanei sui tuoi progetti in Sprints con ClickUp Brain

Completare progetti software con esito positivo con ClickUp

La connessione con esperti del vostro stesso campo accelera la crescita professionale. È quello che fa Discord, un'app per chattare basata su una comunità. I suoi server vi collegano a diverse sotto-comunità per l'ingegneria del software, dove potete confrontarvi con altre persone, accedere a risorse e ricevere ulteriori suggerimenti sullo sviluppo di siti web, giochi, programmazione e altro ancora.

Tuttavia, la costruzione di una carriera come ingegnere del software va oltre l'apprendimento delle competenze.

Dovete essere in grado di implementare le competenze in modo strategico per completare i progetti. È qui che un software di project management come ClickUp si rivela utile. ClickUp aiuta a snellire e automatizzare i flussi di lavoro in modo da potersi concentrare meglio sul raggiungimento degli obiettivi. Registratevi gratis su ClickUp per realizzare progetti software in modo efficiente!