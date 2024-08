I migliori modelli di lettere di presentazione in Google Documenti per il 2024

Che ci crediate o no, un'enormità di 77% dei reclutatori si orienta verso i candidati che inviano una lettera di presentazione, anche quando è facoltativa!

Le lettere di presentazione sono un'opportunità per condividere le vostre motivazioni, gli obiettivi professionali per il lavoro , i risultati ottenuti e gli scorci della vostra personalità con i responsabili delle assunzioni.

Tuttavia, scrivere una lettera di presentazione convincente partendo da zero può essere scoraggiante, soprattutto se non si sa da dove cominciare. Non preoccupatevi! Abbiamo la soluzione perfetta: i modelli di lettera di presentazione!

Strumenti come Documenti Google offrono un intervallo di modelli di lettera di presentazione gratis e altamente personalizzabili che rendono il processo più facile ed efficiente.

In questo blog vi illustreremo i migliori modelli di lettera di presentazione per Documenti Google.

Cosa rende un buon modello di lettera di presentazione?

Un buon modello di lettera di presentazione aiuta a creare una lettera di presentazione coinvolgente e professionale per presentare se stessi e il proprio percorso professionale. Da fare, deve avere:

un design professionale : Scegliete un modello con un design pulito e ordinato che vi aiuti a presentare le informazioni in modo chiaro. Deve avere un font, dei margini e degli spazi uniformi

: Scegliete un modello con un design pulito e ordinato che vi aiuti a presentare le informazioni in modo chiaro. Deve avere un font, dei margini e degli spazi uniformi Opzioni di personalizzazione : Assicurarsi che il modello, sia esso unmodello di mappa della carriera o di un modello di lettera di presentazione, vi permetta di personalizzare il testo, i font e i colori per adattarli al vostro stile personale e ai requisiti del lavoro

: Assicurarsi che il modello, sia esso unmodello di mappa della carriera o di un modello di lettera di presentazione, vi permetta di personalizzare il testo, i font e i colori per adattarli al vostro stile personale e ai requisiti del lavoro Una struttura chiara : Assicuratevi che il modello abbia una struttura chiara, che includa una sezione di intestazione per i vostri dettagli, una breve introduzione, un corpo e una conclusione

: Assicuratevi che il modello abbia una struttura chiara, che includa una sezione di intestazione per i vostri dettagli, una breve introduzione, un corpo e una conclusione Alta accessibilità : Scegliete un modello facile da usare. Dovrebbe essere disponibile in formati molto diffusi (ad esempio, .docx, .pdf) ed essere compatibile con i più diffusi software di elaborazione testi

: Scegliete un modello facile da usare. Dovrebbe essere disponibile in formati molto diffusi (ad esempio, .docx, .pdf) ed essere compatibile con i più diffusi software di elaborazione testi $$$a tono positivo: Scegliete un modello con un tono positivo, sicuro e professionale per coinvolgere i selezionatori e riflettere il vostro entusiasmo

Modelli di lettera di presentazione gratis in Documenti Google

Ecco i migliori modelli di lettere di presentazione gratis in Documenti Google:

1. Modello di lettera di presentazione per curriculum in Google Documenti

via

[Gdoc]

Il modello di lettera di presentazione per il curriculum è un modello gratuito di lettera di presentazione in Documenti Google. La sua struttura chiara e senza fronzoli presenta le informazioni in modo chiaro ai lettori. Ha uno spazio dedicato per aggiungere i vostri dati personali, come numero di telefono, ID e indirizzo.

Potete usare questo semplice modello per mettere in evidenza la vostra esperienza e le vostre competenze e spiegare perché siete adatti al ruolo per cui vi state candidando. Inoltre, menzionate chiaramente il motivo per cui il ruolo vi attrae.

Il modello è altamente personalizzabile, per cui è possibile modificare la formattazione, i colori e i font. È compatibile con Google Slides, Microsoft PowerPoint e MacOS Keynote.

2. Modello di lettera di presentazione di base per Documenti Google

via

[Gdoc]

Questo modello di lettera di presentazione professionale offre un design pulito ed elegante che garantisce che la vostra lettera di presentazione si distingua.

Il corpo del modello contiene contenuti che esprimono interesse per la posizione e dettagliano i ruoli e i risultati precedenti. Potete anche evidenziare il vostro percorso professionale con risultati e metriche specifiche.

C'è una sezione dedicata a descrivere il motivo per cui siete attratti dall'azienda. Le ultime righe fanno riferimento a un curriculum allegato, a una nota di ringraziamento e al vostro entusiasmo per il ruolo.

Questo documento pre-progettato è facilmente modificabile in Documenti Google e ha una struttura chiara che garantisce leggibilità e professionalità. È perfetto per chi cerca lavoro e vuole fare un'impressione duratura.

3. Modello di lettera di presentazione per domanda di lavoro in Google Documenti

via

[Gdoc]

Questo modello gratuito di lettera di presentazione in Google Documenti ha un layout facile da usare e un design elegante. La parte migliore? Fornisce suggerimenti per rendere la vostra lettera di presentazione più professionale in modo da attirare l'attenzione dei selezionatori. I consigli includono la correzione delle bozze, l'uso di un font semplice, la suddivisione in paragrafi brevi e una buona organizzazione delle informazioni.

Si sottolinea inoltre l'importanza di non ripetere le informazioni contenute nel curriculum e di adattare la lettera a ogni datore di lavoro. Se credete di ottenere il massimo impatto con poche parole, il modello di lettera di presentazione per candidatura è l'ideale.

💡 Pro Tip: Utilizza Modelli ClickUp per creare la lettera di presentazione e il curriculum perfetti. ClickUp offre oltre 1.000 modelli con diversi gradi di complessità (principiante, intermedio e avanzato), tipologie e casi d'uso. È inoltre possibile creare facilmente nuovi modelli in base alle proprie esigenze.

4. Modello di lettera di presentazione per stage in Google Documenti

via

[Gdoc]

Siete alla ricerca di uno stage? Abbiamo qualcosa per voi! Il modello di lettera di presentazione per stage in Google Documenti enfatizza le vostre competenze, la vostra voglia di fare, lo stato accademico e gli obiettivi a lungo termine per impressionare i selezionatori.

Potete condividere il vostro interesse per lo stage con un'azienda specifica, evidenziando i servizi unici, le recensioni e la reputazione che vi hanno attirato verso il ruolo. Potete anche esprimere i vostri obiettivi di carriera e il modo in cui lo stage si allinea a questi oggetti.

Ottenere uno stage mentre si studia non è un'attività facile, ma questo modello rende il processo più efficiente e semplice.

Progettato per affrontare la sfida comune degli studenti di avere un'esperienza di lavoro limitata, questo modello, formattato in modo professionale, fornisce la piattaforma perfetta per mostrare le proprie capacità e aspirazioni a livello di voce.

5. Modello di lettera di presentazione professionale in Google Documenti

via

[Gdoc]

Questa è un'altra opzione gratis nella galleria dei modelli per Documenti Google. A differenza di altri modelli dell'elenco, questo utilizza i colori grigio, nero e marrone per evidenziare le informazioni importanti. Potete includere le vostre informazioni di contatto sul lato destro, mentre le informazioni del responsabile delle assunzioni si trovano proprio sotto il vostro nome.

Il layout pulito aiuta a separare le informazioni e rende la lettera visivamente attraente. Modificate il modello per includere informazioni sui vostri ruoli precedenti, sulle ragioni per cui vi siete candidati di cambiare carriera le competenze, i risultati, i titoli di studio e le ragioni per cui ci si candida a questo lavoro.

Bonus: Stai facendo domanda per un ruolo di project manager? Dai un'occhiata al nostro elenco di modelli di curriculum per project manager .

**Come scrivere una lettera di presentazione efficace?

Non si può negare il potere dei modelli. Riducono il lavoro di stesura di una lettera di presentazione da zero e sono incredibilmente comodi ed efficaci. Tuttavia, per utilizzare questi modelli in modo efficace, è necessario conoscere gli elementi essenziali di una lettera di presentazione.

La lettera di presentazione è di solito la prima impressione che un selezionatore ha di voi. Per questo motivo, dovete assicurarvi che descriva accuratamente le vostre motivazioni, le vostre competenze e i vostri interessi.

Ecco come scrivere una lettera di presentazione efficace:

Ricerca, ricerca, ricerca

Prima di iniziare a scrivere la lettera di presentazione, fate una ricerca approfondita. Visitate il sito web dell'azienda per conoscerne la missione, i valori, la produttività e i servizi. Leggete i recenti articoli di cronaca o i comunicati stampa sull'azienda per rimanere aggiornati.

Leggete attentamente l'annuncio di lavoro per comprendere le qualifiche e le responsabilità richieste ed evidenziare le competenze che il ruolo richiede. Ad esempio, se il lavoro richiede competenze in Python e project management, nella lettera di presentazione sottolineate la vostra esperienza in linguaggi di codifica come Python e nella gestione di progetti.

Scegliere il modello giusto

Scegliete poi un modello adatto al settore e al ruolo. Ad esempio, se vi state candidando per un ruolo di graphic designer, scegliete per la vostra lettera di presentazione un design unico e innovativo che metta in risalto la vostra creatività.

Assicuratevi che il modello sia adatto:

Presenti le informazioni in una struttura professionale e cancellata

Si abbini al vostro curriculum in termini di stile dei caratteri, dimensioni dei font e combinazione di colori per un aspetto coeso

Sia facilmente personalizzabile

Sia facile da leggere, con spazi bianchi sufficienti, margini appropriati e dimensioni dei font leggibili

Elenca il tuo nome e le informazioni di contatto

All'inizio della lettera di presentazione, menzionate il vostro nome e le informazioni di contatto. Aggiungete dettagli come:

Nome e cognome in un font più grande e in grassetto

Titolo professionale sotto il vostro nome

Il vostro indirizzo attuale

Indirizzo email professionale

Il vostro numero di telefono

Città e stato/paese

Link al sito web, al profilo LinkedIn o al portfolio

Includere il nome del destinatario

Invece di usare "Gentile signore/signora", indirizzate la lettera di presentazione direttamente al responsabile delle assunzioni. Potete trovare il suo nome consultando l'annuncio di lavoro o cercando la pagina LinkedIn dell'azienda. Rivolgersi a una persona specifica dimostra che avete terminato i vostri compiti.

Tuttavia, se non riuscite a trovare il nome, indirizzate la lettera all'azienda o al dipartimento.

Rendi l'introduzione interessante

I responsabili delle assunzioni ricevono centinaia di lettere di presentazione. Non hanno abbastanza tempo per leggerle tutte. Pertanto, l'introduzione, il primo paragrafo della lettera di presentazione, deve essere accattivante, pertinente e memorabile. Deve esprimere entusiasmo per il ruolo.

Includete quanto segue:

La posizione per la quale vi state candidando

I risultati ottenuti in passato e pertinenti al ruolo

Da dove fate questo ruolo?

Cosa vi distingue dagli altri candidati

Potete anche includere una connessione personale con l'azienda o una segnalazione, se disponibile.

Includere tutti i dettagli

Il corpo principale della vostra lettera di presentazione deve includere tutto ciò che vi rende un candidato qualificato per il ruolo. Quando di scrivere una proposta di lavoro o lettera di presentazione, prendete spunto dall'annuncio di lavoro. Evidenziate le vostre competenze e i vostri risultati che sono rilevanti per il ruolo da ricoprire.

Spiegate come siete adatti al ruolo, descrivendo come i vostri valori e il vostro stile di lavoro si allineano con la cultura aziendale. L'idea è quella di condividere ciò che porterete in tabella se entrerete a far parte dell'azienda.

Per quanto possa essere una tentazione, non elencate tutti i vostri ruoli precedenti. Concentratevi invece su quelli più rilevanti.

Scrivere una forte conclusione

È il momento di concludere la lettera di presentazione. Scrivete una conclusione forte che ribadisca il vostro entusiasmo per la posizione e per l'azienda. Suggerite gentilmente un follower, come una telefonata o un colloquio, per discutere ulteriormente la vostra candidatura.

Ricordate di ringraziare il lettore per il suo tempo e la sua considerazione. Usate una chiusura professionale, come "sinceramente" o "cordiali saluti"

È possibile utilizzare Strumenti di scrittura per l'IA per creare lettere di presentazione perfette. I migliori strumenti aiutano a definire il tono del messaggio, a modificarlo, a correggerlo e a dare suggerimenti per migliorarlo.

Consigli per scrivere una lettera di presentazione

Ecco alcuni consigli da ricordare durante la stesura della lettera di presentazione:

Personalizza la tua lettera di presentazione

Anche se utilizzare la stessa lettera di presentazione per tutti i lavori può essere comodo, le candidature generiche riducono le possibilità di essere assunti. Prendete sempre il tempo di informarvi sull'azienda e di adattare la vostra lettera a lavori specifici.

Quantificate i vostri risultati

I numeri possono avere un impatto maggiore delle parole, soprattutto quando si elencano i propri risultati. Fornite esempi specifici nella vostra lettera di presentazione. Quantificate i vostri risultati con i numeri.

Ad esempio, "ho sviluppato un nuovo protocollo di assistenza clienti che ha ridotto i tempi di risposta del 40% e aumentato i punteggi di soddisfazione dei clienti del 15%"

Questo aiuterà a mostrare l'impatto del vostro lavoro sui vostri precedenti datori di lavoro o progetti.

Mantenere il testo breve e professionale

Una lettera di presentazione deve essere concisa e diretta al punto. I responsabili delle assunzioni non hanno il tempo di leggere lunghi saggi. Pertanto, puntate a usare meno parole per ottenere il massimo impatto.

Una lettera di presentazione ideale non supera una sola pagina e dovrebbe essere composta da tre o quattro paragrafi. Dovrebbe evitare le sciocchezze e le affermazioni generiche.

Assicuratevi che il vostro tono sia di conversazione, ma allo stesso tempo professionale e rispettoso. Evitate di usare gergo, linguaggio troppo informale o battute che potrebbero essere mal interpretate. Utilizzate un linguaggio semplice e chiaro, senza gergo industriale. Ad esempio:

❌ "Scrivo per esprimere il mio vivo interesse per la posizione di coordinatore marketing presso [nome dell'azienda], come pubblicizzato su [scheda lavoro]. Con una forte passione per il marketing e un comprovato esito positivo, confido nella mia capacità di contribuire in modo significativo agli obiettivi del vostro team"

mi candido per la posizione di coordinatore marketing presso [nome della società] come pubblicizzato su [bacheca del lavoro]. La recente campagna della vostra azienda, [campagna specifica], dimostra una forte comprensione di una nicchia [mercato di riferimento] e si allinea con il mio lavoro presso [esperienza pertinente]."_

Seguire le istruzioni

Se un annuncio di lavoro richiede qualcosa di specifico nella vostra candidatura, è fondamentale seguirlo. Ad esempio, può fornire istruzioni specifiche sul formato del file: "Invia la tua lettera di presentazione in formato PDF e includi il tuo nome e il titolo del lavoro nel nome del file"

💡 Pro Tip: Utilizzate nomi di file coerenti e descrittivi come "Da fare_John_Resume.pdf" per una facile identificazione. Questo dimostra professionalità, impressionando i potenziali datori di lavoro.

L'annuncio di lavoro o il post possono includere linee guida specifiche per l'invio o istruzioni sul contenuto. Leggete attentamente e seguite i requisiti. L'attenzione ai dettagli è un'abilità sempre apprezzata.

Risolvere le lacune occupazionali

Se nel vostro curriculum ci sono delle lacune, la lettera di accompagnamento è il luogo ideale per segnalarle. Questo vi aiuterà a fornire un contesto più ampio e a rassicurare i potenziali provider.

Siate onesti riguardo alle lacune, evidenziate le attività rilevanti che avete intrapreso durante il periodo di assenza e mostratevi pronti a a riprendere il monitoraggio della vostra carriera .

Leggi prima di inviare

Infine, non dimenticate di correggere la lettera di presentazione prima di inviarla. Cercate errori di grammatica, ortografia e punteggiatura. Utilizzate Grammarly o uno strumento di IA come ClickUp Brain da fare. Inoltre, assicuratevi che le informazioni contenute nella lettera di presentazione corrispondano al vostro curriculum.

Leggete la vostra lettera ad alta voce per individuare errori o frasi imbarazzanti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-for-proofreading.png ClickUp Brain per la correzione di bozze /$$$img/

correggete i vostri errori di scrittura per fare un'impressione impeccabile con ClickUp Brain

💡 Pro Tip: Utilizzate ClickUp Brain per scrivere e perfezionare la vostra lettera di presentazione. È in grado di individuare problemi di scrittura, grammatica e ortografia e di offrire suggerimenti per regolare il tono. Può anche aiutarvi a trovare idee per lettere di presentazione più creative.

Gestire la ricerca di lavoro con ClickUp

La ricerca di un nuovo lavoro può essere un processo entusiasmante. Tuttavia, può anche essere estenuante e snervante. È qui che uno strumento di produttività e project management come ClickUp può essere d'aiuto.

ClickUp è uno strumento di produttività versatile che migliora notevolmente il vostro processo di ricerca di lavoro, mantenendovi organizzati, concentrati ed efficienti. Da fare con ClickUp: dall'organizzazione delle domande di lavoro al monitoraggio delle scadenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione calendario semplificata /$$$img/

creazione di attività dedicate per ogni domanda di lavoro, ricerca e preparazione al colloquio nel calendario di ClickUp

Ad esempio, Visualizzazione del calendario di ClickUp può aiutarvi a fissare le scadenze per ogni domanda e colloquio di lavoro. È possibile visualizzare il proprio programma, coordinare gli eventi, monitorare le attività e sincronizzarlo con l'app Calendario. Promemoria di ClickUp per non perdere mai la scadenza di una domanda di lavoro. È possibile includere anche allegati e date. Questi promemoria possono essere gestiti da qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi desktop e mobili.

Kartikeya Thapliyal, Product Manager di Smallcase, ha commentato così ClickUp:

L'uso del calendario per completare le attività prima delle scadenze è sempre fondamentale. Con ClickUp, questo è molto facile, perché le scadenze sono visibili sui calendari insieme alle attività, quindi pianificare la banda della giornata/settimana è super facile e veloce._

Kartikeya Thapliyal, Product Manager presso Smallcase

Vediamo alcune delle sue funzionalità/funzione:

Documentazione avanzata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif comandi di formattazione e slash nei documenti di ClickUp /$$$img/

usate le opzioni di formattazione per far risaltare la vostra lettera di presentazione Documenti ClickUp vi aiuta a creare, archiviare e gestire tutti i vostri documenti. Scrivete più lettere di presentazione, modificatele e monitorate le modifiche con Documenti. Il tipo di font, la dimensione, l'altezza, la larghezza della pagina e altro ancora sono completamente personalizzabili.

Create nuovi modelli di lettere di presentazione per avere più opzioni a portata di mano e utilizzate la funzionalità/funzione di collaborazione per invitare il vostro mentore o i vostri amici a perfezionare i documenti e a dare il loro feedback.

Capacità di intelligenza artificiale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Tailored-cover-letter-with-ClickUp-Brain.png Lettera di presentazione personalizzata con ClickUp Brain /$$$img/

scrivere lettere di presentazione personalizzate con ClickUp Brain

Abbiamo già parlato di ClickUp Brain, un potente assistente di scrittura per la stesura di lettere di presentazione uniche ed efficaci. È possibile scrivere contenuti specifici per il ruolo, ricercare argomenti, perfezionare concetti, effettuare controlli grammaticali e perfezionare il linguaggio per una maggiore leggibilità.

ClickUp Brain può porre domande su competenze o esperienze specifiche da evidenziare per migliorare la lettera. Può anche aiutare a creare modelli personalizzati di lettere di presentazione. È anche possibile utilizzare l'IA per la preparazione ai colloqui di lavoro . Per istanza, chiedete a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere gli sviluppi del settore e analizzare le azioni dei concorrenti, in modo da essere completamente aggiornati sul settore del vostro potenziale datore di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Content-Editing-in-Docs-1400x788.gif ClickUp AI Modifica dei contenuti nei documenti /$$$img/

utilizzare ClickUp Brain direttamente all'interno di Docs_

💡 Pro Tip: ClickUp Brain può essere utilizzato direttamente all'interno di Documenti per aiutarvi a scrivere e modificare la vostra lettera di presentazione.

Modelli pronti all'uso Modello di ricerca di lavoro di ClickUp è uno strumento indispensabile per chi cerca lavoro. Vi aiuta ad acquisire annunci di lavoro da diverse fonti in un unico posto. È possibile organizzare le candidature, monitorare i contatti e le conversazioni con i selezionatori e trovare il lavoro giusto. È il modo perfetto per mettere in pratica le lettere di presentazione!

Il modello vi aiuta a:

Visualizzare lo stato di avanzamento utilizzando visualizzazioni come priorità delle candidature, fase della candidatura, elenco delle aziende, ecc.

Impostare gli obiettivi per la ricerca di lavoro

Creare diversi documenti di candidatura in base ai diversi ruoli e alle diverse aziende

Ottieni il lavoro dei tuoi sogni con ClickUp

I modelli di lettera di presentazione di Google Documenti sono una soluzione pratica ed efficiente per chi cerca lavoro e vuole creare lettere di presentazione raffinate e professionali. Utilizzando questi modelli, potrete risparmiare tempo e garantire la coerenza delle vostre candidature.

Tuttavia, ClickUp offre una varietà ancora più ampia di modelli personalizzabili che si adattano a diversi stili e settori, consentendovi di personalizzare la vostra lettera di presentazione in base al lavoro specifico a cui vi state candidando.

Inoltre, le funzionalità di project management di ClickUp possono rendere la vostra ricerca di lavoro più facile e meno dispendiosa. Utilizzate le sue funzionalità/funzione per non perdere mai una scadenza di candidatura e per ottenere rapidamente il lavoro dei vostri sogni. Iscrivetevi gratuitamente oggi stesso!

E tanti auguri per il vostro viaggio!