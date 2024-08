Come diventare manager CRM?

Un Customer Relationship Manager (CRM) è una risorsa preziosa per qualsiasi azienda. Contribuisce alla fidelizzazione dei client e alla crescita aziendale.

Inoltre, la media dei CRM negli Stati Uniti guadagna 117.500 dollari all'anno, ovvero quasi 59,49 dollari all'ora, il che rende il ruolo piuttosto redditizio.

In qualità di CRM, è necessario coltivare una miscela di intelligenza emotiva, intuizione strategica, pensiero creativo e una comprensione completa e olistica dei dati e delle offerte dell'azienda.

Se quanto letto finora vi incuriosisce, una carriera come CRM potrebbe essere la scelta giusta per voi.

Nelle sezioni che seguono, tratteremo come diventare un manager CRM, comprese le varie competenze e gli strumenti necessari per contribuire alla gestione delle relazioni con i clienti.

Da fare: cosa fa un manager CRM?

Un CRM manager implementa e ottimizza le strategie di relazione con i clienti per allinearle alle loro esigenze. L'obiettivo di un CRM è guidare l'azienda verso la massima soddisfazione del cliente, aumentarne la fedeltà, monitorare i problemi dei clienti e progettare modi per risolverli.

Un manager CRM analizza i modelli di comportamento dei clienti e comprende l'aspetto aziendale del servizio clienti. Progetta processi per identificare i lead e guidare i potenziali clienti attraverso il customer journey.

I gestori del CRM studiano anche il comportamento dei clienti e i dati dei team di marketing per contribuire alla creazione di attività di marketing mirate e personalizzate. Poiché i CRM lavorano in funzioni trasversali, imparerete preziose informazioni sui clienti per aiutare i team commerciali a concentrarsi sui lead ad alto potenziale e ad aumentare i tassi di conversione.

**Per saperne di più Che cos'è un processo CRM? 5 passaggi essenziali per crearne uno proprio

$$$a Importanza di un manager CRM

I CRM manager lavorano come collaboratori dell'esperienza del cliente. Raccolgono il feedback dei clienti e l'analisi dei dati e collaborano con i reparti commerciale e marketing per contribuire allo sviluppo di un'esperienza personalizzata la fidelizzazione dei clienti e le strategie di conversazione.

Le attività quotidiane di un responsabile CRM

Creare sistemi per costruire una organizzazione centrata sul cliente e continuare a migliorarli

Monitorare i problemi dei clienti evidenziati dal sistema CRM e risolverli o indirizzarli al team appropriato

Analizzare i percorsi dei clienti per individuare opportunità commerciali e strategie di relazione con i clienti

Supervisionare le interazioni con i clienti nei vari reparti, come i team del servizio clienti, per garantire la massima soddisfazione dei clienti

Trovare e implementare canali di comunicazione economici con i clienti

I compiti a lungo termine di un manager CRM

Collaborare con i leader del settore commerciale e del marketing per migliorare la gestione dei clientiPiattaforma CRM e le sue integrazioni

Formare i team commerciali, di marketing e di assistenza clienti sul software CRM e assicurarsi che utilizzino il software CRM per massimizzare la soddisfazione dei clienti

Sviluppare, implementare e perfezionare i flussi di lavoro, i processi e le implementazioni del CRM

Analizzare i dati dei clienti dal software CRM per creare nuove strategie per migliorare la soddisfazione dei clienti

Il CRM manager analizza le tendenze del mercato, le dimensioni dell'azienda, lo stile commerciale e le soluzioni CRM e crea strategie personalizzate in base alla base clienti dell'azienda.

Come diventare un CRM Manager?

Ecco una panoramica del percorso per diventare manager CRM:

1. Apprendere le basi del CRM 32% delle piccole aziende ha problemi con le competenze in materia di CRM.

Quando si imparano le basi del funzionamento un software CRM personalizzabile -tipicamente gli strumenti comunemente utilizzati come ClickUp, HubSpot, Salesforce e Microsoft Dynamics 365, sarete più attrezzati per gestire le relazioni con i clienti fin dall'inizio.

Queste sono le competenze che i responsabili delle risorse umane cercano quando assumono per una posizione di manager CRM.

Se desiderate imparare a diventare un CRM manager, dovrete anche costruire una solida base di conoscenze sui concetti fondamentali del CRM nei processi commerciali e di marketing, quali:

Gestione del ciclo di vita del cliente: Comprendere le fasi che un cliente attraversa, dal contatto iniziale al post-acquisto, e imparare a ottimizzare il loro viaggio e ad aumentare la soddisfazione in ogni fase

Comprendere le fasi che un cliente attraversa, dal contatto iniziale al post-acquisto, e imparare a ottimizzare il loro viaggio e ad aumentare la soddisfazione in ogni fase Segmentazione dei clienti: Imparare a suddividere i clienti in gruppi in base ai loro attributi chiave per fornire messaggi di marketing più personalizzati e miratiCampagne CRM *Gestione dei dati: Padroneggiare la raccolta, lo spazio di archiviazione e l'analisi dei dati in modo da poter prendere decisioni ben informate

Molti manager CRM seguono corsi gratis e a pagamento su vari sistemi e concetti di CRM su piattaforme online come Coursera, LinkedIn Learning e Udemy.

Alcuni corsi popolari che si possono seguire per ottenere una formazione pratica sul lavoro di un manager CRM sono: Introduzione al CRM con HubSpot È possibile trovare offerte di lavoro per CRM manager pertinenti sui portali di lavoro Indeed, Glassdoor e LinkedIn. Questi portali consentono di filtrare le posizioni in base alla posizione, al livello di esperienza e ad altri criteri. È inoltre possibile impostare avvisi di lavoro per rimanere informati sulle nuove opportunità che corrispondono alle proprie preferenze.

Per distinguervi dalla concorrenza, propriate il vostro curriculum e la vostra lettera di presentazione in modo da sottolineare la vostra esperienza pratica con i sistemi CRM, la vostra comprensione dei fattori cruciali per il successo di un'azienda Strategie CRM e qualsiasi progetto o realizzazione specifica che avete completato.

Utilizzo degli strumenti CRM per migliorare la produttività come manager CRM

Uno strumento CRM è la soluzione perfetta per un manager delle relazioni con i clienti, in quanto fornisce un quadro strutturato per la gestione delle relazioni con i clienti.

Come principianti del settore, si vuole imparare a utilizzare uno strumento che non richieda sforzi e che abbia funzioni elevate Piattaforma CRM di project management come ClickUp da fare per ottimizzare la gestione di lead, pipeline e clienti.

Vediamo come il CRM di ClickUp vi rende più produttivi nel vostro lavoro e garantisce interazioni coerenti e di alta qualità con i clienti.

Creare un database centralizzato dei clienti

I team commerciali e di marketing possono utilizzare il sistema CRM di ClickUp per creare un database strutturato in cui memorizzare informazioni critiche sui clienti, come i dettagli di contatto, la dimensione dell'affare, le interazioni e la cronologia degli acquisti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-18.gif creare un modello di database clienti centralizzato /$$$img/

creare un database clienti centralizzato e organizzare gli account in ordine gerarchico utilizzando cartelle ed elenchi in ClickUp_

Qualsiasi team dell'organizzazione può accedere a questo database centralizzato, che è organizzato in diverse gerarchie utilizzando cartelle, sottocartelle e collegamenti. Ad esempio, il team commerciale può utilizzare queste informazioni per trovare i clienti, gestire le pipeline e impostare i processi.

💡Pro tip: Utilizzare Vista Mappa di ClickUp per classificare i clienti in base alla geografia. Questa funzionalità/funzione aiuta a segmentare i clienti quando il team di marketing gestisce campagne CRM personalizzate. I team commerciali la utilizzano per tracciare i lead e le pipeline e per gestire gli ordini

Gestire la pipeline con i modelli del CRM

Utilizzare Modello di CRM semplice di ClickUp per organizzare le informazioni di contatto dei clienti, monitorare lo stato commerciale e gli obiettivi e analizzare il feedback dei clienti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-155.png Tenete traccia di tutte le informazioni sui vostri clienti in un unico posto con il modello CRM semplice di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello è un importante risparmio di tempo perché:

Serve come un'unica fonte di verità per tutte le informazioni sulla pipeline commerciale e sugli account

Elimina la voce manuale dei dati e ottimizza i processi commerciali

Visualizza una panoramica completa dei dati relativi ai clienti e alla pipeline

Visualizza i dati per identificare gli insight dei clienti

💡Pro tip: Impostare automazioni di ClickUp utilizzare azioni e trigger personalizzati per liberare i team commerciali da attività ripetitive.

ad esempio, quando il vostro commerciale inserisce settimanalmente i dati relativi ai nuovi lead in conversazione, alle transazioni chiuse, ai lead inattivi e così via, otterrete un report automatizzato mensile sui _nuovi utenti che potrebbero aver bisogno di maggiore assistenza per l'onboarding e il supporto._

Creare documenti modificabili e collaborativi

Per i membri del team che hanno bisogno di accedere a documenti di lancio, procedure operative standard, contratti, proposte o piani strategici, è possibile usare Documenti ClickUp come documento modificabile e condivisibile a cui accedere rapidamente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modifica collaborativa dal vivo in ClickUp Documenti /$$$img/

utilizzo di ClickUp Docs per generare documenti interattivi e condividerli con il proprio team

Avere tutti i documenti collegati a specifiche attività in un unico posto velocizza la preparazione delle riunioni e aumenta la produttività generale.

Il team può modificare questo documento collaborativo, aggiungere fogli di calcolo, presentazioni e tabelle, incorporare video e includere una ricca formattazione per renderlo visivamente accattivante.

La parte migliore è che ClickUp Brain migliora questa integrazione fornendo approfondimenti e automazioni basate sull'IA.

💡Pro tip: è possibile utilizzare ClickUp Brain per redigere le email dei clienti, fare domande sui documenti, ricevere riepiloghi istantanei delle riunioni, generare note per i programmi delle riunioni e persino generare le scalette delle presentazioni

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Using-ClickUp-Brain-to-generate-emails-for-customers.png Utilizzo di ClickUp Brain per la generazione di email per i clienti /$$$img/

ecco come ClickUp Brain genera email per presentare la vostra produttività ai potenziali clienti

Personalizzare il CRM per soddisfare le vostre esigenze

All'interno del CRM di ClickUp, è possibile personalizzare i dettagli dei lead, come campi personalizzati, tag e statue. Per adattarsi meglio alle vostre esigenze, ClickUp dispone di otto tipi di campo e cinque visualizzazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-413.png ClickUp CRM /$$$img/

traccia la tua pipeline e le interazioni con i clienti con i campi personalizzati di ClickUp CRM_

ClickUp è il miglior project management, dashboard, CRM e sistema di scalabilità che abbia mai incontrato! Mi ha aiutato a risparmiare 100-1000 ore, a definire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale con un processo di 500 milioni di dollari al giorno. Ora stiamo monitorando le conversioni e i risultati! ADORO ClickUp!

Katrina Julia, CEO e autore, FIT Life Creation

Vi guidiamo attraverso i passaggi di creazione di un CRM in $$$a :

Passaggio 1: Scaricare il modello CRM di ClickUp

Iniziare scaricando Il modello CRM di ClickUp . Questo modello precostituito è perfetto per gestire e analizzare i dati in un unico luogo, snellire la comunicazione con i clienti e automatizzare le attività ripetitive.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-34.png Utilizzate il modello CRM di ClickUp per coltivare i contatti, monitorare le vendite e la soddisfazione dei clienti https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Scaricate questo modello /$$$cta/

Passaggio 2: Aggiungere visualizzazioni per gestire e dare priorità ai contatti

Scegliere tra più di 15 Visualizzazioni ClickUp per visualizzare le attività e i dati.

Ad esempio,

Vista Tabella per disegnare le relazioni tra le attività

Vista Bacheca per un flusso di lavoro in stile Kanban

Visualizzazione Calendario per tenere traccia delle scadenze e dei follower

Vista Gantt Chart per tenere traccia dello stato di ogni obiettivo del cliente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-531-1400x735.png Il modello CRM di ClickUp /$$$img/

gestisci la tua pipeline, monitora i lead e costruisci relazioni durature con il Template CRM di ClickUp_

💡 Pro tip: Sincronizzazione del Calendario di Google con ClickUp per visualizzare il vostro lavoro in un'unica schermata e smettere di cambiare piattaforma per sapere cosa c'è in programma

Passaggio 3: costruire stati personalizzati per adattare ogni flusso di lavoro

Personalizzate gli stati in base ai processi del vostro CRM. Ad esempio, create stati come "Lead", "Contacted", "Negotiating" e "Closed" per monitorare ogni interazione con il cliente.

Passaggio 4: raccogliere le informazioni più importanti da visualizzare con campi personalizzati

Con Campi personalizzati di ClickUp consentono di raccogliere informazioni essenziali e specifiche per le vostre esigenze di CRM. Aggiungete campi come "valore del cliente" per dare priorità ai clienti di alto valore, "ultimo contatto" per assicurarvi che nessun cliente venga dimenticato e "prossimo follow-up" per ricordare quando contattarlo.

In questo caso è necessario aggiungere le informazioni sulle attività alle visualizzazioni, in modo da non dover aprire e chiudere una singola attività per trovare informazioni come le date di scadenza, il ciclo di fatturazione, gli sconti, ecc.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-CRM-Template-1.png Modello di ClickUp CRM /$$$img/

aggiungete campi personalizzati al vostro modello ClickUp CRM per visualizzare rapidamente le informazioni più importanti_

Passaggio 6: connettersi come un team con i database relazionali in CRM

Utilizzare Il database delle relazioni di ClickUp per collegare tutti i dati del CRM. Questa funzionalità/funzione consente di collegare informazioni correlate, come profili dei clienti, cronologia delle interazioni e opportunità commerciali, creando una visualizzazione completa di ciascun cliente.

**Per saperne di più 12 Modelli di CRM gratis adatti al vostro caso d'uso

Fai crescere la tua carriera come responsabile CRM con ClickUp

Ricordate che la maggior parte dei CRM manager era un principiante che ha affinato le proprie capacità nel tempo e con l'esperienza pratica.

Anche se il percorso verso il ruolo di CRM può sembrare travolgente dalla periferia, una volta ottenuta una posizione entry-level con le competenze e gli strumenti giusti, è possibile crescere, prosperare e ottenere un esito positivo. come CRM manager

La chiave è costruire e mantenere relazioni solide con i clienti, i team commerciali e di marketing e le parti interessate. Dovete anche ottimizzare i processi di raccolta delle informazioni sui clienti utilizzando un sistema CRM come ClickUp. Registratevi gratis su ClickUp per iniziare il vostro viaggio come manager CRM di successo.