50 barzellette divertenti sul lavoro per creare un'atmosfera divertente in ufficio

Chi dice che il lavoro non può essere divertente?

Certo, tutti abbiamo avuto giorni in cui avremmo preferito restare a letto a guardare la nostra serie TV preferita, ma aggiungere un pizzico di umorismo e condividere qualche battuta con i colleghi può alleviare un po' la malinconia del lunedì!

Una buona battuta ha il potere di rompere il ghiaccio sul lavoro. Può alleggerire situazioni di tensione e migliorare l'umore. Ed è un modo particolarmente utile per rafforzare i legami all'interno del team e promuovere l'unità sul posto di lavoro, soprattutto per i team che lavorano da remoto.

Quindi, che tu stia cercando di aumentare i livelli di energia alla tua prossima riunione, abbia bisogno di un rapido stimolo durante un lungo pomeriggio o voglia semplicemente diffondere risate, queste 50 barzellette adatte al lavoro sono qui per aiutarti. 👇

50 barzellette divertenti da condividere sul posto di lavoro

Le barzellette sul posto di lavoro sono un ottimo modo per mettere in contatto le persone e avvicinarle. Per rafforzare questa connessione, scegli barzellette adatte al lavoro che siano divertenti, rispettose e che creino un ambiente di lavoro positivo e sano.

Passiamo quasi metà della nostra vita al lavoro, quindi qualche battuta scherzosa può fare molto.

Secondo uno studio dell'HBR, i dipendenti che ridono guardando clip comiche sono il 10% più produttivi di quelli che non lo fanno.

Battute per il tuo capo

Quando fai battute davanti al tuo capo, scegli un umorismo leggero che preservi la tua immagine professionale.

Ecco alcune battute divertenti che potrebbero piacere al tuo capo:

Il mio computer è così lento ultimamente che credo abbia bisogno di una pausa caffè. Perché il dipendente ha portato una scala nell'ufficio del capo? Perché ha sentito che il lavoro richiedeva qualcuno che facesse un passo avanti. Avevo intenzione di abbandonare tutte le mie cattive abitudini per il nuovo anno, ma poi mi sono ricordato che a nessuno piacciono i rinunciatari. Ho chiamato il mio hard disk "Lavoro". Così, quando si rompe, posso dire: "Mi dispiace, non posso; il mio lavoro si è rotto" Penso che il mio lavoro stia iniziando a influenzare il mio cervello. Ultimamente, ho sentito il bisogno di organizzare i barattoli nel mio frigorifero in base alla data di scadenza La password della mia email è stata hackerata di nuovo. Ma non preoccuparti, l'ho aggiornata con "incorrect", così ora quando la dimentico, il computer me la ricorda

Barzellette da condividere con i colleghi

Tra lo stress del lavoro e le scadenze strette, qualche risata può davvero sciogliere la tensione. La prossima volta che fai una pausa dal lavoro per bere un caffè e prendere un bicchiere d'acqua, prova alcune delle barzellette adatte al lavoro qui sotto per capovolgere quei sorrisi accigliati e fare amicizia al lavoro. O forse anche al tuo prossimo colloquio di lavoro, se la situazione lo permette!

Forse i lavori nel nostro ufficio sono così sicuri perché nessuno li vuole. Qual è la citazione preferita di un procrastinatore? Aspetta e vedrai! Ho versato il caffè sul mio rapporto e ora devo rifarlo. Sto parlando del mio caffè. (Questa potrebbe funzionare bene con il snob del caffè in ufficio. ) Perché il tirocinante se n'è andato? Perché non riusciva a sopportare la pressione di essere l'unico a sapere come usare la macchina del caffè! (Anche questa!) Ogni volta che penso che il mio lavoro stia diventando più facile, il mio elenco delle cose da fare mi ride in faccia

Battute adatte al lavoro

L'umorismo sul posto di lavoro ha lo scopo di avvicinare il team e rendere il lavoro più piacevole.

L'ultima cosa che vuoi è una battuta inappropriata o inopportuna che offenda qualcuno. Le tue battute dovrebbero evitare argomenti delicati o un linguaggio che potrebbe mettere a disagio le persone.

Attenetevi a un umorismo rispettoso e leggero che tutti possano apprezzare. In questo modo contribuirete a creare un ambiente di lavoro sano e accogliente, dove tutti si sentono inclusi e rispettati.

Ecco quindi alcune battute adatte al lavoro che ti permetteranno di legare con i tuoi colleghi senza oltrepassare il limite. E sì, lo sappiamo che alcune sono banali, ma tutto ciò che fa stare meglio le persone funziona!

Pensavo di volere una carriera, ma alla fine volevo solo lo stipendio Capo: C'è un errore nel tuo invio! Io: Oh, scusa, devo aver premuto due volte invio. Se all'inizio non ottieni risultati positivi, ridefinisci il concetto di esito positivo!

Capo: Sono molto impressionato dalla tua prestazione. Voglio darti una promozione. Io: Grazie, capo. Allora, qual è la mia nuova posizione? Capo: Il cliente! Come fa un project manager a mantenere la calma? Tenendo tutte le finestre aperte. Non posso credere di essere stato licenziato dalla fabbrica di calendari; tutto quello che ho fatto è stato prendere un giorno di ferie. Ho detto al mio capo che avrei iniziato la mia presentazione con una battuta. Così, ho messo la mia lista delle cose da fare sulla prima diapositiva.

Siamo sicuri che queste battute vi strapperanno almeno un sorriso.

💡Suggerimento: prova a combinare barzellette divertenti per il lavoro con alcune attività virtuali di team building per dimostrare il valore che attribuisci ai membri del tuo team.

Battute con umorismo sottile

L'umorismo sottile è ottimo per alleggerire l'atmosfera nei giorni stressanti. Tende ad essere sottile e meno offensivo, quindi è generalmente sicuro in contesti professionali. L'umorismo sottile dimostra anche rapidità di pensiero, rendendo le interazioni più piacevoli e contribuendo al lavoro richiesto per la creazione di un team.

Queste battute sono più efficaci se raccontate con espressione seria e voce impassibile.

Il mio capo mi ha chiesto di raccontare una barzelletta. Le ho detto il mio stipendio. Non capisco perché si sia arrabbiata. Manager: Cosa hai imparato da questa riunione? Io: Che la batteria del mio portatile dura a lungo e che posso dormire con gli occhi aperti.

Dammi ambiguità o dammi qualcos'altro. Qual è l'hobby preferito di una cucitrice? Creare connessioni. Non lavoro bene sotto pressione... né in nessun'altra circostanza. Quando sei in dubbio, borbotta. Non mi dispiace venire al lavoro; è l'attesa di 8 ore per tornare a casa che è dura.

Barzellette da ufficio, barzellette di papà e giochi di parole

Queste sono le battute classiche dell'universo delle barzellette. Funzionano praticamente in ogni situazione, che si tratti di una riunione che non finisce più o di un incontro sociale dopo il lavoro in cui tutti si sentono un po' timidi. Queste battute fulminanti strappano sicuramente una risata o, come minimo, un'alzata di occhi al cielo da parte degli ascoltatori.

Provate questi:

Toc toc... chi è? Foglia... foglia chi? Lasciami in pace. Toc toc... chi è? Cash... cash chi? ... no grazie. Mi piacciono le noci. Toc toc... Chi è? ... Io, Wanda... Io, Wanda chi? ... Io, Wanda, perché la stampante si inceppa sempre? Toc toc... Chi è? ... Lattuga... Lattuga chi? ... Lattuga dentro, abbiamo del lavoro da fare! Toc toc... Chi è? ... Annie... Annie chi? ... Annie idea di quando torna il capo? Perché la tazza di caffè ha ricevuto un premio? Per essere stata la dipendente più "bella". Cosa ha detto la banana al bravissimo dottore? Non mi sto sbucciando bene. Perché lo spaventapasseri ha vinto il premio Nobel? Perché era eccezionale nel suo campo.

Battute e barzellette per il lavoro

Si dice che l'umorismo sia segno di intelligenza, ma avete mai provato a raccontare una barzelletta banale a qualcuno?

Prova queste battute al lavoro e scopri come essere banali fa ridere le persone, anche quando non vogliono!

Non sono un mago, ma posso far sparire i tuoi traguardi commerciali! Come si chiama un noodle finto? Un impasta. Sono appena stato licenziato dal mio lavoro in una fabbrica di tastiere. Mi hanno detto che non facevo abbastanza turni. Perché l'impiegato ha iniziato a portare con sé un temperamatite? Per rimanere concentrato. Stavo pensando di fare il lavoro di specchio, ma non mi vedo proprio a farlo Cosa è successo quando il pirata ha provato a recitare l'alfabeto? Si è perso alla "c".

Barzellette per le riunioni di lavoro e per il giovedì e il venerdì

Le riunioni lunghe possono essere faticose in qualsiasi giorno della settimana. Ma quelle programmate alla fine della settimana possono far gemere molti di noi davanti al calendario.

Prova queste battute per rendere piacevoli le riunioni del giovedì e del venerdì. Funzionano altrettanto bene nelle riunioni in videoconferenza per coinvolgere i dipendenti che lavorano da remoto.

Cosa hanno in comune le riunioni e il caffè? Entrambi ti tengono sveglio, ma solo uno dei due funziona Se ogni giorno è un dono, vorrei la ricevuta del Monday. Lo vorrei cambiare con un altro Friday (senza riunioni!) Non mi sto addormentando! Sono solo d'accordo con tutto quello che dici. Toc toc. Chi è? ... Justin ... Justin chi? ... Justin, è ora della riunione! Il mio problema più grande con le riunioni è che, nonostante il nome, raramente riguardano me.

Barzellette per vari reparti e ruoli

Tutti potremmo trarre beneficio da un po' di follia nella nostra vita. Il tuo responsabile IT o il rappresentante delle risorse umane non sono diversi. Prova queste battute specifiche per il loro reparto!

Perché i programmatori informatici preferiscono la modalità scura? Perché la luce attira i bug. Ho detto al tecnico informatico che avevo bisogno di una password di otto caratteri. Mi ha suggerito Biancaneve e i sette nani. Perché i contabili sono sempre così calmi? Sanno come bilanciare le loro preoccupazioni. Ho detto ai miei colleghi che avevo una barzelletta sulla sicurezza del posto di lavoro, ma hanno detto che poteva essere troppo rischiosa. Come festeggiano gli operai edili? Alzano il tetto. Quanti programmatori ci vogliono per cambiare una lampadina? Nessuno. È un problema hardware.

Speriamo che anche voi abbiate riso un po' dopo aver letto questo elenco.

Sebbene questo sia solo un elenco di barzellette classiche che potete raccontare sul posto di lavoro, nulla batte l'originalità. Quindi sentitevi liberi di provare qualche battuta la prossima volta che vi trovate davanti al distributore dell'acqua. Siate rispettosi e allegri e fate sorridere le persone.

Garantire che l'umorismo sul posto di lavoro sia inclusivo e rispettoso

Raccontare barzellette sul posto di lavoro può migliorare il morale del team, ridurre lo stress e aumentare la soddisfazione generale sul lavoro. Tuttavia, è importante evitare rigorosamente barzellette basate su o che alludano a qualsiasi tipo di discriminazione basata su età, religione, razza, sesso, nazionalità, etnia, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica. Assicurati che il tuo ambiente di lavoro abbia una politica di tolleranza zero nei confronti della mancanza di rispetto e della discriminazione, anche se chi racconta la barzelletta non aveva intenzione di farlo.

In alcuni team professionali potresti assistere a battute bonarie, ma non è mai accettabile far sentire qualcuno irrispettato o a disagio con le tue battute.

Non vorrai essere ricordato come Micheal Scott di The Office, che fa battute altamente inappropriate e di cattivo gusto, ignaro delle reazioni dei suoi colleghi.

L'umorismo sul posto di lavoro dovrebbe invece unire i team piuttosto che creare differenze. Cercate di sviluppare un umorismo inclusivo e facile da apprezzare. E se una battuta non viene capita o viene percepita negativamente, scusatevi immediatamente, ritrattate e spiegate le vostre intenzioni. Per quanto sia importante mantenere un ambiente di lavoro leggero e divertente, è altrettanto importante capire l'impatto di una battuta.

Moderare l'umorismo sul posto di lavoro

Come organizzazione, è importante moderare con sensibilità i comportamenti sul posto di lavoro. Ecco alcuni modi per moderare l'umorismo sul posto di lavoro e incoraggiare un ambiente sano:

Assicurati che le politiche aziendali stabiliscano chiaramente che è vietata qualsiasi forma di discriminazione basata su sesso, genere, razza, religione, nazionalità, etnia o qualsiasi altra caratteristica e che qualsiasi violazione comporterà severe conseguenze

Organizza corsi di formazione sul comportamento sul posto di lavoro per i nuovi dipendenti per orientarli alla cultura aziendale e includi un elenco completo di cose da fare e da non fare

Organizza workshop sull'uso dell'umorismo sul posto di lavoro. Questo può aiutare i dipendenti a comprendere i vantaggi dell'umorismo e imparare a usarlo in modo efficace

Rendete i leader consapevoli del loro stato di modelli di riferimento. Se i leader utilizzano l'umorismo in modo positivo, le loro azioni fungeranno probabilmente da spunti sociali per i loro dipendenti

Tenete presente che i dipendenti non devono essere obbligati o costretti a partecipare ad attività basate sull'umorismo. L'idea è quella di facilitare il legame tra i membri del team e la sicurezza psicologica, quindi nessun dipendente dovrebbe mai sentirsi costretto o sotto pressione a partecipare

