Come usare Loom: 10 casi d'uso della registrazione dello schermo

Come si fa a garantire un trasferimento di conoscenze e una collaborazione senza soluzione di continuità in tutto il luogo di lavoro? Anche senza considerare le complessità delle configurazioni remote e ibride, è un problema difficile da risolvere.

Raramente le persone hanno il tempo di leggere una lunga documentazione, le riunioni consumano il tempo di concentrazione e il "back-and-forth" della messaggistica istantanea è fastidioso nel migliore dei casi e un killer della produttività nel peggiore.

Fortunatamente, esiste un altro modo per garantire una comunicazione chiara e nitida che non interrompa la giornata di nessuno: la registrazione dello schermo. Software di registrazione dello schermo può rivelarsi utile in vari scenari. Immaginate un addetto alle vendite che crea un rapido video che illustra una caratteristica del prodotto per un cliente. Allo stesso modo, un team di marketing potrebbe registrare un mockup di una campagna sui social media da condividere con gli stakeholder per ottenere un feedback. Un team delle risorse umane potrebbe rafforzare il processo di onboarding utilizzando video pre-registrati e aumentare la fidelizzazione dell'82% comunicando efficacemente ai nuovi assunti i concetti chiave, i flussi di lavoro e la cultura aziendale.

Esempi di software di registrazione dello schermo

Loom è un popolare strumento di registrazione dello schermo. Consente di catturare esattamente ciò che appare sullo schermo (documenti, layout di siti web e mockup di progettazione) e di integrare le informazioni con voci descrittive.

Inoltre, consente di registrare lo schermo insieme al feed della webcam. In questo modo si crea un effetto "immagine nell'immagine" in cui il vostro volto appare in una finestra più piccola o in una "bolla della telecamera" mentre dimostrate o spiegate ciò che è sullo schermo. È un ottimo modo per aggiungere un tocco personale e creare un rapporto con il pubblico.

Ma il lavoro non si svolge in silos. I flussi di lavoro si sono evoluti per includere una maggiore collaborazione sui progetti anche quando i team si trovano in fusi orari diversi o lavorano da remoto. Occorre quindi un approccio più integrato. Entrare Clip ClickUp , una funzione integrata di registrazione dello schermo all'interno del programma Piattaforma di gestione dei progetti ClickUp .

Registrate l'intero schermo o schede e finestre specifiche con voce fuori campo tramite ClickUp Clips e allegatele facilmente a un commento, un'attività o un documento in ClickUp per un contesto completo

ClickUp Clips è in grado di catturare dimostrazioni e spiegazioni fornite sullo schermo del computer, mantenendo il tutto ben organizzato all'interno di progetti e attività specifiche. La parte migliore? ClickUp agisce come un'area di lavoro all-in-one in cui è possibile gestire qualsiasi attività e progetto dall'inizio al completamento.

Scopriamo come questi strumenti di registrazione dello schermo vi aiuteranno a migliorare la vostra comunicazione e a renderla più efficace.

10 Casi d'uso della registrazione dello schermo di Loom

Ecco 10 scenari in cui strumenti come Loom e ClickUp Clips possono trasformare la comunicazione tra team e clienti.

1. Demo rapide del software

Lunghi documenti di testo con schermate impersonali sono inutili se volete conquistare e mantenere i clienti per i vostri prodotti software.

ClickUp Clips, uno strumento di registrazione delle schermate senza watermark, consente di creare demo software rapide e coinvolgenti all'interno della piattaforma ClickUp. Potete illustrare visivamente ai clienti o ai colleghi le funzionalità del programma.

ClickUp Clips semplifica la creazione di registrazioni video di specifiche funzionalità dell'applicazione e delle interazioni dell'utente, assicurando che le vostre demo siano mirate e informative. È possibile condividere le registrazioni di Clips direttamente all'interno di Attività ClickUp mantenere tutti i materiali di comunicazione e formazione comodamente organizzati e ricercabili.

Trasformare i video in task, assegnare i task ai membri del team interessati e aggiungere stati personalizzati per monitorare i progressi su ClickUp

2. Fornire un'assistenza clienti personalizzata

Le e-mail di assistenza generiche non hanno il tocco personale che la maggior parte dei clienti si aspetta. Quindi, potete guidare i clienti attraverso i passaggi della risoluzione dei problemi uno a uno con un strumento di registrazione dello schermo . È possibile registrare uno screencast che dimostra come risolvere il problema di un cliente. Può anche servire come risorsa della knowledge base a cui il team di assistenza può fare riferimento per risolvere problemi simili.

Lo strumento disegno di Loom consente di evidenziare gli elementi chiave sullo schermo durante la sessione di registrazione per una maggiore chiarezza.

via Telaio È possibile modificare le impostazioni di registrazione per registrare i video direttamente all'interno di un ticket di assistenza per personalizzare l'esperienza di assistenza, facendo sentire i clienti apprezzati e risolvendo i problemi più velocemente.

3. Onboarding remoto per i nuovi assunti

Offrite un tour virtuale del software e dei flussi di lavoro dell'azienda per un'esperienza di onboarding senza problemi.

Sfruttate ClickUp Clips per creare un tour video completo del software e dei flussi di lavoro esistenti in azienda. Direttamente dal intervista a distanza i nuovi assunti possono imparare visivamente a conoscere gli strumenti chiave, a navigare tra le diverse funzionalità e a comprendere i processi del vostro team.

ClickUp Clips si integra anche con ClickUp Tasks e ClickUp Docs per incorporare i materiali formativi pertinenti accanto ai video di presentazione.

4. Creare video esplicativi per le campagne di marketing

Sapevate che il pubblico dei social media conserva il 95% delle informazioni quando vengono comunicate tramite video rispetto al 10% quando le leggono in un testo?

Lasciate perdere i post densi di informazioni per le vostre campagne e coinvolgete il vostro pubblico con spiegazioni video chiare e concise del vostro prodotto o servizio.

Loom Estensione per Chrome consente di creare brevi e coinvolgenti registrazioni di schermate che presentano il vostro prodotto o servizio in azione. Potete iniziare a registrare direttamente dal vostro browser!

via Telaio Guidare gli spettatori attraverso le funzioni chiave, spiegare visivamente concetti complessi e aggiungere una narrazione per dare un tocco personale alla registrazione di Loom.

Loom consente di registrare video concisi utilizzando frammenti dello schermo in modo semplice. Mettete insieme questi frammenti in Loom per creare un video esplicativo raffinato che tenga il pubblico impegnato e informato.

5. Fornire assistenza tecnica a distanza

Avete difficoltà a spiegare le complesse fasi di risoluzione dei problemi tramite testo o telefono? Iniziate a registrare il vostro schermo mentre guidate gli utenti attraverso il processo. È possibile indicare pulsanti specifici, dimostrare azioni e persino evidenziare aree di confusione sullo schermo stesso.

ClickUp Clips può essere combinato con Loom per garantire che gli utenti ricevano l'aiuto di cui hanno bisogno in modo rapido ed efficiente. Questo migliora la soddisfazione dei clienti e riduce il volume di ticket di assistenza ripetitivi che il vostro team deve gestire.

6. Creare video tutorial e prodotti digitali

I creatori di corsi online possono trasformare concetti complessi in video tutorial coinvolgenti.

Registrate il vostro schermo intero utilizzando ClickUp Clips per guidare gli spettatori attraverso ogni passo.

ClickUp Clips consente di ingrandire elementi specifici dei video di YouTube, di registrarli, di aggiungere annotazioni per enfatizzare e persino di narrare le registrazioni direttamente all'interno della piattaforma o del browser.

Infatti, ClickUp Brain , l'assistente AI integrato di ClickUp, può essere abbinato a Clips per automatizzare la trascrizione audio delle riunioni e delle registrazioni dello schermo.

Generare la trascrizione di un audio utilizzando ClickUp Brain

Potete facilmente condividere i vostri video clip con i membri del team o utilizzarli come prodotti digitali da vendere o distribuire.

7. Documentare i passaggi di progettazione

ClickUp Clips è perfetto per dimostrare microinterazioni o animazioni con eccezionale chiarezza. Questo lo rende particolarmente adatto per i passaggi di progettazione senza sforzo, dove nessun dettaglio va perso nella traduzione.

Fate camminare gli sviluppatori attraverso i vostri mockup o prototipi di design e chiarite i dubbi contemporaneamente. Zoomate su elementi specifici con le funzioni di annotazione di ClickUp Clips e utilizzate la narrazione vocale per spiegare le vostre decisioni di progettazione e i processi di pensiero per ottenere ottimi risultati.

Scaricate i clip, incorporateli in un'attività o inviate link pubblici per condividere i video con il vostro team

L'Hub dei clip di ClickUp consente di archiviare tutti i clip in un unico luogo per una facile consultazione. Trasformate qualsiasi clip di consegna del progetto dall'Hub in un'attività ClickUp per il vostro team di sviluppo, in modo che gli sviluppatori abbiano il contesto completo di cui hanno bisogno. In questo modo si riduce il rischio di errori di comunicazione e si garantisce un passaggio di progettazione più agevole.

8. Creare casi di studio visivi

Quando vi impegnate a fondo nello sviluppo di un prodotto o di un servizio, volete sempre sapere chi ha acquistato le vostre soluzioni e come ne ha beneficiato. I casi di studio dei clienti non solo evidenziano l'impatto del vostro prodotto, ma vi forniscono anche un prezioso feedback su come migliorarlo.

E in più? Potete usarli come prova sociale per ottenere più affari!

Loom aiuta a trasformare lunghi casi di studio e risposte ai feedback dei clienti in risorse interattive e sempreverdi. Questo vi aiuta a dimostrare il successo del vostro prodotto o servizio con esempi reali.

Registrate un video del vostro schermo mentre descrivete come il vostro prodotto o servizio è stato utilizzato da un cliente reale e perché lo ha apprezzato. C'è anche un pulsante di pausa sul lato sinistro dell'interfaccia per riprendere il controllo se si inciampa durante la registrazione! E quando si è pronti a registrare di nuovo, basta premere il pulsante di riavvio.

via Telaio Potete condividere questi avvincenti casi di studio video sul vostro microsito di marketing, sui social media o nelle vendite per creare fiducia e credibilità con i potenziali clienti.

9. Registrazione di lezioni o presentazioni online

L'era post-pandemia ha reso molto popolare l'apprendimento flessibile. Uno strumento di condivisione video facilita la condivisione delle conoscenze.

Gli insegnanti possono registrare lezioni, presentazioni o sessioni di formazione direttamente dallo schermo. L'interfaccia di Loom consente di passare facilmente dalla visualizzazione delle diapositive a quella del presentatore.

È possibile condividere i video di Loom con studenti o colleghi, consentendo loro di imparare in modo indipendente. L'applicazione desktop di Loom consente anche di aggiungere timestamp e inviti all'azione per guidare gli spettatori attraverso i punti chiave e le risorse. Gli studenti possono anche accelerare o rallentare il ritmo del video per una migliore comprensione.

10. Creare video di testimonianze dei clienti

I vostri clienti possono registrare testimonianze video direttamente sui loro schermi, mostrando come il vostro prodotto o servizio li abbia aiutati ad avere successo.

La funzione di registrazione con webcam di Loom consente ai clienti di condividere le loro storie personali, creando fiducia e credibilità con i potenziali clienti.

Le funzionalità di editing video di Loom consentono di aggiungere testo in sovrimpressione o inviti all'azione, rendendo le testimonianze video di grande impatto.

via Telaio Come avete visto, ci sono molti casi d'uso innovativi per le app di registrazione dello schermo come Loom e ClickUp Clips. Ma c'è un modo buono e un modo migliore per usarle.

Le migliori pratiche di Loom

Ecco alcune best practice per garantire che le vostre presentazioni video siano chiare, concise e lascino un'impressione duratura:

Parlare in modo chiaro e con sicurezza: Enunciare le parole ed evitare di parlare troppo velocemente. Un tono colloquiale funziona bene, ma eliminate parole riempitive come "ehm" e "come".

Enunciare le parole ed evitare di parlare troppo velocemente. Un tono colloquiale funziona bene, ma eliminate parole riempitive come "ehm" e "come". **Controllare la qualità del microfono prima di registrare: il rumore di fondo o un microfono ovattato possono distrarre gli spettatori

Luce naturale: La luce naturale è sempre una scelta lusinghiera; evitate una forte illuminazione dall'alto, in quanto può creare ombre dure

La luce naturale è sempre una scelta lusinghiera; evitate una forte illuminazione dall'alto, in quanto può creare ombre dure Vestirsi per il successo (anche in video): Anche se non è necessario essere in giacca e cravatta, vestirsi in modo professionale crea una buona prima impressione, soprattutto se si tratta di una presentazione rivolta ai clienti

Anche se non è necessario essere in giacca e cravatta, vestirsi in modo professionale crea una buona prima impressione, soprattutto se si tratta di una presentazione rivolta ai clienti La chiarezza visiva è fondamentale: Condividete solo le schede o le applicazioni rilevanti sul vostro schermo. Utilizzate gli strumenti di registrazione dello schermo per ingrandire gli elementi specifici che volete evidenziare

Condividete solo le schede o le applicazioni rilevanti sul vostro schermo. Utilizzate gli strumenti di registrazione dello schermo per ingrandire gli elementi specifici che volete evidenziare Meno è meglio: Mantenete le registrazioni concise e mirate. Evitate inutili divagazioni e attenetevi al messaggio principale che volete trasmettere

Mantenete le registrazioni concise e mirate. Evitate inutili divagazioni e attenetevi al messaggio principale che volete trasmettere **Utilizzare gli strumenti di ritaglio per rimuovere sezioni, pause o riempimenti verbali indesiderati, assicurando un prodotto finale impeccabile

**Per migliorare l'accessibilità degli spettatori con problemi di udito o in ambienti rumorosi, aggiungete le didascalie ai vostri video

Lucidate il vostro lavoro: Sfruttate le funzioni di editing di base per perfezionare i piccoli dettagli, come l'aggiunta di un titolo o l'inserimento di un invito all'azione alla fine

Sfruttate le funzioni di editing di base per perfezionare i piccoli dettagli, come l'aggiunta di un titolo o l'inserimento di un invito all'azione alla fine Il potere dell'anteprima: Visualizzate in anteprima il vostro video prima di condividerlo per cogliere eventuali pause imbarazzanti, errori di battitura nel testo sullo schermo o aree che necessitano di chiarimenti

Queste pratiche trasformano la risonanza dei video con il pubblico. Il pubblico troverà i video più professionali, coinvolgenti e facili da seguire.

Vantaggi della registrazione dello schermo sul posto di lavoro

In passato, lavorare da remoto significava spesso sacrificare il lavoro di squadra e talvolta l'efficienza. Tuttavia, il software di registrazione dello schermo offre vantaggi di produttività che vanno ben oltre l'evitare errori di comunicazione.

Ecco alcuni modi in cui i video registrati possono influire positivamente sulla vostra azienda flessibilità del posto di lavoro :

Aumenta la collaborazione: La creazione di contenuti video per il trasferimento delle conoscenze consente ai membri del team o ai clienti che si trovano in fusi orari diversi di accedere alle informazioni a loro piacimento e di evitare la necessità di un'attività in tempo realeriunioni online in tempo reale *Potenziare i team remoti: Per i team geograficamente dispersi, la registrazione video consente di condividere processi complessi, passaggi e persino presentazioni del team, promuovendo un ambiente di lavoro più connesso

La creazione di contenuti video per il trasferimento delle conoscenze consente ai membri del team o ai clienti che si trovano in fusi orari diversi di accedere alle informazioni a loro piacimento e di evitare la necessità di un'attività in tempo realeriunioni online in tempo reale *Potenziare i team remoti: Per i team geograficamente dispersi, la registrazione video consente di condividere processi complessi, passaggi e persino presentazioni del team, promuovendo un ambiente di lavoro più connesso Creare una base di conoscenze: Creare una libreria di video riutilizzabili che i nuovi assunti possono utilizzare per imparare i flussi di lavoro essenziali al proprio ritmo e i membri del team esistenti possono rivedere le procedure per un rapido aggiornamento

Creare una libreria di video riutilizzabili che i nuovi assunti possono utilizzare per imparare i flussi di lavoro essenziali al proprio ritmo e i membri del team esistenti possono rivedere le procedure per un rapido aggiornamento Migliorare la formazione e lo sviluppo: Creare esercitazioni video passo-passo o registrare video di sessioni di formazione dal vivo per riferimenti futuri, creando così un'esperienza di apprendimento più coinvolgente e interattiva

Creare esercitazioni video passo-passo o registrare video di sessioni di formazione dal vivo per riferimenti futuri, creando così un'esperienza di apprendimento più coinvolgente e interattiva Migliorare la trasparenza e la responsabilità: Fornire una chiara registrazione delle decisioni, delle discussioni e dei progressi del progetto, incoraggiando la trasparenza all'interno dei team e mantenendo tutti sulla stessa pagina

Fornire una chiara registrazione delle decisioni, delle discussioni e dei progressi del progetto, incoraggiando la trasparenza all'interno dei team e mantenendo tutti sulla stessa pagina Meccanismi di feedback integrati: Fornire un feedback più dettagliato, poiché è possibile evidenziare visivamente i commenti e le aree di miglioramento, mantenendo un tono positivo

Fornire un feedback più dettagliato, poiché è possibile evidenziare visivamente i commenti e le aree di miglioramento, mantenendo un tono positivo **Aumentare i livelli di soddisfazione dei clienti: i clienti possono assistere alla dimostrazione delle fasi di risoluzione dei problemi, sentendosi così responsabilizzati e riducendo i tempi di risoluzione dei ticket di assistenza

**In un ambiente di lavoro remoto, Loom conferisce personalità alla comunicazione. Vedere lo schermo di una persona e sentire la sua voce narrante, insieme al suo volto nella bolla della telecamera, aggiunge un elemento umano che spesso manca alla comunicazione testuale

Il software di condivisione dello schermo è un ottimo strumento di collaborazione remota che va ben oltre la velocizzazione e il chiarimento delle comunicazioni. È uno strumento versatile che può organizzare i flussi di lavoro e aumentare l'efficienza.

Andare oltre le registrazioni di base delle schermate

Concordiamo sul fatto che Loom semplifica la comunicazione complessa grazie alle sue impostazioni di registrazione intuitive. Permette di creare video chiari e concisi che aumentano la collaborazione, la condivisione delle conoscenze e la produttività.

Ma dove archiviare queste registrazioni? È qui che ClickUp brilla! Caricate i vostri video Loom direttamente in ClickUp Tasks o ClickUp Docs, discutete punti specifici del video e assegnate compiti utilizzando il sistema di commenti di ClickUp.

ClickUp completa Loom offrendo:

**La piattaforma ClickUp consente di assegnare scadenze, dipendenze e priorità alle attività collegate ai video registrati. In questo modo i progetti vengono tenuti sotto controllo

Grafici di Gantt: Visualizzazione delle tempistiche e dei percorsi critici dei progetti con i video registrati incorporati nelle tappe principali per una chiara panoramica del flusso di lavoro

Visualizzazione delle tempistiche e dei percorsi critici dei progetti con i video registrati incorporati nelle tappe principali per una chiara panoramica del flusso di lavoro Tracciamento del tempo: Tracciamento del tempo dedicato alla creazione e alla revisione dei video per garantire un'allocazione efficiente delle risorse

Loom cattura istruzioni chiare e ClickUp fornisce organizzazione: il duo perfetto per il lavoro di squadra! Insieme, sbloccano il pieno potenziale della registrazione dello schermo per voi e per il vostro team.

E se volete limitarvi a un solo strumento ed evitare flussi di lavoro dispersivi, registrate le vostre schermate con ClickUp Clips!

