i 10 migliori sistemi CRM in Australia per le aziende

I sistemi di Customer Relationship Management (CRM) aiutano le aziende a gestire tutti gli aspetti delle interazioni con i clienti attuali e potenziali. Integrando i dati provenienti da diversi canali di comunicazione, i sistemi CRM offrono una visione completa del percorso del cliente. Questo aiuta le aziende a servire meglio i clienti e a incrementare la redditività.

Il mercato del software CRM in Australia sta crescendo a un tasso annuo del 8.4% e si prevede che raggiungerà i 4,4 miliardi di dollari entro il 2030. Man mano che le imprese australiane si evolvono da un sistema obsoleto strategie di gestione del cliente e utilizzano sempre più spesso sistemi CRM sofisticati. Ma navigare in questo mercato affollato per trovare il sistema CRM giusto per le vostre esigenze specifiche può essere scoraggiante.

Sulla base della mia vasta esperienza con i sistemi CRM, abbiamo esplorato le varie piattaforme presenti sul mercato australiano per capire cosa funziona davvero. Entriamo nel merito.

Cosa si deve cercare nei sistemi CRM?

Quando si sceglie un sistema CRM in Australia, bisogna dare priorità alle caratteristiche che soddisfano le esigenze aziendali e le dinamiche normative e di mercato uniche della regione. Pertanto, è necessario assicurarsi che il sistema CRM abbia le seguenti caratteristiche Componenti CRM:

**Cercate strumenti CRM in grado di catturare i lead da vari canali, come siti web, social media ed e-mail. Questi strumenti dovrebbero aiutarvi a tracciare i progressi di ogni lead attraverso la pipeline di vendita e a utilizzare strategie di nurturing automatizzate, come e-mail mirate e follow-up personalizzati

**Scegliere uno strumento CRM che permetta di automatizzare il flusso di lavoroFlusso di lavoro del CRM attraverso regole personalizzate per aumentare la produttività. Dovrebbe eseguire automaticamente azioni basate su trigger specifici, come l'instradamento dei messaggi al rappresentante di vendita appropriato, l'invio di riconoscimenti preimpostati, il follow-up dei lead che non rispondono, ecc.

Gestione dei contatti : Cercate uno strumento che centralizzi le informazioni dettagliate sui clienti, dai dati demografici alle interazioni sociali, consentendo una gestione fluida in tutti i reparti. In questo modo si ottiene un quadro più completo dei clienti, aiutando i team a costruire relazioni più profonde con i clienti. Inoltre, assicuratevi che lo strumento sia facile da usare, in modo che i team possano adottarlo rapidamente

: Cercate uno strumento che centralizzi le informazioni dettagliate sui clienti, dai dati demografici alle interazioni sociali, consentendo una gestione fluida in tutti i reparti. In questo modo si ottiene un quadro più completo dei clienti, aiutando i team a costruire relazioni più profonde con i clienti. Inoltre, assicuratevi che lo strumento sia facile da usare, in modo che i team possano adottarlo rapidamente Personalizzazione: Assicurarsi che il sistema CRM consenta di modificare e creare nuovi campi di contatto, scegliere gli elementi del dashboard e creare report personalizzati

Assicurarsi che il sistema CRM consenta di modificare e creare nuovi campi di contatto, scegliere gli elementi del dashboard e creare report personalizzati Integrazioni con terze parti: Scegliete un sistema CRM che si integri facilmente con le principali applicazioni aziendali, in particolare con software popolari come MYOB, Xero, Reckon e così via. Queste integrazioni consentono di gestire tutte le esigenze operative da un'unica piattaforma, riducendo la necessità di passare da un'applicazione all'altra. Se raccogliete pagamenti online, verificate anche la presenza di integrazioni con strumenti di pagamento come PayPal, Verifone, eWay, ecc.

Scegliete un sistema CRM che si integri facilmente con le principali applicazioni aziendali, in particolare con software popolari come MYOB, Xero, Reckon e così via. Queste integrazioni consentono di gestire tutte le esigenze operative da un'unica piattaforma, riducendo la necessità di passare da un'applicazione all'altra. Se raccogliete pagamenti online, verificate anche la presenza di integrazioni con strumenti di pagamento come PayPal, Verifone, eWay, ecc. Tracciabilità delle interazioni: Scegliete un sistema CRM che vi aiuti a registrare ogni interazione con i clienti, sia via e-mail, che al telefono o di persona, per fornire una storia ricca di contesto che possa migliorare il servizio clienti e le attività di vendita.

Scegliete un sistema CRM che vi aiuti a registrare ogni interazione con i clienti, sia via e-mail, che al telefono o di persona, per fornire una storia ricca di contesto che possa migliorare il servizio clienti e le attività di vendita. Sicurezza dei dati: Assicurarsi che il CRM aderisca a standard di conformità come gli Australian Privacy Principles, che sono fondamentali per salvaguardare le informazioni sui clienti e mantenere la trasparenza nella gestione dei dati

I 10 migliori software CRM da utilizzare nel 2024

Diamo uno sguardo dettagliato alla top 10 Esempi di software CRM che si distinguono per la loro capacità di migliorare le relazioni con i clienti, semplificare i processi di vendita e aumentare l'efficienza aziendale. Che si tratti di una startup o della gestione di una grande azienda, questo elenco vi aiuterà a trovare lo strumento software CRM per le vendite perfettamente in linea con le vostre esigenze aziendali:

1. ClickUp (il miglior sistema CRM all-in-one per la gestione dei progetti)

gestire e ottimizzare tutte le esigenze di relazione con i clienti con ClickUp CRM_

ClickUp è in cima alla nostra lista per l'ottimizzazione delle relazioni con i clienti, insieme al vantaggio di sistemi e funzionalità avanzate di gestione dei progetti e delle relazioni con i clienti. ClickUp CRM offre oltre 15 visualizzazioni flessibili, tra cui Elenco, Calendario e Lavagna Kanban, che mi aiutano a gestire le pipeline di vendita, il coinvolgimento dei clienti e gli ordini senza soluzione di continuità. La capacità di visualizzazione mi offre un'istantanea chiara delle relazioni con i clienti e dei processi di assistenza in corso.

Aumenta la fidelizzazione dei clienti con un cruscotto ClickUp CRM dedicato Cruscotti ClickUp offre oltre 50 widget per le aziende australiane per tracciare metriche chiave come il valore di vita del cliente e le dimensioni medie delle transazioni. Questi cruscotti sono altamente personalizzabili e su misura per soddisfare gli obiettivi CRM specifici delle aziende australiane.

ClickUp rende facile anche la comunicazione interna ed esterna. Il ClickUp Chat View mette in contatto rappresentanti di vendita, team di assistenza clienti e manager. Per le conversazioni via e-mail, Gestione dei progetti e-mail di ClickUp offre un luogo centralizzato per la collaborazione sulle trattative, gli aggiornamenti dei progetti e l'inserimento dei clienti. È possibile collegare attività, documenti, ecc. utilizzando le funzioni di gestione delle relazioni e dei dati, in modo da mantenere tutte le attività correlate organizzate e accessibili.

Il punto forte per me è la funzione AI Cervello ClickUp . Grazie all'elaborazione avanzata del linguaggio naturale, ClickUp Brain analizza il vostro CRM per estrarre automaticamente i dati chiave dei clienti, tra cui preferenze, preoccupazioni e segnali di acquisto.

Inoltre, AI Writer di ClickUp Brain mi aiuta a creare rapidamente contenuti veloci per le e-mail e per le comunicazioni con i clienti.

creare riepiloghi accurati delle attività dei clienti con ClickUp Brain

Inoltre, Automazioni ClickUp semplifica i flussi di lavoro dei clienti e i processi di vendita critici, come lo spostamento dei lead nella pipeline di vendita o l'aggiornamento dello stato dei contatti in base alle interazioni. Posso anche snellire il mio processo di acquisizione dei lead con Moduli ClickUp che acquisiscono le informazioni sui clienti direttamente nel sistema CRM. Questi dati vengono aggiornati automaticamente o creano nuove attività per i clienti per un follow-up immediato.

Tracciare il flusso di lavoro del CRM utilizzando il modello ClickUp CRM

Inoltre, con i modelli pronti all'uso di ClickUp, posso avviare diversi piani d'azione.

Prendiamo, ad esempio, il Modello ClickUp CRM che offre un modo potente per impostare progetti e flussi di lavoro con strutture precostituite che rispondono alle esigenze aziendali. È possibile personalizzare questo modello di cartella a proprio piacimento. Include una vista Elenco per registrare e visualizzare i dettagli dei clienti e una vista Calendario per vedere le attività programmate per data. È inoltre possibile aggiungere campi personalizzati per registrare informazioni come il fatturato dell'azienda, il settore, il numero di dipendenti, ecc. Scarica questo modello Progettati specificamente per i principianti, questi Modelli di CRM sono pronti all'uso e completamente personalizzabili, il che li rende ideali per gestire lead, relazioni con i clienti e pipeline di vendita in un unico luogo.

Il modello di licenza di ClickUp è apprezzato per la sua equità, in quanto consente di includere collaboratori esterni in progetti specifici senza costi aggiuntivi significativi. Questa caratteristica è fondamentale per le aziende australiane che lavorano con freelance o agenzie esterne.

In poche parole, ClickUp rende la gestione delle relazioni con i clienti più semplice e divertente!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Migliorate la collaborazione tra i team grazie alla mappatura visiva dei percorsi dei clienti e delle strategie di vendita utilizzando Lavagne ClickUp

realizzate in modo collaborativo le vostre strategie CRM con ClickUp Whiteboards_

Riducete il lavoro manuale automatizzando le attività ripetitive come i follow-up dei lead, gli aggiornamenti di stato e la sincronizzazione dei dati dei contatti

creare un'automazione personalizzata per le attività legate al CRM

Raccogliete e organizzate le informazioni sui clienti attraverso moduli personalizzati che confluiscono direttamente nel vostro sistema CRM

creare moduli con condizioni, se necessario, per raccogliere i dati completi dei clienti_

Visualizzate e seguite i dettagli importanti dei clienti, come lo stato della fattura, l'importo del pagamento, l'importo della GST, ecc. con il moduloVista tabella ClickUp* Generare rapidamente copie per le e-mail dei clienti con l'AI Writer di ClickUp Brain

Impostare e monitorare gli obiettivi di business utilizzandoObiettivi di ClickUp e segnare i risultati significativi utilizzandoPietre miliari di Clickup per aiutare i team a riconoscere i progressi verso gli obiettivi aziendali chiave

traccia gli obiettivi e i progressi del tuo team attraverso una vista consolidata

Organizzare e fare brainstorming sulle strategie di CRM, come le tattiche di segmentazione o gli approcci di upselling, utilizzando la funzioneMappe mentali di ClickUp per collegare le idee e pianificare visivamente flussi complessi di interazione con i clienti

create mappe mentali con ClickUp per pianificare e visualizzare le vostre strategie CRM

Limitazioni di ClickUp

C'è una curva di apprendimento per alcune delle funzionalità avanzate

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Salesforce CRM (piattaforma CRM aziendale)

via Salesforce Salesforce CRM consente di archiviare tutti i dettagli dei clienti in un unico luogo per tenere traccia di tutto, dal coinvolgimento degli acquirenti e delle vendite alle analisi. L'intelligenza artificiale integrata, Einstein 1, offre intuizioni predittive che aiutano i team a prendere decisioni informate più rapidamente.

Inoltre, gli strumenti analitici di Salesforce aiutano i team a migliorare l'accuratezza delle previsioni e la crescita delle pipeline. Per quanto riguarda la gestione, gli strumenti di gestione del ciclo di vita delle entrate e delle prestazioni di vendita automatizzano i processi critici, rendendo più facile scalare le operazioni in modo efficiente. La piattaforma aiuta anche i team di vendita, marketing e assistenza a coordinarsi in modo che i loro sforzi siano allineati ed efficaci.

Le migliori caratteristiche di Salesforce

Unificare le attività di vendita, assistenza e marketing con un'unica piattaforma per migliorare il coinvolgimento degli acquirenti.

Migliorare il processo decisionale con gli approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale di Einstein

Automatizzare e centralizzare gli aggiornamenti dei dati dei clienti e i processi di vendita

Aumenta la produttività dei team di vendita e la gestione delle prestazioni grazie all'automazione e alla collaborazione dei dati in tempo reale

Limitazioni di Salesforce

Gli utenti segnalano frequenti tempi di inattività del sistema che incidono sull'accuratezza delle scorecard

L'intelligenza predittiva e l'intelligenza delle conversazioni sono disponibili solo con i piani più costosi

Gli aggiornamenti della Knowledge Base sono lenti, il che porta a dipendere da Slack per i nuovi flussi di lavoro

Prezzi di Salesforce

Starter suite: AU $35/mese per utente

AU $35/mese per utente **Professionale: AU $112/mese per utente (fatturati annualmente)

Impresa : AU $231/mese per utente (fatturati annualmente)

: AU $231/mese per utente (fatturati annualmente) Unlimited: AU $462/mese per utente (fatturati annualmente)

AU $462/mese per utente (fatturati annualmente) Einstein 1 Sales: AU $700/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (18.000+ recensioni)

3. Zoho CRM (piattaforma CRM per aziende in crescita)

via Zoho CRM Grazie alle funzionalità di automazione di Zoho, potete dedicare meno tempo alle attività manuali. Il suo assistente alimentato dall'AI, Zia, offre approfondimenti predittivi sulle vendite e raccomandazioni intelligenti sulle trattative. Questo miglioramento dell'intelligenza artificiale aiuta i team a individuare le opportunità e a ottimizzare le strategie al volo.

Le cashboard personalizzate di Zoho aiutano a monitorare visivamente le performance di vendita e le metriche di coinvolgimento dei clienti. Per i test e lo sviluppo, l'ambiente sandbox di Zoho consente ai team di sperimentare e testare le configurazioni del CRM senza alcun rischio. In questo modo è possibile implementare solo le modifiche che garantiscono un beneficio ai flussi di lavoro.

Nel complesso, si tratta di un CRM entry-level decente se si desiderano funzioni di base a un prezzo relativamente basso.

Le migliori caratteristiche di Zoho CRM

Migliora la collaborazione tra i team con una solida automazione e analisi complete

Automazione di flussi di lavoro e processi,Campagne CRMe i customer journey per massimizzare la produttività con Zia, l'assistente AI

Ottenere approfondimenti con strumenti analitici avanzati e report e cruscotti personalizzati in tempo reale

Offrire esperienze personalizzate ai clienti con la presenza omnichannel e l'intelligenza predittiva

Limitazioni di Zoho CRM

Zia ha capacità limitate rispetto ad altri assistenti AI e non è disponibile per i piani base

Gli utenti si lamentano spesso della sua interfaccia goffa

Prezzi di Zoho CRM

Standard: AU $31/mese per utente

AU $31/mese per utente Professional: AU $54,25/mese per utente

AU $54,25/mese per utente Enterprise: AU $77,55/mese per utente

AU $77,55/mese per utente Ultimate: AU $100,75/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2.600+ recensioni)

4.1/5 (2.600+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 6.700 recensioni)

4. Freshsales CRM (CRM per le vendite alimentato dall'intelligenza artificiale)

via Freshsales Freshsales CRM è entrato nella lista soprattutto grazie alla sua piattaforma robusta e intuitiva. Freshsales metterà tutti i dati di vendita in un unico posto, in modo da poter vedere facilmente quali parti della pipeline stanno funzionando e quali devono essere migliorate. Mi piace anche la comodità dell'applicazione mobile: i team possono chiudere le trattative più velocemente e fornire un servizio clienti eccezionale.

Utilizzando questa cRM collaborativo grazie agli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, è possibile condurre campagne di vendita intelligenti, organizzare i processi di vendita e coinvolgere i clienti in modo più efficace. Freddy AI aiuta i team a identificare i lead migliori e a chiudere le trattative più velocemente.

Le migliori caratteristiche del CRM di vendita

Esecuzione di campagne di vendita intelligenti per generare e monitorare lead di qualità superiore

Organizzare i processi di vendita con viste Kanban e schede drag-and-drop

Coinvolgere i clienti con una visione a 360° e interazioni contestualizzate

Automatizzare le attività ripetitive per risparmiare tempo e aumentare la produttività

Limitazioni di Freshsales CRM

Lavorare sull'app è complicato; gli utenti preferiscono la versione web

Gli utenti hanno notato che il supporto tecnico non è utile

Prezzi di Freshsales CRM

Crescita: AU $16/mese per utente

AU $16/mese per utente Pro: AU $70/mese per utente

AU $70/mese per utente Enterprise: AU $106/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (1.100+ recensioni)

4,5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

5. Monday.com (piattaforma versatile per la gestione del lavoro)

via monday.com Il CRM di Monday.com consente ai team di gestire in modo efficiente i contatti, centralizzare le comunicazioni e automatizzare le attività ripetitive. Le funzionalità di intelligenza artificiale della piattaforma automatizzano la creazione di attività e la gestione delle e-mail, convertendo direttamente i risultati delle riunioni in elementi attuabili.

L'automazione si estende alla creazione e al perfezionamento delle e-mail, alla generazione di contenuti e alla creazione di formule. È possibile personalizzare facilmente il CRM senza bisogno di codifica, adattandolo al ciclo di vendita specifico e integrandolo perfettamente con gli strumenti essenziali.

Ciò che spicca è l'aspetto visivo e l'esperienza utente della piattaforma. È priva delle interfacce goffe dei CRM tradizionali e offre un layout basato su una scheda che consente di visualizzare facilmente l'intera pipeline di vendita in un colpo d'occhio, di tenere traccia dei progressi e di collaborare con i team.

Le migliori caratteristiche del CRM di Monday.com

Trasformare i risultati delle riunioni in attività immediatamente attuabili con la generazione automatica di attività basata sull'intelligenza artificiale

Gestione di più pipeline e modifica delle fasi di trattativa con facilità, adattandosi a strategie di vendita dinamiche

Centralizzare tutte le comunicazioni con i clienti integrando la posta elettronica in modo da non perdere nessuna interazione

Accesso e gestione della pipeline di vendita in mobilità con un'app mobile dedicata

Visualizzazione efficace della pipeline di vendita grazie a un layout basato su un tabellone

Limitazioni di lunedì.com

La configurazione iniziale e la personalizzazione possono richiedere molto tempo per i nuovi utenti

Il piano gratuito ha limitazioni su schede, oggetti e utenti

L'intelligenza artificiale è disponibile solo con i piani Pro ed Enterprise

Prezzi di lunedì.com

**Gratuito

Basic: AU $18/mese per utente

AU $18/mese per utente Standard: AU $21/mese per utente

AU $21/mese per utente Pro: AU $36/mese per utente

AU $36/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2 : 4.7/5 (10.000+ recensioni)

: 4.7/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.700+ recensioni)

6. HubSpot CRM (CRM semplificato per un coinvolgimento olistico dei clienti)

via HubSpot HubSpot CRM aiuta i team a seguire i lead e i clienti in ogni fase del loro percorso. Con questa soluzione CRM completa, è possibile visualizzare ogni cliente in dettaglio, tracciando le sue interazioni con l'azienda, i colleghi, le attività, le comunicazioni e altro ancora. I moduli di HubSpot consentono di raccogliere dati da un sito web, dai social media o dalle landing page. È possibile acquisire diverse informazioni su potenziali clienti e clienti, dal comportamento sul sito web ai dettagli personali e alle interazioni passate con il marchio.

HubSpot CRM supporta la conformità alle leggi locali sulla protezione dei dati, come gli Australian Privacy Principles (APP) e il Consumer Data Right (CDR), garantendo che i dati dei clienti siano gestiti in modo sicuro e trasparente.

Le migliori caratteristiche di HubSpot CRM

Gestione di tutte le fasi delle interazioni con i clienti su un'unica piattaforma, dal primo contatto all'assistenza post-vendita

Personalizzate i record dei contatti e delle aziende, le pipeline di trattativa e i cruscotti di reportistica per soddisfare le diverse esigenze aziendali

Collegare il CRM con un'ampia gamma di strumenti e applicazioni aziendali utilizzando il solido mercato di integrazioni di HubSpot

Automatizzare le attività di routine tra marketing e vendite per consentire ai vostri team di concentrarsi suStrategia CRM e sul coinvolgimento dei clienti

Limitazioni del CRM di HubSpot

Richiede il passaggio a piani a pagamento per funzionalità avanzate e limiti di utilizzo più elevati, che possono diventare costosi per le piccole imprese in fase di scalata

Prezzi di HubSpot CRM

Piattaforma clienti professionale: AU $800/mese (per 3 postazioni)

AU $800/mese (per 3 postazioni) Piattaforma cliente aziendale: AU $3.600/mese (per 5 postazioni)

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (11.000+ recensioni)

4,4/5 (11.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

7. Tall Emu CRM (CRM australiano per una gestione aziendale completa)

via cRM - Emù alto Acquisito da MYOB nel febbraio 2022, Tall Emu CRM ottimizza l'attività commerciale collegando vendite, inventario, ordini ed evasione in un unico luogo. Tall Emu CRM è progettato per le piccole e medie imprese australiane e kiwi. Va oltre MYOB e Xero, integrandosi facilmente con strumenti di contabilità locali come Reckon e QuickBooks Australia. Questo offre un'esperienza veramente localizzata per la gestione delle finanze e della contabilità. È possibile vedere tutto in tempo reale, in modo da sapere esattamente a che punto è l'azienda. Tall Emu CRM consente di tenere traccia di contatti, preventivi e ordini in modo comodo e semplice.

Le migliori caratteristiche di Tall Emu CRM

Gestire le interazioni con i clienti e semplificare le operazioni con una piattaforma unificata

Automatizzare le attività amministrative per aumentare la produttività e l'efficienza

Sincronizzare e collegare vendite, operazioni, produzione e spedizione per una gestione delle scorte in tempo reale

Semplificare il processo di vendita con preventivi integrati, gestione degli ordini e portali per i clienti

Risolvere rapidamente i problemi con l'assistenza telefonica di Sydney

Limitazioni del CRM di Emu

Alcuni utenti trovano un po' complessa l'organizzazione a livelli e la navigazione

Le impostazioni di automazione del flusso di lavoro disponibili potrebbero essere più ampie

Prezzi del CRM di Emu

AU $85/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tall Emu CRM

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Pipedrive (piattaforma CRM di accelerazione delle vendite)

via Pipedrive Con Pipedrive CRM, è possibile potenziare i processi di vendita attraverso la personalizzazione. La piattaforma di facile utilizzo consente ai team di personalizzare le fasi di gestione della pipeline in modo da riflettere il proprio processo di vendita, concentrandosi sui passi da compiere piuttosto che sull'obiettivo finale. Pipedrive è un coach virtuale che fornisce report e analisi in tempo reale per affinare le strategie.

Le sue capacità di automazione riducono significativamente le attività amministrative e, grazie a oltre 350 integrazioni, è possibile espandere le sue funzionalità per soddisfare le esigenze specifiche delle piccole imprese. Come hanno notato gli utenti, il team di supporto di Pipedrive è particolarmente disponibile e competente, migliorando l'esperienza dell'utente con un'assistenza tempestiva.

Tuttavia, gli utenti australiani dovrebbero notare che, poiché il team di supporto di Pipedrive ha sede principalmente in Europa, la ricerca di assistenza in tempo reale via video o audio potrebbe richiedere una pianificazione a causa delle differenze di fuso orario. Ciò significa che se l'assistenza è necessaria nel pomeriggio, potrebbe non essere disponibile fino al giorno successivo.

Le migliori caratteristiche del CRM di Pipedrive

Adatta le fasi e i campi al tuo processo di vendita, assicurando un approccio personalizzato al monitoraggio delle trattative e delle attività

Automatizzare le attività ripetitive e impostare trigger personalizzati per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza del ciclo di vendita

Ottenere informazioni preziose sulle performance di vendita con report e dashboard personalizzabili

Integrazione con un'ampia gamma di applicazioni di terze parti per migliorare la funzionalità e l'adattabilità alle vostre esigenze aziendali

Limitazioni di Pipedrive CRM

La funzione attività e lead richiede che gli utenti si trovino all'interno di un lead o di un deal per garantire che gli aggiornamenti vengano riflessi continuamente

Gli utenti hanno riscontrato difficoltà nel gestire le trattative con la funzione drag-and-drop

I report e le analisi sono limitati

Prezzi di Pipedrive CRM

Piano essenziale: AU $21,70/mese per utente

AU $21,70/mese per utente Piano avanzato: AU $44,95/mese per utente

AU $44,95/mese per utente Piano professionale: AU $91,45/mese per utente

AU $91,45/mese per utente Piano Power: AU $106,95/mese per utente

AU $106,95/mese per utente Piano Enterprise: AU $153,45/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive CRM

G2 : 4.2/5 (1.800+ recensioni)

: 4.2/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.900+ recensioni)

9. Creatio CRM (piattaforma CRM no-code)

via Creatio CRM Creatio CRM consente di automatizzare l'intero customer journey con strumenti di marketing automation no-code. Questo significa massima libertà e flessibilità. La piattaforma riunisce i team di vendita, marketing e assistenza, assicurando che tutti lavorino sulla stessa pagina. Questa unità trasforma i contatti in clienti fedeli e ripetitivi in modo più efficiente. Inoltre, avere tutte le interazioni con i clienti in un unico luogo aumenta la produttività e aiuta i team a collaborare meglio.

Le migliori caratteristiche di Creatio CRM

Allineare i team di vendita, marketing e assistenza con flussi di lavoro unificati e un database condiviso

Offrire esperienze personalizzate ai clienti con una visione a 360 gradi e approfondimenti generati dall'AI/ML

Automatizzare la gestione dei lead, delle opportunità e i flussi di lavoro delle campagne

Tracciare i KPI essenziali in tempo reale con potenti dashboard senza codice

Gestione di proposte, ordini, contratti, materiale di marketing e altra documentazione in un'unica posizione

Limitazioni di Creatio CRM

Manca la possibilità di caricare i singoli contatti dal telefono o da Outlook, richiedendo una sincronizzazione completa

I membri del team trovano difficile inserire i contatti sia nel cellulare che in Creatio separatamente

Prezzi di Creatio CRM

Growth: AU $38,75/mese per utente

AU $38,75/mese per utente Enterprise: AU $85,25/mese per utente

AU $85,25/mese per utente Unlimited: AU $131,75/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Creatio CRM

G2: 4.7/5 (260+ recensioni)

4.7/5 (260+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (120+ recensioni)

10. NetSuite ( CRM completo per la gestione integrata dei clienti)

via Netsuite NetSuite CRM di Oracle combina funzionalità CRM tradizionali con analisi moderne per aiutare le aziende a gestire i processi di vendita, marketing e assistenza clienti in un'unica piattaforma.

Offrendo a tutti i team una visione unificata del cliente, NetSuite aiuta a fornire un'esperienza coerente a prospect e clienti attraverso i vari canali. I team di vendita ottengono informazioni e aggiornamenti rilevanti per vendere e fare upselling in modo efficace, mentre i team di marketing possono allineare le campagne con i processi di vendita e automatizzare l'intero flusso di lavoro del marketing.

Le sue analisi in tempo reale e i dashboard basati sui ruoli aiutano i team di vendita a monitorare le pipeline e gli obiettivi, i team di assistenza a misurare la soddisfazione dei clienti e i team di marketing ad analizzare il ROI delle campagne.

Le migliori caratteristiche di NetSuite CRM

Gestione delle interazioni con clienti, partner e fornitori in un'unica piattaforma unificata

Migliorare le prestazioni di vendita con l'accesso in tempo reale ai record di prospect, clienti e ordini

Pianificazione, gestione e monitoraggio delle campagne di marketing su tutti i canali da un'unica postazione

Offrire un servizio clienti coerente con una visione a 360 gradi delle preferenze e delle interazioni dei clienti

Automatizzare i processi di vendita, dalla gestione delle opportunità all'evasione e alle commissioni

Aiutare i team a monitorare le prestazioni con dati in tempo reale in dashboard personalizzati

Limitazioni di NetSuite CRM

Le transazioni bancarie spesso non si sincronizzano come richiesto, causando ritardi nella riconciliazione e rendendo necessaria l'importazione manuale

Non è adatto alle piccole aziende, poiché i costi di licenza sono elevati e non è possibile utilizzare appieno il software senza un professionista certificato Netsuite dedicato

Prezzi di NetSuite CRM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NetSuite CRM

G2: 4.0/5 (3.156 recensioni)

4.0/5 (3.156 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.500+ recensioni)

Ottieni tutte le tue esigenze di CRM in un unico posto con ClickUp

La scelta del giusto software di gestione delle relazioni con i clienti può trasformare la vostra attività migliorando le relazioni con i clienti, snellendo i processi di vendita e aumentando l'efficienza complessiva. Questa guida sui migliori software CRM in Australia presenta diverse piattaforme per aiutarvi a trovare quella perfetta per le vostre esigenze aziendali.

Dopo aver valutato queste opzioni, vi suggerisco di fare una prova gratuita o una demo per vedere quale sistema si adatta meglio alle vostre attività.

Per una soluzione CRM mobile e di gestione dei progetti all-in-one, ClickUp si distingue per le sue solide funzionalità e la sua flessibilità. Siete pronti a ottimizzare le vostre relazioni con i clienti e a snellire il vostro flusso di lavoro? Iniziate il vostro viaggio con ClickUp oggi stesso!