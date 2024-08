Modelli gratuiti di piano aziendale in Google Docs

Che si tratti di un imprenditore che cerca di organizzare i propri affari o di una startup che presenta un caso di finanziamento, un business plan ben documentato è un'ottima scelta vi avvicina del 30% alla crescita dell'azienda .

Ma è difficile sottrarre tempo alla vostra attività e documentare un piano da zero. Lo capiamo. I modelli di business plan di Google Docs vi aiutano a creare un business plan efficiente in pochi minuti. Forniscono un modello facile da usare e dall'aspetto professionale per articolare la visione della vostra azienda in modo chiaro e professionale.

Sono dotati di campi, strutture e immagini preimpostate, che possono essere inserite per ottenere un piano aziendale completo in pochi minuti. Non dovrete più fissare una pagina bianca, chiedervi da dove cominciare o preoccuparvi della corretta formattazione.

Questa guida ha compilato un elenco dei migliori modelli aziendali gratuiti di Google Docs per aiutarvi a iniziare. In seguito, vi presenteremo un'alternativa più solida per la creazione di business plan: ClickUp.

**Cosa rende un buon modello di business plan su Google Docs?

Un buon modello di business plan su Google Docs fornisce una bozza per documentare il concetto di business, il mercato di riferimento, piani di marketing e proiezioni finanziarie.

Sebbene questi siano indispensabili, ecco gli elementi essenziali che rendono un modello di business plan su Google Docs infallibile:

Design intuitivo : Scegliete un modello che abbia sezioni delimitate, in modo da rendere facile la comprensione e la digestione delle informazioni per i principali stakeholder

: Scegliete un modello che abbia sezioni delimitate, in modo da rendere facile la comprensione e la digestione delle informazioni per i principali stakeholder Struttura completa : Il modello copre tutti i componenti cruciali necessari per presentare la vostra idea imprenditoriale e il vostro business plan, come la descrizione del business, le strategie di marketing e il riassunto esecutivo

: Il modello copre tutti i componenti cruciali necessari per presentare la vostra idea imprenditoriale e il vostro business plan, come la descrizione del business, le strategie di marketing e il riassunto esecutivo Personalizzazione e flessibilità : I requisiti delle diverse imprese nei vari settori industriali variano e il modello deve essere facilmente personalizzabile per adattarsi alle vostre esigenze

: I requisiti delle diverse imprese nei vari settori industriali variano e il modello deve essere facilmente personalizzabile per adattarsi alle vostre esigenze Appeal professionale: Poiché il modello viene utilizzato per presentare la vostra azienda in un contesto formale, deve essere equilibrato, ben organizzato e dall'aspetto professionale

Cercate un modello di business plan che risponda a tutte queste caratteristiche per un'esperienza senza problemi.

Modelli di piano aziendale di Google Docs

Abbiamo selezionato i migliori modelli di business plan per Google Docs per aiutarvi a costruire un business plan efficace.

1. Modello di layout di piano aziendale per Google Docs

Via: Template.net Se siete alla ricerca di un modello ordinatamente suddiviso in categorie che descriva nel dettaglio ogni aspetto della vostra attività, Modello di layout di business plan di Google Docs è la scelta ideale.

La struttura chiara del modello, con colonne ben definite che includono informazioni su di noi, missione, offerte e così via, rende più facile per voi e per il pubblico seguirvi.

Uno dei suoi punti di forza è la sezione dedicata alle USP, che aiuta a posizionare la vostra azienda in modo unico sul mercato. È inoltre possibile dettagliare i costi di avviamento, il piano operativo e la ricerca del mercato di riferimento per fornire una panoramica olistica dell'azienda.

È perfetto per creare il layout del vostro business plan, ma per mantenerlo coinvolgente ed emozionante. Questo modello di piano di crescita consente di combinare testo, tabelle e grafici per rendere il business plan più presentabile e spezzare la monotonia dei lunghi paragrafi.

La combinazione di robustezza, chiarezza e concentrazione rende questo modello un punto di riferimento per tutte le aziende.

2. Modello di piano aziendale stampabile per Google Docs

Via: Template.net Questo modello di business plan stampabile di Google Docs combina un'estetica moderna con un formato professionale. Fornisce una panoramica dell'azienda da cima a fondo, dal sommario esecutivo al monitoraggio delle KPI.

Inoltre, dà spazio alla dichiarazione della vostra missione, supportata da un'approfondita analisi di mercato, strategie promozionali e proiezioni finanziarie. In questo modo, potrete rispondere al "come" della vostra visione degli obiettivi.

L'aspetto migliore è che il modello aggiunge personalizzazione permettendovi di presentare il vostro team di gestione e di esibire la loro esperienza per costruire fiducia e buona volontà nel vostro business plan.

Nel complesso, il modello è accattivante e facile da usare. Presenta il vostro business plan in modo visivamente accattivante e professionalmente coerente.

3. Modello di piano aziendale per il commercio elettronico in Google Docs

Via: Template.net Questo documento di 10 pagine modello di business plan per il commercio elettronico è stato progettato per le aziende di commercio elettronico. È stato progettato strategicamente per presentare il vostro business plan, compreso il passato, il presente e il futuro, in modo facile da navigare.

Il modello copre tutti i dettagli essenziali per un'attività di e-commerce. Troverete sezioni per l'analisi della concorrenza, la strategia di marketing e di vendita, il piano operativo, la presenza online, la gestione della catena di approvvigionamento e altro ancora.

Infine, il modello è flessibile, in modo da poter essere scalato e adattato alla crescita dell'azienda o al passaggio a un piano diverso.

Limitazioni dell'uso di Google Docs per la pianificazione aziendale

L'uso dei modelli di Google Doc può far risparmiare tempo e fatica. Tuttavia, presenta delle limitazioni, quali:

Limiti di progettazione : I modelli di Google Docs sono circondati da vincoli di progettazione rispetto ai software specializzati in business plan, come ClickUp

: I modelli di Google Docs sono circondati da vincoli di progettazione rispetto ai software specializzati in business plan, come ClickUp Problemi di collaborazione : Anche se Google Docs è ottimo per la collaborazione in tempo reale, la difficoltà di avere più versioni di modifica può rendere difficile il monitoraggio

: Anche se Google Docs è ottimo per la collaborazione in tempo reale, la difficoltà di avere più versioni di modifica può rendere difficile il monitoraggio Personalizzazioni limitate : Sebbene esistano diversi modelli, potrebbero piacervi alcuni aspetti di uno e altri di un altro. Nonostante la loro flessibilità e personalizzazione, questi modelli hanno strutture di base rigide che limitano le personalizzazioni

: Sebbene esistano diversi modelli, potrebbero piacervi alcuni aspetti di uno e altri di un altro. Nonostante la loro flessibilità e personalizzazione, questi modelli hanno strutture di base rigide che limitano le personalizzazioni Integrazioni selezionate: Rispetto alle oltre 1000 integrazioni di ClickUp, Google Docs ha capacità di integrazione limitate con altri strumenti e sistemi aziendali, richiedendo l'inserimento e l'aggiornamento manuale dei dati, il che può ostacolare una visione completa del progetto

Rispetto alle oltre 1000 integrazioni di ClickUp, Google Docs ha capacità di integrazione limitate con altri strumenti e sistemi aziendali, richiedendo l'inserimento e l'aggiornamento manuale dei dati, il che può ostacolare una visione completa del progetto **Google Docs non dispone di funzioni avanzate che si trovano comunemente nei software di gestione dei progetti dedicati, come l'automazione, l'integrazione dell'intelligenza artificiale, la gestione delle risorse e i diagrammi di Gantt. Questo può rendere difficile la gestione di progetti più grandi o complessi

Modelli alternativi di business plan di ClickUp

Mentre modelli di business plan per Google Docs vanno bene, ma c'è un modo più intelligente per creare piani e proposte di obiettivi: ClickUp Templates.

Ecco alcuni dei migliori modelli di business planning di ClickUp:

1. Modello di piano aziendale ClickUp

Il modello di business plan di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare e monitorare un business plan completo.

Nella sua essenza, ClickUp vi permette di di tracciare il vostro business case e monitorare i progressi verso gli obiettivi delineati. Questo modello fa esattamente questo! Modello di piano aziendale ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare e monitorare un business plan completo. Presenta sezioni chiare per definire gli obiettivi e le finalità, identificare il mercato di riferimento e i clienti, monitorare i progressi, prestare attenzione ai rischi e misurare il successo.

E non solo ClickUp consente anche di archiviare tutti i documenti aziendali in formato digitale per garantire una facile accessibilità e tenere tutto ciò che serve in un unico posto. Utilizzo Documenti ClickUp per fare un brainstorming di idee per gli obiettivi e raccogliere il feedback del team.

Inoltre, non dovete gestire il modello da soli. Potete invitare i membri del vostro team a collaborare o utilizzare le sue molteplici visualizzazioni, come lo stato, la timeline e gli argomenti, per vedere le cose in modo diverso. Scarica questo modello

2. Modello di documento di piano aziendale ClickUp

Il modello di documento di business plan di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare e gestire il vostro business plan.

Modello di documento di piano aziendale ClickUp è stato progettato per riunire in un unico luogo tutto ciò che serve per creare un business plan eccellente. Potete utilizzarlo per rivedere il vostro business plan o per crearne uno nuovo.

Il modello è suddiviso in panoramica dell'azienda (panoramica, missione e visione), analisi del mercato (problema, soluzione, mercato target, ecc.), strategia di vendita e di marketing, strategia operativa e tappe fondamentali e metriche. Tutto ciò che dovete fare è raccogliere queste informazioni e compilare tutte le colonne una dopo l'altra.

Questo modello consente di creare una chiara tabella di marcia verso il successo, con obiettivi e traguardi misurabili. Inoltre, fornisce una ripartizione dettagliata delle risorse necessarie per ogni attività, consentendo di anticipare i rischi potenziali e di sviluppare strategie di emergenza.

Le sue potenti funzioni di personalizzazione consentono di visualizzare, aggiornare e modificare in un unico posto.

È possibile aggiungere campi personalizzati, stati e persino visualizzazioni personalizzate al documento del business plan per curare il piano e seguirne i progressi.

Con questo modello di business plan è possibile:

Condurre ricerche di mercato e sui concorrenti per ottenere informazioni sul settore

Formulare una dichiarazione di missione, visione e valori per definire lo scopo dell'azienda

Descrivere in dettaglio i prodotti, i servizi e i segmenti di clientela target

Una ripartizione dettagliata di tutte le risorse necessarie per completare ogni attività

Sviluppare un budget e delle proiezioni finanziarie per stimare i costi e le entrate

Stabilire una struttura organizzativa e un piano del personale per garantire risorse sufficienti

Valutare i rischi potenziali ed elaborare strategie di mitigazione

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6055848&department=operations&\_gl=1\*7u6g4u\*\_gcl\au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /%href/

3. Modello di piano aziendale ClickUp Lean

Il modello di Lean Business Plan di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare ed eseguire efficacemente la vostra strategia aziendale.

Per costruire un'azienda di grandi dimensioni è necessario fare piccoli passi con costanza. Questo modello vi aiuta a farlo. Modello di piano aziendale ClickUp Lean consente di creare un business plan conciso e snello con piccoli passi, punti elenco e tabelle. Funziona meglio quando non si ha il tempo o le risorse per creare un business plan completo.

Sebbene sia snello, il modello copre i dettagli necessari per ottenere la fiducia degli stakeholder senza dilungarsi in ulteriori informazioni. È altamente personalizzabile, quindi si può sempre iterare per garantire la completezza e adattarlo alle mutevoli priorità aziendali.

Nel frattempo, la vista tabellare del modello di business plan snello semplifica la stesura del budget. Utilizzatela per creare un foglio di calcolo che descriva in dettaglio le proposta di budget e assegnare ai membri del team compiti e responsabilità.

Utilizzate la vista delle priorità per dare un'occhiata al vostro piano aziendale. In questo modo si garantisce la completa trasparenza della visione e delle operazioni quotidiane, mantenendo un'unica fonte di verità per gli stakeholder e per il team che deve realizzare tali obiettivi obiettivi aziendali . Scarica questo modello

4. Modello di lancio aziendale ClickUp

Il modello di lancio aziendale di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, organizzare e monitorare il lancio della vostra attività.

Lanciare un'attività basata su prodotti o servizi non è una passeggiata, ma cosa succederebbe se aveste un supporto durante tutto il processo? Modello di lancio aziendale ClickUp vi aiuta a suddividere il processo post-lancio in attività gestibili e a seguire visivamente in tempo reale il passaggio dall'avanzamento al completamento delle attività. Pietre miliari di ClickUp è un eccellente componente aggiuntivo che trasforma le attività principali in Pietre miliari per visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti. Fornisce un approccio strutturato alla pianificazione del lancio dell'azienda, assicurando che nessun compito venga trascurato. La semplificazione del processo consente di risparmiare tempo ed energia e di preparare l'azienda al successo.

Inoltre, ClickUp Chats consente la collaborazione in tempo reale con il vostro team sul modello, rendendo il lavoro più veloce e supportato da più prospettive. Il Grafico di Gantt in ClickUp consente di pianificare le attività in ordine cronologico e di tenere traccia dei progressi nel tempo, in modo che il lancio sia sempre attivo. Scarica questo modello

5. Modello di proposta commerciale ClickUp

Il modello di proposta commerciale di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire e organizzare ogni fase del processo di proposta.

Che siate un libero professionista che offre servizi o un'azienda che vende prodotti, la vostra proposta commerciale è la chiave per chiudere gli affari 10 volte più velocemente. Tuttavia, creare una proposta è una sfida ogni volta che un nuovo cliente bussa alla vostra porta. Modello di proposta commerciale ClickUp consente di risparmiare tempo grazie a un modello già pronto a cui attingere per la stesura delle proposte commerciali. Vi fornisce la storia giusta, presentata in modo ben strutturato, con tappe fondamentali, tempistiche chiare e piani di pagamento.

La struttura del modello va in profondità e risponde a tutte le domande del lettore. Automazione ClickUp consente di programmare e-mail singole o ricorrenti per clienti e committenti, assicurandovi di non perdere mai il follow-up tempestivo delle proposte. Modelli di proposta commerciale ClickUp sono dotati di più viste, come la vista Guida introduttiva che aiuta a prepararsi alla creazione della proposta commerciale o la vista Modelli di e-mail per facilitare la comunicazione con i clienti. Scarica questo modello

Piani aziendali efficaci e gratuiti con i modelli ClickUp

La gestione dei piani aziendali è una parte inevitabile di tutte le imprese; sia all'inizio che durante un cambiamento, sono insostituibili.

I modelli di business plan consentono di avere tutto sotto controllo. Organizzano le informazioni, assicurano che ogni aspetto sia coperto e lo presentano in un formato professionale e facile da seguire. Con questi modelli in mano, potete risparmiare tempo nella creazione del business plan e iniziare l'esecuzione vera e propria.

I modelli di ClickUp vi fanno fare un passo avanti, consentendovi di impostare scadenze, assegnare compiti e seguirne l'avanzamento con stati e visualizzazioni personalizzate. Hanno un modello per ogni cosa, che si tratti di un business plan, di una proposta o di un lancio.

Volete un modello di business plan gratuito dalla nostra ampia galleria di modelli? Iscriviti a ClickUp e preparate in poco tempo i migliori piani aziendali.