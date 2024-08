10 migliori strumenti software di approvazione creativa da utilizzare nel 2024

Se siete stati per anni nelle trincee dei team creativi, non siete estranei alle difficoltà del ciclo infinito di revisioni e processi di approvazione. Questo può portare i progetti a un brusco arresto, lasciando tutti frustrati.

È qui che software di approvazione creativa è il caso di dire che questi strumenti semplificano il processo di approvazione finale. Questi strumenti semplificano il processo di approvazione finale, centralizzano i feedback e mantengono tutti allineati. Ma con così tante opzioni, la scelta di quella giusta può essere travolgente.

Non preoccupatevi! Sono qui per guidarvi tra i 10 migliori strumenti e software di approvazione creativa disponibili oggi. Analizzeremo le caratteristiche di ciascuno di essi e i motivi per cui potrebbero essere la soluzione ideale per il vostro team.

Cosa cercare in un software di approvazione creativa?

Le comunicazioni errate, le revisioni perse e i feedback dispersi sono comuni, con conseguenti perdite di tempo e scadenze non rispettate. Un software per l'approvazione creativa può aiutarvi a eliminare la confusione e a migliorare la visibilità del processo di feedback.

Tuttavia, è sempre meglio considerare alcuni fattori prima di scegliere il giusto software per il flusso di lavoro di approvazione creativa per i vostri team di progettazione.

Ecco alcune caratteristiche essenziali ritenute fondamentali per un software di workflow di approvazione creativa:

Capacità di gestione: Permette di assegnare, seguire e monitorare l'avanzamento dei vari progetti creativi

Permette di assegnare, seguire e monitorare l'avanzamento dei vari progetti creativi Strumenti per le prove visive: Annotazione diretta su immagini, video o PDF per un feedback chiaro e utile

Annotazione diretta su immagini, video o PDF per un feedback chiaro e utile Personalizzazione del flusso di lavoro: Creazione di fasi di approvazione che rispecchiano il processo e i progressi del vostro team, ad esempio bozza, revisione, revisione e finale

Creazione di fasi di approvazione che rispecchiano il processo e i progressi del vostro team, ad esempio bozza, revisione, revisione e finale Comunicazione centralizzata: Consolidamento di tutti i feedback e le discussioni all'interno della piattaforma per una facile consultazione

Consolidamento di tutti i feedback e le discussioni all'interno della piattaforma per una facile consultazione Controllo delle versioni: Traccia le modifiche e le revisioni senza soluzione di continuità per evitare confusione

Traccia le modifiche e le revisioni senza soluzione di continuità per evitare confusione Integrazioni: Collegate il vostro strumento di approvazione con altri software di gestione del progetto per creare una visione olistica e un flusso di lavoro collegato

I 10 migliori software di approvazione creativa da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

gestite i vostri flussi di lavoro creativi senza soluzione di continuità con ClickUp_ ClickUp è un potente strumento per l'interfaccia processo creativo e gestione dei progetti . Al di là della semplice condivisione di file, offre funzionalità robuste, ideali per i creativi e per la gestione dei progetti team di progettazione fornendo un centrale per la gestione di progetti, attività, comunicazioni e approvazioni, il tutto all'interno di un'interfaccia intuitiva.

Personalizzazione degli stati delle attività

ClickUp eccelle nella gestione delle attività e definisce chiaramente chi è responsabile di ogni fase del flusso di lavoro di approvazione automatizzato. ClickUp Tasks consente di assegnare compiti a membri specifici del team, assicurando che tutti conoscano il proprio ruolo.

pianifica, organizza e collabora a qualsiasi progetto con la gestione delle attività di ClickUp

ClickUp vi permette anche di impostare scadenze e priorità per ogni compito, promuovendo la responsabilità e garantendo approvazioni tempestive.

Ma siete sopraffatti da compiti di grandi dimensioni? È possibile suddividere le approvazioni complesse in sottoattività più piccole e più gestibili utilizzando La funzione sottocompiti di ClickUp . Rende il processo più facile da seguire e mantiene tutti sulla stessa pagina.

È inoltre possibile creare liste di controllo all'interno di ogni sottoattività, delineando tutte le fasi del processo di approvazione. In questo modo si garantisce che ogni aspetto della risorsa creativa venga esaminato prima di procedere.

ClickUp consente di creare stati personalizzati che riflettono il vostro specifico processo di approvazione. Ad esempio, si possono avere stati come "In revisione", "Necessita di modifiche" e "Approvato" In questo modo il team ha una chiara visione della posizione di ogni risorsa creativa nella pipeline di approvazione.

aggiornate lo stato delle attività in base alla priorità e all'urgenza con ClickUp

Strumento di correzione visiva

ClickUp offre una sezione dedicata ai commenti all'interno di ogni attività. Commenti di ClickUp consentono ai membri del team di fornire un feedback direttamente sulla risorsa creativa, eliminando la necessità di un thread di e-mail sparse.

commentate i compiti del vostro team come e quando necessario, eliminando la confusione con ClickUp_

Gli strumenti di proofing integrati in ClickUp consentono agli utenti di annotare direttamente immagini e PDF. Evidenziano aree specifiche, lasciano commenti e taggano i membri del team, assicurando che tutti comprendano le esatte revisioni necessarie. Annotazioni di ClickUp mantengono il feedback visivo molto chiaro ed eliminano la confusione.

Automatizzare il flusso e risparmiare tempo

ClickUp vi permette di automatizzare le attività ripetitive all'interno del processo di revisione e approvazione. Ad esempio, è possibile impostare un'automazione per passare automaticamente l'attività alla fase successiva una volta ottenuta l'approvazione o soddisfatta una condizione specifica. Questo snellisce il flusso di lavoro per un processo di approvazione efficiente e riduce la necessità di interventi manuali.

Ad esempio, una volta che lo stato di un'attività viene modificato in "Approvato", è possibile spostarla automaticamente alla fase successiva del flusso di lavoro. Ciò contribuisce a garantire un processo regolare ed efficiente.

Dashboard condivisi Cruscotti condivisi di ClickUp offrono una visione centralizzata dell'avanzamento del progetto. Tutti i membri del team possono vedere lo stato delle risorse creative, le scadenze e chi è responsabile della fase successiva. Questa trasparenza mantiene tutti informati e responsabili.

crea Dashboard completamente personalizzabili per dare priorità al tuo lavoro e migliorare le prestazioni del progetto con la Dashboard di ClickUp ClickUp favorisce una comunicazione semplificata mantenendo tutti i feedback, le discussioni e gli aggiornamenti dei compiti all'interno della piattaforma, migliorando l'efficienza del team.

Ma non è tutto! Avete processi di approvazione ricorrenti per specifici tipi di risorse creative? ClickUp vi permette di creare dei modelli che descrivono tutte le fasi e le attività necessarie. In questo modo si risparmia tempo nella creazione di nuovi progetti e si garantisce la coerenza del flusso di lavoro creativo.

Due modelli ClickUp per progetti creativi Modello di modulo di richiesta creativa di ClickUp ottimizza il processo di richiesta creativa in modo efficiente. Offre una struttura coerente per ogni richiesta creativa, assicurando che tutte le informazioni pertinenti siano raccolte in modo rapido e semplice.

Scarica questo modello Scarica questo modelloModello di richiesta e approvazione di un progetto di ClickUp è un altro modello che aiuta a gestire il team di marketing flusso di lavoro. Con questo modello già pronto potete creare e gestire un numero illimitato di richieste di approvazione.

Il modello di richiesta e approvazione di progetti di ClickUp vi aiuta a richiedere, monitorare e approvare nuovi progetti in modo rapido ed efficiente.

Scaricate questo modello Scarica questo modello

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Modelli ClickUp: Date il via ai vostri progetti creativi conI modelli precostituiti di ClickUp. Funziona bene per attività come gli sprint di progettazione, le campagne di content marketing e la produzione di video

Date il via ai vostri progetti creativi conI modelli precostituiti di ClickUp. Funziona bene per attività come gli sprint di progettazione, le campagne di content marketing e la produzione di video Mappe mentali di ClickUp: Brainstorming e organizzazione visiva delle idee conMappe mentali ClickUp *Moduli ClickUp: Avete bisogno di aiuto con i moduli online per la vostra azienda? ClickUp Moduli sono la soluzione perfetta, in quanto offrono diversi campi in cui gli utenti possono inserire le informazioni richieste. Questi campi diventano poi parte del database, accessibili ai membri del vostro team

Brainstorming e organizzazione visiva delle idee conMappe mentali ClickUp *Moduli ClickUp: Avete bisogno di aiuto con i moduli online per la vostra azienda? ClickUp Moduli sono la soluzione perfetta, in quanto offrono diversi campi in cui gli utenti possono inserire le informazioni richieste. Questi campi diventano poi parte del database, accessibili ai membri del vostro team Tracciamento dei tempi e reportistica: Ottenere informazioni sutempistiche del progetto e sull'allocazione delle risorse conTracciamento dei tempi di ClickUp di ClickUp. Generate report per identificare le aree di miglioramento e ottimizzare il vostro flusso di lavoro

Ottenere informazioni sutempistiche del progetto e sull'allocazione delle risorse conTracciamento dei tempi di ClickUp di ClickUp. Generate report per identificare le aree di miglioramento e ottimizzare il vostro flusso di lavoro Integrazioni: Connettete ClickUp con i vostri strumenti di progettazione preferiti, come Figma e Dropbox, per ottenere un'esperienza di lavoro completa flusso di lavoro continuo Limitazioni di ClickUp

ClickUp offre un'ampia gamma di funzionalità, che possono risultare eccessive per i nuovi utenti

La padronanza della piattaforma richiede una curva di apprendimento

Alcune funzioni avanzate sono abilitate solo nei piani di livello superiore

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. ProofHub

via ProofHub ProofHub va oltre la gestione delle attività di base. Permette al vostro team di annotare direttamente immagini e file, eliminando le confuse discussioni via e-mail e le infinite revisioni. Inoltre, è possibile progettare schede di revisione personalizzate e flussi di lavoro su misura per il vostro specifico processo creativo. Il controllo delle versioni consente di tenere traccia delle modifiche e di tornare alle versioni precedenti, se necessario, garantendo trasparenza ed eliminando la confusione.

Con ProofHub, le discussioni avvengono all'interno della piattaforma e tutti i file del progetto vengono archiviati e condivisi in un'unica posizione centrale. Questo mantiene tutti sulla stessa pagina ed elimina la necessità di infinite catene di e-mail e di problemi di controllo delle versioni.

Le migliori caratteristiche di ProofHub

Annotazione diretta di immagini, PDF e persino pagine web con gli strumenti di markup e annotazione integrati in ProofHub

Visualizzazione dei flussi di lavoro dei progetti con schede Kanban e diagrammi di Gantt per tenere traccia delle dipendenze dalle attività

Creare flussi di lavoro personalizzati con fasi di revisione sequenziali, assegnare revisori e stabilire scadenze con le schede di revisione visiva di ProofHub

Generare report per analizzare le prestazioni del progetto, identificare gli ostacoli e monitorare i progressi del team verso gli obiettivi

Limitazioni di ProofHub

Offre un'esperienza di flusso di lavoro leggermente meno personalizzabile

Funzioni limitate nella versione mobile

La gamma di integrazioni non è così ampia come quella di alcuni concorrenti

Prezzi di ProofHub

Piano essenziale: $50/mese (utenti illimitati, 15GB di storage, funzioni limitate)

$50/mese (utenti illimitati, 15GB di storage, funzioni limitate) PianoPlus: $99/mese (utenti illimitati, 100GB di storage, funzionalità aggiuntive come ruoli personalizzati e tracciamento del tempo)

$99/mese (utenti illimitati, 100GB di storage, funzionalità aggiuntive come ruoli personalizzati e tracciamento del tempo) Piano Enterprise: Prezzo personalizzato (funzionalità personalizzate, archiviazione di grandi volumi, supporto prioritario)

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4,2/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,2/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

3. A terra

via A terra Ashore consente di condividere file senza problemi, anche gigabyte alla volta, senza limitazioni di posta elettronica. Ma la sicurezza è importante. È possibile impostare date di scadenza per i link condivisi, limitando l'accesso dopo un determinato periodo di tempo. La protezione con password aggiunge un ulteriore livello di difesa, garantendo che solo gli utenti autorizzati possano visualizzare il vostro lavoro.

Oltre alla sicurezza di base, Ashore vi permette di mantenere un'identità professionale del marchio. Caricate il logo della vostra azienda e personalizzate l'aspetto dei vostri trasferimenti di file. Questo aggiunge un tocco raffinato e rafforza l'immagine del vostro marchio quando lavorate con clienti o partner esterni.

Le migliori caratteristiche di Ashore

Garantite la riservatezza del vostro lavoro impostando date di scadenza e password sui link condivisi

Supporta diversi tipi di file, tra cui immagini, PDF, documenti, HTML, siti web live, audio e video

Caricare e condividere file di grandi dimensioni (fino a 50 GB) senza limitazioni di posta elettronica

Collegare Ashore con i più diffusi strumenti di progettazione, come Figma e Dropbox, per un flusso di lavoro più snello

Personalizzare l'esperienza di trasferimento dei file con sfondi e messaggi personalizzati

Limitazioni di Ashore

Ashore è principalmente un software di proofing online che si concentra sul feedback. Per esigenze di gestione di progetti estesi, potrebbe essere necessaria l'integrazione con un'altra piattaforma separata

Limitazioni nelle funzionalità della versione mobile rispetto a quella desktop

prezzi di #### Ashore

Gratuito: per sempre (funzioni limitate)

(funzioni limitate) Standard : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Premium: $33/mese per utente

Ashore valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (250+ recensioni)

4. Coda alta

via Coda alta Pur non essendo una piattaforma di gestione dei progetti a tutti gli effetti come ClickUp, Hightail offre una miscela unica di condivisione sicura dei file e strumenti di collaborazione creativa.

Eccelle nell'invio di file di grandi dimensioni in modo semplice e sicuro, fornendo al tempo stesso funzioni chiave di feedback e approvazione, che la rendono una risorsa preziosa per i team creativi.

È possibile consolidare il feedback e le discussioni all'interno della piattaforma Hightail, allegando commenti a parti specifiche e centralizzando tutte le comunicazioni per una facile consultazione.

Le migliori caratteristiche di Hightail

Rafforza la sicurezza dei dati e consente di impostare controlli di accesso granulari per i file condivisi

Incorpora filigrane nei file, rendendo più facile l'identificazione di copie non autorizzate o di fughe di notizie

Vedere chi ha avuto accesso ai vostri file, quando li ha scaricati e per quanto tempo li ha visualizzati

Collegare Hightail con i più diffusi strumenti di progettazione come Dropbox e Slack per un flusso di lavoro più snello

Limitazioni di Hightail

Si tratta principalmente di una piattaforma di condivisione di file che manca di funzionalità di gestione dei progetti

Il piano gratuito offre uno spazio di archiviazione limitato, che potrebbe non essere adatto a team con risorse creative di grandi dimensioni

Le funzioni di controllo delle versioni sono difficili da monitorare e da riportare a revisioni specifiche

Prezzi di Hightail

Piano Lite: Gratuito

Gratuito Piano Pro: $12/mese per utente

$12/mese per utente Piano Team: $24/mese per utente

$24/mese per utente Piano business: $36/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hightail

G2: 4,3/5 (1.800+ recensioni)

4,3/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.500+ recensioni)

5. Studio di approvazione

via Studio di approvazione Con Approval Studio è possibile creare facilmente flussi di lavoro personalizzati, definire approvazioni in più fasi, assegnare revisori in base ai ruoli o persino incorporare una logica condizionale. Questa personalizzazione garantisce un flusso di approvazioni fluido e perfettamente in linea con la struttura del team e i requisiti del progetto.

Inoltre, Approval Studio offre funzionalità di revisione offline con tracciamento dettagliato delle attività. Il vostro team può rivedere e annotare i file in movimento, anche senza una connessione a Internet. In questo modo le approvazioni procedono e i registri delle attività forniscono dati sui tempi di revisione e sul comportamento dei revisori.

Utilizzate queste informazioni per identificare i colli di bottiglia e ottimizzare il processo di approvazione creativa per ottenere la massima efficienza. Approval Studio vi dà il controllo, permettendovi di progettare un sistema che funzioni per voi e per il vostro team.

Le migliori caratteristiche di Approval Studio

Fornite un'esperienza professionale ai revisori con un marchio personalizzato all'interno della piattaforma Approval Studio

Creazione di flussi di lavoro personalizzabili con logica condizionale per definire approvazioni in più fasi

Revisione e feedback su file video e audio direttamente all'interno di Approval Studio

Tracciare l'attività dei revisori, identificare i colli di bottiglia e ottimizzare i flussi di lavoro

Limitazioni di Approval Studio

Offre una prova gratuita limitata, il che rende difficile testare completamente la piattaforma prima di impegnarsi

Curva di apprendimento più ripida rispetto alla concorrenza

Prezzi di Approval Studio

Piano Lite: $50/mese (5 utenti inclusi)

$50/mese (5 utenti inclusi) Piano Pro: $160/mese (5 utenti inclusi)

$160/mese (5 utenti inclusi) Piano ProXL: $300/mese (15 utenti inclusi)

$300/mese (15 utenti inclusi) Enterprise: $6599/mese (utenti illimitati)

Approval Studio valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (38 recensioni)

4.9/5 (38 recensioni) Capterra: 4.8/5 (33 recensioni)

6. A prova di GoPro

via GoProof GoProof si integra direttamente con Adobe Creative Cloud e consente di mantenere le revisioni senza problemi nel familiare ambiente Adobe.

GoProof consente di lasciare annotazioni precise direttamente sui PSD, sui PDF e persino sulle pagine Web, il tutto all'interno dell'applicazione Adobe. Evidenziate aree specifiche, aggiungete commenti e taggate i membri del team per una comunicazione cristallina.

Come strumento di collaborazione, GoProof vi aiuta anche a comunicare senza problemi con i membri del vostro team, mantenendo la vostra visione creativa sulla strada giusta.

Le migliori caratteristiche di GoProof

Consente ai collaboratori di fornire feedback e annotazioni direttamente sui progetti in Photoshop, Illustrator, InDesign e altre applicazioni Adobe CC

Concede l'accesso temporaneo a revisori esterni senza richiedere la creazione di account GoProof

Genera un link di prova unico per condividere le risorse creative con i revisori

Revisiona e approva le risorse creative in movimento con l'app mobile di GoProof

Limitazioni di GoProof

Opzioni di personalizzazione limitate

È eccellente per le prove di stampa e i feedback, ma manca di alcune funzioni di gestione dei progetti per fornire soluzioni complete

Il piano gratuito offre funzionalità e spazio di archiviazione limitati, rendendolo inadatto a team con esigenze di proofing estese

Prezzi di GoProof

Piano base: 150 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di GoProof

G2: 4.3/5 (15+ recensioni)

4.3/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (55+ recensioni)

7. Filestage

via Archivio FileStage va oltre la semplice condivisione di file. È possibile creare portali personalizzati per i clienti e uno spazio online professionale per mostrare il proprio lavoro e raccogliere feedback. Inoltre, FileStage consente l'accesso ai revisori ospiti, eliminando la necessità per i clienti di creare account e risparmiando tempo e fatica.

Fornisce anche promemoria automatici via e-mail che mantengono i progetti in carreggiata e il tracciamento dettagliato delle attività fornisce preziose informazioni. Potete vedere quanto tempo i revisori dedicano al vostro lavoro e identificare le aree che necessitano di chiarimenti. Utilizzate questi dati per ottimizzare il flusso di lavoro e garantire un processo di approvazione più fluido per i progetti futuri.

Le funzioni di controllo della versione di Filestage aiutano a tenere traccia delle modifiche e delle revisioni senza problemi. È possibile tornare facilmente alle versioni precedenti, garantendo trasparenza e comunicazione chiara durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Le migliori caratteristiche di Filestage

Create portali personalizzati per i clienti. Caricate le risorse del progetto, presentate le revisioni e raccogliete feedback in un ambiente online professionale e sicuro

Utilizza la tecnologia AI per analizzare i contenuti video e generare automaticamente i timestamp per ogni scena

Mantenere l'avanzamento dei progetti con promemoria e notifiche automatiche via e-mail

Ottenere informazioni preziose sul processo di revisione con registri di attività dettagliati

Limitazioni di Filestage

Funzionalità di gestione dei progetti limitate

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Poche integrazioni di terze parti

Prezzi di Filestage

**Gratuito

Piano base: $59/mese (membri del team illimitati)

$59/mese (membri del team illimitati) Piano professionale: $299/mese (membri del team illimitati)

$299/mese (membri del team illimitati) Impresa: Prezzi personalizzati

Filestage valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (230+ recensioni)

4.6/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

8. Miro

via Miro Miro offre una tela sconfinata dove aggiungere note adesive, mappe mentali, diagrammi di flusso, e vari elementi visivi. Per strutturare le sessioni di brainstorming, organizzare progetti complessi ed esplorare le idee in modo creativo.

Consente a tutti di intervenire contemporaneamente sulla lavagna, aggiungendo idee, lasciando commenti e affinando i concetti. Le funzioni di collaborazione di Miro favoriscono un ambiente dinamico di brainstorming e assicurano che tutti siano sulla stessa pagina fin dall'inizio.

Miro si integra perfettamente con i più diffusi strumenti di gestione dei progetti e consente di incorporare contenuti esterni. Semplificate il vostro flusso di lavoro incorporando le attività e le risorse esistenti direttamente nella vostra lavagna Miro.

Le migliori caratteristiche di Miro

Fornisce una tela digitale sconfinata che consente ai team di esplorare liberamente le idee

Le note adesive e gli strumenti della lavagna di Miro ricreano l'esperienza familiare del brainstorming su una lavagna fisica in uno spazio digitale

Visualizzate i flussi di lavoro dei progetti con le lavagne Kanban. Trascinate facilmente le attività tra le varie fasi (ad esempio, Da fare, In corso, Fatto, ecc.) per una chiara comprensione dell'avanzamento del progetto

Offre una vasta libreria dimodelli precostituiti per varie attività di brainstorming, mappatura del percorso dell'utente e pianificazione del progetto

Date sfogo alla creatività in movimento e catturate le idee ovunque con l'app Miro per dispositivi mobili. Accedete alle schede, contribuite alle sessioni di brainstorming e lavorate anche offline

Limitazioni di Miro

Sebbene Miro offra funzionalità di gestione delle attività, non dispone delle solide caratteristiche di una piattaforma di gestione dei progetti dedicata

Le lavagne complesse con numerosi elementi possono causare rallentamenti o ritardi, soprattutto sui dispositivi meno potenti

Prezzi di Miro

**Gratuito

Piano iniziale: $10/mese per utente

$10/mese per utente Piano aziendale: $20/mese per utente

$20/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (5000+ recensioni)

4.8/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1500+ recensioni)

9. Pastello

via Pastello Pastel è il vostro alleato per le revisioni semplificate dei siti web e per un processo di sviluppo più fluido. I clienti, i progettisti o chiunque sia coinvolto nel progetto possono lasciare commenti direttamente sul sito web, proprio come se si trattasse di appunti. Evidenziate aree specifiche da migliorare con un semplice clic.

Spiegate i vostri suggerimenti con un testo chiaro sulla nota adesiva e taggate i membri del team interessati per assicurarvi che tutti siano sulla stessa pagina. Questa comunicazione cristallina mantiene le revisioni in linea ed elimina la confusione su ciò che deve essere modificato.

Pastel si integra perfettamente con i più diffusi strumenti di gestione dei progetti che già utilizzate. In questo modo si centralizza il flusso di lavoro e si elimina il passaggio da una piattaforma all'altra, risparmiando tempo prezioso e frustrazione.

Le migliori caratteristiche di Pastel

Acquisizione di screenshot per le aree che richiedono spiegazioni più dettagliate

Lasciare commenti direttamente su una pagina web utilizzando note adesive virtuali

Assegnazione di compiti e monitoraggio dell'avanzamento dell'implementazione del feedback all'interno di Pastel

Condividere facilmente le pagine web con i feedback con gli stakeholder esterni o i clienti attraverso link pubblici facilmente condivisibili

Limitazioni di Pastel

Pastel serve solo per uno scopo specifico, cioè la raccolta di feedback su siti web in tempo reale. Non dispone di altre funzionalità

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Pastel

**Gratuito

Solo: $29/mese (1 utente)

$29/mese (1 utente) Studio: $99/mese (5 utenti)

$99/mese (5 utenti) Enterprise: $350/mese (a partire da 10 utenti)

Pastel valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (10+ recensioni)

4.6/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

10. Flusso di baci

via Kissflow Kissflow è una potente piattaforma per snellire le attività ripetitive, gestire processi intricati e ottenere informazioni preziose dai dati.

Con Kissflow è possibile progettare flussi di lavoro personalizzati con un'interfaccia drag-and-drop facile da usare. È possibile creare flussi di lavoro automatizzati, attività, notifiche e approvazioni su misura per le vostre esigenze specifiche.

Kissflow assegna compiti a membri specifici del team, tiene traccia dell'avanzamento di casi complessi attraverso fasi personalizzabili e collabora efficacemente per risolvere anche i problemi più difficili.

Inoltre, lo strumento offre solide funzioni di reporting con strumenti di visualizzazione dei dati.

Le migliori caratteristiche di Kissflow

Permette di creare flussi di lavoro e applicazioni personalizzate senza conoscenze di codifica approfondite

Gestione di flussi di lavoro e attività in movimento con l'app mobile di Kissflow

Offre funzioni dedicate alla gestione dei casi che facilitano il monitoraggio dell'avanzamento di casi complessi

Collegare Kissflow con i più diffusi strumenti aziendali come Salesforce, Google Drive e Slack, centralizzando i dati e semplificando i flussi di lavoro

Privilegia la sicurezza dei dati e offre funzionalità per conformarsi alle normative del settore

Limitazioni di Kissflow

Curva di apprendimento più ripida rispetto ad altri strumenti di gestione dei progetti più semplici

Funzionalità di reporting limitate, sebbene offra dashboard e report

Prezzi di Kissflow

Basic: $1500/mese

$1500/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4.3/5 (500+ recensioni)

4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (50+ recensioni)

Gestisci le approvazioni creative come un professionista con ClickUp

La scelta del software di approvazione perfetto per i team creativi può fare la differenza. Semplificare il feedback, gestire i flussi di lavoro e garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda sono fondamentali per qualsiasi team creativo che punti all'efficienza e all'eccellenza.

Dopo aver esaminato gli altri software, ClickUp si distingue per la completezza delle sue funzioni, tra cui le funzionalità di gestione delle attività, le soluzioni personalizzabili per i flussi di lavoro di approvazione e i potenti strumenti di verifica visiva. La sua versatilità e l'integrazione con altri strumenti assicurano un avanzamento continuo del progetto dall'ideazione all'esecuzione, rendendolo prezioso per i professionisti della creatività.

Allora, cosa state aspettando?

Ottenete ClickUp gratuitamente oggi stesso

per raggiungere con successo tutti i vostri obiettivi di gestione dei progetti creativi.