i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per l'ADHD nel 2025

Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) può rappresentare una sfida unica nella vita personale e professionale! Ho sperimentato la lotta: progetti non portati a termine e scadenze non rispettate a causa della procrastinazione, difficoltà di concentrazione e la continua ricerca di modi per gestire meglio il mio tempo e la mia energia.

Ho quindi provato diverse soluzioni basate sull'intelligenza artificiale ADHD per automatizzare le attività e semplificare la mia vita.

Se state viaggiando nella stessa barca, vi capisco! Ho creato un elenco di tutti gli strumenti per l'ADHD che ho provato e che uso regolarmente per organizzare i miei compiti importanti, mantenere la concentrazione e prendere appunti veloci. Potete facilmente integrare queste app per la produttività ADHD nei vostri processi esistenti per una migliore gestione.

Scopriamo i migliori strumenti di intelligenza artificiale per l'ADHD!

Cosa cercare negli strumenti di intelligenza artificiale per l'ADHD?

Trovare i migliori strumenti di IA Applicazioni per l'ADHD che vi aiutino a riordinare la mente può essere impegnativo. Avete bisogno di uno strumento che vi consenta di gestire facilmente i compiti e di aumentare la concentrazione, soddisfacendo al contempo le vostre esigenze specifiche.

Ecco cosa ho considerato quando ho cercato gli strumenti per l'ADHD:

Semplicità: Con l'ADHD, il nostro cervello si sente costantemente sovraccaricato a causa dell'iperattività. Abbiamo bisogno di strumenti semplici con un'interfaccia utente interattiva che non sovraccarichi il nostro cervello

Con l'ADHD, il nostro cervello si sente costantemente sovraccaricato a causa dell'iperattività. Abbiamo bisogno di strumenti semplici con un'interfaccia utente interattiva che non sovraccarichi il nostro cervello Personalizzazione: Cercate strumenti che si adattino al vostro flusso di lavoro e alle vostre preferenze specifiche. Questo include la personalizzazione dei caratteri e dei colori (per una migliore leggibilità), delle viste del calendario, delle notifiche di promemoria e dei temi

Cercate strumenti che si adattino al vostro flusso di lavoro e alle vostre preferenze specifiche. Questo include la personalizzazione dei caratteri e dei colori (per una migliore leggibilità), delle viste del calendario, delle notifiche di promemoria e dei temi Caratteristiche di focalizzazione: Concentratevi sugli strumenti AI ADHD che analizzano i vostri schemi di navigazione e bloccano le distrazioni per permettervi di portare a termine le attività. Punti di merito se lo strumento dispone di timer per la concentrazione

Concentratevi sugli strumenti AI ADHD che analizzano i vostri schemi di navigazione e bloccano le distrazioni per permettervi di portare a termine le attività. Punti di merito se lo strumento dispone di timer per la concentrazione Automazione dei compiti: I cervelli ADHD amano saltare di qua e di là. Gli strumenti che possono automatizzare più attività, come prendere appunti, tenere traccia delle abitudini, fissare gli obiettivi, gestire le attività e riflettere su se stessi, sono un vantaggio

I cervelli ADHD amano saltare di qua e di là. Gli strumenti che possono automatizzare più attività, come prendere appunti, tenere traccia delle abitudini, fissare gli obiettivi, gestire le attività e riflettere su se stessi, sono un vantaggio **Un AI ADHD dovrebbe offrire un buon rapporto qualità-prezzo. È meglio scegliere strumenti che offrano una versione gratuita o almeno una prova gratuita, in modo da poter esplorare le funzionalità premium prima di abbonarsi

Cos'è l'ADHD?

L'ADHD può sembrare "tutto nella tua testa" Ma non è così! Ecco cosa Il dottor Russell Barkley , una delle massime autorità in materia, afferma al riguardo:

L'ADHD come disturbo cerebrale: il dottor Barkley sottolinea che l'ADHD è un disturbo del neurosviluppo, cioè deriva da differenze nel funzionamento del cervello. E no! Non è il risultato di una cattiva educazione o di una mancanza di forza di volontà

il dottor Barkley sottolinea che l'ADHD è un disturbo del neurosviluppo, cioè deriva da differenze nel funzionamento del cervello. E no! Non è il risultato di una cattiva educazione o di una mancanza di forza di volontà Concentrarsi sui deficit delle funzioni esecutive: sottolinea che il problema principale dell'ADHD è rappresentato dalle funzioni esecutive, che hanno un impatto su abilità come la pianificazione, l'organizzazione, la concentrazione e la gestione del tempo. La prossima volta che avrete difficoltà a concentrarvi, ricordatevi di questi aspetti fisiologici del disturbo

sottolinea che il problema principale dell'ADHD è rappresentato dalle funzioni esecutive, che hanno un impatto su abilità come la pianificazione, l'organizzazione, la concentrazione e la gestione del tempo. La prossima volta che avrete difficoltà a concentrarvi, ricordatevi di questi aspetti fisiologici del disturbo **Importanza di un trattamento completo: il dottor Barkley sostiene un approccio multimodale al trattamento dell'ADHD. Questo può includere farmaci, terapia comportamentale, supporto educativo e formazione delle competenze. Gli strumenti giusti possono aiutare a sviluppare strategie di coping utili per la concentrazione

L'ADHD lungo tutto l'arco della vita: Barkley sottolinea che l'ADHD persiste anche in età adulta e richiede strategie di gestione continue

Trovo utile saperne di più su la scienza alla base dell'ADHD perché mi permette di sviluppare e mantenere una prospettiva unica sul mio funzionamento!

I 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per l'ADHD da usare nel 2024

Tenendo a mente tutte queste utili funzioni, passiamo all'elenco delle migliori app per l'ADHD che vi aiutano a diventare più produttivi.

1. ClickUp: La migliore per la gestione dei progetti basata sull'intelligenza artificiale

Per molto tempo ho utilizzato ClickUp solo come un strumento di gestione del progetto . Ma quando ho esplorato le sue caratteristiche, mi sono reso conto che si tratta di una piattaforma potente che può aiutare anche nella gestione dell'ADHD. Offre opzioni di personalizzazione uniche, un'interfaccia intuitiva e un monitoraggio completo dei progetti, che mi aiuta a organizzare e tenere traccia delle cose in modo migliore.

ClickUp trasforma il modo di collaborare, organizzare ed eseguire i progetti. La sua flessibilità e la sua chiarezza visiva aiutano a suddividere i compiti in fasi gestibili, a stabilire priorità chiare e a ridurre al minimo le distrazioni.

clickUp vi aiuta a suddividere i progetti in attività piccole e gestibili, accelerando la produttività e l'efficienza Cervello ClickUp la funzione di intelligenza artificiale, è una delle migliori Strumenti ADHD per rimanere organizzati . Ecco come utilizzare ClickUp Brain per automatizzare il flusso di lavoro:

Organizza i compiti in elenchi chiari

Impostare promemoria per le scadenze

Suddividere i grandi progetti in fasi più piccole

Ottenere riepiloghi sullo stato di avanzamento del progetto per assicurarsi che tutto sia in linea con le previsioni

Gestire le attività prioritarie con la codifica a colori

utilizzate ClickUp Brain per ottenere risposte istantanee dai vostri file e dalle vostre attività_

Con un assistente AI che vi tiene in carreggiata, il passo successivo è affrontare il problema della procrastinazione. Conosciamo tutti la regola sacra dell'ADHD: fare elenchi! Per quanto utili, gli elenchi possono essere opprimenti se non sono fatti bene. MaClickUp può essere il vostro copilota in questo caso:

Rinnovare gli elenchi di cose da fare! ClickUp Elenco di cose da fare consente di personalizzare tutto, dai caratteri ai colori, in modo che sia visivamente accattivante e mantenga l'attenzione dell'utente. In più, Promemoria ClickUp e le note vi aiutano a tenere sotto controllo tutti i dettagli importanti

Arruolate la vostra squadra di supporto! Invitate i vostri colleghi nel vostro spazio ClickUp per darvi il cinque virtuale e per ricevere gentili promemoria (e forse anche per darvi una spintarella se ne avete bisogno)

Scoprite i vostri schemi di lavoro con Tracciamento del tempo di ClickUp . Vedere esattamente dove vanno a finire le ore di lavoro, per comprendere i modelli di concentrazione e individuare le distrazioni più subdole

Lanciatevi nella produttività con i modelli. Non c'è bisogno di partire da zero. Utilizzate centinaia diModelli ADHD-friendly di ClickUp per rimanere organizzati, sia per i progetti di lavoro che per la routine quotidiana

Le migliori caratteristiche di ClickUp

ClickUp ha tutte le caratteristiche che persone neurodiverse hanno bisogno di rimanere in carreggiata con il lavoro e gestire le cose in modo efficiente. Ecco una rapida panoramica di ciò che offre la piattaforma completa di ClickUp:

Automatizzare i flussi di lavoro: Lasciate che ClickUp Brain gestisca le cose ripetitive, come la generazione di sottoattività, il riepilogo dei commenti e persino le informazioni sul progetto, in modo che possiate concentrarvi sul quadro generale

Lasciate che ClickUp Brain gestisca le cose ripetitive, come la generazione di sottoattività, il riepilogo dei commenti e persino le informazioni sul progetto, in modo che possiate concentrarvi sul quadro generale Creare di più insieme: Creare e condividere basi di conoscenza e piani di progetto con Documenti ClickUp Pianificare le risorse in modo efficiente: Gestire i carichi di lavoro senza problemi con ClickUp Docsmodelli di pianificazione delle risorse Comunicare con facilità: Creare thread di comunicazione di lavoro, ricevere aggiornamenti istantanei, condividere link, assegnare compiti e far avanzare il progetto con Vista Chat di ClickUp Visualizzare le vostre idee: Brainstorming, pianificazione e organizzazione di qualsiasi cosa, dai progetti ai pensieri casuali, utilizzando la funzione /href/ Mappe mentali di ClickUp . Trascinamento e rilascio per creare relazioni tra le attività, creare flussi di lavoro e visualizzare il quadro generale

Creare e condividere basi di conoscenza e piani di progetto con Documenti ClickUp Organizzare le attività senza sforzo: Acquisire le note,elenchi di cose da faree perfino compiti veri e propri, tutto all'interno di Blocco note ClickUp . L'editing del testo ricco consente di aggiungere intestazioni, punti elenco, colori e altro ancora per rendere le note visivamente accattivanti e facili da scansionare

Acquisire le note,elenchi di cose da faree perfino compiti veri e propri, tutto all'interno di Blocco note ClickUp . L'editing del testo ricco consente di aggiungere intestazioni, punti elenco, colori e altro ancora per rendere le note visivamente accattivanti e facili da scansionare Rimanete in contatto con i vostri appunti: Avrete una visione a volo d'uccello dei vostri impegni con Vista iniziale di ClickUp in modo da poter impostare promemoria, ridefinire le priorità e non perdere mai un colpo

Limitazioni di ClickUp

Alcune delle funzioni di ClickUp non sono ancora state introdotte nell'applicazione mobile

ClickUp è ricco di funzioni che possono sembrare un po' eccessive all'inizio

Prezzi di ClickUp

Gratuito: Per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Numo ADHD: Il migliore per l'apprendimento e l'auto-riflessione ADHD

via Numo ADHD Questa app è come avere un Libro di aiuto per l'ADHD in tasca! È ricco di meme (perché chi non ama una bella risata?), di una comunità di supporto, di consigli pratici e di incoraggiamento quotidiano.

La parte migliore? È stata creata da una persona che comprende in prima persona le difficoltà dell'ADHD. L'applicazione fornisce quindi spunti di riflessione e consigli pratici che possono fare davvero la differenza.

Le migliori caratteristiche di Numo ADHD

Contenuti coinvolgenti, come i meme, per rendere la gestione dell'ADHD meno opprimente e più comprensibile

Creare liste di cose da fare personalizzate e tenere traccia dei progressi

Connettersi con una tribù ADHD per ottenere supporto, esperienze condivise e incoraggiamento

Imparare trucchi pratici per l'ADHD

Effettuare test ADHD su misura per adulti e donne, per promuovere la consapevolezza e la comprensione di sé

Limitazioni di Numo ADHD

Le informazioni disponibili senza iscrizione sono limitate

Prezzi di Numo ADHD

15,99 dollari al mese

I nuovi clienti hanno diritto a una prova gratuita di 7 giorni

Numo ADHD valutazioni e recensioni

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

3. Attività Kawaii: Il migliore per migliorare l'efficienza delle attività

via Compiti Kawaii Se il pensiero di affrontare la vostra lista di cose da fare vi fa venire voglia di tornare a letto, Kawaii Tasks potrebbe essere il vostro nuovo migliore amico. È stato realizzato dallo stesso team che ha creato Numo ADHD.

Kawaii Tasks utilizza l'intelligenza artificiale per suddividere i compiti scoraggianti in fasi più piccole e gestibili, il tutto racchiuso in un'interfaccia facile.

Le migliori caratteristiche di Kawaii Tasks

Sfrutta l'intelligenza artificiale per suddividere le attività in sottoattività gestibili

Gratuito e disponibile su piattaforme iOS e Android

Semplificare il flusso di lavoro con un'esperienza nativa dell'app semplice e user-friendly

Limitazioni di Kawaii Tasks

Si limita alla gestione delle attività; non offre una suite completa di strumenti di supporto ADHD

Prezzi di Kawaii Tasks

Gratuito

Kawaii Tasks valutazioni e recensioni

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

4. ChatGPT: il migliore per l'automazione basata sull'IA

via ChatGPT ChatGPT non è un'applicazione personalizzata per l'ADHD, ma migliora la produttività e l'efficienza generale. Mi piace utilizzarla per creare elenchi di cose da fare, fare brainstorming di idee e delineare piani di progetto.

Inoltre, l'anonimato e lo spazio non giudicante di ChatGPT possono incoraggiare una comunicazione aperta e l'espressione di sé.

Ecco un consiglio collaudato: Sintetizzazione del Dump Cerebrale . Quando siete agitati e in preda a una spirale di pensieri su milioni di cose da fare, scrivete tutto a ChatGPT.

Una volta terminato, chiedete allo strumento di riassumere i vostri pensieri in tre o quattro punti. Questo vi aiuterà a ritrovare la chiarezza di pensiero e a dare priorità ai compiti da svolgere subito.

Potete anche chiedere a ChatGPT di creare elenchi di cose da fare a partire dal vostro "brain dump". Provate e poi ringraziatemi!

Le migliori caratteristiche di ChatGPT

Utilizzare il supporto dell'intelligenza artificiale per la gestione e l'organizzazione delle attività

Automatizzare le attività ripetitive e snellire i flussi di lavoro grazie all'AI generativa

Valutare i pro e i contro di diversi piani e idee per prendere decisioni strategiche

Incrementare lo sviluppo delle competenze accedendo alle risorse di apprendimento

Limitazioni di ChatGPT

Potrebbe non fornire un supporto personalizzato come gli strumenti specializzati per l'ADHD

Le informazioni fornite da ChatGPT possono essere a volte sbagliate o parziali

Prezzi di ChatGPT

Gratuito : Versione gratuita

: Versione gratuita Plus: $20 per utente

$20 per utente Team: $30 per utente

$30 per utente Impresa: Contattare le vendite

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (513 recensioni)

4.7/5 (513 recensioni) Capterra: 4.6/5 (45 recensioni)

5. Jasper: Il migliore per automatizzare la creazione di contenuti

via Jasper AI Anche se non è stato progettato specificamente per l'ADHD, Jasper AI può migliorare la vostra produttività con l'assistenza alla scrittura basata sull'intelligenza artificiale. È possibile utilizzare Jasper AI per generare idee e creare contenuti.

Utilizzandolo per strutturare i vostri pensieri, potrete superare il blocco dello scrittore e automatizzare le attività ripetitive, facilitando la gestione dell'ADHD. Per le persone con ADHD che lavorano nel campo del content marketing o della creazione di contenuti in generale, Jasper può essere una svolta.

Le migliori caratteristiche di Jasper

Utilizzare la generazione di contenuti basata sull'intelligenza artificiale per sconfiggere la procrastinazione

Creare piani di progetto dettagliati e suddividere i compiti

Integrazione dello strumento con varie piattaforme come Slack, Google Sheets, Airtable, WordPress, ecc. per un flusso di lavoro continuo

Personalizzare l'applicazione per adattarla alle vostre esigenze individuali

Generazione di contenuti in oltre 30 lingue

Limitazioni di Jasper

Si concentra principalmente sulla creazione di contenuti; potrebbe non avere tutte le funzioni necessarie per gestire le esigenze specifiche dell'ADHD

Prezzi di Jasper

Creator: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pro: $69/mese per utente

$69/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4.7/5 (1200+ recensioni)

4.7/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1800+ recensioni)

6. Leantime: Il migliore per la gestione di piccoli progetti

via Leantime.io Se gestite un team o semplicemente vi destreggiate tra molti progetti, vale la pena di dare un'occhiata a Leantime. Riduce il sovraccarico cognitivo suddividendo i compiti complessi in semplici tappe.

La sua integrazione con l'intelligenza artificiale fornisce visualizzazioni personalizzate delle attività, temi, integrazioni di calendari e rapporti sullo stato per aiutarvi ad accedere alle informazioni giuste senza essere sovraccaricati. Leantime consente inoltre di collegare la propria visione più ampia con gli obiettivi per aumentare la motivazione a completare le attività.

Leantime: le sue migliori caratteristiche

Accesso a strumenti completi di gestione dei progetti, tra cui il monitoraggio del tempo e la dashboard My Work

Possibilità di aggiungere un numero illimitato di utenti anche con il piano gratuito; vantaggioso per la gestione di gruppi di lavoro

Integrazione dell'intelligenza artificiale per la prioritizzazione e la suddivisione dei compiti su piani più elevati

Migliorare la produttività con le funzioni di gestione dei clienti e delle strategie

Visualizzate il vostro lavoro utilizzando le schede di strategia, le schede di progetto e il modello di business canvas

Limitazioni di Leantime

Alcune funzioni avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Limitato a 150 impegni sul piano gratuito

Prezzi di Leantime

**Gratuito

Essenziale: $4/mese per utente

$4/mese per utente Premium: $8/mese per utente

$8/mese per utente Ultimate: $10/mese per utente

Leantime valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (3 recensioni)

4.7/5 (3 recensioni) Capterra: 4.3/5 (10 recensioni)

7. App Foresta: La migliore per aumentare la concentrazione

via Foresta L'app Foresta ha reso rimanere concentrati divertente per me. Utilizza il metodo Pomodoro - in cui si lavora ininterrottamente per 25 minuti e poi si fa una breve pausa - per giocare con la produttività. La parte migliore? L'app consente di far crescere alberi virtuali per aiutarvi a concentrarvi!

Una volta avviato il timer di concentrazione, si pianta un albero, che cresce per i 30 minuti successivi. Se si lascia l'app, la pianta muore. In questo modo, Forest aiuta a resistere all'impulso di scorrere il telefono senza pensieri.

Un aspetto sorprendente di Forest è che ha stretto una partnership con organizzazioni di piantatori reali. Le monete virtuali che si usano per piantare un albero vengono donate ai suoi partner per piantare alberi veri e propri.

Le migliori caratteristiche dell'app Forest

Pratica la mindfulness e migliora l'attenzione e la produttività grazie a un approccio ludico

Migliora le capacità di gestione del tempo e riduce la dipendenza da telefono

Collaborare con amici e familiari per piantare alberi insieme

Contribuire alla piantumazione di alberi veri grazie alle partnership di Forest con le organizzazioni che si occupano di piantare alberi

Limitazioni dell'app Forest

Funzionalità limitate senza l'acquisto della versione Pro o degli articoli in-app

Prezzi di Forest App

iOS: 3,99 dollari (pagamento una tantum)

3,99 dollari (pagamento una tantum) Android: Gratis con l'opzione di aggiornamento alla versione Pro per $1,99 (pagamento una tantum)

Valutazioni e recensioni di Forest App

G2: Non disponibile

Non disponibile Capitolare: Non disponibile

8. Brain.fm: Il migliore per migliorare la concentrazione, il sonno e il rilassamento

via Cervello.fm Brain.fm è un'applicazione musicale alimentata dall'intelligenza artificiale per le persone con ADHD. Crea brani personalizzati per aiutare a rimanere concentrati rilassarsi e persino dormire meglio. Consideratela una colonna sonora per la vostra produttività e per la gestione dei sintomi comuni dell'ADHD.

Brain.fm effettua ricerche sulla frequenza sonora ottimale per il cervello, aumentando il suo potere di concentrazione. Viene riprodotto in modo discreto in sottofondo mentre si svolgono le attività.

Le migliori caratteristiche di Brain.fm

Ascolto di musica generata dall'intelligenza artificiale e progettata per migliorare la concentrazione, il rilassamento e il sonno

Accesso a playlist personalizzate in base alle esigenze e alle preferenze individuali

Migliora le prestazioni cognitive e la produttività con toni musicali scientificamente supportati

Passare alla modalità offline per un ascolto ininterrotto

Limitazioni di Brain.fm

Richiede un abbonamento per l'accesso completo

L'efficacia può variare a seconda della risposta personale alla musica

Prezzi di Brain.fm

Mensile: $9,99/mese

$9,99/mese Annuale: $69,99/anno

Valutazioni e recensioni di Brain.fm

G2: Non disponibile

Non disponibile **Non disponibile

9. RescueTime: meglio ridurre le distrazioni

via Tempo di salvataggio Una delle principali sfide dell'ADHD per me è tenere traccia del mio tempo. A volte mi sembra di non aver concluso nulla nonostante abbia lavorato per ore. RescueTime mi ha aiutato moltissimo in questo senso.

Si tratta di un software automatico di tracciamento del tempo che calcola il tempo trascorso su diverse app, siti web e persino documenti. In questo modo, sapete dove va a finire il vostro tempo e quando fate delle piccole pause. RescueTime tiene traccia delle attività e delle abitudini lavorative, aiutandovi a stabilire gli obiettivi di utilizzo del vostro tempo.

Le migliori caratteristiche di RescueTime

Automatizza il monitoraggio del tempo e la gestione delle distrazioni

Ottenere rapporti dettagliati e approfondimenti sulla produttività

Impostare obiettivi di produttività e ricevere avvisi di distrazione in tempo reale per rimanere in carreggiata

Integrazione di RescueTime con GMail, Google Calendar, Trello, Evernote e molte altre applicazioni per una maggiore produttività

Abilita le sessioni di concentrazione con l'applicazione del sito web e il blocco del tempo

Limitazioni di RescueTime

Alcune funzioni avanzate richiedono un abbonamento premium

Può richiedere una configurazione iniziale e una personalizzazione per adattarsi alle esigenze individuali

Prezzi di RescueTime

Lite: gratuito

gratuito Premium: $12/mese

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4.1/5 (90 recensioni)

4.1/5 (90 recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

10. Strumenti Goblin: Il migliore per la produttività versatile

via Strumenti Goblin Goblin è il mio strumento preferito nei giorni in cui mi sento sopraffatto e non voglio pianificare o pensare molto. Uso semplicemente la sua funzione magica ToDo per aggiungere una panoramica dei miei compiti. Goblin suddivide i compiti più importanti in voci più piccole.

Ad esempio, ho detto che devo pianificare delle campagne di marketing e il programma ha creato delle sottoattività che posso svolgere una per una. Mi dice cosa devo fare e aggiunge anche una stima del tempo necessario per completare ogni attività.

Una cosa positiva è che posso anche decidere il livello di semplificazione delle attività. Mi permette anche di modificare le attività e di aggiungere sottoattività. Quindi, se vi sentite in ansia per i vostri compiti, usate Goblin per fare il lavoro pesante e ridurre il carico mentale.

Convertire i pensieri grezzi in messaggi professionali con Formalizer

Gestite i vostri pensieri eccessivi lasciando che la funzione di giudizio di Goblin valuti il tono dei messaggi che ricevete

Ottieni un rapido corso intensivo su qualsiasi argomento complesso con Goblin Professor

Stimare il tempo necessario per svolgere i propri compiti. Questo migliora la gestione del tempo

Raccogliere i pensieri in elenchi per ridurre le distrazioni

Limitazioni degli strumenti Goblin

Goblin non fornisce promemoria per le attività e non mostra l'avanzamento delle attività

È difficile creare un account e registrare le attività in Goblin

Gratuito

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

Rimani in cima ai tuoi compiti con ClickUp

L'ADHD può essere una montagna russa di emozioni, che vi fa sentire sopraffatti. Ecco perché dovreste rivolgervi agli strumenti di intelligenza artificiale per l'ADHD, non come una panacea, ma come alleati nel vostro percorso.

Le app per l'ADHD sono progettate per comprendere e adattarsi alle esigenze uniche del cervello con ADHD. Ma trovare i migliori strumenti per l'ADHD è un'altra sfida che il nostro cervello vuole evitare.

Perché destreggiarsi tra un mucchio di app quando ClickUp può essere il vostro centro di comando all-in-one? ClickUp funge da time tracker, calendario, task manager e compagno di appunti, il tutto racchiuso in un'unica elegante piattaforma.

Con ClickUp, potrete affrontare le sfide dell'ADHD a testa alta e finalmente conquistare la vostra lista di cose da fare. Iscriviti a ClickUp e aumenta il tuo livello di produttività!