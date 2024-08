10 Migliori software HR nelle Filippine nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Come responsabile delle risorse umane la scelta del giusto software per le risorse umane può cambiare le carte in tavola per la vostra organizzazione. Che si tratti di una piccola startup o di una grande impresa, il giusto software per le risorse umane è fondamentale per assumere i migliori talenti e garantire il buon funzionamento dell'azienda.

C'è stato un notevole spostamento delle priorità delle risorse umane nelle Filippine, dove la conservazione dei dipendenti ha la precedenza sul reclutamento. Questo cambiamento sottolinea l'importanza di disporre di strumenti efficaci per gestire e trattenere la forza lavoro.

Ma con così tante opzioni, come si fa a trovare quella più adatta?

Il nostro team ha studiato e testato a fondo i software di gestione delle risorse umane adatti al mercato filippino. Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori opzioni di software per le risorse umane nelle Filippine per aiutare voi e i vostri team HR a raggiungere i vostri obiettivi.

Cosa cercare nel software per le risorse umane nelle Filippine?

Quando scegliete un software per le risorse umane per la vostra organizzazione, dovete assicurarvi che soddisfi i requisiti unici di gestione della forza lavoro nelle Filippine. Ecco alcune considerazioni chiave per guidare il vostro processo decisionale:

Conformità alle leggi sul lavoro delle Filippine: Assicurarsi che il software HR aderisca al 'Codice del Lavoro delle Filippine' per quanto riguarda salari, benefit, tasse e contratti dei dipendenti, che sono soggetti a frequenti aggiornamenti

Localizzazione: Considerare un software che supporti le lingue filippine e che incorpori le sfumature culturali specifiche dell'ambiente di lavoro filippino, come la gestione delle ferie in linea con le festività e le usanze locali

Automazione : Cercate funzioni che si concentrino sull'efficienza e sull'automazione. Questo aiuta a semplificare le attività amministrative come l'elaborazione delle buste paga, il monitoraggio delle presenze e le valutazioni delle prestazioni

Accessibilità : scegliete un software per le risorse umane che offra solide funzionalità di accesso remoto. Dato che le Filippine sono uno dei paesi con il più alto tasso di disoccupazionedei principali hub mondiali per il lavoro a distanzail vostro software HR deve supportare efficacemente una forza lavoro distribuita. Il software deve fornire funzionalità come l'accesso basato sul cloud, la compatibilità con i dispositivi mobili e protocolli di accesso sicuri per una gestione delle risorse umane senza soluzione di continuità da qualsiasi luogo

Facilità d'uso : Scegliete un software che sia facile per il personale e i dipendenti delle risorse umane. Il team dovrebbe adottare e lavorare sul software senza bisogno di un frequente supporto informatico

Integrazione : Cercate un software che possa integrarsi con i più diffusi sistemi di contabilità e biometria filippini, come QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco, ecc. Questo migliorerà ulteriormente l'efficienza operativa

**Considerate la struttura dei prezzi del software per assicurarvi che sia in linea con il vostro budget e che offra un buon rapporto qualità-prezzo. Inoltre, controllate le recensioni e i feedback degli altri utenti per valutare l'affidabilità, le prestazioni e il servizio clienti del software

Dando priorità a questi fattori, potrete scegliere un software di gestione delle risorse umane che soddisfi le vostre esigenze attuali e sostenga la vostra crescita a lungo termine e il vostro successo nelle Filippine.

10 Migliori software HR nelle Filippine nel 2024

1. ClickUp

il migliore per la gestione dei progetti HR*

migliorare l'efficienza del team e la collaborazione con ClickUp HR Project Management

ClickUp è un solido strumento di gestione dei progetti basato su cloud che ottimizza i flussi di lavoro e aumenta la produttività. Le sue funzioni versatili e l'interfaccia personalizzabile lo rendono una risorsa preziosa per i team HR per migliorare l'efficienza e la collaborazione del team.

Con ClickUp Risorse Umane clickUp Human Resources vi permette di gestire tutto, dall'assunzione all'onboarding, fino allo sviluppo dei dipendenti, usufruendo di strumenti e modelli personalizzabili che si adattano alle vostre esigenze specifiche in materia di risorse umane. Questi strumenti e modelli consentono di risparmiare tempo e fatica, garantendo al contempo un percorso senza soluzione di continuità per i candidati.

spostare più velocemente i candidati attraverso la pipeline di reclutamento con ClickUp Automation_ Automazioni ClickUp migliora il vostro processo di reclutamento automatizzando e snellendo le attività ripetitive, in modo che possiate concentrarvi su altre attività cruciali come la definizione delle strategie. È possibile automatizzare oltre 50 azioni, come l'invio automatico di e-mail di benvenuto, l'assegnazione di compiti ai nuovi assunti e la creazione di inviti a calendario per le riunioni di onboarding.

Suggerimento: Utilizzate Cervello ClickUp per redigere istantaneamente e-mail di benvenuto e automatizzare il processo di invio con ClickUp Automations!

rendere l'onboarding dei nuovi assunti senza problemi con i task di ClickUp tracciabili Compiti ClickUp offre una soluzione organizzata per l'inserimento dei nuovi assunti. Fornisce compiti e commenti tracciabili, facilitando processi di formazione efficienti. Grazie a risorse facilmente accessibili, come i materiali di formazione e i canali di supporto, i nuovi dipendenti comprendono rapidamente i loro ruoli e contribuiscono efficacemente fin dal primo giorno.

Il monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti è fondamentale per mantenere una forza lavoro produttiva. Vista attività ClickUp risponde a questo imperativo offrendo visualizzazioni personalizzabili che tengono conto delle attività individuali e di squadra.

Fornisce informazioni sulle capacità, i risultati e i carichi di lavoro del team. È possibile trascinare e rilasciare semplicemente le attività se è necessario apportare modifiche. Inoltre, ClickUp Views offre oltre 15 opzioni: Elenco, Scheda, Calendario e altro ancora.

Inoltre, con il Base di conoscenze di ClickUp HR è possibile semplificare la gestione delle informazioni sulle risorse umane centralizzando le politiche, le procedure e le domande frequenti in un unico repository accessibile. Ciò contribuirà a promuovere la trasparenza e a facilitare una comunicazione coerente in tutta l'organizzazione.

Organizzate tutti i vostri database dei dipendenti in un unico posto con il modello di elenco dei dipendenti di ClickUp

Allo stesso modo, con Elenco dei dipendenti di ClickUp è possibile gestire facilmente tutti i dati dei dipendenti, comprese le informazioni di contatto, i ruoli e i reparti. Questo semplifica la comunicazione interna e garantisce un accesso rapido ai dati essenziali.

connettetevi senza problemi con i vostri strumenti preferiti grazie a ClickUp Integration

ClickUp consente inoltre di connettersi con strumenti popolari come Slack, GitHub e Google Drive tramite Integrazioni di ClickUp . Ciò significa che tutte le operazioni HR possono essere consolidate in un unico luogo, garantendo un flusso di lavoro fluido per il vostro team.

In poche parole, ClickUp offre tutto ciò di cui il vostro team di filippini ha bisogno per lavorare in modo efficiente, produttivo e di successo, sia che collaborino di persona che da remoto.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Semplificare i processi HR con una gestione organizzata dei candidati e con modelli HR personalizzabili

Velocizzare le assunzioni spostando più velocemente i candidati attraverso le pipeline di reclutamento con ClickUp Automation

Semplificare le attività di onboarding e formazione con ClickUp Tasks tracciabili per i nuovi assunti

Monitorare la produttività e l'impegno del team con ClickUp Activity View per il monitoraggio delle prestazioni

Integrazione perfetta con altri strumenti come Slack e Google Drive grazie alle integrazioni ClickUp

Limitazioni di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento durante la navigazione iniziale delle funzionalità della piattaforma

Le opzioni di personalizzazione avanzate possono richiedere tempo e formazione aggiuntivi

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese

$7/mese Azienda: $12/mese

$12/mese Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9500+ recensioni)

4.7/5 (9500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

2. Soluzioni Sprout

il migliore per la gestione delle risorse umane e delle buste paga**_

via Sprout Sprout Solutions è la soluzione se state cercando un sistema HR progettato appositamente per le Filippine. Sprout Solutions è il software HR che le Filippine tengono in grande considerazione, con la migliore reputazione e la più grande azienda SaaS B2B interna. Come tale, conosce bene le sottigliezze delle risorse umane e le leggi governative locali.

La loro piattaforma basata su cloud automatizza e semplifica le complesse attività HR, riducendo in modo significativo il lavoro amministrativo. Allo stesso tempo, si concentra sul benessere dei dipendenti con soluzioni come il benessere dei dipendenti e l'assistenza finanziaria di emergenza.

Sprout Solutions consente di gestire l'intero ciclo di vita dei dipendenti da desktop e dispositivi mobili. La loro suite completa di strumenti copre le principali funzioni HR e payroll, il reclutamento, la gestione delle prestazioni, il coinvolgimento dei dipendenti, l'amministrazione dei benefit e le preziose analisi HR.

**Le migliori caratteristiche di Sprout Solutions

Semplificate il vostro sistema di buste paga e risparmiate molto tempo

Aumenta il coinvolgimento e il benessere dei dipendenti con Sprout Pulse

Gestire le assunzioni e la gestione delle prestazioni senza sforzo

Gestite le funzioni HR sempre e ovunque con l'app Sprout Mobile

Fornite un sostegno finanziario immediato ai vostri dipendenti con InstaCash

Limitazione delle soluzioni Sprout

Molti utenti si sono lamentati di problemi di lentezza di caricamento e latenza

Gli utenti hanno segnalato problemi tecnici di tanto in tanto

Discrepanze con i log-in e i log-out: le voci non vengono registrate o vengono contate due volte

Prezzi della soluzione Sprout

Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni della Soluzione Sprout

G2: 4.7/5 (398 recensioni)

4.7/5 (398 recensioni) Capterra: 4.7/5 (415 recensioni)

3. GreatDay HR

Il migliore per semplificare le operazioni HR e il coinvolgimento dei dipendenti

via GreatDay HR GreatDay HR è un'altra piattaforma all-in-one per la gestione delle risorse umane e delle buste paga, progettata per semplificare i processi HR. Sviluppata da SunFish DataOn, è una soluzione affidabile nella regione ASEAN da oltre 24 anni.

GreatDay copre tutti gli aspetti, dalla gestione delle paghe e delle presenze alla gestione dei dati dei dipendenti, dal reclutamento al monitoraggio delle prestazioni. Fornisce inoltre aggiornamenti dei dati in tempo reale e integrazioni automatiche per snellire i processi e risparmiare tempo.

GreatDay HR si rivolge in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) delle Filippine. Offre un'applicazione mobile intuitiva e una pagina web facile da usare, fornendo una soluzione HRIS completa e adatta alle esigenze di vari settori nelle Filippine.

Le migliori caratteristiche di GreatDay HR

Archiviazione e aggiornamento dei dati dei dipendenti in modo sicuro

Registrare le presenze attraverso vari metodi, tra cui il rilevamento della geolocalizzazione, per un'accurata rilevazione delle ore di lavoro

Gestione delle offerte di lavoro e tracciamento dei candidati per semplificare il processo di assunzione

Monitorare le prestazioni dei dipendenti utilizzando le metriche KPI per valutare produttività ed efficacia

Coinvolgere i dipendenti attraverso sondaggi, un social feed interno,strumenti di feedback per i dipendenti, e funzioni di chat per favorire la comunicazione e la collaborazione

Limitazioni HR di GreatDay

La struttura dei prezzi del software può essere proibitiva per le aziende più piccole con budget limitati

Gli utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento a causa della completezza delle funzionalità del software

Prezzi di GreatDay HR

Pacchetto esclusivo: PHP 70/mese per dipendente

Valutazioni e recensioni di GreatDay HR

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: NA

4. Finn

il migliore per la gestione delle buste paga

via {\an8}Finn Paychex Flex è una solida soluzione HR basata sul cloud per la gestione di buste paga, risorse umane e amministrazione dei benefit, tutto da un unico posto.

Il software ha un'interfaccia facile da usare, un'assistenza clienti lodevole e un'ampia gamma di funzioni che favoriscono la gestione di un team remoto.

Inoltre, Paychex Flex si integra senza problemi con altri sistemi aziendali di importanza vitale, come il time tracking e il software di contabilità, estendendo le sue funzionalità al di là delle buste paga e delle risorse umane.

Sebbene Paychex sia adatto ad aziende di tutte le dimensioni, è particolarmente vantaggioso per le grandi aziende con molti dipendenti. Inoltre, si concentra principalmente sulle operazioni con sede negli Stati Uniti e può offrire funzionalità limitate per le aziende globali.

Le migliori caratteristiche di Paychex Flex

Assistenza e supporto proattivi da parte di professionisti esperti delle risorse umane, su misura per le vostre esigenze aziendali

Attrazione e trattenere i migliori talenti con pacchetti di benefit competitivi, tra cui assicurazione sanitaria e piani pensionistici

Mantenere la conformità alle normative federali, statali e locali, riducendo il rischio di problemi legali

Limitazioni di Paychex Flex

Può essere costoso per le piccole imprese, specialmente con più servizi

La configurazione iniziale e l'apprendimento delle funzionalità possono richiedere molto tempo

Le opzioni di personalizzazione dei report e dei flussi di lavoro sono alquanto limitate rispetto alla concorrenza

Prezzi Paychex Flex

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni Payche

G2: 4.2/5 (1500+ recensioni)

4.2/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (1500+ recensioni)

6. Bambee

Migliore per il supporto alle risorse umane e i servizi di conformità

via Bambee Se gestite una piccola o media impresa e avete bisogno di aiuto per ottimizzare la gestione delle risorse umane, delle buste paga e dei benefit, il software HR di Bambee potrebbe essere la risposta.

Con un'attenzione particolare alla semplicità e alla conformità, Bambee offre l'accesso a un responsabile HR dedicato e a una suite di strumenti per automatizzare efficacemente i processi HR.

Le migliori caratteristiche di Bambee

Accesso a un esperto HR personale per gestire tutte le esigenze HR di ogni cliente

Semplificare i processi di assunzione e licenziamento del personale

Automatizzare e monitorare la formazione dei dipendenti con strumenti dedicati

Ricevere assistenza e supporto da parte di esperti per risolvere le situazioni HR più complesse

Sottoporsi a verifiche periodiche per garantire l'aderenza alle normative HR

Limitazioni Bambee

Non offre un'app mobile per il self-service dei dipendenti

Funzionalità e integrazioni limitate rispetto alla concorrenza

Potrebbe non soddisfare pienamente le esigenze delle grandi aziende con requisiti HR complessi

La maggior parte dei piani prevede un costo di installazione

Prezzi di Bambee

Nessun dipendente $99/mese

1-4 dipendenti $299/mese (più $500 di spese di installazione)

5-19 dipendenti $399/mese (più $500 di spese di installazione)

20-49 dipendenti $499/mese (più $1.500 di spese di installazione)

50-70 dipendenti $1.299/mese (più $2.000 di installazione)

71+ dipendenti Prezzo personalizzato



Valutazioni e recensioni di Bambee

G2 : 3.5/5 (30+ recensioni)

: 3.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

7. BambooHR

Il migliore per una gestione completa delle risorse umane

via Bamboo HR Bamboo è un programma di facile utilizzo Software HR che aiuta i clienti di oltre 150 Paesi a gestire con facilità tutte le questioni relative alle risorse umane.

Dall'assunzione di nuovi talenti al monitoraggio delle ferie e tutto il resto, BambooHR ottimizza i processi, facendovi risparmiare tempo e grattacapi. La sua interfaccia intuitiva e le sue utili funzioni rendono le attività HR semplici e prive di stress.

Inoltre, BambooHR offre potenti strumenti per la gestione delle prestazioni, l'amministrazione dei benefit e la reportistica per ottenere informazioni preziose. Tuttavia, potrebbe mancare di opzioni di personalizzazione avanzate per esigenze HR altamente specializzate.

Le migliori caratteristiche di BambooHR

Semplificare il processo di assunzione con il sistema di tracciamento dei candidati (ATS)

Gestire le richieste di ferie e i saldi dei dipendenti con il tracciamento delle ore di ferie

Migliorare le prestazioni e lo sviluppo dei dipendenti utilizzandomodelli di valutazione delle prestazioni* Accesso alle funzioni HR e alle informazioni sui dipendenti in mobilità con l'applicazione mobile

Limitazioni di BambooHR

Opzioni di personalizzazione limitate per i report e alcuni flussi di lavoro nel pacchetto "Essential"

Mancanza di trasparenza dei prezzi sul sito web dell'azienda

L'integrazione con alcune applicazioni di terze parti e con i sistemi esistenti può richiedere uno sforzo aggiuntivo

Prezzi di BambooHR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4.4/5 (2000+ recensioni)

4.4/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2000+ recensioni)

8. HR Facilmente

il migliore per la gestione delle risorse umane_ soluzioni

via HR Easily HR Easily si distingue per la sua attenzione alle soluzioni digitalizzate e convenienti e per la semplificazione dei processi di lavoro delle risorse umane.

Automatizza le attività di reclutamento e di gestione dei benefit, riducendo al minimo gli errori e garantendo l'accuratezza dei dati. Con il suo modello di abbonamento a basso costo, HR Easily offre una soluzione efficiente e priva di errori per le aziende che desiderano semplificare la gestione delle risorse umane.

Le migliori caratteristiche di HR Easily

Migliora l'accuratezza della rilevazione delle presenze con la tecnologia di riconoscimento facciale

Accesso alle funzionalità HR in mobilità con l'app mobile per dipendenti e manager

Copre diversi Paesi, tra cui Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Cambogia, Filippine e Hong Kong, rendendola adatta alle aziende con attività regionali

Assistenza in tempo reale con il supporto della chat dal vivo per qualsiasi domanda relativa alle risorse umane

Limitazioni di HR Easily

Potrebbe non soddisfare le complesse esigenze di gestione delle risorse umane delle grandi imprese

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad alcuni concorrenti

Prezzi di HR Easily

In base ai moduli : A partire da $1,5/mese per dipendente (minimo 7 dipendenti)

: A partire da $1,5/mese per dipendente (minimo 7 dipendenti) Suite completa: $10/mese per dipendente (minimo 7 dipendenti)

Valutazioni e recensioni di HR Easily

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: NA

9. Software Deel

Il migliore per le soluzioni globali di payroll e compliance

via Deel Deel è una piattaforma globale per le paghe e la conformità progettata per aiutare le aziende ad assumere e pagare dipendenti e collaboratori in tutto il mondo.

Con Deel è possibile gestire i talenti internazionali, gestire la conformità ed elaborare i pagamenti in diverse valute. È la vostra piattaforma all-in-one per una gestione della forza lavoro remota più agevole e senza problemi.

Le migliori caratteristiche del software Deel

Gestisce le buste paga dei dipendenti a tempo pieno in oltre 150 Paesi, garantendo la conformità alle normative locali e alle leggi fiscali

Semplificare i pagamenti ai collaboratori con opzioni per bonifici bancari, PayPal e criptovalute

Offrire benefit e vantaggi localizzati ai dipendenti, tra cui assicurazione sanitaria e piani pensionistici

Integrazione con i più diffusi software per la contabilità e le risorse umane, tra cui QuickBooks, Xero e BambooHR

Limitazioni del software Deel

I servizi di payroll globali possono essere costosi, soprattutto per le piccole imprese o le startup

La configurazione iniziale può essere complessa e richiedere molto tempo, in particolare per le aziende con numerosi dipendenti internazionali

Prezzi del software Deel

Contrattisti : A partire da $49/mese per contraente

: A partire da $49/mese per contraente Dipendenti : A partire da $500/mese per dipendente

: A partire da $500/mese per dipendente Pagamenti : A partire da $29/mese per dipendente

: A partire da $29/mese per dipendente Deel US Payroll : A partire da $19/mese per dipendente

: A partire da $19/mese per dipendente Deel US PEO : A partire da $79/mese per dipendente

: A partire da $79/mese per dipendente Deel HR : Gratuito

: Gratuito Deel Engage: A partire da $20/mese per dipendente

Valutazioni e recensioni del software Deel

G2: 4.8/5 (3000+ recensioni)

4.8/5 (3000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

10. Zoho People

il migliore per le soluzioni di gestione delle risorse umane incentrate sulle persone*

via Zoho People Zoho People è un software per le risorse umane basato sul cloud e incentrato sul miglioramento dell'esperienza dei dipendenti, che lo distingue da altre soluzioni.

Progettato per adattarsi alle esigenze in continua evoluzione degli ambienti di lavoro odierni, offre una suite completa di strumenti per semplificare le operazioni HR dando priorità al benessere e allo sviluppo dei dipendenti.

Da pianificazione delle risorse umane zoho People è la soluzione ideale per creare una forza lavoro che si senta valorizzata e potenziata.

Le migliori caratteristiche di Zoho People

Gestione di un database centralizzato dei dipendenti per una facile amministrazione

Tracciamento automatico di orari e presenze con dispositivi biometrici integrati

Stabilire e valutare gli obiettivi utilizzando gli strumenti di gestione delle performance

Calcolo accurato delle buste paga grazie all'integrazione perfetta con il libro paga

Aggiornare le informazioni e fare richieste in modo indipendente attraverso il portale self-service dei dipendenti

Limitazioni di Zoho People

Sebbene Zoho People offra un elevato grado di personalizzazione, potrebbe risultare complesso e dispendioso in termini di tempo per gli utenti con competenze tecniche limitate

L'integrazione con applicazioni di terze parti al di fuori dell'ecosistema Zoho può richiedere conoscenze tecniche

Prezzi di Zoho People

Essential HR : $1,25/mese per utente

: $1,25/mese per utente Professionale : $2,00/mese per utente

: $2,00/mese per utente Premium : $3,00/mese per utente

: $3,00/mese per utente Enterprise: $4,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho People

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

Inizia a gestire i tuoi progetti HR con ClickUp

Queste sono le 10 migliori opzioni di software HR per le aziende nelle Filippine. Abbiamo esaminato le loro migliori caratteristiche e limitazioni per capire cosa ciascuno di essi può offrire alla vostra organizzazione.

Ricordate che la scelta giusta dipende dalle vostre esigenze e dai vostri requisiti.

Sappiamo che soddisfare le vostre Obiettivi HR e allo stesso tempo far funzionare tutto senza intoppi può essere una sfida. Ma non temete! ClickUp è qui per aiutarvi.

ClickUp centralizza le operazioni HR, automatizza le attività di routine e offre strumenti potenti per la gestione delle prestazioni, il monitoraggio del tempo e la conformità, tutto in un unico luogo.

Perché destreggiarsi tra più strumenti quando con ClickUp è possibile semplificare e migliorare i processi HR?

Dall'onboarding dei dipendenti all'efficiente valutazione delle prestazioni, ClickUp è il miglior software di gestione delle risorse umane per aiutare la vostra azienda a prosperare. Iscriviti a ClickUp per trasformare le vostre operazioni HR e supportare il vostro team come mai prima d'ora!