10 Migliori software di gestione progetti in Australia

All'inizio della mia carriera di project manager, ho spesso faticato a creare piani di progetto dettagliati e a riunire tutti i membri del mio team sotto lo stesso tetto. Questo mi impediva di stabilire obiettivi chiari e di misurare i progressi, causando numerosi ritardi e una scarsa qualità del lavoro.

Tuttavia, riunendo i strumenti giusti di gestione del progetto a bordo, avrei potuto aiutare il mio team a svolgere al meglio il proprio lavoro in tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione all'esecuzione, fino alla realizzazione e alla produttività.

Volete semplificare la pianificazione e la collaborazione dei progetti e aumentare la produttività del vostro team? Siete nel posto giusto.

In questo articolo parleremo dei 10 migliori software di gestione dei progetti in Australia, che vi aiuteranno a migliorare la pianificazione, la programmazione, la collaborazione e la delega dei compiti.

Cosa cercare in un software di gestione dei progetti in Australia?

Molte aziende australiane stanno aggiungendo un software di gestione dei progetti avanzato al loro stack tecnologico per ottimizzare la collaborazione, identificare i rischi potenziali, massimizzare le opportunità, gestire i documenti di progetto e aumentare la produttività.

Edizione australiana del Rapporto sullo Stato della Gestione dei Progetti offre alcuni spunti unici su questo passaggio al software di gestione dei progetti:

La consegna dei progetti in tempo utile è diminuita negli ultimi due anni, probabilmente a causa della carenza di competenze, delle interruzioni della catena di fornitura e di altri vincoli economici. Le metriche di consegna in linea con gli obiettivi aziendali sono costanti, dimostrando resilienza e perseveranza in tempi difficili"

Rapporto sullo stato della gestione dei progetti in Australia edizione 2022

Date le sfide uniche della regione australiana, come le interruzioni della catena di approvvigionamento, ad esempio, potreste sentirvi confusi su quale strumento di project management utilizzare e come.

Anch'io mi sono trovato nei vostri panni una volta e so quanto sia fastidioso. Pertanto, voglio evidenziare alcuni aspetti essenziali che dovete considerare mentre scegliere un software di gestione dei progetti per la vostra azienda:

Visibilità end-to-end: Un solido strumento di gestione dei progetti offre una comunicazione centralizzata tra i team e un'unica area di lavoro per tenere traccia di eventuali sfide in fase iniziale

Un solido strumento di gestione dei progetti offre una comunicazione centralizzata tra i team e un'unica area di lavoro per tenere traccia di eventuali sfide in fase iniziale Opzioni di personalizzazione: Un buon software di gestione dei progetti vi forniscemodelli personalizzabilicampi personalizzati e diverse viste per visualizzare il lavoro

Un buon software di gestione dei progetti vi forniscemodelli personalizzabilicampi personalizzati e diverse viste per visualizzare il lavoro Facilità d'uso: Dovete scegliere uno strumento di gestione dei progetti che potete adottare e implementare rapidamente nella vostra organizzazione senza una formazione approfondita

Dovete scegliere uno strumento di gestione dei progetti che potete adottare e implementare rapidamente nella vostra organizzazione senza una formazione approfondita Scalabilità e piani tariffari: La piattaforma offre piani tariffari flessibili o prevedibili? Se sì, è un grande vantaggio

La piattaforma offre piani tariffari flessibili o prevedibili? Se sì, è un grande vantaggio Sicurezza dei dati : Prima di scegliere lo strumento di gestione dei progetti, cercate le caratteristiche di sicurezza come i controlli dell'amministrazione, la crittografia dei dati, la conformità e le autorizzazioni per la privacy, in modo da poter rispettare meglio legislazioni come il Privacy Act del 1988 (legge sulla privacy)

: Prima di scegliere lo strumento di gestione dei progetti, cercate le caratteristiche di sicurezza come i controlli dell'amministrazione, la crittografia dei dati, la conformità e le autorizzazioni per la privacy, in modo da poter rispettare meglio legislazioni come il Privacy Act del 1988 (legge sulla privacy) Integrazione con gli strumenti esistenti: Verificate sempre se il software che scegliete può essere integrato con le app e i servizi più diffusi, come Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox o altri che utilizzate

I 10 migliori software di gestione progetti in Australia da utilizzare nel 2024

Se vi destreggiate tra più progetti, attività e persone, un software di gestione dei progetti appropriato può aiutarvi. Tuttavia, lo strumento deve essere in linea con gli obiettivi e le esigenze della vostra azienda.

Per facilitare il processo decisionale, ho compilato un elenco dei migliori software di gestione dei progetti in Australia in base alle loro caratteristiche principali, agli svantaggi, ai prezzi e alle recensioni dei clienti:

1. ClickUp: Il migliore per la pianificazione e la collaborazione dei progetti

sviluppate un flusso di lavoro efficiente con le soluzioni di Project Management di ClickUp per facilitare la comunicazione e aumentare la produttività_

Con La soluzione di gestione dei progetti di ClickUp consente di personalizzare il flusso di lavoro in base alle esigenze aziendali. I suoi campi personalizzati consentono di vedere i progressi, ordinare e filtrare il lavoro in base alle esigenze del team. Questo vi aiuta a sapere chi sta lavorando bene e chi ha bisogno di feedback per migliorare.

Un'altra buona ragione per utilizzare ClickUp come software di gestione dei progetti in Australia è che riunisce l'intero team con i suoi flussi di lavoro collegati, tra cui Documenti ClickUp , Lavagne ClickUp , Viste ClickUp Chat e Cruscotti ClickUp .

Una volta che tutti sono connessi, è possibile creare facilmente attività e assegnarle ai membri del team. Altre funzioni di gestione delle attività di ClickUp includono thread di commenti, sottoattività basate su descrizioni del progetto, date di scadenza delle attività e altro ancora.

cause di connessione ai problemi giusti con le lavagne ClickUp Whiteboard

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Applicazioni per dispositivi mobili: Utilizzate le app di ClickUp per iOS e Android per collaborare senza problemi, aggiornare le attività, accedere alle dashboard, rispondere ai commenti e molto altro ancora

Utilizzate le app di ClickUp per iOS e Android per collaborare senza problemi, aggiornare le attività, accedere alle dashboard, rispondere ai commenti e molto altro ancora Collaborazione in tempo reale: Accedere alle dashboard di ClickUp per monitorare tutti i membri del team, fare brainstorming, aggiungere note e condividere le idee migliori in tempo reale

Accedere alle dashboard di ClickUp per monitorare tutti i membri del team, fare brainstorming, aggiungere note e condividere le idee migliori in tempo reale Dashboard personalizzate: Create una dashboard per trasformare i vostri progetti in dati flessibili, grafici, diagrammi ed elenchi su misura per i vostri obiettivi aziendali

Create una dashboard per trasformare i vostri progetti in dati flessibili, grafici, diagrammi ed elenchi su misura per i vostri obiettivi aziendali **Ottieni risposte istantanee e precise basate sul contesto con il software di gestione dei progettiClickUp Brainche utilizza le metodologie Agile per collegare attività, documenti, persone e tutte le conoscenze della vostra azienda con l'intelligenza artificiale

Salva i filtri: È disponibile un'opzione per salvare i filtri ad alta priorità e in ritardo. La parte migliore è che potete cambiare l'impostazione di visualizzazione di questi filtri in "Io" o "Team"

ottimizza la tua comunicazione e risparmia tempo con ClickUp Brain_

Limitazioni di ClickUp

Gli ospiti non possono creare Dashboard e viste Dashboard

La piattaforma può risultare ingombrante e difficile da navigare, con centinaia di dipendenti

Prezzi di ClickUp

Gratuito: Per sempre

Per sempre Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9500+ recensioni)

4.7/5 (9500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4100+ recensioni)

Pro tip: Non sai da dove cominciare? Usa Modello di rapporto sullo stato del progetto di ClickUp per fornire in modo efficiente aggiornamenti sullo stato dei vostri progetti, assicurando che tutti gli stakeholder siano ben informati.

Create un rapporto sullo stato del progetto dettagliato e facile da seguire utilizzando il modello di rapporto sullo stato del progetto di ClickUp

Scarica questo modello Con il nostro template, potete:

1. Organizzare la vostra giornata utilizzando etichette, filtri e visualizzazioni dei compiti

2. Monitoraggio dei progressi grazie a grafici e diagrammi automatici

3. Condividere gli ultimi aggiornamenti su attività, scadenze e budget

Trovate questo e altri modelli specifici per il vostro settore nel nostro sito archivio di modelli .🌻

2. Kantata: il migliore per la pianificazione strategica basata sui dati

via Kantata Kantata è un'eccellente piattaforma che organizza tutte le diverse parti del progetto in un unico luogo. Garantisce il rispetto del budget e la correttezza dei tempi per ottenere risultati migliori per i clienti.

Trovo utili i suoi strumenti di stima e previsione dei progetti, che mi permettono di pianificare con precisione e di ridurre al minimo i rischi. Con tutte le informazioni sul portafoglio progetti in un'unica dashboard, è possibile utilizzarle per semplificare le operazioni e migliorare l'allocazione delle risorse.

Le migliori caratteristiche di Kantata

Ottenere informazioni in tempo reale sul costo effettivo di ogni progetto grazie alla funzione di contabilità dei progetti

Visualizzazione di tutte le modifiche ai progetti in tempo reale e visualizzazione delle corrispondenze migliori per un personale più competente

Generazione di oltre 60 report incentrati sui servizi

Fornisce un quadro completo della domanda prevista, delle entrate previste, dei margini e della capacità delle risorse

Limitazioni di Kantata

Può essere difficile vedere il numero di ore spese per attività fatturabili e non fatturabili su un progetto

Non fornisce informazioni sul numero di ore che un membro del team ha dedicato a un progetto.

Prezzi di Kantata

Prezzi personalizzati in base alle dimensioni dell'azienda e al settore.

Kantata valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (1400+ recensioni)

4.2/5 (1400+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (600+ recensioni)

3. Monday.com: Il migliore per monitorare i progressi del lavoro

via Monday.com Monday.com fornisce numerosi modelli di progetto e strumenti per ottimizzare le operazioni aziendali, tracciare l'avanzamento del lavoro e verificare le prestazioni di ciascun membro del team.

Se come me siete degli organizzatori visivi, troverete i quadri e le colonne personalizzabili molto più utili per separare i compiti e pianificare le scadenze dei progetti. La funzione drag-and-drop rende facile apportare modifiche al volo.

Inoltre, Monday.com offre agli utenti uno spazio di lavoro intuitivo e centralizzato per tutta l'organizzazione. È possibile ottenere una visibilità completa su tutti i progetti per raggiungere gli obiettivi aziendali, ottenere risultati migliori e garantire il successo generale del progetto.

Le migliori caratteristiche di Monday.com

Ottenere informazioni istantanee sullo stato del progetto e gestire le risorse del team necessarie per il completamento del progetto

Utilizzare strumenti di collaborazione come le @menzioni e i commenti per centralizzare la comunicazione all'interno di ogni attività o progetto

Costruire cruscotti personalizzati con diversi widget, come quello della batteria, per una rappresentazione visiva dei progressi compiuti

Automatizzare tutto, dall'assegnazione dei compiti alle notifiche, fino all'integrazione dei flussi di lavoro con i vostri strumenti preferiti, come Slack o GitHub

Limitazioni di Monday.com

L'impossibilità di personalizzare le impostazioni della bacheca per le diverse fasce demografiche degli utenti è uno svantaggio notevole

Prezzi di Monday.com

Gratuito: 14 giorni di prova

14 giorni di prova Basic dev: $12/mese per utente

$12/mese per utente Standard dev: $14/mese per utente

$14/mese per utente Pro dev: $24/mese per utente

$24/mese per utente Azienda: Contattare il team vendite

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.700+ recensioni)

4. Freshbooks: Il migliore per creare fatture

via Libri freschi Freshbooks è un sistema all-in-one gestione del progetto sistema costruito esclusivamente per i proprietari di piccole imprese e i loro team per aumentare la produttività.

Offre uno spazio centralizzato basato sul web per l'archiviazione dei file. In questo modo non dovrete scavare nelle catene di e-mail per trovare gli allegati.

Ciò che mi ha colpito sono le sue capacità di collaborazione con i clienti. Lo strumento consente di dare facilmente ai clienti l'accesso ai file, semplicemente invitandoli a partecipare a un progetto. Questo può contribuire a rendere più semplice il processo di feedback, soprattutto per le agenzie di marketing digitale e per le piccole imprese simili.

Le migliori caratteristiche di Freshbooks

Utilizzate il widget della redditività per ottenere una ripartizione dei ricavi, dei costi e delle ore non fatturate

Controllo dei dati e dei file a cui il team può accedere

Vi aiuta a visualizzare tutte le fatture e le spese per un progetto specifico

Invio automatico delle fatture in base a un programma; non dovrete perdere tempo a fare fatture simili per lo stesso cliente

Limitazioni di Freshbooks

Costo aggiuntivo al mese per aggiungere un nuovo membro del team

Non è adatto alle grandi aziende che desiderano personalizzare la piattaforma e i report

Prezzi di Freshbooks

Gratuito: 30 giorni di prova

30 giorni di prova Lite: $12,00/mese

$12,00/mese Plus: $18,00/mese

$18,00/mese Premium: $25/mese

$25/mese Seleziona: Contatta il team di vendita

Valutazioni e recensioni di Freshbooks

G2: 4,5/5 (700+ recensioni)

4,5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 4.300 recensioni)

Lo sapevi? Più di il 44% dei project manager australiani utilizza l'intelligenza artificiale per automatizzare le attività ripetitive. Dalla sintesi di riunioni e conversazioni all'automatizzazione degli aggiornamenti dei progetti, una piattaforma di gestione del lavoro alimentata dall'intelligenza artificiale può aiutarvi a aumentare la produttività di ben il 40% .

5. Microsoft Project: Il migliore per tenere traccia di dipendenze, costi e complessità

via Progetto Microsoft Microsoft Project è una delle piattaforme di gestione dei progetti più diffuse, che rende più facile la gestione di progetti complessi. Offre una schedulazione dinamica che consente di pianificare facilmente i progetti in base all'impegno richiesto, alla durata del progetto e ai membri del team assegnati.

Mi piacciono le sue dashboard interattive, che consentono di visualizzare lo stato generale e i dettagli dei progetti e dei programmi utilizzando la visualizzazione Power-BI.

Anche se la sua interfaccia visiva e alcune funzioni possono sembrare complesse rispetto alle alternative, Microsoft Project è uno strumento affidabile, ideale per la pianificazione di progetti su larga scala o aziendali. È in grado di tracciare facilmente le dipendenze più complesse utilizzando la funzione di collegamento.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Project

Controllare le scadenze, i progressi e gli ostacoli imminenti utilizzando la visualizzazione della linea temporale Gantt

Utilizzare la funzione di gestione del portafoglio progetti per pianificare, dare priorità e gestire i progetti e gli investimenti del portafoglio

Richiedete e bloccate le risorse in modo che i vostri progetti siano sempre dotati di personale adeguato

Offre mappe di calore, che possono essere utilizzate per identificare rapidamente le risorse sovrautilizzate e sottoutilizzate, in modo da poterle ottimizzare di conseguenza

Limitazioni di Microsoft Project

È ottimizzato solo per i singoli progetti

Integrazioni limitate al di fuori di Microsoft

Prezzi di Microsoft Project

Microsoft Planner: Incluso in Microsoft 365

Incluso in Microsoft 365 Piano 1: $10,5/mese per utente

$10,5/mese per utente Planner Piano 3: $29,5/mese per utente

$29,5/mese per utente Piano 5: $54/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4/5 (1.600+ recensioni)

4/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.800+ recensioni)

6. Confluence: Il migliore per una comunicazione aperta

via Confluenza Con Confluence, è possibile mantenere il proprio allineati sui piani di progetto dall'inizio al lancio. Le lavagne bianche di Confluence offrono ai team uno spazio collaborativo per il brainstorming, la visualizzazione e la trasformazione delle idee in azioni in tempo reale.

Questa piattaforma basata sull'intelligenza artificiale vi aiuta a trovare informazioni contestuali e affidabili e a tradurre o definire rapidamente il gergo e gli acronimi specifici dell'azienda.

È inoltre possibile utilizzare l'app mobile di Confluence per accedere a piani di progetto, articoli di conoscenza, approfondimenti sull'avanzamento del progetto e molto altro ancora.

Le migliori caratteristiche di Confluence

Offre funzionalità di gestione dei progetti end-to-end che facilitano la gestione dei progettiresponsabili di progetto condividere informazioni e monitorare i progressi in tempo reale

Invitare gli utenti e modificare le autorizzazioni in modo che gli spazi e le pagine siano condivisi con le persone giuste

Consentire ai membri del team di collaborare in tempo reale creando e modificando le pagine e taggando gli altri

Integrazione con i prodotti Atlassian, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart e Draw.io

Limitazioni di Confluence

La sua funzione nativa di tracciamento del tempo è piuttosto elementare

Non offre strumenti di Kanban board o di budgeting

Prezzi di Confluence

Gratuito: Per sempre per 10 utenti

Per sempre per 10 utenti Standard: $4,89/mese per utente

$4,89/mese per utente Premium: $8,97/mese per utente

$8,97/mese per utente Impresa: Contattare il team di vendita

Confluence valutazioni e recensioni:

G2: 4,/1 (3.700+ recensioni)

4,/1 (3.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.300+ recensioni)

7. Asana: Il migliore per il monitoraggio visivo dei progetti

via Asana Asana è uno strumento eccellente che suddivide i progetti in sezioni e sottosezioni, con tanto di dashboard per vedere gli aggiornamenti del progetto in tempo reale. È uno strumento poliedrico progettato per aziende di tutte le dimensioni, che offre numerose funzioni di organizzazione del lavoro, strumenti di gestione delle risorse e un'interfaccia accattivante.

Questo strumento consente anche di creare elenchi di cose da fare e promemoria per non perdere mai le scadenze. Inoltre, è possibile aggiungere le prossime scadenze, i nomi dei colleghi, le istruzioni per i diversi compiti e i commenti sulle voci.

Mi piace particolarmente la funzione di integrazione di Asana, che mi permette di creare richieste dalle e-mail o da canali di comunicazione come Slack e Microsoft Teams.

Caratteristiche di Asana

Creazione di report personalizzati per vedere istantaneamente quali obiettivi sono in linea o fuori strada

Collegare i dati di reporting da Salesforce per vedere gli aggiornamenti in tempo reale su offerte, lead e altro ancora

Utilizzo dell'intelligenza artificiale (Asana Intelligence), per individuare facilmente i blocchi e trovare il percorso più efficiente da seguire

Calcolo della durata del lavoro in modo da poter prendere iniziative basate su dati e non su congetture

Limitazioni di Asana

Non offre funzioni di tracciamento del tempo

La piattaforma consente di esportare i file solo nei formati JSON e CSV.

Prezzi di Asana

Gratuito: Per sempre

Per sempre Starter: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Avanzato: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

4,3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.000+ recensioni)

8. Nozione: Il migliore per organizzare tutto il lavoro interno e con i clienti

via Nozione Con Notion è possibile aggiungere una vista calendario a qualsiasi progetto, in modo da non perdere nessuna riunione o scadenza. Questa piattaforma consente agli utenti di creare le proprie etichette di priorità e di stato, in modo che ogni team possa avere un flusso di lavoro perfetto senza alcun ostacolo.

Questo strumento offre diversi filtri. Grazie ad essi, è possibile scegliere solo i compiti assegnati o gli elementi contrassegnati come urgenti. La sua interfaccia facile da usare permette ai team creativi di fare brainstorming, eseguire, tenere traccia e organizzare tutto da un'unica piattaforma.

Le librerie di modelli di Notion sono particolarmente utili per i project manager impegnati come me, che non amano ricominciare da zero ogni volta. Ho provato anche Notion AI per generare schemi e sintesi di progetto e non mi ha deluso!

Le migliori caratteristiche di Notion

Permette di collegarsi facilmente ad altre pagine; basta digitare @ per collegare le note o la roadmap in un documento

Mantenere il contenuto aggiornato automaticamente in più luoghi utilizzando la sua funzione Blocchi sincronizzati, e le modifiche appariranno ovunque

Grazie all'intelligenza artificiale, è in grado di scrivere in numerose lingue, come il giapponese, il tedesco, lo spagnolo e altre ancora

Nascondere o espandere i dati estesi del progetto utilizzando la funzione Frecce che si chiudono

Limitazioni di Notion

Il piano gratuito consente di caricare immagini, video e file allegati fino a 5 MB, una quantità inferiore e priva di alcune delle funzionalità di Notionfunzionalità avanzate di gestione dei progetti* Le opzioni di esportazione sono estremamente limitate

Prezzi di Notion

Gratuito: Per sempre

Per sempre Plus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Impresa: Contattare le vendite

Notion valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (15 recensioni)

"Le aziende australiane stanno cercando di riformare la propria organizzazione per affrontare le sfide, tra cui la trasformazione digitale, la carenza di talenti e l'attenzione all'inclusione ESG. C'è una crescente necessità di programmi complessi, gestione del cambiamento e servizi di trasformazione organizzativa che supportino e rafforzino una forte leadership e capacità interpersonali nello spazio di gestione di progetti e programmi." Angus Reynolds , Partner, Gestione dei programmi di trasformazione, KPMG Australia

9. Jira: il migliore per gli aggiornamenti visivi dello stato in tempo reale

via Jira Jira è una piattaforma ombrello che comprende il software Jira, Jira core e Jira work management. Combinata, fornisce assistenza per la gestione del lavoro alle aziende di tutte le dimensioni.

Lo strumento consente ai team di creare e personalizzare i flussi di lavoro in base alle loro esigenze specifiche.

La caratteristica principale di Jira è che consente ai team di prioritizzare e tracciare i problemi durante il processo di sviluppo, in particolare i bug e gli altri errori. Le sue funzioni di tracciamento consentono di aggiungere descrizioni, allegati e commenti all'interno delle segnalazioni di bug per una comunicazione chiara e contestuale.

Grazie alle sue solide funzioni di reporting e analisi, è possibile visualizzare lo stato di salute del progetto, identificare le tendenze e monitorare le prestazioni del team.

Le migliori caratteristiche di Jira

Organizzare il lavoro in un'unica vista a elenco, dove è possibile aggiornare, ordinare e assegnare priorità con la funzione di modifica in linea

Visualizzare il lavoro nel tempo e le scadenze del progetto utilizzando la vista Calendario di Jira

Utilizzare le schede di progetto per monitorare lo stato delle attività dei membri del team in ogni fase del flusso di lavoro

Analizzare l'ordine in cui il progetto deve essere realizzato, in modo da conoscere il problema prima che diventi un ostacolo, grazie alla funzione di gestione delle dipendenze

Limitazioni di Jira

Fatica a supportare la metodologia waterfall

L'eccessiva personalizzazione può portare a flussi di lavoro complessi, con un impatto sulla facilità d'uso

Prezzi di Jira

Gratuito: Per sempre

Per sempre Standard: $7,16/mese per utente

$7,16/mese per utente Premium: $12,48/mese per utente

$12,48/mese per utente Aziendale: Contattare il team di vendita

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,1/5 (oltre 2.600 recensioni)

4,1/5 (oltre 2.600 recensioni) Capterra: 4,4/5 (60+ recensioni)

10. Zoho Projects: Il migliore per le integrazioni e le funzioni di reporting avanzate

via Zoho Zoho Projects è uno dei migliori software di gestione dei progetti in Australia che consente di ottimizzare i flussi di lavoro dei progetti con l'automazione, la personalizzazione e l'integrazione. È in grado di gestire progetti di ogni dimensione e livello di complessità.

La sua funzione di diagramma di Gantt consente di suddividere i progetti di grandi dimensioni in piccole sezioni gestibili e in attività realizzabili e di creare elenchi di attività per aiutarvi a pianificare in modo più approfondito. La piattaforma dispone anche di una funzione integrata che consente di registrare ogni minuto del vostro duro lavoro, manualmente o con dei timer.

Mi piace la sua funzionalità di chat integrata, chiamata modulo Discuss, che mantiene tutte le conversazioni del progetto all'interno del luogo di lavoro connesso, mantenendo tutte le informazioni in un unico posto.

Le migliori caratteristiche di Zoho Projects

Utilizzate Zoho Invoice per catturare la durata del progetto e generare automaticamente le fatture dai vostri timesheet

Utilizzare l'interfaccia drag-and-drop per rendere più facile la visualizzazione e l'implementazione di nuove automazioni

Definite le dipendenze tra i compiti e assegnateli alle persone giuste con Zoho Projects

Limitazioni di Zoho Projects

Zoho non offre l'accesso ai software più necessari, tra cui Google e Microsoft

Campi personalizzati limitati

Prezzi di Zoho Projects

Gratuito: 10 giorni di prova

10 giorni di prova Premium: $3,5/mese per utente

$3,5/mese per utente Enterprise: $7,5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,5/5 (700+ recensioni)

4,5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.300+ recensioni)

Semplificare la gestione dei progetti con ClickUp

La scelta del miglior software di gestione dei progetti in Australia aiuta ad accelerare la pianificazione e l'esecuzione dei progetti. Inoltre, questi strumenti consentono alle aziende di lavorare in modo flessibile, anche in mezzo alle sfide, senza compromettere la produttività e la comunicazione all'interno dei team.

Con ClickUp clickUp consente di ottimizzare il flusso di lavoro del team grazie alla visibilità end-to-end dei progetti. Dalla definizione dei giusti obiettivi alla definizione di una roadmap di progetto e al monitoraggio dei KPI, ClickUp offre tutti gli strumenti necessari per rimanere produttivi. In sintesi, l'utilizzo di uno strumento come ClickUp vi aiuterà a non perdere di vista le priorità e a realizzare più progetti in tempi più rapidi e nel rispetto del budget. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e ottimizzate la gestione dei progetti per una visione più chiara del business!