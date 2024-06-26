Come prevenire il burnout in agenzia (con 5 strategie)

Secondo Gallup un dipendente su quattro è spesso vittima del burnout lavorativo. Con la concorrenza sempre più agguerrita e le nuove tendenze che emergono più rapidamente che mai, rimanere al passo con i tempi diventa un'impresa ardua. Uno stato prolungato di sovraccarico o di stress porta al burnout.

Analizziamo in dettaglio il burnout delle agenzie: i segni, i sintomi, le cause, l'impatto sulle aziende e le strategie per prevenirlo.

Che cos'è il burnout in agenzia?

Il burnout di un'agenzia è un disagio che altera il funzionamento dei dipendenti a tre livelli: mentale, fisico ed emotivo.

Si verifica quando i dipendenti di agenzie dal ritmo serrato, come quelle pubblicitarie, di marketing o di pubbliche relazioni, sperimentano un estremo esaurimento mentale e fisico dovuto allo stress lavorativo cronico. Ciò accade quando le richieste di rispettare scadenze strette e le lunghe ore di lavoro si intersecano, dando luogo a una sensazione di sopraffazione e svuotamento.

**Come si ripercuote il burnout delle agenzie sulle aziende?

Nel burnout da agenzia, i manager e i dipendenti sperimentano uno stress cronico che influisce sulla loro capacità di svolgere le attività quotidiane sul posto di lavoro.

Alcuni dei modi più comuni in cui il burnout di un'agenzia può avere un impatto sull'azienda sono:

Riduzione della produttività : Il pensiero creativo è la pietra miliare di un'agenzia di marketing. Il burnout blocca la capacità dei dipendenti di pensare in modo creativo. Fa sì che i dipendenti perdano la concentrazione e siano più inclini a commettere errori, abbassando la qualità del lavoro e della produzione. La diminuzione della produttività si ripercuote sui profitti dell'agenzia

Il burnout può avere un impatto duraturo, dalla produttività del vostro team alla vostra stessa efficacia come titolari di un'agenzia di marketing. Potreste avere difficoltà a raggiungere gli obiettivi aziendali, perdere di vista la vostra visione del business e non riuscire a mantenere le promesse fatte ai clienti. Se il burnout prende piede, può potenzialmente danneggiare la vostra credibilità e distruggere la fiducia dei clienti attuali e nuovi. Questo può portare alla perdita di contratti commerciali e all'insoddisfazione dei clienti.

I ricercatori hanno identificato la percezione della mancanza di controllo, la mancanza di riconoscimento, le scarse relazioni, l'ingiustizia e la mancata corrispondenza dei valori come altri fattori che scatenano il burnout. Il sovraccarico di lavoro è ovvio, ma in questo momento le cattive relazioni hanno un impatto enorme. il 74% delle persone intervistate ha dichiarato di non essere mai stato così solo. Un millennial su cinque dice di non avere amici. Il carico di lavoro fa parte del problema, ma noi misuriamo il burnout attraverso l'esaurimento, l'impegno e il cinismo - l'idea che nulla cambierà mai.

Jennifer Moss, autrice di L'epidemia del burnout

**Come identificare il burnout in agenzia?

Per identificare il burnout di un'agenzia, è necessario individuare i segnali e i fattori che lo causano.

Fattori che causano il burnout in agenzia

Diversi fattori possono portare voi e i vostri collaboratori a soffrire di burnout di agenzia. Alcuni dei fattori causali più comuni sono:

Carichi di lavoro pesanti : Le agenzie pubblicitarie e di marketing sono costantemente tenute a produrre un lavoro di alta qualità. Di conseguenza, i dirigenti e i dipendenti delle agenzie hanno sempre più lavoro da portare a termine in un tempo limitato. La costante rincorsa alle scadenze, senza lo spazio per tempi morti soddisfacenti, fa sentire i dipendenti stressati, sovraccarichi di lavoro e infelici

: Le agenzie pubblicitarie e di marketing sono costantemente tenute a produrre un lavoro di alta qualità. Di conseguenza, i dirigenti e i dipendenti delle agenzie hanno sempre più lavoro da portare a termine in un tempo limitato. La costante rincorsa alle scadenze, senza lo spazio per tempi morti soddisfacenti, fa sentire i dipendenti stressati, sovraccarichi di lavoro e infelici Mancanza di controllo percepito : Quando i dipendenti hanno la sensazione di essere controllati o microgestiti dall'aziendaleader dell'agenzia, potrebbero insorgere insicurezza e paralisi decisionale. I vostri collaboratori potrebbero sentirsi insicuri della loro capacità di lavorare in modo efficiente e avere difficoltà a decidere le attività di una campagna. L'insicurezza prolungata e la difficoltà a prendere decisioni aprono la strada al burnout

: Quando i dipendenti hanno la sensazione di essere controllati o microgestiti dall'aziendaleader dell'agenzia, potrebbero insorgere insicurezza e paralisi decisionale. I vostri collaboratori potrebbero sentirsi insicuri della loro capacità di lavorare in modo efficiente e avere difficoltà a decidere le attività di una campagna. L'insicurezza prolungata e la difficoltà a prendere decisioni aprono la strada al burnout Volontà dei clienti in continua evoluzione : Le innovazioni e gli aggiornamenti che si susseguono ogni giorno nel settore del marketing e della pubblicità fanno sì che alcuni clienti cambino costantemente i loro desideri per un articolo o una campagna. Il fatto di soddisfare le priorità ambigue e in continuo cambiamento dei clienti fa sentire i dipendenti lontani dal raggiungere il traguardo. La sensazione che il lavoro non venga mai portato a termine riduce il morale e crea frustrazione, portando infine al burnout dei dipendenti

: Le innovazioni e gli aggiornamenti che si susseguono ogni giorno nel settore del marketing e della pubblicità fanno sì che alcuni clienti cambino costantemente i loro desideri per un articolo o una campagna. Il fatto di soddisfare le priorità ambigue e in continuo cambiamento dei clienti fa sentire i dipendenti lontani dal raggiungere il traguardo. La sensazione che il lavoro non venga mai portato a termine riduce il morale e crea frustrazione, portando infine al burnout dei dipendenti Valori non condivisi : Quando il dipendente dà valore a qualcosa che l'azienda non dà, questo ha un impatto negativo sulla sua motivazione. Lavorare in un'agenzia con valori non allineati e un livello di motivazione in calo aumenta la probabilità di burnout

: Quando il dipendente dà valore a qualcosa che l'azienda non dà, questo ha un impatto negativo sulla sua motivazione. Lavorare in un'agenzia con valori non allineati e un livello di motivazione in calo aumenta la probabilità di burnout Ambiente di lavoro tossico : Un ambiente di lavoro che non dà priorità a una comunicazione chiara e a una pronta risoluzione dei conflitti diventa un terreno per la cattiva comunicazione e la cattiva gestione. Lavorare in un'atmosfera di questo tipo crea risentimento e tossicità, portando rapidamente al burnout dell'agenzia

: Un ambiente di lavoro che non dà priorità a una comunicazione chiara e a una pronta risoluzione dei conflitti diventa un terreno per la cattiva comunicazione e la cattiva gestione. Lavorare in un'atmosfera di questo tipo crea risentimento e tossicità, portando rapidamente al burnout dell'agenzia Aspettative irrealistiche : Assumere clienti che stabiliscono aspettative irrealistiche e far lavorare i propri dipendenti per soddisfarle, logora la loro larghezza di banda. In questi casi, la mancata gestione delle aspettative dei clienti crea lo spazio per il burnout dei dipendenti

: Assumere clienti che stabiliscono aspettative irrealistiche e far lavorare i propri dipendenti per soddisfarle, logora la loro larghezza di banda. In questi casi, la mancata gestione delle aspettative dei clienti crea lo spazio per il burnout dei dipendenti Risorse e supporto insufficienti : Lavorare su compiti con risorse insufficienti, come ad esempio cercare di condurre e gestire una campagna su larga scala con un budget limitato, rappresenta una grande sfida e aumenta il rischio di ansia da lavoro . Allo stesso modo, assegnare ai dipendenti compiti che non rientrano nelle loro competenze senza fornire loro un supporto crea un senso di paura e inadeguatezza che, se non affrontato, porta al burnout dei dipendenti

: Lavorare su compiti con risorse insufficienti, come ad esempio cercare di condurre e gestire una campagna su larga scala con un budget limitato, rappresenta una grande sfida e aumenta il rischio di ansia da lavoro . Allo stesso modo, assegnare ai dipendenti compiti che non rientrano nelle loro competenze senza fornire loro un supporto crea un senso di paura e inadeguatezza che, se non affrontato, porta al burnout dei dipendenti Collegare la produttività all'autostima: I dipendenti che associano la produttività esclusivamente alla registrazione di un determinato numero di ore, rischiano di compromettere la loro salute mentale quando le situazioni sono stressanti o le scadenze sono strette. La produttività dovrebbe tenere conto anche dell'impegno profuso e della qualità del lavoro prodotto. Quando si è meno "produttivi" di quanto ci si aspettava, la propria autostima ne risente. Una bassa autostima crea lo spazio per il burnout

5 Strategie per evitare il burnout in agenzia

Ora sapete come si presenta il burnout in agenzia. Ma come si fa a prevenirlo? Con le giuste strategie di gestione potete rendere felici i vostri dipendenti e migliorare la loro produttività. Ecco cinque strategie che vi aiuteranno a evitare il burnout in agenzia:

1. Adottare l'automazione del flusso di lavoro

automatizzare le attività di routine con le automazioni di ClickUp

L'automazione del flusso di lavoro consiste nell'automatizzare le attività ripetitive e noiose del flusso di lavoro, in modo da avere più tempo per altre attività importanti. Utilizzando la funzione Automazioni di ClickUp è possibile automatizzare quanto segue:

La modifica degli stati, tra cui In corso, Revisione, Accettato e altri ancora. Quando un dipendente invia un'attività, ad esempio, lo stato passa automaticamente da In corso a Revisione

Modifica degli assegnatari. Ad esempio, quando un membro del team invia un'attività, il destinatario cambia automaticamente da membro del team a leader del team

Codifica a colori e pubblicazione di commenti in base ai cambiamenti di priorità, come Urgente, Alta, Bassa, ecc. Ad esempio, quando lo stato di priorità cambia in Urgente, questa funzione informerà immediatamente il membro del team con un commento

Spostare le attività in posizioni appropriate, come Elenchi e Cartelle

Invio di e-mail ai clienti durante il processo di onboarding

Invio di sondaggi per conoscere le opinioni e i feedback dei clienti su un prodotto o una campagna via e-mail

2. Coltivare una cultura del lavoro positiva che dia priorità alla comunicazione chiara

Colmate il gap comunicativo e promuovete la collaborazione con il modello di strategia e piano d'azione per la comunicazione interna di ClickUp

Per promuovere una cultura del lavoro positiva, i dipendenti devono avere un forte legame tra loro. Un aspetto cruciale per costruire questo legame è una comunicazione efficace.

Purtroppo, in molti luoghi di lavoro, la comunicazione può essere ostacolata da attività che richiedono molto tempo. Sfruttando strumenti come Il modello di strategia di comunicazione interna di ClickUp apre lo spazio per il lavoro di squadra, consentendo ai dipendenti di collaborare e scambiare idee. Quando i dipendenti lavorano insieme in modo efficiente, anche i compiti più difficili e impegnativi diventano più facili da gestire. Scarica questo modello Fate il check-in con i vostri dipendenti di tanto in tanto. Lavorate per creare uno spazio in cui i dipendenti si sentano ascoltati. Riconoscete l'esistenza del burnout dell'agenzia e discutetene.

Fornite alla vostra agenzia una piattaforma per comunicare apertamente con il modello di Feedback dei dipendenti di ClickUp

Inoltre, chiedete ai vostri dipendenti un feedback sull'attuale cultura dell'ambiente di lavoro utilizzando strumenti come il modello Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp . Questo modello fornisce indicazioni su ciò che i dipendenti apprezzano di più e sull'ambiente di lavoro ideale. Anche se non è possibile soddisfare ogni esigenza e richiesta, è importante avere un dialogo aperto sulle aspettative dei dipendenti e dell'azienda dell'agenzia . Scarica questo modello Riconoscere e valorizzare l'eccellenza costante è essenziale per coltivare una cultura del lavoro positiva. È fondamentale riconoscere e incentivare i dipendenti che superano le aspettative, in quanto ciò li stimola e li incoraggia a mantenere prestazioni eccezionali.

Inoltre, la promozione di un ambiente di lavoro positivo implica l'apprezzamento della diversità e la garanzia che gli individui provenienti da contesti diversi si sentano accettati e integrati. Quando le persone abbracciano e sostengono le qualità uniche degli altri, si crea un'atmosfera sana che aumenta la produttività sul posto di lavoro.

3. Favorire un sano equilibrio tra lavoro e vita privata

Promuovere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata nella propria vita e nell'agenzia è fondamentale per evitare il burnout dell'agenzia. Per favorire un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, è importante:

Fare brevi pause durante la giornata Dedicare del tempo a ogni compito e fare una pausa dopo averlo completato. Utilizzate queste pause per pranzare, interagire con i colleghi, fare una passeggiata, ecc. Le pause liberano la mente dallo stress legato al lavoro e aiutano a concentrarsi meglio al ritorno al lavoro

Dedicare del tempo a ogni compito e fare una pausa dopo averlo completato. Utilizzate queste pause per pranzare, interagire con i colleghi, fare una passeggiata, ecc. Le pause liberano la mente dallo stress legato al lavoro e aiutano a concentrarsi meglio al ritorno al lavoro Utilizzate i permessi annuali per rilassarvi a casa o per andare in vacanza. Le vacanze aiutano a staccare dal lavoro, a ricaricarsi e a tornare al lavoro con una nuova prospettiva

per rilassarvi a casa o per andare in vacanza. Le vacanze aiutano a staccare dal lavoro, a ricaricarsi e a tornare al lavoro con una nuova prospettiva Disattivare la corrispondenza relativa al lavoro durante il fine settimana. Dedicatevi invece a hobby come fare un'escursione, leggere un libro, disegnare un paesaggio, cucinare, seguire un corso di danza o di ceramica. Fate cose che vi aiutino a rilassarvi e a distendervi

la corrispondenza relativa al lavoro durante il fine settimana. Dedicatevi invece a hobby come fare un'escursione, leggere un libro, disegnare un paesaggio, cucinare, seguire un corso di danza o di ceramica. Fate cose che vi aiutino a rilassarvi e a distendervi Chiudere il lavoro a un'ora stabilita ogni giorno. Questo eviterà che il lavoro si riversi nella vostra vita privata e vi aiuterà a evitare un cattivo equilibrio tra lavoro e vita privata

ogni giorno. Questo eviterà che il lavoro si riversi nella vostra vita privata e vi aiuterà a evitare un cattivo equilibrio tra lavoro e vita privata Partecipare ad attività di volontariato come il servizio sociale per dare un contributo alla propria comunità. In questo modo vi impegnerete in qualcosa di diverso dal vostro lavoro e vi sentirete bene con voi stessi

come il servizio sociale per dare un contributo alla propria comunità. In questo modo vi impegnerete in qualcosa di diverso dal vostro lavoro e vi sentirete bene con voi stessi Stabilire dei limiti per evitare di prestare troppo servizio ai clienti. Prima di decidere di prendere in carico i clienti, discutete dei limiti e delle modalità di lavoro della vostra agenzia. Questo aiuterà a sviluppare un rapporto sano tra cliente e agenzia fin dall'inizio

Suggerimento: Tenere sotto controllo il proprio tempo in modo semplice utilizzando La funzione di monitoraggio del tempo di ClickUp . In questo modo è possibile avere una visione più chiara delle attività in cui si spende più tempo e stabilire i limiti di conseguenza. È possibile monitorare il tempo da qualsiasi dispositivo, impostare stime e modificarle, aggiungere etichette e note sul tempo e visualizzare rapporti dettagliati o a colpo d'occhio sulle voci del tempo.

4. Promuovere l'uso di tecniche di gestione del tempo e dello stress

Come marketer, dovete tenere d'occhio molte cose. Quando si è spinti in diverse direzioni, il tempo sfugge. Gestire bene il proprio tempo è fondamentale per portare a termine i vari compiti in tempo.

Utilizzo Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp vi aiuterà a gestire meglio il vostro tempo. Vi aiuterà a pianificare il futuro, a tenere traccia del tempo e stabilire obiettivi e scadenze raggiungibili.

Visualizzate, organizzate e gestite il vostro orario di lavoro con il modello di orario per la gestione del tempo di ClickUp

Non tutti i compiti sono ugualmente importanti. È importante stabilire un ordine di priorità in base alla loro urgenza. Una gestione efficace del tempo implica l'identificazione dei compiti che devono essere completati rapidamente e la suddivisione dei compiti complessi in sottocompiti più piccoli e gestibili. Scarica questo modello Gestendo il vostro tempo in questo modo, potrete ottenere di più nello stesso tempo numero di ore di lavoro ogni giorno.

Oltre alle tecniche di gestione del tempo, le tecniche di gestione dello stress sono molto utili per prevenire il burnout nel mondo delle agenzie. Queste tecniche comprendono:

Meditazione : Provate le tecniche di meditazione, come il rilassamento muscolare progressivo, per integrare la consapevolezza nella vostra routine. La meditazione porta chiarezza di pensiero e ha un effetto calmante su tutto il corpo

: Provate le tecniche di meditazione, come il rilassamento muscolare progressivo, per integrare la consapevolezza nella vostra routine. La meditazione porta chiarezza di pensiero e ha un effetto calmante su tutto il corpo Praticare la respirazione profonda : La respirazione profonda calma fisicamente e mentalmente. Si possono esplorare tecniche come il box breathing o la respirazione 4-7-8 per un rapido reset durante una giornata stressante

: La respirazione profonda calma fisicamente e mentalmente. Si possono esplorare tecniche come il box breathing o la respirazione 4-7-8 per un rapido reset durante una giornata stressante Esercizio fisico regolare : L'esercizio fisico stimola il rilascio di ormoni della felicità. Ritagliatevi del tempo per fare qualche tipo di esercizio fisico, come la corsa, il nuoto, lo yoga, ecc

: L'esercizio fisico stimola il rilascio di ormoni della felicità. Ritagliatevi del tempo per fare qualche tipo di esercizio fisico, come la corsa, il nuoto, lo yoga, ecc Pulire la scrivania : Se la vostra scrivania è ingombra, ridurre la quantità di ingombro visivo, come ad esempio gli oggetti inutili, aiuterà a ridurre lo stress

: Se la vostra scrivania è ingombra, ridurre la quantità di ingombro visivo, come ad esempio gli oggetti inutili, aiuterà a ridurre lo stress Mangiare cibi nutrienti : Lo stress può indurre alcune persone a desiderare maggiormente il fast food. Superare questa voglia e scegliere alimenti ricchi di sostanze nutritive può effettivamente ridurre i livelli di stress

: Lo stress può indurre alcune persone a desiderare maggiormente il fast food. Superare questa voglia e scegliere alimenti ricchi di sostanze nutritive può effettivamente ridurre i livelli di stress Usare la visualizzazione : immaginate un ricordo gioioso del vostro passato. Visualizzando questo momento, è possibile riportare alla mente le emozioni positive e ridurre lo stress o l'ansia che si prova.

: immaginate un ricordo gioioso del vostro passato. Visualizzando questo momento, è possibile riportare alla mente le emozioni positive e ridurre lo stress o l'ansia che si prova. Connettersi con gli altri: Gli esseri umani sono creature sociali. Connettersi con amici e familiari vi aiuterà a rilassarvi e a distendervi

il lavoro dinamico è un altro modo per consentire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata per i vostri dipendenti . Se si adatta bene al vostro modello aziendale, permettete alle persone di lavorare da casa, di cambiare o di ridurre l'orario di lavoro in un modo che si adatti meglio alla loro vita. Ciò significa, ad esempio, permettere ai dipendenti che si occupano di assistenza di lavorare da casa.

Il gruppo bancario globale Barclays ha sperimentato questa politica nel corso del 2015. Nel 2017, il 57% dei dipendenti si è identificato come lavoratore dinamico e il loro punteggio di engagement è risultato ben superiore a quello dei colleghi che non hanno preso parte all'iniziativa (circa il 5% in più).

5. Migliorare la gestione dei progetti e del carico di lavoro

Per evitare il burnout, è necessario investire in processi migliori di gestione dei progetti e di distribuzione del carico di lavoro. Per ottimizzare questi processi, è importante:

Lavorare sulla pianificazione delle capacità Pianificazione della capacità dell'agenzia si riferisce al processo strategico di bilanciamento delle risorse disponibili per soddisfare le richieste del progetto. Prima di assegnare le risorse, è meglio effettuare una valutazione delle stesse. Quando si sa quali dipendenti hanno un carico di lavoro ridotto al momento, è possibile distribuire i compiti tra i dipendenti in modo da non sovraccaricarli e prevenire il burnout dei dipendenti nel lungo periodo.

Utilizzare il software di gestione dei progetti delle agenzie di marketing

È meglio utilizzare un software di gestione dei progetti dedicato per livellare il vostro le operazioni dell'agenzia di marketing .

ClickUp può essere una centrale di gestione dei progetti per la vostra agenzia, aiutandovi a creare, allocare, tracciare e monitorare più progetti e campagne senza perdere un colpo.

gestite i progetti in modo efficace con brief, schemi e compiti personalizzati e già pronti per l'uso

È possibile organizzare e gestire facilmente diversi progetti e attività utilizzando la struttura gerarchica dello strumento. Caratteristiche come Spazi di lavoro ClickUp e Spazi ClickUp può aiutare a categorizzare e gestire il lavoro in modo efficace.

Con cruscotti in tempo reale e Viste ClickUp come Board e Calendar, i team possono visualizzare facilmente il proprio carico di lavoro, tenere traccia delle scadenze e apportare le modifiche necessarie per rimanere al passo con i tempi.

Ma non è tutto. ClickUp può anche aiutarvi a: :

Generare un brief di progetto che delinei gli obiettivi, i ruoli e le responsabilità necessarie per il vostro progetto con ClickUp Brain l'assistente AI di ClickUp

Suddividete l'intero progetto in attività compatte e gestibili con Compiti di ClickUp Analizzare ilstruttura dell'agenzia di marketing prima di decidere i membri a cui assegnare i compiti e di fissare le scadenze con l'agenzia di marketing Assegnatari multipli di ClickUp Fornite ai membri del team uno spazio per chattare, fare brainstorming e partecipare a discussioni con l'aiuto di Lavagne ClickUp Organizzate le attività in stati personalizzati prima di tracciare l'avanzamento delle attività con le rispettive scadenze utilizzando il programma Stati delle attività di ClickUp Impostate condizioni e dipendenze per automatizzare il flusso di lavoro degli stati con le Automazioni ClickUp

Monitorate e valutate l'avanzamento delle attività e tenete informati i vostri clienti sui progressi con Cruscotti ClickUp

Gestite tutto, dall'inserimento del cliente alla consegna del progetto, con il modello di gestione dell'agenzia di ClickUp

Pro Tip: Gestite tutte le vostre esigenze di gestione dei progetti in un unico posto con il modello di gestione di ClickUp Modello di gestione dell'agenzia ClickUp . È il modello definitivo che vi aiuta a gestire l'ingresso del cliente, i contorni del progetto, le risorse, l'assegnazione dei compiti, la collaborazione, il feedback, le revisioni e la consegna del progetto. Scarica questo modello

Prevenire il burnout con ClickUp

Il burnout in agenzia è diventato un fenomeno comune. Influisce sul benessere dei dipendenti e dell'agenzia, compromettendo la produttività e i profitti. Tuttavia, seguendo le strategie sopra descritte è possibile combattere e prevenire il burnout.

L'utilizzo di ClickUp nella vostra strategia può aiutare a prevenire il burnout. Grazie agli ampi modelli personalizzabili per le agenzie di marketing, è possibile gestire efficacemente la definizione dei progetti, le tempistiche, le risorse, il carico di lavoro, la consegna, nonché i feedback e le revisioni dei clienti in un'unica piattaforma.

Come uno dei migliori software di gestione delle agenzie clickUp offre soluzioni di collaborazione e gestione dei progetti basate sull'intelligenza artificiale, che lo rendono lo strumento ideale per le agenzie di marketing.

Ottenete di più e risparmiate più tempo iscrivendosi gratuitamente a ClickUp oggi!