10 modelli di bilancio gratuiti in Excel, Sheets e ClickUp

I bilanci possono offrire un controllo del polso del tuo benessere finanziario. Ti danno un'istantanea di ciò che possiedi, di ciò che devi e di ciò che ti rimane. Non sono solo documenti, ma guide che ti aiutano a prendere decisioni intelligenti e a capire qual è la tua situazione finanziaria.

Ecco perché abbiamo creato una raccolta di 10 modelli di bilancio gratuiti. Sono disponibili in Excel, Sheets e ClickUp, personalizzabili in base al tuo stile e alle tue esigenze.

Che tu sia un professionista esperto o che tu abbia appena iniziato il tuo percorso finanziario, questi modelli renderanno la gestione delle tue finanze molto più semplice e divertente.

Prima di parlare dei modelli di bilancio gratuiti, vediamo esattamente cosa sono.

Cosa sono i modelli di bilancio?

I modelli di bilancio sono formati standardizzati utilizzati per organizzare e presentare le informazioni finanziarie relative alle attività, alle passività e al patrimonio netto di un'azienda in un determinato momento.

In genere includono sezioni relative a:

Elenco delle attività (come modelli di liquidità, modelli di inventario e modelli di proprietà)

Passività (come debiti e obbligazioni)

Patrimonio netto (come utili non distribuiti e investimenti degli azionisti).

Questi modelli forniscono un metodo strutturato per valutare la posizione e le prestazioni finanziarie della tua azienda.

Cosa rende un modello di bilancio un buon modello?

Un buon modello di bilancio deve essere chiaro, organizzato e completo. Deve riportare accuratamente le attività, le passività e il patrimonio netto della tua azienda, fornendo un'istantanea della sua salute finanziaria.

Il modello dovrebbe includere:

Categorie standardizzate: la formattazione uniforme all'interno di un modello di bilancio facilita il confronto e l'analisi

Adattabilità: deve adattarsi a diversi tipi di aziende e settori, consentendo la personalizzazione in base alle esigenze

Coerenza e accuratezza: un buon modello dovrebbe includere istruzioni e linee guida chiare per la compilazione delle informazioni

Chiarezza: un modello di bilancio non è solo una serie di numeri, ma deve essere chiaro e accessibile per aiutare tutte le persone coinvolte a prendere decisioni informate sul futuro dell'azienda

Con questo, abbiamo individuato gli elementi chiave di un buon modello di bilancio: chiarezza, organizzazione e completezza. Esploriamo ora i 10 migliori modelli che eccellono in questi ambiti.

10 modelli di bilancio da utilizzare

Dal design intuitivo alle funzionalità personalizzabili, questi modelli sono progettati per semplificare il processo di reportistica finanziaria e fornire informazioni preziose sulla salute finanziaria della tua azienda.

1. Modello di bilancio ClickUp

Scarica questo modello Semplifica la registrazione e l'analisi dei dati finanziari con il modello di bilancio ClickUp

Prendi il controllo dei tuoi registri finanziari con il modello di bilancio ClickUp! Questo modello completo offre un layout strutturato per monitorare in modo efficace le attività, le passività e il patrimonio netto della tua azienda.

È dotato di sezioni personalizzabili per le attività e le passività correnti e a lungo termine e fornisce un'istantanea dettagliata della tua situazione finanziaria.

Utilizza le opzioni di formattazione flessibili per adattarle alle tue specifiche esigenze di reportistica. Grazie ai campi di inserimento dati intuitivi e al design user-friendly, puoi mantenere con facilità registrazioni finanziarie accurate e ottenere informazioni preziose sulla salute finanziaria della tua azienda.

Questo modello di bilancio di base ti aiuta a generare facilmente report approfonditi confrontando i dati finanziari attuali con i dati storici. Questa funzionalità ti consente di identificare le tendenze, fare previsioni informate e definire strategie efficaci per il futuro.

Che tu debba presentare i risultati a investitori, azionisti o team interni, stupiscili con report finanziari chiari e concisi generati direttamente da questo modello di bilancio gratuito.

2. Modello di foglio di calcolo ClickUp

Scarica questo modello Sfrutta la potenza dell'organizzazione dei dati con il modello di foglio di calcolo ClickUp

Cerchi versatilità nella gestione dei tuoi dati finanziari? Prova il modello di foglio di calcolo ClickUp, la soluzione ideale per organizzare i dati e collaborare in modo flessibile. Che tu debba gestire i dati di un progetto, monitorare le spese o analizzare i dati commerciali, questo strumento versatile fa al caso tuo.

Con colonne, righe e formule personalizzabili, adatta il tuo modello di foglio di calcolo alle tue esigenze specifiche.

Inoltre, grazie all'accessibilità basata sul cloud, puoi collaborare facilmente con i membri del team e accedere ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo. Da semplici elenchi di attività a complesse analisi dei dati, questo modello semplifica il flusso di lavoro e aumenta la produttività.

Inoltre, il modello di foglio di calcolo ClickUp offre una perfetta integrazione con altri strumenti ClickUp e applicazioni di terze parti, migliorandone la funzionalità e la versatilità.

Automatizza i processi di importazione/esportazione dei dati, collega i fogli di calcolo alle attività dei progetti e consenti la collaborazione in tempo reale con i membri del team.

3. Modello di balanced scorecard ClickUp

Scarica questo modello Allinea gli obiettivi con gli indicatori di performance utilizzando il modello di balanced scorecard di ClickUp

Migliora la tua pianificazione strategica con il modello di balanced scorecard di ClickUp.

Utilizza questo modello per allineare gli obiettivi aziendali con gli indicatori chiave di prestazione (KPI) in ambito finanziario, clienti, processi interni e prospettive di apprendimento.

Puoi utilizzarli per:

Monitora lo stato di avanzamento e individua le aree di miglioramento utilizzando visualizzazioni personalizzabili

Ottieni esiti positivi aziendali con analisi integrate e aggiornamenti in tempo reale

Fornisci al tuo team informazioni utili e migliora la tua strategia finanziaria

Questo modello di balanced scorecard ti consente inoltre di impostare obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti, Tempestivi) e monitorarne lo stato.

Utilizza le metriche e i benchmark integrati per valutare le prestazioni e prendere decisioni basate sui dati. Con questo modello di balanced scorecard, puoi trasformare facilmente la tua visione strategica in piani attuabili e ottenere risultati misurabili.

4. Modello di contabilità generale ClickUp

Scarica questo modello Aggiungi trasparenza alla gestione finanziaria con il modello di contabilità generale ClickUp

Se desideri semplificare la gestione finanziaria, utilizza il modello di contabilità generale ClickUp. Dì addio all'inserimento manuale dei dati e agli errori dei fogli di calcolo: questo modello automatizza il processo di registrazione delle transazioni finanziarie.

Grazie alle categorie personalizzabili e alle funzionalità/funzioni di riconciliazione, potrai mantenere registrazioni accurate senza alcuno sforzo.

Utilizzalo per collaborare con i membri del team in tempo reale e garantire la trasparenza finanziaria in tutta l'organizzazione. Dalle voci di giornale ai bilanci di verifica, semplifica i processi contabili e concentrati sul processo decisionale strategico con questo modello.

Offre inoltre funzionalità/funzioni avanzate quali categorizzazione delle transazioni, riconciliazioni automatizzate e audit trail, garantendo l'accuratezza dei dati e la conformità agli standard contabili.

Genera facilmente rendiconti finanziari, voci come rendiconti di reddito e flussi di cassa, direttamente dal tuo modello di contabilità generale ClickUp.

5. Modello di report di bilancio ClickUp

Scarica questo modello Ottimizza l'allocazione del budget e raggiungi gli obiettivi finanziari con il modello di report di bilancio ClickUp

Utilizzando il modello di report di bilancio ClickUp, puoi trasformare il tuo processo di budgeting da reattivo a proattivo e raggiungere facilmente i tuoi obiettivi finanziari.

Utilizzalo per:

Monitora entrate, uscite e variazioni con categorie e visualizzazioni personalizzabili

Identifica le tendenze di spesa, assegna le risorse in modo efficace e raggiungi i tuoi obiettivi finanziari

Condividi i report con gli stakeholder e promuovi la trasparenza e la responsabilità all'interno della tua organizzazione

Dalle finanze personali al bilancio aziendale, prendi il controllo delle risorse finanziarie della tua azienda e ottieni esiti positivi con questo modello. E non è tutto. Il modello di report di bilancio ClickUp fornisce informazioni utili per ottimizzare l'allocazione del budget e controllare i costi in modo efficace.

Questa funzionalità/funzione può aiutarti a monitorare le variazioni rispetto agli importi preventivati, identificare le aree di spesa eccessiva, determinare e implementare azioni correttive.

6. Modello di report finanziario trimestrale ClickUp

Scarica questo modello Prendi decisioni informate e migliora le tue prestazioni finanziarie con il modello di report finanziario trimestrale ClickUp

Ottieni una comprensione dettagliata delle tue prestazioni finanziarie e guida il processo decisionale strategico con il modello di report finanziario trimestrale di ClickUp.

Questo modello consente di monitorare nel tempo le metriche finanziarie chiave, tra cui ricavi, spese, profitti e perdite e flusso di cassa. Utilizza visualizzazioni personalizzabili per analizzare le tendenze e prendere decisioni basate sui dati.

Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e all'accessibilità basata su cloud, questo modello innovativo ti consente di collaborare con gli stakeholder e condividere informazioni in modo semplice all'interno della tua azienda. Ti permette inoltre di adattarti alle mutevoli condizioni di mercato e promuovere la crescita aziendale.

Utilizzateli per eseguire il drill-down di metriche finanziarie specifiche e analizzare le prestazioni in modo granulare. Potrete quindi identificare i fattori chiave della crescita dei ricavi, individuare le aree di inefficienza dei costi e scoprire opportunità di ottimizzazione.

7. Modello di giornale contabile ClickUp

Scarica questo modello Garantite l'accuratezza e la conformità dei vostri processi contabili con il modello di giornale contabile ClickUp

Ottimizza i tuoi processi contabili con il modello di giornale contabile ClickUp.

Registra le transazioni finanziarie in modo accurato ed efficiente con i campi personalizzabili e le funzionalità di categorizzazione di questo modello. Dalle voci di giornale alle registrazioni contabili, mantieni i registri organizzati e garantisci la conformità agli standard contabili.

Il modello di giornale contabile ClickUp offre funzionalità/funzioni di sicurezza e controlli di accesso, garantendo l'integrità e la riservatezza dei dati.

Puoi utilizzarli per assegnare autorizzazioni agli utenti in base ai loro ruoli e responsabilità, monitorare le modifiche con audit trail e garantire la conformità ai requisiti normativi.

8. Modello di bilancio Excel

tramite Microsoft

Puoi personalizzare i tuoi bilanci per soddisfare le tue specifiche esigenze di reportistica e migliorare le tue capacità di analisi finanziaria con il modello di bilancio Excel.

La creazione di bilanci dall'aspetto professionale con formule predefinite e layout personalizzabili ti aiuta a monitorare le attività, le passività totali e il patrimonio netto in modo semplice e accurato.

Puoi utilizzare opzioni di formattazione avanzate per presentare i tuoi dati finanziari in modo efficace. Che tu sia una piccola impresa o una grande società, puoi semplificare il processo di reportistica finanziaria e ottenere informazioni utili.

Il modello di bilancio Excel si integra facilmente con Microsoft Office Suite, consentendoti di importare/esportare dati senza sforzo e collaborare con i colleghi utilizzando strumenti familiari.

Puoi anche utilizzare le funzionalità/funzioni di analisi avanzate di Excel, come le tabelle pivot e i grafici, per ottenere informazioni più approfondite sui tuoi dati finanziari.

9. Modello di bilancio semplice in Excel

tramite Microsoft

Per mantenere i tuoi registri finanziari chiari, prendi in considerazione il modello di bilancio semplice di Excel. Progettato per essere facile da usare, questo modello offre una panoramica chiara delle tue attività, passività e patrimonio netto.

Con una formattazione chiara e un design intuitivo, questo modello ti aiuta a concentrarti su ciò che conta di più: comprendere la tua posizione finanziaria.

Il modello di bilancio semplice Excel offre anche ampie opzioni di personalizzazione, consentendo di aggiungere macro, formule e formattazione condizionale per automatizzare le attività e migliorare l'usabilità.

Grazie alla vasta libreria di modelli e componenti aggiuntivi di Excel, puoi espandere ulteriormente le funzionalità dei tuoi bilanci e personalizzarli in base alle tue esigenze specifiche.

10. Modello di bilancio di Fogli Google di Nav

tramite Nav

Con il modello di bilancio di Fogli Google di Nav, puoi collaborare senza sforzo e accedere ai tuoi dati finanziari da qualsiasi luogo.

Ti aiuta a monitorare le attività correnti e fisse, l'inventario e le passività, in modo da poter prendere decisioni informate sulla tua attività.

Questo modello ti consente di condividere aggiornamenti in tempo reale con i membri del team e le parti interessate e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina.

Puoi anche personalizzare questo modello in base alle tue specifiche esigenze di reportistica e monitorare con precisione le tue prestazioni finanziarie.

Ottima alternativa a Excel, si integra perfettamente con Google Workspace, consentendoti di collaborare meglio con i membri del team. Inoltre, puoi accedere ai tuoi dati finanziari in modo sicuro da qualsiasi dispositivo.

Raggiungi i tuoi obiettivi finanziari, un passaggio alla volta

Questi modelli di bilancio gratuiti in Excel, Sheets e ClickUp non sono solo pratici, ma aiutano anche le persone e le aziende a comprendere meglio le proprie finanze.

Puoi anche dare un'occhiata a diverse alternative a Fogli Google e modelli di contabilità in base alle tue esigenze!

Tuttavia, piattaforme come ClickUp non sono solo strumenti, ma una guida intuitiva nella tua avventura finanziaria. Rendendo questi modelli facili da usare e personalizzare, ClickUp rende la finanza meno confusa e più accessibile.

Quindi, se vuoi prendere il controllo delle tue finanze senza complicazioni, prova ClickUp oggi stesso!