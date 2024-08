Jasper IA vs Writesonic: Quale strumento di scrittura IA è il migliore?

Gli strumenti di IA per la scrittura possono aiutarvi a passare da una pagina bianca alla bozza finale in pochi minuti. Sono una risorsa inestimabile per chiunque scriva, sia che si tratti di un venditore che scrive un'email, di un marketer che redige una campagna o di un autore che fa brainstorming per un romanzo.

La maggior parte degli strumenti di IA è in grado di gestire il lavoro pesante della creazione di contenuti, ottenendo risultati quasi pari a quelli di copywriter esperti. Inoltre, possono aiutare anche in altri aspetti del processo di scrittura, come la modifica, la traduzione e la ricerca dei contenuti.

Tuttavia, per ottenere i migliori risultati, è necessario scegliere uno strumento di scrittura IA che sia addestrato sul "motore giusto", supporti una varietà di formati di scrittura e sia dotato delle funzionalità/funzione appropriate.

In questo articolo, metteremo a confronto i due più diffusi Strumenti di IA per il copywriting -Jasper IA e Writesonic e vi mostriamo come si posizionano l'uno rispetto all'altro.

Cos'è Jasper IA?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-51.png Jasper IA /$$$img/

via Jasper IA Jasper IA è uno dei primi strumenti di IA progettati specificamente per la scrittura. Lo strumento di scrittura ha rapidamente guadagnato un enorme follower e alcuni personalizzati hanno persino realizzato dei "tatuaggi Jasper" per dimostrare il loro amore per il marchio.

Jasper IA consente agli scrittori di superare il temuto blocco dello scrittore. I redattori possono fare brainstorming di idee e collaborare con un motore IA capace. Recentemente, Jasper ha acquisito lo strumento Clipdrop, generatore di immagini alimentato dall'IA, da Stability IA, per ampliarne le capacità.

Funzionalità/funzione di Jasper IA

Diamo un'occhiata ad alcune delle funzionalità/funzione chiave di Jasper IA:

1. Generazione di contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-52.png Jasper IA Generazione di contenuti /$$$img/

via Jasper IA Jasper supporta diversi formati di contenuto, tra cui post di blog a lungo termine, copy di siti web, descrizioni di prodotti, post sui social ed email. Può anche aiutarvi in varie attività come il brainstorming di idee, la ricerca di argomenti e la modifica dei contenuti, e non solo per quanto riguarda la grammatica; lo strumento è in grado di adattarsi alla voce e al tono del vostro marchio.

Due funzionalità/funzioni esclusive di Jasper IA sono:

Modalità boss : Genera molteplici variazioni di contenuto in pochi secondi, offrendo una varietà di opzioni tra cui scegliere o da combinare per trarre ispirazione

: Genera molteplici variazioni di contenuto in pochi secondi, offrendo una varietà di opzioni tra cui scegliere o da combinare per trarre ispirazione Miglioramento del contenuto: Questa funzionalità/funzione analizza il testo esistente, suggerendo di riformularlo, aggiungere transizioni o rafforzare sezioni specifiche per migliorare il flusso e la chiarezza

Oltre a queste funzioni, Jasper è in grado di scrivere (e tradurre) in oltre 30 lingue del mondo. Un'altra grande funzionalità/funzione di Jasper è il "repurposing": si può prompt lo strumento per convertire un blog in un post sui social, in una email e altro ancora.

2. Personalizzazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-3.jpeg Personalizzazioni dell'IA di Jasper /$$$img/

via Jasper IA Jasper IA offre diverse opzioni di personalizzazione per adattare il processo di creazione dei contenuti al vostro modo di lavorare. Ad istanza, è possibile creare una guida "Brand Voice" per garantire che tutti i contenuti generati corrispondano all'identità del marchio. Per perfezionare i suggerimenti, si possono anche regolare le impostazioni della funzionalità "Boss Mode", come la lunghezza del contenuto, il livello di creatività e il numero di output.

Un'altra eccellente funzionalità/funzione personalizzata è Jasper Recipes. Questa funzionalità/funzione consente di collegare diversi modelli e comandi dell'IA di Jasper - generare un profilo del blog, scrivere diverse sezioni e altro ancora - in modo che il processo complessivo diventi più efficiente in termini di tempo.

3. Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-53-1400x996.png Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) di Jasper IA /$$$img/

via Jasper IA Jasper fa un ottimo lavoro nel generare contenuti ottimizzati per i motori di ricerca. Innanzitutto, è possibile utilizzare la "Modalità SEO" per integrarsi con strumenti SEO esterni come Surfer SEO e Ahrefs per analizzare i contenuti generati con Jasper.

Poi, si può usare la funzionalità "Migliora contenuto" per incorporare il feedback nell'articolo e ottimizzarlo per la SEO. È possibile utilizzare Jasper anche per generare FAQ per i post del blog e markup schema per migliorare il posizionamento nelle SERP.

Prezzi di Jasper IA

Autore : $49/mese per postazione

: $49/mese per postazione Pro : $69/mese per postazione

: $69/mese per postazione Business: Prezzi personalizzati

Che cos'è Writesonic?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-54-1400x770.png Writesonic /$$$img/

via Scritture sonore Writesonic è un altro dei primi attori nella nicchia degli strumenti di scrittura IA. È stato lanciato per la prima volta come costruttore di pagine di atterraggio alimentato dall'IA e costruito sul motore GPT-3. La viralità della build ha portato i fondatori a rilasciare altri strumenti per la scrittura Strumenti di IA , tra cui un blog writer IA, un chatbot IA e altri ancora. Writesonic dice che vi aiuta a "produrre contenuti di alta qualità ed economici alla velocità della luce" Oltre agli strumenti di scrittura, Writesonic dispone di un convertitore testo-voce piuttosto interessante e di un costruttore di GPT per aiutare gli utenti a costruire chatbot IA personalizzati.

Ciò rende Writesonic più uno strumento di IA per i marketer che per gli scrittori di contenuti, anche se anche gli scrittori possono trarre molto valore.

Funzionalità/funzione di Writesonic

Vediamo come Writesonic può aiutare i marketer e gli scrittori a semplificare la creazione di contenuti.

1. Generazione di contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-55.png Generazione di contenuti Writesonic /$$$img/

via Scritture sonore Writesonic ha un'interfaccia utente facile da usare. È possibile creare contenuti utilizzando uno dei modelli di prompt disponibili. È inoltre possibile scrivere fino a 5000 parole in un singolo documento di Writesonic, il che lo rende un'ottima opzione per i post di blog e gli ebook a lungo modulo.

Un'altra funzionalità/funzione di Writesonic è il convertitore da testo a voce, che può aiutarvi ad aggiungere un elemento multimediale alla vostra strategia di contenuti, come audiolibri, video voiceover e altro.

Lo strumento di scrittura IA e il generatore vocale supportano più di 30 lingue e possono aiutare i team di marketing a localizzare i contenuti e a realizzare campagne regionali d'impatto.

2. Personalizzazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-56-1400x772.png Personalizzazioni di Writesonic /$$$img/

via Scritture sonore Una delle maggiori comodità di Writesonic è la possibilità di scegliere il proprio motore IA: GPT-3.5, GPT-4 e persino GPT-4+, quando verrà rilasciato. Writesonic fornisce anche una formazione sulla voce del marchio, in modo da garantire che i contenuti generati corrispondano allo stile di scrittura e alla voce della vostra azienda.

È possibile utilizzare la modalità "Writesonic Chattare" per avere conversazioni simili a quelle umane durante il brainstorming di idee, la ricerca di citazioni e altro ancora. Fate un ulteriore passaggio e costruite i vostri bot GPT con Botsonic (un altro strumento di Writesonic) e addestrateli sui dati della vostra azienda per ottenere risposte specifiche e contestuali.

3. Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-4-1400x696.jpeg Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) di Writesonic /$$$img/

via Scritture sonore Un'area in cui Writesonic brilla è la scrittura incentrata sulla SEO. Lo strumento di scrittura IA aiuta gli scrittori a eseguire ricerche sulle parole chiave e sui concorrenti, a generare automaticamente le FAQ e a suggerire opzioni per i collegamenti interni.

Inoltre, è possibile integrare Writesonic con strumenti SEO popolari come SEMRush e Ahrefs e utilizzare Zapier per ottenere dati approfonditi sulla SEO dei contenuti.

Prezzi di Writesonic

Singolo

**Gratis

Chatsonic : $15/mese

: $15/mese Individuale : $20/mese

: $20/mese Standard : $99/mese

: $99/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Teams

Standard : $99/mese

: $99/mese Professionale : $249/mese

: $249/mese Avanzato : $499/mese

: $499/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Jasper IA vs Writesonic: Funzionalità/funzione a confronto

Funzione Jasper IA Writesonic Modelli linguistici Il motore di IA proprietario e indipendente dai modelli include OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere e altri OpenAI Controllo del plagio Fornisce un servizio di controllo del plagio basato su Copyscape Ha un controllo del plagio integrato, ma non è preciso come Jasper SEO Funzionalità/funzione SEO al limite; integrazione a pagamento con Surfer SEO Funzionalità SEO avanzate e ricerca di concorrenti; integrazioni con Surfer SEO Estensioni per il browser L'estensione Jasper Write Anywhere permette agli utenti di generare contenuti in qualsiasi scheda Chatsonic non solo genera contenuti, ma agisce anche come un assistente, offrendo risposte rapide durante le ricerche su Google Modelli 50+ modelli 100+ modelli Generazione di immagini Sì Sì Personalizzazioni Permette di creare flussi di lavoro personalizzati per la generazione di contenuti Permette di scegliere il proprio motore IA

Da fare ora un confronto approfondito tra Jasper IA e Writesonic:

1. Tecnologia IA

Quando si prende in considerazione uno strumento di IA, i fattori principali da valutare sono il motore di IA e il modello linguistico utilizzato. Questi fattori influenzano direttamente la qualità del contenuto generato.

Jasper IA

Si basa su una "infrastruttura proprietaria" che utilizza diversi modelli linguistici di grandi dimensioni di aziende leader, tra cui OpenAI, Google, Anthropic e Cohere. Questo permette di scegliere il modello più adatto per ogni attività.

Questa funzione lo rende più versatile nel gestire diversi formati di contenuto e stili di scrittura. Inoltre, il contenuto generato ha un suono più naturale.

Writesonic

Writesonic è costruito su LLM di OpenAI, in particolare sui motori GPT-3.5, GPT-4 e GPT-4+. Una funzionalità/funzione unica di Writesonic è la possibilità di scegliere il motore GPT necessario per una particolare attività. Tuttavia, per utilizzare il motore GPT-4 è necessario sottoscrivere un abbonamento a ChatGPT Plus, che può comportare un costo aggiuntivo.

Jasper IA vs. Writesonic: Il motore IA migliore?

Sebbene si tratti di una competizione serrata, Jasper IA si aggiudica la corona. Le ragioni sono due:

Jasper si aggiorna all'ultimo motore IA senza costi aggiuntivi, a differenza di Writesonic

L'accesso a più LLM rende i suoi risultati un po' più naturali rispetto a Writesonic

2. Assistenza alla scrittura

Il criterio successivo è il modo in cui entrambi gli strumenti di IA per la scrittura aiutano nel processo di generazione dei contenuti: quali strumenti offrono e quali formati di contenuto supportano?

Jasper IA

Jasper offre una solida serie di funzionalità, tra cui alcune uniche come "Boss Mode" (per ottenere più varianti) e "Improve Content" (per riscrivere il contenuto), che accelerano la generazione dei contenuti.

Supporta anche diversi formati di contenuto, come post di blog, social copy e script. Inoltre, Jasper può aiutarvi nella fase di pianificazione del processo di scrittura. È sufficiente fornire un riepilogo/riassunto della campagna e Jasper creerà un brief completo e genererà tutti gli asset che rientrano nel brief in un'unica soluzione.

Writesonic

Writesonic si avvicina alla creazione di contenuti in modo user-friendly. È possibile iniziare rapidamente duplicando uno dei suoi modelli. Writesonic supporta anche tutti i formati di contenuto standard, come testi lunghi, post sui social media, riepiloghi/riassunti, ecc.

Tuttavia, i modelli predefiniti per la scrittura di contenuti per tutti i formati comuni rendono Writesonic un ottimo strumento di scrittura IA, soprattutto per i principianti. È sufficiente scegliere un modello particolare e aggiungere le informazioni chiave (argomento, parole chiave e così via) perché Writesonic generi un documento in quel formato di contenuto.

Jasper IA vs. Writesonic: Le migliori funzionalità/funzione per la produzione di contenuti

Questo round è un pareggio! Entrambi gli strumenti hanno i loro vantaggi. Se Jasper vince con le sue modalità di scrittura, Writesonic compensa con un'interfaccia utente semplice e prompt approfonditi.

3. SEO

Poiché entrambi gli strumenti mirano al marketing dei contenuti come chiave di valore, il criterio successivo è la SEO. Quanto sono bravi entrambi gli strumenti a generare contenuti ottimizzati per i motori di ricerca?

Jasper IA

L'ottimizzazione dei contenuti per la SEO in Jasper è un processo in due passaggi: innanzitutto, ci si integra con Surfer SEO per eseguire la ricerca di parole chiave. Poi si aggiungono i risultati alla funzionalità "Migliora contenuto" e si importa la valutazione SEO dei contenuti lunghi.

Writesonic

Writesonic offre una soluzione SEO olistica, soprattutto grazie all'integrazione con Surfer SEO. Tra le funzionalità/funzione chiave di Writesonic vi sono l'analisi delle parole chiave, l'analisi delle lacune del contenuto, la ricerca sui concorrenti e sul settore e persino suggerimenti automatici per i collegamenti interni.

Jasper IA vs. Writesonic: Chi gioca meglio la partita SEO?

Il vincitore è Writesonic. Questo strumento offre molte più funzionalità/funzioni SEO rispetto a Jasper.

4. Personalizzazioni

Il prossimo aspetto è la personalizzazione. Ognuno ha un modo di lavorare diverso e uno strumento che può essere modificato per adattarsi al vostro processo è semplicemente migliore.

Jasper IA

Jasper IA offre agli utenti la maggior parte delle opzioni di personalizzazione di base, che si tratti di modalità diverse come la modalità boss, l'aggiunta dello stile del marchio o la modifica del tono di voce e del contenuto.

Lo strumento si spinge anche oltre con i suoi flussi di lavoro personalizzati, come le Blog Recipes. Questa funzionalità/funzione consente agli utenti di unire una catena di prompt diversi in un unico flusso di lavoro e di generare contenuti iper-specifici, come ad esempio un profilo uniforme per tutti i blog, o di generare post sociali per ogni blog non appena è stato finalizzato.

Writesonic

Writesonic offre agli utenti anche opzioni specifiche di personalizzazione dei contenuti, come la voce del marchio per impostazione predefinita e la modifica della voce o del tono di un particolare contenuto. Tuttavia, al momento non supporta i flussi di lavoro personalizzati.

Jasper IA vs. Writesonic: Quale strumento offre più personalizzazioni?

Questo round va a Jasper IA per aver reso la creazione di contenuti incredibilmente semplice grazie ai suoi flussi di lavoro personalizzati e all'alto grado di personalizzazione.

5. Integrazioni

Siamo arrivati alla fase finale: Da fare: quanto si integrano i due strumenti con il resto del vostro stack tecnologico?

Jasper IA

Jasper IA offre 10 integrazioni native, tra cui strumenti popolari come Webflow, Google Area di lavoro e Make. Inoltre, poiché Jasper IA offre l'integrazione con Zapier, è possibile collegare Jasper IA praticamente a qualsiasi strumento.

Writesonic

Writesonic offre solo due integrazioni native: WordPress e Surfer SEO. Per tutte le altre integrazioni, è necessario utilizzare uno strumento di terze parti come Zapier.

Jasper IA vs. Writesonic: Lo strumento più connesso?

Sebbene entrambi gli strumenti forniscano integrazioni al limite, Jasper IA offre più integrazioni di Writesonic.

6. Prezzi e inclusioni

Piano Jasper IA Writesonic Free Nessun piano gratis 25 generazioni di contenuti al mese25 generazioni avanzate (una tantum)Tutte le funzionalità/funzione dell'IA. Tutte le funzionalità di chatbot IA Jasper Creator Vs.Writesonic Standard One brand voice Modalità SEO Estensione browser 6500 creditiOne brand voiceAutomated internal linkingImage generationSEO and fact checker Jasper Pro Vs.Writesonic Professional Tre voci di marchio. Tre campagne istantanee Generatore di immagini Funzionalità/funzione di collaborazione 3000 creditiAnalisi dei concorrentiAnalisi del divario dei contenutiFunzioni di collaborazioneInserimento personalizzato Fino a cinque membri del team

**Jasper IA vs. Writesonic: Chi ha un prezzo migliore? Senza un piano gratuito in Jasper, non è facile vedere il valore senza iscriversi al prodotto. Per il resto, è tutto regolare, con vari punti di prezzo disponibili per diverse impostazioni di funzionalità/funzione.

Jasper IA vs Writesonic su Reddit

È il momento di esaminare questa battaglia tra Jasper IA e Writesonic da una prospettiva macro. Da fare: cosa pensano gli utenti di Reddit di entrambi gli strumenti?

Ecco un riepilogo completo dei pro e dei contro di entrambi gli strumenti:

cominciamo con Jasper, perché sono sicuro che è uno degli strumenti più conosciuti

Pro_: La velocità di generazione dei contenuti è davvero impressionante; anche la qualità dei contenuti è un plus assoluto. Come argomento, metto le numerose integrazioni di Jasper (Zapier, Grammarly, SurferSeo e Google)

Cons_: Il più grande contro è il prezzo (40 dollari al mese per il piano autore e 99 dollari per il piano team). Un altro aspetto negativo è l'interfaccia piuttosto complicata e l'interazione generale con l'app. Potrebbe essere necessario del tempo per imparare

segue Writesonic. Un altro strumento famoso in tutto il mondo per la copiatura

Pros: A settembre, definirei impressionante la varietà di strumenti e prompt disponibili, così come l'impressionante elenco di integrazioni e il prezzo relativamente basso (si può scegliere il numero di parole da spendere mensilmente e pagarle; il piano base è di $$$a)

Cons: La qualità dei contenuti può variare notevolmente a seconda che si scelga la qualità Premium o Media. Inoltre, la versione ChatGPT 4.0 ha meno parole ed è più costosa. L'interfaccia è ancora complicata, ma non la definirei una drastica riduzione"

Anche se Jasper sembra essere lo scrittore migliore, Writesonic è sicuramente un'opzione più conveniente. Un altro utente ritiene che Writesonic sia il miglior "strumento di scrittura IA in generale", affermando: "Sì, è il migliore per valore e le nuove funzionalità/funzione vengono rilasciate settimanalmente"

Altri ancora ritengono che il buon vecchio ChatGPT sia il miglior generatore di contenuti IA, poiché sia Writesonic che Jasper sono costruiti sul motore GPT.

la maggior parte di essi sono tecnicamente parlando wrapper di GPT3. Cioè chiamano le API in background. Normalmente non hanno modelli propri e, se li hanno, la maggior parte di essi fa schifo"_

l'interfaccia utente potrebbe essere carina, ma onestamente basta usare GPT3 o GPT4 in ChatGPT o ottenere un account da sviluppatore per pagare in token per ChatGPT3"_

ClickUp-La migliore alternativa a Jasper AI vs Writesonic

Sia Jasper IA che Writesonic sono ottimi strumenti di scrittura IA e possono sicuramente aiutare le persone a creare contenuti più velocemente. Tuttavia, non sono privi di svantaggi. Un enorme svantaggio è la loro natura isolata: integrarli perfettamente con il flusso di lavoro o con lo stack tecnologico può rappresentare una sfida significativa.

Non solo non dispongono di integrazioni dirette con strumenti comuni come CRM, supporto clienti o strumenti di gestione delle campagne, ma non forniscono nemmeno un'ampia gamma di trigger per supportare la creazione di integrazioni e flussi di lavoro personalizzati.

È qui che uno strumento di produttività all-in-one come ClickUp, alimentato dall'IA, può essere un ottimo Writesonic e Alternativa a Jasper .

Da fare non solo con ClickUp, ma anche con il suo strumento GenAI, il modulo ClickUp Brain non utilizza nemmeno i vostri dati per addestrare i suoi set di dati IA. Inoltre, poiché ClickUp Brain è strettamente integrato con il resto della suite di project management, è possibile utilizzare l'IA come un'unica soluzione assistente alla scrittura per migliorare la produttività generale.

Ecco una rapida panoramica delle sue funzionalità per la produttività dei contenuti:

1. Assistente di scrittura IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-7.gif ClickUp Brain /$$$img/

Perfezionare tutte le comunicazioni interne ed esterne con ClickUp Brain

Sia che utilizziate ClickUp per pianificare i vostri progetti personali o il vostro lavoro, potete usare ClickUp Brain per redigere le vostre comunicazioni. Potete anche porre a ClickUp Brain le domande giuste per svolgere al meglio le vostre attività, utilizzando le informazioni specifiche del vostro ruolo Modelli di prompt per l'IA .

Questo può essere:

Descrizioni di progetti e attività e aggiornamenti sullo stato per i project manager

Email, riepiloghi/riassunti di riunioni e trascrizioni per i rappresentanti commerciali

Blog, newsletter e altre campagne per i team di marketing

È inoltre possibile utilizzare l'assistente di scrittura di ClickUp per perfezionare le chat interne e trovare informazioni chiave dal wiki aziendale. Ad istanza, potete aggiungere la vostra risposta, sia per le email che per le chat interne, in forma abbreviata, e ClickUp Brain perfezionerà il messaggio per voi.

Inoltre, se collaborate con clienti globali o gestite campagne regionali, potete tradurre le vostre comunicazioni in quella lingua utilizzando l'assistente di scrittura di ClickUp.

2. Collaborazione sui documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-8.gif ClickUp Documenti /$$$img/

Risparmiate tempo e velocizzate il processo di scrittura con la funzionalità "Scrivi con l'AI" di ClickUp Documenti. ClickUp Documenti è un programma potente e facile da usare strumento di elaborazione del testo che consente alle organizzazioni di creare documenti, pagine annidate e interi wiki da un'unica postazione. Tuttavia, la parte migliore è la stretta integrazione con ClickUp Brain.

In questo modo i team possono facilmente:

Fare brainstorming su idee di campagne e articoli e su argomenti di ricerca

Generare contenuti da zero e inserire nuovi suggerimenti per modificarli

Manipolare il testo, ad esempio cambiandone le dimensioni o il tono di voce

Tradurre i documenti in diverse lingue

Controllare gli errori grammaticali o di ortografia

Una volta redatto un documento, è possibile condividerlo con il team in modo che possa rivederlo o collaborare con voi in tempo reale: le funzionalità/funzione di comunicazione di ClickUp Teams, come gli indicatori di digitazione, i tag, le chat dirette e i commenti, sono lì per aiutarvi.

3. Project management

Non c'è solo ClickUp Docs, La soluzione di Project Management di ClickUp è anch'essa basata sull'IA.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-9.gif La soluzione di project management di ClickUp /$$$img/

Gestite tutti i vostri progetti grazie alla potenza dell'IA sulla soluzione di Project Management di ClickUp

Ecco alcuni modi in cui l'IA può far risparmiare tempo al vostro team:

Automazioni dei riepiloghi/riassunti dei progetti e degli aggiornamenti di stato

Suddivisione di un'attività complessa in sottoattività più piccole

Automazione del riempimento dei dati nelle descrizioni delle attività

Riepilogare/riassumere i thread di commenti nelle attività

Generazione (o perfezionamento) di riepiloghi/riassunti delle attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-10.gif Attività di ClickUp /$$$img/

Riepilogare/riassumere i thread dei commenti nelle attività di ClickUp

Sfruttando le attività di ClickUp e le funzionalità di project management basate sull'IA, i manager possono ridurre il lavoro e concentrarsi sul quadro generale: gli obiettivi del progetto e lo sviluppo del team.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $17/utente al mese

$17/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Semplificare la creazione di contenuti (e organizzare la propria vita) con ClickUp

Sia Jasper IA che Writesonic sono ottimi strumenti di scrittura IA. Jasper è un'ottima opzione per i team che cercano flessibilità e flussi di lavoro personalizzati. Writesonic è perfetto per i team più piccoli o per i singoli che cercano uno strumento di scrittura IA economico e senza fronzoli.

Ma non possono fare molto di più.

Se state cercando un assistente IA completo, uno strumento che vi aiuti a scrivere bene e a gestire meglio il vostro lavoro, perché non provare ClickUp?

A ottima alternativa a Writesonic e Jasper, offre una potente area di lavoro che integra perfettamente le sue capacità GenAI in tutte le sue soluzioni, sia per la creazione di documenti che per il project management.

Immaginate di fare brainstorming, assegnare attività, collaborare con il vostro team e generare contenuti di alta qualità, tutto sulla stessa piattaforma. ClickUp elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro, facendovi risparmiare tempo prezioso e rendendo il lavoro un gioco da ragazzi. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e vedrete come trasformerà i vostri flussi di lavoro di scrittura.