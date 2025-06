Perplexity vs Google: decidere quale sia lo strumento di ricerca migliore

Per anni Google è stato il campione indiscusso nel mondo dei motori di ricerca, il guru a cui rivolgersi per trovare qualsiasi informazione desideriamo. Tanto che "cercalo su Google" è diventata un'espressione di uso comune.

Ma con l'evolversi delle tecnologie, è emerso un nuovo concorrente con un approccio molto più innovativo e modelli linguistici avanzati: Perplexity. Lanciato nel 2022, Perplexity mira a utilizzare l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale per rivoluzionare il modo in cui funziona la ricerca su Internet.

E questo ha fatto chiedere a molti se Google sia ancora il miglior motore di ricerca o se Perplexity detenga la chiave per una nuova era. In questo blog troveremo la risposta a questa domanda grazie al nostro confronto approfondito tra Perplexity e Google.

Che cos'è Perplexity?

Perplexity è un motore di ricerca e risposta conversazionale basato sull'IA che risponde alle query in base al loro contesto e alle loro sfumature. Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e modelli linguistici di grandi dimensioni per fornire risposte immediate e accurate in linguaggio naturale.

Tutto quello che devi fare è digitare le tue query e l'IA ti fornirà risultati personalizzati con citazioni e riferimenti in linea. Alcune delle funzionalità di Perplexity includono:

Fornitura di riepiloghi/riassunti basati sull'IA attraverso la sintesi delle informazioni presenti sul web

Risposte personalizzate in base al contesto

Basare le risposte su fonti più recenti anziché su quelle più datate

Consentire agli utenti di porre domande di approfondimento

Migliora le risposte man mano che interagisci con esso

Funzionalità/funzioni di Perplexity

Perplexity offre una serie di funzionalità/funzioni che lo rendono un forte concorrente di Google. Vediamo quali sono:

Fonte

Citazione della fonte su Perplexity. ai

Perplexity risponde alle tue query nel modo più naturale e trasparente possibile. Cita le fonti utilizzate per raccogliere le informazioni al fine di garantire la credibilità delle risposte. In questo modo, puoi approfondire i contenuti, prendere decisioni intelligenti con l'IA e ottenere informazioni affidabili.

Quindi, se sei uno studente che sta scrivendo una tesina o un curioso studioso alla ricerca di risposte affidabili, la funzionalità di citazione delle fonti di Perplexity aggiunge un ulteriore livello di affidabilità.

Comprendere il contesto

Ti è mai capitato di cercare qualcosa e ottenere solo una serie di risultati non pertinenti che non hanno nulla a che vedere con ciò che stavi cercando? Beh, Perplexity ti assicura che non dovrai più affrontare questa situazione.

Immaginate di porre una domanda o di cercare consigli e di ottenere risultati accurati e personalizzati che rispondono davvero alle vostre esigenze. Questo è ciò che fa Perplexity.

Analizza le parole e le frasi circostanti e la struttura complessiva della query per fornire risultati precisi e pertinenti. I risultati vengono generati utilizzando diverse fonti, immagini e video.

Ricerca in tempo reale

Risultati di ricerca in tempo reale su Perplexity IA

Perplexity ti fornisce solo le informazioni più recenti. Si mantiene aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo digitale scansionando e analizzando continuamente il web. Quindi, sia che tu voglia conoscere la temperatura di oggi o le ultime notizie, Perplexity recupererà le informazioni più recenti in pochi secondi.

E queste informazioni non provengono solo dai tipici siti web. Provengono da varie fonti, tra cui rapporti di settore, social media e riviste accademiche. È inoltre possibile utilizzare la modalità "Focus" per limitare la ricerca selezionando tutte le fonti di ricerca, accademiche, di scrittura, Wolfram|Alpha, YouTube e Reddit.

Inoltre, Perplexity arricchisce le risposte con immagini e video. Consente persino di creare immagini di alta qualità sulla base di prompt.

Scopri

Perplexity IA offre una funzionalità/funzione Discover che fornisce risposte concise su argomenti di tendenza. È molto simile alla sezione Discover di Instagram, che consente di scoprire argomenti interessanti.

Tuttavia, al momento il feed Discover non può essere curato. Inoltre, non è aperto ai feedback, quindi non è possibile fornire suggerimenti sui contenuti, ovvero su ciò che si vorrebbe vedere di più o di meno nel proprio feed.

Query sui file caricati

Un'altra fantastica funzionalità offerta da Perplexity è la possibilità di caricare immagini, testi e PDF e formulare query basate su questi contenuti. Quindi, se vedi un bel fiore e vuoi sapere come si chiama o hai un lungo documento da leggere per un esame, puoi farlo con Perplexity.

Puoi chiedergli di riepilogare/riassumere, spiegare e persino tradurre file. Sulla base dei file, puoi anche porre domande di approfondimento.

L'unico inconveniente è che la versione gratuita consente di caricare fino a 3 file al giorno. Tuttavia, la versione pro consente di caricare file illimitati.

Prezzi di Perplexity

Free

Perplexity Pro: 20 $ al mese

Che cos'è Google?

Pagina di ricerca Google

Con una quota del 92,82% del mercato dei motori di ricerca, Google è diventato sinonimo di ricerca online. Lanciato nel 1997, Google consente di cercare informazioni inserendo frasi o parole chiave.

È possibile cercare una vasta gamma di informazioni, tra cui pagine web, immagini, video, articoli di notizie, mappe e altro ancora.

Google Search utilizza un algoritmo complesso per determinare la pertinenza delle pagine web rispetto alla query. Prende in considerazione vari fattori, come la pertinenza delle parole chiave, la qualità del sito web, le metriche di coinvolgimento degli utenti, ecc. , per classificare i risultati della ricerca in ordine di pertinenza e utilità.

Inoltre, offre varie funzionalità di ricerca specializzate, tra cui Google Immagini, Google Maps, Google Scholar e altro ancora. Queste funzionalità consentono agli utenti di trovare tipi specifici di informazioni o di accedere a database specializzati.

Funzionalità/funzioni di Google

In qualità di veterano dei motori di ricerca, Google offre tantissime funzionalità/funzioni uniche e straordinarie. Esploriamone alcune:

Ricerca web

La funzione principale di Google Search è la ricerca sul web, che consente di cercare informazioni su Internet utilizzando parole chiave e frasi.

Puoi anche cercare immagini, caricare immagini o utilizzare una fotocamera per la ricerca per immagini. La funzionalità di ricerca vocale di Google ti consente di pronunciare le query invece di digitarle.

Inoltre, è possibile restringere la ricerca filtrando per data, rilevanza e fonte. È anche possibile selezionare il tipo di informazioni desiderate, dalle notizie ai video.

Inoltre, Google Scholar è un motore di ricerca specializzato nella letteratura accademica che fornisce accesso ad articoli scientifici, riviste e documenti di ricerca.

Oltre ai risultati organici, Google Search mostra anche dei risultati sponsorizzati. Si tratta di risultati a pagamento o annunci pubblicitari visualizzati in modo prominente accanto ai risultati organici. Gli inserzionisti pagano Google per questi posizionamenti sponsorizzati, che appaiono nella parte superiore dei risultati di ricerca.

Risultati della pagina SERP con annunci sponsorizzati nella parte superiore

Grafico della conoscenza

Hai mai cercato qualcosa come "Torre Eiffel" e immediatamente tutti i dettagli essenziali su questo iconico monumento sono apparsi sulla destra della pagina di ricerca?

Si tratta del Knowledge Graph di Google, uno strumento che offre direttamente informazioni concise e pertinenti su vari argomenti nella pagina dei risultati di ricerca.

Questa funzionalità migliora la tua esperienza di ricerca offrendo accesso rapido a fatti essenziali, approfondimenti e informazioni contestuali senza dover navigare su siti web esterni.

Puoi cercare punti di riferimento, personaggi famosi, edifici, eventi, film, città e molto altro ancora e ottenere risultati immediati.

Snippet in primo piano

Risultato SERP di Google che mostra uno snippet in primo piano

I featured snippet appaiono spesso nella parte superiore dei risultati. Il loro scopo è quello di offrire informazioni concise e pertinenti provenienti da pagine web autorevoli, fornendo risposte dirette alle query degli utenti.

Quando inserisci una query nella barra di ricerca di Google, il motore di ricerca identifica i contenuti pertinenti dalle pagine web che rispondono meglio alla query. Estrae le informazioni più rilevanti e le presenta in un formato riepilogato nella casella "Featured Snippet" (Snippet in primo piano).

Scopri

Come la funzionalità Discover di Perplexity, la funzionalità Discover di Google ti consente di esplorare contenuti su misura per i tuoi interessi. È un ottimo posto per imparare e scoprire cose nuove quando non hai nulla di specifico in mente.

Google ti consente di personalizzarlo seguendo argomenti, condividendo se desideri vedere più o meno contenuti di un determinato tipo, ecc. Questa funzionalità è disponibile sull'app Google e sulle schermate Home di Android.

Prezzi Google

Google è completamente gratis.

Perplexity IA vs Google: confronto delle funzionalità/funzioni

Nel confronto tra un veterano e un nuovo concorrente, è giunto il momento di decidere quale motore di ricerca è il vincitore. Per giungere a una conclusione sul dibattito Perplexity IA vs Google, confrontiamo le funzionalità/funzioni di entrambi.

Prezzi

Quando si seleziona il vincitore, è fondamentale considerare il prezzo. Tuttavia, con un motore di ricerca completamente gratuito e l'altro che offre una versione a pagamento, come si fa a decidere il vincitore?

Perplexity

Perplexity ha un modello freemium. La versione gratuita include tutte le funzionalità/funzioni di ricerca di base e le modalità di ricerca. Tuttavia, la versione Pro offre un'esperienza più avanzata. In modalità Pro, l'IA pone domande di chiarimento sulle query per migliorare i risultati.

Nella modalità Pro, puoi anche caricare file illimitati e scegliere tra modelli IA per contesti più lunghi e risposte migliorate. Inoltre, puoi accedere all'API.

Quindi, se volete risparmiare tempo e ottenere un accesso rapido a informazioni affidabili e riepilogate/riassunte, Perplexity merita sicuramente una prova!

Google

Il motore di ricerca Google è completamente gratuito, quindi tutte le sue funzionalità/funzioni sono prontamente disponibili e accessibili gratuitamente. Quindi, se ami utilizzare il buon vecchio motore di ricerca e non ti dispiace setacciare lunghi elenchi di pagine web, Google è perfetto per te.

Vincitore: Con il suo motore di ricerca gratuito, Google è il chiaro vincitore di questo round!

Precisione delle risposte

Ciò che rende un motore di ricerca un buon motore di ricerca è l'accuratezza delle sue risposte. Verifichiamo quale dei due ha una maggiore accuratezza di risposta: Google o Perplexity.

Perplexity

Perplexity utilizza modelli linguistici avanzati e la comprensione contestuale per fornire risposte altamente accurate. La sua attenzione alla comprensione del contesto aiuta a condividere risposte precise a query complesse.

Un'altra fantastica funzionalità/funzione offerta da Perplexity Pro è la possibilità di scegliere il modello IA tra GPT-4 Turbo di OpenAI, Claude 3 di Anthropic, Experimental di Perplexity e Large di Mistral. Quindi, se non sei soddisfatto della risposta fornita da un modello specifico, puoi cambiare modello e riscrivere la risposta.

Inoltre, a differenza dei motori di ricerca tradizionali, Perplexity dà la priorità alla pertinenza e alle informazioni più recenti rispetto ad altri fattori come la SEO e gli annunci pubblicitari. Pertanto, i suoi risultati possono essere considerati più affidabili e accurati.

Google

Google utilizza molti fattori per determinare la qualità dei contenuti. Questi fattori includono la pertinenza delle parole chiave, l'intenzione dell'utente e la qualità della pagina. Il suo programma di valutazione della qualità della ricerca raccoglie anche feedback dalle persone per riconoscere le pagine esperte e affidabili.

Tuttavia, l'accuratezza dipende anche dalla query e dal contesto di ricerca. Pertanto, una query ambigua può produrre un intervallo di risultati che è necessario vagliare per trovare le informazioni giuste. Se Google non riesce a trovare molte informazioni affidabili, viene visualizzato un messaggio che lo indica.

Vincitore: In definitiva, in termini di accuratezza, Perplexity vince grazie alla sua indipendenza dalla pubblicità e dalla SEO e alla possibilità di scegliere tra vari modelli di IA.

Intervallo dei risultati di ricerca

Che tipo di risultati mostra il motore di ricerca e risposta? Sono diversi? Sono disponibili in tempo reale? Queste domande sono importanti quando si seleziona il miglior motore di ricerca.

Perplexity

Perplexity offre risultati di ricerca completi e pertinenti utilizzando algoritmi avanzati e la comprensione del contesto per fornire informazioni. Si concentra sulla ricerca in tempo reale e sulla fornitura di citazioni delle fonti per migliorare la qualità e l'affidabilità dei risultati. Il feed Discover fornisce anche risposte concise sugli argomenti di tendenza.

In base alla qualità della query, Perplexity si prende il tempo necessario per vagliare i risultati e fornire le informazioni richieste. Inoltre, Perplexity non mostra risultati a pagamento, quindi si ottengono solo le informazioni più pertinenti.

Tuttavia, a differenza di Google, non è possibile ottenere risultati di ricerca locali. Quindi, se ami ottenere risposte dirette alle tue domande invece di cercare informazioni, Perplexity è la soluzione migliore per te.

Google

Google fornisce risultati di ricerca vasti e diversificati, che coprono vari argomenti e fonti in tutto il web. Tuttavia, invece di fornire risposte dirette, Google condivide un elenco di link che ritiene più pertinenti alla query. Spetta all'utente cercare le informazioni richieste tra questi link.

È inoltre possibile ottenere risultati di ricerca locali condividendo la propria posizione con Google. Inoltre, la funzionalità Discover di Google consente di esplorare contenuti personalizzati.

Google ha anche iniziato a fornire risposte IA e panoramiche in alcuni risultati di ricerca. Tuttavia, queste non sono accurate come le risposte di Perplexity.

Vincitore: Dipende dalle vostre esigenze. Se preferite le risposte IA, Perplexity è il vincitore. Ma se preferite trovare le informazioni da soli con un elenco di link pertinenti, Google è il vincitore.

Interfaccia utente e accessibilità

Un motore di ricerca, prima di tutto, deve essere accessibile con un'interfaccia intuitiva. Vediamo quale ha l'interfaccia migliore tra Perplexity IA e Google.

Perplexity

Perplexity ha un'interfaccia moderna, intuitiva e facile da usare che combina ricerca e chat. La pagina principale è ben progettata, con la barra di ricerca situata al centro della pagina. L'opzione per cambiare mezzo e allegare file si trova proprio sotto la barra di ricerca.

La funzionalità Libreria consente di organizzare i thread per progetto o argomento, invitare persone e modificare le impostazioni di privacy.

Pertanto, è incredibilmente facile da usare. L'app mobile è disponibile anche per gli utenti Android e iPhone, rendendola accessibile a tutti.

Google

Google ha un'interfaccia intuitiva e accessibile, a cui è possibile accedere tramite browser web, smartphone e tablet. Quando si digita qualcosa, la funzionalità di completamento automatico mostra le query possibili.

I siti web più visitati sono elencati anche proprio sotto la barra di ricerca. Le opzioni per cercare immagini, aprire Gmail e altro ancora sono disponibili nell'angolo in alto a destra.

Google è accessibile a tutti. Gli utenti possono digitare la loro query, effettuare ricerche vocali o ricerche per immagini.

Vincitore: In termini di accessibilità, Google è in testa con le sue funzionalità avanzate, come la ricerca vocale e per immagini.

Perplexity vs Google: chi è il vincitore?

Nella battaglia tra Perplexity e Google, i motori di ricerca e di risposta hanno punti di forza e punti deboli.

Ad esempio, Perplexity IA offre risposte complete e dirette alle vostre query con citazioni delle fonti per garantire l'accuratezza. Tuttavia, non è accessibile come Google e potrebbe non funzionare bene durante lo svolgimento di ricerche di mercato o ricerche accademiche, quindi potrebbe essere necessario cercare alternative a Perplexity.

Al contrario, Google è un motore di ricerca altamente accessibile che fornisce risultati di ricerca pertinenti e accurati. È eccellente per scopi di ricerca, con strumenti come Google Trends, Google Scholar e varie modalità di ricerca. Tuttavia, non fornisce risposte dirette alle query.

Pertanto, il vincitore dipende in ultima analisi dalle vostre esigenze. Se volete approfondimenti ed esplorazione, Google Search è imbattibile. Ma se desiderate riepiloghi/riassunti concisi, risposte rapide e informate o uno strumento di IA per attività come l'analisi della concorrenza, Perplexity potrebbe fare al caso vostro.

Perplexity vs. Google su Reddit

Nella nostra ricerca per trovare la risposta al dibattito Perplexity vs Google, ci siamo rivolti a Reddit per trovare risposte direttamente dalle persone. Dopo aver cercato Perplexity vs Google su Reddit, molti utenti hanno concordato sul fatto che Perplexity ha cambiato il modo in cui funzionano i motori di ricerca con le sue funzionalità avanzate e le risposte contestualizzate.

Ho sostituito Google con Perplexity. E utilizzo anche tantissime altre IA. Ma Google si adatterà facilmente. Non ero sicuro del perché avessi bisogno di Perplexity, dato che utilizzo già così tante IA, ma la sua velocità istantanea nel rispondere alle domande gli conferisce una nicchia tutta sua come motore di ricerca IA.

Tuttavia, molti utenti hanno anche convenuto che Google potrebbe adattarsi per eguagliare ciò che sta facendo Perplexity.

Adoro Perplexity, ma è molto più probabile che Google cambi il suo modello di ricerca con qualcosa di più simile. In realtà l'hanno già fatto: ora, se lo si desidera, è possibile ottenere la risposta IA in alto. È molto più semplice, ma stanno già andando in quella direzione.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Perplexity vs. Google

Perplexity e Google sono ottimi se desideri solo cercare informazioni. Ma se vuoi combinare la ricerca con la sua applicazione in uno strumento di attività o project management, c'è un'opzione migliore!

ClickUp è la piattaforma definitiva per la produttività, progettata per aiutarti a risparmiare tempo effettuando una ricerca universale e utilizzando l'IA per individuare e gestire le informazioni. Ma non devi crederci sulla parola.

Dai un'occhiata alle funzionalità/funzioni di ClickUp e decidi tu stesso:

ClickUp Brain

Scrivi, modifica e ottieni risposte con ClickUp Brain

ClickUp Brain è un potente assistente IA che ti aiuta a risparmiare tempo e a creare contenuti su misura per le tue esigenze in pochi secondi. La sua capacità di scrivere contenuti e rispondere istantaneamente a tutte le tue domande rivaleggia con quella di Perplexity.

L'AI Knowledge Manager di Brain è in grado di rispondere rapidamente e con precisione a qualsiasi domanda relativa al tuo lavoro all'interno di ClickUp (e di qualsiasi app collegata alla piattaforma). Perfeziona la tua scrittura con un assistente di scrittura integrato e un knowledge manager.

Utilizzando ClickUp Brain, puoi anche correggere l'ortografia, creare riepiloghi/riassunti di documenti, estrarre elementi di azione dalle note delle riunioni, tradurre testi e rispondere ai messaggi.

Documenti ClickUp

Scrivi, modifica e lavora in modo più intelligente con ClickUp Docs 3. 0

Se hai una montagna di documenti e desideri qualcosa di più intuitivo di Documenti Google, ClickUp Docs è la soluzione che fa per te. Con Docs puoi creare, modificare e organizzare le tue idee con una formattazione avanzata.

Puoi anche collegare documenti e attività, incorporare immagini e link e chiedere all'IA di modificare o migliorare il testo nel documento.

Inoltre, semplifica la collaborazione: è possibile impostare autorizzazioni, condividere documenti con i colleghi e modificarli insieme in tempo reale.

Poiché IA è integrata con Documenti, è sufficiente utilizzare un prompt IA all'interno del documento per:

Crea tabelle con i risultati della ricerca

Controlla ortografia e grammatica

Genera modelli

Riepiloga/riassumi il contenuto e inseriscilo come sottotitolo del documento

Ricerca universale ClickUp

Trova le risposte giuste alle tue domande

La Ricerca universale di ClickUp ti assicura di avere tutte le informazioni in ClickUp e nelle app collegate a portata di mano. Trova rapidamente qualsiasi file, usa comandi di ricerca come scorciatoie per i link, cerca nelle tue app preferite e molto altro ancora. È come avere il tuo Google personale.

Più utilizzi la Ricerca universale, più i risultati saranno pertinenti e personalizzati. La parte migliore è che puoi accedervi ovunque su ClickUp.

Cerca in modo più intelligente con ClickUp

Google ha dominato a lungo il mercato dei motori di ricerca. Ha trasformato il modo in cui funziona la ricerca. Tuttavia, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, le capacità di ricerca si stanno nuovamente evolvendo e i motori di ricerca basati sull'IA come Perplexity sono in prima linea in questo cambiamento. Tuttavia, sia Google che Perplexity hanno dei limiti che impediscono alle persone di sfruttare al meglio la loro esperienza di ricerca.

È qui che entra in gioco ClickUp. Si tratta di una piattaforma di produttività all-in-one che migliora la tua esperienza di ricerca e ti consente di applicarla al tuo lavoro quotidiano. Iscriviti gratis oggi stesso!