Fast Tracking vs. Crashing: tecniche per la gestione dei progetti

Nel project management, la differenza tra leader e ritardatari si basa sull'efficienza con cui si riesce a gestire i tempi stretti e le sfide impreviste. Non si tratta semplicemente di spuntare le attività da un elenco, ma di assicurare che l'esecuzione del progetto riunisce i più alti standard di efficienza e qualità.

Le due strategie di project management, fast-tracking e crash, possono essere d'aiuto. Non si tratta di semplici parole d'ordine, ma di tecniche cruciali che, se usate con saggezza, possono ridurre significativamente la durata e la Sequenza dei progetti.

Quando si valuta la possibilità di un crash o di un fast tracking, i project manager devono considerare il programma originale, i percorsi critici e i costi aggiuntivi del progetto per determinare quale tecnica di compressione del programma si allinea meglio con gli obiettivi e i vincoli del progetto.

Tuttavia, l'impiego di queste strategie richiede un delicato equilibrio tra velocità e qualità, risorse e gestione del rischio.

Questo post del blog esplora l'essenza del fast-tracking e del crash, fornendo una chiara comprensione di quando e come implementare queste tecniche per ottenere il massimo impatto.

Sia che siate professionisti esperti di project management o che stiate cercando di affinare le vostre capacità, la padronanza di queste strategie potrebbe essere la vostra porta d'accesso alla realizzazione di progetti con un'efficienza e una precisione senza pari.

Che cos'è il monitoraggio rapido?

Il monitoraggio rapido è un metodo efficiente per eliminare i ritardi e portare rapidamente a termine i progetti. Questa tecnica evita abilmente l'approccio convenzionale di un'attività alla volta, eseguendo in parallelo attività che in genere verrebbero terminate in sequenza.

L'agilità del monitoraggio rapido non risiede solo nell'accelerazione della Sequenza del progetto, ma anche nella sua capacità di gestire in modo efficiente più attività contemporaneamente, assicurando che il progetto rimanga sulla stessa pagina verso il completamento.

Vantaggi del monitoraggio rapido

I vantaggi del monitoraggio rapido dei progetti sono evidenti:

Maggiore soddisfazione del cliente: Il monitoraggio rapido è sinonimo di consegna rapida. Riunire o superare le scadenze non solo impressiona i client, ma può consolidare la fiducia e incoraggiare partnership durature

Il monitoraggio rapido è sinonimo di consegna rapida. Riunire o superare le scadenze non solo impressiona i client, ma può consolidare la fiducia e incoraggiare partnership durature Utilizzo ottimizzato delle risorse : Questo approccio rende conto di ogni momento e di ogni membro del team, spingendo i confini dell'efficienza e riducendo al minimo i tempi morti

: Questo approccio rende conto di ogni momento e di ogni membro del team, spingendo i confini dell'efficienza e riducendo al minimo i tempi morti Accelerazione delle sequenze dei progetti : Un vantaggio evidente del monitoraggio rapido è la sua capacità di accelerare il completamento del progetto, consentendo ai team di raggiungere gli obiettivi a un ritmo che li contraddistingue

: Un vantaggio evidente del monitoraggio rapido è la sua capacità di accelerare il completamento del progetto, consentendo ai team di raggiungere gli obiettivi a un ritmo che li contraddistingue Un balzo in avanti rispetto alla concorrenza: La velocità nel mercato odierno è un formidabile vantaggio competitivo. Completare rapidamente i progetti significa accelerare il time-to-market, il che può cambiare le carte in tavola in un contesto competitivo

Uno dei principali vantaggi del monitoraggio rapido è la significativa riduzione dei tempi di realizzazione lead time e che porta i progetti dalla fase iniziale a quella di completamento a un ritmo accelerato.

Il monitoraggio rapido garantisce che i team possano fornire risultati in tempi rapidi senza sacrificare la qualità, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e tagliando i tempi di realizzazione i colli di bottiglia del progetto .

Limiti e rischi del monitoraggio rapido

L'impiego del fast-tracking nel project management presenta anche dei limiti:

Qualità in gioco : Nella fretta di tagliare il traguardo, c'è il rischio che la qualità del lavoro non regga sotto l'esame, poiché la concomitanza di attività può far disperdere la vostra attenzione

: Nella fretta di tagliare il traguardo, c'è il rischio che la qualità del lavoro non regga sotto l'esame, poiché la concomitanza di attività può far disperdere la vostra attenzione Il boomerang del burnout: L'intensità e il ritmo richiesti dal monitoraggio rapido possono avere un impatto sui team, portando potenzialmente al burnout, che è controproducente per sostenere l'esito positivo a lungo termine del progetto

Quando usare il monitoraggio rapido?

Il monitoraggio rapido di un progetto è come scegliere lo strumento giusto per il lavoro giusto. È particolarmente efficace quando le scadenze sono pressanti o quando un ritardo imprevisto ha messo i bastoni tra le ruote al lavoro.

È anche una strategia da prendere in considerazione quando le attività del progetto possiedono una flessibilità intrinseca, che consente uno stato simultaneo senza mettere a rischio le attività cardine.

Esempi di monitoraggio rapido

Ora che abbiamo capito cos'è il monitoraggio rapido e quando usarlo, esploriamo alcuni esempi pratici di fast-tracking:

Sviluppo software: I team possono codificare ed eseguire il debug di moduli diversi uno accanto all'altro, in netto contrasto con la tradizionale progressione lineare dallo sviluppo completo al collaudo completo

I team possono codificare ed eseguire il debug di moduli diversi uno accanto all'altro, in netto contrasto con la tradizionale progressione lineare dallo sviluppo completo al collaudo completo Progetti di costruzione: Si possono iniziare i lavori di base mentre i dettagli architettonici e il design degli interni sono ancora in fase di perfezionamento: un mix pratico di progresso e pianificazione

Si possono iniziare i lavori di base mentre i dettagli architettonici e il design degli interni sono ancora in fase di perfezionamento: un mix pratico di progresso e pianificazione Pianificazione di eventi: Potete gestire un'operazione su più fronti, con la prenotazione della sede, le trattative con i fornitori e le campagne di promozione che si svolgono contemporaneamente, assicurandovi che non ci siano perdite di tempo

Intraprendere il percorso di monitoraggio rapido è una decisione strategica che richiede di bilanciare il fascino della velocità con le potenziali sfide di qualità e l'affaticamento del team.

È una prova dell'abilità di un project manager nel guidare i progetti verso un rapido esito positivo.

Che cos'è il crash?

Il crash è una tecnica di project management utilizzata per ridurre la durata complessiva del programma di un progetto, assegnando risorse supplementari a alle attività del percorso critico .

A differenza della sua controparte, il fast-tracking, il crash aumenta i costi del progetto ma, in cambio, promette di recuperare il tempo perso o di rispettare una scadenza inamovibile.

Vantaggi del crash

C'è un chiaro vantaggio nell'uso del crash del progetto:

**Il fascino principale del crash risiede nella sua potente capacità di mitigare i potenziali ritardi, assicurando che i progetti rimangano in linea o addirittura finiscano prima del previsto, salvaguardando le attività cardine e le date di consegna

Limiti e rischi del crashing

Allo stesso modo, c'è un limite significativo al crash dei progetti:

Costi più elevati: L'efficacia del crash ha un prezzo, spesso richiede un aumento significativo dei costi del progetto a causa della necessità di risorse aggiuntive, che si tratti di un maggior numero di membri del team, di ore di straordinario o di spedizioni accelerate per i materiali

Quando usare il crash?

Il crash non è una soluzione unica, ma una scelta strategica da adottare quando la Sequenza del progetto è a rischio. Si applica soprattutto quando la riunione di una scadenza non è negoziabile e il budget consente spese aggiuntive.

Il crash è uno strumento potente nell'arsenale del project manager, riservato ai momenti in cui l'esito positivo del progetto dipende dal suo completamento tempestivo.

Esempi di crash

Ecco alcuni esempi pratici di crash nel project management:

i processi di produzione possono essere accelerati aggiungendo più macchine o turni per aumentare la capacità produttiva, riducendo il tempo di commercializzazione dei nuovi prodotti

possono essere accelerati aggiungendo più macchine o turni per aumentare la capacità produttiva, riducendo il tempo di commercializzazione dei nuovi prodotti Nel settore farmaceutico per lo sviluppo di farmaci, il crash potrebbe comportare il finanziamento di ulteriori team di ricerca paralleli per accelerare le versioni di prova di un farmaco cruciale, con l'obiettivo di una più rapida approvazione da parte della FDA e dell'ingresso sul mercato

per lo sviluppo di farmaci, il crash potrebbe comportare il finanziamento di ulteriori team di ricerca paralleli per accelerare le versioni di prova di un farmaco cruciale, con l'obiettivo di una più rapida approvazione da parte della FDA e dell'ingresso sul mercato le aziende tecnologiche possono accelerare la distribuzione di un aggiornamento software critico aumentando il numero di sviluppatori che lavorano al progetto, garantendo il rilascio dell'aggiornamento entro una finestra di mercato cruciale

Il crash, a causa della sua focalizzazione sull'iniezione di risorse aggiuntive per comprimere la Sequenza del progetto, richiede una meticolosa analisi costi-benefici . Si tratta di una strategia coraggiosa che privilegia il tempo rispetto alle spese, un percorso alternativo per completare la corsa contro il tempo.

Tuttavia, l'aumento del rischio di investimento deve sempre giustificare il vantaggio di completare il progetto prima.

Monitoraggio rapido vs crash: un'analisi comparativa

Quando si confrontano queste due tecniche, si deve considerare il calendario originale e il modo in cui le deviazioni attraverso l'uno o l'altro metodo possono avere un impatto sui percorsi critici del progetto.

Entrambe le strategie richiedono una comprensione dettagliata della durata e dell'ambito del progetto, per garantire che l'aumento della velocità non abbia un costo eccessivo.

Differenze tra monitoraggio rapido e crash

| Il Fast-tracking prevede l'esecuzione simultanea di attività che inizialmente erano state pianificate per essere fatte in sequenza. |

Questo approccio sfrutta l'esecuzione parallela delle attività per risparmiare tempo, ma in genere non richiede risorse aggiuntive, quindi non aumenta significativamente il budget del progetto. Tuttavia, può aumentare il rischio di rilavorazioni a causa della sovrapposizione delle attività e della minore attenzione alla qualità delle singole attività.

| Il Crashing, invece, mantiene le attività del progetto nel loro ordine sequenziale, ma riduce il tempo ad esse assegnato aggiungendo altre risorse o prolungando le ore di lavoro. |

Questa tecnica aumenta direttamente i costi del progetto, ma è meno probabile che comprometta la qualità del lavoro, a patto che le risorse aggiuntive siano efficaci quanto il team originale.

Similitudini tra monitoraggio rapido e crash

| Entrambe le strategie mirano a ridurre la tempistica del progetto. Vengono spesso applicate quando un progetto è in ritardo sulla tabella di marcia o quando c'è un vantaggio strategico nel completare il progetto prima di quanto originariamente pianificato. |

Richiedono un piano accurato, una valutazione dei rischi e un monitoraggio per non compromettere il risultato del progetto.

Quando scegliere il monitoraggio rapido rispetto al crash e viceversa

Il monitoraggio rapido è tipicamente preferibile quando:

il budget del progetto è fisso o non può aumentare in modo significativo

le attività possono essere logicamente sovrapposte senza causare interruzioni o rilavorazioni significative

il team del progetto è disposto e in grado di gestire l'aumento della complessità e del lavoro richiesto dall'esecuzione simultanea delle attività

Il crash è più adatto quando:

la scadenza del progetto non è negoziabile e i ritardi non sono possibili

il budget consente di sostenere il costo di risorse aggiuntive

la qualità del lavoro è fondamentale e c'è meno tolleranza per i potenziali errori che possono derivare dalla sovrapposizione delle attività

Decidere tra il monitoraggio rapido e il crash implica una valutazione strategica dei vincoli, delle priorità e della flessibilità del progetto. I project manager devono soppesare i potenziali benefici rispetto ai rischi e ai costi, scegliendo l'approccio migliore in base agli obiettivi del progetto e alle circostanze attuali.

Sia che si opti per il percorso simultaneo del fast-tracking che per quello ad alta intensità di risorse del crashing, l'oggetto rimane chiaro contrastare le sfide del progetto e consegnare il progetto entro le sequenze stabilite.

Passaggi pratici per accelerare o bloccare il calendario di un progetto

L'adozione del monitoraggio rapido o del crash per comprimere i tempi di un progetto richiede un approccio strategico. Seguendo una serie di passaggi pratici, i project manager possono applicare efficacemente entrambe le tecniche senza compromettere la qualità o l'ambito.

1. Identificare le esigenze del progetto

Il primo passaggio prevede una valutazione completa dello stato attuale del progetto e dei requisiti futuri. Ciò include l'identificazione delle attività critiche, la comprensione delle scadenze del progetto e il riconoscimento delle possibilità di compressione dei tempi.

È essenziale distinguere tra le attività che possono essere accelerate e quelle che richiedono un monitoraggio in base alle loro dipendenze e alla disponibilità di risorse aggiuntive. Questa fase imposta le basi per un processo decisionale informato su quale tecnica utilizzare.

2. Regolazione del calendario del progetto

Una volta identificate le esigenze del progetto, il passaggio successivo consiste nell'adeguare di conseguenza il programma del progetto. Per il monitoraggio rapido, ciò significa riorganizzare le attività in modo che vengano eseguite in parallelo, ove possibile, assicurandosi che le sovrapposizioni di attività non compromettano le dipendenze critiche.

Nel caso di un progetto che si blocca, si tratta di ridurre la durata delle attività critiche assegnando risorse supplementari, sia che si tratti di manodopera aggiuntiva, di orari di lavoro più lunghi o di processi accelerati.

Questa fase è fondamentale per visualizzare il nuovo percorso critico per il completamento del progetto e per impostare sequenze realistiche.

3. Monitorare le prestazioni e apportare le modifiche necessarie

Il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento del progetto diventa fondamentale con il calendario modificato. Ciò include il monitoraggio delle prestazioni delle attività accelerate e interrotte, per assicurarsi che siano state eseguite secondo il piano senza causare problemi imprevisti.

In qualità di gestore del team, i check-in regolari con il team e gli stakeholder sono essenziali per identificare tempestivamente eventuali deviazioni dalla tabella di marcia. Se alcune strategie non producono i risultati attesi, i project manager devono essere pronti ad apportare le modifiche necessarie, come la riallocazione delle risorse o la revisione delle sovrapposizioni delle attività.

4. Riflettere sul processo e iterare per migliorarlo

Dopo aver completato il progetto, occorre riflettere sull'efficacia delle tecniche di monitoraggio rapido e di crash. Ciò comporta la valutazione di ciò che ha funzionato bene e di ciò che non ha funzionato, la documentazione delle lezioni apprese e la considerazione di come affrontare sfide simili in modo più efficace nei progetti futuri.

L'iterazione è la chiave per affinare le pratiche di project management e migliorare la capacità del team di rispettare le scadenze attraverso le tecniche di compressione dei tempi.

I project manager possono affrontare le complessità del fast-tracking e del crash identificando metodicamente le esigenze del progetto, regolando il programma, monitorando le prestazioni e riflettendo sul processo.

Questi passaggi garantiscono che i progetti rispettino le scadenze e lo facciano con un occhio al miglioramento continuo e all'efficienza strategica.

Utilizzo di una piattaforma di project management per il fast tracking e il crashing Software per il project management può trasformare l'approccio all'implementazione delle tecniche di monitoraggio rapido e di crash.

E noi abbiamo lo strumento perfetto per questo: ClickUp!

ClickUp può facilitare il project management del fast-tracking fornendo strumenti per visualizzare i percorsi critici, gestire attività multiple e mantenere l'intero team di progetto sulla stessa pagina.

ClickUp: Uno strumento per un'efficace compressione delle scadenze

ClickUp ha diverse funzionalità/funzione che possono essere utilizzate per il monitoraggio e la compressione dei progetti:

1. Project management

Collaborate con il vostro team e prendete decisioni rapide e rapide in un unico luogo con il Project Management di ClickUp

Integrando il ClickUp per il project management se il progetto viene inserito nel processo, i project manager ottengono un potente alleato per comprimere le scadenze dei progetti. Le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma rendono più facile la navigazione nella complessità del monitoraggio rapido e del crash. Ecco come:

Gestione delle dipendenze : ClickUp consente di definire le dipendenze tra le attività. In questo modo si evita di avviare accidentalmente un'attività dipendente prima che il suo predecessore sia terminato, con conseguenti ritardi

: ClickUp consente di definire le dipendenze tra le attività. In questo modo si evita di avviare accidentalmente un'attività dipendente prima che il suo predecessore sia terminato, con conseguenti ritardi Gestione del carico di lavoro : Con ClickUp è possibile assegnare attività e monitorare il carico di lavoro del team. Questo aiuta a identificare chi può occuparsi di attività aggiuntive durante un lavoro richiesto di monitoraggio rapido

: Con ClickUp è possibile assegnare attività e monitorare il carico di lavoro del team. Questo aiuta a identificare chi può occuparsi di attività aggiuntive durante un lavoro richiesto di monitoraggio rapido Sprints e attività cardine: La suddivisione del lavoro in sprint (pezzi di lavoro gestibili) e l'impostazione di chiare attività cardine aiutano a mantenere la concentrazione e lo slancio durante un progetto in fase di accelerazione. ClickUp vi permette di creare entrambi gli elementi

Questo consente ai team di allocare le risorse per rispettare le scadenze dei progetti con maggiore efficienza e precisione, garantendo l'esito positivo dei progetti.

2. Monitoraggio del tempo

Misurate e analizzate il tempo dedicato alle attività per garantire la produttività e il rispetto del budget con il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

I project management possono monitorare il tempo impiegato per le attività rispetto al tempo pianificato con Il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp . In questo modo è più facile identificare le attività che possono essere accelerate o le aree in cui potrebbe essere necessario un crash.

Questa visibilità in tempo reale è fondamentale per prendere decisioni informate su dove allocare risorse aggiuntive o su come sovrapporre le attività senza causare ritardi.

3. Priorità delle attività

Il Modello di matrice di priorità di ClickUp consente ai team di assegnare priorità alle attività, assicurando che i lavori richiesti siano concentrati su ciò che è più critico. Da fare è particolarmente importante per decidere quali attività accelerare e quali invece possono beneficiare delle risorse aggiuntive offerte dal crash.

4. Vista Gantt

Pianificate, monitorate e gestite le sequenze temporali dei vostri progetti, assicurando un coordinamento perfetto delle attività e delle scadenze per una consegna positiva del progetto grazie alla Vista Gantt di ClickUp Vista Gantt di ClickUp rappresenta visivamente le pianificazioni dei progetti, comprese le dipendenze delle attività. Questa funzionalità/funzione è fondamentale per pianificare ed eseguire strategie di monitoraggio rapido e di crash.

Può aiutare i project manager a identificare quali attività possono essere sovrapposte e come l'aggiunta di ulteriori risorse a specifiche attività influirà sulla Sequenza complessiva del progetto.

5. Gestore della data e dell'ora

Semplificate la pianificazione, impostate date di scadenza e orari specifici per le attività, consentendo un'impostazione precisa delle scadenze e la gestione del tempo con ClickUp Dates & Times. Date e orari di ClickUp consente di modificare facilmente i programmi e le scadenze. Consente ai project manager di rimodulare rapidamente le attività, estendere le ore di lavoro e aggiungere risorse supplementari, il tutto all'interno di una piattaforma unificata.

Questa funzionalità/funzione fornisce un quadro flessibile che supporta la natura dinamica del monitoraggio rapido e del crash.

Mitigare i potenziali svantaggi del monitoraggio rapido e del crash

Sebbene il monitoraggio rapido e il crash siano tecniche potenti per accelerare le sequenze dei progetti, essi comportano delle sfide, come la compromissione della qualità del lavoro, l'esaurimento del team e l'aumento dei costi.

Tuttavia, con un piano strategico e un'attenta gestione, è possibile mitigare questi rischi per garantire l'esito positivo dei progetti.

Mantenere la qualità del lavoro durante il monitoraggio veloce

Controlli di qualità rigorosi : L'implementazione di controlli di qualità aggiuntivi in varie fasi della sovrapposizione delle attività può aiutare a individuare e correggere tempestivamente gli errori, assicurando che i prodotti finali soddisfino gli standard previsti

: L'implementazione di controlli di qualità aggiuntivi in varie fasi della sovrapposizione delle attività può aiutare a individuare e correggere tempestivamente gli errori, assicurando che i prodotti finali soddisfino gli standard previsti Sfruttare le competenze : Assegnare le attività in base ai punti di forza e alle competenze dei membri del team può ridurre il rischio di problemi di qualità, poiché il lavoro viene gestito da chi è più capace

: Assegnare le attività in base ai punti di forza e alle competenze dei membri del team può ridurre il rischio di problemi di qualità, poiché il lavoro viene gestito da chi è più capace Comunicazione efficace: Garantire una comunicazione chiara e continua tra i membri del team può aiutare a identificare tempestivamente potenziali problemi di qualità, a risolverli rapidamente e a mantenere l'integrità del progetto

Evitare il burnout del team in caso di monitoraggio rapido e crash

Aggiustamenti realistici della pianificazione : Durante la compressione delle impostazioni, stabilire sequenze realistiche che tengano conto della capacità e del benessere del team, evitando aspettative irrealistiche che portano a uno stress eccessivo

: Durante la compressione delle impostazioni, stabilire sequenze realistiche che tengano conto della capacità e del benessere del team, evitando aspettative irrealistiche che portano a uno stress eccessivo **Offrire flessibilità, come opzioni di lavoro da remoto o orari flessibili, può aiutare i membri del team a gestire il proprio carico di lavoro in modo più efficace, riducendo il rischio di burnout

Incoraggiare le pause e i tempi morti: La promozione di una cultura che valorizzi le pause e i tempi morti aiuta a prevenire il burnout, garantendo ai membri del team il tempo per ricaricarsi, mantenendo la produttività e il morale

Bilanciare i costi mentre ci si schianta

Analisi costi-benefici : Condurre un'analisi dettagliata dei costi e dei benefici per determinare se i potenziali benefici della riunione con la scadenza giustificano i costi aggiuntivi del crash

: Condurre un'analisi dettagliata dei costi e dei benefici per determinare se i potenziali benefici della riunione con la scadenza giustificano i costi aggiuntivi del crash Allocazione efficiente delle risorse : Le risorse aggiuntive allocate in modo efficiente possono fornire il massimo valore, aiutando a minimizzare le spese inutili

: Le risorse aggiuntive allocate in modo efficiente possono fornire il massimo valore, aiutando a minimizzare le spese inutili Monitoraggio e aggiustamento: Monitorare costantemente l'impatto del crash sui costi del progetto e adattare la strategia come necessario per mantenere le spese sotto controllo

Implementando questi strategie di project management i project management sono in grado di affrontare efficacemente le sfide associate al monitoraggio rapido e al crash. Possono garantire che i progetti siano completati nei tempi previsti e mantenere standard di alta qualità, proteggere il benessere del team e gestire i costi in modo efficace.

Queste considerazioni sono fondamentali per sfruttare appieno il potenziale della compressione dei tempi, salvaguardando l'esito positivo del progetto e le prestazioni del team.

Migliorare l'esito positivo del progetto con il monitoraggio rapido e il crash

Il monitoraggio rapido e il crash si distinguono come strategie preziose nell'arsenale del project management, offrendo un percorso per superare scadenze strette e ritardi imprevisti. Pur essendo diverse nel loro approccio, queste tecniche condividono l'obiettivo di accelerare la consegna del progetto.

Il monitoraggio rapido sfrutta l'esecuzione parallela delle attività per ridurre i tempi del progetto, mentre il crash si concentra sull'aggiunta di risorse per comprimere ulteriormente la Sequenza.

La loro applicazione oculata, radicata nei fondamentali principi fondamentali del project management possono trasformare la consegna dei progetti, garantendo un esito positivo anche nelle situazioni di Sequenza più pressanti.

Nel momento in cui si affronta la complessità della gestione dei progetti, il supporto di un solido strumento di project management diventa indispensabile. ClickUp offre una suite completa di funzionalità/funzione per facilitare l'applicazione positiva delle tecniche di monitoraggio rapido e di crash.

Sia che stiate cercando di accelerare il vostro esito positivo, sia che vogliate superare strategicamente gli ostacoli e rispettare le scadenze, ClickUp vi supporta in ogni passaggio.

Iniziate a ottimizzare la consegna dei progetti con ClickUp. Iscriviti oggi!

Domande frequenti (FAQ)

1. A cosa servono le tecniche di crash e di monitoraggio rapido?

Il crash e il fast-tracking sono tecniche di project management utilizzate per accelerare la Sequenza dei progetti. Il crash consiste nell'aggiungere risorse supplementari alle attività per completare i progetti più velocemente, mentre il fast-tracking consiste nell'avviare simultaneamente quelle attività che inizialmente erano state pianificate per essere terminate in sequenza.

2. Qual è un esempio di monitoraggio rapido?

Un esempio di monitoraggio rapido si ha nello sviluppo di un software, dove le fasi di codifica e di test dei diversi moduli vengono condotte simultaneamente, invece di completare l'intera fase di codifica prima di iniziare il test.

3. Il monitoraggio rapido aumenta il rischio?

Sì, il monitoraggio rapido può aumentare il rischio di problemi del progetto, come un lavoro di qualità inferiore o una maggiore necessità di revisioni. L'esecuzione concomitante di attività può normalmente richiedere un'attenzione maggiore rispetto all'esecuzione sequenziale.