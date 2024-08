Sviluppo rapido di applicazioni (RAD) per sviluppatori di software

Sono finiti i tempi in cui la creazione di un software aziendale era un progetto di cinque anni. Nel frenetico mondo digitale di oggi, attenersi alle formule di sviluppo tradizionali è come guidare una bicicletta in una gara di Formula 1.

Ecco lo sviluppo rapido delle applicazioni. Alcuni dei giganti tecnologici dall'esito positivo, come Spotify e Netflix, hanno utilizzato RAD e RAD codice basso per essere all'avanguardia.

Tuttavia, RAD non si limita a fare le stesse cose più velocemente. Si tratta anche di nuovi approcci allo sviluppo del software che enfatizzano la prototipazione rapida, il feedback dell'utente e la consegna iterativa per l'eccellenza ingegneristica. Vediamo come.

**Che cos'è lo sviluppo rapido di applicazioni?

Lo sviluppo rapido di applicazioni è un approccio adattativo allo sviluppo del software che privilegia cicli di distribuzione più brevi rispetto ai lunghi processi tradizionali.

Ha guadagnato popolarità negli anni '80, quando Barry Boehm, James Martin e altri lo hanno proposto come alternativa al modello Waterfall, allora dominante, che criticavano per la sua rigidità e inefficienza.

Le caratteristiche che definiscono il RAD sono le seguenti.

Piccole iterazioni

Il RAD incoraggia i team a costruire piccole parti di un grande prodotto, creando unità interconnesse con iterazioni più brevi lead time più brevi . In questo modo è più facile eseguire il debug/migliorare queste parti in modo indipendente.

Adattabilità

La metodologia RAD si concentra sull'adattabilità e sulla riduzione dei rischi. Consente ai team di sviluppo di identificare tempestivamente i rischi, di evolvere con il mercato e di realizzare prodotti che soddisfino le esigenze dei clienti.

Progettazione centrata sull'utente

Il RAD dà priorità alle esigenze e ai feedback degli utenti rispetto ai piani. La prototipazione per valutare la reazione dei clienti è un processo chiave del RAD.

Strumenti e automazioni

Lo stack di software per lo sviluppo rapido di applicazioni è un aspetto critico per garantire i risultati dello sviluppo. I team RAD utilizzano strumenti come il low-code, la progettazione basata su componenti, la riutilizzabilità del codice, ecc. per garantire che il lavoro manuale sia ridotto al minimo e che gli sviluppatori possano concentrarsi sulle attività ad alto valore.

La metodologia di sviluppo rapido delle applicazioni si è poi integrata con i metodi contemporanei di flussi di lavoro agili e pratiche. Ecco come.

Fasi dello sviluppo rapido di applicazioni

Lo sviluppo rapido di un'applicazione consiste in quattro fasi progettate per ottenere il miglior risultato possibile.

Il modello RAD

Fase di piano dei requisiti

Questo è il primo passaggio di RAD, in cui il team del progetto esegue la pianificazione dei requisiti piano di gestione dei requisiti dell'applicazione.

Obiettivi : Allineare la visione del progetto con gli obiettivi aziendali e le esigenze degli utenti, garantendo che il prodotto finale affronti efficacemente il gap di mercato identificato

: Allineare la visione del progetto con gli obiettivi aziendali e le esigenze degli utenti, garantendo che il prodotto finale affronti efficacemente il gap di mercato identificato Partecipanti chiave : Analisti aziendali, project manager e potenziali utenti

: Analisti aziendali, project manager e potenziali utenti Risultati: Delineare le esigenze aziendali, l'ambito del progetto, gli oggetti, le funzionalità/funzioni e i vincoli

La fase di piano imposta il processo di progettazione e sviluppo.

Fase di progettazione dell'utente

Successivamente, ci si concentra sulla visualizzazione e sulla progettazione dell'esperienza utente (UX) attraverso workshop, prototipi e iterazioni basate sul feedback dell'utente.

Obiettivi : Comprendere e cristallizzare un progetto che soddisfi adeguatamente le esigenze dell'utente

: Comprendere e cristallizzare un progetto che soddisfi adeguatamente le esigenze dell'utente Partecipanti chiave : Analisti di sistema, ricercatori UX, designer UI/UX

: Analisti di sistema, ricercatori UX, designer UI/UX Risultati: Iterazione e prototipazione di un'interfaccia intuitiva e coinvolgente

Fase di costruzione rapida

Una volta progettato, è il momento di sviluppare. In questo modello, i team di ingegneri utilizzano un numero di strumenti di sviluppo rapido delle applicazioni, piattaforme low-code, approcci basati su componenti e riutilizzo del codice per la programmazione, l'integrazione delle unità e alcuni test.

Obiettivi : Sviluppo rapido di app ad alta qualità

: Sviluppo rapido di app ad alta qualità Partecipanti chiave : Sviluppatori, analisti della qualità e utenti

: Sviluppatori, analisti della qualità e utenti Risultati: Software in funzione pronto per la distribuzione

Cutover

La fase di cutover è simile alla fase di implementazione nello sviluppo software tradizionale. Copre la fase finale test agile , la formazione degli utenti e il supporto al sistema per garantire una transizione senza problemi all'ambiente live.

Obiettivi : Garantire che l'app funzioni perfettamente in condizioni reali

: Garantire che l'app funzioni perfettamente in condizioni reali Partecipanti chiave : DevOps e agile i team sono coinvolti nel processo di distribuzione e rilascio

: DevOps e agile i team sono coinvolti nel processo di distribuzione e rilascio Risultati: Un'app funzionale, utilizzabile e incentrata sull'utente, rilasciata in produttività

All'interno del modello RAD, queste quattro fasi sono comunemente seguite. Esse costituiscono la struttura di base del processo seguito dai team di sviluppo software.

Tuttavia, queste sono solo le fondamenta. In dipendenza di vari fattori, il team di sviluppo interpreta questo processo in modi diversi. Possono aggiungere fasi e passaggi in base alle loro esigenze specifiche.

Per esempio, un team che sviluppa un'app bancaria potrebbe avere un passaggio aggiuntivo nel piano dei requisiti per le esigenze di sicurezza. Un'azienda SaaS potrebbe aggiungere una fase di eccellenza del software all'interno della costruzione per ridurre al minimo il debito tecnologico.

Di seguito sono riportati alcuni dei thread più comuni che si sono evoluti dalla filosofia RAD.

Le metodologie di sviluppo rapido delle applicazioni

Il modello di sviluppo rapido delle applicazioni è vario e facilita uno sviluppo più rapido e risultati di qualità superiore. Esploriamo di seguito le metodologie RAD chiave.

Sviluppo software agile

Lo sviluppo software agile è una delle metodologie RAD più diffuse. Agile è un approccio flessibile e iterativo che si concentra su piccole e rapide iterazioni basate sul feedback dei clienti.

Lo sviluppo agile segue le pratiche RAD, quali:

Piccole iterazioni

Cicli di rilascio brevi

Automazioni per i test e il deployment

Sviluppo iterativo basato sul feedback del cliente

Miglioramento continuo

Ad esempio, una startup che sta costruendo un'app per lo shopping online utilizzerebbe metodologie agili per dare priorità alle funzionalità/funzione, accelerare i lanci e adattarsi alle tendenze del mercato. Scrum, Kanban e DevOps sono esempi popolari di metodologie agili.

Per saperne di più DevOps vs agile per vedere come si integrano tra loro.

Modello a spirale

La spirale è un approccio allo sviluppo del software basato sul rischio. Dà priorità all'identificazione dei modelli e dei fattori di rischio nelle prime fasi del processo di sviluppo processo di sviluppo della produttività e la costruzione di applicazioni per mitigare tale rischio.

Oltre alle normali pratiche RAD, la spirale si concentra anche su:

Rischi aziendali e rischi tecnologici

Identificazione dei rischi attraverso l'interazione con l'utente

Prototipazione rapida per ridurre al minimo i rischi

Lavorare su prove empiriche raccolte dalla ricerca/feedback dell'utente

Il modello a spirale è più adatto ai settori e ai progetti ad alto rischio. Un'app bancaria o un'app di cartelle cliniche sono esempi naturali. Tuttavia, le applicazioni che raccolgono dati o pagamenti in diversi settori potrebbero trarre vantaggio dall'utilizzo del modello a spirale.

Sviluppo iterativo e incrementale

Lo sviluppo iterativo e incrementale si riferisce alla costruzione di un sistema attraverso cicli ripetuti sistematicamente (iterativo) e porzioni più piccole alla volta (incrementale). Alla fine di ogni iterazione/incremento viene costruita una nuova versione del prodotto.

Che sia realizzato con metodi RAD o tradizionali, lo sviluppo iterativo/incrementale è un approccio utilizzato da tempo. Persino i prodotti MS Office e SAP degli anni '90 venivano aggiornati ogni pochi anni. Ciò che è cambiato con il RAD è la velocità e la precisione con cui le organizzazioni possono creare nuove funzionalità/funzione, correggere bug e migliorare le prestazioni.

Modello di sviluppo iterativo (Immagine: Wikimedia Commons )

Prototipazione del software

La prototipazione del software è un approccio RAD che si basa sulla creazione di prototipi o versioni incomplete del programma prima del suo effettivo sviluppo, per abbreviare i cicli di iterazione e risparmiare sui costi.

Ciò consente agli sviluppatori di creare una versione dell'applicazione che cattura le funzionalità/funzione essenziali, permettendo loro di testare le funzioni e apportare modifiche prima di finalizzare il progetto.

Per istanza, i designer possono disegnare innumerevoli schizzi per l'interfaccia dell'app e testarli con il pubblico prima di creare l'interfaccia utente finale. Gli sviluppatori possono costruire prototipi utilizzabili per testare il percorso dell'utente prima di integrare l'interfaccia utente progettata o di creare immagini specifiche per il marchio.

Le app dirompenti utilizzano i prototipi anche per testare l'adeguatezza del prodotto al mercato. Per esempio, un gioco di realtà virtuale radicalmente nuovo potrebbe costruire un prototipo e lanciarlo agli utenti beta per ottenere un feedback prima di investire in uno sviluppo serio.

Progettazione congiunta di applicazioni (JAD)

La progettazione congiunta dell'applicazione (JAD) è un approccio RAD che mira a ridurre al minimo i fallimenti del prodotto coinvolgendo i vari soggetti interessati fin dall'inizio. Area del metodo di sviluppo dinamico del sistema (DSDM), il JAD dà priorità alla collaborazione tra clienti, utenti, analisti di sistema e team di sviluppo durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Ad esempio, se state utilizzando il JAD per sviluppare un CRM personalizzato, dovrete includere le seguenti parti interessate nel processo di progettazione dell'applicazione.

Venditori (utenti della produttività)

Responsabili commerciali (utenti di funzionalità specifiche, come report/funzioni)

Team di marketing (utenti di funzionalità specifiche, come le campagne email o il re-targeting)

Teams (che gestiscono/ospitano/integrano l'app)

In dipendenza del prodotto che state costruendo, dei vostri utenti, del mercato, della proposta di valore, ecc. Ad istanza, se state lanciando un prodotto completamente nuovo in un mercato "oceano blu", la prototipazione riduce i rischi di fallimento. D'altro canto, se state costruendo un prodotto in uno spazio affollato e ad alto rischio, il modello a spirale aiuta a prevenire gli errori.

Tuttavia, qualunque sia il modello scelto, il RAD offre straordinari vantaggi rispetto agli approcci tradizionali.

Sviluppo rapido di applicazioni rispetto ad altri modelli di sviluppo software

Esistono diversi modelli di sviluppo del software utilizzati oggi dalle organizzazioni, con differenze minime ma significative tra uno e l'altro. Fondamentalmente, molti di questi modelli rientrano in una delle due categorie: Sequenziale o evolutivo.

Metodologie di sviluppo del software (Fonte immagine: Wikimedia Commons )

il modello sequenziale di sviluppo del software prevede che una fase successiva inizi solo quando la fase precedente è stata completata. Questo è l'approccio tradizionale, a lungo seguito dalle organizzazioni di ingegneria.

Il modello a cascata e il modello a V sono esempi di approcci sequenziali allo sviluppo del software.

Il modello evolutivo è l'approccio moderno, incentrato sull'utente e adattivo allo sviluppo del software. Agile, Scrum, Kanban, programmazione estrema e tutti gli altri approcci RAD rientrano in questa categoria.

Le differenze fondamentali e i vantaggi del RAD rispetto ai modelli tradizionali/sequenziali sono i seguenti.

Agilità rispetto alla disciplina

Gli approcci tradizionali si concentravano sulla disciplina, mettendo un passaggio dopo l'altro. Questo rendeva difficile fare un passaggio indietro e ricalibrare quando necessario.

RAD è agile e iterativo. È più adattabile all'evoluzione del mercato e più indulgente nei confronti degli errori (che, come sappiamo, sono inevitabili).

Ciclico piuttosto che lineare

I modelli tradizionali sono lineari, un passaggio dopo l'altro. In questo approccio c'è poco spazio per le deviazioni. Se un evento costringe a una deviazione, come la pandemia che obbliga a lavorare da casa, il costo di questa scelta sarebbe estremamente elevato.

Il RAD riduce al minimo il costo del cambiamento. Identificando tempestivamente i rischi e gli errori, previene le perdite e preserva la posizione sul mercato.

Feedback sui piani

Anche se i modelli sequenziali incorporavano la ricerca sugli utenti, facevano piani concreti e costruivano applicazioni basate su di essi. Un ciclo di sviluppo più lungo significava che il feedback dei clienti era troppo tardivo o troppo importante da incorporare.

La pianificazione di RAD prevede cicli brevi, in genere 1-2 sprint alla volta. Questo permette ai team di sentire il polso dell'utente e di costruire prodotti che l'utente stesso utilizzerebbe volentieri e pagherebbe.

Incrementi piuttosto che big-bang

I modelli tradizionali prevedevano lanci in grande stile di prodotti o aggiornamenti che potevano essere accolti o meno dagli utenti.

RAD introduce cambiamenti in piccoli incrementi basati sul feedback dei clienti. Aiuta gli utenti ad adattarsi gradualmente al cambiamento.

Collaborazione più che specializzazione

Nei modelli tradizionali c'erano designer specializzati, sviluppatori dell'interfaccia utente, sviluppatori front-end, sviluppatori back-end, specialisti delle operazioni, analisti aziendali, ecc. Ognuno di loro conosceva la propria parte del processo. Qualsiasi conoscenza comune dipendeva fortemente dalla loro capacità di trasferire efficacemente le informazioni.

RAD incoraggia i team interfunzionali a lavorare insieme. I team aziendali e gli sviluppatori full-stack lavorano in tandem. Tutti devono entrare in empatia con l'utente finale, riducendo al minimo la perdita di informazioni e di contesto. Questo aiuta le aziende a essere più centrate sull'utente invece che sul processo.

Per sfruttare questi vantaggi nella vostra organizzazione è necessaria una solida implementazione di RAD. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare il viaggio.

Come implementare lo sviluppo rapido di applicazioni

Per implementare e seguire con esito positivo le pratiche di sviluppo rapido delle applicazioni nella vostra organizzazione, è necessario:

Una solida base tecnologica: Strumenti e processi orientati al RAD

Un cambiamento di mentalità: Verso piccoli incrementi e feedback del cliente, invece di piani rigidi e processi lineari

Esaminiamo di passaggio come implementare il RAD nella vostra organizzazione e come sfruttare ClickUp per lo sviluppo software per semplificare il processo.

1. Pensare a piccoli incrementi

I leader dello sviluppo software di solito considerano le produttività come cose grandi e complesse che richiedono anni per essere costruite. La loro visione tende a essere il forte alla fine del regno.

RAD ha bisogno di pensare per mattoni. Ogni grande progetto deve essere scomposto nelle sue parti più piccole e significative per essere sviluppato. Attività di ClickUp consente di organizzare i progetti in attività, sottoattività e liste di controllo. Ciascuna di esse può essere lavorata in modo indipendente, anche se ha dipendenze da altre attività o fa parte di un flusso di lavoro agile.

Rimanete in carreggiata, monitorate lo stato di avanzamento e tenete tutti informati in modo semplice con ClickUp Tasks

2. Imparate a essere iterativi

Pianificate brevi sprint di una o due settimane ciascuno per creare funzionalità/funzione del prodotto. In ogni sprint, combinate funzionalità correlate in modo da mantenere intatta la conoscenza del contesto.

Utilizzare Sprints di ClickUp per gestire le attività di sviluppo, stabilire le priorità del lavoro in base al feedback e garantire uno stato continuo.

Automazioni delle attività e dei flussi di lavoro ripetitivi del project management con Automazioni di ClickUp . Utilizzate una delle oltre 100 automazioni predefinite per aggiornare gli stati delle attività, assegnare attività in base a trigger e notificare ai membri del team le modifiche.

Automazione dei flussi di lavoro con ClickUp Automazioni

3. Raccogliere, analizzare e utilizzare il feedback

Create canali formali e informali per consentire agli utenti di fornire un feedback sull'applicazione.

Impostare strumenti per monitorare l'uso dell'app e identificare le funzionalità/funzione più richieste

Distribuire applicazioni personalizzateModuli ClickUp per raccogliere il feedback degli utenti su usabilità, funzioni e soddisfazione dell'utente

Consente di documentare i feedback raccolti attraverso ricerche sugli utenti, focus group, interviste, ecc.

4. Favorire la collaborazione interfunzionale

L'efficacia del RAD dipende dalla capacità del team interfunzionale di ideare, collaborare e costruire insieme.

Utilizzare Documenti ClickUp per creare un repository centrale della documentazione del progetto, delle linee guida e dei feedback degli utenti. Modificate i documenti in modo collaborativo, taggate gli utenti, lasciate commenti e ricavate direttamente elementi di azione.

Favorire la comunicazione in tempo reale nel contesto di ogni attività con commenti e menzioni annidati. Discutete, ideate, discutete e create funzionalità/funzione differenziate con le attività di ClickUp.

Riunite il team virtuale per sessioni di brainstorming con Lavagne online di ClickUp . Revisione dei progetti, definizione delle priorità delle attività, pulizia del backlog, ecc. Organizzare visivamente i prototipi nelle varie fasi per vedere ciò che richiede attenzione e agire.

Visualizzare i flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp

5. Ottimizzare le operazioni

Nell'ambito del RAD, esistono diversi metodi e pratiche, ognuno dei quali richiede un approccio unico al project management. Personalizzate ClickUp per gestire lo sviluppo delle app a modo vostro.

Utilizzate gli stati personalizzati di ClickUp per monitorare lo stato dei prototipi dall'ideazione al feedback e al perfezionamento.

Accelerate i processi con i modelli di ClickUp. Create modelli personalizzati di liste di controllo e applicateli rapidamente a più attività.

Ottenete informazioni in tempo reale sul progetto con le dashboard e gli strumenti di reportistica di ClickUp. Misurate lo stato di avanzamento, l'utilizzo delle risorse e le metriche di performance per adattare le tecniche di project management alle vostre esigenze trasformazione agile .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/LP\_Dashboard-Update\_v5-vp9-chrome.gif ClickUp Dashboard /$$$img/

Ottenete informazioni in tempo reale sul vostro progetto con ClickUp Dashboard

6. Coinvolgete tutti gli stakeholder

Il RAD richiede il coinvolgimento di più stakeholder aziendali oltre al team di ingegneri.

Le funzionalità/funzione di ClickUp, come le visualizzazioni condivise, l'accesso degli ospiti e i moduli di feedback, sono progettate per migliorare il coinvolgimento degli stakeholder. Utilizzate ClickUp per:

Creare un report personalizzato sullo stato di avanzamento per il cliente/sponsor del progetto

Abilitare l'accesso degli utenti ospiti agli stakeholder aziendali per partecipare alle discussioni, rispondere alle domande, ecc.

Condividere collegamenti pubblici a documenti/attività collegate per consentire agli utenti aziendali di approvare requisiti/documentazione

Accelera la tua auto da corsa RAD con ClickUp

Il software deve evolversi al ritmo della domanda del mercato, delle esigenze dei clienti e dei prodotti della concorrenza. Lo sviluppo rapido di applicazioni consente proprio questo. Tuttavia, implementare correttamente i metodi RAD può essere una sfida.

Con il software di sviluppo prodotti di ClickUp, non avete nulla di cui preoccuparvi.

ClickUp è stato progettato per consentire lo sviluppo di software collaborativo, iterativo e incentrato sull'utente. Consente di ottenere la velocità, la precisione, la qualità e l'efficienza di cui RAD ha bisogno. Aiuta i team interfunzionali a collaborare, iterare e creare prodotti migliori.

Sia che stiate usando il RAD per costruire un nuovo prodotto dirompente o per rafforzare un prodotto esistente, ClickUp può dare rapidamente vita alla vostra visione.

Sia che stiate sviluppando un'app innovativa, una soluzione software incentrata sul cliente o uno strumento interno per aumentare la produttività, ClickUp fornisce la struttura, la flessibilità e gli strumenti necessari per dare vita alla vostra visione in modo rapido e positivo.

Iniziate oggi stesso il vostro viaggio verso lo sviluppo rapido di app. Provate gratuitamente ClickUp .