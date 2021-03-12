Uno sguardo al futuro del lavoro da remoto con Safety Wing

Un mondo gestito da lavoratori remoti è all'orizzonte da molto tempo e le difficoltà del 2021 non hanno fatto altro che avvicinarlo alla realtà. Man mano che comprendiamo i vantaggi del lavoro da remoto e le start-up crescono per facilitare questi lavoratori indipendenti dalla posizione, possiamo solo supporre che questa nuova forza lavoro remota sia destinata a rimanere.

Ma come sarà il futuro del lavoro da remoto e chi sono le menti dietro alla sua crescita? Discutiamo alcune delle tendenze emergenti del lavoro da remoto che daranno forma al futuro del lavoro, nonché le nuove tecnologie e le aziende che lo rendono possibile.

Il posto di lavoro cambierà?

Per farla breve, il posto di lavoro deve cambiare. Non ci sono alternative.

Non solo per via dell'elefante nella stanza (ehm COVID-19), ma perché il mondo del lavoro stava già cambiando prima che la pandemia diventasse una notizia importante. Le aziende con la tecnologia, la lungimiranza e i dipendenti di mentalità aperta sono passate dall'ufficio a questo nuovo mondo incentrato sul COVID senza troppe interruzioni. Coloro che hanno faticato ad adattarsi hanno purtroppo incontrato molti ostacoli lungo il percorso e alcuni hanno persino chiuso i battenti.

Con sempre più aziende che assecondano i lavoratori remoti, c'è stata una corsa frenetica per aiutarli. Questo enorme afflusso di lavoratori remoti temporanei ci ha dato un'incredibile visione di come potrebbe essere il mondo con una percentuale più alta di lavoratori remoti e ha aperto ancora più aziende alla possibilità di una forza lavoro remota.

Quali sono le tendenze del lavoro da remoto più in voga al momento?

Ogni nuovo anno porta con sé delle sfide e non c'è dubbio che il 2021 sia stato un anno difficile per tutti. Nonostante le versioni di prova e le tribolazioni, dalle comunità di lavoratori indipendenti dalla posizione geografica stanno emergendo alcune tendenze chiare, molte delle quali probabilmente continueranno nel prossimo futuro.

Esodo dalle città

Con i lockdown nazionali in atto in tutto il mondo, il fascino delle grandi città sembra essere in una spirale discendente. Le vivaci scene sociali, i centri culturali e gli splendidi paesaggi urbani che tutti conosciamo e amiamo sono giunti a un punto morto. Al loro posto, ci ritroviamo con affitti esorbitanti, strade vuote e una mancanza di spazi verdi.

Il COVID-19 ha portato molti di noi a rivalutare le proprie priorità. La ricerca di aria fresca, spazi verdi e una vita accessibile sembrano essere in cima alla lista, mentre molti di noi fuggono dalle strade della città verso la campagna.

Software innovativo per il lavoro da remoto

Non esageriamo quando diciamo che il mondo del lavoro da remoto non esisterebbe senza l'aiuto della tecnologia. Le app per la produttività, i software per videoconferenze, i sistemi di messaggistica sicura e tutto ciò che ne consegue rendono facile gestire un'azienda da remoto senza intoppi. La necessità di uno spazio ufficio permanente, quei buoni vecchi mattoni tradizionali, sta diventando sempre più obsoleta.

Cosa supporta la crescita del lavoro da remoto?

Software remoto.

I progressi tecnologici e le aziende lungimiranti hanno entrambi contribuito in modo significativo alla diffusione del lavoro da remoto nel mondo, consentendo ai lavoratori remoti di superare facilmente i confini. Qualche tempo fa, l'idea del lavoro da remoto era considerata assurda. Ma chi poteva biasimarli? All'epoca non esistevano reti private virtuali, software per conferenze di gruppo o strumenti di lavoro da remoto che aiutassero a rimanere connessi.

Al giorno d'oggi, aprire un'azienda completamente online è un processo semplice e diretto grazie a programmi come l'e-Residency estone. Esistono diverse aziende che ti aiutano ad assumere, inserire e retribuire i dipendenti ovunque si trovino nel mondo. Gestire i team è più facile che mai grazie alla piattaforma di produttività ClickUp; le riunioni del team possono essere organizzate con un semplice clic su un pulsante con Zoom, e puoi persino avere un distributore d'acqua virtuale negli uffici online come TeamFlow.

Benefici per i dipendenti remoti

Da quando l'idea dei nomadi digitali e del lavoro da remoto ha preso vita intorno al Millennio, pensatori intelligenti hanno messo in comune le loro risorse e hanno assecondato il mercato. Oggi non è mai stato così facile ottenere tutto ciò di cui hai bisogno con solo un laptop in mano e una connessione Internet affidabile. Le aziende stanno comprendendo i vantaggi di un bacino di talenti globale, ma lo stesso vale per i lavoratori da remoto: le opzioni di lavoro non hanno più confini geografici. Non devi scegliere tra le aziende che assumono nella tua zona, sei libero di scegliere tra aziende di tutto il mondo.

Per questo motivo, le aziende hanno capito che offrire semplicemente posizioni da remoto non è sufficiente: i dipendenti si aspettano determinati benefici, come orari di lavoro più flessibili, assistenza sanitaria, ferie retribuite e altro ancora. Ci sono aziende che stanno costruendo il miglior futuro possibile per il lavoro da remoto con prodotti come Remote Health di SafetyWing: un'assicurazione sanitaria globale per tutto il team, indipendentemente dal luogo in cui vive. A differenza delle aziende tradizionali che assumono localmente, le aziende remote hanno un bacino di talenti più ampio da cui attingere, rendendo l'assicurazione sanitaria una sfida enorme. Con il prodotto unico di SafetyWing, non importa dove si trovano i tuoi dipendenti, perché sono tutti coperti in tutto il mondo con lo stesso piano facilmente personalizzabile.

Con gli strumenti giusti per svolgere il proprio lavoro, le aziende che in origine erano bloccate nelle loro abitudini stanno diventando molto più aperte alla possibilità del lavoro da remoto. Questo, a sua volta, genera un aumento dei lavoratori da remoto, incoraggiando un numero maggiore di aziende a soddisfare le esigenze di questo settore emergente. Si crea così un bellissimo ciclo di crescita continua. O almeno, così speriamo!

Quali sono le tendenze del lavoro da remoto del futuro?

Con due terzi delle aziende in tutto il mondo che hanno in piano di mantenere le politiche di lavoro da remoto adottate durante la pandemia, sembra che queste tendenze siano destinate a durare.

La nascita del "luogo di lavoro ibrido"

Sebbene non ci aspettiamo che tutte le aziende passino esclusivamente al lavoro da remoto, è possibile che molte scelgano di adottare un sistema ibrido. In questo caso, una parte del team principale lavora presso la sede dell'azienda, mentre gli altri lavorano da casa. Il vantaggio di questo sistema ibrido è che offre all'azienda il meglio di entrambi i mondi: accesso ai dipendenti più talentuosi a livello globale e maggiore flessibilità, pur mantenendo una forte cultura aziendale.

Le start-up continueranno a concentrarsi sui servizi di lavoro da remoto

I lavoratori autonomi da remoto e le aziende che desiderano passare al lavoro da remoto sono costantemente alla ricerca di soluzioni per semplificare le loro operazioni quotidiane. Infatti, secondo il Future Workforce Report 2020 di Upwork, il 77% dei liberi professionisti afferma che la tecnologia ha migliorato le loro possibilità di trovare lavoro. Passare dal luogo di lavoro tradizionale a un luogo di lavoro virtuale richiede un approccio completamente diverso e una serie di strumenti completamente nuovi. Con l'ingresso sul mercato dei millennial e dei dipendenti della Generazione Z, assisteremo sicuramente a molte più innovazioni in questo campo.

Concentrati sul benessere mentale e sulla comunicazione nella "vita reale"

Un problema enorme che molti lavoratori da remoto devono affrontare è la solitudine, principalmente a causa della mancanza di connessione con i colleghi. Gli esseri umani sono socievoli per natura e lavorare da remoto può essere incredibilmente isolante.

Così come è responsabilità dei lavoratori mantenere una buona socialità, è altrettanto responsabilità dei loro manager facilitare la connettività in tempo reale tra i team. I dipendenti devono sapere che sono una parte preziosa dell'azienda, sia che si trovino in un ufficio o su una spiaggia alle Barbados. Le videochiamate regolari sono solo una parte della soluzione. Ma con i team sempre più sparsi in tutto il mondo, i manager devono essere più creativi nelle attività di team building.

Settimane lavorative più brevi

Secondo un recente sondaggio condotto da CoSo Cloud, il 77% dei lavoratori da remoto afferma di essere molto più produttivo quando lavora da casa. In teoria, questo aumento della produttività consente ai lavoratori di ridurre la settimana lavorativa pur continuando a percepire lo stesso stipendio. Al di là del mondo del lavoro da remoto, molte aziende stanno andando controcorrente introducendo la settimana lavorativa di quattro giorni. Sono ansiose di dimostrare che quattro giorni alla settimana alla massima produttività equivalgono alla stessa quantità di lavoro di una settimana di cinque giorni con un livello di produttività ridotto.

Conclusione

Non c'è dubbio che il lavoro da remoto presenti ancora dei problemi.

Si può sentire la solitudine, è fin troppo facile distrarsi nei giorni in cui non si ha voglia di fare nulla e non ci sono colleghi intorno a dare quella spinta in più che potrebbe servire. Per non parlare degli ostacoli che dobbiamo superare con una comunicazione efficace e in tempo reale.

Fortunatamente, con la velocità con cui la tecnologia sta avanzando e gli investimenti che sia le aziende che i singoli individui stanno facendo nel lavoro da remoto, sembra che presto tutto questo non avrà più importanza.

Alcuni dei cervelli più brillanti del mondo stanno collaborando per creare strumenti innovativi, software intelligenti e persino villaggi virtuali che potrebbero risolvere tutti i nostri problemi legati al lavoro da remoto.

Con un forte team di pensatori innovativi che sostengono il mondo del lavoro da remoto, le possibilità per il suo futuro sono infinite. Sta a noi rendere il mondo del lavoro da remoto migliore e accessibile a tutti: attraverso la collaborazione e la condivisione delle conoscenze, mantenendo le aziende ad uno standard più elevato e chiedendo assistenza sanitaria e benefici a livello globale, senza aver paura di creare qualcosa che ancora non esiste.

Quindi, se sei un lavoratore da remoto o gestisci un team remoto, contattaci e facci sapere: di cosa hai bisogno per rendere la tua azienda un ottimo posto di lavoro?