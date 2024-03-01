i 10 migliori libri sulle abitudini per imparare e sviluppare abitudini durature

Le abitudini sono architetti invisibili che formano silenziosamente le nostre azioni, i nostri pensieri e, in definitiva, la nostra vita.

Padroneggiando l'arte di formattare le abitudini, è possibile ottenere una crescita personale, una mentalità produttiva e una vita soddisfacente.

Se volete migliorare la vostra salute, la vostra creatività o raggiungere obiettivi ambiziosi, il libro giusto può essere la vostra bussola in questo viaggio di trasformazione.

Abbiamo stilato un elenco di 10 libri che vi insegneranno a sviluppare sane abitudini per migliorare la vostra vita.

10 Migliori libri sulle abitudini da leggere nel 2024

Immergetevi in questi 10 libri potenti, selezionati meticolosamente per fornirvi strategie pratiche e prospettive approfondite sul potere del cambiamento delle abitudini:

1. Abitudini atomiche di James Cancellati

Autore: Jamеs Cancellate

Jamеs Cancellate Numero di pagine: 270

270 Anno di pubblicazione: 2018

2018 Durata stimata di lettura: 3 ore e 55 minuti

3 ore e 55 minuti Valutazioni: 4.8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)



Da fare per cambiare in meglio la vostra vita ma non sapete da dove cominciare? Se sì, questo libro fa per voi. Abitudini atomiche è un bestseller numero 1 del New York Times che svela i segreti della formazione delle abitudini basandosi su ricerche all'avanguardia e su esempi di vita reale.

Le quattro leggi di Clear sul cambiamento del comportamento - spunto, desiderio, risposta e ricompensa - e i consigli pratici fanno di questo libro una risorsa preziosa per chiunque cerchi un cambiamento duraturo. Scoprirete anche il segreto non così ovvio di come apportare piccoli miglioramenti incrementali che nel tempo portano a grandi risultati.

Se volete perdere peso, aumentare la produttività, migliorare le vostre relazioni o raggiungere qualsiasi altro obiettivo, questo libro vi mostrerà come sfruttare il potere delle abitudini atomiche.

Citazione dal libro

_Quando vi innamorate del processo piuttosto che del prodotto, non dovete aspettare per darvi l'autorizzazione a essere felici. Potete essere soddisfatti ogni volta che il vostro sistema è in funzione"

Jamеs cancellate

Chiavi di lettura delle Abitudini Atomiche

Concentratevi su piccoli cambiamenti sostenibili piuttosto che su obiettivi drastici

Rendete le vostre abitudini facili da iniziare e difficili da interrompere. Usate spunti e ricompense per triggerare e rinforzare il vostro comportamento

Incastrare le buone abitudini in quelle già esistenti per facilitarne l'implementazione

Cosa dicono i lettori

seguire i semplici passaggi illustrati in questo libro ha migliorato il modo in cui ho impostato e raggiunto gli obiettivi per la mia attività e la mia trasformazione personale, il modo in cui guardo e svolgo le attività quotidiane legate alla salute e al benessere e la mia vita personale"_

2. Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci di Stephen R. Covey

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-625-919x1400.png 2. Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci di Stephen R. Covey /$$$img/

Autore: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Numero di pagine: 464

464 Anno di pubblicazione: 1989

1989 Durata stimata di lettura: 6 ore e 41 minuti

6 ore e 41 minuti Valutazione: 4,8/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Cosa rende alcune persone più positive di altre? Come si possono raggiungere i propri obiettivi e vivere una vita significativa? Queste sono alcune delle domande a cui risponde questo libro.

Questo classico sul potere delle abitudini esplora principi senza tempo per l'efficacia personale e professionale. Le sette abitudini di Covey ad alta produttività, dall'indipendenza alla sinergia, forniscono un quadro per una vita soddisfacente e produttiva.

Questo libro insegna come sviluppare abitudini di lavoro che vi aiuteranno a diventare più proattivi, indipendenti, interdipendenti e sinergici. Scoprirete anche come allineare le vostre azioni ai vostri valori, comunicare efficacemente e risolvere i problemi in modo creativo.

Citazione dal libro

Semina un pensiero, raccogli un'azione; semina un'azione, raccogli un'abitudine; semina un'abitudine, raccogli un carattere; semina un carattere, raccogli un destino.

Stephen R. Covey

I punti chiave de Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci

Cambiare i propri paradigmi e principi. Adottare una mentalità di responsabilità, iniziativa e visione

Abbracciare l'etica del carattere. Costruite il vostro carattere su valori universali e duraturi, non su tratti superficiali

Padroneggiare le sette abitudini per raggiungere la realizzazione personale, costruire relazioni più forti e contribuire in modo significativo alle comunità e alle organizzazioni

Cosa dicono i lettori

consiglio vivamente questo libro a tutti coloro che cercano di stabilire abitudini migliori. Si possono riepilogare/riassumere in una o due pagine, ma leggere l'intero libro aiuta davvero a mettere le cose in prospettiva. Raccomanderei sicuramente questo libro a tutti coloro che vogliono migliorare la propria vita"_

3. Cambiare: Come cambiare le cose quando il cambiamento è difficile di Chip e Dan Heath

Autori: Chip & Dan Heath

Chip & Dan Heath Numero di pagine: 305

305 Anno di pubblicazione: 2010

2010 Durata stimata di lettura: 5 ore e 40 minuti

5 ore e 40 minuti Valutazione: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Il cambiamento è difficile ma non impossibile. Questo è il messaggio di questo libro, che esplora la psicologia del cambiamento e come superarlo. Gli autori utilizzano la metafora del Cavaliere e dell'Elefante per illustrare i due aspetti della nostra mente: quello razionale e quello emotivo.

Introducono inoltre il concetto di Sentiero, che rappresenta l'ambiente e la situazione. La comprensione di questi tre elementi insegna a dirigere il Cavaliere, a dare forma all'Elefante e a cancellare il Sentiero per un esito positivo del cambiamento.

Gli autori offrono strategie attuabili per formare abitudini, modificare il comportamento e motivare individui e organizzazioni ad abbracciare un cambiamento positivo.

Citazione dal libro

Perché le abitudini sono così importanti? Sono, in sostanza, il pilota automatico del comportamento

Chip Heath

Chiave di lettura dell'interruttore

Il cavaliere, l'elefante e il sentiero: Comprendere le forze interne che influenzano il comportamento umano

Dirigere il cavaliere: Motivare la parte razionale della mente attraverso fatti e dati

Formare l'elefante: Affrontare la resistenza emotiva attraverso un rinforzo positivo e una direzione chiara

Cosa dicono i lettori

switch" insegna un processo specifico per attuare il cambiamento. È prevalentemente mirato al cambiamento all'interno di un'organizzazione, ma potrebbe essere applicato con altrettanta facilità alla vita in generale. Gli autori lo hanno scritto appositamente per persone con risorse limitate e poca autorità"_

4. Piccole abitudini di B.J. Fogg

Autore: B.J. Fogg

B.J. Fogg Numero di pagine: 320

320 Anno di pubblicazione: 2019

2019 Durata stimata di lettura: 5 ore e 55 minuti

5 ore e 55 minuti Valutazione: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Pensate che cambiare le vostre abitudini sia difficile? Ripensateci. Questo libro vi insegna a creare piccole abitudini che possono trasformare la vostra vita. Le piccole abitudini sono azioni piccole, facili e specifiche che si possono eseguire in meno di un minuto.

Si basano sul vostro comportamento e sulla vostra motivazione, e richiedono poco lavoro richiesto o forza di volontà. Creando piccole abitudini nel corso del tempo, si possono ottenere risultati a lungo termine, come migliorare la salute, costruire ricchezza o favorire le relazioni.

Citazione dal libro

_Per creare abitudini di esito positivo e cambiare i vostri comportamenti, dovete fare tre cose. Smettere di giudicarsi. Prendete le vostre aspirazioni e scomponetele in piccoli comportamenti. Accogliere gli errori come scoperte e usarli per andare avanti

B.J. Fogg

I punti chiave di Tiny Habit

Iniziare con abitudini così piccole da essere quasi impossibili da contrastare

Concentrarsi sul rendere le abitudini piacevoli e gratificanti

Abbinare le nuove abitudini alle routine esistenti per facilitarne l'attuazione

Cosa dicono i lettori

il libro "Tiny Habits" si basa sulla ricerca innovativa sulle abitudini condotta dal Prof. BJ Fogg di Stanford. Il libro fornisce una comprensione approfondita ma di facile lettura della scienza che sta alla base delle abitudini. Suggerisce poi strategie e strumenti pratici per inculcare una nuova abitudine o per liberarsi di una indesiderata. Scritto in uno stile colloquiale e con molti esempi tratti dalla vita dell'autore e di altre persone che hanno adottato il Metodo delle Piccole Abitudini, il libro è una lettura interessante. Sono felice di averlo preso in mano"_

5. L'abitudine creativa: Imparala e usala per tutta la vita di Twyla Tharp

Autore: Twyla Tharp

Twyla Tharp Numero di pagine: 256

256 Anno di pubblicazione: 2003

2003 Durata stimata di lettura: 4 ore e 40 minuti

4 ore e 40 minuti Valutazione: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



La creatività non è un dono, è un'abitudine. Questa è la premessa di questo libro, scritto da una delle più celebri coreografe del nostro tempo. Twyla Tharp rivela come ha sviluppato la sua abitudine creativa nel corso di decenni di lavoro artistico e come potete fare anche voi.

Questo libro stimolante incoraggia i lettori a superare i dubbi su se stessi, a sviluppare la disciplina e ad abbracciare una mentalità di crescita. Avrete inoltre accesso a decine di esercizi e sfide che vi aiuteranno a sfruttare il vostro potenziale creativo in qualsiasi campo.

Citazione dal libro

Lettura, conversazione, ambiente, cultura, eroi, mentori, natura: sono tutti biglietti della lotteria della creatività. Grattateli e scoprirete quanto è grande il premio che avete vinto.

Twyla Tharp

I punti chiave dell'abitudine creativa

Coltivare una routine quotidiana che dia priorità alla creatività

Abbracciare l'autodisciplina e superare la paura del fallimento

Trovare ispirazione da fonti diverse e mettersi costantemente alla prova

Cosa dicono i lettori

forse c'è qualcosa in voi che dovete seguire e nutrire. Twyla lo chiama DNA creativo e mi chiedo se tutti lo abbiano in qualche modo. Significa che il vostro pensiero è predisposto all'uno o all'altro tipo di arte. Se vedete un quadro e iniziate a inventare storie nella vostra mente, potreste essere uno scrittore. Se l'immagine vi fa sentire la musica nei vostri pensieri, siete un musicista. Concetto interessante

questo libro dà anche suggerimenti su come gestire i problemi più o meno grandi di un artista, come un blocco creativo o da fare quando il corpo non permette più di fare tutto"_

6. Dollari e senso di Dan Ariely & Jeff Kreisler

Autori: Dan Ariely & Jeff Kreisler

Dan Ariely & Jeff Kreisler Numero di pagine: 288

288 Anno di pubblicazione: 2017

2017 Durata stimata di lettura: 5 ore e 15 minuti

5 ore e 15 minuti Valutazioni: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Questo libro approfondisce la psicologia del denaro, rivelando come i nostri pregiudizi e le nostre emozioni influenzino le decisioni finanziarie. Rivela gli errori più comuni che commettiamo con il denaro, come la spesa eccessiva, il risparmio insufficiente e gli sconti.

Fornisce inoltre consigli pratici su come prendere decisioni finanziarie migliori e sviluppare abitudini finanziarie più sane. Che vogliate risparmiare di più, spendere di meno o investire con saggezza, questo libro vi aiuterà a capire la vostra mente finanziaria e a migliorare la vostra vita economica.

Citazione dal libro

_Quale compreresti? Una camicia da sera al prezzo di $$$a o la stessa camicia da sera, al prezzo di $100, ma "In saldo! 40% di sconto! Solo 60 dollari!"?

Dan Ariely

Chiavi di lettura di Dollars And Sense

Domare il "drago dello sconto" Chiedetevi se comprereste l'elemento in sconto a prezzo pieno e se ne avete davvero bisogno. Pensate a cos'altro potreste fare con quei soldi

Correzione di bozze per il futuro. Comunicate ad amici e familiari i vostri obiettivi finanziari per responsabilizzarli

Semplificate il vostro bilancio. Monitorate le spese in aree come l'alloggio, il cibo e i trasporti. Destinate il 50% ai bisogni, il 30% ai desideri e il 20% ai risparmi/debiti

Cosa dicono i lettori

dollars and Sense è un libro eccellente che aiuta i lettori a esplorare la loro relazione con il denaro e a capire perché hanno le abitudini di spesa che hanno. I 2/3 del libro sono dedicati a scoprire i comportamenti che stanno alla base delle nostre abitudini di spesa e a mostrare come riconoscerli. L'ultimo terzo del libro è incentrato sulle possibili soluzioni e sui cambiamenti che possiamo apportare per spendere meglio il nostro denaro. Consiglio questo libro se volete capire le vostre abitudini e i vostri modelli di spesa"_

7. Tu non sei il tuo cervello: Il metodo di controllo in 4 passaggi per ricablare il cervello e spezzare le cattive abitudini e riprogrammare la vostra vita di Jeffrey M. Schwartz

Autore: Jeffrey M. Schwartz

Jeffrey M. Schwartz Numero di pagine: 384

384 Anno di pubblicazione: 2011

2011 Durata stimata di lettura: 6 ore e 41 minuti

6 ore e 41 minuti Valutazione: 4,6/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Da sempre vi sentite come se il vostro cervello stesse lavorando contro di voi? Da fare, avete problemi di cattive abitudini, pensieri negativi o comportamenti malsani che non riuscite a cambiare? Questi sono alcuni dei problemi che questo libro vi aiuterà a risolvere.

Non sei il tuo cervello rivela come il tuo cervello possa ingannarti e sabotare il tuo benessere. Inoltre, vi mostra come riprendere il controllo della vostra mente e della vostra vita utilizzando un metodo collaudato in quattro passaggi.

Citazione dal libro

L'esperienza di imparare a Relabel, Reframe, Refocus e Revalue ha aperto loro gli occhi perché ha permesso loro di capire che il loro tempo poteva essere speso meglio in altre attività e in modi più sani

Jeffrey M. Schwartz

I punti chiave di You Are Not Your Brain (Non sei il tuo cervello)

Riconoscere la "mente abitudinaria" e i suoi trigger. Identificare i falsi messaggi e gli impulsi che il vostro cervello vi invia, come "non posso farlo" o "ne ho bisogno adesso"

Imparare a "ricablare" il cervello attraverso la consapevolezza e l'attenzione

Sviluppare l'autocompassione e l'accettazione come parte del processo di cambiamento

Creare nuove abitudini che supportino i vostri obiettivi e i vostri valori

Cosa dicono i lettori

la comprensione della ricerca scientifica contenuta in questo libro mi ha permesso di capire rapidamente quando il mio cervello sta inviando messaggi che semplicemente non sono veri in termini di realtà oggettiva, rendendomi molto più facile reindirizzare la mia attenzione verso qualcosa che mi tranquillizzi

8. L'istinto di volontà: come funziona l'autocontrollo, perché è importante e cosa puoi fare per averne di più di Kelly McGonigal

Autore: Kelly McGonigal

Kelly McGonigal Numero di pagine: 290

290 Anno di pubblicazione: 2011

2011 Durata stimata di lettura: 5 ore e 20 minuti

5 ore e 20 minuti Valutazione: 4,6/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)



Da fare per avere più forza di volontà per resistere alle tentazioni, superare la procrastinazione e raggiungere i propri obiettivi? Se sì, questo libro fa per voi. l'istinto di volontà è una guida basata sulla scienza che rivela come funziona la forza di volontà e come migliorarla.

Imparerete a sfidare i miti e le idee sbagliate sulla forza di volontà, come l'idea che sia una risorsa al limite che si esaurisce. Scoprirete anche come utilizzare il potere delle emozioni positive, della mindfulness, dell'autocompassione e della motivazione per aumentare la vostra forza di volontà e la vostra resilienza.

Citazione dal libro

_Una pratica breve da fare ogni giorno è meglio di una pratica lunga che si continua a rimandare a domani

Kelly McGonigal

I punti chiave dell'istinto di volontà

La forza di volontà non è una risorsa limitata ma un'abilità che può essere sviluppata

Lo stress e le emozioni negative esauriscono la forza di volontà, mentre le emozioni positive la potenziano

Concentrarsi sulla costruzione di abitudini e ambienti che supportino scelte salutari

Cosa dicono i lettori

l'autrice non lascia nulla di intentato e cita studi su studi per spiegare perché ci manca la forza di volontà e come possiamo ottenerne di più. Un tema importante in tutto il libro è la consapevolezza: una volta comprese le circostanze in cui non riusciamo a esercitare la forza di volontà, possiamo iniziare ad apportare cambiamenti"

come sottolinea l'autore alla fine del libro, il solo atto di diventare più consapevoli di sé è sufficiente a creare un cambiamento nella vita quotidiana di alcune persone. Tuttavia, non si deve pensare che questo sia semplicemente un libro pieno di teoria accademica sulla forza di volontà; piuttosto, ogni capitolo è ricco di "esperimenti" che forniscono indicazioni chiare su come mettere in pratica la teoria nella propria vita"

9. L'ottava abitudine di Stephen R. Covey

Autore: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Numero di pagine: 432

432 Anno di pubblicazione: 2004

2004 Durata stimata di lettura: 7 ore e 10 minuti

7 ore e 10 minuti Valutazione: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



l'ottava abitudine è il seguito del bestseller dell'autore 7 Habits of Highly Effective People. Come il suo predecessore, anche questo libro esplora la possibilità di trovare la propria voce e di contribuire a un mondo migliore.

Vi insegnerà a passare da una mentalità egocentrica a una centrata sullo scopo e a coltivare una visualizzazione olistica di voi stessi e degli altri. Scoprirete anche come liberare i vostri talenti e le vostre passioni uniche e come aiutare gli altri a fare lo stesso.

Citazione dal libro

_Non importa quanto a lungo abbiamo percorso il sentiero della vita verso la mediocrità, possiamo sempre scegliere di cambiare strada. Sempre. Non è mai troppo tardi. Possiamo trovare la nostra voce

Stephen R. Covey

Le chiavi di lettura dell'ottava abitudine

**Passare dall'"efficacia" alla "grandezza": Non accontentatevi di essere bravi in quello che fate; sforzatevi di essere grandi in quello che amate

Coltivare un "paradigma della persona intera " : Riconoscere che voi e gli altri non siete solo cose da controllare, ma esseri umani con quattro dimensioni: corpo, mente, cuore e spirito

: Riconoscere che voi e gli altri non siete solo cose da controllare, ma esseri umani con quattro dimensioni: corpo, mente, cuore e spirito Favorire in un mondo che cambia: Adattarsi alle nuove sfide e abbracciare l'innovazione

Cosa dicono i lettori

covey dice di aver lavorato un anno per produrre il best seller 7 abitudini delle persone efficaci e 5 anni per produrre l'ottava abitudine. Io gli credo. Questo libro può cambiare la vostra vita - ha cambiato la mia"

10. Meglio di prima: Quello che ho imparato su come creare e rompere le abitudini di Gretchen Rubin

Autore: Gretchen Rubin

Gretchen Rubin Numero di pagine: 322

322 Anno di pubblicazione: 2015

2015 Durata stimata di lettura: 6 ore e 15 minuti

6 ore e 15 minuti Valutazione: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Da fare fatica a cambiare le proprie abitudini? Da' l'impressione di averle provate tutte, ma che niente riesca ad attecchire? Vorreste che ci fosse un modo per rendere il cambiamento più facile e piacevole?

Se avete risposto sì a una di queste domande, dovete leggere Meglio di prima. Non si tratta del tipico libro di auto-aiuto con consigli generici e aspettative irrealistiche. Questo libro vi aiuta a capire meglio voi stessi e a trovare le strategie migliori per la vostra personalità.

In Meglio di prima, imparerete a conoscere le quattro "personalità abitudinarie": Sostenitore, Ribelle, Interrogante e Obbligato. Ognuna di esse ha diversi punti di forza e di debolezza nel modulo e nella rottura delle abitudini.

Ricco di storie toccanti e di consigli scientifici, è come avere un amico di supporto al vostro fianco, che vi guiderà ad abbandonare le abitudini indesiderate e a costruire una vita che amate veramente, fatta su misura per voi e per la vostra personalità unica.

Citazione dal libro

La più grande perdita di tempo è fare bene qualcosa che non è necessario fare affatto

Gretchen Rubin

Meglio di prima chiavi di lettura

Iniziare con poco e festeggiare lo stato di avanzamento

Usare ricompense e account per rimanere motivati

Creare un ambiente di supporto e circondarsi di persone positive

Cosa dicono i lettori

mi è piaciuto molto questo libro di Gretchen Rubin. È un libro molto veloce e ben scritto che dà molti suggerimenti pratici su come sfruttare le abitudini per il nostro benessere e la nostra felicità a lungo termine"_

Costruire e mantenere abitudini produttive con ClickUp

Questi 10 libri sulle abitudini sono un ottimo punto di partenza per migliorare il vostro percorso di costruzione delle abitudini. Tuttavia, l'apprendimento da solo non è sufficiente.

Costruire abitudini durature richiede dedizione, ma gli strumenti giusti possono rendere il viaggio più agevole e piacevole. ClickUp, un potente strumento per la creazione di abitudini strumento di gestione delle attività può essere il vostro centro di comando personalizzato per il vostro esito positivo nella costruzione delle abitudini.

Ecco alcuni modi per utilizzare ClickUp per sviluppare abitudini sane:

1. Organizzate le vostre abitudini

Organizzate le vostre abitudini per tema, obiettivo o area della vita. Utilizzare Spazi ClickUp per creare aree di lavoro separate per le abitudini di fitness, gli obiettivi di sviluppo personale o le attività creative.

Costruite spazi privati e condivisi (ad esempio con i vostri compagni di responsabilità) per organizzare le vostre abitudini con ClickUp Spaces

Suddividete ogni abitudine in passaggi più piccoli e praticabili, grazie a un sistema flessibile Liste di controllo delle attività di ClickUp . Create liste di controllo giornaliere, settimanali o mensili per monitorare il miglioramento continuo e celebrare le attività cardine.

Ad esempio, la lista di controllo per l'obiettivo di perdere 10 chili potrebbe essere simile a questa:

Sollevare pesi 2 volte a settimana

Correre 20 miglia ogni settimana

Rinunciare alle bevande gassate

Creare e personalizzare liste di controllo per il monitoraggio delle abitudini con ClickUp Checklists

Aggiungete dettagli specifici alle vostre abitudini con Campi personalizzati di ClickUp . Monitoraggio delle ripetizioni, del tempo trascorso, dello stato d'animo o del note per una maggiore produttività e le regolazioni. Questa funzionalità/funzione aiuta l'utente a concentrarsi su ciò che è importante in modo da non interrompere il ciclo dell'abitudine.

2. Rimanete in carreggiata con promemoria e Automazioni

Attraverso Priorità delle attività di ClickUp clickUp vi permette di impostare attività ricorrenti per le vostre abitudini quotidiane, assicurandovi che compaiano costantemente nel vostro elenco di cose da fare. ClickUp consente di personalizzare la frequenza e di specificare anche le promemoria per avvisare l'utente quando è il momento di agire.

Impostare promemoria per le abitudini, riprogrammare le azioni e assegnare priorità in ClickUp per rafforzare le vostre buone abitudini

Liberate la mente automatizzando le attività ripetitive. Utilizzate ClickUp Automazioni per contrassegnare automaticamente le abitudini completate quando si raggiunge una metrica specifica o per attivare promemoria in base alla posizione o all'ora del giorno.

Risparmiare tempo e concentrarsi su ciò che conta con ClickUp Automazioni

3. Visualizzare lo stato di avanzamento e rimanere motivati

Impostate obiettivi chiari per le vostre abitudini e tenete traccia del vostro stato grazie a Attività di ClickUp . Questa funzionalità/funzione consente di navigare rapidamente tra le diverse attività per monitorare gli ostacoli e lo stato di miglioramento personale.

Da fare di più con ClickUp Tasks

Personalizzabile ClickUp Dashboard aiutano a monitorare lo stato di tutte le categorie di abitudini_._Utilizzate grafici e diagrammi per vedere le vostre strisce, identificare le aree di miglioramento e celebrare i risultati ottenuti.

Monitoraggio in tempo reale dello stato di formazione dell'abitudine con ClickUp Dashboard

Utilizzo Dipendenze di ClickUp per collegare le abitudini completate alle ricompense. Concedetevi una serata al cinema dopo una settimana di alimentazione sana, o godetevi un bagno rilassante dopo aver terminato la vostra pratica di meditazione. Utilizzate componenti aggiuntivi come le dipendenze "di blocco" o "di attesa" tra le attività per impostare un ordine chiaro tra le attività, in modo da sapere quale raggiungere per prima.

Utilizzate le dipendenze in ClickUp per collegare un numero qualsiasi di attività e accedere rapidamente agli elementi di lavoro correlati Modello di tracciamento delle abitudini personali di ClickUp vi aiuta a tenere traccia dei vostri obiettivi personali e a garantire una gestione efficiente e responsabile di più attività nel corso della giornata.

Questo modello di tracker delle abitudini consente di fissare obiettivi, interrompere le cattive abitudini, monitorare lo stato di padronanza di una nuova abitudine, tenere traccia dei carichi di lavoro rispetto ai traguardi giornalieri e ottenere una rapida panoramica degli esiti positivi e dei fallimenti in tempo reale.

Scaricate questo modello

Creare abitudini sane un passaggio alla volta

Creare abitudini sane non è una questione di forza di volontà o di fortuna, ma un processo di apprendimento e di pratica.

Seguendo i principi e le strategie di questi moduli, è possibile scoprire come apportare cambiamenti piccoli, coerenti e piacevoli che portano a grandi risultati nel tempo.

Se volete migliorare il vostro benessere fisico, mentale, emotivo o spirituale, potete raggiungere i vostri obiettivi e vivere una vita più felice e sana creando abitudini più sane.

ClickUp è uno strumento versatile che vi permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati. Ricordatevi di esplorarlo e di personalizzarlo in base alle vostre esigenze e preferenze. È disponibile un piano gratuito che vi consentirà di iniziare oggi stesso. Iscrivetevi a ClickUp per iniziare a lavorare sulle vostre abitudini salutari, un passaggio alla volta.