10 Software di sistema operativo per aziende imprenditoriali

Ogni imprenditore può trarre beneficio dal giusto quadro di riferimento per contribuire alla crescita dell'azienda e alla standardizzazione delle operazioni. Molti strumenti software del sistema operativo imprenditoriale, dal project management alle scorecard, possono mettere tutti sulla stessa pagina nell'ambito del sistema operativo imprenditoriale EOS. Ma prima di tutto è necessario che il quadro di riferimento sia quello giusto.

È qui che entra in gioco il modello EOS. Da fare nel modo giusto, mette insieme le varie parti delle operazioni aziendali e della strategia per creare un'unica struttura su cui costruire tutto il resto.

Improvvisamente, il vostro software di gestione aziendale ha uno scopo più elevato e gli obiettivi devono seguire un processo comprovato. Costruire la propria cassetta degli attrezzi EOS può essere una risorsa inestimabile per il titolare di un'azienda.

Che cos'è il software EOS?

Nella gestione aziendale, l'EOS è una struttura che guida il modello di business. Il quadro di riferimento cerca di trasformare la visione della vostra azienda in una chiara comprensione di ciò che deve essere terminato ogni giorno per la vostra organizzazione.

Non esiste un singolo strumento che possa aiutare a gestire l'intero quadro. Anche il miglior software di gestione delle operazioni non sarà sufficiente, data la sua complessità. È invece necessario implementare l'EOS attraverso alcuni strumenti fondamentali che si occupano di un diverso componente di processo del sistema in estensione.

Attraverso un software di sistema operativo imprenditoriale, questi strumenti pratici condivideranno gli stessi obiettivi, impostando aspettative chiare per tutti i membri dell'azienda. In questo blog condivideremo alcuni dei migliori software del sistema operativo imprenditoriale, aiutandovi a costruire ed espandere la vostra cassetta degli attrezzi EOS per raggiungere meglio gli obiettivi della vostra azienda.

Cosa cercare negli strumenti EOS?

Per abbracciare il modello EOS con il software del sistema operativo imprenditoriale è necessario disporre degli strumenti pratici giusti. Per arrivare a questo punto, dovete identificare le aree che gli strumenti che state valutando hanno in comune. Non importa se si sta implementando un software di gestione dei processi o software ecommerce .

Questi sei componenti rimarranno sempre importanti per avere gli strumenti giusti per gestire i processi aziendali:

Focalizzazione sugli obiettivi: Il software del sistema operativo imprenditoriale non deve solo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali, ma deve anche integrare un'impostazione interna degli obiettivi per assicurarsi che gli obiettivi tattici e quotidiani della vostra azienda siano in linea con l'utilizzo dello strumento

Il software del sistema operativo imprenditoriale non deve solo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali, ma deve anche integrare un'impostazione interna degli obiettivi per assicurarsi che gli obiettivi tattici e quotidiani della vostra azienda siano in linea con l'utilizzo dello strumento **Semplicità d'uso: l'ideale sarebbe cercare strumenti semplici che facilitino il processo aziendale e l'obiettivo più ampio dell'implementazione dell'EOS, sia per il team dirigenziale che per tutti i dipendenti dell'azienda

Integrazioni: Poiché il processo EOS è un quadro più ampio, ogni strumento implementato dovrebbe funzionare bene con gli altri, nonostante e insieme al loro obiettivo specifico

Poiché il processo EOS è un quadro più ampio, ogni strumento implementato dovrebbe funzionare bene con gli altri, nonostante e insieme al loro obiettivo specifico **Una delle sei componenti chiave dell'EOS sono le persone. Naturalmente, quindi, ogni strumento implementato deve aiutare le persone giuste del team a lavorare insieme per risolvere i problemi e portare benefici all'azienda

Flessibilità: Qualsiasi soluzione operativa imprenditoriale deve essere abbastanza flessibile da tenere conto dei cambiamenti e delle oscillazioni che si verificano con la crescita di un'organizzazione. Flessibilità significa anche essere in grado di scalare verso l'alto e verso il basso a seconda delle necessità

Qualsiasi soluzione operativa imprenditoriale deve essere abbastanza flessibile da tenere conto dei cambiamenti e delle oscillazioni che si verificano con la crescita di un'organizzazione. Flessibilità significa anche essere in grado di scalare verso l'alto e verso il basso a seconda delle necessità Dati: Con i dati come un altro dei sei componenti chiave dell'EOS, qualsiasi strumento utilizzato dovrebbe abbracciare i dati sotto forma di monitoraggio degli indicatori di performance chiave, aiutando i leader aziendali a prendere decisioni migliori e più oggettive

Molte aziende cercheranno naturalmente strumenti che presentino almeno alcune di queste sei componenti critiche del sistema operativo imprenditoriale. L'adozione di tutti questi elementi garantisce che, al momento della scelta degli strumenti, chiunque, dalle risorse umane al gestore del team, possa trovarsi sulla stessa pagina e lavorare insieme per implementare un sistema operativo più esteso.

I 10 migliori software EOS da utilizzare nel 2024

È il momento di entrare nei dettagli del software del sistema operativo imprenditoriale.

$$$a: poiché non esiste uno strumento completo per l'intero sistema operativo, dovrete trovare un menu di piattaforme legate all'EOS che vi aiutino a costruire il quadro generale. Abbiamo elencato le soluzioni complete con prezzi e recensioni, ma queste informazioni non sono disponibili o non sono applicabili ad alcune

Queste sono le opzioni che aggiungiamo ai preferiti per il software del sistema operativo imprenditoriale, con intervalli che vanno da semplici strumenti a piattaforme complete, tutte progettate per risolvere problemi rilevanti per la vostra visione e per ottenere un esito positivo a lungo termine per l'organizzazione.

1. EOS Implementer 360

Via Software Rocket Qualsiasi lavoro richiesto per parlare di un sistema operativo imprenditoriale per le aziende deve iniziare con una soluzione per i dati. Ecco Rocket EOS 360, una piattaforma personalizzata per gestire tutti i dati quantitativi forniti dalla vostra piccola azienda. Si occupa delle attività amministrative che il team IT dovrebbe altrimenti affrontare, ottimizzando le risorse di dati per migliorare le prestazioni aziendali.

Funzionalità/funzione chiave di EOS Implementer 360

Interfaccia utente intuitiva che rende facile per gli imprenditori iniziare a semplificare la gestione dell'output

Integrazioni estese con strumenti aziendali come Outlook possono aiutare l'implementazione in tutta l'organizzazione

Funzione cross-device che consente al team di leadership e agli imprenditori di gestire il sistema da qualsiasi luogo

Limiti di EOS Implementer 360

Le funzioni possono essere limitate rispetto all'obiettivo principale di gestione dell'output dello strumento

L'elaborazione dei lotti può essere complicata da una larghezza di banda limitata per team e azienda

Prezzi di EOS Implementer 360

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su EOS Implementer 360

G2: 4.1/5 (10 recensioni)

4.1/5 (10 recensioni) Capterra: N/A

Via Crescita in fiore Lo strumento precedentemente noto come Traction Tools rimane un solido "ecosistema per la crescita" per imprenditori e grandi aziende. Aiuta in quasi tutte le fasi di gestione dell'azienda, compresa la gestione della produttività e delle riunioni, per aiutare a gestire qualsiasi cosa, dai modelli aziendali al monitoraggio delle prestazioni complessive. Non c'è un unico sistema operativo che tenga conto dell'intero quadro EOS, ma Bloom Growth ci si avvicina molto.

Funzionalità/funzione chiave di Bloom Growth

Una gestione efficace delle riunioni può aiutare la vostra azienda a concentrarsi e a ottimizzare il tempo a disposizione

Una dashboard semplice e snella che mantiene l'attenzione sui processi principali all'interno di un sistema operativo più esteso

Con le persone giuste nel sistema, tutti i membri del team possono tenere traccia delle loro attività e delle loro responsabilità all'interno dell'organizzazione più ampia

Limiti di Bloom Growth

Può essere basato su testi e fogli di calcolo, con poca visualizzazione per costruire un processo o una visione

Alcuni utenti riferiscono di frequenti crash difficili da identificare e da risolvere

Prezzi di Bloom Growth

Base: $149/mese per un massimo di 10 utenti

$149/mese per un massimo di 10 utenti Crescita: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Bloom Growth™ valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: N/A

3. Scorecard™ di EOS

Via EOS in tutto il mondo Sviluppata come strumento da EOS Worldwide, la Scorecard è diventata essenziale per l'implementazione di EOS. È uno strumento gratuito, scaricabile dal sito web dell'azienda. Consente di monitorare ogni settimana i processi principali e i relativi responsabili all'interno dell'organizzazione.

La chiave per mantenere un'ottima scorecard EOS è la semplicità. Concentratevi sulle attività più essenziali per la visione aziendale e i valori fondamentali e assegnate solo i responsabili principali. Poi, fate in modo che la discussione di questa scheda sia parte integrante di tutte le riunioni, per mantenere i leader e i dipendenti in linea con gli obiettivi che l'organizzazione deve raggiungere.

Più le attività sono misurabili, meglio la scorecard può aiutarvi a eseguire il processo EOS.

4. Vision/Traction Organizer™

Via EOS in tutto il mondo Come la EOS Scorecard, il Vision/Traction Organizer è un software gratuito per il sistema operativo imprenditoriale costruito da EOS Worldwide per semplificare il processo di pianificazione strategica, trasformare la visione aziendale in un documento formale e chiarire il futuro dell'azienda. EOS Worldwide definisce il VTO lo strumento più essenziale per qualsiasi organizzazione che voglia implementare un framework EOS.

Si inizia con una pagina dedicata alla visione, che identifica i valori fondamentali, i traguardi e gli obiettivi dell'azienda. Da qui si passa alla pagina della trazione, in cui si restringono i traguardi ai prossimi 12 mesi, evidenziando le "rocce" (le priorità critiche della vostra azienda) e i potenziali problemi che potrebbero impedirvi di raggiungerli.

Mantenere la semplicità permette ai leader e alle aziende di tenere gli occhi puntati sulla palla, concentrando le energie solo su ciò che conta di più per aiutare l'azienda ad avere successo.

5. Programma delle riunioni di livello 10

Via EOS in tutto il mondo EOS ha anche creato una struttura attorno al concetto di Riunioni di livello 10. Queste riunioni aiutano a strutturare le conversazioni e gli sforzi di collaborazione tra leader e dipendenti. Queste riunioni aiutano a strutturare le conversazioni e i lavori richiesti tra leader e dipendenti. L'obiettivo è quello di mantenere la vostra azienda concentrata su ciò che conta di più in tutte le conversazioni, concentrando al contempo l'energia di tutti sulla risoluzione dei problemi che possono far progredire l'azienda.

Le riunioni di livello 10 seguono tutte la stessa struttura. Questa struttura comprende un obiettivo della riunione, una chiara definizione dei partecipanti e dei loro ruoli e domande di discussione precostituite per consentire a tutti di capire dove andrà la conversazione. Inoltre, si affronteranno le priorità critiche, i KPI e i prossimi passaggi che il team deve compiere per garantire che tutto ciò che viene discusso durante la riunione diventi fattibile per il team.

6. Grafico della responsabilità di EOS

Via EOS in tutto il mondo La maggior parte delle aziende pensa in termini di grafici. Con l'approccio EOS, questo concetto viene modificato in modo che l'azienda possa iniziare a pensare alla responsabilità.

Si tratta di uno strumento che non si limita a definire chi riferisce a chi. Descrive invece i ruoli e le responsabilità di tutti i membri dell'organizzazione. Da fare in questo modo si crea una cultura della responsabilità per tutti i soggetti coinvolti.

Come l'organigramma tradizionale, questa alternativa è una rete di Box. Ogni box include il titolo del ruolo, il nome del membro del team e fino a cinque azioni di cui è responsabile. Da lì, si tratta solo di connettere le caselle per definire le relazioni tra ciascun ruolo e responsabilità.

7. Gestione delle rocce

Via EOS in tutto il mondo Il quadro EOS più ampio definisce le priorità aziendali come rocce. La gestione di queste rocce assume un approccio standardizzato di cui possono beneficiare le aziende di tutti i settori.

L'idea è quella di stravolgere il project management. Offre un nuovo modo alle aziende di rimanere in linea con i loro obiettivi.

Definite da tre a sette rocce all'interno del vostro sistema operativo imprenditoriale ogni trimestre. Poi, costruite attività specifiche e tabelle di marcia per realizzarle. Ciascuna roccia si connette direttamente alla vostra visione aziendale e può rapidamente aumentare o diminuire in dipendenza delle risorse disponibili.

8. Delegare ed elevare

Via EOS in tutto il mondo Il concetto di delegare ed elevare è un altro strumento EOS coniato da EOS Worldwide. Descrive che l'azienda può portare a termine le attività se le persone giuste nelle postazioni giuste si concentrano sulle priorità giuste. In questo modo, tutti i membri dell'azienda massimizzano i loro talenti e il loro tempo per contribuire al processo aziendale più ampio.

In sostanza, si tratta di un processo di autovalutazione che ogni dipendente dovrebbe svolgere regolarmente. Elencate tutte le attività che dovete svolgere ogni settimana. Poi, giudicate se avete o meno le ore disponibili per completarli.

Da qui, costruite quattro quadranti:

Lo amo/lo faccio bene

Mi piace/Buono

Non mi piace/Buono

Non mi piace/Non sono bravo a farlo

Cercate di delegare le attività dal basso verso l'alto. In questo modo, potrete dedicare più tempo alle cose in cui siete bravi e che vi motivano, aumentando così la vostra efficienza.

9. L'Elenco dei problemi

Via EOS in tutto il mondo Implementare l'EOS significa anche occuparsi di un pezzo sottovalutato del puzzle che molte aziende ignorano: prestare attenzione agli ostacoli che vi si frappongono. Ecco l'Elenco dei problemi, uno strumento progettato per tenere a mente questi ostacoli per tutti i membri dell'organizzazione.

Un problema può essere qualsiasi cosa: un problema tecnico, una minaccia della concorrenza, un sistema non funzionante o una lamentela di un cliente o di membri del team insoddisfatti.

Tutti i membri del team devono essere in grado di segnalare un problema. Poi, si dovrebbe discutere regolarmente su come risolvere questi problemi. Tenendoli sempre presenti, si può contribuire in modo significativo alla crescita, alla scalabilità e al successo dell'azienda.

10. Strumenti di feedback per clienti e dipendenti

Ottenete un feedback reale e fattibile dai vostri dipendenti in un modello tracciabile e organizzabile di ClickUp

Infine, non sottovalutate il potere di ottenere un feedback dai vostri stakeholder principali, sia internamente che esternamente. Cercate strumenti per il feedback dei clienti (e cercate di sfruttare le stesse piattaforme per i vostri dipendenti) per mantenere queste voci in cima ai vostri pensieri mentre identificate le vostre rocce, trovate i problemi e create i piani di processo.

Altri strumenti che possono aiutare l'EOS

Naturalmente, non tutti gli strumenti che aiutano a implementare l'EOS hanno una connessione diretta con il concetto di EOS. Consideriamo ad esempio ClickUp, che non è un software di sistema operativo imprenditoriale, ma può comunque aiutarvi a raggiungere il successo.

Come software di project management per piccole aziende è un modo versatile per creare un ambiente centralizzato e flessibile per gestire i componenti critici del vostro EOS. Dall'uso come software per la gestione di progetti software di onboarding al semplice monitoraggio delle attività, ecco come ClickUp può supportare il vostro sistema operativo imprenditoriale:

ClickUp è una piattaforma versatile per il project management e la collaborazione, che può aiutare le organizzazioni a implementare EOS fornendo un ambiente centralizzato e flessibile per la gestione dei componenti chiave di EOS.

1. Gestione delle rocce

Attraverso Le funzionalità di Project Management di ClickUp i team possono facilmente creare elenchi di attività, stabilire le priorità di alcune delle loro rocce chiave e fissare le date di scadenza per queste priorità EOS. Obiettivi di ClickUp possono essere d'aiuto in questo processo. L'aggiornamento di queste priorità chiave ogni trimestre assicura che tutti i membri dell'organizzazione siano sulla stessa pagina.

2. Monitoraggio delle schede di valutazione

Le dashboard personalizzate di ClickUp consentono agli utenti di visualizzare la propria scorecard EOS, monitorando le prestazioni rispetto a traguardi prestabiliti. Questa rappresentazione visiva delle metriche e degli oggetti chiave si estende anche a Visualizzazioni ClickUp che permettono di guardare progetti e attività da ogni possibile angolazione.

3. Efficienza delle riunioni

Una parte fondamentale di EOS è la gestione di riunioni efficienti e orientate agli obiettivi. Attraverso elenchi di attività e documenti, ClickUp può essere facilmente organizzato per generare, organizzare e collaborare ai programmi delle riunioni. In questo modo si promuovono riunioni più efficienti, in linea con il concetto di Riunioni di Livello 10 reso popolare da EOS.

4. Chiarezza della visione

ClickUp Docs è una funzione chiave per la collaborazione su documenti importanti, che consente ai team di articolare e condividere la propria visione e altri elementi strategici. Documenti da modelli di piano aziendale a Vision/Traction Gli organizzatori possono essere facilmente allegati alle singole attività.

5. Grafico delle responsabilità

Grazie alle funzionalità personalizzabili di ClickUp, i gestori del team possono creare e gestire il loro grafico di responsabilità in modo naturale e flessibile. Questo aiuta a definire meglio i ruoli e le responsabilità all'interno della piattaforma. In questo modo è possibile mantenere tutti sulla strada dell'esito positivo.

6. Risoluzione dei problemi

Una componente chiave di ClickUp è la collaborazione, che può contribuire notevolmente alla risoluzione dei problemi. I commenti sulle attività possono facilitare la discussione, consentendo al team di comunicare in modo trasparente all'interno della piattaforma per lavorare sui problemi organizzativi.

7. Delegare ed elevare

L'assegnazione delle attività di ClickUp consente ai leader di delegare facilmente le attività, distribuendo il carico di lavoro in modo uniforme all'interno dell'organizzazione. Nel frattempo, le dipendenze di ClickUp Task possono aiutare a gestire e automatizzare i flussi di lavoro. In questo modo si riduce il lavoro manuale e si garantisce il giusto ordine di completamento delle attività.

8. Personalizzazione per i processi EOS

Infine, la natura altamente personalizzabile di ClickUp consente al team di adattare l'area di lavoro ai processi EOS. Campi personalizzati, stati e flussi di lavoro possono essere configurati per allinearsi ai requisiti di EOS e ottimizzare i processi in termini di efficienza e produttività.

Migliorare la gestione di EOS con ClickUp

EOS è una struttura solida per gestire la vostra startup verso l'esito positivo. Ma può anche essere complicato. La capacità di ClickUp di di gestire gratuitamente la vostra piccola impresa è molto utile per snellire il tutto e guidare l'azienda verso l'esito positivo.

Lavorare con EOS in ClickUp è un modo completamente nuovo di affrontare una piattaforma già innovativa.

Pronti per iniziare? Create oggi stesso il vostro account gratuito!