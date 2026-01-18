Influencer nel campo dell'IA: segui chi parla delle ultime tendenze in materia

L'IA è sulla bocca di tutti. Rimanere aggiornati sugli sviluppi dell'IA diventa fondamentale se non vuoi restare indietro.

E quale modo migliore per rimanere aggiornati se non seguire le menti più brillanti del settore? Diventa molto più facile stare al passo con le tendenze quando si seguono coloro che le definiscono.

Abbiamo quindi stilato un elenco dei 10 principali influencer nel campo dell'IA: pensatori visionari che stanno plasmando il panorama dell'IA e guidando le conversazioni sulle ultime novità in materia.

Se sei un professionista del marketing o un esperto di social media, o se vuoi imparare dai veri protagonisti del mondo dell'IA, questo elenco ti aiuterà a comprendere appieno il loro contributo.

Cosa sono gli influencer nel campo dell'IA?

Gli influencer nel campo dell'IA sono esperti di intelligenza artificiale — ricercatori, tecnologi, imprenditori, docenti o opinion leader* — che effettuano la condivisione delle loro conoscenze e intuizioni con gli altri. Spiegano le sfumature, i casi d'uso e l'importanza dell'IA per il mondo in generale.

Gli influencer nel campo dell'IA contribuiscono attivamente alla comprensione degli aspetti tecnologici legati all'IA e allo sviluppo di strumenti di IA.

Questi famosi influencer virtuali interagiscono attraverso vari canali, quali piattaforme social, pubblicazioni accademiche, conferenze e forum di settore, per effettuare la condivisione delle loro competenze e del loro punto di vista su argomenti legati all'IA.

In breve, ci aiutano a comprendere meglio l'IA e a capire come potrebbe cambiare le nostre vite in futuro.

10 influencer nel campo dell'IA da seguire

Dopo aver esaminato numerosi profili, abbiamo effettuato una selezione accurata e abbiamo selezionato 10 leader di pensiero e pionieri dell'IA che stanno guidando sviluppi significativi e ti offriranno approfondimenti e insegnamenti preziosi.

Segui questi influencer per rimanere aggiornato sull'IA:

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Samuel Harris Altman è il fondatore e CEO di OpenAI, una delle organizzazioni più famose alla guida della rivoluzione dell'IA.

OpenAI ha sviluppato vari modelli di IA basati sul linguaggio (LLM), modelli di IA open source e modelli avanzati di generazione di immagini (DALL•E 2, DALL•E 3). Anche ChatGPT, un popolare assistente chatbot basato sull'IA generativa e gratis, si basa su un sistema di IA creato da OpenAI.

All'età di otto anni, Sam ha iniziato a programmare, il che lo ha portato a co-fondare Tools for Humanity nel 2019. Si tratta di un'organizzazione che sviluppa sistemi progettati per scansionare gli occhi delle persone al fine di fornire autenticazione e verificare la prova di reddito per contrastare le frodi. Dal 2014 al 2019, ha anche ricoperto il ruolo di presidente dell'acceleratore di startup Y Combinator.

Attualmente, con ben 2,5 milioni di follower su X, Sam condivide attivamente aggiornamenti sui progressi di OpenAI e sulle innovazioni negli strumenti di IA, contribuendo al contempo ai suoi progetti Apollo (Apollo è un fondo in fase iniziale che investe in progetti ambiziosi). Investe massicciamente nella ricerca sulla sicurezza dell'IA per garantire che i potenti sistemi di IA siano controllati. È una voce importante nel plasmare le politiche relative all'IA avanzata.

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La dottoressa Fei Fei Li è un'influencer nel campo dell'IA, co-direttrice dello Stanford Institute for Human-Centered AI e prima titolare della cattedra Sequoia presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Stanford.

È stata vicepresidente di Google e ha ricoperto il ruolo di Chief Scientist per l'IA/ML presso Google Cloud.

È stata nominata nel consiglio di amministrazione di X nel 2020 in qualità di amministratrice indipendente per guidare lo sviluppo dell'IA sociale e valutare l'uso di strumenti di IA sui social media al fine di monitorare la piattaforma.

Con oltre 445.000 follower su X, Li ha recentemente condiviso il suo prossimo libro, The Worlds I See, incentrato sulla curiosità, l'esplorazione e la scoperta agli albori della /IA/.

Recentemente è stata nominata "madrina" dell'IA come voce nazionale a difesa dell'etica e della diversità nei settori STEM e dell'IA.

Li ha anche ideato ImageNet e ImageNet Challenge, un dataset su larga scala e un lavoro richiesto di benchmarking che contribuiscono agli ultimi sviluppi nel campo dell'IA e del deep learning.

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Il dottor Andrew Ng, con 943.000 follower su X, è il fondatore di DeepLearning.IA, fondatore e CEO di Landing AI, nonché presidente e fondatore di Coursera.

Nel 2011, Andrew ha guidato lo sviluppo della principale piattaforma MOOC (Massive Open Online Courses) presso la Stanford University, rendendo possibile un corso di machine learning (ML) offerto a oltre 100.000 studenti online su Coursera. I suoi corsi su Coursera hanno raggiunto oltre 3 milioni di studenti in tutto il mondo.

Ex ricercatore presso Baidu e Google Brain, è un'autorità nel campo dell'apprendimento automatico e della formazione sull'IA. È autore e coautore di oltre 200 articoli di ricerca sulla robotica e sull'apprendimento automatico e, grazie al suo lavoro nel campo dell'IA, ha cambiato la vita di innumerevoli persone.

Nel 2013 è stato nominato "la persona più influente al mondo" dalla rivista Time 100.

In qualità di professore a contratto presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Stanford, c'è una condivisione della sua esperienza e della sua visione sull'istruzione e le applicazioni dell'IA. Continua a pubblicare ricerche fondamentali che promuovono il deep learning.

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Kate Crawford, con circa 83.000 follower su X, è una nota esperta che studia l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società.

Il suo lavoro abbraccia due decenni di evoluzione dell'IA e si concentra sulla comprensione di come i big data, l'apprendimento automatico e l'IA influenzino la storia, la politica, il mondo del lavoro e l'ambiente.

È una stimata ricercatrice presso Microsoft Research New York e USC Annenberg e collabora con riviste scientifiche di grande prestigio come Nature e Science.

I progetti unici di Kate, come "Anatomy of an IA System" e "Excavating. ai", hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti e sono stati esposti nei principali musei. "Anatomy of an IA System" analizza la catena di fornitura completa e i flussi di dati alla base di un dispositivo Amazon Echo. Excavating. ai, d'altra parte, è uno studio etnografico che rivela le ideologie, i valori e i pregiudizi che si radicano nei sistemi di IA sulla base delle visioni del mondo degli sviluppatori di IA.

Entrambi i progetti hanno avuto un ruolo influente nel mettere in luce gli elementi umani e le dimensioni etiche spesso nascosti all'interno dei sistemi di IA. I lavori di Crawford, tra cui il suo libro Atlas of AI, chiedono maggiore trasparenza e responsabilità nel modo in cui i valori di chi la sviluppa danno forma all'IA.

Co-fondatore dell'AI Now Institute, Crawford si concentra sulle implicazioni sociali dell'IA, in linea con le preoccupazioni sollevate dai professionisti del marketing e dei social media che utilizzano l'IA.

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Ian J. Goodfellow, informatico e ingegnere, ha avuto un impatto significativo nel campo delle reti neurali artificiali e del deep learning.

Con un seguito consistente nella comunità dell'IA, l'idea rivoluzionaria di Goodfellow è emersa durante un incontro informale nel 2014. Durante una chiacchierata con gli amici, ha ideato un metodo per consentire ai computer di generare immagini in modo indipendente, senza l'intervento umano. Ciò ha portato alla creazione delle GAN, ovvero le reti generative avversarie.

L'idea chiave alla base delle GAN è quella di mettere in competizione due reti neurali per generare nuovi dati sintetici simili a un set di dati di addestramento. Le due reti giocano una partita continua, migliorando fino a quando le istanze generate non sono indistinguibili dai dati reali.

Attualmente ricercatore presso DeepMind, Goodfellow riflette sulla sua fama inaspettata, trovandola in qualche modo surreale. Nonostante ciò, si dedica a contrastare l'uso improprio delle sue scoperte. La sua visione prevede la salvaguardia dell'uso etico dell'IA, una causa che sostiene con passione.

tramite LinkedIn

Allie Miller è un'imprenditrice, consulente e investitrice nel campo dell'IA.

Con oltre un milione di follower su LinkedIn, contribuisce attivamente alla formazione sull'IA, tiene conferenze sull'IA in tutto il mondo, fornisce consulenza sulle politiche pubbliche globali in materia di IA e crea risorse formative per aiutare le aziende a eccellere con l'IA. È una famosa influencer virtuale che promuove la formazione sull'IA su tutte le piattaforme social.

In precedenza ha guidato lo sviluppo aziendale nel campo del machine learning per le startup e il venture capital presso Amazon (AWS).

Partendo da zero, ha fatto crescere l'attività all'interno di AWS, fornendo consulenza e supporto ai migliori ricercatori, fondatori e investitori nel campo del machine learning a livello mondiale.

Prima di allora, Allie aveva raggiunto un'attività cardine vincendo concorsi nazionali sull'innovazione ed era diventata la donna più giovane a sviluppare un prodotto di IA presso IBM.

È stata ampiamente riconosciuta come "Innovatrice dell'anno nel campo dell'IA" da AIconic nel 2019 e come LinkedIn Top Voice per la tecnologia e l'IA per diversi anni. Seguila per notizie sull'intelligenza artificiale e sulla tecnologia, approfondimenti e consigli sul lavoro.

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Tabitha Goldstaub è un'imprenditrice tecnologica specializzata nell'impatto dell'IA. È cofondatrice di CogX, una piattaforma online che riunisce ricercatori e responsabili politici per discutere dei progressi dell'IA, ed è stata presidente del Consiglio sull'IA del governo britannico.

Goldstaub ha oltre 15.000 follower su LinkedIn e oltre 14.000 su X. È attivamente coinvolta in organizzazioni come TechUK e l'Alan Turing Institute, fornendo consulenza su questioni relative all'IA e alla tecnologia.

Durante la condivisione della sua esperienza personale, Goldstaub è diventato autore di How to Talk to Robots: A Girls’ Guide to a World Dominated by IA. Ha effettuato una previsione delle tendenze dell'IA e ha aiutato le aziende ad applicarla in modo etico attraverso servizi di consulenza.

Nel 2012 è stata inserita nell'elenco "30 under 30" di Media Week. Inoltre, nel 2014 ha trovato posto nell'elenco "Silicon 60" del quotidiano London Evening Standard. Ha anche vinto l'"Amy Johnson Award" della Society of Women’s Engineering.

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Yann LeCun, Chief AI Scientist di Facebook e stimato professore alla New York University, vanta un seguito significativo di 625.000 follower su LinkedIn e 641.000 su Twitter. È famoso per la sua competenza in materia di IA, apprendimento automatico, visione artificiale e robotica.

Alla fine degli anni '80, ha proposto un'architettura per la creazione di reti neurali volte ad aiutare i computer a riconoscere le immagini. Il risultato di questo lavoro pionieristico è stato il progresso delle reti neurali convoluzionali, oggi ampiamente utilizzate per il riconoscimento di immagini, video e voce.

È anche uno dei principali autori della tecnologia di compressione delle immagini DjVu, che ha contribuito a rendere le immagini digitali più nitide e a comprimerle senza perderne la qualità.

Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Turing (2019) e il titolo di Cavaliere della Legion d'Onore francese (2023), solo per citarne alcuni.

Attualmente è a capo della ricerca sull'IA presso Facebook ed è un convinto sostenitore della tecnologia dell'IA, affermando che «il pessimismo sull'IA è destinato a fallire».

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Con un seguito considerevole di 165.000 follower su Twitter e 40.000 su LinkedIn, Timnit Gebru, informatica di origini eritree ed etiopi, conduce ricerche sull'intelligenza artificiale, concentrandosi in particolare sui pregiudizi negli algoritmi e sul data mining. È fondatrice e direttrice esecutiva del Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Ha conseguito un dottorato di ricerca presso la Stanford University e ha svolto un post-dottorato presso Microsoft Research nel gruppo FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in IA), dove ha studiato la distorsione algoritmica in progetti volti a ricavare informazioni dai dati.

La sua ricerca presso Microsoft nel 2017 ha messo in luce i difetti del riconoscimento facciale basato sull'IA, rivelando pregiudizi nei confronti delle donne e delle persone di colore. Ha evidenziato come i set di dati utilizzati per addestrare l'algoritmo contenessero diverse immagini di uomini bianchi ma pochissime donne di colore. I risultati hanno costretto IBM e Microsoft ad aggiornare i propri set di dati.

È cofondatrice di "Black in AI", un'iniziativa che promuove la diversità tra i ricercatori nel campo dell'IA. Gebru ha ottenuto riconoscimenti per la sua competenza in materia di IA etica, guadagnandosi un posto tra i "50 leader più importanti del mondo" di Fortune, tra le figure scientifiche influenti di Nature e tra le persone più influenti del 2022 secondo Time.

Ha inoltre guidato un team eterogeneo dedicato all'IA presso Google, sfidando le convenzioni del settore e promuovendo un lavoro fondamentale che ha ridefinito il glossario dell'IA.

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Rachel Thomas è un'informatica e cofondatrice di fast.ai, che rende accessibile la formazione sull'IA. Tiene corsi sullo sviluppo responsabile dell'IA per aiutare i professionisti a mitigare i pregiudizi dannosi. I suoi corsi gratis le hanno valso il plauso della critica su testate quali The Economist, MIT Tech Review e Forbes.

È anche direttrice fondatrice del Center for Applied Data Ethics presso l'Università di San Francisco e ha 90.000 follower su Twitter.

Ha conseguito un dottorato in Matematica presso la Duke University. All'inizio della sua carriera ha lavorato come data scientist e ingegnere del software presso Uber.

Thomas è stata riconosciuta da Forbes come una delle 20 donne incredibili nel campo dell'IA ed è stata citata nel libro Women Tech Founders on the Rise. Il suo impegno nell'etica dei dati, i suoi numerosi contributi alla formazione sul deep learning e i suoi scritti influenti sottolineano il suo significativo impatto sull'IA.

La sua influenza si estende in lungo e in largo: i suoi articoli raggiungono oltre un milione di lettori, sono stati tradotti in cinese, spagnolo, coreano e portoghese e sono apparsi nove volte in prima pagina su Hacker News.

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