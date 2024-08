10 Migliori software di budgeting per piccole imprese nel 2024

Le piccole imprese devono spesso fare i conti con budget ridotti e risorse limitate rendendo critica ogni decisione finanziaria. I metodi tradizionali di budgeting sono utili, ma sono lenti, soggetti a errori e richiedono maggiore flessibilità.

Se state pensando di passare dalla contabilità tradizionale a un software di budgeting specializzato, siete nella direzione giusta.

Uno strumento di budgeting aziendale vi fornirà le informazioni necessarie per tagliare le spese inutili e raggiungere più rapidamente la redditività. Vi aiuterà a pianificare il budget della vostra piccola impresa per determinare il volume delle vendite per raggiungere il pareggio, le riserve da creare e quando assumere più personale.

Abbiamo elencato le 10 migliori opzioni di software di budgeting per piccole imprese, le caratteristiche, i prezzi e le valutazioni.

**Cosa si deve cercare in un software di budgeting per piccole imprese?

Analizziamo le caratteristiche principali da ricercare in un software di budgeting per le piccole imprese. Queste caratteristiche garantiscono che lo strumento soddisfi le esigenze attuali e future della vostra azienda:

Facilità d'uso: Cercate un software facile da usare e da configurare. Inizio la mappatura dei processi esistenti visivamente per rendere più facile la gestione delle vostre finanze senza problemi fin dall'inizio

Cercate un software facile da usare e da configurare. Inizio la mappatura dei processi esistenti visivamente per rendere più facile la gestione delle vostre finanze senza problemi fin dall'inizio Scalabilità: Scegliete un software in grado di gestire più utenti, di tenere traccia di nuove spese e di gestire finanze complesse man mano che la vostra azienda si espande

Capacità di integrazione: Assicuratevi che il software si integri senza problemi con il vostro software di contabilità esistente e con il vostro sistema di gestione della contabilità strumenti di gestione dei progetti per mantenere i dati finanziari coerenti

Rendicontazione e analisi finanziaria: Optate per un software che offrarapporti dettagliati, cruscotti personalizzabili e strumenti di visualizzazione dei dati per identificare le tendenze e analizzare le spese

Optate per un software che offrarapporti dettagliati, cruscotti personalizzabili e strumenti di visualizzazione dei dati per identificare le tendenze e analizzare le spese Sicurezza e conformità: Verificare se il software segue gli standard di settore per la sicurezza dei dati e rispetta le normative per la protezione delle informazioni finanziarie sensibili

I 10 migliori software di budgeting per piccole imprese da utilizzare nel 2024

Ora che conoscete le caratteristiche e le funzionalità da ricercare in un software di budgeting aziendale, ecco l'elenco dei 10 migliori software di budgeting per piccole imprese.

1. ClickUp

Esempio di spazio di lavoro per la gestione di progetti ClickUp per uno studio contabile

ClickUp combina tutte le diverse funzioni della vostra azienda in un'unica piattaforma. Visualizzate tutte le attività correlate su un unico cruscotto: marketing, finanza, gestione dei progetti o risorse umane, e apportate modifiche in tempo reale.

Risparmiate tempo grazie alle attività guidate dall'intelligenza artificiale e all'automazione, per concentrarvi su ciò che è fondamentale. Il software di gestione dei progetti contabili e finanziari di ClickUp si distingue per essere un software di budgeting di alto livello che consente di eseguire calcoli finanziari complessi e di pianificare in modo efficiente. La soluzione software monitora i vostri obiettivi finanziari, supervisiona i vostri conti e calcola i vostri profitti.

Modello di bilancio aziendale di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia delle spese e delle entrate della vostra azienda in un luogo centralizzato. I modelli di ClickUp per la finanza e la contabilità il software per la gestione del budget, il monitoraggio delle spese in tempo reale e la gestione collaborativa del budget sono alcune delle sue solide funzioni di budgeting. Integra funzioni versatili di gestione dei progetti con strumenti completi di budgeting.

Passate da una vista all'altra di ClickUp per organizzare le vostre fatture in pochi secondi

Le aziende che gestiscono più progetti preferiscono ClickUp per garantire processi di budgeting organizzati ed efficienti.

Gestite i vostri progetti di piccole imprese in ogni fase del processo con modelli, funzioni di collaborazione e oltre 15 viste di progetto con ClickUp

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Personalizzate i cruscotti per i rapporti su budget, spese e profitti

Elaborate rapidamente i numeri conCampi formula di ClickUp per i calcoli* Rimanere organizzati con promemoria per attività e bollette ricorrenti

Visibilità delle finanze grazie a campi personalizzati per importi di bilancio, spese, informazioni sui fornitori e date di pagamento

Tenere traccia delle entrate e delle uscite mensili e annuali senza alcuno sforzo conI semplici modelli di budgeting di ClickUp Limitazioni di ClickUp

I nuovi utenti hanno segnalato una curva di apprendimento per l'utilizzo delle funzioni avanzate

Occasionalmente, i tempi di risposta dell'assistenza sono più lunghi

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese membro dello spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9000+ recensioni)

: 4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

2. Budgyt

via Budgyt Budgyt semplifica la pianificazione finanziaria mantenendo i dettagli granulari dei vostri dati.

Questa applicazione di budgeting basata sul cloud consente di semplificare i processi di budgeting grazie a un'interfaccia intuitiva, di automatizzare la categorizzazione delle spese e di ottenere report finanziari approfonditi.

Garantisce una facile manipolazione dei dati grazie alla funzionalità drag-and-drop. L'API di Budgyt consente l'integrazione con i più diffusi software di contabilità finanziaria. Attualmente supporta Quickbooks, Xero e ConnectWise.

Le migliori caratteristiche di Budgyt

Accesso ai dati storici attraverso i dati della contabilità generale a livello transazionale

Calcolo di profitti e perdite per centro di costo e periodo, confronto di budget e altri report personalizzati

Semplificazione del budget multi-profit e loss attraverso vari filtri

Tracciamento delle modifiche e registro delle attività filtrabile

Diventare globali con la capacità di gestire più valute

Limitazioni di Budgyt

Curva di apprendimento ripida per l'utilizzo delle formule

Le organizzazioni non profit devono personalizzare una configurazione più dettagliata

Prezzi di Budgyt

Facile : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Plus : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Pro : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Piano aziendale: Prezzo personalizzato

aziendale: Prezzo personalizzato Non profit: Prezzi personalizzati per tutti e quattro i piani

Prezzi dei componenti aggiuntivi

Valutazione del budget: $699-$2.999

$699-$2.999 Sviluppo della presentazione: $1.500-$3.500

Budgyt valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (50+ recensioni)

: 4.8/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

3. Impulso al bilancio

via Impulso di bilancio BudgetPulse offre un software di contabilità gratuito e basato su cloud adatto all'uso personale.

BudgetPulse offre funzionalità di base per la gestione finanziaria personale. Gli utenti importano manualmente le loro transazioni in tabelle, rapporti e grafici stampabili per comprendere meglio le loro spese. Inoltre, aiuta gli utenti a fissare gli obiettivi e a monitorare i progressi compiuti per una gestione efficace del proprio denaro.

Le migliori caratteristiche di BudgetPulse

Gestire il proprio budget con uno strumento semplice

Importazione degli estratti conto bancari ed esportazione dei dati in uno strumento di pianificazione finanziaria in pochi passaggi

Impostazione di raccolte fondi online con obiettivi e accettazione di fondi tramite PayPal e Amazon

Limitazioni di BudgetPulse

Nessuna capacità di automazione o di analisi dei dati

Tutti i dati devono essere importati o inseriti manualmente

Nessuna integrazione con altri strumenti software di budgeting aziendale o banche

Prezzi di BudgetPulse

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di BudgetPulse

G2 : Non presente nell'elenco

: Non presente nell'elenco Capterra: Non in elenco

4. FreshBooks

via FreshBooks FreshBooks offre fatture e voci di spesa illimitate, automatizzate e personalizzabili. Accetta pagamenti online con carta di credito e bonifici bancari ACH. Il suo modelli di budgeting per progetti fanno risparmiare tempo e denaro ai liberi professionisti e alle piccole imprese.

Con oltre 100 integrazioni di app, FreshBooks semplifica le attività di fatturazione e gestione delle spese.

Un vantaggio notevole del suo piano Plus è la riduzione degli errori contabili grazie alla funzione di reportistica contabile a doppia entrata.

Le migliori caratteristiche di FreshBooks

Semplifica il monitoraggio dei costi e la creazione di rendiconti finanziari

Beneficia di funzioni avanzate di reporting basate su progetti e di tracciamento del tempo

Limitazioni di FreshBooks

Richiede un maggiore supporto per l'utilizzo iniziale

Impossibilità di scalare in modo efficace

Prezzi di FreshBooks

Lite : $204/anno

: $204/anno Plus : $360/anno

: $360/anno Premium : $660/anno

: $660/anno Selezionare: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di FreshBooks

G2 : 4.5/5 (670+ recensioni)

: 4.5/5 (670+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (4300+ recensioni)

5. QuickBooks

via Libri veloci QuickBooks offre una configurazione guidata gratuita con ogni piano QuickBooks Online. Consente di semplificare i processi, tra cui spese, fatture, pagamenti, acquisizione di ricevute e reportistica.

Gli utenti sfruttano le sue funzioni cloud-based guidate dall'intelligenza artificiale per tenere traccia e gestire tutto, dai tempi e i costi agli stipendi e ai benefici per i dipendenti.

Supporta oltre 700 applicazioni di terze parti disponibili sul QuickBooks App Store.

Le migliori caratteristiche di QuickBooks

Beneficiare di un unico strumento per la contabilità e la gestione della forza lavoro

Risparmiare tempo, costi e fatica utilizzando le funzionalità di collaborazione

Creare proposte di budget personalizzate da modelli di proposte di budget* Gestire le bollette con la categorizzazione automatica delle transazioni bancarie

Limitazioni di QuickBooks

Impegnativo per gli utenti che non hanno una formazione finanziaria

La versione per Mac OS è disponibile solo negli Stati Uniti

Prezzi di QuickBooks

Prova gratuita per 30 giorni

per 30 giorni Inizio semplice : $30/mese

: $30/mese Essenziale : $60/mese

: $60/mese Plus : $90/mese

: $90/mese Avanzato: $200/mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks

G2 : 4.0/5 (3170+ recensioni)

: 4.0/5 (3170+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6390+ recensioni)

6. Xero

via Xero Costruito da zero per le esigenze in tempo reale delle aziende che dipendono dal cloud, Xero è una soluzione contabile con funzionalità di gestione delle paghe, della forza lavoro e delle spese.

Promuove la collaborazione, interna ed esterna, con accessi illimitati per ogni livello di abbonamento.

Le oltre 800 app connesse di Xero (tra cui Square, Constant Contact e ADP) aiutano le piccole imprese a svolgere senza problemi le operazioni aziendali e la gestione finanziaria.

Le migliori caratteristiche di Xero

Utilizza la riconciliazione automatica dei conti ottenendo i dati da oltre 21.000 banche in tutto il mondo

Accettare pagamenti a fronte di fatture utilizzando fornitori di fiducia per l'elaborazione di pagamenti

Accedere a oltre 160 valute e scoprire come i tassi di cambio e i mercati valutari influenzano il flusso di cassa o i profitti

Limitazioni di Xero

Modelli e design limitati per la generazione di report o fatture

Necessità di un software separato per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi

Prezzi di Xero

Starter : $29/mese

: $29/mese Standard : $46/mese

: $46/mese Premium: $62/mese

Valutazioni e recensioni di Xero

G2 : 4.3/5 (600+ recensioni)

: 4.3/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 2800 recensioni)

7. Zoho Books

via Zoho Books Con il suo intuitivo automazione delle vendite con Zoho Books, che supporta iOS, Android e Windows, è possibile semplificare le transazioni, tracciare i flussi di cassa e automatizzare i processi aziendali.

Potrete inoltre collegare i vostri sistemi CRM, di inventario e di abbonamento esistenti e generare preventivi e fatture in movimento.

Zoho Books si collega alla vostra banca e vi permette di recuperare le transazioni giornaliere in tempo reale, di implementare promemoria per i pagamenti, di programmare i rapporti e di attivare i flussi di lavoro. Aiuta a creare il successo dei clienti casi di studio .

Le migliori caratteristiche di Zoho Books

Consentite ai clienti di approvare i preventivi, pagare le fatture e fornire un feedback prezioso

Calcolo automatico delle dichiarazioni dei redditi e dei 1099 per una stagione fiscale senza preoccupazioni

Prevedere il flusso di cassa recuperando in modo sicuro le transazioni dalla contabilità e ordinandole automaticamente

Limitazioni di Zoho Books

Capacità di personalizzazione limitate

Opzioni di reporting di base

Integrazioni limitate con software di terze parti

Prezzi di Zoho Books

Gratuito :Per aziende con ricavi <50K USD all'anno

:Per aziende con ricavi <50K USD all'anno Standard : $10/organizzazione al mese

: $10/organizzazione al mese Professionale : $20/organizzazione al mese

: $20/organizzazione al mese Premium : $30/organizzazione al mese

: $30/organizzazione al mese Elite : $100/organizzazione al mese

: $100/organizzazione al mese Ultimate: $200/organizzazione al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Books

G2 : 4.5/5 (200+ recensioni)

: 4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (600+ recensioni)

8. Scoro

via Scoro I dettagliati dettagli del budget, il monitoraggio dei costi di progetto e le funzionalità di analisi della redditività di Scoro aiutano a migliorare la produttività e a consegnare i progetti in tempo. Le analisi e gli approfondimenti basati sui dati di Scoro vi aiutano a promuovere la crescita identificando le aree di miglioramento.

Scoro è specializzato nella fornitura di servizi alle aziende che gestiscono molti sistemi scollegati e carichi di lavoro mutevoli che riducono i margini di profitto.

Elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro e aiuta a gestire progetti, fatturazione e reportistica da un'unica soluzione.

Le migliori caratteristiche di Scoro

Accetta pagamenti da qualsiasi luogo grazie all'integrazione nativa con Stripe

Conversione automatica dei preventivi in fatture o fatture parziali basate sull'avanzamento dei lavori per i clienti

Gestite e monitorate i vostri budget del progettocosti, ordini e allocazione del budget da un'unica piattaforma

Integrazione di strumenti come Paypal, Salesforce, Trello e QuickBooks

Limitazioni di Scoro

Le funzioni di ricerca e ordinamento devono essere ottimizzate

I modelli PDF personalizzati limitano le informazioni che possono essere inserite in un preventivo, un ordine o una fattura

Prezzi di Scoro

Essenziale: $26/utente al mese

$26/utente al mese Standard: $37/utente al mese

$37/utente al mese Pro: $63/utente al mese

$63/utente al mese Ultimo: Prezzi personalizzati

Prezzi per l'onboarding

Autoapprendimento: Gratuito

Gratuito Light: $1.699

$1.699 Premium: $3.999

$3.999 Custom: Prezzi personalizzati

Scoro valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (390+ recensioni)

: 4.5/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (230+ recensioni)

9. Spendesk

via Spendesk Spendesk è una piattaforma di gestione delle spese che offre una visibilità completa sulle spese dell'azienda.

Migliora la visibilità delle spese in tempo reale, implementa i controlli sul budget e automatizza le approvazioni delle spese, facendo risparmiare tempo e denaro nell'intero ciclo di spesa. Spendesk combina e controlla tutti i flussi di cassa e i processi di diversi strumenti da un'unica fonte. Vi dà il controllo su tutte le spese non legate alla busta paga.

Le migliori caratteristiche di Spendesk

Automatizza il rilevamento delle frodi e utilizza carte virtuali intelligenti per aggiungere più livelli di sicurezza

Mappare i pagamenti ai conti spese, convalidarli in qualsiasi momento e generarerendiconti di spesa da modelli automaticamente

Controllo dei centri di costo, degli approvatori e definizione delle regole di spesa

Limitazioni di Spendesk

Gli utenti segnalano problemi tecnici con la convalida dei pagamenti

Impossibile caricare documenti in formato Word

Prezzi di Spendesk

Gratuito : Per quattro utenti, incluso un approvatore

: Per quattro utenti, incluso un approvatore Essenziale : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Scala : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Premium: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Spendesk

G2 : 4.7/5 (390+ recensioni)

: 4.7/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

10. Galleggiante

via Galleggiante Float è un software di previsione dei flussi di cassa appositamente progettato per le aziende a progetto. Vi aiuta a essere sempre un passo avanti rispetto a potenziali carenze o eccedenze di cassa, a pianificare facilmente gli scenari e a risparmiare tempo prezioso monitorando il flusso di cassa tra i vari progetti.

L'integrazione in tempo reale di Float con Xero, Quickbooks Online e FreeAgent consente di prevedere i flussi di cassa giornalieri, settimanali e mensili.

Le migliori caratteristiche di Float

Ottenere una panoramica del flusso di cassa in tempo reale

Strategie grazie a previsioni visive istantanee del flusso di cassa

Tenere traccia dei progetti e identificare quelli che prosciugano le riserve di cassa

Creare scenari per rispondere alle domande e prendere decisioni informate

Limitazioni del flottante

Viste personalizzate limitate per gli scenari

Non supporta conti multivaluta

Prezzi di Float

Essenziale : $59/mese

: $59/mese Premium : $99/mese

: $99/mese Enterprise: $199/mese

Valutazioni e recensioni di Float

G2 : 4.4/5 (40+ recensioni)

: 4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

Lasciate che i vostri profitti salgano con il giusto strumento di budgeting

Le esigenze e le preferenze specifiche dei titolari di piccole imprese sono essenziali nella scelta del miglior software di budgeting. Sebbene sia fondamentale optare per le funzioni che aiutano a gestire il budget, vale la pena investire in uno strumento che offra molto di più.

ClickUp si occupa di tutte le esigenze di budgeting ed è una soluzione all-in-one che affronta le molteplici sfide che si presentano con la crescita dell'azienda.

ClickUp aiuta i team a lavorare in modo più efficiente e collaborativo grazie a flussi di lavoro connessi, documenti intuitivi, dashboard in tempo reale e altre funzionalità. Questa piattaforma unificata aiuta i team a muoversi più velocemente, a lavorare in modo più intelligente e a risparmiare tempo prezioso.

