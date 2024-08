Dite addio al caos: 10 modelli gratuiti di tabella delle faccende domestiche per una casa organizzata

Vivere sotto lo stesso tetto con una famiglia in fermento, soprattutto con i bambini, può trasformare rapidamente la casa in un vortice di attività. Invece di assillare continuamente i vostri cari sulle loro responsabilità, c'è un modo per tenere tutto sotto controllo: un grafico delle faccende di casa rapidamente accessibile.

È proprio per questo che esistono i modelli di tabella delle faccende domestiche! Questi pratici strumenti aiutano a semplificare le attività domestiche. Sono dotati di campi e sezioni preimpostati per l'impostazione, gestione del tempo e l'assegnazione delle attività, il tutto adattandosi totalmente alle vostre dinamiche familiari. 👨‍👩‍👧‍👦

Per rendervi la vita ancora più comoda, abbiamo compilato un elenco dei migliori modelli di tabelle per il lavoro domestico che potete ottenere gratis. Vediamo che cosa li rende così fantastici!

Che cos'è un modello di tabella dei compiti?

Un modello di tabella delle faccende domestiche è un documento pre-progettato e personalizzabile che aiuta a organizzare e monitorare le faccende quotidiane, settimanali e mensili e ogni responsabilità di ciascun membro . Si usa tipicamente nelle famiglie, nelle famiglie in condivisione o nelle impostazioni di classe per assegnare le faccende e garantire che tutte le persone coinvolte contribuiscano a completare le attività senza problemi. ✅

Questi modelli sono disponibili in formati come fogli stampati, documenti digitali o documenti specializzati app per gli elenchi da fare . L'utilizzo di un grafico per le faccende domestiche può promuovere il lavoro di squadra e la gestione del tempo, oltre a insegnare la responsabilità agli individui, soprattutto ai bambini.

Gli elementi comuni che si trovano nei modelli di grafici per le faccende domestiche includono:

Elenco delle faccende da sbrigare: Queste attività possono variare da semplici attività quotidiane, come Da fare, a responsabilità più infrequenti, come tagliare il prato o pulire il garage Assegnatari: Ogni compito è in genere assegnato a una persona specifica per chiarire chi è responsabile di ciò che deve fare Programma: Indica la frequenza con cui un particolare lavoro deve essere eseguito Monitoraggio: I segni di spunta e gli adesivi aiutano a contrassegnare le faccende completate Premi o penalità: Questo potrebbe includere l'ottenimento di privilegi e indennità per le faccende completate o di penalità per quelle non completate

Cosa rende un buon modello di grafico per le faccende domestiche?

Ecco alcune caratteristiche chiave che rendono efficace un modello di tabella dei compiti:

Chiarezza e semplicità : Il modello deve essere facile da capire, elencando chiaramente i compiti e gli orari dei compiti

: Il modello deve essere facile da capire, elencando chiaramente i compiti e gli orari dei compiti **Deve essere visivamente accattivante, con elementi come codici a colori e adesivi per renderlo più accattivante

Personalizzabilità : Un buon modello deve poter essere personalizzato in base alle esigenze specifiche della famiglia. Questo include l'aggiunta o la rimozione di faccende, la modifica degli assegnatari e la regolazione degli orari

: Un buon modello deve poter essere personalizzato in base alle esigenze specifiche della famiglia. Questo include l'aggiunta o la rimozione di faccende, la modifica degli assegnatari e la regolazione degli orari Elementi di monitoraggio : il modello deve includere uno spazio per monitorare e premiare i risultati ottenuti, in modo da mantenere alta la motivazione di tutti i partecipanti

: il modello deve includere uno spazio per monitorare e premiare i risultati ottenuti, in modo da mantenere alta la motivazione di tutti i partecipanti Accessibilità:Un grafico delle faccende domestiche adeguato deve essere accessibile a tutta la famiglia. Un modello digitale è particolarmente comodo per l'accesso e gli aggiornamenti in condivisione

10 Modelli di grafico delle faccende domestiche da usare nel 2024

Dite addio al caos delle faccende domestiche e date il benvenuto a uno spazio più organizzato e armonioso! Abbiamo selezionato 10 modelli gratuiti di tabella dei compiti in Canva, PDF e ClickUp per semplificarvi la vita e mantenervi motivati lungo il percorso. Scopriamo le pratiche funzionalità/funzione che questi modelli hanno da offrire! 🏊

1. Modello di grafico per i compiti di ClickUp

Assicuratevi che tutte le faccende personali o familiari vengano terminate in modo tempestivo con il modello ClickUp Chore Chart

Cercate un modo semplice per tenere sotto controllo le vostre faccende domestiche? Mettete fine alla vostra ricerca con il modello Modello di grafico per le faccende domestiche di ClickUp ! È dotato di spazi predefiniti per le attività, le fasce orarie designate, le persone responsabili, le note per annotare i dettagli importanti e persino le ricompense per aver completato le faccende. 🎁

Organizzate le faccende domestiche in modo efficiente con:

Grafico giornaliero: Suddiviso in sezioni mattutine e pomeridiane, ordinate per orario Grafico settimanale: Organizzato per giorni della settimana Grafico mensile: Ordinati per settimane, ciascuno include una tabella con colonne per ogni giorno della settimana

Il modello comprende grafici personali per aiutarvi a conquistare la giornata, la settimana o il mese e grafici familiari per mantenere la sincronizzazione in casa. Entrambi i tipi hanno la stessa struttura, con spazi dedicati alle attività e alle note. Tuttavia, i grafici per la famiglia includono una comoda colonna in cui è possibile aggiungere il nome di ciascun membro della famiglia alle attività assegnate.

Questo Modello di documento è completamente personalizzabile in base alle vostre esigenze, in modo da includere o escludere qualsiasi sezione desideriate. Inoltre, le famiglie possono concedere l'accesso ai propri membri, consentendo loro di modificare il modello. Possono segnare le attività completate o aggiungerne di nuove all'elenco, rendendolo super interattivo e di facile utilizzo.

2. Modello di Elenco giornaliero di cose da fare di ClickUp

Organizzate e tenete traccia delle attività quotidiane suddividendole in mattina, pomeriggio e sera con il modello di Elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp

Siete stanchi di sentire la vostra routine quotidiana come un groviglio di caos? Scoprite il modello Modello di elenco giornaliero di Da fare di ClickUp ! Questo modello di Attività facile da usare vi aiuterà a costruire abitudini e a rispettarle con esito positivo, utilizzando attività secondarie annidate e stati personalizzabili. Monitoraggio delle attività quotidiane con i seguenti campi personalizzati:

Dove : Nota la posizione dell'attività, che sia il negozio di alimentari, la casa di un amico, la palestra o il vostro ristorante preferito

: Nota la posizione dell'attività, che sia il negozio di alimentari, la casa di un amico, la palestra o il vostro ristorante preferito Categoria : Classificare le attività in carriera, salute e fitness o faccende domestiche, in modo da sapere esattamente dove viene impiegato il tempo

: Classificare le attività in carriera, salute e fitness o faccende domestiche, in modo da sapere esattamente dove viene impiegato il tempo Contatore di strisce : Monitora le attività o le abitudini che hai accumulato

: Monitora le attività o le abitudini che hai accumulato Note: Annotare promemoria extra o ragioni dietro a qualsiasi cambiamento di piano

Per un'organizzazione più efficace, dividete la giornata in Mattina, Pomeriggio e Sera. Quindi, aggiungere attività secondarie annidate per ogni parte della giornata. Ad esempio, si può creare un'attività secondaria "Routine serale" e riempirla con attività da fare come preparare la cena, curare la pelle e leggere prima di andare a letto. 🌛

3. Modello ClickUp per Da fare terminato

Il modello ClickUp Get Things Done, basato sul sistema GTD di David Allen, aiuta a organizzare i progetti suddividendoli in attività da fare con facilità

Il Modello ClickUp per Da fare (GTD) rende la conquista di un'agenda fitta di impegni un gioco da ragazzi! Basato sul sistema GTD di David Allen, mette ordine nelle vostre attività, riduce lo stress e aumenta l'efficienza dei processi attraverso un approccio strutturato alla gestione delle responsabilità.

Questo pratico modello di cartella è ricco di elenchi e viste Elenco per garantire un'organizzazione chiara. Utilizzate l'elenco Finestra In arrivo per catturare e descrivere tutte le attività. Quindi, stimate quanto tempo richiederanno, valutateli sulla scala del lavoro richiesto da uno a cinque e decidete se sono fattibili.

Preferite un piano visivo? Il modello presenta una funzionalità/funzione di lavagna online personalizzabile con un diagramma di flusso GTD. Viene fornita con domande guida che aiutano a vagliare le attività e a decidere se sono mature per l'azione. 🎬

È possibile ordinare ordinatamente le attività applicando tag come casa, lavoro o creando categorie personalizzate. Per un ordinamento di precisione, esplorare elenchi come

Programmati su Calendario : Visualizza il Calendario per le attività bloccate nel tempo

: Visualizza il Calendario per le attività bloccate nel tempo Elenco di progetti: ideale per suddividere progetti complessi e per organizzare le attivitàper stabilire le priorità delle attività *Tickler/Someday Maybe:Per le attività che si potrebbero completare in futuro

Personalizzate il modello per allinearlo perfettamente al vostro flusso di lavoro GTD. Inserite i campi personalizzati e aprite qualsiasi elenco nella vista Bacheca per vedere le attività disposte ordinatamente come schede su un pannello Kanban trascinabile. In questo modo, è possibile aggiornare facilmente i dati man mano che si procede. 📈

4. Modello ClickUp per la cura di sé da fare

Concedetevi un po' di amore monitorando le vostre abitudini di benessere con il modello ClickUp Self-Care Da fare

Nel bel mezzo di un'agenda fitta di impegni, è facile che la cura di sé passi inosservata. Per fortuna, il Modello per la cura di sé di ClickUp Da fare è qui per aiutarvi a dare priorità al vostro benessere con un layout pre-progettato che rende il monitoraggio della vostra routine di cura di sé un gioco da ragazzi. 💆

Questo modello è dotato di campi personalizzati, un comodo strumento di elenco di attività una lista di attività, un pannello Kanban e un calendario: tutto ciò di cui avete bisogno per garantire che il vostro benessere sia sulla strada giusta.

Nella visualizzazione dell'elenco della cura di sé, le attività sono ordinatamente organizzate in base al loro tipo di benessere, come Mente, Corpo e Spirito. È possibile monitorare facilmente le attività di autocura giornaliere o settimanali, tenendo sotto controllo il loro stato grazie agli stati personalizzati. Inoltre, è possibile stabilire le priorità e gestire le attività che potrebbero essere fuori strada o in attesa.

Il Calendario per la cura di sé passa ad aiutarvi a tenere sotto controllo i vostri impegni. Utilizzatelo per monitorare le vostre attività cardine, programmare nuove attività e aggiungere promemoria per completare le attività in tempo e vi porteranno ad un passaggio in più verso il raggiungimento dei vostri obiettivi di benessere! 🌼

5. Modello di Elenco dei compiti da fare della classe ClickUp

ClickUp Class Assignments To-Do Elenco è un modello ideale per gli insegnanti per tenere traccia dei compiti in classe e stabilire le priorità delle attività

L'insegnamento comporta un pesante carico di responsabilità, dalla preparazione e valutazione delle lezioni alla gestione di infinite attività amministrative. Il Modello di compiti di classe ClickUp passa ad aiutare gli insegnanti a supervisionare le loro classi, a prendere note e a pianificare il loro percorso accademico, il tutto in un hub centrale ben organizzato. 👩‍🏫

Il modello include due cartelle separate per i semestri di primavera e autunno. All'interno di ognuna di queste cartelle, si trovano elenchi dedicati a materie specifiche, che consentono di classificare ordinatamente i compiti in base al loro stato: da completare, da fare o in corso.

È anche possibile ordinare i compiti per Tipo di compito in un elenco separato per monitorare facilmente il numero di esami, quiz o compiti per ogni semestre. È possibile annotare dettagli importanti come le date di scadenza, i capitoli da trattare e la durata stimata del completamento. Organizzare il piano delle lezioni e i materiali di studio in modo efficace con due Viste Documento, una per le note di classe e l'altra per le note di lettura.

6. Modello di elenco di cose da fare per il trasloco ClickUp

Il trasloco è una sofferenza, ma non quando si dispone di un elenco dettagliato da spuntare per prepararsi al grande giorno

Sia che vi stiate preparando per un semplice trasloco o per un trasloco più complesso, imballare e pianificare può essere un vero e proprio fattore di stress. Ma non preoccupatevi, il Modello di Elenco delle cose da fare per il trasloco ClickUp è il vostro fidato alleato nella transizione verso la vostra nuova Home! 🏠

Questo pratico modello vi permette di creare una lista di controllo delle attività da affrontare e tiene un registro di ciò che è già stato completato . Quando si apre la vista Elenco attività, si ottiene un quadro chiaro delle attività allineate in ogni fase del trasloco, ordinatamente classificate nell'elenco a discesa Fase del trasloco.

È possibile definire le priorità e impostare le scadenze per ogni attività o designare persone responsabili per attività specifiche. Inoltre, c'è una barra di avanzamento che vi aiuta a seguire il vostro percorso con facilità.

La visualizzazione Fasi del trasloco presenta una tavola Kanban, dove le attività si trasformano in schede che si possono mescolare agevolmente tra le colonne per adattarle alle fasi del trasloco. Le attività sono raggruppate in modo ordinato in base alla fase del trasloco, per cui è facile organizzarle nella fase di preparazione, il giorno del trasloco o durante il periodo di ambientamento.

7. Modello di elenco principale per la ristrutturazione della casa di ClickUp

Tenete traccia di tutte le attività critiche, delle date di scadenza, dell'inventario e dei costi con il modello di elenco Da fare di ClickUp per la ristrutturazione della casa

Una lista ben strutturata project management ben strutturato per la ristrutturazione della casa è la chiave per controllare i costi e rispettare il budget durante i lavori in casa. Il Modello di elenco principale per la ristrutturazione della casa di ClickUp è la soluzione ideale per creare elenchi di cose da fare per le attività di pre-ristrutturazione e di ristrutturazione vera e propria. Monitorare efficacemente i budget, sequenza del progetto e i dettagli dell'appaltatore. 👷

Includete tutti i materiali necessari per i vostri progetti di ristrutturazione nell'Elenco dei materiali. In questo modo è possibile monitorare la quantità di pennelli, vernice o nastro adesivo necessari, insieme al costo stimato ed effettivo per una gestione efficiente del budget.

Aprire l'Elenco progetti per semplificare il processo di project management con visualizzazioni come:

Elenco di tutti i progetti: Visualizza tutti i progetti di ristrutturazione, fornendo dettagli essenziali come le date di scadenza, gli elementi necessari, il costo della manodopera e dei materiali e il progetto nel suo complesso Bacheca delle fasi del progetto: aiuta l'utente aa stabilire le priorità dei progetti fornendo una panoramica di tutti i progetti di ristrutturazione organizzati e raggruppati per fasi, come in corso e completati Calendario dei progetti di ristrutturazione di Home: Fornisce una panoramica di tutti i progetti di ristrutturazione della casavisualizzazione del calendario di tutte le attività di ristrutturazione, semplificando il monitoraggio delle scadenze e la riprogrammazione delle attività

Date un tocco personale al modello personalizzandolo con i nuovi campi personalizzati. Riempite gli elenchi con gli elementi di cui avete bisogno per assicurarsi di essere ben organizzati e di avere un viaggio di ristrutturazione efficace dal punto di vista dei costi! 🛠️

8. Modello di grafico per i compiti giornalieri di Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Canva-Daily-Chore-Chart-Template.png Modello di grafico per i compiti giornalieri di Canva /%img/

Il modello di Grafico giornaliero di Canva fornisce un modo semplice per pianificare e monitorare le attività quotidiane

Se state cercando un metodo semplice ma efficiente per tenere traccia delle vostre faccende quotidiane, il modello Canva Daily Chore Chart Template dovrebbe fare al caso vostro. Questo modello a pagina singola offre sezioni completamente personalizzabili per pianificare le attività per ogni giorno della settimana con facilità. 📝

Il modello prevede spazi vuoti per elencare le attività settimanali da completare e cerchi di colore corrispondenti a ogni giorno. Utilizzate questi cerchi per segnare il programma per ogni specifica attività .

Ogni elemento è modificabile o sostituibile, consentendo di liberare la vostra creatività . Cambiate i colori, sostituite i cerchi con una forma diversa o cambiate il font delle lettere. E se una sola pagina non è sufficiente per il vostro lungo elenco di faccende, potete facilmente aggiungerne un'altra e riempirla secondo le vostre necessità.

Potete salvare questo modello di tabella delle faccende domestiche in PDF o in JPEG, stamparlo e appenderlo alla parete, oppure utilizzarlo in formato digitale per aggiornare facilmente e condividere i link.

9. PDF Grafico delle faccende quotidiane per bambini Modello di ThirtyHandMadeDays

Assicuratevi che i vostri figli completino facilmente le loro faccende quotidiane e settimanali con il modello PDF Daily Chores Chart for Kids di ThirtyHandMadeDays

Insegnare ai vostri figli le buone abitudini e l'importanza di completare le faccende domestiche può sembrare un ciclo infinito di promemoria. Fortunatamente, il modello PDF Daily Chores Chart for Kids di ThirtyHandMadeDays è qui per salvare la situazione.

Il modello include spazi per registri giornalieri con cerchi di vari colori assegnati a ogni giorno della settimana. È semplice segnare quando completare ogni attività, che si tratti di lavarsi i denti, Da fare i compiti o buttare la spazzatura. Inoltre, nella parte inferiore del modello sono presenti degli spazi per le cose settimanali, perfetti per le attività ricorrenti come la pulizia o lo smistamento del bucato. 🧺

Come ulteriore incentivo, i bambini potranno ricevere una ricompensa speciale una volta riempite tutte le bolle alla fine della settimana.

10. Grafico in PDF per bambini da PDFfiller

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/PDF-Chore-Chart-for-Kids-Template-by-PDFfiller.png Grafico in PDF per i bambini da PDFfiller /%img/

Il modello PDF Chore Chart For Kids di PDFfiller vi aiuta a organizzare e monitorare efficacemente le attività quotidiane e settimanali dei vostri figli

Il modello PDF Chore Chart for Kids di PDFfiller è un pratico strumento per creare grafici personalizzati per i bambini, in modo da poter recuperare un po' di tempo libero e insegnare ai vostri figli le responsabilità personali tenendo traccia delle faccende di base.

Ecco come lavora:

Selezionate le faccende domestiche adatte alla vostra età, come rifare il letto, impostare la tabella o dare da mangiare al cane

Assegnate a ciascun bambino dei compiti specifici in base alla sua età e alle sue capacità (se ci sono più bambini in casa)

Stabilire un programma di attività giornaliero, settimanale o mensile

Adattare il modello alle proprie esigenze modificando il testo, aggiungendo nuovi elementi o riorganizzando le pagine

Assicuratevi di esporre questo grafico stampabile in un posto facilmente visibile, come sul frigorifero o su un bacheca in modo che serva da promemoria quotidiano per i bambini. Per assicurarvi che si attengano al programma, provate a usare degli adesivi o a dare piccoli premi per le attività completate con costanza. 🏅

$$$a Rimanere in cima alle vostre faccende con un modello stampabile di tabella dei compiti gratis

È un dato di fatto che affrontare una faccenda al giorno tiene a bada il caos, ma garantire che queste attività siano completate prontamente assicura un senso di ordine duraturo. Con i migliori grafici stampabili gratis per le faccende domestiche, potete pianificare facilmente e monitorare tutti gli obiettivi e attività, raggiungendo l'armonia domestica con il minimo lavoro richiesto!

Non perdete mai il vostro vantaggio organizzativo, in qualsiasi situazione, grazie all'accesso a più di 1.000 modelli nella sezione "Gestione della casa" Libreria di modelli ClickUp ! Immergetevi in un mondo di modelli già pronti per l'uso da fare potente strumenti di project management e modelli di prioritizzazione per gestire le attività come un professionista. 😎