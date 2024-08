Padroneggiare il tempo: le 10 migliori app di calendario per Mac nel 2024

Con l'avanzare dell'età, molti di noi hanno la sensazione che il tempo sia scorra sempre più velocemente . Sebbene gli scienziati non riescano a spiegare l'esatta ragione di questo fenomeno, una cosa è certa: dobbiamo fare qualcosa! ⌛

Essere più attenti a come si organizzano le proprie attività può aiutare a riprendere il controllo del proprio tempo. Invece di lasciar scivolare via le ore, si può sfruttare al meglio ogni giorno con un'attenta pianificazione attraverso le app di calendario.

Se utilizzate un computer Apple, siete nel posto giusto: abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori app di calendario per Mac.

Dopo aver letto le funzionalità/funzione più importanti, i difetti e i prezzi, sarete in grado di scegliere il compagno di calendario perfetto per le vostre esigenze personali o professionali.

Cosa sono le app Calendario per Mac?

Le app Calendario per Mac sono strumenti progettati per aiutare le persone che utilizzano i computer Apple a gestire il tempo in modo efficiente. Queste app possono essere utilizzate in contesti personali o aziendali, da singoli o team.

Visualizzando i propri impegni con un calendario, è possibile tenere sotto controllo tutti gli eventi imminenti, dai compleanni alle scadenze dei progetti. Le app Calendario permettono anche di programmare riunioni e appuntamenti in modo efficace, evitando sovrapposizioni.

I calendari digitali offrono molti vantaggi rispetto ai calendari tradizionali su carta, tra cui notifiche di promemoria e la sincronizzazione tra diversi dispositivi. 🔄

Cosa cercare nelle app Calendario per Mac?

Quando scegliete un'app Calendario per il vostro dispositivo Mac, prestate attenzione a quanto segue:

Funzionalità/funzione: Le app per il calendario hanno un ampio spettro, che va da quelle semplici e minimaliste a quelle altamente specializzate e ricche di funzionalità/funzione. Scegliete un'app per il calendario che soddisfi le vostre esigenze specifiche Interfaccia: Dato che ci fate affidamento ogni giorno, la vostra app calendario dovrebbe avere un design accattivante e intuitivo, che vi permetta di visualizzare e creare eventi con facilità. Deve apparire ordinata anche quando la vostra agenda è piena di impegni Personalizzazione: In relazione al punto precedente, dovreste essere in grado di modificare l'aspetto dell'interfaccia del vostro calendario e di passare dalla visualizzazione giornaliera a quella settimanale e mensile Integrazione: Scegliete un'app per il calendario che si integri perfettamente con gli altri strumenti che utilizzate, come i client di posta elettronica,software di project managementosistemi di gestione dei contenuti (CMS)5. Condivisione: Avere la possibilità dicondividere il proprio Calendario e i singoli eventi con gli altri è fondamentale quando si lavora in team

10 Migliori app Calendario per Mac da usare nel 2024

Con così tanti app per il calendario se avete a disposizione un'ampia gamma di app di calendario per Mac, potrebbe essere difficile capire quali sono quelle che valgono la pena di essere utilizzate. Questo elenco delle 10 migliori app ha lo scopo di semplificare il processo presentando le migliori opzioni disponibili, aiutandovi a trovare lo strumento perfetto per ottimizzare la vostra pianificazione e migliorare le vostre capacità di gestione del tempo. ☝️

Trascinate facilmente le attività nella visualizzazione Calendario per modificare le date di scadenza, creare nuove attività o rimuoverle in ClickUp

Sebbene offra tutte le funzioni di un'app per il calendario, ClickUp è molto di più. È un'applicazione completa e gratuita per la gestione delle attività strumento di project management completo e gratuito che può rendere più efficiente qualsiasi attività o processo . Scaricare l'app ClickUp per Mac e utilizzate la visualizzazione Calendario per programmare e riprogrammare qualsiasi evento con una semplice azione di trascinamento. Avete un calendario esistente che volete utilizzare? Potete integrare ClickUp con il vostro Calendario iCloud per continuare da dove avete lasciato.

Il Visualizzazione del calendario ClickUp è altamente personalizzabile: è possibile scegliere a mano esattamente ciò che si desidera visualizzare con visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili, codici colore per le attività e filtri. Per collaborare con gli altri invitare a visualizzare e modificare o aggiungere commenti alle attività.

Se non siete sicuri di come iniziare organizzare il vostro tempo utilizzare il programma già pronto Modello di calendario di ClickUp che può aiutarvi a sfruttare al meglio questa fantastica visualizzazione. 🗓️

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Si integra con il Calendario di iCloud

Visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili

Programmazione e riprogrammazione drag-and-drop

Filtri e impostazioni personalizzate avanzate

Condivisione, controlli di accesso e commenti sulle attività per la collaborazione

Altre visualizzazioni pergestione del tempoquali Gantt, Sequenza e Carico di lavoro

Stime di durata, monitoraggio del tempo e reportistica

Limiti di ClickUp

Integrazione unidirezionale con il Calendario iCloud

La gestione di più calendari contemporaneamente può essere complicata in alcuni casi

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile sui piani Unlimited e superiori per $5/Area di lavoro di ClickUp

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Calendario iCloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/iCloud-Calendar.png calendario iCloud /$$$img/

Via: calendario iCloud Se siete utenti Apple, probabilmente avete già incontrato il Calendario iCloud. Sincronizzandosi perfettamente con tutti i dispositivi Apple, questa app ha un design minimalista unico ed è facile da usare. È possibile impostare gli eventi in pochi clic e condividerli pubblicamente o in privato in pochi altri.

L'app Calendario Apple può anche autocompilare i dettagli degli eventi una volta fornite le informazioni principali, mostrando la posizione esatta su una mappa e il tempo previsto per quel giorno. 🌤️

Oltre alla sua impareggiabile semplicità, il vantaggio più notevole del Calendario iCloud è la possibilità di creare calendari per diversi aspetti della vostra vita e di passare da un evento all'altro.

Le migliori funzionalità/funzione del Calendario iCloud

Semplice e facile da usare

Possibilità di gestire più calendari contemporaneamente

Invito a eventi con monitoraggio delle risposte

Selezione del fuso orario

Popolazione automatica dei dettagli dell'evento

Visualizzazione giornaliera, settimanale e mensile

Opzione date lunari cinesi

Limiti del Calendario iCloud

Manca di alcune funzionalità/funzioni avanzate

La condivisione del calendario con chi non usa dispositivi Apple può essere difficile

Prezzi di Calendario iCloud

Gratis con iCloud

valutazioni e recensioni di iCloud Calendar

G2 : 4.1/5 (100+ recensioni)

: 4.1/5 (100+ recensioni) TrustRadius: 8.4/10 (30+ recensioni)

3. OccupatoCal

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/BusyCal.png OccupatoCal /$$$img/

Via: OccupatoCal Come suggerisce il nome, BusyCal è stata progettata per far risparmiare tempo prezioso a chi ha un'agenda fitta di impegni. L'app consente di importare calendari da più fonti, come iCloud e Google, e di gestirli tutti sotto un unico tetto, senza dover passare da un'applicazione all'altra.

Un altro importante risparmio di tempo è la capacità di BusyCal di creare eventi utilizzando prompt in linguaggio naturale. È possibile annotare rapidamente i dettagli e l'app riconoscerà l'ora, la data e la posizione.

BusyCal merita un elogio anche per la sua flessibilità. È possibile scegliere tra cinque visualizzazioni:

Giorno Settimana Mese Anno Elenco

Personalizzate ulteriormente le visualizzazioni selezionando il numero di giorni o di settimane visualizzate, cambiando il font e la dimensione, o aggiungendo colori e grafici carini per rendere il vostro il mio lavoro meno banale! 🌈

Le migliori funzionalità/funzione di BusyCal

Gestione di calendari da più fonti

Integrazione con molti servizi cloud e Wireless-LAN

Integrazione conpiattaforme di conferenza come Zoom e Webex

Creazione rapida di eventi con input in linguaggio naturale

Liste di controllo giornaliere nella barra laterale sul lato destro dell'app

Sincronizzazione delle attività con l'app Promemoria per Mac 10.14

Numerose opzioni di personalizzazione, compresi layout e aspetto

Limiti di BusyCal

Occasionali bug sull'app Calendario

Le frequenti notifiche di aggiornamento possono dare fastidio ad alcuni utenti

Prezzi di BusyCal

Licenza a vita e 18 mesi di aggiornamenti: $49.99

e 18 mesi di aggiornamenti: $49.99 Ulteriori 18 mesi di aggiornamenti: $29.99

BusyCal valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (4+ recensioni)

: 4.6/5 (4+ recensioni) Mac App Store: 4.5/5 (oltre 2.000 recensioni)

4. Cron

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Cron.jpg Cron /$$$img/

Via: Cron Acquisito dall'applicazione piano Notion nel 2022, Cron è un'app di calendario emergente per privati e aziende. L'app è semplice ma di bell'aspetto e consente di scegliere tra un tema chiaro e uno scuro. 🌓

Offre le funzioni di base del calendario, come la ripetizione degli eventi e i fusi orari, con alcune eccezioni degne di menzione. Per istanza, è possibile usare scorciatoie da tastiera per navigare all'interno dell'app. In ordine facilitare il lavoro di squadra l'app consente di condividere facilmente la propria disponibilità e di sovrapporre gli orari dei compagni di squadra per un lavoro efficiente allocazione delle risorse .

Tenete presente che per iscriversi è necessario disporre di un account Google. L'opzione di sincronizzazione con iCloud è ancora in lavorazione al momento della stesura di questo articolo.

Cron: le migliori funzionalità/funzioni

Connessione di più account a Google Calendar

Visualizzazioni per giorno, settimana e mese

Codifica dei temi colore chiari e scuri e dei colori degli eventi

Scorciatoie da tastiera

Sovrapposizione dei calendari dei compagni di squadra

Facile condivisione della disponibilità

Limiti di Cron

Al momento lavora solo con gli account di Google Calendar

Prezzi di Cron

Tipo base : Free

: Free Livello Enterprise: Disponibile su contatto

Cron valutazioni e recensioni

Caccia al prodotto: 4.8/5 (300+ recensioni)

5. Calendario 366 II

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Calendar-366-II-1400x876.jpg Calendario 366 II /$$$img/

Via: Calendario 366 II Con l'app Calendario 366 II, il vostro programma può essere al vostro fianco indipendentemente dal lavoro che state svolgendo. Si tratta di un calendario personalizzabile a menu bar che può essere ottimizzato per il formato verticale o orizzontale. Oltre a nuove funzionalità, la seconda versione di Calendario 366 presenta un nuovo design con otto visualizzazioni e nove temi tra cui scegliere.

L'app Calendario è facile da usare grazie ai tasti di scelta rapida, agli scorciatoi e alla programmazione degli appuntamenti con il drag-and-drop. Come BusyCal, Calendario 366 II è in grado di creare eventi basati su input in linguaggio naturale.

Questa app Calendario è disponibile in nove lingue diverse, quindi può assistervi indipendentemente dalla vostra provenienza o dalla vostra conoscenza dell'inglese. 💬

Calendario 366 II migliori funzionalità/funzione

Calendario a barra di menu

Otto visualizzazioni e nove temi

Trascinamento per spostare gli appuntamenti

Tasti di scelta rapida e scorciatoie

Creazione di attività basate su input in linguaggio naturale

Nove opzioni linguistiche

limiti di #### Calendario 366 II

Difficoltà a gestire le notifiche sull'app Calendario

Prezzi di Calendario 366 II

Acquisto una tantum: $14.99

Calendario 366 II valutazioni e recensioni

Mac App Store: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

6. Morgen

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Morgen.png Morgen /$$$img/

Via: Morgen Morgen offre una suite completa di strumenti che vi permettono di tenere il passo con la vostra agenda, indipendentemente da quanto sia fitta di impegni. Tutto in questa piattaforma è progettato per farvi risparmiare tempo: dalla creazione di eventi in linguaggio naturale ai collegamenti personalizzati per facilitare la programmazione.

Con Morgen è possibile compilare calendari da varie fonti, compresa Apple, e gestirli da una piattaforma centralizzata. Riesce persino a unire gli eventi duplicati in calendari diversi. Morgen rende il blocco del tempo è semplice, in quanto è possibile rilasciare gli elementi dal Task Manager direttamente sul calendario.

Tra le app di calendario per Mac, Morgen si distingue per la sua capacità di facilitare il coordinamento dei team.

Quando si vuole programmare una riunione, Morgen non solo mostra quando i compagni di squadra sono disponibili, ma suggerisce anche un orario che interrompa il meno possibile gli impegni quotidiani e la concentrazione dei partecipanti. 🧑‍💻

Le migliori funzionalità/funzioni di Morgen

Integrazione di più calendari e unire eventi doppi

Pagine di prenotazione e collegamenti alla pianificazione personalizzati

Notifiche e promemoria personalizzati

Identifica gli orari di riunione ottimali per tutti i partecipanti all'evento

Input in linguaggio naturale per la creazione automatica di eventi

Integrazione della piattaforma di videochiamata e del gestore delle attività

Rigorosi standard di sicurezza dei dati

Limiti di Morgen

La sincronizzazione multi-calendario è disponibile solo con i piani a pagamento

L'opzione app calendario gratis è limitata

Prezzi di Morgen

Basic : Free

: Free Pro : $9/mese (fatturati annualmente)

: $9/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzi disponibili su richiesta

Morgen valutazioni e recensioni

Caccia al prodotto: 4.9/5 (80+ recensioni)

7. Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Any.do\_-1400x912.png Da fare /$$$img/

Via: Da fare Con il suo calendario, l'agenda giornaliera e gli strumenti di collaborazione, Any.do vi aiuta a tenere sotto controllo qualsiasi progetto e sequenza dei progetti . È possibile creare calendari separati per le esigenze personali e aziendali, trovando così il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. ⚖️

L'app Calendario si integra con numerosi altri calendari, compreso quello di iCloud, e si sincronizza perfettamente tra i diversi dispositivi per una panoramica in tempo reale degli impegni in movimento.

Potete usare Any.do insieme ai vostri colleghi, assegnandovi attività a vicenda e comunicando tramite commenti e chattare. Includete attività secondarie, note e file per dare agli assegnatari tutto ciò di cui hanno bisogno per completare facilmente le attività e ridurre al minimo inutili scambi di informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Any.do

Calendario, elenchi di cose da fare, gestione delle attività e promemoria

Collaborazione attraverso l'assegnazione di attività, commenti e chattare

Pianificazione del lavoro e della vita in un unico calendario

Modelli per aiutarvi a iniziare

Integrazione con i calendari più comuni e oltre 5.000 altre app tramite Zapier

Sincronizzazione tra i dispositivi

Limiti di Da fare

L'app Calendario potrebbe non essere in grado di ospitare team più grandi

Limitate funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate nel piano Free

Prezzi di Da fare

Personale : Free

: Free Premio : $3/mese

: $3/mese Teams: $5/utente/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2 : 4.1/5 (100+ recensioni)

: 4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

8. Calendario Proton

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Proton-Calendar-1400x864.png Calendario Protonico /%img/

Via: Calendario di Proton Proton è un noto calendario svizzero client di email che ha esteso i suoi servizi alla pianificazione. Come altri strumenti Proton, anche il Calendario Proton pone grande enfasi sulla protezione dei dati. Tutte le informazioni sugli eventi all'interno del calendario sono crittografate end-to-end, anche quando l'evento viene condiviso da un utente e da una fonte esterni. 🔒

Per quanto riguarda la personalizzazione, è possibile scegliere tra diverse visualizzazioni, modificare il tema e definire quando e come si desidera ricevere le notifiche. Se si utilizza già Proton Mail, l'utilizzo di Proton Calendario dovrebbe essere un'esperienza senza problemi, in quanto è possibile creare eventi e gestire inviti senza lasciare l'app di email.

Le migliori funzionalità/funzione di Proton Calendar

Protezione dei dati del calendario di alto livello con crittografia

Calendario multiplo

Sincronizzazione con i dispositivi iOS

Visualizzazione per giorno, settimana o mese

Notifiche personalizzate e avvisi via email

Temi del calendario

Condivisione dell'intero calendario o solo delle disponibilità

Creazione rapida di eventi e inviti tramite Proton Mail

Limiti del Calendario Proton

Notifiche push per gli utenti di Apple Calendar (perché è accessibile solo via browser)

Prezzi di Proton Calendar

**Gratuito

Unlimitato: $9.99 (fatturazione annuale)

Calendario Proton valutazioni e recensioni

Nessuna recensione disponibile

9. Calendario Mini

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Mini-Calendar.png Mini Calendario /$$$img/

Via: Mini Calendario A volte non sono necessarie tutte le funzioni, ma piuttosto un'app per il calendario che si possa dare un'occhiata quando è necessario. Il Mini Calendario è proprio questo: uno strumento leggero che non distrae dal lavoro importante da fare. 🪶

È possibile accedere al Mini Calendario nei seguenti luoghi:

Widget del centro notifiche Icona Dock Icona della barra dei menu Scorciatoia da tastiera personalizzabile Widget per il desktop

Se posizionate il Mini Calendario sul desktop, potrete modificarne il colore e l'opacità. È anche possibile scegliere di visualizzare il Calendario sopra altre finestre, nel caso in cui sia necessario averlo sempre a portata di mano.

funzionalità/funzione migliori di #### Mini Calendario

App semplice per il calendario

Accessibile in cinque punti

Widget personalizzabile sempre attivo sul desktop

Widget per il desktop sopra lo sfondo o le finestre

Orari di alba e tramonto

Scorciatoia da tastiera e visualizzazione della barra dei menu configurabili

Limiti del Mini Calendario

Non permette di programmare, invitare o condividere eventi

Prezzi del Mini Calendario

Gratuito

Mini Calendario valutazioni e recensioni

Mac App Store: 4.8/5 (1.000+ recensioni)

10. Fantastico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Fantastical.png Fantastico /$$$img/

Via: Fantastico Con sei visualizzazioni, sei opzioni di lingua e molte altre caratteristiche, Fantastical è all'altezza del suo nome. È possibile caricare gli account esistenti su Fantastical e creare impostazioni personalizzate del calendario. I filtri di concentrazione consentono di separare gli impegni di lavoro da quelli personali con pochi clic. 🖱️

Dato che Fantastical ha tutte le funzionalità/funzione standard, concentriamoci su ciò che è unico. Ad esempio, consente non solo di condividere le aperture, ma anche di proporre più opzioni di data e ora quando si tratta di un lavoro programmare gli eventi che coinvolgono altre persone. Aiutate i partecipanti a prepararsi caricando file e immagini direttamente su iCloud o su un altro provider, con sincronizzazione su tutti i dispositivi.

Volete conoscere importanti appuntamenti e avvenimenti pubblici? Cercate, sfogliate e leggete i contenuti pertinenti all'interno di Fantastical, quindi aggiungete l'evento al vostro calendario per non perderlo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fantastical

Visualizzazioni DayTicker, Giorno, Settimana, Mese, Trimestre e Anno

Filtri di concentrazione per separare gli impegni personali da quelli di lavoro

Condivisione delle aperture e proposta di più opzioni agli invitati

Integrazione con le piattaforme di conferenza e generazione rapida di chiamate

Dati meteo e sugli eventi pubblici

Sei opzioni di lingua

Aggiunta di file e immagini

Limiti di Fantastical

Alcuni utenti ritengono che il prezzo sia troppo alto e che non ci sia una versione gratis per l'app Calendario

Potrebbe essere utile l'opzione di conferma delle modifiche, in quanto gli utenti potrebbero finire per modificare accidentalmente gli eventi e condividere l'aggiornamento con gli altri

Prezzi di Fantastical

Per gli individui : $4,75/mese

: $4,75/mese Per famiglie fino a 5 : $7.50/mese

: $7.50/mese Per i team : $4,75/utente/mese

: $4,75/utente/mese Teams flessibili: Disponibile su contatto

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Fantastical

G2 : 4.5/5 (10+ recensioni)

: 4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

Semplificare la gestione del tempo con le migliori app Calendario per Mac

Queste 10 app Calendario per Mac rivoluzionano il modo in cui visualizzate e organizzate il vostro tempo. Per quanto riguarda la vita privata, vi garantiscono di non perdere mai più il compleanno di un amico. In ambito aziendale, queste app per il calendario permettono a voi e al vostro team di lavorare in modo più efficiente e rimanere allineati con il vostro mappa dei processi indipendentemente dalle circostanze.

Se avete bisogno di funzionalità/funzione aggiuntive per aumentare la vostra produttività, scegliere ClickUp . Questo strumento di project management ha tutto ciò che serve per creare cose incredibili, e Da fare in tempi record. ⏱️