20 domande di colloquio su Agile (con risposte)

hai bisogno di prepararti per alcune domande del colloquio Agile?

Utilizzata da molte aziende per sfornare grandi produttività, la metodologia Agile è probabilmente l'approccio al project management più utilizzato al mondo.

Quindi, sia che stiate pianificando di diventare uno Scrum master o un tester Agile in un'azienda, dovete sapere tutto su Agile e Scrum.

Ma se siete nervosi per il vostro imminente colloquio Agile, non fatelo!

Questo articolo vi aiuterà a rispondere a queste domande e utilizzerà anche alcuni esempi tratti dalla vita della scrittrice Liz Lemon, nel telefilm 30 Rock.

Per rendere le cose più divertenti, Liz e il suo capo Jack (che gestiscono un team di scrittori in un network radiotelevisivo), vi aiuteranno a rispondere a tutte le domande Agile più complicate domande del colloquio .

pronti ad essere allenati?

Domande di intervista su Agile

Avete appena iniziato a capire Agile? Le risposte a queste domande ti porteranno da principiante ad esperto!

1. Che cos'è Agile?

Il Agile approccio allo sviluppo del software e al project management aiuta i team a realizzare personalizzato prodotti in cicli di sviluppo brevi noti come sprints.

Ogni sprint dura circa due o quattro settimane, durante le quali i team sviluppano una versione funzionante del prodotto. Al termine dello sprint, una versione viene sottoposta agli stakeholder per avere il loro feedback e le modifiche vengono apportate di conseguenza nello sprint successivo.

È come essere il figlioccio di Jack... Si ricevono $$$a molti feedback.

Ma speriamo che il feedback ricevuto sia migliore di questo:

2. Che cos'è il manifesto Agile?

Il manifesto Agile è un breve documento che delinea i 4 valori e i 12 principi del metodo Agile. Questi valori e principi ci aiutano a capire come la metodologia Agile sia diversa dai tradizionali framework di project management, come ad esempio Cascata .

Come tale, il manifesto Agile delinea il codice di comportamento per Teams Agile .

Più o meno come il libro di consigli di vita di Liz Lemon, Dealbreaker.

3. Quali valori e principi guidano il metodo Agile?

Il 4 Valori agili sono i seguenti:

Individui e interazioni rispetto a processi e strumenti

rispetto a processi e strumenti Software di lavoro piuttosto che documentazione completa

piuttosto che documentazione completa Collaborazione con i clienti piuttosto che negoziazione di contratti

piuttosto che negoziazione di contratti Affrontare il cambiamento piuttosto che seguire un piano

I 12 principi Agile possono essere raggruppati nelle seguenti 4 categorie:

Principi di soddisfazione dei clienti

Principi di qualità

Principi del lavoro di squadra

Principi di project management

Nota:_ Per saperne di più su ogni principio_Agile in dettaglio, leggere questo articolo .

Tuttavia, nessuno di questi valori o principi è particolarmente rigido, per quanto Liz cerchi di convincervi del contrario!

Sono semplicemente pensati per affinare un Mentalità agile che aiuta i membri del team a realizzare prodotti veramente apprezzati dai clienti.

4. Che cos'è un flusso di lavoro Agile?

Un Flusso di lavoro agile è il processo tipico di qualsiasi progetto Agile e comprende i seguenti 5 passaggi:

Passo 1: concezione

Si sviluppa una visione del progetto, si crea il backlog del prodotto e si inizia a pianificare lo sprint.

Passaggio 2: inizio

Qui si assegnano gli sprint ai vari team, si assegnano loro le risorse con cui lavorare e si chiarisce il calendario del progetto.

Passaggio 3: Iterazione

Il team di sviluppo software Agile inizia a lavorare sul progetto backlog dello sprint elementi in questa fase. Sebbene l'oggetto sia il rilascio di un software funzionante alla fine di ogni sprint, le prime versioni di solito includono funzionalità molto limitate.

Passaggio 4. Rilascio

Alla fine di uno sprint, gli sviluppatori rilasciano il prodotto ai clienti per ricevere il loro feedback.

Passaggio 5: ritiro

In questo caso, la versione corrente del prodotto viene ritirata e sostituita con lo sprint per una nuova release.

Questi 5 passaggi si ripetono per ogni sprint fino al completo sviluppo del prodotto finale.

Sebbene il metodo Agile incoraggi i team a sperimentare e modificare il proprio flusso di lavoro Agile, essi devono comprendere il significato di ogni passaggio.

soprattutto se i membri del team hanno l'abitudine di passare da 0 a 100 come la star televisiva Jenna Maroney!

5. In che modo Agile è diverso dal project management tradizionale?

L'Agile è una metodologia moderna che intende soddisfare le esigenze dinamiche del mondo del lavoro sviluppo di software della nuova era .

Il più grande differenza tra l'Agile e il project management tradizionale metodologie come la Waterfall è nel processo.

I metodi tradizionali di project management hanno un lungo ciclo di produzione lineare che può arrivare a sei mesi o più alla volta.

immaginate di far aspettare Liz così a lungo per qualsiasi cosa!

D'altra parte, un team Agile consegna versioni funzionanti del prodotto in sprint più brevi.

Questo assicura che ricevano il feedback dei clienti lungo tutto il processo e non solo alla fine, il che aiuta a sviluppare prodotti incentrati sul cliente.

Questa differenza si riflette in tutti gli aspetti della funzione di un team Agile:

Sono più flessibili, adattabili e aperti ai cambiamenti di piano

Hanno un miglior margine di sperimentazione

Sono auto-organizzati e con funzioni trasversali

Collaborano con il cliente in ogni passaggio del processo

e siamo sicuri che il genio manageriale di Jack Donaghy raccomanderà Agile

6. Quali sono le sfide da affrontare per scalare un framework Agile e come superarle?

L'Agile è perfettamente adatto a team piccoli e attivi che vogliono ottenere risultati in fretta.

Ma è un po' più impegnativo per una grande azienda che deve adottarlo in diverse verticali, funzioni e progetti.

pensate alle sfide che Jack Donaghy ha dovuto affrontare quando ha assunto la direzione del network

Quando scalano il framework Agile, le aziende devono essere preparate ad affrontare sfide come:

Passare da un sistema tradizionale e lentopratiche di project management tradizionali e lente al framework Agile

Aiutare il team di gestione a seguire il Manifesto Agile proprio come il team di sviluppo

Sincronizzazione tra più team di grandi dimensioni che lavorano sullo stesso prodotto

Sebbene una conoscenza approfondita del metodo Agile li aiuti, hanno anche bisogno del supporto aggiuntivo di un quadro di scalabilità.

Un esempio di questo tipo è il Quadro Agile Scalato : un insieme di principi e modelli di flusso di lavoro che aiutano le grandi organizzazioni a diventare agili.

Il modello Agile descritto nello Scaled Agile Framework affronta problemi quali la strategia, gli investimenti e il coordinamento tra team di più livelli.

Uno dei vantaggi chiave di un modello come lo Scaled Agile Framework è che aumenta la trasparenza e l'adattabilità delle configurazioni di team di grandi dimensioni.

7. Chi è un coach Agile e Da fare per guidare un progetto?

Un Coach agile è come Jack Donaghy per Liz Lemon.

Un mentore amichevole, disponibile e di supporto.

E proprio come lui, un coach Agile aiuta:

Migliorare i processi esistenti per rendere il team più efficiente

Formare i membri del team su tutto ciò che è Agile

Colmare le lacune di comunicazione tra i vari team, come lo sviluppo e il marketing

I colloqui con i coach Agile verificano in modo specifico competenze come la comunicazione, la leadership e le capacità di mentoring.

Se avete già avuto esperienza di lavoro in un team Agile, potete iscrivervi a un istituto di formazione Agile o seguire corsi online certificati per diventare coach Agile.

8. Che cos'è il testing Agile? Test agili è il processo di testing presente nel project management Agile.

Il testing è assolutamente cruciale per qualsiasi progetto Agile. A differenza delle metodologie di project management tradizionali, un progetto Agile continuamente testa i suoi prodotti utilizzando vari casi di test.

proprio come la star del "The Girlie Show", Tracy Jordan, continua a testare la pazienza di Liz

Ma mentre le manie di Tracy non hanno rima né ritmo, la metodologia di testing Agile è molto codificata.

Potete rispondere a una domanda di colloquio sul testing Agile parlando dei 4 tipi di metodi di testing Agile:

Sviluppo guidato dal comportamento : i membri del team osservano il comportamento del prodotto in vari casi di test o scenari artificiali

: i membri del team osservano il comportamento del prodotto in vari casi di test o scenari artificiali Sviluppo guidato dai test di accettazione : test collaborativi da parte di tester, sviluppatore e cliente

: test collaborativi da parte di tester, sviluppatore e cliente Test esplorativi : test coinvolgenti in cui i tester giocano con il prodotto piuttosto che seguire una metodologia di test predefinita

: test coinvolgenti in cui i tester giocano con il prodotto piuttosto che seguire una metodologia di test predefinita Test basati su sessioni: come i test esplorativi, ma con una "carta dei test" che imposta l'agenda di ogni sessione

Ognuno di questi test può essere condotto utilizzando uno dei seguenti quadranti del testing Agile:

Test automatizzati

Automazioni e test manuali

Test manuali

Strumenti speciali

In sostanza, la metodologia di test Agile è abbastanza dettagliata da aiutare Liz a decifrare il codice per la gestione di Tracy!

Bonus:_

[Quadrante del debito tecnico](CLICKUP) sono strumenti che forniscono informazioni cruciali sullo stato del progetto.

nel caso di Liz, il copione del suo spettacolo (e la reazione di Jack) sono artefatti.

perché?

Perché le dà una comprensione accurata dei titoli del suo show!

Scrum definisce 3 artefatti chiave:

il backlog di prodotto

Il titolare del prodotto traduce le esigenze del cliente in funzionalità/funzione tangibili del prodotto. Ogni caratteristica è nota come elemento del backlog del prodotto e viene affrontata dal team in base alla priorità del cliente.

Sprint backlog

Quando ogni elemento del backlog di prodotto viene suddiviso in attività realizzabili per ogni ciclo di Scrum, l'elenco è noto come backlog di sprint. Contiene anche un piano di rilascio per sviluppare le funzionalità del prodotto nel giusto ordine di priorità all'interno di ogni sprint.

Incremento del prodotto

È la versione di lavoro del software consegnata dal team al cliente alla fine dello sprint.

Un esame regolare degli artefatti Scrum aiuta il team a rimanere in contatto con l'obiettivo dello sprint.

18. Da fare per misurare lo stato di avanzamento di un progetto Scrum?

liz deve fare i conti ogni giorno con l'abilità di negoziazione di Jack

Deve costantemente dimostrare il suo valore e quello del suo team all'azienda.

Di solito, la sua celebre arguzia e la sua creatività fanno il resto!

Ma se stesse gestendo un progetto Scrum, avrebbe bisogno di qualcosa di più.

Ecco cosa userebbe per misurare lo stato del progetto: Grafico della velocità Poiché ogni sprint è un elenco di attività accuratamente curate e ordinate, un modo per misurare lo stato di avanzamento è calcolare il tasso di completamento del team utilizzando i grafici di velocità. Grafico di burndown Un grafico di burndown mostra la quantità di lavoro ancora da completare nel progetto. Grafico di burnup Questo grafico permette di confrontare il proprio stato attuale con il totale delle del lavoro svolto del progetto. Grafico di flusso cumulativo Un grafico di flusso cumulativo aiuta a monitorare lo stato delle attività e a identificare i colli di bottiglia che le ostacolano.

19. Come gestire al meglio un team Scrum?

Un team Scrum è unico.

Si basa su una metodologia sviluppata di recente e non è conforme a norme secolari del luogo di lavoro sulle strutture, i processi e la gerarchia.

Ecco perché la loro gestione richiede competenze diverse.

proprio come Liz deve continuare a reinventare il suo stile di gestione per lavorare con Tracy e Jenna

Per gestire il team Scrum, è necessario:

Suddividere grandi quantità di lavoro in attività piccole, tangibili e realizzabili

Impostare priorità chiare per queste attività, tenendo presente l'obiettivo più ampio del progetto

Incoraggiare la collaborazione a tutti i livelli e aiutare il team ad andare oltre la rigida gerarchia

Dare voce ai singoli membri del team

Creare le condizioni affinché i membri si organizzino autonomamente

Sfruttare il potere di Agile o Scrum /Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/3202/strumenti-agili/ strumenti di project management /%href/ per colmare le lacune

20. Che tipo di software di gestione Agile può aiutarvi a gestire un progetto Scrum?

Il consueto colloquio Agile Scrum non verifica solo la vostra comprensione teorica delle metodologie, ma anche il modo in cui potete implementarle realisticamente.

E parte di questo è sapere quali tipi di software possono supportare un project manager Agile.

Sebbene ci siano molte opzioni disponibili sul mercato, non meritate altro che il meglio.

Ecco perché avete bisogno di ClickUp.

**Ma cos'è ClickUp?

ClickUp è il sito del mondo strumento di project management leader al mondo utilizzato da teams ad alta produttività, da startup a giganti della tecnologia, per gestire facilmente i loro progetti Agile.

Con un'ampia gamma di funzionalità/funzione per lo sviluppo di software Agile e la collaborazione, ha tutto per supportare l'efficienza di Jack Donaghy!

Ecco alcune delle incredibili funzionalità/funzione Agile che ClickUp offre al vostro team:

Ma non è tutto!

L'elenco di Funzionalità/funzione di Agile project management di ClickUp è come il piatto di formaggi preferito da Liz: non finisce mai... con nuovi aggiunti ogni settimana .

Vedi il nostro_

*guida al colloquio di gestione del prodotto_

!

Conclusione

Se avete in programma una carriera nel project management o nello sviluppo di software, una conoscenza approfondita di Agile e Scrum è fondamentale per la vostra crescita.

Vi aiuterà ad applicare le vostre competenze nei vari team e a diventare un membro indispensabile del team!

Utilizzate questo elenco di domande per il colloquio Agile per iniziare a prepararvi al vostro colloquio Agile Scrum.

Buona fortuna per il vostro colloquio Agile Scrum e speriamo che possiate festeggiare presto il vostro esito positivo, proprio come Liz e Jack!

E già che ci siete, perché non iscriversi a ClickUp ed essere perfettamente attrezzati per il nuovo progetto Agile o Scrum che affronterete in futuro?