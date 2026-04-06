Manfaatkan GitHub Copilot secara maksimal dengan ClickUp AI

ClickUp atau Copilot? Anda tidak perlu memilih.

Tim teknik Anda telah memilih GitHub Copilot sebagai asisten pemrograman AI mereka. Hal ini justru membuat ClickUp semakin berharga, bukan sebaliknya.

Copilot adalah lapisan AI untuk para pengembang. Mereka mengandalkannya untuk penyelesaian kode, pemrograman otonom, otomatisasi permintaan pull, dan tinjauan kode. ClickUp AI adalah lapisan kecerdasan untuk seluruh organisasi: manajer proyek, pemasar, pimpinan HR, eksekutif, dan ya, bahkan para pengembang saat mereka keluar dari VS Code.

Copilot berakhir pada permintaan pull. ClickUp adalah tempat di mana permintaan pull tersebut menjadi hasil kerja yang dilacak, tonggak sprint, metrik dasbor, dan pembaruan status proyek yang terlihat oleh seluruh perusahaan.

Bersama-sama, keduanya mencakup seluruh spektrum pekerjaan yang didukung AI.

Baca terus untuk mengetahui cara memaksimalkan manfaat GitHub Copilot dengan ClickUp AI.

Cara Kerja ClickUp AI

ClickUp AI adalah rangkaian lengkap fitur AI yang terintegrasi ke dalam platform tempat tim Anda sudah mengelola pekerjaan.

Alih-alih memperlakukan AI sebagai add-on terpisah yang tidak memahami konteks pekerjaan Anda, ClickUp menawarkan Converged AI Workspace pertama di dunia — di mana AI memahami tugas, dokumen, dan percakapan Anda secara mendalam untuk memberikan dukungan yang relevan, kontekstual, dan menghemat waktu di setiap bagian alur kerja Anda.

Masa depan dunia kerja adalah Konvergensi + AI

Inilah yang membuatnya mungkin:

ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah lapisan kecerdasan bawaan di dalam ClickUp. Fitur ini membuat seluruh ruang kerja menjadi lebih cerdas bagi setiap pengguna dan setiap alat yang terhubung.

Buat potongan kode, ringkas ringkasan proyek, dan terjemahkan kode antar bahasa dengan ClickUp Brain

@mention Brain : Anggap Brain sebagai asisten cerdas Anda yang siap sedia 24/7. Anda dapat menandai Brain seperti rekan tim di tugas, dokumen, atau obrolan apa pun untuk mendapatkan bantuan sesuai permintaan : Anggap Brain sebagai asisten cerdas Anda yang siap sedia 24/7. Anda dapat menandai Brain seperti rekan tim di tugas, dokumen, atau obrolan apa pun untuk mendapatkan bantuan sesuai permintaan

Ambient Answers : Di dalam ClickUp, AI menjawab pertanyaan secara otomatis di obrolan dan utas komentar, sehingga pengguna tidak perlu beralih konteks dan melakukannya sendiri : Di dalam ClickUp, AI menjawab pertanyaan secara otomatis di obrolan dan utas komentar, sehingga pengguna tidak perlu beralih konteks dan melakukannya sendiri

Kecerdasan konteks : AI Kontekstual Brain memantau semua pekerjaan untuk menangkap dan memperbarui basis pengetahuan secara terus-menerus

Pencarian Perusahaan : Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami, dapatkan jawaban dari tugas, dokumen, obrolan, komentar, dan lampiran. Menghormati izin ruang kerja : Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami, dapatkan jawaban dari tugas, dokumen, obrolan, komentar, dan lampiran. Menghormati izin ruang kerja

Kolom Kustom AI: Kolom yang terisi otomatis berdasarkan konten tugas: sentimen, penilaian prioritas, klasifikasi kategori, dan ringkasan. Tidak perlu memasukkan perintah.

📮 Wawasan ClickUp: Survei kematangan AI kami menemukan bahwa 33% orang menolak alat baru, dan hanya 19% yang mengadopsi dan mengimplementasikan AI dengan cepat. Ketika setiap kemampuan baru hadir dalam bentuk aplikasi lain, login lain, atau alur kerja lain yang harus dipelajari, tim akan langsung mengalami kelelahan alat. ClickUp Brain menutup kesenjangan ini dengan beroperasi langsung di dalam ruang kerja terpadu dan terintegrasi tempat tim sudah merencanakan, melacak, dan berkomunikasi. Ia menghadirkan berbagai model AI, pembangkitan gambar, dukungan pemrograman, pencarian deep web, ringkasan instan, dan penalaran canggih tepat di tempat di mana pekerjaan sudah berlangsung.

Super Agents

Super Agents di ClickUp adalah agen tingkat manusia pertama di dunia. Artinya, sama seperti manusia, mereka mampu melakukan penalaran kompleks dan menjalankan tugas secara mandiri. Anda dapat memperlakukan mereka seperti rekan tim AI. Konfigurasikan mereka dengan instruksi, pemicu, alat, pengetahuan, dan memori melalui Super Agent Builder ClickUp.

Gunakan Super Agent Builder tanpa kode dari ClickUp untuk meluncurkan agen kustom Anda dalam hitungan menit

Anda dapat menandai mereka, menugaskan tugas kepada mereka, mengirim pesan langsung (DM) di obrolan, dan bahkan menyebut mereka (@mention) langsung di tempat Anda bekerja. Mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara mandiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan.

Bagian terbaiknya? Setelah Anda membuat agen, Anda tidak perlu memberi perintah di setiap langkah. Anda juga bisa mengobrol dengan mereka secara alami untuk menyempurnakan hasilnya.

Setiap departemen di perusahaan Anda memiliki paket agen siap pakai yang dapat langsung digunakan dengan ClickUp Accelerator:

Departemen Agen Manajemen proyek Agen Penerimaan, Agen Penugasan, Agen Manajer Proyek, Agen Jawaban Langsung Pemasaran Agen Singkat, Agen Konten, Agen Merek, Agen Intelijen Langsung Produk & Teknik Agen PRD, Agen Triage, Agen Codegen, Agen Live Answers SDM Agen Onboarding, Agen Pulse Check, Agen Pelatih, Agen Jawaban Langsung Kepemimpinan Agen Pengingat Tujuan, Agen Penyelarasan, Agen Hasil Utama, Agen Pembaruan Status Penjualan Agen khusus untuk alur kerja penjualan

Bell Direct membuktikan bahwa dengan ClickUp, Anda tidak memerlukan tim teknis untuk mengadopsi AI secara efektif.

Dengan menggunakan ClickUp Super Agents, tim tersebut mengotomatiskan alur kerja penerimaan dan penyortiran dari awal hingga akhir tanpa perlu menulis kode atau menambahkan alat baru.

Hasilnya:

🌟 Peningkatan efisiensi operasional sebesar 20%📌 Lebih dari 800 email disortir setiap hari secara real-time✅ Kapasitas yang tersedia bagi 2 karyawan penuh waktu untuk melakukan pekerjaan strategis yang mendalam

Autopilot dan Ambient Agents

Ini adalah agen yang selalu aktif dan berjalan di latar belakang tanpa perlu diminta. Bayangkan:

Ringkasan dasbor yang dihasilkan setiap pagi

Pembaruan status dikirim tanpa perlu check-in

Tugas disortir dan diarahkan secara otomatis berdasarkan prioritas

Item yang terlambat ditandai dan ditindaklanjuti

Data diperkaya secara terus-menerus di seluruh ruang kerja

Agen Bersertifikat

Untuk alur kerja yang risikonya cukup tinggi sehingga memerlukan pengembangan khusus, Insinyur Forward Deployed ClickUp akan merancang dan menerapkan agen yang disesuaikan dengan proses spesifik organisasi Anda. Dengan Agen Bersertifikat, Anda mendapatkan pengaturan eksklusif serta penggunaan tanpa batas.

👀 Tahukah Anda? Agen Bersertifikat ClickUp mendapat skor 96 dari 100 dalam uji perbandingan langsung terhadap rencana proyek yang siap dieksekusi. Pesaing terdekat hanya mencapai 61, sementara sebagian besar lainnya tertahan di angka 40-an dan 50-an. Secara praktis, tim dapat bergerak dari ide → rencana → pelaksanaan dalam satu langkah, dengan sedikit intervensi manusia. Itulah yang membuat Certified Agent menonjol dalam perbandingan ini.

Rapat AI

Dengan ClickUp Calendar dan AI Notetaker, tim dapat menjadwalkan rapat sesuai konteks dan mencatat catatan secara otomatis.

Biarkan ClickUp AI mengotomatiskan rapat Anda, mulai dari penjadwalan hingga pencatatan dan ringkasan

Gunakan perintah bahasa alami untuk memeriksa kalender tim guna mengetahui ketersediaan dan menjadwalkan rapat

Ikuti rapat langsung dari dalam ClickUp, tanpa perlu berpindah tab

Dapatkan catatan rapat otomatis di Kotak Masuk ClickUp Anda—dengan label pembicara, ringkasan, topik utama, dan keputusan yang ditandai

AI mengekstrak poin tindakan dari catatan rapat dan mengubahnya menjadi Tugas ClickUp yang dapat dilacak

Pelacakan tindak lanjut terhubung ke proyek yang relevan

Ringkasan diposting ke ClickUp Space yang relevan

Setiap peserta rapat dapat melihat apa yang telah dibahas, apa yang perlu dilakukan selanjutnya, dan siapa yang bertanggung jawab.

Berbagai pilihan model AI dalam satu platform

ClickUp bersifat model-agnostik. Pengguna dapat beralih antara GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3, dan 14 model AI dari OpenAI, Anthropic, dan Google langsung dari bilah alat ClickUp tanpa perlu meninggalkan platform.

Akses berbagai model AI dengan harga satu model menggunakan ClickUp Brain

Brain menggunakan model-model ini untuk kecerdasan ruang kerja, dan Super Agents dapat memanfaatkan model apa pun yang tersedia. Admin dapat membatasi model mana saja yang tersedia per ruang kerja.

Tim Anda sudah memiliki akses ke model yang sama yang mendukung Copilot, yang diterapkan pada seluruh alur kerja: tugas, dokumen, obrolan, dasbor, klip, tujuan, dan formulir.

Apa yang Ditawarkan GitHub Copilot

Copilot adalah platform pemrograman AI yang canggih, dan ketika digunakan bersama ClickUp, platform ini memberikan nilai tambah yang nyata bagi tim teknik Anda:

Copilot Chat : AI percakapan di bilah samping IDE. Ajukan pertanyaan tentang kode, buat tes, perbaiki kesalahan, dan dapatkan saran arsitektur. Mendukung pemilihan model di GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini, dan o3

Mode Agen : Pengeditan multi-file secara otonom di VS Code dan JetBrains. Menentukan file mana yang akan diedit, menjalankan perintah terminal, dan memperbaiki kesalahan tanpa intervensi manual

Coding Agent : Pekerja latar belakang yang sepenuhnya otonom. Berikan tugas GitHub, dan Copilot akan membuat cabang, menulis kode, menjalankan pengujian, dan membuka permintaan pull

Code Review: Code review berbasis agen yang mengumpulkan konteks proyek secara menyeluruh sebelum menyarankan perubahan, dan dapat meneruskan saran tersebut ke agen pengkodean untuk memperbaiki PR secara otomatis

Copilot terhubung ke ClickUp melalui MCP (Model Context Protocol). Server MCP ClickUp memberikan Copilot akses penuh ke tugas, dokumen, komentar, Bidang Kustom, dan pencarian langsung dari IDE.

Ini adalah hal yang baik. Semakin banyak alat AI yang terhubung ke ClickUp melalui MCP, semakin penting peran ClickUp sebagai sistem konteks.

💡 Tips Pro: Ubah Status Tugas di ClickUp langsung dari GitHub dengan menambahkan status dalam kurung siku ke ID tugas di pesan commit atau deskripsi PR Anda, misalnya #abc123[code review]. Dengan Integrasi ClickUp-GitHub, pengembang tidak perlu meninggalkan VS Code, sementara manajer proyek mendapatkan pembaruan status secara instan. Anda juga dapat mengatur Otomatisasi GitHub di ClickUp (seperti “PR digabungkan → pindahkan tugas ke QA”) agar prosesnya sepenuhnya otomatis. Tautkan commit, pull request, dan perbandingan kode ke tugas secara otomatis dengan Integrasi GitHub ClickUp

Empat Alasan Mengapa ClickUp dan GitHub Copilot Lebih Baik Digunakan Bersama-sama

Pengodean yang didukung AI hanyalah permulaan. Ketika GitHub Copilot berpadu dengan ClickUp AI, seluruh alur kerja Anda, mulai dari commit hingga penyelesaian, menjadi lebih cerdas.

1. Kode dengan Copilot, koordinasikan dengan ClickUp

🧑🏻‍💻 Copilot sangat unggul dalam eksekusi teknis. Gunakanlah untuk menulis kode, meninjau pull request, bahkan mendebug kesalahan, serta mengotomatiskan alur kerja dari issue ke PR. Itulah yang menjadi keunggulan alat pemrograman berbasis AI.

🏆 ClickUp adalah tempat di mana pekerjaan seputar kode tersebut dikoordinasikan. Permintaan fitur yang menciptakan masalah tersebut. Rencana sprint yang melacak pencapaian. Dasbor yang menunjukkan kepada pimpinan bagaimana perkembangan rilis. Pembaruan status yang dikirimkan PM tanpa perlu mengejar pengembang untuk mendapatkan konteks.

Otomatiskan proses penyerahan dari saran AI menjadi pull request yang sebenarnya di seluruh alur kerja tim Anda dengan ClickUp AI

Copilot menangani apa yang dibangun. ClickUp AI menangani mengapa hal itu penting, siapa yang perlu tahu, dan apa yang terjadi selanjutnya.

👉🏼 Contohnya: Seorang Konsultan Terverifikasi ClickUp, Illia Shevchenko, (Pendiri di SystemsIntegrators), mengatasi hambatan pelaporan yang terus-menerus di sebuah agensi website dengan membangun Status Sync Super Agent yang sederhana . Pimpinan membutuhkan visibilitas, tetapi para pengembang terus-menerus terganggu untuk menulis pembaruan. Jadi, alih-alih menambahkan lapisan pelaporan lain, ia mengotomatiskannya dengan Super Agents. Otomatiskan pembaruan status proyek dengan ClickUp Super Agents Agen ini berjalan sesuai jadwal, memindai aktivitas tugas aktual di seluruh proyek, dan menghasilkan laporan status yang rapi dan siap disampaikan kepada pimpinan. Tidak ada yang perlu menghentikan pekerjaan aktual untuk menyampaikan pembaruan proyek secara manual. Berkat agen ini, pelacak proyek dan dokumen status tetap diperbarui secara otomatis di latar belakang.

2. AI untuk seluruh organisasi bagi setiap tim, bukan hanya tim teknik

🧑🏻‍💻 Copilot dirancang untuk pengembang. Jika Anda seorang manajer proyek, pemasar, pimpinan HR, atau eksekutif, Copilot memiliki kegunaan yang terbatas bagi Anda. Copilot beroperasi di IDE dan di GitHub.com.

🏆 ClickUp AI melayani semua fungsi:

Super Agents dirancang untuk PM, Pemasaran, Produk & Teknik, SDM, Kepemimpinan, dan Penjualan

Brain menjawab pertanyaan dari pengguna mana pun di seluruh ruang kerja

Kolom Kustom AI mengklasifikasikan dan memperkaya tugas tanpa memerlukan keahlian teknis

Autopilot Agents beroperasi 24/7 untuk seluruh organisasi

Di perusahaan dengan 500 karyawan, mungkin sekitar 60 di antaranya adalah pengembang yang menggunakan Copilot setiap hari. ClickUp AI menangani 440 karyawan lainnya.

3. Kecerdasan yang selalu aktif vs. bantuan yang dipicu oleh editor

🧑🏻‍💻 Copilot beroperasi saat seseorang membuka IDE mereka atau menugaskan masalah di GitHub. Jika tidak ada yang membuka VS Code, tidak ada yang terjadi. Coding Agent adalah yang paling otonom, tetapi hanya aktif saat seseorang menugaskan masalah.

🏆 ClickUp AI bekerja tanpa henti, baik ada yang memperhatikan atau tidak:

Brain memperkaya data di latar belakang: merangkum proyek, mengisi Bidang Kustom, dan memperbarui basis pengetahuan

Autopilot Agents memantau ruang kerja 24/7: menandai item yang terlambat, melakukan triase otomatis terhadap tugas baru, serta menghasilkan ringkasan dasbor

Super Agents dipicu oleh peristiwa alur kerja: perubahan status, tugas baru, penyebutan, dan jadwal

Ruang kerja ini menjadi semakin cerdas setiap jamnya tanpa perlu ada yang secara aktif mengelolanya.

4. Kedalaman konteks yang menghubungkan kode dengan hasil bisnis

🧑🏻‍💻 Copilot memahami kode: repositori, masalah, permintaan pull, dan perbedaan file. Namun, Copilot tidak memahami jadwal proyek, beban kerja tim, ketergantungan lintas fungsi, atau tujuan bisnis.

🏆 ClickUp AI terus memperkaya konteks kerja secara menyeluruh: Ringkasan yang dihasilkan oleh sistem, Bidang Kustom yang diklasifikasikan oleh AI, wawasan proyek yang terstruktur, dan informasi status. Saat Copilot terhubung melalui MCP, ia dapat membaca konteks yang diperkaya ini dan menghasilkan output yang lebih baik bagi pengembang.

Lingkaran yang saling memperkuat:

GitHub Copilot vs. ClickUp: Alat yang Tepat untuk Kasus Penggunaan yang Tepat

Contoh penggunaan Alat terbaik Mengapa Menulis dan mengedit kode Copilot Dukungan bawaan IDE, penyelesaian kode secara langsung, multi-model Otomatisasi dari masalah ke PR Copilot Coding Agent Pekerja latar belakang, menjalankan tes, membuka PR Peninjauan kode Copilot Tinjauan Agentic dengan konteks proyek lengkap Pembaruan status proyek ClickUp AI Selalu aktif, dihasilkan secara otomatis dari aktivitas nyata Perencanaan dan pelacakan sprint ClickUp AI Penyeimbangan beban kerja, deteksi hambatan, dasbor Draf konten di dalam dokumen ClickUp AI Dalam konteks, terhubung dengan brief dan tugas Pertanyaan tentang pekerjaan Otak Jawaban instan dari tugas, dokumen, obrolan, dan komentar Penerusan tugas dan penyaringan Super Agents Berbasis peristiwa, sadar ruang kerja, dan terbatas pada izin Catatan rapat dan tindak lanjut Rapat AI Perekaman otomatis, pembuatan tugas Pemantauan latar belakang Agen Autopilot 24/7, tanpa perlu perintah, selalu aktif Alur kerja khusus dengan risiko tinggi Agen Bersertifikat Dirancang khusus, didukung FDE, tanpa batasan Visibilitas lintas tim ClickUp AI Dasbor, sasaran, ringkasan proyek untuk pemimpin Alur kerja tim yang dibagikan Super Agents Terlihat oleh seluruh organisasi, dikelola di tingkat ruang kerja

Copilot menangani kecerdasan kode untuk tim teknik. ClickUp AI menangani kecerdasan kerja untuk seluruh perusahaan. Dengan kedua alat ini, Anda telah mencakup setiap tim dan setiap skenario penggunaan.

Apa Artinya Ini bagi Organisasi Anda

Untuk setiap anggota tim

AI yang langsung berfungsi begitu mereka membuka ClickUp, tanpa perlu pengaturan IDE, perintah terminal, atau keterampilan pemrograman. Brain menjawab pertanyaan mereka, agen menangani pekerjaan berulang, Bidang Kustom mengklasifikasikan tugas secara otomatis, dan catatan rapat ditulis secara otomatis.

Untuk tim teknik Anda

Copilot untuk pemrograman, tinjauan kode, dan otomatisasi masalah. Server MCP ClickUp memberi mereka akses penuh ke ruang kerja dari IDE mereka. Hasil kerja mereka dikirim kembali ke ClickUp, di mana agen memprosesnya lebih lanjut, dan dasbor diperbarui secara otomatis.

Untuk tim IT dan pimpinan

Satu platform AI yang terkelola dengan SSO, izin, dan kepatuhan yang sama seperti bagian lain dari ClickUp. Bersertifikat ISO 42001 untuk manajemen AI, tanpa penyimpanan data dari mitra AI, dan kontrol admin terpusat atas model, agen, dan kemampuan mana yang diaktifkan. Bandingkan dengan Copilot, yang hanya mengelola AI untuk tim teknik, bukan seluruh organisasi.

Untuk strategi AI

ClickUp bersifat model-agnostik dan mencakup GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3, serta 14 model AI dari OpenAI, Anthropic, dan Google. Tim teknik Anda mungkin lebih menyukai pengaturan multi-model Copilot di IDE, namun lapisan AI pada grafik kerja tetap konsisten terlepas dari itu. ClickUp mengintegrasikan model-model terbaru tanpa memerlukan siapa pun untuk membangun ulang alur kerja, melatih ulang agen, atau mengonfigurasi ulang koneksi MCP.

📮ClickUp Insight: 13% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengambil keputusan sulit dan memecahkan masalah kompleks. Namun, hanya 28% yang mengatakan bahwa mereka menggunakan AI secara rutin di tempat kerja. Salah satu alasannya: Masalah keamanan! Pengguna mungkin tidak ingin membagikan data pengambilan keputusan yang sensitif kepada AI eksternal. ClickUp mengatasi hal ini dengan menghadirkan pemecahan masalah berbasis AI langsung ke Workspace aman Anda. Mulai dari standar SOC 2 hingga ISO, ClickUp mematuhi standar keamanan data tertinggi dan membantu Anda menggunakan teknologi AI generatif dengan aman di seluruh workspace Anda.

Bagaimana GitHub Copilot Terhubung dengan ClickUp melalui MCP: Arsitekturnya

Kecerdasan Kode Bertemu dengan Kecerdasan Kerja

GitHub Copilot adalah lapisan AI untuk tim teknik Anda. ClickUp AI adalah cara agar kecerdasan tersebut dapat diterapkan di seluruh organisasi Anda.

Brain membuat ruang kerja menjadi lebih cerdas dari dalam

Super Agents memberikan setiap tim rekan kerja AI yang beroperasi 24/7

Copilot terhubung ke ruang kerja yang diperkaya tersebut melalui MCP

Bersama-sama, keduanya saling melengkapi

Kami tidak membandingkan ClickUp AI dengan Copilot. Kami mendorong pengaturan yang memungkinkan Anda memaksimalkan manfaat keduanya. Copilot menangani kode. ClickUp AI menangani hal-hal lainnya. Bersama-sama, keduanya membantu Anda beralih dari pengiriman kode ke pengiriman hasil. Lebih cerdas dan lebih cepat.