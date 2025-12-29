Memperkenalkan Super Agents™: Agen AI Berbentuk Manusia Pertama di Dunia

Super Agents adalah rekan kerja AI yang mirip manusia yang beroperasi di dalam ClickUp.

Berbeda dengan alat AI mandiri, mereka melihat dan memahami persis bagaimana pekerjaan Anda terhubung di seluruh tugas, Dokumen, Obrolan, rapat, jadwal, dan alat terhubung lainnya. Sama seperti cara Anda dan tim Anda melakukannya.

Dengan konteks lengkap, Super Agents dapat menjalankan alur kerja 24/7, berkolaborasi bersama rekan tim, dan beroperasi dalam kerangka pengetahuan, izin, dan batasan perusahaan Anda.

Posting ini menjelaskan bagaimana mereka bekerja, mengapa arsitektur dasarnya penting, dan apa yang membuat mereka secara fundamental berbeda dari agen lain yang mungkin pernah Anda lihat.

Mengapa Agen AI Tradisional Belum Memberikan Hasil yang Diharapkan?

Sebagian besar inisiatif AI terhenti karena beberapa alasan sederhana:

Tanpa konteks nyata : Chatbot dan agen generik sebenarnya tidak memahami pekerjaan Anda. Mereka hanya melihat prompt, bukan proyek, pelanggan, atau keputusan Anda.

Alat yang terpisah : Tugas, Dokumen, tiket, email, dan analitik Anda tersebar di berbagai aplikasi. Mengintegrasikan AI untuk beroperasi di semua aplikasi tersebut sangatlah rumit.

Otomatisasi yang rapuh : Anda dapat membuat alur kerja satu kali, tetapi mereka akan rusak begitu proses atau alat Anda berubah.

Tidak ada kolaborasi tingkat manusia: Anda tidak dapat menugaskan pekerjaan kepada mereka, menyebut mereka dalam percakapan, atau mempercayai bahwa mereka "ingat" apa yang terjadi minggu lalu.

Hasilnya: banyak eksperimen AI, namun dampak yang berkelanjutan sangat minim.

Apa Itu Super Agents?

Super Agents di ClickUp adalah rekan kerja AI yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja ClickUp Anda. Mereka muncul seperti rekan tim lainnya, karena di balik layar, mereka dirancang sebagai pengguna sungguhan.

Anda dapat:

Berikan tugas kepada mereka : Berikan mereka tanggung jawab atas pekerjaan berulang, proyek, atau seluruh alur kerja.

@sebutkan mereka di mana saja : Tarik mereka ke Docs, tugas, atau Chats untuk menambahkan konteks, menjawab pertanyaan, atau mempercepat pekerjaan.

Kirim pesan langsung ke mereka : Minta bantuan, delegasikan tugas rutin, atau dapatkan pembaruan seperti yang Anda lakukan dengan rekan tim.

Atur jadwal dan pemicu mereka: Biarkan mereka menjalankan laporan setiap pagi, menyortir permintaan baru saat tiba, atau memantau alur kerja di latar belakang.

Agen Manajer Proyek dirancang khusus untuk menangani alur kerja manajemen proyek dari awal hingga akhir

Alih-alih hanya merespons perintah, Super Agents berpartisipasi dalam alur kerja Anda bersama manusia. Dan mereka melakukannya secara terus-menerus, proaktif, dan dengan visibilitas penuh terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.

Tiga Kekuatan Utama Super Agents

Di inti Super Agents terdapat tiga pilar: Kontekstual, AI Lingkungan, dan Keamanan.

1. Konteks: Selalu cerdas

Super Agents mengambil konteks langsung dari ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda secara real-time untuk memberikan bantuan yang disesuaikan

Super Agents adalah agen pertama dengan memori dan konteks setara manusia yang sesungguhnya. Mereka:

Terhubung ke semua file, aplikasi, dan data Anda : Super Agents terintegrasi dengan Workspace dan alat terhubung Anda, membangun lapisan tunggal kecerdasan perusahaan daripada kantong-kantong pengetahuan yang tersebar.

Lihat pekerjaan seperti yang dilakukan manusia : Tugas, Dokumen, Percakapan, rapat, dan pembaruan bukanlah teks acak. Mereka adalah konteks yang terstruktur dan dinamis yang dapat dinavigasi dan ditindaklanjuti oleh Super Agent Anda.

Simpan dan gunakan berbagai jenis memori , yang meliputi: Memori terbaru: Apa yang baru saja terjadi dalam tugas, percakapan, atau alur kerja Preferensi: Cara tim Anda ingin pekerjaan dilakukan – nada, format, aturan rute, dan lainnya Memori jangka panjang dan episodik: Keputusan kunci, pola, dan riwayat proyek yang disimpan di Docs yang dapat diperiksa dan disempurnakan oleh siapa pun yang berkolaborasi.

Memori terbaru: Apa yang baru saja terjadi dalam tugas, percakapan, atau alur kerja.

Preferensi: Cara tim Anda menyukai cara kerja dilakukan – nada, format, aturan pengalihan, dan lainnya.

Memori jangka panjang dan episodik: Keputusan penting, pola, dan riwayat proyek yang disimpan di Docs yang dapat diperiksa dan disempurnakan oleh semua kolaborator.

Super Agents secara terus-menerus memperbarui informasi di seluruh Workspace Anda. Itulah cara mereka tetap akurat, dapat diandalkan, dan benar-benar membantu seiring waktu.

2. Ambient AI: Selalu bekerja

Super Agents dapat disesuaikan dan dapat menangani alur kerja yang sangat spesifik untuk Anda, dengan konfigurasi minimal

Sebagian besar AI menunggu Anda mengajukan pertanyaan. Super Agents melakukan sebaliknya: mereka bekerja di latar belakang sehingga Anda tidak perlu melakukannya.

Ini adalah kecerdasan yang:

Beroperasi 24/7 : Super Agents menjalankan tugas sesuai jadwal yang Anda tentukan dan mendeteksi pemicu seperti pertanyaan yang diajukan, tugas baru yang dibuat, atau formulir yang dikirimkan.

Menggunakan keterampilan kerja nyata : Mereka tidak hanya memanggil API. Mereka dapat menyusun dokumen, memperbarui tugas, mengirim email, mengelola tiket, merangkum rapat, dan melakukan lebih banyak lagi menggunakan alat yang sama yang digunakan tim Anda saat ini.

Berperilaku seperti rekan tim : Anda dapat mengirim pesan langsung (DM) kepada mereka untuk bantuan satu kali, dan bahkan menandai mereka (@mention) dalam dokumen untuk mengubah brainstorming menjadi rencana yang jelas.

Langkah-langkah proaktif: Super Agents dapat menindaklanjuti masalah, mengidentifikasi wawasan, dan menyoroti risiko sebelum Anda menyadarinya.

Apakah ada pekerjaan yang biasanya Anda tugaskan kepada seseorang dan harus menunggu berhari-hari? Kini Anda dapat mendelegasikannya kepada Super Agent dan melihatnya berjalan di latar belakang.

3. Keamanan: Selalu aman

Tentukan tepat di mana Anda ingin menempatkan Super Agents dan bagaimana cara kerjanya, dengan pengaturan izin tingkat granular yang tersedia

Super Agents adalah pengguna tingkat atas di Workspace Anda. Itulah yang membuat model keamanannya berbeda.

Mereka mewarisi izin pengguna yang sama dengan tim Anda, sehingga Anda dapat:

Tentukan dengan tepat apa yang dapat dan tidak dapat dilihat oleh setiap Super Agent.

Kontrol siapa yang diizinkan untuk melihat, memicu, atau mengelola Super Agent.

Dengan percaya diri, lindungi data pelanggan, dokumen internal, dan proyek sensitif.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Super Agent terekam dalam log audit real-time, sehingga Anda selalu tahu apa yang terjadi, kapan, dan mengapa.

Dan untuk keputusan kritis, Super Agents tetap melibatkan manusia dalam proses, meminta persetujuan sebelum mengambil tindakan berdampak tinggi, seperti meminta Anda untuk meninjau draf email sebelum dikirim. Anda tetap memegang kendali sementara mereka menangani tugas-tugas berat.

Bagaimana Super Agents Sebenarnya Bekerja: Alur Kerja Langkah demi Langkah

Mari kita bahas bagaimana cara mengintegrasikan Super Agent ke dalam tim Anda.

1. Jelaskan pekerjaan

Tuliskan kebutuhan alur kerja agen Anda dalam bahasa alami untuk memulai

Dengan Super Agent Studio, Anda tidak perlu merancang alur kerja, menjadi ahli prompt, atau menulis kode.

Anda cukup menjelaskan:

Tugas yang ingin Anda berikan kepada agen tersebut

Alur kerja yang ingin Anda otomatisasi

Tugas-tugas rutin yang ingin Anda delegasikan

Dari sana, studio akan mengonfigurasi keterampilan, alat, dan batasan yang tepat. Jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana, Anda dapat memilih dari templat yang telah teruji dan Super Agents yang direkomendasikan yang sudah disesuaikan oleh ClickUp.

2. Hubungkan konteks yang tepat

Pastikan Super Agent Anda terhubung dengan dokumentasi dan lokasi ruang kerja yang tepat agar selalu memiliki konteks yang benar

Selanjutnya, Anda dapat menyesuaikan sumber pengetahuan yang dapat diakses oleh agen-agen Anda:

Daftar, Folder, atau Ruang di ClickUp

Dokumen dan Wiki yang penting untuk pekerjaan mereka

Aplikasi terhubung seperti email, kalender, atau alat dukungan

Karena Super Agents menggunakan model pengguna yang sama dengan manusia, mereka mendapatkan akses implisit ke pengetahuan publik di Workspace Anda, dan akses eksplisit di mana pun Anda memilih untuk berbagi lebih banyak. Anda tidak perlu mengelola ratusan basis pengetahuan terpisah.

3. Tentukan kapan dan bagaimana agen tersebut harus bertindak.

Tentukan kriteria untuk alur kerja, sehingga Super Agent Anda tahu persis kapan harus bertindak

Anda dapat menempatkan setiap agen pada:

Jadwal (“Setiap hari kerja pukul 8 pagi, ringkas pekerjaan kemarin dan kirim laporan”. )

Pemicu (“Ketika bug prioritas tinggi dibuat, lakukan triase dan beritahu tim yang tepat”. )

Alur kerja sesuai permintaan (“Ketika saya @menyebutkan Anda dalam tugas, bersihkan deskripsi dan tambahkan rencana tindakan yang jelas”. )

Dari sana, agen ini beroperasi dengan lancar, berkolaborasi dengan tim Anda dalam tugas, Dokumen, dan Obrolan, serta mengeskalasi kapan pun diperlukan intervensi manusia.

Apa yang Dapat Dilakukan Super Agents di Seluruh Tim Anda

Karena dibangun berdasarkan alur kerja nyata Anda, Super Agents dapat beradaptasi dengan hampir semua tim.

Berikut beberapa contohnya:

Untuk pemimpin operasional dan proyek

Otomatisasi pelaporan status : Setiap pagi, Super Agent Anda mengumpulkan pembaruan dari proyek-proyek kunci, menyoroti risiko, dan mengirimkan ringkasan yang jelas kepada pemangku kepentingan.

Menerapkan playbook : Saat permintaan baru masuk, sistem akan menandai, mengarahkan, dan mengorganisir pekerjaan berdasarkan proses Anda.

Jaga proyek tetap pada jalurnya: Ia memantau tenggat waktu, ketergantungan, dan hambatan, lalu memberi tahu pemilik sebelum item terlambat.

Untuk tim go-to-market dan dukungan

Penyaringan permintaan masuk : Secara otomatis mengklasifikasikan, memprioritaskan, dan mengarahkan tiket, email pelanggan, atau pengiriman formulir.

Draft balasan yang dipersonalisasi : Gunakan basis pengetahuan dan percakapan sebelumnya untuk menyarankan balasan yang dapat tim Anda tinjau dan kirim dengan cepat.

Jaga sinkronisasi CRM dan Ruang Kerja: Catat pembaruan penting, catatan, dan tindak lanjut di mana pun tim Anda sebenarnya bekerja.

Untuk produk dan teknik

Ringkas umpan balik menjadi tindakan : Gabungkan umpan balik dari tugas, Dokumen, dan obrolan menjadi tema yang jelas dan daftar tugas prioritas.

Pantau rilis : Pantau sinyal kesalahan, komentar pelanggan, dan data adopsi, lalu identifikasi apa yang perlu diperhatikan.

Mengelola pemeliharaan berulang: Mulai dari mengelola backlog hingga memperbarui catatan rilis, agen dapat menangani pekerjaan berulang.

Bagi para pemimpin

Dapatkan gambaran real-time tentang bisnis : Tanyakan kepada Super Agent tentang perkembangan terbaru inisiatif kunci, dan dapatkan jawaban yang didasarkan pada tugas aktual Anda, dokumen, dan diskusi.

Temukan pola yang biasanya terlewatkan: Lihat jenis pekerjaan apa yang menghambat tim, proyek mana yang terus tertunda, dan di mana AI dapat mengurangi beban kerja tim.

Dalam setiap kasus, tujuannya sama: manusia fokus pada pengambilan keputusan, kreativitas, dan hubungan. Super Agents menangani segala hal lainnya.

Kebijakan Penagihan yang Adil

Ketika kami mengoptimalkan, Anda menghemat $.

Ketika tim kami menghemat biaya AI, kami meneruskannya kepada Anda. Ketika terjadi kenaikan tiba-tiba dalam biaya AI akibat model baru atau perubahan lain, kami mensubsidi biayanya sehingga Anda tidak mengalami kenaikan tiba-tiba dalam penggunaan kredit.

Era Baru Manusia, Bersama Super Agents

Dengan ClickUp Super Agents, Anda:

Kurangi waktu yang dihabiskan untuk pembaruan status, pengalihan tugas, dan tugas-tugas berulang.

Berikan setiap anggota tim rekan kerja AI mereka sendiri yang benar-benar memahami pekerjaan mereka.

Buat sistem di mana pekerjaan terus berlanjut bahkan ketika tidak ada yang memantau papan kerja.

Anda memilih apa yang ingin difokuskan. Super Agents Anda menangani sisanya.

Mulai dengan Super Agent Pertama Anda

Anda tidak memerlukan tim ilmu data, implementasi selama enam bulan, atau tumpukan skrip untuk memulai.

Siapa pun dapat membuat Super Agents dengan pembuat gratis kami yang memandu Anda melalui setiap langkah untuk benar-benar memaksimalkan produktivitas Anda.

Siap untuk melihat seperti apa rasanya bekerja dengan rekan kerja AI?

Pelajari lebih lanjut tentang ClickUp Super Agents dan buat agen pertama Anda hari ini.