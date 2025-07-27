11 Agen AI Terbaik untuk Pemrograman pada Tahun 2025

Menghadapi pesan kesalahan yang sulit dipahami untuk ketiga kalinya hari ini? Kita semua pernah mengalaminya—berulang kali mencoba memperbaiki, rasa curiga bahwa ada kesalahan yang terlewatkan, dan kehilangan banyak waktu.

Tapi apakah beban mentalnya sepadan?

Pengkodean tidak perlu terasa seperti teka-teki. Agen AI untuk pengkodean dapat menawarkan solusi potensial, mengidentifikasi sumber bug yang kemungkinan besar, dan bahkan menyarankan modifikasi kode untuk memperbaikinya. Mereka juga dapat membantu Anda memahami mengapa kesalahan terjadi, melampaui perbaikan permukaan.

Artikel ini membahas 11 agen AI terbaik untuk pemrograman dan penulisan kode berkualitas tinggi. Kami harap blog ini membantu Anda memilih AI yang tepat untuk tim perangkat lunak Anda dan pada akhirnya menghemat waktu!

Agen AI Terbaik untuk Pemrograman dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkas yang merangkum 11 agen AI terbaik untuk pemrograman:

Nama Alat Fitur Utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Pembangkitan potongan kode, manajemen proyek, asisten AI (Brain), agen kustom, dokumentasi, dasbor, pemformatan blok kode, integrasi GitHub/GitLab Pengelolaan kode/proyek, otomatisasi; Startup, UKM, Perusahaan besar Rencana gratis; Kustomisasi untuk perusahaan tersedia Auto-GPT Eksekusi tugas secara otonom, dukungan plugin, manajemen file/kode, pembangkitan kode, akses internet Otomatisasi tugas pemrograman, pengguna Python; Pengembang individu, startup Gratis (penggunaan API mungkin dikenakan biaya) GitHub Copilot Dukungan multi-editor, perbaikan bug, pembangkitan kasus uji, hosting mandiri, dan obrolan AI Pengkodean otomatis, pembelajaran, debugging; Pengembang individu, tim kecil Mulai gratis dengan harga $4 per bulan per pengguna Codeium Dukungan multi-editor, perbaikan bug, pembangkitan kasus uji, hosting mandiri, obrolan AI Multi-bahasa, pengkodean aman, perbaikan bug; Tim kecil, UKM Gratis, Mulai dari $15 per bulan Tabnine Tanpa penyimpanan data, dapat diimplementasikan di lingkungan lokal/VPC/SaaS, pembangkitan dokumentasi, dan penegakan standar pemrograman Generasi kode yang aman, kepatuhan; UKM, perusahaan besar Gratis, Mulai dari $9 per bulan Cursor AI Pengeditan kode berbasis AI, antarmuka percakapan, dukungan ekstensi VS Code, lingkungan terisolasi Pengeditan kode, perintah bahasa alami; Pengembang individu, tim kecil Gratis, Mulai dari $20/bulan DeepCode AI Pemindaian keamanan, perbaikan otomatis kerentanan, SAST, integrasi IDE, tambalan yang dihasilkan oleh AI Keamanan, perbaikan kerentanan; UKM, perusahaan besar Gratis, Mulai dari $25/bulan Amazon CodeWhisperer Pengkodean otomatis, pemindaian keamanan, integrasi AWS/cloud, migrasi beban kerja Pengembangan cloud-native, keamanan; Startup, UKM, Perusahaan besar Gratis, Pro: $19/bulan Replit AI Pembuatan aplikasi dengan sedikit/tanpa kode, ubah tangkapan layar menjadi aplikasi, kolaborasi tim secara real-time, hosting Prototyping cepat, non-pengembang, kolaborasi; Tim kecil, Startup Gratis, Mulai dari $25 per bulan AskCodi Alat pengembangan khusus (SQL, Docker, Regex, CI/CD), refaktoring kode, deteksi bug Seluruh siklus pengembangan, otomatisasi; Tim kecil, startup Mulai dari $14,99 per bulan Blackbox AI Ekstrak kode dari visual, dukungan multi-model, pencarian kode sumber terbuka Ekstraksi kode, pemecahan masalah; Pengembang individu, tim kecil Rencana gratis (harga khusus untuk fitur lanjutan)

Apa Itu Agen AI?

Agen AI adalah program perangkat lunak otonom atau semi-otonom yang dapat melakukan tugas, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan tanpa intervensi manusia secara terus-menerus. Mereka dapat berpikir secara dinamis dan mengambil tindakan untuk tugas-tugas kompleks yang terkait dengan tujuan Anda.

Terdapat berbagai jenis agen AI dengan tingkat kecerdasan, otonomi, dan adaptabilitas yang berbeda-beda:

Agen AI reaktif : Merespons masukan secara real-time tetapi tidak memiliki memori (misalnya, chatbot yang menjawab pertanyaan umum)

Agen AI dengan memori terbatas : Belajar dari interaksi sebelumnya untuk meningkatkan kinerja (misalnya, mobil otonom)

Agen AI otonom : Beroperasi secara mandiri, mengoptimalkan alur kerja dengan pengawasan manusia minimal (misalnya, asisten pemrograman yang didukung AI)

Sistem multi-agen (MAS): Bekerja sama dengan beberapa agen untuk menyelesaikan masalah kompleks (misalnya, bot perdagangan di bidang keuangan)

👀 Tahukah Anda: AI dapat melengkapi dan mengotomatisasi dua dari tiga pekerjaan, bukan menggantikannya.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Agen AI untuk Pemrograman?

Anda membutuhkan alat pemrograman AI karena mereka menawarkan proses pengembangan perangkat lunak yang lebih baik dan andal. Mereka mengotomatisasi tugas-tugas berulang untuk meningkatkan produktivitas pengembang dan meningkatkan kualitas kode dengan mengidentifikasi kerentanan keamanan.

Dan ini baru permulaan.

Untuk memanfaatkan manfaat dari model bahasa besar ini, pastikan mereka memenuhi kriteria berikut:

Cari agen AI dengan kompatibilitas luas atau agen khusus yang disesuaikan dengan stack teknologi spesifik Anda—agen AI tersebut harus mendukung bahasa pemrograman dan kerangka kerja yang Anda gunakan

Pilih agen yang dapat menghasilkan potongan kode, fungsi lengkap, atau bahkan modul yang lebih besar berdasarkan spesifikasi Anda, baik dalam bahasa alami maupun prompt yang lebih terstruktur

Uji kemampuan model bahasa besar untuk tugas seperti mengidentifikasi dan memperbaiki bug, menganalisis pesan kesalahan, menyarankan solusi potensial, dan memprediksi masalah yang mungkin timbul sebelum terjadi

Pastikan asisten AI Anda dapat terintegrasi dengan lingkungan pengembangan terpadu (IDE) yang sudah ada, sistem kontrol versi, dan alat pengembangan lainnya

Pelajari alat ini untuk mengetahui apakah memiliki mekanisme pembelajaran yang solid untuk memahami gaya dan preferensi pemrograman Anda seiring waktu

📚 Baca Juga: Sehari dalam Kehidupan Seorang Pengembang Perangkat Lunak

Agen AI Terbaik untuk Pemrograman

Siap menemukan alat pengembangan perangkat lunak terbaik untuk proyek Anda berikutnya? Berikut adalah daftar 11 agen otonom untuk menulis kode, menganalisis umpan balik pengguna, dan bekerja dengan algoritma canggih.

Alat-alat ini dapat membantu Anda menyelesaikan tugas pengembangan umum atau bekerja dengan alur kerja yang kompleks. Jelajahi daftar ini, pilih alat yang sesuai, dan ikuti tren rekayasa perangkat lunak!

1. ClickUp (Terbaik untuk menghasilkan potongan kode dan manajemen proyek perangkat lunak)

Lakukan lebih banyak dengan Agen AI ClickUp

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, dapat menjadi pilihan yang solid untuk para pengembang kode dan pengembang perangkat lunak. Ini adalah ruang kerja yang ramah pengembang yang terintegrasi dengan alat-alat yang sudah Anda gunakan untuk manajemen proyek perangkat lunak yang lengkap.

Misalnya, Software Team Project Management oleh ClickUp memungkinkan tim teknik untuk mengatur proses sprint otomatis yang memperbarui status backlog secara real-time. Mereka juga dapat membuat alur kerja fleksibel dan agile, seperti Kanban, Scrum, dll., untuk mengelola sprint.

ClickUp Custom Autopilot Agents

Anda dapat mempercepat pengiriman perangkat lunak dengan mengotomatisasi tugas rutin menggunakan ClickUp Custom Agents — mulai dari pembaruan tugas hingga tinjauan kode.

Percepat pengiriman perangkat lunak dengan agen kustom ClickUp, otomatisasi tinjauan kode, dan pelacakan bug

Berikut cara menggunakan dan menyesuaikannya:

Otomatisasi penugasan dan pembaruan tugas berdasarkan beban kerja atau pemicu seperti permintaan pull yang digabungkan

Buat ringkasan harian dan laporan sprint untuk tim dan pemangku kepentingan

Jawab pertanyaan umum (FAQ) dan temukan dokumen relevan dari basis pengetahuan internal

Lacak ulasan kode, berikan pemberitahuan kepada peninjau, dan kirim pengingat tindak lanjut*

Intinya, tim Anda dapat fokus pada pengembangan sementara ClickUp menangani tugas-tugas rutin!

Berikut ini adalah tutorial video singkat tentang cara membuat agen kustom di Clickup dari awal!

ClickUp Brain

Gunakan ClickUp Brain untuk menulis kode, menemukan kesalahan, dan memperbaikinya tanpa usaha manual

Tim juga dapat menggunakan ClickUp Brain, asisten AI-nya, secara strategis untuk mengajukan pertanyaan terkait pemrograman alih-alih mencari solusi secara manual, dan mendapatkan jawaban yang sesuai konteks berdasarkan riwayat proyek dan dokumentasi mereka.

Brain juga dapat menghasilkan potongan kode sesuai permintaan, menjelaskan algoritma kompleks, dan menyarankan perbaikan refactoring, menjadikannya asisten yang tak ternilai bagi tim perangkat lunak.

✨ Bonus: Tingkatkan efisiensi tugas pemrograman Anda dengan ClickUp Brain MAX. Cari dengan cepat di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk dokumentasi produk, spesifikasi, ringkasan rapat harian, dan lebih banyak lagi

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan menjalankan tugas dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Gantikan puluhan alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan untuk mendukung berbagai tugas pemrograman ClickUp Brain MAX adalah asisten AI desktop yang sangat canggih yang benar-benar memahami Anda, karena ia tahu pekerjaan Anda. Jadi, tinggalkan kerumitan alat AI yang berlebihan, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat dokumentasi, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi. Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp

Anda juga dapat mencari templat dokumentasi kode dan lebih banyak lagi di ClickUp untuk solusi yang sederhana dan praktis.

Misalnya, dengan menggunakan metodologi Scrum atau Kanban, Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp dapat membantu pengembang mengatur alur kerja untuk peta jalan produk, pengiriman fitur, dan pelacakan bug.

Tim-tim yang berbeda, seperti Produk, Desain, Teknik, dan QA, dapat berkolaborasi dalam satu ruang untuk memastikan siklus sprint yang lancar dan penyelesaian masalah yang efisien.

Fitur terbaik ClickUp

Sinkronkan commit, branch, dan pull request secara langsung dalam tugas ClickUp dengan menggunakan integrasi mendalam ClickUp dengan GitHub dan GitLab

Buat dokumentasi teknis terstruktur, referensi API, dan pedoman pemrograman dengan format bawaan, templat, dan kolaborasi real-time di ClickUp Docs

Dapatkan wawasan tentang produktivitas pengembang, tugas yang diselesaikan, pelacakan waktu, dan kecepatan sprint untuk pengambilan keputusan berbasis data dengan Dashboard ClickUp

Gunakan penyorotan sintaks untuk memastikan kejelasan saat membahas atau meninjau kode, meningkatkan keterbacaan dan kolaborasi dengan bantuan ClickUp Code Block Formatting

Generate potongan kode, penjelasan untuk algoritma kompleks, dan saran untuk perbaikan refactoring dengan ClickUp Brain

Batasan ClickUp

Pemula mungkin merasa kewalahan karena fitur yang sangat banyak

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Kami menggunakan ClickUp untuk melacak proyek pengembangan perangkat lunak kami secara internal; mengelola beberapa proyek dan tim membuat pekerjaan saya lebih mudah, ini adalah salah satu alat terbaik yang pernah saya gunakan sejauh ini untuk menangani proyek Scrum dan agile modern.

👀 Tahukah Anda: 84% pengembang perangkat lunak menggunakan GitHub, GitLab, dan Bitbucket sebagai alat kolaborasi kode sumber.

2. Auto-GPT (Terbaik untuk pengguna yang mahir dalam Python)

melalui AutoGPT

Apakah Anda menggunakan ChatGPT untuk menulis kode? Jika ya, saatnya untuk berhenti dan beralih ke AutoGPT. AutoGPT berusaha untuk membuat fungsi GPT-4 dan GPT-3.5-turbo tanpa memerlukan masukan manusia secara terus-menerus.

Misalnya, jika Anda memberikan tujuan, AI otonom akan membaginya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Fitur ini sangat cocok untuk pengguna yang memiliki pengalaman dalam pengembangan perangkat lunak dan keahlian dalam Python.

Fitur terbaik Auto-GPT

Gunakan plugin dan akses internet serta aplikasi lain untuk memproses informasi

Buat, edit, dan kelola file untuk bekerja dengan kode, dokumen, dan data lainnya

Kurangi tugas-tugas berulang dengan menghasilkan potongan kode, fungsi, atau bahkan modul lengkap berdasarkan deskripsi bahasa alami

Batasan Auto-GPT

Meskipun AutoGPT dapat diunduh dan diinstal secara gratis, Anda perlu membeli kode API untuk menggunakannya

Anda perlu mendaftar dalam daftar tunggu untuk membuat dan mengimplementasikan agen AI di cloud

Harga Auto-GPT

Gratis

Peringkat dan ulasan Auto-GPT

G2: 4.5/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

📚 Baca Juga: Alat Pengembangan Perangkat Lunak Terbaik

3. GitHub Copilot (Terbaik untuk penyelesaian kode dan saran secara real-time)

melalui GitHub Copilot

GitHub Copilot terintegrasi dengan mudah ke dalam alur kerja pengembang. Asisten pemrograman berbasis AI ini menyarankan baris atau blok kode secara real-time, meningkatkan produktivitas. Pengembang dapat fokus pada masalah lain selain sintaksis atau kode boilerplate.

Baik pengembang membangun aplikasi web, memperbaiki kode, atau belajar bahasa pemrograman baru, Copilot dapat memberikan rekomendasi cerdas dan sesuai konteks.

Fitur terbaik GitHub Copilot

Berikan perbaikan kode cerdas dan optimasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kesalahan dengan lebih cepat

Pahami arti potongan kode dan praktik terbaik untuk standar pemrograman

Bekerja di dalam IDE populer seperti Visual Studio Code, Neovim, dan JetBrains, memastikan integrasi alur kerja yang lancar

Akses komunitas pengembang GitHub untuk forum, diskusi, dan kolaborasi sumber terbuka

Batasan GitHub Copilot

Membutuhkan pemantauan terus-menerus karena dapat menghasilkan respons yang salah

Anda tidak dapat menganalisis seluruh basis kode di Visual Studio

Dukungan pelanggan dapat tidak responsif dan tidak dapat diandalkan

Harga GitHub Copilot

Gratis selamanya

Tim: $4 per bulan per pengguna

Enterprise: $21 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GitHub Copilot?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Membantu menyelesaikan masalah yang berulang, seperti menambahkan dokumen XML, uji unit, dan tugas-tugas lain yang sering diulang.

Membantu menyelesaikan masalah yang berulang, seperti menambahkan dokumen XML, uji unit, dan tugas-tugas lain yang sering diulang.

4. Codeium (Terbaik untuk integrasi multi-editor)

melalui Codeium

Jelaskan niat Anda dalam bahasa Inggris yang sederhana, dan lihat Codeium menerjemahkannya menjadi potongan kode fungsional. Hal ini sangat berguna untuk prototipe cepat dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk kode boilerplate. Codeium mendukung lebih dari 70 bahasa pemrograman dan terintegrasi dengan lebih dari 40 editor kode terbaik.

Fitur terbaik Codeium

Gunakan opsi self-hosting untuk perusahaan, memastikan keamanan kode dan kepatuhan terhadap kebijakan internal

Identifikasi dan perbaiki bug melalui obrolan AI interaktif, membuat proses debugging menjadi lebih intuitif

Generate kasus uji, meningkatkan keandalan kode dengan usaha manual minimal

Batasan Codeium

Respons yang diberikan dapat kadang-kadang tidak akurat atau mengandung bug

Antarmuka dapat tidak responsif

Harga Codeium

Gratis selamanya

Pro: $15 per bulan per pengguna

Pro Ultimate: $60 per bulan per pengguna

Tim: $35 per bulan per pengguna (hingga 200 anggota)

Teams Ultimate: $90 per bulan per pengguna (hingga 200 anggota)

Enterprise SaaS: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Codeium

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

⚡️Template Arsip: Template Rencana Pengembangan Perangkat Lunak Gratis untuk Digunakan

5. Tabnine (Terbaik untuk pembangkitan kode tanpa penyimpanan data)

melalui Tabnine

Tabine menyediakan dukungan SLDC (Software Life Cycle Development) lengkap, mencakup semua tahap mulai dari perencanaan, pemrograman, pengujian, tinjauan, hingga pemeliharaan kode. Kebijakan retensi data nol memastikan kode Anda tetap aman dan rahasia; namun, alat ini beroperasi menggunakan memori jangka pendek.

Fitur terbaik Tabnine

Mencegah akses tidak sah dengan opsi deployment on-premise, VPC, dan SaaS yang aman

Jaga standar pemrograman dan terapkan praktik terbaik dengan wawasan yang didukung AI

Buat dokumentasi bersamaan dengan kode untuk meningkatkan keterpeliharaan

Pastikan kode yang dihasilkan oleh AI bebas dari sumber eksternal yang tidak berlisensi atau berisiko

Batasan Tabnine

Dapat menyebabkan masalah kinerja dan memori pada dataset besar

Terkadang, Anda mungkin perlu memicu alat ini secara manual

Harga Tabnine

Basic: Gratis selamanya

Pengembang: $9 per bulan per pengguna

Enterprise: $39 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Tabnine

G2: 4.2/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tabnine?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Ia memberikan saran kode berdasarkan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Sebagai seorang pengembang, saya bekerja dengan banyak bahasa pemrograman dan sering kebingungan dengan sintaksnya, tetapi alat ini sangat membantu saya.

Ia memberikan saran kode berdasarkan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Sebagai seorang pengembang, saya bekerja dengan banyak bahasa pemrograman dan sering kebingungan dengan sintaksnya, tetapi alat ini sangat membantu saya.

🧠 Fakta Menarik: Pengembang perangkat lunak di Amerika Serikat memiliki salah satu pekerjaan dengan gaji tertinggi, dengan rata-rata $255k, menurut beberapa sumber.

6. Cursor AI (Terbaik untuk integrasi pengeditan kode bertenaga AI dan asisten percakapan)

melalui Cursor AI

Cursor AI memprediksi perubahan kode, memahami basis kode pengguna, dan memungkinkan pengembang untuk memodifikasi kode menggunakan perintah bahasa alami. Fitur privasi yang terintegrasi memastikan kode sensitif tetap aman.

Untuk meminimalkan kurva pembelajaran, alat ini mendukung ekstensi, tema, dan pengaturan tombol.

Fitur terbaik Cursor AI

Akses ekstensi VS Code, tema, dan pintasan yang sudah ada

Uji coba kode dalam lingkungan terisolasi tanpa memengaruhi proyek utama

Modifikasi fungsi secara keseluruhan menggunakan perintah bahasa Inggris biasa alih-alih pengeditan manual

Batasan Cursor AI

Kode sumber yang kompleks dan besar dapat menyebabkan respons yang tidak akurat

Anda dapat melewati edit real-time yang dilakukan oleh anggota tim lain saat menghasilkan saran saat bekerja dalam tim besar

Harga Cursor AI

Gratis selamanya

Pro: $20 per bulan per pengguna

Bisnis: $40 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Cursor AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📮 ClickUp Insight: 33% responden kami menyebutkan pengembangan keterampilan sebagai salah satu kasus penggunaan yang paling mereka minati. Misalnya, pekerja non-teknis mungkin ingin belajar membuat potongan kode untuk halaman web menggunakan alat AI. Dalam hal ini, semakin banyak konteks yang dimiliki AI tentang pekerjaan Anda, semakin baik responsnya. Sebagai aplikasi serba bisa untuk pekerjaan, ClickUp Brain unggul dalam hal ini. Ia tahu proyek apa yang sedang Anda kerjakan dan dapat merekomendasikan langkah-langkah spesifik atau bahkan melakukan tugas seperti membuat potongan kode dengan mudah.

7. DeepCode AI (Terbaik untuk perbaikan otomatis kerentanan)

melalui DeepCode AI

Terintegrasi ke dalam platform Snyk Code, DeepCode AI adalah alat analisis kode yang berfokus pada keamanan dan didukung oleh AI. Alat ini menggunakan pendekatan AI hibrida—menggabungkan AI simbolik, AI generatif, dan machine learning—untuk memberikan pemindaian keamanan dengan akurasi tinggi dan menjaga kode Anda tetap aman.

Alih-alih menggunakan data pelanggan, agen ini menggunakan perbaikan open-source yang telah diverifikasi untuk pelatihan.

Fitur terbaik DeepCode AI

Fokus pada pengujian keamanan aplikasi statis (SAST) dan perbaikan otomatis kerentanan secara real-time

Berikan wawasan keamanan real-time di dalam IDE, memungkinkan perbaikan instan dengan satu klik

Terapkan tambalan keamanan yang dihasilkan AI langsung di IDE

Bekerja di dalam plugin IDE Snyk, yang menyediakan deteksi kerentanan secara real-time

Batasan DeepCode AI

Tidak membantu dalam refaktoring kode atau perbaikan logika

Untuk memanfaatkan sepenuhnya DeepCode AI, integrasi dengan Snyk Code diperlukan, sehingga penggunaan mandiri tidak dimungkinkan

Harga DeepCode AI

Gratis selamanya

Tim: $25 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan DeepCode AI

G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

8. Amazon CodeWhisperer (Terbaik untuk mengintegrasikan pemindaian keamanan langsung ke dalam kode)

melalui Amazon CodeWhisperer

Sekarang menjadi bagian dari Amazon Q Developer, Amazon CodeWhisperer adalah asisten pemrograman berbasis AI generatif yang dirancang untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak sambil mengoptimalkan operasi cloud. Ia terintegrasi secara mendalam dengan AWS, sehingga kompatibel dengan pengembangan berbasis cloud.

Ia menghasilkan dan merestrukturisasi kode, serta menyediakan pemindaian keamanan real-time, panduan infrastruktur, dan transformasi beban kerja yang didorong oleh AI (misalnya, migrasi aplikasi .NET dari Windows ke Linux).

Fitur terbaik Amazon CodeWhisperer

Sediakan penyelesaian kode multi-baris berdasarkan pola pemrograman dan komentar Anda

Bekerja di Slack, Microsoft Teams, dan GitLab untuk memfasilitasi pengembangan dan debugging berbasis tim

Migrasikan beban kerja, perbarui JavaScript, dan optimalkan kode warisan

Batasan Amazon CodeWhisperer

Tidak mendukung dukungan multi-bahasa

Terkadang menghasilkan output yang salah

Harga Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier: Rencana gratis

Amazon Q Developer Pro Tier: $19 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Amazon CodeWhisperer

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amazon CodeWhisperer?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya suka penjelasannya tentang kode yang disediakan. Saya suka cara penjelasannya untuk setiap langkah solusi dan seberapa rapi solusinya.

Saya suka penjelasannya tentang kode yang disediakan. Saya suka cara ia menjelaskan setiap langkah solusinya dan seberapa bersih solusinya.

🧠 Fakta Menarik: Pengembang perangkat lunak sebagian besar menggunakan JavaScript (62%) dan HTML/CSS (53%).

9. Replit AI (Terbaik untuk mengembangkan aplikasi tanpa pemrograman manual)

melalui Replit AI

Replit AI adalah platform low-code/no-code yang memudahkan pembuatan, iterasi, dan deployment aplikasi dengan cepat. Anda tidak perlu tahu cara menulis dokumentasi kode dengan alat ini. Ia membangun aplikasi/situs web secara utuh dari perintah bahasa alami.

Pengguna dapat menjelaskan ide, dan Replit AI akan secara otomatis membangun, mendebug, dan mengimplementasikan aplikasi. Alat ini juga mendukung non-pengembang dan pengembang yang ingin mempercepat proses prototyping.

Fitur terbaik Replit AI

Gabungkan pemrograman, debugging, pengujian, dan hosting dalam satu platform terintegrasi

Unggah tangkapan layar aplikasi, dan Replit AI akan mereplikasi fungsionalitasnya

Akses kolaborasi real-time untuk mengedit, mendebug, dan meningkatkan proyek

Batasan Replit AI

Anda tidak dapat melihat pratinjau proyek karena tidak ada opsi untuk keluar ke browser eksternal

Opsi Python dapat terkesan tidak inklusif

Harga Replit AI

Starter: Gratis

Replit Core: $25 per bulan per pengguna

Tim: $40 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan AI Replit

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. AskCodi (Terbaik untuk bantuan AI dalam seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak)

melalui AskCodi

Dengan rangkaian alat pengembangan khusus bernama Codi Apps, AskCodi mempermudah tugas-tugas pemrograman seperti menghasilkan dan merestrukturisasi kode, mendeteksi bug, dan menerjemahkan bahasa. Setiap aplikasi dirancang untuk mengatasi tantangan spesifik, sehingga alur kerja Anda menjadi lebih cepat dan efisien.

Fitur terbaik AskCodi

Buat kueri SQL dan NoSQL yang kompleks, optimalkan tugas manipulasi dan pengambilan data dengan menggunakan Query Writer

Buat Dockerfile yang disesuaikan dengan persyaratan proyek Anda menggunakan Dockerfile Writer untuk mengelola proses kontainerisasi

Gunakan alat Code Refactor untuk merestrukturisasi basis kode yang ada guna meningkatkan keterbacaan, kemudahan pemeliharaan, dan kinerja

Buat ekspresi reguler untuk tugas pemrosesan teks dan validasi tingkat lanjut menggunakan Regex Generator

Otomatiskan pembuatan dan konfigurasi pipeline CI/CD dengan bantuan CI/CD Pipeline Writer

Batasan AskCodi

Rentang alat dan fitur yang luas mungkin menimbulkan kurva pembelajaran yang curam bagi pengembang yang belum familiar dengan platform pemrograman yang didukung AI

AI dapat berhenti berfungsi jika input atau output terlalu panjang

Harga AskCodi

Premium: $14,99 per bulan per pengguna

Ultimate: $34,99 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan AskCodi

G2: 4.8/5 (70+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AskCodi?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Mudah digunakan, dan antarmuka pengguna (UI) mudah dipahami.

Mudah digunakan, dan antarmuka pengguna (UI) mudah dipahami.

👀 Tahukah Anda: 7% organisasi yang menggunakan AI telah mulai merekrut untuk peran insinyur prompt.

11. Blackbox AI (Terbaik untuk mengekstrak kode dari visual)

melalui Blackbox AI

Blackbox AI dapat mengekstrak kode dari video, menganalisis kode dari gambar, dan memberikan akses instan ke lebih dari 100 juta repositori open-source, menjadikannya cocok untuk pengembang yang bekerja pada proyek-proyek beragam.

Alih-alih terbatas pada satu sistem AI, pengguna dapat beralih antara model seperti GPT-4, Claude, dan lainnya untuk membandingkan hasil, menyempurnakan saran kode, dan mengatasi masalah.

Fitur Blackbox AI

Rekam dan ubah potongan kode yang ditampilkan di layar dari tutorial video menjadi kode yang dapat diedit

Pindai tangkapan layar atau foto kode dan ubah menjadi teks yang dapat digunakan

Temukan potongan kode relevan dari basis data open-source yang besar dalam hitungan detik

Batasan Blackbox AI

Alat AI terkadang dapat menghasilkan informasi yang tidak jelas

Proses onboarding pengguna sangat kompleks

Harga Blackbox AI

Rencana gratis: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Blackbox AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Sesuaikan Agen AI Anda Sendiri untuk Pemrograman dengan ClickUp

Mulai dari otomatisasi pembangkitan kode dan perbaikan bug hingga pemrosesan data dan pelacakan kemajuan, alat-alat yang didukung AI mengurangi upaya manual dan membebaskan pengembang untuk fokus pada tugas-tugas lain. Inilah mengapa penggunaan AI dalam pengembangan perangkat lunak merupakan kunci untuk kesiapan masa depan dan skalabilitas.

Agen ini dapat terintegrasi ke dalam ruang kerja pengembang, mendukung kolaborasi real-time, memberikan wawasan cerdas, dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang sambil menjaga keamanan dan fleksibilitas.

ClickUp sesuai dengan visi ini dengan fitur-fitur AI-nya untuk menghasilkan potongan kode, integrasi GitHub/GitLab untuk pengendalian versi, pemformatan blok kode untuk meningkatkan keterbacaan, dan pelacakan kemajuan proyek.

Daftar gratis di ClickUp hari ini dan mulailah coding dengan mudah!