Agen AI Slack Terbaik untuk Mengotomatisasi Alur Kerja dan Obrolan

Setiap hari, diperkirakan 42 juta orang masuk ke Slack untuk mengoordinasikan proyek, bertukar informasi terbaru, dan berkolaborasi antar tim.

Namun, saluran Slack yang sama yang menjaga tim tetap terhubung juga dapat menyebabkan kelebihan informasi.

Agen AI Slack mengatasi tantangan ini dengan bertindak sebagai asisten cerdas di dalam ruang kerja Anda—menangani tugas rutin, menampilkan jawaban dari basis pengetahuan perusahaan, dan membantu tim tetap fokus pada pekerjaan yang bermakna alih-alih koordinasi yang berulang.

Dalam blog ini, kami akan membahas secara mendetail 11 agen Slack terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja dan obrolan, serta mengapa ClickUp menonjol dibandingkan dengan Slack dan agen lainnya. 🎯

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Agen AI Slack?

Tidak semua agen AI Slack dibuat sama. Agen AI terbaik tidak hanya menjawab pertanyaan—mereka membantu tim Anda mengotomatisasi pekerjaan, mengelola percakapan, dan bertindak berdasarkan informasi langsung di dalam ruang kerja Slack Anda.

Jika dipilih dengan tepat, agen AI akan menjadi asisten AI yang andal yang memahami alur kerja Anda, mengekstrak wawasan dari data perusahaan, dan membantu tim Anda bekerja lebih cepat tanpa harus berganti-ganti antara berbagai alat.

Bagi pemimpin tim dan manajer operasional, tujuannya sederhana: mengurangi upaya manual sambil memberikan akses cepat kepada pengguna Slack ke informasi yang tepat.

Berikut adalah beberapa fitur yang perlu diprioritaskan:

✅ Kemampuan untuk mengotomatiskan tugas rutin seperti menjawab pertanyaan pelanggan, meneruskan tiket dukungan, atau membantu tim penjualan dengan pembaruan cepat

✅ Akses ke informasi perusahaan, konten basis pengetahuan, dan percakapan sebelumnya sehingga agen Slack dapat memberikan jawaban yang akurat dan relevan

✅ Kompatibel dengan Slack Marketplace, aplikasi Slack, dan alat lain yang sudah ada untuk menghubungkan alur kerja dan memfasilitasi otomatisasi alur kerja yang lancar

✅ Dukungan untuk AI generatif dan model bahasa besar yang dapat menganalisis pertanyaan pengguna, mengidentifikasi pola, dan menampilkan wawasan di seluruh saluran Slack

Ketika semua kemampuan ini digabungkan, agen AI di Slack tidak lagi sekadar bot—mereka menjadi mesin produktivitas yang membantu tim beroperasi dengan konteks yang lebih baik dan kecepatan yang lebih tinggi.

Sekilas tentang Agen AI Slack

Berikut adalah tabel perbandingan yang membantu Anda memahami agen AI Slack secara sekilas. Kami akan membahasnya secara detail di bawah ini.

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Bantuan AI bawaan di dalam ruang kerja Slack AI Super Agents , Ruang Kerja AI Terintegrasi, ClickUp Brain, Manajemen Pengetahuan, AI Notetaker Gratis selamanya; penyesuaian tersedia untuk perusahaan Slack AI Bantuan AI bawaan di dalam ruang kerja Slack Ringkasan percakapan, pencarian AI, ringkasan saluran, terjemahan multibahasa, jawaban kontekstual berdasarkan data Slack Gratis; Pro $4,38 per pengguna per bulan; Business+ $9 per pengguna per bulan; Enterprise (harga khusus) Polly AI Mengumpulkan umpan balik tim dan wawasan keterlibatan di Slack Jajak pendapat dan survei Slack, pemeriksaan suasana hati, analisis keterlibatan, umpan balik anonim, integrasi dengan Slack Marketplace Gratis; Paket Dasar $12/bulan; Paket Pro $24/bulan; Paket Enterprise (sesuai kebutuhan) Zapier AI Menghubungkan berbagai alat dengan otomatisasi berbasis AI Otomatisasi alur kerja AI, lebih dari 8.000 integrasi, logika percabangan, pemicu dan tindakan otomatis, serta "rekan tim" AI untuk alur kerja Gratis; Profesional $29,99/bulan; Tim $103,50/bulan; Enterprise (sesuai kebutuhan) Agentforce Membangun agen AI otonom yang terhubung dengan data perusahaan Agen AI kustom, integrasi data Salesforce, antarmuka percakapan, tindakan Slack, otomatisasi multi-langkah Salesforce Foundations gratis; Flex Credits $500/100.000 kredit; $2 per percakapan n8n Otomatisasi alur kerja AI dengan kontrol lanjutan Pembuat alur kerja visual, node AI dan integrasi, opsi hosting mandiri, dukungan skrip, lebih dari 500 integrasi Paket Starter $24/bulan; Paket Pro $60/bulan; Paket Bisnis $960/bulan; Paket Enterprise (sesuai kebutuhan) ClearFeed Mengubah percakapan Slack menjadi tiket dukungan yang terstruktur Pembuatan tiket AI, integrasi basis pengetahuan, otomatisasi alur kerja dukungan, pengalihan permintaan, pengelolaan helpdesk Slack Paket Profesional $50/bulan; Paket Enterprise (sesuai kebutuhan) Zendesk AI Mengotomatisasi alur kerja dukungan pelanggan Rute tiket AI, balasan otomatis, ringkasan percakapan, rekomendasi basis pengetahuan, analisis dukungan Paket Support $25/bulan; Paket Suite $69/bulan; Paket Suite Professional $149/bulan; Paket Suite Enterprise $219/bulan Wonderchat Membuat chatbot AI dari basis pengetahuan Pembuatan chatbot AI, integrasi basis pengetahuan, jawaban kontekstual, respons AI generatif, otomatisasi dukungan pelanggan Paket Pemula $29/bulan; Paket Dasar $99/bulan; Paket Turbo $299/bulan; Paket Perusahaan (sesuai kebutuhan) Guru AI Manajemen pengetahuan internal dan dukungan tim berbasis AI Integrasi basis pengetahuan, jawaban Slack, respons yang disesuaikan dengan konteks, otomatisasi alur kerja, akses informasi secara real-time Penetapan harga khusus Cohere Mendukung model bahasa perusahaan untuk agen AI khusus Model bahasa besar, pencarian semantik, infrastruktur AI perusahaan, agen AI kustom, pengambilan data eksternal Penetapan harga khusus

Agen AI Slack Terbaik

Berikut adalah agen AI teratas yang patut dipertimbangkan, mencakup kasus penggunaan terbaik, contoh, tingkat penyesuaian, alur kolaborasi, fitur AI, integrasi, harga, dan pertimbangan utama.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Agen AI terbaik yang tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga mengubah obrolan menjadi pekerjaan terstruktur)

Coba Super Agents

Alih-alih memperlakukan AI sebagai lapisan terpisah, ClickUp berfungsi sebagai ruang kerja AI terintegrasi yang menyatukan tugas, diskusi, dan pelacakan pengiriman Anda di satu tempat, didukung oleh AI yang peka konteks.

ClickUp mengurangi Work Sprawl (pekerjaan yang tersebar di terlalu banyak aplikasi) dan AI Sprawl (terlalu banyak alat AI yang terpisah dengan konteks yang tidak lengkap), sehingga tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengejar keputusan terbaru dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ganti Slack dengan ClickUp Chat + Super Agents

Mengapa hanya mengobrol jika Anda bisa langsung bertindak? Dengan mengintegrasikan percakapan Anda ke dalam ekosistem yang sama dengan pekerjaan Anda, Anda menghilangkan kerumitan berpindah-pindah antar aplikasi. Saat Anda menggabungkan ClickUp Chat dengan Super Agents, pesan-pesan Anda menjadi bahan bakar bagi mesin proyek Anda secara keseluruhan.

Percakapan dengan konteks: Berbeda dengan Slack, di mana percakapan terpisah dari tugas, ClickUp Chat terintegrasi langsung dengan proyek Anda. Super Agents memanfaatkan riwayat bersama ini, memberikan jawaban dan mengambil tindakan berdasarkan keseluruhan lingkup pekerjaan Anda—bukan hanya pesan-pesan terakhir

Dari diskusi hingga selesai: Super Agents tidak hanya “memberi tahu” Anda; mereka melakukan pekerjaan itu sendiri. Mereka dapat mengubah utas brainstorming menjadi rencana proyek yang terperinci, menetapkan subtugas dengan tenggat waktu, dan memperbarui laporan status secara mandiri berdasarkan suasana obrolan tim Anda

Berinteraksi dengan Super Agents menggunakan pesan bahasa alami di ClickUp Chat untuk menyelesaikan pekerjaan

Rekan tim AI yang tak pernah lupa: Meskipun percakapan di Slack pada akhirnya akan tenggelam, Super Agents memiliki memori yang tahan lama. Mereka mempelajari preferensi tim Anda, mengingat keputusan yang diambil berminggu-minggu lalu, dan memastikan bahwa tidak ada wawasan atau tindakan yang terlewatkan.

Lihat Super Agents beraksi:

Dengan mengintegrasikan komunikasi dan pelaksanaan tugas, Anda tidak lagi memerlukan integrasi yang rumit. Agen AI Anda tidak perlu “menghubungi” manajer tugas Anda—mereka sudah ada di sana, memberikan ruang kerja terpadu dan berkecepatan tinggi yang bergerak secepat Anda.

💡 Tips Pro: Implementasi canggih ini tidak berarti Anda tidak bisa menggunakan agen di ClickUp seperti halnya menggunakan agen AI Slack! Agen Autopilot yang didukung AI di dalam saluran ClickUp Chat dapat menjawab pertanyaan umum, menyaring masalah, atau bahkan menangani tugas-tugas tertentu! Jawab pertanyaan berulang di saluran obrolan ClickUp, otomatiskan laporan harian dan mingguan, prioritaskan dan alokasikan pesan, tambahkan pengingat, dan masih banyak lagi dengan Agen Autopilot ClickUp

🤝 Studi kasus: Bagaimana Bell Direct meningkatkan efisiensi operasional sebesar 20% dengan ClickUp Super Agents 🤯 Tim operasional Bell Direct menghabiskan terlalu banyak waktu untuk “pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan”. Dengan lebih dari 800 email klien yang masuk setiap hari, setiap pesan harus dibaca, dikategorikan, diprioritaskan, dan diteruskan secara manual—hal ini memperlambat kerja tim dan memberikan tekanan pada kualitas layanan. ✅ Alih-alih menambahkan solusi terpisah lainnya, Bell Direct menyatukan operasional mereka di ClickUp dan menerapkan AI Super Agent yang mereka sebut Delegator. Berfungsi layaknya rekan tim yang otonom, agen ini membaca setiap email masuk, mengklasifikasikan tingkat urgensi dan konteksnya, serta meneruskan pekerjaan ke orang yang tepat secara real-time—tanpa campur tangan manusia. Otomatiskan alur kerja secara menyeluruh dengan Super Agent AI tanpa kode di ClickUp 🌟 Hasilnya: Peningkatan efisiensi operasional sebesar 20%, kapasitas setara dengan dua karyawan penuh waktu yang terbebaskan, serta layanan pelanggan yang lebih cepat dan konsisten dalam skala besar. 👉🏼 Ingin hasil seperti ini untuk bisnis Anda?

Ubah konteks yang tersebar menjadi langkah-langkah selanjutnya yang jelas dengan ClickUp Brain

Pahami dalam langkah-langkah sederhana bagaimana konteks yang tersebar dapat diselaraskan untuk hasil yang lebih baik dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah lapisan AI kontekstual yang menghubungkan percakapan Anda dengan proyek-proyek Anda. Berbeda dengan agen AI Slack umum, ClickUp Brain menggunakan data ruang kerja Anda untuk menjadikan obrolan lebih bermanfaat.

Ringkaslah utas tugas dan obrolan yang panjang menjadi ringkasan singkat berupa “apa yang berubah, mengapa berubah, dan apa yang menghambat” untuk rapat harian dan pembaruan asinkron

Gunakan AI CatchUp di ClickUp Chat untuk membuat ringkasan berpoin dari percakapan yang terlewatkan, sehingga Anda tidak perlu membaca ratusan pesan

Dari pesan obrolan, ClickUp Brain dapat langsung menyusun rencana proyek, mencari file terkait di seluruh ruang kerja, atau menyarankan orang terbaik untuk ditugaskan

Buat draf pesan, balasan, atau bahkan potongan kode langsung di kotak obrolan menggunakan perintah bahasa alami

Lakukan pekerjaan langsung dari Chat, menggunakan ClickUp Brain

Anda dapat menyebut @Brain di obrolan atau komentar apa pun untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan instruksi (misalnya, “@Brain, buat tugas dari pesan ini dan tetapkan kepada Sarah”)

Sebutkan @Brain untuk mendapatkan jawaban yang relevan langsung di tempat Anda bekerja di dalam ClickUp

Pastikan penggunaan AI aman saat diluncurkan ke tim dengan kontrol keamanan dan privasi ClickUp, termasuk kepatuhan SOC 2, tanpa pelatihan pihak ketiga pada data Anda, dan tanpa penyimpanan data oleh pihak ketiga

Gunakan dukungan multi-model di bawah satu set izin dan kontrol, sehingga tim tidak perlu menyebarkan konteks sensitif ke berbagai alat AI yang terpisah

Tingkatkan produktivitas dengan integrasi Slack bawaan ClickUp

Anda dapat membuat tugas langsung dari Slack, menyederhanakan komunikasi, dan meningkatkan kolaborasi tim dengan integrasi ClickUp di Slack.

Buat tugas langsung dari Slack : Ubah percakapan apa pun menjadi tugas dengan cepat hanya dengan mengetik /clickup new. Catat detailnya secara instan tanpa perlu keluar dari Slack

Tetap terupdate secara real-time : Terima pemberitahuan tentang pembaruan tugas langsung di saluran Slack Anda, memastikan semua orang berada di halaman yang sama

Sederhanakan kolaborasi tim: Diskusikan tugas di Slack dan tautkan kembali ke ClickUp, sehingga semua komunikasi tim Anda terpusat di satu tempat

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain MAX untuk pembaruan yang lebih cepat dan pencarian keputusan masa lalu yang lebih cepat. Ubah pembaruan tugas menjadi ringkasan yang siap direview dengan ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX membantu Anda menjaga alur kerja tetap terhubung dengan konteks aslinya, sehingga pembaruan tidak hilang saat berpindah antar alat. Catat kemajuan lebih cepat dengan Talk to Text : Diktekan pembaruan yang ringkas seperti "status, hambatan, langkah selanjutnya, penanggung jawab, tanggal jatuh tempo." Talk to Text akan menerjemahkannya menjadi pembaruan tugas yang terstruktur, sehingga Anda dapat mempertahankan momentum tanpa perlu mengetik catatan panjang secara manual

Dapatkan gambaran yang jelas tentang alur kerja Anda: Ajukan pertanyaan kepada ClickUp Brain MAX seperti “Tugas apa saja yang berisiko dan mengapa?” Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas tanpa perlu memeriksa setiap daftar

Temukan sumber keputusan dengan ClickUp Enterprise Search : Ketika seseorang bertanya, "Mengapa kita mengubah ini?", gunakan Enterprise Search untuk menampilkan spesifikasi asli, utas komentar, atau dokumen yang menjadi dasar pekerjaan tersebut, sehingga Anda dapat menghindari tebak-tebakan dan mempercepat proses tinjauan

Pilih model AI yang tepat untuk tugas tersebut: Ganti model dan pilih di antara ChatGPT, Gemini, atau Claude sesuai dengan kebutuhan output. Gunakan satu untuk ringkasan status yang ringkas, satu untuk analisis yang lebih mendalam, dan satu untuk menyunting catatan peninjau

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Mungkin terasa membingungkan pada awalnya karena banyaknya fitur dan opsi penyesuaian

Harga ClickUp:

Peringkat dan ulasan ClickUp:

G2: 4,7/5 (lebih dari 11.030 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.530 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Saya sangat menghargai agen-agen hebat di ClickUp. Mereka membuat saya merasa tidak lagi bekerja sendirian karena saya bisa mendelegasikan begitu banyak tugas kepada mereka. Rasanya seperti bekerja dalam tim sungguhan yang membantu saya menyelesaikan proyek dan menciptakan solusi yang luar biasa

2. Slack AI (Agen AI Slack bawaan terbaik untuk merangkum percakapan dan menemukan jawaban di seluruh ruang kerja Anda)

Ketika ruang kerja Slack Anda menjadi pusat utama untuk diskusi, proyek, dan pembaruan, kelebihan informasi dapat dengan cepat terjadi. Pesan menumpuk di berbagai saluran Slack, file tersembunyi di dalam utas, dan tim Anda menghabiskan waktu untuk mencari alih-alih mengerjakan tugas. Di sinilah AI Slack berperan sebagai lapisan kecerdasan bawaan platform.

Tidak seperti alat AI pihak ketiga, AI Slack bekerja langsung di dalam lingkungan pesan yang sudah digunakan oleh pengguna Slack setiap hari. AI ini menggunakan kemampuan AI generatif untuk menganalisis percakapan, menampilkan konteks yang relevan, dan memberikan jawaban yang diambil dari data perusahaan dan file bersama Anda.

Bagi tim yang sudah banyak beraktivitas di dalam Slack, asisten AI bawaan ini membantu mengurangi gangguan sekaligus meningkatkan kolaborasi tim.

Fitur terbaik Slack AI

Rangkum percakapan di seluruh saluran Slack, utas, dan pesan langsung (DM) agar tim dapat dengan cepat mengikuti diskusi yang terlewatkan

Gunakan fitur pencarian berbasis AI yang menjawab pertanyaan pengguna menggunakan pesan dan file yang sudah ada di ruang kerja Slack

Buat ringkasan saluran dan soroti pembaruan penting agar tim dapat bekerja dengan pemahaman penuh tentang konteks di seluruh proyek

Rangkum file yang dibagikan, seperti dokumen atau presentasi, untuk membantu tim mendapatkan wawasan lebih cepat

Dukung kolaborasi multibahasa dengan menerjemahkan percakapan dan membantu tim global tetap selaras

Batasan AI Slack

Beroperasi terutama di dalam percakapan Slack dan mungkin memerlukan aplikasi Slack tambahan atau alat lain untuk otomatisasi alur kerja tingkat lanjut

Kemampuan bergantung pada konteks yang tersedia di dalam ruang kerja Slack, artinya wawasan terbatas pada pesan dan file yang dapat diakses

Sering kali diposisikan sebagai add-on premium, yang dapat meningkatkan biaya bagi organisasi yang menerapkan agen AI Slack di berbagai tim

Harga Slack

Gratis

Pro: $4,38 per pengguna/bulan

Business+: $9 per pengguna/bulan

Enterprise+: Harga khusus

Catatan: Fitur AI dan otomatisasi bervariasi tergantung pada paket yang dipilih.

Peringkat dan ulasan Slack

G2: 4,5/5 (lebih dari 38.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 24.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack?

Langsung dari ulasan Capterra:

Ada banyak fitur yang saya sukai di Slack, seperti fitur Threads untuk mengelompokkan percakapan, fitur Huddle untuk segera bergabung dalam panggilan dengan rekan kerja, dan tab Aktivitas untuk melihat aktivitas terbaru guna menindaklanjuti dan tetap terupdate dengan informasi.

3. Polly AI (Agen AI Slack terbaik untuk mengumpulkan umpan balik tim dan wawasan keterlibatan)

Beberapa wawasan paling berharga di ruang kerja Slack berasal langsung dari tim Anda. Baik itu keputusan cepat, sentimen karyawan, atau masukan mengenai kampanye pemasaran baru, mengumpulkan umpan balik bisa menjadi tantangan ketika percakapan tersebar di berbagai saluran Slack.

Polly AI mengubah Slack menjadi mesin umpan balik real-time. Alih-alih menjalankan survei atau formulir eksternal, Anda dapat mengumpulkan wawasan langsung di dalam lingkungan pesan Anda menggunakan jajak pendapat, survei, dan pemeriksaan cepat.

Bagi pemimpin tim dan manajer operasional, Polly berfungsi sebagai asisten AI yang ringan yang membantu mengumpulkan umpan balik, mengidentifikasi pola dalam respons, dan memperkuat kolaborasi tim.

Fitur terbaik Polly AI

Aktifkan jajak pendapat dan survei cepat langsung di saluran Slack, sehingga tim dapat mengumpulkan umpan balik tanpa harus meninggalkan ruang kerja Slack

Buat berbagai format survei, termasuk skala numerik, pilihan ganda, dan tanggapan terbuka, untuk pertanyaan dan wawasan pengguna yang lebih mendalam

Otomatiskan pemeriksaan suasana hati dan survei keterlibatan berkala untuk memantau sentimen tim dan mengidentifikasi pola dari waktu ke waktu

Jadikan respons menjadi anonim dengan menggunakan pengaturan privasi khusus untuk mendorong umpan balik yang jujur dari pengguna Slack

Integrasikan dengan ekosistem Slack Marketplace dan alat AI lainnya untuk mendukung otomatisasi alur kerja yang lebih luas

Batasan Polly AI

Dirancang terutama untuk pengumpulan umpan balik, bukan untuk agen AI otonom canggih atau otomatisasi tugas

Wawasan bergantung pada partisipasi dan keterlibatan tim di seluruh saluran Slack

Kemampuan yang terbatas dalam menangani alur kerja operasional, seperti tiket dukungan atau operasi penjualan yang kompleks

Harga Polly AI

Gratis

Basic: $12/bulan

Pro: $24/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Polly AI

G2: 4,6/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 90 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Polly AI?

Berikut ini pendapat seorang pengguna G2 tentang aplikasi ini:

Saya suka karena integrasinya dengan Slack sangat mulus. Saya bisa membuat bank pertanyaan dan membagikannya ke saluran tertentu. Pilihan pertanyaannya sangat bagus, sehingga survei bisa dibuat selengkap mungkin untuk mendapatkan umpan balik sebanyak mungkin. Sangat mudah digunakan dan implementasinya sangat baik.

Zapier AI memungkinkan pengguna mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam alur kerja otomatis mereka, menghubungkan aplikasi untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat “agen” berbasis AI yang dapat memahami konteks, mengambil keputusan, dan bertindak secara mandiri berdasarkan data dari ribuan aplikasi.

Agen AI Zapier menghadirkan kemampuan pengambilan keputusan otonom langsung ke dalam Slack. Baik itu membangun bot dukungan pelanggan 24/7 atau helpdesk khusus, kini Anda dapat menerapkan sistem AI canggih yang menganalisis pesan Slack dan memicu tindakan kompleks di seluruh tumpukan teknologi Anda—tanpa perlu coding.

Fitur terbaik Zapier

Akses lebih dari 8.000 koneksi aplikasi dengan pengaturan pemicu/tindakan yang cepat, ditambah lebih dari 30.000 tindakan melalui MCP

Buat “rekan tim” untuk bekerja di seluruh sistem Anda melalui pengaturan alur kerja AI dan pembuatan agen yang intuitif

Gunakan Paths, Filters, dan Zaps multi-langkah untuk logika percabangan dan otomatisasi yang lebih kompleks

Gunakan Zapier Tables untuk menyimpan data operasional dan memicu otomatisasi langsung dari lapisan data Anda

Buat formulir, portal, atau dasbor sederhana yang terintegrasi dengan otomatisasi Anda melalui antarmuka Zapier

Batasan Zapier

Fitur kolaborasi dan tata kelola tingkat lanjut tersedia pada paket berlangganan tingkat atas, sehingga biaya akan meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan, volume tugas, dan kontrol.

Beberapa fitur utama (seperti Zaps bertahap, filter, dan percabangan) hanya tersedia di paket berbayar

Setiap Zap memiliki batasan langkah; alur kerja yang kompleks mungkin perlu diubah menjadi beberapa Zap untuk memastikan keandalan dan kemudahan pemeliharaan

Harga Zapier

Gratis

Profesional: $29,99/bulan

Tim: $103,50/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zapier

G2 : 4,5/5 (lebih dari 1.700 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Aplikasi ini terhubung dengan aplikasi-aplikasi populer seperti Slack, Fieldd, Google, dan Keep. Sangat berguna dan membuat hidup jadi lebih mudah. Saya 100% merekomendasikannya jika Anda ingin mengotomatisasi operasional dan tidak perlu repot memeriksa setiap aplikasi, karena Anda cukup menerima notifikasi.

5. Agentforce (Agen AI Slack terbaik untuk membangun agen AI otonom yang terhubung dengan data perusahaan)

Jika ruang kerja Slack Anda adalah tempat percakapan berlangsung, Agentforce menghadirkan kecerdasan untuk menindaklanjuti percakapan tersebut. Alih-alih memaksa Anda untuk berpindah-pindah antara dasbor atau alat CRM, Agentforce di Slack memungkinkan tim Anda berinteraksi dengan agen AI yang dapat menjawab pertanyaan, mengambil informasi, dan menjalankan tugas langsung di dalam percakapan.

Yang membuat Agentforce sangat kuat adalah kemampuannya untuk terhubung ke data perusahaan, catatan pelanggan, dan sumber data lainnya di seluruh sistem Salesforce. Ini berarti tim penjualan, dukungan, dan pemasaran Anda dapat mengajukan pertanyaan, menghasilkan wawasan, atau memicu tindakan melalui antarmuka percakapan yang sederhana.

Fitur terbaik Agentforce

Buat agen kustom yang mengotomatisasi alur kerja dan menjawab pertanyaan pelanggan langsung di ruang kerja Slack

Bangun agen AI otonom canggih yang mampu melaksanakan tugas bertahap dan melakukan penalaran secara real-time

Sebutkan agen di saluran Slack atau pesan langsung (DM) untuk mengakses informasi perusahaan dan menyelesaikan tugas secara instan

Terhubung dengan sumber data Salesforce, sehingga tim penjualan dan agen dukungan dapat mengakses wawasan pelanggan dengan cepat

Dapatkan dukungan untuk tindakan bawaan Slack seperti membuat saluran, mengirim pesan, atau memicu proses otomatis

Batasan Agentforce

Paling cocok untuk organisasi yang sudah menggunakan ekosistem Salesforce dan alat AI terkait

Penerapan mungkin memerlukan konfigurasi dan integrasi dengan alat dan sistem perusahaan yang sudah ada

Fitur-fitur canggih bergantung pada akses ke data perusahaan yang terstruktur dan sumber data yang terhubung di seluruh organisasi

Harga Agentforce

Dasar-dasar Salesforce: Gratis

Kredit Flex: $500 untuk 100.000 Kredit

Percakapan: $2 per percakapan

Peringkat dan ulasan Agentforce

G2 : 4,4/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Agentforce?

Sebuah ulasan positif di G2 berbunyi:

Salesforce Agentforce bukan sekadar chatbot; ia benar-benar membantu dalam melakukan tindakan seperti membuat catatan, menghasilkan email, dan banyak lagi. Selain itu, saya dapat mengintegrasikannya dengan Slack dan sistem lain, yang membuatnya semakin berguna. Selain itu, sistem ini sangat aman karena menggunakan Einstein Trust Layer dan menerapkan kebijakan tanpa penyimpanan data, sehingga membangun kepercayaan untuk menggunakannya.

6. n8n (Pilihan terbaik untuk otomatisasi alur kerja AI dengan kontrol yang sangat detail)

n8n mengubah Slack menjadi mesin canggih untuk agen AI otonom yang melampaui pemicu aplikasi sederhana untuk menangani logika multi-cabang yang kompleks. Karena menawarkan kerangka kerja berbasis node, fair-code, dan sumber terbuka, Anda dapat menerapkan sistem Slack tingkat lanjut—seperti pengatur sumber daya TI yang mendalam, bot dukungan yang aman data, atau sinkronisasi CRM khusus—dengan tingkat presisi dan privasi yang tidak dapat ditandingi oleh alat otomatisasi tradisional.

Platform ini menggabungkan kemudahan alat visual dengan kekuatan kode, serta mendukung penulisan skrip kustom menggunakan JavaScript. Platform ini dapat dihosting sendiri untuk kontrol yang lebih besar atas data atau digunakan melalui layanan cloud. Anda dapat menggabungkan API, basis data, dan agen AI dalam alur yang sama, menambahkan batasan keamanan, dan meluncurkan otomatisasi berkualitas produksi.

Fitur terbaik n8n

Akses pembuat alur kerja visual dengan node bawaan dan kode kustom untuk logika kompleks dan pola agen AI

Gabungkan model dengan logika yang telah ditentukan, batasan, dan pemantauan untuk hasil yang andal

Manfaatkan lebih dari 500 integrasi dan sub-node "alat AI", termasuk permintaan HTTP, kode, dan kemampuan untuk memanggil alur kerja lain sebagai alat

Dapatkan opsi self-hosting dengan dokumentasi, starter kit, dan fitur keamanan seperti transfer terenkripsi, kredensial aman, dan RBAC (SOC 2 untuk versi hosted)

Batasan n8n

Pengelolaan mandiri memerlukan keterampilan DevOps yang sesungguhnya untuk pengaturan, penskalaan, dan penguatan keamanan, jadi rencanakan waktu untuk pengembangan.

Harga berbasis eksekusi di Cloud dapat melonjak akibat otomatisasi dengan volume tinggi; Anda perlu menetapkan batas penggunaan dan memantau penggunaannya

Tingkat integrasi bervariasi tergantung pada aplikasi; kasus penggunaan yang kompleks mungkin masih memerlukan node khusus atau panggilan HTTP

Harga n8n

Paket Pemula: $24/bulan

Pro: $60/bulan

Bisnis: $960/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan n8n

G2 : 4,8/5 (lebih dari 240 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 40 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang n8n?

Langsung dari ulasan G2:

Saya suka fleksibilitas n8n—aplikasi ini memungkinkan saya menghubungkan hampir semua hal dan mengotomatisasi alur kerja tanpa banyak kesulitan, sambil tetap memberi saya kebebasan untuk menyesuaikannya jika saya mau….daripada memasukkan prospek secara manual ke Zoho CRM kami atau memantau berbagai layanan, n8n secara otomatis menghubungkan berbagai aplikasi (Kalender, Slack, dan banyak lagi) sehingga informasi mengalir dengan lancar dan tidak ada yang terlewatkan.

7. ClearFeed (Agen terbaik untuk mengubah percakapan Slack menjadi tiket dukungan yang terstruktur)

Banyak tim dukungan sudah mengandalkan saluran Slack untuk menjawab pertanyaan internal dan pelanggan. Namun, ketika permintaan menumpuk di obrolan, menjadi sulit untuk melacak masalah, meneruskannya ke orang yang tepat, atau menjaga visibilitas di seluruh tim.

ClearFeed mengatasi tantangan ini dengan mengubah Slack menjadi pusat manajemen dukungan dan layanan yang terstruktur. Alih-alih menyalin informasi secara manual ke sistem help desk, ClearFeed menggunakan agen AI untuk mengubah pesan Slack menjadi tiket dukungan yang terorganisir.

Bagi tim operasional, hal ini menciptakan alur kerja yang lebih lancar antara pesan dan manajemen layanan. Dengan menghubungkan aplikasi Slack, basis pengetahuan, dan alat help desk, ClearFeed membantu tim menjawab pertanyaan pelanggan, mengambil konteks dari percakapan sebelumnya, dan mengelola permintaan dengan cara yang lebih skalabel.

Fitur terbaik ClearFeed

Ubah percakapan di saluran Slack menjadi tiket dukungan yang terstruktur agar permintaan tidak hilang di obrolan

Gunakan AI generatif untuk menganalisis pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan menggunakan informasi dari basis pengetahuan yang terhubung

Arahkan permintaan ke orang atau tim yang tepat berdasarkan konteks, sehingga membantu agen dukungan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat

Integrasikan dengan platform dukungan umum dan alat yang sudah ada untuk menjaga alur kerja tetap terhubung di seluruh sistem

Lacak percakapan, tanggapan, dan penyelesaian masalah dalam satu tampilan terpusat di ruang kerja Slack Anda

Batasan ClearFeed

Dirancang terutama untuk alur kerja dukungan, bukan untuk kampanye pemasaran yang lebih luas atau operasi penjualan

Otomatisasi tingkat lanjut bergantung pada integrasi dengan sumber data eksternal dan platform layanan bantuan

Tim mungkin perlu mengonfigurasi alur kerja agar sesuai dengan kebijakan internal perusahaan dan mendukung proses-proses yang ada

Harga ClearFeed

Profesional: $50/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan ClearFeed

Ulasan G2 : 4,6/5 (lebih dari 140 ulasan)

Ulasan Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClearFeed?

Seorang pengguna G2 berbagi:

Kami telah menggunakan ClearFeed secara ekstensif untuk melacak tiket yang masuk dari berbagai saluran dukungan. Antarmukanya sederhana dan mudah digunakan, dan integrasinya yang aktif dengan berbagai saluran Slack membuat seluruh proses menjadi lebih lancar, lebih efisien, dan lebih mudah dikelola.

8. Zendesk AI (Agen AI Slack terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja dukungan dan menyelesaikan masalah pelanggan secara massal)

Percakapan dukungan pelanggan jarang terjadi di satu tempat saja. Pertanyaan pelanggan datang melalui obrolan, email, dan platform help desk, sementara diskusi internal sering terjadi di berbagai saluran Slack. Tanpa otomatisasi yang tepat, tim dukungan harus menghabiskan berjam-jam berpindah-pindah antar berbagai alat hanya untuk menjawab permintaan sederhana.

Zendesk AI memperkenalkan agen AI cerdas yang mengotomatisasi alur kerja layanan pelanggan dan membantu tim merespons lebih cepat. Terintegrasi ke dalam platform layanan Zendesk, agen-agen ini menggunakan AI generatif dan pembelajaran mesin untuk menganalisis pertanyaan pengguna, mengarahkan tiket dukungan, dan memberikan respons yang akurat berdasarkan basis pengetahuan dan dokumentasi perusahaan Anda.

Bagi perusahaan yang menggunakan Slack bersama Zendesk, kombinasi ini membantu menghubungkan percakapan dukungan dengan kolaborasi internal. Tim dapat mengidentifikasi wawasan, mengakses data perusahaan, dan menjawab pertanyaan pelanggan dengan konteks yang lebih baik.

Fitur terbaik Zendesk AI

Otomatiskan respons terhadap pertanyaan pelanggan dan tiket dukungan rutin, sehingga membantu tim menyelesaikan masalah lebih cepat dan mengurangi beban kerja manual

Gunakan model bahasa besar dan AI generatif untuk menyusun draf balasan dan menyarankan tanggapan berdasarkan konten basis pengetahuan Anda

Akses fitur pengalihan dan prioritas tiket yang cerdas agar permintaan dapat segera sampai ke orang atau departemen yang tepat

Ringkas percakapan panjang dan riwayat tiket, sehingga agen dukungan mendapatkan konteks lengkap dari interaksi sebelumnya

Batasan AI Zendesk

Fokus utamanya adalah pada alur kerja dukungan pelanggan, bukan pada tim pemasaran yang lebih luas, operasi penjualan, atau tugas produktivitas internal

Fitur otomatisasi lanjutan mungkin memerlukan paket Zendesk tingkat atas atau konfigurasi tambahan

Tim yang menggunakan agen AI Slack mungkin masih mengandalkan integrasi dengan agen pihak ketiga atau alat AI lainnya untuk menghubungkan alur kerja antar sistem

Harga Zendesk

Tim Dukungan: $25/bulan

Suite Team: $69/bulan

Suite Professional : $149/bulan

Suite Enterprise: $219/bulan

Peringkat dan ulasan Zendesk

G2 : 4,3/5 (lebih dari 7.000 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zendesk AI?

Sebuah ulasan di G2 menyebutkan:

Jika Anda menginginkan dukungan yang dibantu AI dan alur kerja tiket yang terstruktur, bukan sekadar kotak masuk, ini juga merupakan pilihan yang tepat. Sistem tiket terpusat, dukungan omnichannel, otomatisasi, dan pelaporan adalah keunggulan utama layanan pelanggan Zendesk

🔎 Tahukah Anda? Hanya satu dari lima konsumen yang akan memaafkan pengalaman buruk di perusahaan yang layanan pelanggannya dinilai “sangat buruk.” Jangan khawatir, karena kami punya cara untuk menyelamatkan Anda dari hal seperti itu. Dalam video ClickUp ini, Anda akan melihat cara menggabungkan agen manusia dengan AI untuk merespons lebih cepat, menjaga konsistensi interaksi pelanggan, dan menghindari kesalahan. Video ini memandu Anda dalam menggunakan: ClickUp Brain untuk menyusun draf jawaban FAQ dan panduan

Gunakan ClickUp Brain MAX untuk mengumpulkan data yang tersebar ke dalam satu tampilan

Agen ClickUp untuk menangani masalah sebelum menjadi semakin rumit Ini adalah panduan singkat dan praktis tentang bagaimana dukungan berbasis AI modern dapat diterapkan di ClickUp—lebih dari sekadar chatbot.

9. Wonderchat (Agen AI Slack terbaik untuk membuat chatbot berbasis AI dari basis pengetahuan Anda)

Pelanggan mengharapkan jawaban yang cepat, baik saat mereka menanyakan detail produk, dokumentasi, maupun sumber daya onboarding. Namun, menjawab setiap pertanyaan secara manual dapat memperlambat tim Anda, terutama ketika pertanyaan serupa dari pelanggan berulang dalam percakapan.

Wonderchat membantu Anda mengatasi hal ini dengan mengubah basis pengetahuan, konten situs web, dan dokumentasi internal Anda menjadi asisten AI yang cerdas. Alih-alih menjawab setiap permintaan secara manual, Wonderchat memberikan jawaban yang relevan berdasarkan informasi perusahaan dan sumber daya yang ada.

Bagi tim yang menggunakan Slack bersama dengan alat dukungan pelanggan dan komunikasi internal, Wonderchat berfungsi sebagai agen Slack cerdas yang dapat membantu menjawab pertanyaan, mengambil konten dokumen, dan membantu karyawan atau pelanggan menemukan informasi dengan cepat.

Fitur terbaik Wonderchat

Ubah basis pengetahuan, artikel pusat bantuan, dan konten dokumen Anda menjadi asisten AI cerdas yang dapat menjawab pertanyaan pelanggan

Gunakan AI generatif dan model bahasa besar untuk menganalisis pertanyaan pengguna dan memberikan respons yang sesuai konteks berdasarkan data perusahaan

Integrasikan dengan situs web dan lingkungan pesan agar tim dapat menghubungkan agen AI dengan alur kerja yang berinteraksi langsung dengan pelanggan

Berikan jawaban yang lebih akurat seiring waktu, karena alat ini belajar dari percakapan sebelumnya dan dokumentasi perusahaan

Batasan Wonderchat

Dirancang terutama untuk pengalaman chatbot dan dukungan pelanggan, bukan untuk otomatisasi alur kerja yang lebih luas di dalam ruang kerja Slack

Efektivitas bergantung pada kualitas dan kelengkapan basis pengetahuan Anda serta informasi perusahaan yang tersedia

Organisasi mungkin masih memerlukan alat AI tambahan atau agen pihak ketiga untuk tugas operasional yang kompleks yang melibatkan berbagai alat

Harga Wonderchat

Paket Pemula: $29/bulan

Basic: $99/bulan

Turbo : $299/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Wonderchat

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

10. Guru AI (Pilihan terbaik untuk menyediakan pengetahuan tepercaya di dalam agen AI Slack)

Guru AI mengubah pengetahuan perusahaan Anda menjadi jawaban yang dapat diakses secara instan di ruang kerja Slack Anda.

Alih-alih harus berpindah-pindah secara manual antara dokumen, alat, dan obrolan untuk mencari jawaban, Guru menampilkan informasi terverifikasi langsung di tempat tim Anda bekerja. Guru bertindak sebagai asisten AI yang menghubungkan data, alat, dan percakapan perusahaan Anda menjadi satu sumber kebenaran yang andal.

Bagi tim yang sedang mengembangkan atau menggunakan agen AI Slack, hal ini berarti jawaban yang lebih cepat, gangguan yang lebih sedikit, dan pengambilan keputusan yang lebih konsisten di seluruh alur kerja.

Fitur terbaik Guru AI

Berikan jawaban yang relevan dari basis pengetahuan Anda langsung di dalam saluran Slack

Terhubung dengan berbagai sumber data untuk memberikan respons yang sesuai konteks terhadap pertanyaan pengguna

Dukung otomatisasi alur kerja dengan mengizinkan agen AI untuk bertindak berdasarkan informasi perusahaan yang tepercaya

Agen dukungan dan tim penjualan dapat mengakses informasi yang akurat selama interaksi secara real-time

Pastikan pengetahuan perusahaan selalu diperbarui dan diverifikasi, sehingga konsistensi terjaga dalam kolaborasi tim

Batasan Guru AI

Diperlukan pengaturan awal dan penataan konten untuk memaksimalkan manfaat dari agen kustom

Paling cocok untuk alur kerja pengetahuan internal daripada kasus penggunaan otomatisasi yang berorientasi eksternal

Mungkin bergantung pada integrasi dengan alat yang sudah ada untuk fungsionalitas yang lebih luas di luar akses pengetahuan

Harga Guru AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Guru AI

Ulasan G2 : 4,7/5 (lebih dari 2.300 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,8/5 (lebih dari 630 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Guru AI?

Sebuah ulasan di Capterra mengatakan:

Kami menggunakan Guru sebagai basis pengetahuan internal – mulai dari panduan produk dan garis besar proses hingga kebijakan perusahaan dan pengumuman tim. Sangat mudah untuk mengatur dan memperbarui, dan fitur “verifikasi” membantu kami melihat apa yang terbaru… Saya suka fakta bahwa Guru terintegrasi dengan Slack. Ketika seseorang mengajukan pertanyaan di Slack, Guru akan merespons dengan jawaban yang disarankan.

11. Cohere (Agen terbaik untuk mendukung kecerdasan bahasa tingkat perusahaan dan agen AI khusus)

Banyak agen AI modern mengandalkan model bahasa yang canggih untuk memahami percakapan, menganalisis informasi, dan menghasilkan respons. Jika organisasi Anda ingin mengembangkan agen kustom canggih yang berinteraksi dengan pengguna di dalam platform komunikasi seperti Slack, teknologi di balik model tersebut sama pentingnya dengan antarmuka.

Cohere berfokus tepat pada lapisan tersebut. Dikenal karena model bahasa besar kelas korporatnya, Cohere membantu bisnis membangun alat AI cerdas yang memahami pertanyaan pengguna, mengambil pengetahuan dari data eksternal, dan menghasilkan jawaban yang relevan dengan kesadaran konteks yang kuat.

Bagi tim yang sedang menjajaki agen AI Slack, Cohere dapat berfungsi sebagai kecerdasan dasar yang menggerakkan agen-agen tersebut. Dengan menghubungkan model ke data perusahaan, dokumen, dan sistem internal, organisasi dapat membangun agen AI mereka sendiri yang memahami percakapan di seluruh saluran Slack dan memberikan wawasan dengan konteks yang lengkap.

Fitur terbaik Cohere

Akses model bahasa besar yang siap digunakan di lingkungan perusahaan yang mendukung agen AI cerdas dan aplikasi AI generatif canggih

Buat agen kustom yang dilatih menggunakan data perusahaan, sumber daya basis pengetahuan, dan dokumentasi internal

Akses sistem pencarian dan pengambilan data semantik yang memberikan jawaban relevan dari sumber data yang kompleks

Analisis pertanyaan pengguna, identifikasi pola, dan ambil wawasan dari percakapan sebelumnya

Dirancang untuk implementasi perusahaan yang dapat diskalakan sehingga tim dapat beroperasi dengan infrastruktur AI yang andal di seluruh produk dan alur kerja

Batasan Cohere

Platform ini pada dasarnya merupakan platform model, bukan aplikasi Slack siap pakai, yang berarti organisasi mungkin memerlukan alat tambahan untuk menerapkan agen di dalam ruang kerja Slack

Penerapan sering kali memerlukan sumber daya pengembangan untuk menghubungkan model dengan alat dan sistem operasional yang sudah ada

Tim yang mencari otomatisasi tanpa kode yang cepat mungkin lebih memilih solusi pasar Slack yang lebih sederhana atau agen pihak ketiga yang sudah jadi

Harga Cohere

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Cohere

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Mengapa ClickUp Adalah Cara yang Lebih Cerdas untuk Mengimplementasikan Agen AI Slack

Mulai dari merangkum percakapan dan mengotomatiskan tugas rutin hingga mengelola tiket dukungan dan menjawab pertanyaan pelanggan, agen AI Slack membantu tim bekerja lebih cepat dengan konteks yang lebih baik di dalam ruang kerja Slack mereka.

Namun, keunggulan produktivitas yang sesungguhnya muncul ketika AI tidak hanya merespons dalam obrolan, tetapi juga membantu tim mengambil tindakan berdasarkan informasi di seluruh proyek, percakapan, dan alur kerja.

Di situlah ClickUp menonjol. Alih-alih membiarkan wawasan tersebar di berbagai saluran Slack dan alat yang berbeda, ClickUp menggabungkan agen AI, manajemen pekerjaan, dan kolaborasi ke dalam satu lingkungan terpadu di mana tugas, diskusi, dan keputusan tetap terhubung. Bagi tim yang ingin mengurangi gesekan operasional dan menjaga alur kerja tetap lancar dengan jelas, ClickUp mengubah kolaborasi berbasis AI menjadi kemajuan nyata.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Agen AI Slack

Apakah agen AI dapat menggantikan tugas-tugas manual di Slack?

Ya, banyak agen AI Slack yang dapat menangani tugas rutin yang berulang seperti merangkum percakapan, menjawab pertanyaan pelanggan, meneruskan tiket dukungan, dan menghasilkan pembaruan. Namun, tim tetap memainkan peran kunci dalam meninjau hasil dan mengambil keputusan strategis.

Apakah agen AI Slack memerlukan pemrograman?

Tidak selalu. Banyak agen AI Slack yang tersedia di Slack Marketplace menawarkan pengaturan tanpa kode atau dengan sedikit kode. Tim dapat menginstal aplikasi Slack, mengonfigurasi otomatisasi, dan mulai menggunakan asisten AI di dalam ruang kerja Slack mereka tanpa memerlukan pengembangan teknis.

Bagaimana cara menambahkan agen AI ke Slack?

Sebagian besar agen AI Slack ditambahkan melalui Slack Marketplace sebagai aplikasi Slack. Setelah diinstal, agen-agen ini dapat diundang ke saluran Slack, menanggapi pertanyaan pengguna, terhubung dengan alat yang sudah ada, dan mulai mendukung alur kerja di dalam ruang kerja Anda.

Apakah agen AI Slack aman untuk data bisnis?

Keamanan bergantung pada platform dan konfigurasi. Banyak agen AI menggunakan pengamanan tingkat perusahaan, kontrol akses, dan koneksi terenkripsi untuk melindungi data perusahaan. Tim harus meninjau izin dan integrasi untuk memastikan alat AI sesuai dengan standar keamanan dan kepatuhan internal.