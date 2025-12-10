10 Alat Otomatisasi Proses Agentic Terbaik pada [tahun] untuk Mengotomatisasi Alur Kerja

Kita semua pernah mengalami hari kerja di mana tugas-tugas terasa seperti permainan Whack-a-Mole. Anda menyelesaikan satu tugas, dan tiba-tiba lima tugas lain muncul. Seringkali, bukan kompleksitas pekerjaan yang membuat Anda kewalahan, tetapi proses manual dan berulang yang memakan waktu dan energi.

Menurut McKinsey, hingga 30% dari jam kerja yang saat ini dilakukan di seluruh ekonomi AS dapat diotomatisasi.

Salah satu teknologi yang mendorong pergeseran ini adalah otomatisasi proses berbasis agen.

Alat otomatisasi proses berbasis agen menggabungkan kecerdasan buatan berbasis agen, kecerdasan buatan generatif, dan agen otomatisasi untuk menangani tugas-tugas berulang, sehingga Anda dan tim Anda dapat fokus pada pemecahan masalah yang sebenarnya.

Mari kita lihat alat-alat terbaik.

Untuk membantu Anda menemukan alat yang tepat, kami telah membandingkan alat-alat teratas secara berdampingan, menyoroti kasus penggunaan terbaik, fitur utama, model harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Otomatisasi alur kerja berbasis AI dari awal hingga akhir untuk tim dari berbagai ukuran yang mengelola proyek yang bergerak cepat. Pengelolaan proyek dan tugas berbasis AI, agen AI, otomatisasi tanpa kode. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. UiPath Otomatisasi proses tingkat perusahaan untuk organisasi menengah hingga besar. Pembuat agen untuk bot cerdas, penambangan proses dan tugas, keamanan tingkat perusahaan. Paket berbayar mulai dari $25 per bulan Beam AI Otomatisasi pengambilan keputusan berbasis data untuk tim data dan operasional di startup atau perusahaan besar. Agen AI pra-bangun dan kustom, pemicu API dan Slack, integrasi dengan Snowflake dan BigQuery Harga kustom n8n Otomatisasi kompleks dan kustom untuk tim teknis dan departemen IT di UKM atau perusahaan besar. Lebih dari 500 integrasi dan 600 templat, pembuat agen berbasis node modular, fleksibilitas sumber terbuka. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $28 per bulan. Zapier Otomatisasi alur kerja tanpa kode di berbagai aplikasi untuk tim kecil hingga menengah. Lebih dari 8.000 integrasi aplikasi, generator alur kerja AI, dan alat chatbot, kepatuhan SOC 2, akses berdasarkan peran. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29,99 per bulan. Adept AI Otomatisasi perusahaan berbasis bahasa alami untuk perusahaan menengah hingga besar. AI multimodal, penalaran dan perencanaan alur kerja Harga kustom Uniphore Alur kerja berskala perusahaan dan otomatisasi multi-langkah untuk perusahaan besar. Antarmuka desain visual berbasis BPMN, penalaran multimodal, dan verifikasi. Harga kustom CrewAI Pengelolaan alur kerja multi-agen untuk startup teknologi dan tim R&D perusahaan. Tim agen AI yang beragam, desain alur kerja berbasis drag-and-drop dan kode, lebih dari 1.200 integrasi aplikasi. Harga kustom Automation Anywhere Otomatisasi proses berbasis agen tingkat perusahaan untuk perusahaan menengah hingga besar. Mesin Penalaran Proses (PRE), otomatisasi dokumen, integrasi dengan ERP dan basis data Harga kustom Vonage AI Studio Solusi keterlibatan dan dukungan pelanggan berbasis AI untuk usaha kecil dan menengah (UKM) serta tim layanan pelanggan perusahaan. Agen virtual omnichannel, kecerdasan buatan (AI) dan mesin pemrosesan bahasa alami (NLU), integrasi Salesforce. Harga kustom

Apa Itu Otomatisasi Proses Agentic, dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Otomatisasi Proses Agen (APA) menggunakan agen AI otonom untuk berlogika, mengambil keputusan, dan mengeksekusi alur kerja multi-langkah di seluruh sistem untuk menyelesaikan proses bisnis. Teknologi ini melampaui otomatisasi tradisional dengan menggunakan agen yang dapat memahami konteks dan bahkan beradaptasi saat kondisi berubah.

Inilah langkah-langkah yang terlibat:

Deteksi dan masukan → Agen AI mengumpulkan sinyal dari aplikasi, dokumen, sistem otomatis, atau interaksi pelanggan untuk memulai pemrosesan data.

Penalaran dan pengambilan keputusan → Dengan bantuan pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, dan model pengambilan keputusan, mereka menentukan langkah terbaik berikutnya.

Eksekusi tindakan dan tugas → Agen memulai alur kerja otomatis multi-langkah antara berbagai alat, API, atau sistem terhubung.

Belajar dan beradaptasi → Agen-agen ini meningkatkan kinerjanya seiring waktu, belajar berdasarkan umpan balik, kesalahan, dan hasil.

🫸🏻 Perhatian: Sebelum memilih alat, tentukan jenis agen AI yang sebenarnya Anda butuhkan. Beberapa platform unggul dalam agen tingkat tugas yang menangani tindakan sederhana, sementara yang lain mendukung agen penalaran yang merencanakan alur kerja multi-langkah atau agen otonom yang beroperasi di seluruh aplikasi. Menyesuaikan jenis agen dengan kasus penggunaan Anda akan secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan dan mengurangi biaya pemeliharaan.

Mari kita lihat secara detail setiap alat dalam daftar kami.

1. ClickUp (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja end-to-end yang didukung AI)

ClickUp telah berkembang jauh melampaui manajemen proyek tradisional. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia dan alat otomatisasi proses agen.

Gabungkan pengetahuan, manajemen proyek, tugas, kecerdasan buatan (AI), dan kolaborasi real-time dalam satu ruang kerja dengan ClickUp.

Dapatkan memori dan konteks di seluruh ruang kerja dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain menggerakkan semua kemampuan AI ClickUp. Terintegrasi secara mendalam dalam ruang kerja Anda, ia memahami tugas, proyek, ketergantungan, prioritas, dan dokumen Anda. Dengan pemahaman penuh tentang alur kerja Anda, ia menghasilkan wawasan yang kaya konteks daripada output yang terisolasi.

Karena sudah terintegrasi secara native ke dalam ruang kerja Anda, alat ini dapat secara otomatis menghasilkan SOP dan ringkasan detail berdasarkan konteks proyek.

Selain itu, alat ini dapat memberikan saran tugas, merangkum percakapan, menerjemahkan pertemuan, menghasilkan konten pemasaran, menyarankan otomatisasi berdasarkan alur kerja Anda, dan banyak lagi.

Dapatkan wawasan dari seluruh ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Untuk proses yang sudah ada, ClickUp Brain mengenali jalur berulang dan siklus persetujuan. Hal ini membantu mengidentifikasi area di mana otomatisasi dapat memberikan nilai tertinggi.

Otomatisasi proses dan skalakan secara efisien dengan ClickUp Automation

Setelah alur kerja didefinisikan, ClickUp Automations membantu menetapkan aturan yang tepat untuk memastikan alur kerja berjalan lancar di latar belakang. Anda dapat memulai dengan templat yang sudah jadi atau membuat otomatisasi kustom tanpa kode dengan cepat.

Otomatiskan tugas dan pembaruan dengan lebih dari 100+ templat otomatisasi alur kerja ClickUp yang sudah siap pakai.

Otomatisasi sederhana dapat dibuat dengan Trigger dan Action, seperti mengirim peringatan saat tanggal jatuh tempo tiba atau mengubah status saat tugas ditugaskan. Conditions adalah filter opsional yang digunakan untuk otomatisasi yang hanya perlu dijalankan saat kriteria tertentu terpenuhi.

Anda juga dapat menetapkan beberapa tindakan dan mengatur ulang urutannya sesuai kebutuhan untuk alur kerja multi-langkah. Misalnya, ketika status tugas berubah menjadi 'Siap untuk Ditinjau', mengalihkan ke QA, menambahkan pengikut, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan mengirim pemberitahuan dapat menjadi bagian dari satu otomatisasi.

Bangun agen AI tanpa kode yang dapat menyelesaikan proses secara otomatis.

ClickUp AI Agents, Automations, dan ClickUp Brain bekerja sama untuk mengubah alur kerja manual menjadi urutan yang cerdas dan didorong oleh keputusan.

Agen-agen ini beroperasi seperti mitra otomatisasi yang memahami konteks dan memastikan pekerjaan terus berjalan. Anda cukup mengaktifkan Agen, menggambarkan hasil yang diinginkan, dan ClickUp Brain akan menghasilkan alur logika yang tepat di belakang layar.

Beritahu ClickUp Brain dengan bahasa yang sederhana apa yang Anda butuhkan, dan ia dapat membantu Anda membuat otomatisasi atau alur kerja agen cerdas berdasarkan alur kerja Anda.

Agen di ClickUp memahami konteks dari tugas, bidang, formulir, status, dan lainnya untuk bertindak secara otonom. Dengan akses ke basis data Anda, mereka bahkan dapat menjawab pertanyaan pelanggan dan mengalihkan ke manusia ketika keputusan memerlukan keahlian yang lebih mendalam.

Begini cara Anda dapat membuat agen kustom di ClickUp dalam waktu kurang dari 20 menit ⬇️

Fitur terbaik ClickUp:

Visibilitas khusus alur kerja : Atur data dengan cara yang memudahkan agen memahami konteks dengan mudah melalui : Atur data dengan cara yang memudahkan agen memahami konteks dengan mudah melalui 15+ Tampilan Kustom seperti Daftar, Papan, Diagram Gantt, Kalender, Garis Waktu, dll.

Otomatisasi obrolan ke tugas : Berkolaborasi dengan anggota tim secara real-time menggunakan : Berkolaborasi dengan anggota tim secara real-time menggunakan ClickUp Chat dan ubah pesan menjadi tugas dengan satu klik.

Pengelolaan tugas : Tambahkan : Tambahkan Bidang Kustom dan Status Kustom ke setiap tugas di ClickUp , sehingga pembaruan secara otomatis mengaktifkan agen dan otomatisasi.

Visibilitas lintas alur kerja: Gabungkan data dari seluruh ruang kerja Anda dengan Gabungkan data dari seluruh ruang kerja Anda dengan Dashboard ClickUp agar agen AI dapat mengekstrak wawasan dan memicu tindakan berdasarkan kondisi nyata.

Batasan ClickUp

Pengguna mungkin memerlukan waktu untuk terbiasa dengan berbagai fitur yang tersedia.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Jordan Patrick, CPO (Chief Product Officer) di Harness, mengatakan dalam ulasan TrustRadius:

Peralihan ke penggunaan ClickUp untuk semua tim telah menyediakan pusat terpusat bagi semua tim dan pengguna kami untuk beroperasi dan mengatur pekerjaan mereka sendiri sambil tetap memantau proyek tim lain. Kumpulan fitur dan alat yang disediakan oleh ClickUp sangat berguna bagi tim CS, Penjualan, dan Pengembangan kami untuk mengelola proyek secara efisien dan efektif di seluruh perusahaan!

2. UiPath (Terbaik untuk otomatisasi proses tingkat perusahaan)

melalui UiPath

UiPath awalnya merupakan alat otomatisasi proses robotik (RPA) tradisional, namun kini telah berkembang menjadi platform otomatisasi manajemen proyek skala besar untuk organisasi besar.

Di dalam alat ini, Anda dapat menggunakan Agent Builder untuk merancang bot cerdas yang dapat menangani keputusan kompleks daripada hanya mengikuti aturan tetap. Masukan manusia juga dapat diintegrasikan untuk menciptakan alur kerja hibrida yang lebih fleksibel dan adaptif.

Fitur penambangan proses alat ini memungkinkan Anda menentukan potensi ROI dari otomatisasi proses tertentu sehingga Anda dapat fokus pada area yang berdampak tinggi. Selain itu, penambangan tugas membantu mengidentifikasi tugas-tugas spesifik yang dapat diotomatisasi dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).

Fitur terbaik UiPath

Sentralisasikan penjadwalan dan pemantauan proses otomatisasi di seluruh organisasi dengan UiPath Orchestrator.

Dapatkan konektor dan API yang sudah siap pakai untuk aplikasi perusahaan, termasuk SAP, Oracle, Salesforce, dan ServiceNow.

Pastikan kepatuhan dengan fitur keamanan tingkat perusahaan, kontrol akses berbasis peran, jejak audit, dan sebagainya.

Batasan UiPath

Untuk mengembangkan alur kerja berbasis antarmuka pengguna (UI), otomatisasi dapat terganggu jika terjadi perubahan pada elemen antarmuka pengguna atau perubahan resolusi layar.

Harga UiPath

Basic : $25 per bulan

Standar : Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian UiPath

G2: 4.6 (lebih dari 7.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang UiPath?

Berikut ulasan G2:

Alat seperti AI Center, Document Understanding, dan Autopilot memungkinkan bot untuk memahami konteks dan mengambil tindakan dinamis. Sangat menarik untuk melihat bot yang dapat memutuskan proses mana yang akan dijalankan, daripada menunggu saya memberi tahu persis apa yang harus dilakukan.

3. Beam AI (Terbaik untuk otomatisasi pengambilan keputusan berbasis data)

melalui Beam AI

Dengan Beam AI, Anda dapat mengubah data menjadi keputusan otomatis. Anda dapat memilih dari agen yang sudah jadi seperti penyaringan email atau verifikasi KYC, atau membangun agen AI dengan aturan kustom.

Agen AI dapat diaktifkan melalui panggilan API, acara terjadwal, atau bahkan pesan dari alat seperti Slack dan Gmail. Alat ini juga terhubung langsung ke gudang data seperti Snowflake atau BigQuery untuk mendeteksi ketidaksesuaian data atau secara otomatis menyetujui langkah alur kerja setelah verifikasi data.

Fitur terbaik Beam AI

Mengelola alur kerja multi-agen menggunakan fondasi Agent OS yang andal dan akurat.

Tentukan jalur yang jelas bagi agen untuk diikuti berdasarkan tugas, konteks, dan pemicu eksternal.

Tetapkan kondisi keluar untuk menghentikan proses saat tugas selesai atau memerlukan penanganan manual.

Ukur dan tingkatkan keandalan agen AI Anda dengan kerangka kerja evaluasi kustom.

Batasan Beam AI

Beberapa pengguna melaporkan bahwa alat ini menawarkan opsi terbatas untuk menyesuaikan agen AI dengan persyaratan bisnis spesifik.

Harga Beam AI

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Beam AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📚 Baca Lebih Lanjut: Contoh Agen AI yang Kuat yang Mengubah Industri

4. n8n (Terbaik untuk membangun otomatisasi kompleks dan kustom)

melalui n8n

n8n menggunakan editor visual berbasis node yang modular. Setiap node menjalankan tugas (pemicu, logika, panggilan API, tindakan AI, dll.), dan alur kerja dibangun secara bertahap dengan menghubungkan node-node ini.

Ini memungkinkan Anda mendesain logika kustom, menambahkan kode Anda sendiri, dan bahkan menghosting sendiri untuk tetap sepenuhnya mengontrol infrastruktur dan privasi data Anda.

Selain itu, alur kerja canggih dapat dibuat dengan kondisi (if/else, switch), loop, pemisahan, penggabungan, dan penanganan kesalahan, bukan hanya rantai pemicu-tindakan sederhana.

Otomatisasi alur kerja yang didukung AI juga memungkinkan Anda menambahkan lapisan kecerdasan pada tugas-tugas mekanis, sehingga alur kerja Anda dapat menginterpretasikan data saat memindahkannya dan memutuskan langkah selanjutnya berdasarkan output AI.

Fitur terbaik n8n

Debug secara real-time dengan log eksekusi langsung, replay instan, eksekusi manual, jalur kesalahan, dan alat pemecahan masalah bawaan.

Mulai dengan cepat menggunakan lebih dari 600 templat komunitas siap pakai untuk chatbot, pengumpul data, dan kasus penggunaan lainnya.

Jalankan beberapa otomatisasi terhubung yang menangani bagian-bagian berbeda dari suatu proses dan bekerja sama.

Batasan n8n

Beberapa integrasi memerlukan konfigurasi manual atau pengetahuan API, yang mungkin menantang bagi pengguna non-teknis.

Harga n8n

Uji coba gratis

Edisi Komunitas (GitHub): Gratis

Starter : ~ $28/bulan (€24/bulan)

Pro : ~ $69/bulan (€60/bulan)

Bisnis : ~ $921/bulan (€800/bulan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat n8n

G2: 4. 8/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang n8n?

Berikut ulasan G2:

n8n menawarkan cara yang kuat dan fleksibel untuk mengotomatisasi alur kerja tanpa perlu coding yang rumit. Saya suka bahwa n8n bersifat open-source, dapat dihosting sendiri, dan memiliki berbagai integrasi yang luas.

5. Zapier (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja tanpa kode di berbagai aplikasi)

melalui Zapier

Zapier adalah platform otomatisasi tanpa kode untuk tim yang ingin mempercepat otomatisasi. Platform ini membantu Anda dalam mengklasifikasikan tiket IT secara otomatis, menyaring prospek, merangkum email, atau terhubung ke platform chatbot untuk dukungan otomatis.

Dengan Zapier, Anda dapat memulai dengan templat yang sudah jadi atau cukup deskripsikan ide Anda dalam bahasa Inggris yang sederhana untuk menghasilkan alur kerja. Yang membuatnya menjadi alat yang andal adalah cakupan integrasinya yang luas dan alat-alat yang mudah digunakan seperti Canvas, Tables, dan Interfaces.

Untuk tim yang lebih besar, Zapier menyediakan kontrol perusahaan. Anda mendapatkan izin berdasarkan peran, jejak audit, kepatuhan SOC2, SSO, dan visibilitas penuh, sehingga tata kelola dan keamanan tetap sejalan dengan otomatisasi.

Fitur terbaik Zapier

Bangun agen AI kustom yang dapat beroperasi di seluruh sistem Anda menggunakan alat AI Agents.

Otomatiskan pembuatan alur kerja dengan cepat menggunakan Zap Builder yang didukung AI.

Berikan agen memori persisten dan batasan untuk mendukung penalaran multi-langkah.

Izinkan agen untuk mengambil konteks dari dokumen, URL, output sebelumnya, dll., dan membuat keputusan tanpa perlu mengkodekan aturan secara manual.

Dapatkan agen yang selalu aktif yang dapat dipicu oleh webhooks, pesan masuk, pengiriman formulir, pembaruan CRM, unggahan file, dan interval terjadwal.

Batasan Zapier

Beberapa integrasi mungkin terbatas jika Anda membutuhkan logika kondisional yang canggih atau alur kerja multi-langkah yang kompleks.

Harga Zapier

Gratis

Professional : $29,99/bulan

Tim : $103,50/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2 : 4.5/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Berikut ulasan G2:

Platform ini menghemat waktu dengan mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terbaik, platform ini mudah diimplementasikan dan sangat dapat disesuaikan, menawarkan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengelola logika kompleks dan alur kerja multi-aplikasi.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Pembuat Alur Kerja AI Terbaik untuk Proses yang Lebih Efisien

6. Adept AI (Terbaik untuk otomatisasi berbasis bahasa alami di seluruh alur kerja perusahaan)

Misi utama Adept AI adalah membangun agen yang dapat menggunakan perangkat lunak seperti yang dilakukan manusia. Platform ini menggunakan pendekatan full-stack dan menggabungkan dataset pelatihan besar dengan model AI multimodal yang memahami baik visual maupun teks.

Dengan kemampuan merespons perintah teks dan suara, agen dapat menjelajahi situs web, mengisi data ke dalam formulir, mencari halaman web, menyaring spreadsheet, dan memahami grafik, tabel, dan sebagainya. Lapisan pengenalan gambar komputer mereka memungkinkan mereka mengidentifikasi elemen antarmuka pengguna (UI) dan memahami tata letak spasial, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan mudah dengan tombol, menu tarik-turun, bidang input, dan widget kompleks.

Alat ini dirancang untuk bekerja bersama manusia, bukan menggantikannya. Ia dapat menghentikan proses untuk meminta klarifikasi jika ada hal yang tidak jelas, meminta informasi yang hilang, menampilkan langkah-langkah yang sedang dilakukan, atau mengonfirmasi tindakan penting sebelum melanjutkan.

Fitur terbaik Adept AI

Ubah instruksi bahasa alami yang sederhana menjadi alur kerja multi-langkah yang lengkap yang berjalan di beberapa alat.

Dapatkan agen yang fleksibel dan dinamis yang dapat memilih jalur alternatif jika terjadi kegagalan dan pulih dari kesalahan.

Otomatiskan alur kerja multi-langkah dengan agen yang dapat berpindah antar tab, memperbarui spreadsheet dengan data terbaru, menyinkronkan bidang antara dua alat, menyalin data CRM ke ERP, dan banyak lagi.

Batasan Adept AI

Pendekatan full-stack membuat deployment menjadi lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan alat otomatisasi ringan.

Harga Adept AI

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Adept AI

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

💡 Tips Pro: Saat mengevaluasi alat APA, jangan hanya fokus pada otomatisasi tugas dasar. Periksa seberapa baik alat tersebut menggunakan agen LLM untuk menginterpretasikan layar, memahami masukan yang tidak terstruktur, dan mengambil keputusan secara real-time. Platform terkuat menggabungkan kemampuan penalaran LLM dengan kemampuan aksi tingkat antarmuka pengguna (UI), sehingga Anda mendapatkan agen yang tidak hanya berpikir tetapi juga dapat bertindak, bahkan ketika alur kerja melintasi antarmuka yang rumit atau lingkungan multi-aplikasi.

7. Uniphore (Terbaik untuk alur kerja skala perusahaan dan otomatisasi multi-langkah)

melalui Uniphore

Uniphore adalah platform cloud dengan lapisan Agentic khusus, yang mengimplementasikan agen AI dan aplikasi yang disesuaikan untuk layanan pelanggan, penjualan, pemasaran, dan transformasi HR. Platform ini membantu perusahaan mengotomatisasi dan meningkatkan percakapan dengan pelanggan.

Alih-alih hanya mengubah panggilan menjadi transkrip, alat ini memahami niat, mendeteksi emosi, dan menggunakan agen AI untuk membimbing tim layanan secara real-time. Alat ini dapat mengumpulkan data, mengotomatisasi langkah-langkah rutin, membuat ringkasan, dan menyarankan tindakan terbaik berikutnya saat panggilan sedang berlangsung.

Bagi tim yang terbebani oleh pekerjaan tindak lanjut manual atau pengalaman pelanggan yang tidak konsisten, Uniphore menawarkan cara yang lebih jelas dan cepat untuk menangani percakapan. Hasilnya adalah penyelesaian yang lebih cepat, alur kerja yang lebih lancar, dan interaksi yang terasa lebih alami bagi baik pelanggan maupun agen.

Fitur terbaik Uniphore

Bangun perpustakaan agen untuk penalaran, penelitian, dan eksekusi tugas di dalam Lapisan Agentic.

Deploy aplikasi AI secara modular di cloud publik, cloud pribadi, atau di lokasi lokal.

Atur alur kerja multi-agensi menggunakan antarmuka desain visual berbasis BPMN.

Sediakan aplikasi AI yang sudah siap pakai dan siap diimplementasikan untuk hasil yang cepat.

Bimbing agen langsung secara real-time dengan dukungan berbasis AI yang beradaptasi dengan setiap percakapan.

Batasan Uniphore

Mengubah atribut memerlukan pengetahuan SQL, yang menambah kompleksitas yang tidak perlu.

Harga Uniphore

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Uniphore

G2 : 4/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

⚡ Arsip Template: Template Alur Kerja Proses Terbaik secara Gratis di Excel & ClickUp

8. CrewAI (Terbaik untuk orkestrasi alur kerja multi-agen)

melalui CrewAI

CrewAI memungkinkan Anda untuk membuat tim agen AI untuk mengotomatisasi tugas dan alur kerja yang kompleks dan bertahap. Setiap agen dapat ditugaskan peran spesifik, seperti peneliti, penulis, analis, dan sebagainya. Beberapa agen kemudian berkolaborasi, mendelegasikan tugas, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, mirip dengan cara tim nyata bekerja.

Platform ini dilengkapi dengan alat bawaan untuk otomatisasi web, pengambilan data web, pemrosesan data, dan integrasi API yang dapat digunakan oleh agen. Selain itu, agen dapat mempertahankan memori dan konteks antar tugas dan interaksi, sehingga berguna untuk alur kerja kompleks di mana konteks sebelumnya penting.

Platform ini juga fleksibel: Anda dapat menjalankannya di cloud, menghostingnya sendiri, atau mengimplementasikannya secara lokal, tergantung pada kebutuhan keamanan dan kepatuhan spesifik Anda. Dengan antarmuka pengguna (UI) yang mudah digunakan UI Studio dan templat tanpa kode, tim teknis maupun non-teknis dapat dengan mudah membangun otomatisasi berbasis agen.

Fitur terbaik CrewAI

Buat otomatisasi berbasis peristiwa yang dapat mencakup langkah-langkah sederhana, logika kondisional, panggilan alat, atau tim lengkap saat diperlukan.

Buat agen khusus berdasarkan peran dengan peran yang didefinisikan, keahlian, dan tujuan spesifik.

Lacak apa yang dilakukan agen, alat apa yang mereka gunakan, masukan/keluaran mereka, waktu eksekusi, dan penggunaan sumber daya.

Kompres riwayat tugas yang panjang dengan merangkum konteks masa lalu, memungkinkan agen untuk menjalankan alur kerja multi-langkah secara andal tanpa melebihi jendela konteks model.

Tentukan alur kerja berurutan atau paralel dengan kontrol terstruktur menggunakan CrewAI Flows.

Batasan CrewAI

Alat ini masih sangat bergantung pada model bahasa besar, yang berarti kualitas output dapat bervariasi.

Harga CrewAI

Harga kustom

Ulasan dan penilaian CrewAI

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. Automation Anywhere (Terbaik untuk otomatisasi proses AI tingkat perusahaan)

melalui Automation Anywhere

Automation Anywhere menggunakan Process Reasoning Engine yang memungkinkan agen untuk berlogika, merencanakan, dan mengambil keputusan yang sadar konteks daripada hanya mengikuti skrip kaku. Agen-agen ini beroperasi dengan tujuan dan bekerja melintasi sistem dan sumber data yang berbeda untuk mencapainya.

Platform ini dirancang untuk mengoordinasikan berbagai sistem, termasuk mainframe legacy, aplikasi cloud, ERP, basis data, SaaS, API, dan lain-lain. Hal ini menjadikannya pilihan yang baik untuk perusahaan dengan infrastruktur campuran, di mana proses melintasi sistem lama dan baru.

Platform ini juga dilengkapi dengan mesin Otomatisasi Dokumen. Mesin ini mengekstrak data menggunakan machine learning dan OCR, memvalidasi data tersebut, dan secara otomatis mengirimkannya ke sistem hilir.

Fitur terbaik Automation Anywhere

Mapping bagaimana alur kerja sebenarnya berjalan di antara tim dan aplikasi, dan identifikasi peluang otomatisasi dengan ROI tertinggi menggunakan fitur Process Discovery .

Desain, atur, dan jalankan alur kerja end-to-end yang mencakup beberapa sistem dalam lingkungan cloud terpadu platform untuk mempertahankan kontrol terpusat.

Gunakan Automation Co-Pilot untuk memicu dan berinteraksi dengan otomatisasi langsung dari aplikasi, serta menyerahkan tugas ke bot secara real-time.

Sinkronkan agen AI, sistem, data, dan tim untuk operasi yang lancar menggunakan Mozart Orchestrator.

Batasan Automation Anywhere

Implementasinya kompleks, sehingga menyiapkan lingkungan dan melatih tim dapat memakan waktu beberapa minggu.

Harga Automation Anywhere

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Automation Anywhere

G2 : 4,5/5 (lebih dari 5.600 ulasan)

Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Automation Anywhere?

Berikut ulasan Capterra:

Waktu dan tenaga yang telah dihematkan memungkinkan kami untuk fokus pada aspek-aspek penting lainnya dalam pekerjaan kami – seperti berinteraksi dengan siswa dan merancang rencana pelajaran yang bermakna. Saya melihat rekan-rekan guru dan staf lainnya merasa lega saat melihat tugas-tugas yang dulu memakan waktu berjam-jam kini diselesaikan secara otomatis.

10. Vonage AI Studio (Terbaik untuk keterlibatan pelanggan yang didukung AI dan agen virtual)

melalui Vonage AI

Dengan Vonage AI, Anda mendapatkan agen virtual yang didukung AI yang dapat berinteraksi dengan pengguna melalui berbagai saluran, seperti panggilan telepon, SMS/pesan teks, obrolan, WhatsApp, dan lainnya.

Kemampuan pengenalan suara otomatis, pemahaman bahasa alami, dan konversi teks ke suara membantu memfasilitasi alur kerja yang sepenuhnya didorong oleh suara dan bersifat percakapan.

Platform ini terintegrasi dengan CRM utama seperti Salesforce, Microsoft Dynamics 365, dan Zoho CRM melalui platform komunikasi terpadu dan pusat kontak. Saat panggilan atau obrolan masuk, integrasi CRM dapat menampilkan catatan pelanggan, riwayat, tiket sebelumnya, atau transaksi, sehingga agen dapat langsung memiliki konteks lengkap sebelum merespons.

Fitur terbaik Vonage AI Studio

Dapatkan lingkungan pembuat alur kerja untuk memungkinkan pengguna teknis dan non-teknis membangun alur percakapan dan proses otomatis tanpa perlu coding.

Bangun agen yang dapat mendeteksi niat pengguna, menangani perubahan niat di tengah percakapan, dan mengelola kesalahan input atau respons pengguna yang ambigu.

Gunakan API komunikasi (suara, pesan, video) untuk mengintegrasikan agen dan otomatisasi yang didukung Vonage ke dalam alur kerja yang lebih luas.

Sederhanakan pembuatan percakapan dan tingkatkan akurasi dengan mengintegrasikan basis pengetahuan perusahaan Anda.

Batasan Vonage AI Studio

Beberapa integrasi mungkin memerlukan konektor khusus atau konfigurasi yang cermat, yang dapat membuat implementasi lebih sulit bagi tim kecil.

Harga Vonage AI Studio

Harga kustom

Peringkat Vonage AI Studio

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Jika Anda sedang menjelajahi platform otomatisasi proses agentik, berikut adalah beberapa fitur kunci yang perlu dipertimbangkan:

Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) : Pilih alat yang memungkinkan Anda memberikan instruksi dengan kata-kata sederhana dengan bantuan model bahasa yang kuat dan NLP.

Dukungan alur kerja multi-langkah : Pastikan alat Anda dapat mengelola alur kerja otomatisasi end-to-end dan lintas platform dengan mudah.

Integrasi : Cari integrasi yang mulus dengan stack teknologi Anda, API, sistem bisnis yang sudah ada, dan platform data.

Kontrol manusia dalam loop : Pilih alat yang memungkinkan pengawasan dan intervensi manusia secara cepat saat diperlukan.

Governance dan keamanan : Pilih alat dengan batasan yang kuat saat otomatisasi melibatkan data sensitif. Pertimbangkan jejak audit, pemeriksaan kepatuhan, dan akses berdasarkan peran.

Pembuat low-code/no-code: Cari alat dengan opsi drag-and-drop atau no-code agar siapa pun di tim Anda dapat membuat dan menyesuaikan alur kerja dengan cepat.

Manfaat Otomatisasi Proses Agentic

Dengan alat agen AI yang dapat belajar, beradaptasi, dan berkoordinasi, alur kerja Anda tidak hanya berjalan lebih cepat; mereka sebenarnya menjadi lebih baik.

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari APA:

Minimalkan redundansi: Bebaskan karyawan dari pekerjaan manual dan berulang agar mereka dapat fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai.

Tingkatkan akurasi dan konsistensi: Biarkan agen AI menangani proses berbasis aturan dengan lebih sedikit kesalahan dan auditabilitas bawaan.

Skalakan alur kerja yang kompleks: Koordinasikan tugas di seluruh sistem otomatis, aplikasi, dan sumber data tanpa menambah beban tambahan.

Perkuat pengambilan keputusan: Gunakan mesin penalaran berbasis AI dan kemampuan otomatisasi untuk menganalisis data, memprediksi hasil, memantau tren pasar, dan merekomendasikan langkah selanjutnya.

Tingkatkan keamanan dengan pengawasan manusia: Izinkan agen untuk menghentikan proses untuk klarifikasi, menaikkan eskalasi pengecualian, dan mengonfirmasi tindakan kritis untuk mengurangi risiko proses.

Jalankan alur kerja end-to-end: Koordinasikan urutan multi-langkah di berbagai alat, mulai dari navigasi dan ekstraksi hingga validasi dan pembaruan dengan : Koordinasikan urutan multi-langkah di berbagai alat, mulai dari navigasi dan ekstraksi hingga validasi dan pembaruan dengan agen AI untuk manajemen proyek

Apa Saja Aplikasi Umum dari Otomatisasi Agen?

Otomatisasi agentik muncul di tempat tim terjebak melakukan tugas-tugas berulang yang sama. Berikut adalah beberapa area sehari-hari di mana otomatisasi ini memudahkan pekerjaan:

📞 Dukungan pelanggan: Agen AI dapat secara instan menyelesaikan pertanyaan rutin, mengarahkan pelanggan ke opsi layanan mandiri, mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan hanya meneruskan kasus yang benar-benar kompleks ke agen manusia. Anda dapat memperpendek waktu respons sambil tetap fokus pada keahlian manusia di area yang penting.

💲 Tim Keuangan: Persetujuan, rekonsiliasi, validasi data, pembangkitan laporan, dan pemeriksaan kepatuhan menjadi lebih cepat dan andal saat agen menangani alur kerja terstruktur dengan presisi. Hal ini mengurangi risiko operasional dan meningkatkan kesiapan audit.

👥 Departemen HR: Proses onboarding karyawan, pertanyaan tentang kebijakan, pendaftaran manfaat, dan pengelolaan dokumen tidak lagi menumpuk. Alur kerja berbasis AI mengoordinasikan sistem-sistem yang berbeda, mengirimkan pengingat, mengumpulkan informasi, dan memastikan setiap permintaan karyawan baru atau karyawan existing berjalan lancar melalui proses.

❤️ Operasi kesehatan: Tugas seperti pemrosesan klaim, pendaftaran pasien, penjadwalan, dan verifikasi kelayakan menjadi lebih efisien. Agen mengurangi beban administratif, meminimalkan kesalahan manusia, dan membantu penyedia layanan kesehatan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk perawatan klinis daripada urusan administrasi.

📈 Penjualan dan pemasaran: Agen melakukan pra-penyaringan prospek, memperbarui CRM, mengikuti kampanye, memantau sinyal pipeline, dan memicu tindakan pemasaran yang tepat waktu. Hal ini memastikan operasi pendapatan berjalan secara terus-menerus di latar belakang sambil memberikan lebih banyak waktu bagi penjual untuk fokus pada penjualan sebenarnya.

Apa Perbedaan Antara Otomatisasi Agen, Otomatisasi Berbasis AI, dan RPA?

Istilah-istilah ini mungkin terdengar serupa, tetapi sebenarnya berbeda. Setiap pendekatan menyelesaikan lapisan yang berbeda dalam puzzle otomatisasi.

Lihat di bawah ⬇️

Dimensi RPA Otomatisasi Berbasis AI Otomatisasi Agen Fungsi Utama Mengikuti aturan, meniru klik/ketukan keyboard Menambahkan AI untuk pengenalan pola & pemrosesan bahasa alami (NLP) Agen berpikir, merencanakan, beradaptasi, dan bertindak secara otonom. Pengelolaan Data Hanya data terstruktur Mengelola data terstruktur + beberapa data tidak terstruktur Mengelola semua jenis data dengan logika. Pengambilan keputusan Tidak ada, hanya berbasis aturan. Terbatas, didukung oleh model AI Algoritma bertahap, berorientasi tujuan, dan canggih. Ruang Lingkup Alur Kerja Tingkat tugas Tingkat proses Alur kerja end-to-end yang melintasi sistem. Peran Manusia Tinggi Moderasi Rendah

Singkatnya:

RPA = pengikut aturan

Otomatisasi bertenaga AI = asisten cerdas

Otomatisasi agentik = rekan kerja yang adaptif

Tantangan dan Pertimbangan dalam APA

Otomatisasi agentik memiliki potensi besar, tetapi juga memiliki tantangan tersendiri. Sebelum memutuskan untuk menggunakannya, ada baiknya mempertimbangkan tantangan-tantangan ini:

Pengaturan memerlukan usaha: APA tidak sepraktis RPA yang bisa langsung digunakan. Anda memerlukan tujuan yang jelas, alur data yang solid, dan tata kelola yang terstruktur.

Data sangat penting: Jika data yang dimasukkan berantakan atau tidak lengkap, hasilnya akan tidak dapat diandalkan.

Orang membutuhkan waktu untuk beradaptasi: Beralih dari proses manual ke proses yang didorong oleh AI dapat terasa menakutkan. Komunikasi yang baik dan pelatihan membantu mempermudah transisi.

Keamanan sangat penting: Karena APA melibatkan berbagai aplikasi dan sistem, kontrol akses dan perlindungan data tidak boleh diabaikan.

Kejelasan biaya dan ROI: Otomatisasi Proses Agen (APA) untuk perusahaan tidak murah. Kuncinya adalah mengetahui di mana APA memberikan pengembalian investasi terbesar sebelum melakukan skalabilitas.

Masa Depan Solusi Otomatisasi Agen

Otomatisasi agentic sedang berkembang pesat, tetapi perjalanan ke depan tidak akan sama untuk setiap bisnis. Berikut adalah apa yang dikatakan penelitian tentang arah perkembangan ke depan:

Adopsi akan meningkat, tetapi tidak merata.

Menurut laporan The State of AI dari McKinsey, sekitar tiga perempat perusahaan sudah menerapkan AI pada setidaknya satu fungsi mereka, dan adopsi AI terus meningkat secara bertahap.

Hal yang sama akan terjadi dengan adopsi otomatisasi berbasis agen; pengadopsi awal akan bergerak cepat, sementara yang lain memerlukan waktu lebih lama untuk mengintegrasikannya ke dalam proses utama mereka.

Agen akan beralih dari pelaksana tugas menjadi pemilik hasil.

Nancy Xu, Wakil Presiden Salesforce AI, memprediksi, ‘

Kami akan beralih dari asisten percakapan yang hanya menerima tugas menjadi agen yang bertanggung jawab atas hasil, yang terintegrasi secara mendalam dalam struktur kerja. Alih-alih memberikan instruksi kepada agen, kami akan memberikan tujuan kepada agen. Baik itu meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas pipeline, atau mengurangi waktu penyelesaian, agen akan belajar secara dinamis untuk mengoordinasikan orang, proses, dan data guna mencapai hasil bagi Anda dengan beroperasi secara proaktif dalam bisnis Anda dengan pemahaman mendalam tentang organisasi.

Bawa Otomatisasi Agentic ke dalam Alur Kerja Anda dengan ClickUp

Masa depan kerja tidak akan ditentukan oleh berapa banyak tugas yang dapat Anda selesaikan dalam sehari. Masa depan kerja akan ditentukan oleh seberapa cerdas tugas-tugas tersebut diselesaikan. Otomatisasi proses berbasis agen adalah peralihan dari manusia yang secara manual menangani tugas-tugas ke agen berbasis AI yang bekerja bersama kita, meningkatkan kemampuan tim.

Itulah mengapa alat seperti ClickUp begitu menarik. Alat ini menyatukan semua hal dalam satu tempat, menambahkan otomatisasi cerdas di atasnya, dan membuat bagian-bagian rumit dari pekerjaan menjadi jauh lebih mudah dikelola.

Daftar di ClickUp secara gratis dan lihat seberapa lancar alur kerja Anda dapat berjalan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Metode otomatisasi tradisional seperti RPA mengikuti aturan dan skrip yang tetap, sementara otomatisasi berbasis agen menggunakan agen otomatisasi berbasis agen yang dapat berlogika, beradaptasi, dan mengambil keputusan secara real-time.

Ya. APA dapat menghubungkan alur kerja keuangan, SDM, TI, operasional, dan layanan pelanggan, sehingga memungkinkan otomatisasi lintas departemen.

Sebagian besar platform APA mencakup penanganan kesalahan, jalur eskalasi, dan jejak audit, memastikan pengecualian dicatat, ditandai, dan diarahkan ulang dengan intervensi manusia minimal dan pengawasan manusia saat diperlukan.

Sektor seperti keuangan, kesehatan, teknologi informasi, dan layanan pelanggan mendapatkan manfaat terbesar dari otomatisasi cerdas karena proses mereka yang kompleks, berulang, dan memerlukan kepatuhan yang ketat.

Tentu saja. Banyak alat APA dirancang dengan pembuat tanpa kode atau kode rendah, sehingga dapat diakses oleh startup dan UKM yang ingin berkembang tanpa menambah tenaga kerja tambahan.

Platform terkemuka mengikuti standar keamanan tingkat perusahaan seperti SOC 2, GDPR, dan kepatuhan HIPAA, dengan akses berbasis peran, enkripsi, dan catatan audit terperinci untuk keamanan data.