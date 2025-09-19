13 Alat AI Agentic Terbaik untuk Mengotomatisasi Alur Kerja Kompleks pada Tahun 2025

Kita semua memiliki 24 jam yang sama dalam sehari, tetapi cara kita menghabiskannya menentukan produktivitas kita. Studi menunjukkan bahwa 83,13% profesional menghabiskan hingga sepertiga waktu mereka dalam seminggu untuk rapat.

Dengan banyaknya panggilan, rapat, email, dan dokumentasi yang menguasai hari Anda, Anda mungkin merasa seperti menghabiskan lebih banyak waktu untuk "bekerja tentang pekerjaan". Di sinilah alat AI Agentic berperan.

Dengan memanfaatkan agen cerdas yang mampu mengotomatisasi alur kerja kompleks dan menganalisis jumlah data yang besar, profesional dapat menghemat waktu yang terbuang dan fokus pada tugas-tugas bernilai tinggi. Alat AI ini sudah mengubah cara perusahaan yang mencari efisiensi lebih tinggi dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari mereka.

Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa alat AI Agentic terbaik yang dapat Anda gunakan untuk meringankan beban kerja dan membuat hari Anda berjalan lebih lancar.

Berikut ini perbandingan singkat antara perangkat lunak Agentic AI teratas untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan fitur utama, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Manajemen kerja all-in-one dengan perencanaan proyek AI untuk tim dari segala ukuran ClickUp Brain AI, otomatisasi tugas, agen AI pra-bangun dan kustom, templat penjadwalan, tampilan beban kerja & garis waktu, lebih dari 1.000 integrasi Rencana gratis; Penyesuaian untuk perusahaan LangChain Agents Agen AI kustom untuk pengembang dan tim teknologi Orkestrasi multi-agen, dukungan memori, rantai alat & API, perpustakaan Python & JS, alat observabilitas Gratis; Paket berbayar mulai dari $39/bulan per pengguna AutoGPT Agen AI sumber terbuka yang terus berkembang untuk tim kecil Agen berkelanjutan yang dipicu oleh peristiwa, kerangka kerja sumber terbuka, Docker/hosting mandiri, perpustakaan alur kerja, pemantauan & analitik Harga kustom AutoGen Kolaborasi multi-agen untuk penelitian dan pemecahan masalah bagi individu dan tim kecil Agen Planner/Doer/Reviewer, pesan asinkron, integrasi alat eksternal, debugging & observabilitas, dukungan Python/.NET Harga kustom Microsoft Copilot Produktivitas sehari-hari di Microsoft 365 untuk perusahaan Ringkasan rapat tim, pembuatan konten di Word & PowerPoint, wawasan Excel, Copilot Studio untuk agen kustom Gratis; Paket berbayar mulai dari $30/bulan per pengguna CrewAI Alur kerja multi-agen untuk bisnis besar Studio tanpa kode, kerangka kerja Python, peran agen (peneliti/analis/dukungan), deployment cloud dan lokal, pelacakan ROI Sumber terbuka AgentGPT Agen tugas otonom untuk tim kecil Membagi tujuan menjadi tugas, penelitian dan pelaporan otomatis, API terintegrasi, generasi ide, antarmuka pengguna yang ramah pemula Gratis; Paket berbayar mulai dari $40/bulan per pengguna Zapier AI Mengintegrasikan AI ke dalam alat yang sudah ada untuk tim berukuran menengah hingga besar Pembuat AI dengan lebih dari 8.000 aplikasi, chatbot/antarmuka/tabel, Copilot untuk saran, Zaps pra-bangun, otomatisasi file & CRM Gratis; Paket berbayar mulai dari $29,99/bulan per pengguna Adept AI Otomatisasi alur kerja yang kompleks untuk perusahaan Penerjemahan bahasa alami ke tindakan, model multimodal, Web VQA untuk dokumen/PDF, lapisan aktuation eksklusif, perencanaan & eksekusi Harga kustom UiPath Otomatisasi skala besar untuk perusahaan Orkestrasi terpadu untuk agen AI, manusia, dan robot, Pemahaman Dokumen, Pembuat Agen Berbasis Low-Code, lebih dari 40 integrasi perusahaan Gratis; Paket berbayar mulai dari $25/bulan per pengguna Orby Otomatisasi perusahaan yang siap diaudit dan berisiko tinggi AI neuro-simbolik, Model Aksi Besar (LAM), penemuan proses, pemahaman dokumen, kepatuhan tingkat perusahaan Harga kustom Beam Tenaga kerja AI yang disesuaikan dengan industri untuk tim besar di industri yang diatur Agen siap pakai untuk HR, keuangan, kesehatan, ritel, dan hukum, platform AgentOS, desain modular, alur kerja pembelajaran berkelanjutan Harga kustom AskUI Otomatisasi lintas perangkat dengan Vision AI untuk tim kecil hingga menengah Otomatisasi alur kerja di Windows/Mac/Linux/iOS/Android, Vision Agents untuk pengujian antarmuka pengguna, pemrosesan dokumen, dan integrasi pihak ketiga Gratis; Paket berbayar mulai dari $57/bulan per pengguna

Hal yang membedakan sebagian besar alat AI adalah mereka merespons perintah. Di sinilah alat AI Agentic membuat perbedaan.

Mereka adalah sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk bekerja dengan tingkat kemandirian yang lebih tinggi daripada AI tradisional. Artinya, mereka dapat menetapkan tujuan, merencanakan langkah-langkah, dan melaksanakannya dengan sedikit campur tangan manusia.

Misalnya, daripada seorang manajer menghabiskan berjam-jam untuk mengoordinasikan tugas di berbagai tim, sistem AI Agentic dapat mengalokasikan tanggung jawab, mengirim pengingat, dan memperbarui kemajuan secara real-time.

Dalam dukungan pelanggan, alat ini dapat menyelesaikan masalah umum sambil menandai hanya kasus yang benar-benar kompleks untuk ditangani oleh manusia.

Dengan menggabungkan kemampuan berlogika, pengambilan keputusan, dan kemampuan menggunakan alat eksternal, inilah yang dapat dilakukan alat-alat ini untuk Anda:

Hemat waktu dengan mengelola tugas rutin dan proses multi-langkah

Kurangi kebutuhan pengawasan terus-menerus sehingga tim dapat fokus pada pekerjaan bernilai tinggi

Beradaptasi dengan situasi baru melalui pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemahaman konteks yang lebih mendalam

Belajar dari kinerja masa lalu untuk terus meningkatkan diri seiring waktu

Alat AI Agentic kini melampaui sekadar asisten virtual sederhana menjadi agen AI yang merencanakan, bertindak, dan beradaptasi di seluruh sistem Anda. Memilih dengan bijak berarti menemukan platform AI Agentic yang sesuai dengan pekerjaan nyata Anda, bukan hanya daftar fitur.

Berikut adalah cara sederhana untuk menilai apa yang dapat membantu Anda mengotomatisasi alur kerja yang kompleks dan meningkatkan pelaksanaan tugas sehari-hari:

Sesuaikan dengan tepat untuk kasus penggunaan Anda dengan kombinasi yang tepat antara otonomi dan tinjauan manusia

Integrasi yang mulus dengan sistem perusahaan yang sudah ada dan alat eksternal yang sudah Anda gunakan

Keamanan dan tata kelola yang kuat dengan peran, jejak audit, dan kontrol kebijakan

Pengelolaan yang andal untuk kolaborasi multi-agen, memori, dan konteks di seluruh alur kerja yang kompleks

Skalabilitas dan dukungan yang teruji, sehingga alur kerja tetap cepat meskipun beban tinggi dan mudah dipantau

💡Tips Pro: Mulailah dengan satu alur kerja bernilai tinggi di bidang dukungan, operasional, atau pemasaran, lalu perluas setelah hasilnya jelas. Hubungkan tujuan bahasa alami dengan alat seperti Slack, Jira, Salesforce, atau gudang data Anda, dan coba kerangka kerja terbuka seperti Microsoft Semantic Kernel untuk integrasi yang mulus tanpa kode kustom yang berat. Jaga batasan agar tetap sederhana dan terlihat agar agen otonom tetap membantu dan dipercaya.

Sekarang setelah kita membahas apa itu AI Agentic dan cara memilih platform yang tepat, mari kita lihat beberapa alat AI Agentic terbaik yang benar-benar membuat perbedaan bagi tim.

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang membutuhkan manajemen proyek berbasis AI)

Ubah brief kampanye menjadi rencana proyek lengkap dengan tugas, tenggat waktu, dan penanggung jawab dalam hitungan menit melalui ClickUp Brain

Sebagian besar alat AI menjanjikan untuk menghemat waktu Anda, tetapi banyak yang akhirnya terasa seperti tambahan belaka. Mereka dapat menjawab pertanyaan atau menyusun catatan, namun jarang memahami gambaran besar pekerjaan Anda.

ClickUp memiliki pendekatan yang berbeda. AI-nya bukan sekadar fitur tambahan dalam aplikasi manajemen proyek. ClickUp Brain memahami konteks ruang kerja Anda, mengotomatisasi alur kerja multi-langkah, dan memberikan saran untuk menjaga tim Anda tetap bergerak maju.

Koordinasi proyek otomatis dengan ClickUp Brain

Tandai penghalang, sarankan penugasan ulang, dan sesuaikan jadwal untuk menjaga pekerjaan tetap berjalan dengan ClickUp Brain

Bayangkan tim pemasaran yang akan meluncurkan kampanye baru. Biasanya, manajer proyek akan menghabiskan setengah hari untuk membuat tugas, menetapkan tenggat waktu, dan mengingatkan orang-orang tentang apa yang perlu dilakukan. Dengan ClickUp Brain, brief diunggah sekali, dan AI akan merancang rencana, membagikan tanggung jawab, dan memperbarui kemajuan seiring berjalannya proyek.

Ini juga mencegah proyek lintas fungsi terjebak dalam silo. Brain memantau aktivitas di seluruh sistem dan memastikan pembaruan real-time tersebar ke mana-mana. Saat tiket Jira ditutup, tugas ClickUp yang terhubung diperbarui secara instan, dan notifikasi Slack dikirim ke pemangku kepentingan tanpa perlu intervensi manual.

💡 Tips Pro: Gunakan fitur Talk to Text dari ClickUp Brain MAX untuk mencatat ide di mana saja. Berbicara dapat 4 kali lebih cepat daripada mengetik (220 kata per menit vs. 45), yang setara dengan sekitar 1,1 hari yang dihemat setiap minggu. Dan karena ClickUp Brain MAX terhubung dengan berbagai model AI premium seperti GPT-5, Claude, dan Gemini, Anda dapat menggantikan beberapa alat sekaligus dan menghemat biaya hingga 88%.

Dukungan pelanggan end-to-end dengan agen AI ClickUp

Selesaikan tiket dukungan yang berulang secara end-to-end sehingga tim Anda dapat fokus pada kasus yang kompleks dengan ClickUp AI Agents

Di mana ClickUp Brain unggul dalam perencanaan proyek, ClickUp AI Agents membawa kecerdasan yang sama ke dalam dukungan pelanggan.

Agen-agen ini dirancang untuk melakukan lebih dari sekadar mengkategorikan atau menandai tiket—mereka dapat menyelesaikan kasus rutin dari awal hingga akhir. Reset kata sandi, pembaruan langganan, atau pengecekan status pesanan ditangani secara otomatis, termasuk membalas pesan pelanggan dan memperbarui catatan CRM.

Untuk masalah yang lebih sensitif atau tidak biasa, AI tahu kapan harus mundur. Tiket-tiket tersebut diteruskan ke agen manusia, tetapi dengan semua konteks yang dirangkum dengan rapi. Artinya, lebih sedikit waktu untuk menggali catatan dan lebih banyak waktu untuk memberikan dukungan yang lebih baik.

📌 Contoh: Sebuah perusahaan SaaS menggunakan ClickUp Brain untuk memproses ratusan tiket sederhana setiap hari. Agen AI secara otomatis mengirim konfirmasi, menutup kasus, dan memperbarui catatan. Hal ini membebaskan tim manusia untuk fokus pada jenis masalah di mana empati dan kreativitas benar-benar penting.

Hasilnya adalah pengalaman yang lebih cepat dan lancar bagi pelanggan, serta tim dukungan yang merasa lebih ringan dari beban repetisi.

Dengan fitur seperti penyeimbangan beban kerja, penugasan tugas yang cerdas, dan pengingat proaktif yang terintegrasi, Agen AI ClickUp memastikan tim dapat fokus pada pekerjaan bernilai tinggi sementara sistem menangani sisanya.

Anda dapat memilih untuk menggunakan Agen Autopilot Pra-bangun di ClickUp atau membuat sendiri untuk kasus penggunaan spesifik.

Jika Anda penasaran bagaimana ClickUp Brain mengotomatisasi tugas untuk menghindari penundaan dan mengurangi beban kerja Anda, berikut panduan singkatnya:

Fitur terbaik ClickUp

Ubah ringkasan proyek menjadi rencana proyek lengkap dengan ClickUp Brain

Sinkronkan tugas dan pembaruan secara otomatis di ClickUp, Jira, dan Slack

Selesaikan tiket dukungan yang berulang dengan Agen AI

Tugaskan tugas secara cerdas berdasarkan beban kerja dan ketersediaan

Catat catatan rapat, transkrip, dan tindakan yang perlu dilakukan dengan AI Notetaker ClickUp

Batasan ClickUp

Bisa terasa menakutkan bagi tim kecil yang baru memulai dengan kebutuhan dasar

Fitur AI canggih seperti Brain MAX hanya tersedia di paket berbayar

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini mencatat:

Kemampuan untuk menyesuaikan segala hal mulai dari jenis tugas hingga otomatisasi, dikombinasikan dengan alat seperti dashboard, formulir, dan kini ClickUp Brain, memungkinkan saya untuk membangun sistem yang skalabel dan efisien untuk alur kerja apa pun. Selain itu, saya sangat menyukai seberapa cepat platform ini terus berkembang.

Kemampuan untuk menyesuaikan segala hal mulai dari jenis tugas hingga otomatisasi, dikombinasikan dengan alat seperti dashboard, formulir, dan kini ClickUp Brain, memungkinkan saya untuk membangun sistem yang skalabel dan efisien untuk alur kerja apa pun. Selain itu, saya sangat menyukai seberapa cepat platform ini terus berkembang.

2. LangChain Agents (Terbaik untuk pengembang yang membangun agen AI kustom)

melalui LangChain

LangChain menyediakan alat untuk membangun, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan agen AI otonom yang dapat menangani alur kerja kompleks dan multi-langkah. Anda dapat membentuk agen AI sendiri untuk pekerjaan nyata, menghubungkannya dengan aplikasi yang sudah Anda gunakan, dan mengarahkan beberapa agen untuk menangani alur kerja kompleks tanpa repot.

Dengan LangChain, Anda dapat memulai dari skala kecil, lalu berkembang. Tambahkan memori agar agen Anda mengingat konteks. Hubungkan pencarian, data, atau tindakan sederhana. Biarkan agen merencanakan beberapa langkah, mencobanya, dan melaporkan hasilnya.

IDE agen visualnya, LangGraph Studio, membantu membangun agen lebih cepat.

Fitur terbaik LangChain

Bangun agen cerdas kustom yang dapat memanggil alat dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas multi-langkah

Tambahkan memori agar percakapan dan riwayat tugas tetap berguna

Padukan penyedia model, penyimpanan data, dan API sesuai dengan kebutuhan Anda yang berkembang

Pantau langkah-langkah secara real-time sehingga Anda dapat memantau eksekusi tugas dan bertindak saat diperlukan

Atur alur kerja kompleks dan multi-langkah menggunakan Bahasa Ekspresi LangChain (LCEL)

Batasan LangChain

Membutuhkan pemahaman dasar pemrograman untuk mendapatkan manfaatnya

Peluncuran cepat dapat berarti lebih banyak pembaruan pada pengaturan Anda

Lebih dari yang Anda butuhkan untuk otomatisasi satu kali yang sederhana

Harga LangChain

Pengembang : Mulai gratis, lalu bayar sesuai penggunaan

Plus : $39 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat LangChain

G2 : 4.7/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang LangChain

Ulasan G2 ini menyoroti:

Yang paling saya sukai dari LangChain adalah bagaimana ia secara mulus menghubungkan model bahasa besar (seperti OpenAI atau Cohere) dengan alat dunia nyata, data, dan API. Ini bukan hanya tentang memberi perintah pada model—ini tentang menghubungkan langkah-langkah bersama.

Yang paling saya sukai dari LangChain adalah bagaimana ia secara mulus menghubungkan model bahasa besar (seperti OpenAI atau Cohere) dengan alat dunia nyata, data, dan API. Ini bukan hanya tentang memberi perintah pada model—ini tentang menghubungkan langkah-langkah bersama.

3. AutoGPT (Terbaik untuk agen AI sumber terbuka dan berkelanjutan)

melalui AutoGPT

Dalam waktu dekat, diperkirakan hampir 7 dari 10 interaksi pelanggan dengan penyedia layanan akan dikelola oleh alat otonom. Ini merupakan pergeseran besar, dan menunjukkan seberapa cepat bisnis mengandalkan agen AI untuk menangani tugas-tugas sehari-hari.

AutoGPT sangat cocok untuk masa depan ini. Berbeda dengan banyak platform yang mengunci Anda dalam kotak hitam, AutoGPT adalah open-source dan dirancang untuk fleksibilitas. Anda dapat menghostingnya sendiri, membangun agen Anda sendiri, atau memanfaatkan agen yang sudah jadi.

Setelah diaktifkan, agen-agen ini dapat beroperasi secara terus-menerus, merespons peristiwa tertentu, dan menangani alur kerja multi-langkah dari awal hingga akhir.

Fitur terbaik AutoGPT

Bangun agen AI berkelanjutan yang aktif saat dipicu dan menangani tugas multi-langkah

Desain otomatisasi alur kerja tanpa pengaturan yang rumit menggunakan blok low-code

Percepat kasus penggunaan umum dengan Agent Builder dan perpustakaan agen siap pakai

Pantau pelaksanaan tugas dan tingkatkan keandalan dengan pemantauan dan analitik bawaan

Manfaatkan fleksibilitas open-source untuk menambahkan alat, API, dan logika kustom untuk alur kerja yang kompleks

Batasan AutoGPT

Pengaturan self-hosting dan Docker dapat memakan waktu bagi tim non-teknis

Anda masih harus membayar penggunaan API model dan alat eksternal

Platform cloud sedang dalam tahap peluncuran terbatas, sehingga beberapa fitur mungkin memerlukan solusi alternatif

Harga AutoGPT

Harga kustom

Ulasan dan penilaian AutoGPT

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📮 ClickUp Insight: Dalam survei kami, hanya 10% responden yang mengatakan mereka menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk tugas AI, sementara 62% yang jauh lebih besar lebih memilih alat percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Adopsi yang lebih rendah terhadap asisten dan agen mungkin terkait dengan fokus mereka yang lebih sempit pada alur kerja spesifik atau kasus penggunaan tanpa tangan. ClickUp menawarkan yang terbaik dari kedua dunia. ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI percakapan yang dapat membantu Anda dengan berbagai kasus penggunaan. Di sisi lain, agen AI dalam saluran obrolan ClickUp dapat menjawab pertanyaan, menangani masalah, atau bahkan mengelola tugas spesifik! “

4. AutoGen (Terbaik untuk eksperimen dan penelitian multi-agen yang fleksibel)

melalui AutoGen

Saat ini, kita tahu bahwa sebagian besar alat AI Agentic berperilaku seperti asisten individu. Mereka dapat menjawab pertanyaan atau mengotomatisasi langkah, tetapi jarang berhasil dalam situasi di mana kerja tim dan iterasi penting.

AutoGen, yang dikembangkan oleh Microsoft Research, mengambil pendekatan yang berbeda. Ini adalah kerangka kerja sumber terbuka yang dirancang untuk kolaborasi multi-agen, di mana beberapa agen cerdas dapat berbagi informasi, membagi peran, dan memecahkan masalah bersama-sama.

Alih-alih mengandalkan satu model untuk menangani semuanya dalam satu perintah, AutoGen mendorong Anda untuk berpikir dalam bentuk percakapan.

Misalnya, Anda dapat memiliki agen Planner yang memecah tujuan, agen Doer yang melaksanakan langkah-langkah, dan bahkan agen Reviewer yang memeriksa kualitas.

Fitur terbaik AutoGen

Aktifkan kolaborasi multi-agen untuk pemecahan masalah dan penelitian

Dukung pesan asinkron untuk alur kerja yang skalabel dan terdistribusi

Izinkan integrasi dengan alat eksternal, API, dan memori untuk kemampuan AI yang lebih kuat

Sediakan alat pemantauan dan debugging untuk melacak eksekusi tugas

Dukung dukungan lintas bahasa dengan Python dan .NET untuk aplikasi perusahaan

Batasan AutoGen

Lebih cocok untuk prototyping daripada penggunaan bisnis skala produksi

Dokumentasi dan sumber daya pembelajaran masih terbatas

Membutuhkan keterampilan pemrograman untuk memanfaatkan sepenuhnya

Harga AutoGen

Harga kustom

Ulasan dan penilaian AutoGen

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang AutoGen

Ulasan Reddit ini berbagi:

AutoGen tentu saja cocok untuk alur kerja tertentu, terutama jika Anda berada dalam ekosistem Microsoft atau membangun percakapan multi-agen bergaya riset secara langsung.

AutoGen tentu saja cocok untuk alur kerja tertentu, terutama jika Anda berada dalam ekosistem Microsoft atau membangun percakapan multi-agen bergaya riset secara langsung.

🧠 Tahukah Anda: Badan pemetaan nasional Inggris, Ordnance Survey, telah menemukan cara cerdas untuk menjaga peta mereka tetap up-to-date. Alih-alih mengirim surveyor ke mana-mana, mereka menggunakan visi komputer dan AI agentik yang memindai gambar udara dan jalan untuk mendeteksi hal-hal seperti jalan baru atau bangunan. Ini berarti peta mereka dapat diperbarui jauh lebih cepat, terkadang dalam hitungan hari, jadi saat Anda mencari jalur sepeda baru atau pengembangan perumahan, detailnya sudah tersedia.

5. Microsoft Copilot (Terbaik untuk produktivitas sehari-hari di dalam Microsoft 365)

melalui Microsoft

Sebagian besar asisten AI berada di luar alat harian Anda, yang berarti Anda harus berpindah tab. Microsoft Copilot terasa berbeda karena terintegrasi langsung ke dalam perangkat lunak yang sudah digunakan oleh jutaan orang—Word, Excel, Outlook, Teams, dan lainnya.

Alih-alih menyalin konten antar aplikasi, Anda dapat meminta Copilot untuk merangkum thread email, menghasilkan slide dari dokumen, atau menganalisis data spreadsheet, semua tanpa meninggalkan ruang kerja Anda.

Misalnya, seorang manajer yang mempersiapkan rapat di Teams dapat meminta Copilot untuk mengumpulkan poin penting dari aktivitas obrolan selama 30 hari terakhir dan menyusun serta menyempurnakan laporan di Word.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Bekerja langsung di aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook

Ringkas rapat dan obrolan di Microsoft Teams

Buat draf, laporan, presentasi, dan email secara instan

Gunakan Copilot Search untuk menemukan dan menghubungkan data di seluruh Microsoft 365 dan di luarnya

Buat agen bisnis kustom dengan Copilot Studio untuk HR, keuangan, atau IT

Batasan Microsoft Copilot

Biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa alat AI mandiri

Kinerja mungkin lambat pada prompt yang lebih panjang atau kompleks

Bekerja paling baik dalam ekosistem Microsoft, sehingga membatasi fleksibilitas untuk alat lain

Harga Microsoft Copilot

Gratis

Microsoft Copilot Pro: $30/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Copilot

G2 : 4.4/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Microsoft Copilot

Ulasan G2 ini menampilkan:

Copilot menghemat waktu saya berjam-jam dan memungkinkan saya memberikan lebih banyak kepada klien saya daripada yang sebelumnya saya mampu, dengan membantu saya dalam tugas-tugas dan analisis yang kompleks.

Copilot menghemat waktu saya berjam-jam dan memungkinkan saya memberikan lebih banyak kepada klien saya daripada yang sebelumnya saya mampu, dengan membantu saya dalam tugas-tugas dan analisis yang kompleks.

6. CrewAI (Terbaik untuk membangun alur kerja multi-agen yang dapat dijalankan secara nyata)

melalui CrewAI

Hampir setengah dari pelanggan kini percaya bahwa agen AI dapat menunjukkan empati saat menangani keluhan mereka.

Pergeseran kepercayaan ini mengubah apa yang diharapkan bisnis dari otomatisasi. Tidak cukup bagi agen hanya untuk menyelesaikan tugas.

CrewAI memperluas proses ini dengan membantu Anda membangun tim agen yang berkolaborasi, membagi tugas, dan menjaga komunikasi saat diperlukan. Alih-alih seorang asisten yang bekerja sendirian, Anda mendapatkan tim yang terkoordinasi yang meniru cara tim nyata memecahkan masalah.

Mekanisme koordinasi bawaan menangani delegasi tugas, pelacakan kemajuan, dan pengendalian kualitas.

Fitur terbaik CrewAI

Bangun alur kerja multi-agen dengan cepat menggunakan studio tanpa kode atau kerangka kerja Python

Berikan peran yang berbeda kepada agen, seperti peneliti, analis, atau perwakilan dukungan, dan biarkan mereka berkolaborasi

Integrasikan dengan platform cloud atau deploy secara lokal untuk kontrol yang lebih besar

Pantau efisiensi, ROI, dan kinerja dengan alat observabilitas bawaan

Skalakan di seluruh departemen dengan templat dan ekstensi yang dapat digunakan ulang

Batasan CrewAI

Membutuhkan pengetahuan dasar Python untuk kasus penggunaan lanjutan

Dokumentasi dan contoh dapat terasa terbatas dibandingkan dengan kerangka kerja lain

Mungkin lebih kompleks dari yang diperlukan untuk alur kerja sederhana

Harga CrewAI

Orchestration: Open source

Basic: $99/bulan

Standar: $500/bulan

Pro: $1000/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian CrewAI

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang orang katakan tentang CrewAI

Ulasan G2 ini membagikan:

Saya suka betapa mudahnya mendefinisikan agen khusus dengan peran dan tanggung jawab unik, lalu membiarkan mereka berkolaborasi dalam alur kerja yang terstruktur. Fleksibilitas untuk mengintegrasikan berbagai model bahasa besar (LLMs), menyesuaikan alat per agen, dan mendefinisikan tugas dinamis melalui struktur tim memberikan banyak kekuatan dan adaptabilitas. Ini sangat bagus untuk membangun sistem multi-agen tanpa perlu memulai dari nol.

Saya suka betapa mudahnya mendefinisikan agen khusus dengan peran dan tanggung jawab unik, lalu membiarkan mereka berkolaborasi dalam alur kerja yang terstruktur. Fleksibilitas untuk mengintegrasikan berbagai LLM, menyesuaikan alat per agen, dan mendefinisikan tugas dinamis melalui struktur tim memberikan banyak kekuatan dan adaptabilitas. Ini sangat bagus untuk membangun sistem multi-agen tanpa perlu memulai dari nol.

7. AgentGPT (Terbaik untuk membuat agen yang berorientasi tugas secara otonom)

melalui AgentGPT

AgentGPT dari Reworkd memudahkan Anda mengubah ide tunggal menjadi agen AI yang dapat dijalankan.

Alih-alih membongkar setiap instruksi secara manual, Anda menetapkan tujuan, dan platform akan menangani sisanya dengan membaginya menjadi langkah-langkah kecil dan menyelesaikannya satu per satu.

Baik itu merencanakan perjalanan, menyusun laporan, atau menghasilkan ide untuk kampanye, AgentGPT memberi Anda gambaran tentang bagaimana agen otonom dapat meringankan beban pekerjaan sehari-hari.

Anda dapat membiarkan agen mengakses data Anda atau mencari di Google, dan gunakan templat siap pakai untuk kasus penggunaan umum agar dapat memulai dengan cepat.

Fitur terbaik AgentGPT

Pecah tujuan yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola

Otomatisasi alur kerja penelitian dan pelaporan yang berulang

Buat ide dan konten dengan perintah sederhana

Integrasikan dengan API dan alat pihak ketiga untuk kasus penggunaan yang lebih luas

Sediakan antarmuka yang ramah pengguna untuk pemula maupun pengguna tingkat lanjut

Batasan AgentGPT

Versi gratis membatasi jumlah agen dan siklus tugas

Penyesuaian dapat memerlukan pengetahuan teknis

Kinerja terkadang melambat saat penggunaan yang intensif

Harga AgentGPT

Harga kustom

Ulasan dan penilaian AgentGPT

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang orang katakan tentang AgentGPT

Ulasan G2 ini mencatat:

AgentGPT adalah salah satu platform terbaik di mana Anda dapat memperoleh hasil yang krusial dan akurat, yang dapat digunakan lebih lanjut dalam perusahaan untuk mengusulkan ide-ide luar biasa dan inovatif.

AgentGPT adalah salah satu platform terbaik di mana Anda dapat memperoleh hasil yang krusial dan akurat, yang dapat digunakan dalam perusahaan untuk mengusulkan ide-ide luar biasa dan inovatif.

👀Fakta Menarik: Deloitte, EY, PwC, dan KPMG sedang mengeksplorasi sistem AI yang tidak hanya membantu—tetapi juga bertindak. Platform Agentic AI Deloitte’s Zora dan EY’s EY. ai menangani tugas seperti pengelolaan keuangan dan kepatuhan secara mandiri, dengan tujuan mengubah konsultasi dari jam kerja yang dijual menjadi nilai yang diberikan.

melalui Zapier

Zapier AI adalah tempat di mana pekerjaan sehari-hari bertemu dengan AI yang praktis.

Alih-alih memulai dari halaman kosong, Anda cukup menjelaskan apa yang Anda inginkan, dan Zapier akan mengintegrasikan bantuan cerdas ke dalam alat yang sudah Anda gunakan. Ia terhubung dengan ribuan aplikasi, mendeteksi momen-momen penting, dan menyelesaikan tugas hingga selesai.

Jika dunia Anda berputar di sekitar formulir, kalender, CRM, lembar kerja, dan obrolan, Zapier AI dapat diintegrasikan dengan mudah. Ia dapat menyambut setiap prospek baru, membersihkan data, memperkaya data tersebut, dan mengirimkannya ke saluran yang tepat.

Bagian terbaiknya adalah betapa mudahnya digunakan. Anda dapat menggambarkan ide dalam bahasa biasa dan mendapatkan alur kerja yang berfungsi dalam hitungan menit.

Fitur orkestrasi Zapier juga memungkinkan Anda membuat chatbot dan agen AI kustom serta menghubungkannya dengan pengetahuan perusahaan untuk menjalankan tugas sehari-hari.

Fitur terbaik Zapier AI

Integrasikan AI ke lebih dari 8.000 aplikasi tanpa repot menggunakan Zapier MCP

Bangun otomatisasi dengan mengetikkan perintah menggunakan AI builder

Dapatkan saran berguna saat Anda membangun dengan Copilot

Buat Agen untuk tugas-tugas yang memerlukan konteks lebih tinggi seperti ringkasan dan laporan

Buat chatbot, formulir, halaman, dan aplikasi sederhana dengan Chatbots, Interfaces, dan Tables

Batasan AI Zapier

Cabang yang kompleks seringkali memerlukan penyesuaian manual

Agen-agen terus berkembang, tetapi masih terasa dasar untuk pekerjaan yang benar-benar adaptif

Biaya dapat bertambah saat Anda menambahkan Chatbots, Tabel, Antarmuka, atau Agen

Pastikan koneksi internet yang stabil dan lakukan uji coba terlebih dahulu sebelum menggunakannya dalam produksi

Harga Zapier AI

Gratis

Pro : $29,99/bulan per pengguna

Tim : 103. 50/bulan per pengguna

Enterprise : Harga khusus

Addon Chatbots/Antarmuka/Tabel: Gratis; paket berbayar mulai dari $20/bulan (masing-masing)

AI Agents: Gratis; paket berbayar mulai dari $50/bulan

Ulasan dan penilaian Zapier AI

G2 : 4.5/5 (1.392 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.023 ulasan)

Apa yang orang katakan tentang Zapier AI

Ulasan Capterra ini berbagi:

Secara keseluruhan, pengalaman saya dengan Zapier sangat positif. Platform ini memungkinkan saya mengotomatisasi tugas-tugas berulang, sehingga saya dapat fokus pada aktivitas strategis. Fitur "Zaps" sangat andal, dan Zapier menyediakan dokumentasi yang jelas untuk mengatasi kesalahan atau membangun alur kerja yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, pengalaman saya dengan Zapier sangat positif. Platform ini memungkinkan saya mengotomatisasi tugas-tugas berulang, sehingga saya dapat mengalokasikan waktu untuk aktivitas strategis. Fitur “Zaps” sangat andal, dan Zapier menyediakan dokumentasi yang jelas untuk mengatasi kesalahan atau membangun alur kerja yang lebih kompleks.

9. Adept AI (Terbaik untuk perusahaan yang mengotomatisasi alur kerja kompleks di berbagai aplikasi)

melalui Adept AI

Saya selalu menganggap AI sebagai teknologi paling mendalam yang sedang dikerjakan oleh umat manusia.. lebih mendalam daripada api atau listrik atau apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu.

Saya selalu menganggap AI sebagai teknologi paling mendalam yang sedang dikerjakan oleh umat manusia.. lebih mendalam daripada api atau listrik atau apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu.

Perspektif ini menangkap baik janji maupun tantangan AI. Meskipun banyak alat saat ini efektif dalam mengotomatisasi tugas-tugas sederhana, sangat sedikit yang dapat secara andal menangani alur kerja yang rumit dan lintas aplikasi yang diandalkan oleh bisnis nyata.

Adept AI dirancang untuk mengisi celah tersebut. Dengan menggabungkan data pelatihan eksklusif, model multimodal, dan lapisan aktualisasi yang unik, ia dapat menerjemahkan instruksi sederhana menjadi tindakan konkret di berbagai situs web, PDF, dan perangkat lunak perusahaan.

Fitur terbaik Adept AI

Terjemahkan instruksi bahasa alami secara langsung menjadi alur kerja end-to-end di seluruh aplikasi web dan alat perusahaan

Temukan dan berinteraksi dengan elemen layar seperti tombol, tautan, dan bidang dengan akurasi tinggi

Jawab pertanyaan dari sumber yang kompleks, termasuk PDF, grafik, dan tabel, melalui fitur Web VQA -nya

Jalankan alur kerja berskala besar dengan ketahanan terhadap perubahan sistem dan perawatan minimal

Batasan Adept AI

Ditujukan terutama untuk pengguna korporat, sehingga kurang cocok untuk penggunaan kasual atau skala kecil

Dokumentasi dan sumber daya pembelajaran dapat terasa terbatas bagi pengguna baru tanpa latar belakang teknis

Harga dapat meningkat dengan cepat untuk bisnis dengan kebutuhan panggilan API yang tinggi

Bergantung secara signifikan pada data pelatihan berkualitas, yang mungkin bias atau tidak lengkap

Harga Adept AI

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Adept AI

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Adept AI

Pengguna SoftwareReviews ini berbagi:

Yang membedakan Adept AI adalah bahwa ia terasa lebih seperti asisten sungguhan daripada sekadar alat. Ia dapat memahami instruksi kompleks dan melaksanakannya di berbagai aplikasi, bukan hanya memberikan jawaban. Ia juga berfungsi dengan baik untuk pengguna teknis maupun non-teknis, menjadikannya lebih fleksibel daripada banyak alat AI lainnya.

Yang membedakan Adept AI adalah bahwa ia terasa lebih seperti asisten sungguhan daripada sekadar alat. Ia dapat memahami instruksi kompleks dan melaksanakannya di berbagai aplikasi, bukan hanya memberikan jawaban. Ia juga berfungsi dengan baik untuk pengguna teknis maupun non-teknis, menjadikannya lebih fleksibel daripada banyak alat AI lainnya.

10. UiPath (Terbaik untuk perusahaan besar yang ingin mengembangkan otomatisasi cerdas)

melalui UiPath

UiPath, yang telah lama diakui sebagai salah satu pemimpin dalam otomatisasi proses robotik, kini juga menawarkan solusi AI agentik untuk perusahaan.

Berbeda dengan RPA tradisional yang mengikuti aturan kaku, UiPath menggabungkan agen AI, robot, dan manusia ke dalam satu lapisan orkestrasi. Anda dapat membuat agen kustom dan membiarkan mereka mengambil keputusan probabilistik berdasarkan tujuan dan konteks.

Ini berarti, misalnya, seorang petugas pemrosesan klaim di perusahaan kesehatan dapat mengandalkan UiPath untuk membaca faktur, mengklasifikasikannya dengan AI, meneruskan pengecualian ke manusia, dan menyelesaikan alur kerja.

UiPath menyediakan solusi yang matang, aman, dan sangat skalabel untuk perusahaan yang berupaya mengurangi biaya dan mempercepat proses.

Fitur terbaik UiPath

Koordinasikan agen AI, robot, dan manusia dalam platform terpadu

Bangun agen kustom dengan alat low-code seperti Agent Builder

Pantau dan skalakan agen dengan UiPath Maestro untuk tata kelola dan visibilitas

Otomatisasi alur kerja yang padat dokumen dengan Pemahaman Dokumen yang didukung AI

Terhubung dengan mulus ke SAP, Salesforce, Microsoft 365, dan lebih dari 40 aplikasi perusahaan

Batasan UiPath

Kurva pembelajaran yang curam untuk fitur lanjutan seperti orkestrasi multi-agen

Penggunaan sumber daya yang tinggi memerlukan mesin yang bertenaga

Penetapan harga dan lisensi dapat terasa rumit untuk kasus penggunaan skala kecil

Harga UiPath

Basic : $25/bulan per pengguna

Standar : Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian UiPath

G2 : 4.6/5 (7.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang UiPath

Ulasan G2 ini menyatakan:

Platform UiPath baru untuk Otomatisasi Agentic merupakan lompatan besar dalam otomatisasi perusahaan. Yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan agen AI, robot, dan kolaborasi manusia ke dalam lapisan orkestrasi cerdas tunggal.

Platform UiPath baru untuk Otomatisasi Agentic merupakan lompatan besar dalam otomatisasi perusahaan. Yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan agen AI, robot, dan kolaborasi manusia ke dalam lapisan orkestrasi cerdas tunggal.

11. Orby (Terbaik untuk otomatisasi yang siap audit, berisiko tinggi, dan harus benar sejak awal)

melalui Orby

Orby mengambil pendekatan yang berbeda dari agen LLM"prompt-and-pray". Ia mengandalkan AI neuro-symbolic dan Model Aksi Besar (LAM) untuk merencanakan tindakan langkah demi langkah di seluruh aplikasi dan antarmuka pengguna, lalu menampilkan proses kerjanya dengan penalaran yang dapat dilacak.

Dalam praktiknya, hal ini berarti Anda dapat mengotomatisasi proses multi-sistem (penutupan keuangan, audit pengeluaran, manajemen vendor) dengan eksekusi yang transparan dan dapat diverifikasi, bukan heuristik yang tidak transparan.

Lingkaran umpan balik berulang* dalam sistem membantu meningkatkan akurasi dan kinerjanya seiring waktu.

Setelah diakuisisi oleh Uniphore, keunggulan Orby adalah keandalan tingkat perusahaan, keamanan, dan waktu untuk mendapatkan nilai yang diukur dalam hitungan hari—bukan kuartal.

Fitur terbaik Orby

Berikan penjelasan langkah demi langkah melalui AI neuro-symbolic untuk transparansi penuh

Otomatisasi proses multi-aplikasi yang kompleks menggunakan Model Aksi Besar (LAM) eksklusif, ActIO

Ekstrak dan olah data dari dokumen secara instan dengan Agentic Document Understanding

Manfaatkan kemampuan self-healing ActIO untuk optimasi berkelanjutan

Temukan alur kerja secara otomatis dengan penemuan proses latar belakang untuk otomatisasi manajemen proyek yang bebas risiko

Pastikan keamanan perusahaan dengan akses berbasis peran, enkripsi, dan kontrol kepatuhan yang ketat

Atau karena keterbatasan

Menawarkan ekosistem yang lebih kecil dari templat bawaan dibandingkan dengan UiPath atau Zapier

Membutuhkan manajemen perubahan organisasi untuk mengadopsi alur kerja "guided autonomy"

Harga difokuskan pada perusahaan dan tidak ramah untuk penggunaan mandiri

Harga Orby

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Orby

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

12. Beam (Terbaik untuk membangun tenaga kerja AI yang spesifik untuk industri)

melalui Beam

Beam mengambil pendekatan berani dengan menempatkan agen AI untuk manajemen proyek, bukan hanya sebagai asisten, tetapi sebagai tenaga kerja yang siap untuk perusahaan.

Berbeda dengan banyak alat yang berfokus pada otomatisasi generik, Beam menawarkan katalog yang luas dari agen pra-bangun yang disesuaikan untuk industri seperti HR, keuangan, ritel, kesehatan, dan hukum.

Platform AgentOS-nya mengintegrasikan semua elemen, memungkinkan bisnis untuk mengoperasikan sistem multi-agen dengan andal, akurat, sesuai peraturan, dan cepat.

Organisasi dapat memilih deployment cloud atau memilih deployment on-premise dan menyimpan data mereka di dalam perusahaan.

Fitur terbaik Beam

Gunakan agen AI yang sudah siap pakai untuk alur kerja HR, keuangan, kesehatan, hukum, dan ritel

Otomatisasi proses kompleks yang melibatkan beberapa sistem dengan AgentOS dan desain modular

Dukung pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi melalui alur kerja AI yang adaptif

Aktifkan kolaborasi multi-agen untuk otomatisasi perusahaan yang lebih terintegrasi

Sesuaikan agen dengan prosedur operasional standar perusahaan Anda

Batasan Beam

Membutuhkan penyesuaian untuk alur kerja khusus di luar katalog yang sudah ada

Transparansi harga terbatas, dengan fitur tingkat perusahaan yang hanya tersedia melalui demo

Mungkin memerlukan kurva pembelajaran bagi tim kecil yang mengadopsi sistem multi-agen

Harga Beam

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Beam

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Beam

Ulasan Gartner ini berbagi:

Menggunakan Beam AI telah menjadi pengalaman yang lancar dan efisien, dengan navigasi yang sederhana, kinerja yang andal, dan nilai yang jelas dalam tugas sehari-hari.

Menggunakan Beam AI telah menjadi pengalaman yang lancar dan efisien, dengan navigasi yang sederhana, kinerja yang andal, dan nilai yang jelas dalam tugas sehari-hari.

👀Fakta Menarik: Walmart sedang meluncurkan empat "super agent" yang didukung oleh AI Agentic untuk mengubah cara orang berbelanja dan berinteraksi dengan perusahaan. Salah satunya, bernama Sparky, sudah dapat merekomendasikan produk untuk latihan fisik atau merangkum ulasan. Segera, ia bahkan akan menggunakan pengenalan gambar untuk memindai isi kulkas Anda dan merekomendasikan resep secara langsung.

13. AskUI (Terbaik untuk otomatisasi lintas perangkat dengan AI berbasis penglihatan)

melalui AskUI

Hampir 92 persen perusahaan mengatakan mereka akan meningkatkan investasi AI mereka dalam tiga tahun ke depan. Namun, sementara banyak alat berfokus pada alur kerja berbasis web, mereka sering kali mengabaikan kenyataan bahwa bisnis beroperasi dengan kombinasi desktop, aplikasi seluler, dan sistem legacy.

AskUI mengisi celah tersebut dengan Vision Agents yang dapat melihat dan bertindak di berbagai perangkat, membuat otomatisasi terasa sealamiah meminta bantuan rekan kerja. Anda dapat merancang dan membangun otomatisasi tanpa perlu mengetahui kode atau API.

Hal ini membuatnya sangat berguna untuk pengujian aplikasi, pemrosesan dokumen, dan otomatisasi tugas di lingkungan campuran.

Fitur terbaik AskUI

Otomatisasi alur kerja di perangkat Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android

Lakukan pengujian visual dengan Vision Agents untuk tampilan antarmuka pengguna (UI) dan rendering

Proses dokumen dan ekstrak data menggunakan pengenalan berbasis AI

Integrasikan dengan mulus dengan alat seperti Jira, GitHub, Jenkins, dan SharePoint

Dukungan untuk perpustakaan Vision Agent sumber terbuka dan model tingkat perusahaan

Batasan AskUI

Harga kurang transparan, memerlukan kontak penjualan langsung untuk paket yang lebih besar

Kasus penggunaan lanjutan mungkin memerlukan pengaturan teknis di luar otomatisasi dasar

Kurva pembelajaran untuk tim yang baru mengenal pendekatan otomatisasi visual

Harga AskUI

Open source: Gratis

Pengembang : $57,07 (€49)/bulan per pengguna

Professional : $173,55 (€149)/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ketika KPMG Australia memperkenalkan TaxBot, agen AI yang mampu menyusun laporan konsultasi pajak berhalaman 25 dalam sehari, hal itu menunjukkan potensi transformatif dari AI agentik.

Alih-alih menghabiskan berminggu-minggu untuk persiapan yang berulang, para profesional dapat fokus pada pengambilan keputusan dan strategi bernilai tinggi sementara AI menangani tugas-tugas berat.

Telah terbukti bahwa AI Agentic bukan sekadar teori. Ia sedang mengubah cara industri beroperasi saat ini. Mari kita lihat beberapa aplikasi terbesarnya:

Otomatisasi alur kerja keuangan seperti pemeriksaan kepatuhan, audit, deteksi penipuan, dan bahkan riset investasi pada skala yang tidak dapat ditandingi oleh manusia

Mengelola rantai pasokan dengan memprediksi permintaan, mengalihkan pengiriman selama gangguan, dan mengoptimalkan persediaan untuk mengurangi keterlambatan dan biaya

Memberikan dukungan pelanggan 24/7 dengan agen AI yang menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, dan meneruskan kasus kompleks jika diperlukan

Mendukung fungsi HR melalui penyaringan CV, penjadwalan wawancara, tugas onboarding, dan analisis umpan balik karyawan

Melindungi infrastruktur digital dengan mengidentifikasi kerentanan, mendeteksi anomali secara real-time, dan mensimulasikan serangan siber untuk memperkuat pertahanan

Mendorong terobosan di bidang kesehatan dengan menginterpretasikan gambar medis, menganalisis riwayat pasien, dan merekomendasikan jalur pengobatan yang disesuaikan secara pribadi

Mendukung sistem otonom seperti mobil otonom, robot gudang, dan agen manufaktur yang beradaptasi dengan kondisi dunia nyata

Tantangan dan Batasan Agentic AI

Meskipun AI Agentic menjanjikan banyak hal, kenyataannya masih ada tantangan yang harus dihadapi. Alat-alat ini sedang belajar untuk beradaptasi dengan cara kerja orang dan organisasi, dan perjalanan ini disertai dengan hambatan yang patut diperhatikan.

Agar Anda tidak kaget, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Keputusan seringkali terasa seperti kotak hitam, membuat pengguna tidak yakin bagaimana hasil tersebut dicapai

Alur kerja multi-langkah terkadang mengalami kendala, di mana satu kesalahan kecil dapat mengacaukan seluruh proses

Integrasi dengan sistem lama atau kaku dapat memperlambat adopsi dan membatasi potensi

Data sensitif memerlukan penanganan yang hati-hati, dan memberikan akses berlebihan kepada agen AI dapat menimbulkan masalah kepercayaan dan privasi

Hasil hanya sebaik data di baliknya, dan masukan yang usang atau bias dapat menyebabkan hasil yang tidak stabil

Tren dan Perkembangan Masa Depan dalam Agentic AI

Agentic AI menjanjikan perubahan besar dalam beberapa tahun ke depan. Bukan hanya mengubah cara bisnis beroperasi, tetapi juga cara orang mengalami layanan sehari-hari. Berikut beberapa arah yang terasa semakin dekat di cakrawala:

1. Layanan pelanggan yang lebih cerdas

Dukungan akan terasa lebih alami dan kurang seperti berbicara dengan skrip. AI akan menemukan dan memperbaiki masalah sebelum Anda bahkan menyebutkannya.

Beberapa perusahaan sudah menguji coba ini dengan sukses besar, dan Gartner memprediksi bahwa segera, AI akan secara otomatis menyelesaikan 80% masalah layanan umum, mengurangi biaya operasional secara signifikan.

2. Tim agen yang bekerja sama

Alih-alih satu alat yang melakukan segalanya, kita akan melihat beberapa agen yang berkomunikasi dan berbagi beban kerja. Salah satunya mungkin memantau rute pengiriman, yang lain mungkin menyesuaikan perkiraan keuangan, dan yang lain lagi mungkin memperbarui pesan pelanggan secara real-time.

Bayangkan sebagai tim digital yang bekerja secara diam-diam di belakang layar sehingga tim manusia dapat fokus pada keputusan yang lebih besar.

3. Peran yang lebih besar di bidang-bidang sensitif

Di bidang seperti kesehatan dan keuangan, di mana akurasi dan kepercayaan sangat penting, AI akan memainkan peran yang lebih hati-hati namun tetap vital.

Sistem-sistem ini akan memberikan lapisan dukungan tambahan, mulai dari membantu dokter mengidentifikasi kasus darurat lebih cepat hingga mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan sebelum menimbulkan kerugian.

Gunakan ClickUp dan Lihat Agen Anda Bekerja

Kami telah membahas banyak hal dalam panduan ini, melihat bagaimana alat AI Agentic mengubah cara orang bekerja, memecahkan masalah, dan saling mendukung. Setiap alat menawarkan sesuatu yang unik, tetapi yang sering terlewatkan adalah gambaran besar tentang bagaimana semua elemen ini saling berintegrasi.

Di situlah ClickUp menonjol. Dengan ClickUp Brain dan AI Agents, tugas-tugas ditangani sebelum menumpuk, proyek tetap berjalan lancar tanpa perlu pengecekan berkali-kali, dan dukungan terasa lebih cepat dan ramah.

Tapi itu belum semuanya. Dengan semua dokumen proyek, tugas, SOP tim, dan obrolan dalam satu ruang kerja terintegrasi, ClickUp mengatasi masalah penyebaran AI yang berlebihan dan kurangnya konteks. AI dapat mengakses pekerjaan Anda dan semua aplikasi terhubung untuk mengelola tugas dengan lebih efektif.

Jika Anda penasaran tentang dari mana harus memulai dengan Agentic AI, ClickUp adalah langkah awal yang aman. Daftar di ClickUp secara gratis hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Otomatisasi tradisional biasanya mengikuti serangkaian aturan tetap. Agentic AI, di sisi lain, dapat mengambil keputusan secara instan, beradaptasi dengan perubahan, dan menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir tanpa instruksi terus-menerus. Rasanya lebih seperti bekerja dengan rekan tim yang cerdas daripada sekadar menekan tombol.

Ya, tentu saja. Anda tidak perlu menjadi perusahaan besar untuk mendapatkan manfaatnya. Banyak alat dirancang untuk dapat diskalakan, sehingga bahkan tim kecil pun dapat menggunakannya untuk mengurangi pekerjaan berulang dan membebaskan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting, seperti melayani pelanggan atau mengembangkan bisnis.

Tidak ada satu opsi "terbaik" yang cocok untuk semua orang, karena hal ini bergantung pada kebutuhan Anda. Beberapa alat menawarkan versi gratis yang cukup lengkap untuk fitur dasar seperti otomatisasi tugas atau dukungan pelanggan sederhana. Jika Anda baru memulai, mencoba rencana gratis adalah cara yang bagus untuk melihat apa yang cocok untuk Anda sebelum berinvestasi lebih lanjut.

Platform terkemuka umumnya sangat serius dalam hal keamanan, dengan perlindungan seperti enkripsi, kontrol akses, dan jejak audit yang detail. Namun, penting untuk memilih alat yang transparan dalam cara mereka menangani data dan memenuhi standar kepatuhan untuk industri Anda.

Sektor keuangan, kesehatan, dan layanan pelanggan saat ini mengalami manfaat terbesar. Namun, kenyataannya, setiap bidang yang memiliki proses berulang, volume data besar, atau interaksi pelanggan dapat memperoleh manfaat. Dari rantai pasokan hingga sumber daya manusia, AI Agentic mulai memperlancar pekerjaan di segala bidang.