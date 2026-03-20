Template Email Figma Gratis untuk Tim Pemasaran & Desain

Template email Figma adalah file desain siap pakai yang dilengkapi dengan tata letak, komponen, dan gaya untuk membuat kampanye email.

Template-template ini sangat cocok untuk berbagai contoh template email, mulai dari rangkaian email selamat datang dan pengumuman promosi hingga buletin mingguan dan email transaksional seperti konfirmasi pesanan.

Bagian terbaiknya? Desain modularnya memungkinkan Anda menggabungkan dan menyesuaikan bagian-bagian sesuai kebutuhan setiap kampanye tanpa harus memulai dari awal. Singkatnya, templat ini luar biasa.

Artikel ini akan memandu Anda memahami apa yang membuat template email Figma yang solid, beserta beberapa rekomendasi yang bagus. Anda juga akan belajar bagaimana template ClickUp gratis dapat menjembatani kesenjangan manajemen proyek antara file Figma Anda dan kampanye yang diluncurkan tanpa kekacauan.

Apa itu Template Email Figma?

Template email Figma yang bagus harus memberikan fondasi yang kokoh untuk antarmuka email Anda, dengan komponen responsif yang terlihat bagus di perangkat apa pun.

Inilah yang perlu Anda perhatikan dalam template email Figma berkualitas: ✨

Tata letak responsif: Pastikan komponen menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar, mulai dari desktop hingga perangkat seluler ( Pastikan komponen menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar, mulai dari desktop hingga perangkat seluler ( 46,56% pembukaan email terjadi di perangkat Apple), dengan menggunakan desain berbasis batasan

Tata Letak Otomatis: Gunakan templat dengan spasi fleksibel yang menyesuaikan secara otomatis saat Anda menambahkan atau menghapus konten, sehingga Anda tidak perlu melakukan penyesuaian manual

Varian komponen: Cari status yang sudah dibuat sebelumnya untuk tombol, header, dan ajakan bertindak (CTA) agar konsistensi terjaga dengan lebih mudah

Sistem tipografi: Template harus menggunakan gaya teks yang konsisten dan sesuai dengan font yang aman untuk email, seperti Arial, Georgia, atau Helvetica

Variabel warna: Temukan templat dengan warna merek yang mudah diperbarui dan menerapkan perubahan ke semua elemen sekaligus

Template Desain Email Gratis untuk Alur Kerja Figma

1. Template Email Gratis dari Designmodo

Paket Templat Email Gratis Designmodo menyediakan cara yang efisien untuk membuat email profesional tanpa harus memulai dari awal. Templat-templat ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai skenario penggunaan, mulai dari kebutuhan pemasaran hingga transaksi, memastikan konsistensi merek Anda di semua titik kontak pelanggan. Baik Anda mengumumkan peluncuran produk atau mengirim pembaruan mingguan, tata letak ini menawarkan fondasi yang rapi.

🌟 Inilah mengapa Anda akan menyukainya:

Ramah pengembang: Dirancang khusus agar kompatibel dengan kerangka kerja email dan alat ekspor yang populer

Berbasis komponen: Menggunakan tata letak otomatis dan komponen Figma, sehingga memudahkan penggantian gambar dan perubahan warna secara instan

Estetika modern: Menampilkan tipografi yang rapi dan ruang kosong yang cukup untuk memastikan keterbacaan di perangkat apa pun

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1976, Ratu Elizabeth II menjadi kepala negara pertama yang mengirim email. Ia menggunakan ARPANET (pendahulu internet) selama kunjungannya ke Royal Signals and Radar Establishment. Nama penggunanya adalah HME2 (Yang Mulia, Elizabeth II).

2. Template Email untuk Desainer dan Startup

Template untuk Desainer dan Startup dirancang bagi mereka yang ingin tampil menonjol. Berbeda dari email korporat yang “membosankan”, template ini menggunakan elemen yang melanggar tata letak grid dan ajakan bertindak yang tegas untuk menarik perhatian. Template ini sangat efektif untuk portofolio atau pengumuman produk teknologi di mana daya tarik visual menjadi prioritas.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visual storytelling: Dioptimalkan untuk gambar berkualitas tinggi dan tata letak tipografi yang kreatif

Siap untuk startup: Termasuk bagian khusus untuk perkenalan “Tim”, “Tonggak Produk”, dan “Sorotan Fitur”

Kemudahan penggunaan: Dilengkapi dengan sistem modular seret dan lepas sehingga Anda dapat menumpuk bagian-bagian seperti balok bangunan

3. Template Email 2025: Desktop & Seluler

Menatap masa depan komunikasi, paket Email Templates 2025 berfokus pada aksesibilitas dan interaksi seluler yang mutakhir. Template-template ini dirancang untuk mendukung fitur-fitur klien email modern, memberikan tampilan yang elegan, premium, dan terkini. Paket ini mengutamakan navigasi yang “ramah jari” dan tata letak kontras tinggi.

🌟 Inilah mengapa Anda akan menyukainya:

Dioptimalkan untuk mode gelap: Dirancang khusus agar tampil menawan baik dalam tema mode terang maupun gelap

Desain yang mengutamakan perangkat seluler: Mengutamakan pengalaman pengguna di perangkat seluler, memastikan tombol dan tautan mudah diklik pada layar yang lebih kecil

Elemen interaktif: Dirancang dengan mempertimbangkan "hover states" dan komponen interaktif untuk klien yang mendukungnya

📮Wawasan ClickUp: 11% responden kami memanfaatkan AI terutama untuk brainstorming dan pengembangan ide.

4. Template Email Buletin

Template Email Newsletter ini dirancang untuk kurator dan penulis. Jika tujuan Anda adalah membagikan informasi, artikel, atau rangkuman mingguan, template ini menawarkan hierarki yang sempurna. Template ini menyeimbangkan bagian yang padat teks dengan gambar unggulan, memastikan pembaca Anda tidak merasa kewalahan oleh konten.

🌟 Inilah mengapa Anda akan menyukainya:

Hierarki yang jelas: Menggunakan ukuran judul yang bervariasi dan pemisah konten untuk mengatur informasi secara logis

Tata letak yang mudah dipahami: Termasuk bagian “Tautan Cepat” dan “Pilihan Teratas” untuk pembaca yang lebih suka membaca sekilas

Tipografi yang rapi: Berfokus pada keterbacaan agar buletin berformat panjang tetap nyaman dibaca

5. 10 Template Email Gratis

Paket 10 Template ini adalah “pisau Swiss Army” dalam desain email. Paket ini menawarkan beragam gaya, sehingga Anda dapat menemukan template untuk hampir semua kesempatan—baik itu email “Selamat Datang”, pemberitahuan “Lupa Kata Sandi”, atau pengumuman “Obral Musiman”. Paket ini merupakan sumber daya yang sangat baik untuk membangun perpustakaan email yang lengkap dengan cepat.

🌟 Inilah mengapa Anda akan menyukainya:

Variasi: Mencakup berbagai kategori, termasuk E-commerce, SaaS, dan branding pribadi

Lapisan terstruktur: Lapisan Figma yang diatur dengan rapi memudahkan pemula untuk menavigasi file

Siap pakai: Masing-masing dari 10 templat ini merupakan halaman lengkap, bukan sekadar potongan, sehingga menyediakan desain lengkap dari awal hingga akhir

Keterbatasan Penggunaan Template Figma untuk Email

Desain email Figma Anda yang indah terperangkap. Itu hanyalah gambar email, bukan email yang sebenarnya, dan berada dalam ruang terpisah, terputus dari rencana kampanye, teks, dan proses persetujuan Anda.

Kelihatannya hanya ketidakcocokan yang sederhana, tetapi hal ini pada akhirnya menyebabkan serah terima manual, umpan balik yang hilang di benang komentar yang tak berujung, dan tidak adanya visibilitas terhadap status kampanye. Ini adalah contoh klasik dari penyebaran pekerjaan —fragmentasi pekerjaan di berbagai alat yang terpisah dan tidak terintegrasi—dan hal ini menghabiskan waktu Anda serta menciptakan peluang terjadinya kesalahan.

Masalahnya, Figma tidak dirancang untuk mengelola seluruh alur kerja manajemen kampanye email. Berikut adalah kendala yang akan Anda temui:

Tidak ada ekspor HTML: Desain Figma Anda harus dikodekan secara manual atau diproses melalui alat pihak ketiga agar menjadi email HTML yang berfungsi, yang menambah langkah tambahan dan potensi kesalahan

Tidak ada pelacakan kampanye: Begitu desain meninggalkan Figma, Anda kehilangan semua visibilitas terhadapnya. Tidak ada cara untuk menghubungkan berkas desain dengan tingkat pembukaan, klik, atau metrik kinerja lainnya

Hambatan persetujuan: Meninggalkan komentar di Figma memang bagus untuk umpan balik visual, tetapi hal ini tidak terintegrasi dengan alur kerja persetujuan formal yang mencakup tenggat waktu dan penugasan pemangku kepentingan

Kesenjangan dalam pengendalian versi: Mengelola berbagai versi email untuk uji A/B atau beberapa kampanye dapat menjadi rumit dengan cepat tanpa lapisan manajemen proyek yang menjaga semuanya tetap terorganisir Mengelola berbagai versi email untuk uji A/B atau beberapa kampanye dapat menjadi rumit dengan cepat tanpa lapisan manajemen proyek yang menjaga semuanya tetap terorganisir

Proses serah terima proyek yang rumit: Pengembang dan pemasar email Anda membutuhkan lebih dari sekadar berkas desain. Mereka membutuhkan spesifikasi, teks akhir, dan tenggat waktu, semuanya dalam satu tempat, untuk menghindari kebingungan

Misalnya, pengujian A/B adalah salah satu cara tercepat yang membuat versi dan hasilnya sulit dilacak tanpa lapisan alur kerja khusus.

Template ClickUp Gratis untuk Manajemen Email

Ketika alur kerja email menjadi kacau balau akibat penggunaan berbagai aplikasi dan langkah manual, Anda akhirnya menghabiskan waktu untuk pekerjaan administratif alih-alih membuat kampanye yang hebat.

Di sinilah platform manajemen alur kerja berperan. Platform ini menghubungkan fase desain Anda dengan sisa siklus hidup produksi email, sehingga Anda memiliki satu sumber informasi yang akurat dari awal hingga akhir.

Kelola aspek operasional kampanye email Anda—mulai dari perencanaan hingga tinjauan kinerja—dengan templat alur kerja ClickUp yang melengkapi desain Figma Anda.

Lampirkan file Figma langsung ke tugas, lacak ulasan desain, dan koordinasikan upaya tim tanpa perlu berpindah alat menggunakan ClickUp Templates. Selain itu, Anda dapat membuat draf email awal, merangkum umpan balik kampanye, dan mengotomatiskan tugas berulang dengan ClickUp Brain, asisten AI bawaan.

Berikut adalah 9 templat gratis untuk menangani setiap tahap produksi email Anda. 🛠️

1. Template Email Pemasaran oleh ClickUp™

Template Email Pemasaran ClickUp membantu Anda membuat email yang menarik dan dipersonalisasi untuk menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan.

Merencanakan kampanye pemasaran email multi-touch di spreadsheet adalah resep untuk tenggat waktu yang terlewat dan tugas yang terlupakan. Template Email Pemasaran dari ClickUp™ ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menjalankan kampanye mulai dari ide hingga pengiriman, memastikan tidak ada yang terlewat. Template ini sangat cocok untuk tim pemasaran yang mengelola beberapa kampanye email sekaligus.

🌟 Inilah mengapa Anda akan menyukainya:

Pelacakan fase kampanye: Pindahkan kampanye melalui bagian-bagian yang terorganisir untuk perencanaan, desain, penulisan teks, tinjauan, dan pengiriman

Bidang Kustom ClickUp : Pantau jenis email, segmen audiens, dan status kampanye dengan sekilas Pantau jenis email, segmen audiens, dan status kampanye dengan sekilas

Tampilan Garis Waktu ClickUp: Jadwalkan kampanye secara visual untuk menetapkan tenggat waktu yang realistis dan mengelola kapasitas tim

Integrasi ClickUp Brain: Buat variasi baris subjek dan draf teks awal langsung di dalam tugas kampanye Anda ( Buat variasi baris subjek dan draf teks awal langsung di dalam tugas kampanye Anda ( 92% pengguna AI harian melaporkan peningkatan produktivitas)

2. Template Iklan Email oleh ClickUp™

Beri tahu pelanggan Anda tentang produk dan layanan Anda dengan Template Iklan Email ClickUp

Saat flash sale sedang berlangsung, tidak ada ruang untuk kesalahan. Template Iklan Email memastikan kode diskon, tanggal kedaluwarsa, dan teks iklan Anda terintegrasi dengan rapi dalam satu sistem yang terkoordinasi.

Ini dirancang khusus untuk tim e-commerce yang perlu menyinkronkan desain Figma dengan stok barang dan tanggal peluncuran yang sebenarnya, mengubah kekacauan promosi menjadi ilmu konversi.

🌟 Inilah mengapa Anda akan menyukainya:

Kalender promosi: Rencanakan acara penjualan, peluncuran produk, dan kampanye musiman dalam kalender bersama

Kolom pelacakan penawaran: Gunakan Kolom Kustom untuk menyimpan kode diskon, tanggal kedaluwarsa, dan detail promosi

Dukungan lampiran Figma: Hubungkan file desain templat email Figma Anda langsung ke tugas untuk memudahkan referensi selama proses tinjauan

Catatan konversi: Catat wawasan kinerja dalam setiap tugas untuk meningkatkan promosi di masa mendatang

3. Template Kampanye Pemasaran Email oleh ClickUp™

Kelola strategi email Anda dengan Template Kampanye Pemasaran Email ClickUp

Melaksanakan rangkaian email yang kompleks memerlukan pendekatan manajemen tugas, dengan membagi setiap email menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola.

Template Kampanye Pemasaran Email ini membantu Anda menguasai alur email multi-tahap dengan memperlakukan setiap pesan sebagai sub-proyek yang terstruktur. Baik Anda sedang membuat rangkaian onboarding 7 hari atau jalur pemeliharaan jangka panjang, kerangka kerja ini memastikan narasi Anda tetap konsisten, dan setiap CTA diperiksa ulang sebelum dikirim ke kotak masuk.

🌟 Inilah mengapa Anda akan menyukainya:

Subtugas ClickUp untuk setiap komponen: Pisahkan baris subjek, teks pratinjau, teks isi, dan CTA menjadi item daftar periksa terpisah Pisahkan baris subjek, teks pratinjau, teks isi, dan CTA menjadi item daftar periksa terpisah

Ketergantungan Tugas ClickUp : Hubungkan tugas agar penulis naskah mendapat pemberitahuan saat desain disetujui, sehingga mencegah terjadinya kemacetan Hubungkan tugas agar penulis naskah mendapat pemberitahuan saat desain disetujui, sehingga mencegah terjadinya kemacetan

Pelacakan tenggat waktu: Tetapkan Tetapkan Tanggal Jatuh Tempo ClickUp yang realistis untuk setiap fase agar terhindar dari kesibukan di menit-menit terakhir

Pelacakan urutan: Kelola kampanye multi-email dengan visibilitas yang jelas mengenai apa yang telah dikirim dan apa yang akan dikirim selanjutnya

🌼 Tahukah Anda: Bill Clinton pernah terkenal karena mengaku hanya mengirim dua email selama masa kepresidenannya. Padahal, itu tidak benar. Ada jejak email-email tersebut!

4. Otomatisasi Email dengan Template ClickUp oleh ClickUp™

Dapatkan daftar periksa terperinci untuk proses otomatisasi email yang lancar dengan Template Otomatisasi Email dengan ClickUp

Tugas email yang berulang, seperti mengirim buletin mingguan atau laporan bulanan, menimbulkan beban administratif manual yang signifikan. Template Otomatisasi Email dengan ClickUp™ ini membantu Anda mengatur alur kerja otomatis untuk tugas-tugas berulang tersebut, sehingga tim Anda dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis.

Meskipun beberapa kampanye mungkin memerlukan sentuhan pribadi, kampanye ini dirancang untuk tim dengan alur kerja email bervolume tinggi dan terprediksi.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Otomatisasi ClickUp: Secara otomatis menugaskan tugas, mengubah status, atau memberi tahu pemangku kepentingan saat tonggak pencapaian kampanye tercapai

Tugas Berulang ClickUp : Buat tugas produksi yang konsisten untuk buletin Anda sesuai jadwal mingguan atau bulanan Buat tugas produksi yang konsisten untuk buletin Anda sesuai jadwal mingguan atau bulanan

Pemicu integrasi: Hubungkan dengan penyedia layanan email Anda untuk memicu tindakan ClickUp berdasarkan peristiwa eksternal

5. Template Papan Tulis Buletin oleh ClickUp™

Bagikan pembaruan dengan lancar menggunakan Template Papan Tulis Buletin ClickUp

Terkadang, daftar tugas linier bukanlah cara terbaik untuk memulai perencanaan proyek kreatif seperti buletin.

Bagi yang lebih suka berpikir secara visual, Template Papan Tulis Newsletter menawarkan kanvas tak terbatas untuk menyeret, meletakkan, dan menghubungkan pilar-pilar konten. Template ini berfungsi sebagai peta manajemen proyek desain yang sempurna antara tata letak Figma yang kasar dan kalender editorial yang sudah final, sehingga Anda dapat memvisualisasikan “suasana” newsletter Anda sebelum menetapkan tanggal jatuh tempo.

🌟 Inilah mengapa Anda akan menyukainya:

Catatan Tempel Papan Tulis ClickUp untuk penggalian ide: Catat ide topik, sudut pandang konten, dan judul dalam format visual yang bebas

Ubah Menjadi Tugas: Ubah ide-ide terbaik Anda dari Whiteboard langsung menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dalam daftar proyek Anda dengan satu klik

Penyisipan prototipe Figma: Masukkan tautan prototipe Figma yang aktif ke dalam Whiteboard Anda sebagai referensi visual selama sesi perencanaan

Kolaborasi real-time: Lakukan brainstorming bersama tim Anda dan lihat kursor semua orang bergerak secara real-time, di mana pun mereka berada

6. Template Tinjauan Desain oleh ClickUp™

Buat ruang kolaboratif untuk merencanakan semua tahap desain dengan templat ClickUp Design Review

Mengejar umpan balik dan persetujuan melalui email atau Slack tidak efisien dan menyebabkan komentar terlewatkan serta kontrol versi yang membingungkan.

Template Tinjauan Desain mengakhiri “lingkaran umpan balik yang tak berujung” dengan menyediakan platform yang transparan bagi setiap pemangku kepentingan. Dengan memusatkan proses tinjauan, Anda memastikan bahwa setiap iterasi desain Figma Anda ditinjau, dilacak, dan disetujui tanpa perlu bolak-balik yang merepotkan.

🌟 Inilah mengapa Anda akan menyukainya:

Tahapan tinjauan terstruktur: Gunakan alur kerja ClickUp Approvals khusus untuk memproses desain melalui tinjauan awal, revisi, dan persetujuan akhir

Thread Komentar ClickUp: Hubungkan umpan balik langsung ke tugas desain sehingga semua komentar berada di satu tempat dan terhubung ke versi yang tepat

Kolom Kustom untuk persetujuan: Lacak status persetujuan, lihat siapa yang masih perlu meninjau, dan hitung putaran revisi

7. Template Desain Grafis oleh ClickUp™

Selalu siap menghadapi setiap permintaan desain dengan berbagai daftar siap pakai dalam templat Desain Grafis dari ClickUp ini

Ketika permintaan desain datang dari segala arah, sulit untuk memprioritaskan dan mengelola beban kerja.

Template Desain Grafis ini berfungsi sebagai pintu gerbang, menstandarkan cara Anda menerima dan mengimplementasikan header email, ikon, dan gambar utama. Template ini membantu para pemimpin desain untuk fokus pada aset-aset yang berdampak besar terlebih dahulu, memastikan tim tidak kewalahan dengan permintaan-permintaan kecil saat kampanye besar akan segera diluncurkan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Formulir ClickUp untuk penerimaan permintaan: Standarkan permintaan desain yang masuk dengan formulir yang mencatat semua spesifikasi, tenggat waktu, dan Standarkan permintaan desain yang masuk dengan formulir yang mencatat semua spesifikasi, tenggat waktu, dan pedoman merek yang diperlukan

Prioritas ClickUp : Gunakan bidang prioritas untuk menandai permintaan mendesak sehingga desainer Anda dapat fokus pada pekerjaan yang paling berdampak terlebih dahulu Gunakan bidang prioritas untuk menandai permintaan mendesak sehingga desainer Anda dapat fokus pada pekerjaan yang paling berdampak terlebih dahulu

Lampiran File ClickUp: Simpan hasil akhir langsung di tugas untuk memudahkan serah terima dan mencatat pekerjaan yang telah diselesaikan dengan jelas

Pelacakan tenggat waktu: Tetapkan dan lacak Tanggal Jatuh Tempo untuk memastikan semua aset dikirimkan tepat waktu

8. Template Panduan Gaya oleh ClickUp™

Gunakan templat ini untuk membuat pedoman gaya khusus proyek dan mencegah kebingungan serta kesalahan

Branding yang tidak konsisten—seperti radius tombol yang salah atau kode hex yang “cukup mirip”—dapat membuat email profesional terlihat seperti penipuan. Gunakan Template Panduan Gaya untuk membuat “Buku Panduan” merek Anda. Ini adalah dokumen dinamis yang menyimpan pedoman tipografi, gaya CTA, dan penggunaan logo, memastikan setiap email terasa seperti milik merek Anda sendiri.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Integrasi ClickUp Docs: Buat panduan gaya yang dapat dicari dan dibagikan, yang terintegrasi langsung dengan proyek dan tugas Anda Buat panduan gaya yang dapat dicari dan dibagikan, yang terintegrasi langsung dengan proyek dan tugas Anda

Riwayat Versi ClickUp: Lacak pembaruan pada pedoman Anda dari waktu ke waktu dan pulihkan versi sebelumnya jika diperlukan

Tautan yang Dapat Dibagikan ClickUp: Berikan akses aman dan hanya untuk melihat kepada kolaborator eksternal atau agensi ke panduan gaya Anda

Embed: Sertakan embed Figma langsung, palet warna, dan contoh font langsung dalam dokumentasi Anda

9. Template Identitas Merek oleh ClickUp™

Sederhanakan proses pembuatan identitas merek yang kuat dengan Template Identitas Merek ClickUp

Ketika aset merek tersebar di berbagai folder dan drive, tim menghabiskan waktu untuk mencari file yang tepat dan sering kali akhirnya menggunakan versi yang sudah usang.

Template Identitas Merek dari ClickUp™ ini memusatkan semua aset dan pedoman identitas merek Anda dalam satu Ruang ClickUp yang terorganisir. Mulai dari dokumentasi gaya bahasa hingga paket ikon dan logo, ruang ini memastikan bahwa setiap anggota tim—mulai dari CMO internal hingga pekerja lepas eksternal—bekerja berdasarkan pedoman yang sama.

🌟 Inilah mengapa Anda akan menyukainya:

Pengorganisasian perpustakaan aset: Gunakan tugas untuk menyimpan logo, ikon, dan elemen merek dengan konvensi penamaan yang jelas serta file terlampir

Dokumentasi suara merek: Buat dokumen ClickUp untuk mendefinisikan nada merek Anda, pedoman pesan, serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penulisan email

Pedoman penggunaan logo: Aturan spasi, variasi warna, dan penggunaan yang dilarang untuk memastikan konsistensi

Visibilitas lintas fungsi: Bagikan Space dengan tim pemasaran, desain, dan konten agar semua pihak tetap selaras

Alur Kerja Desain Berantakan? Ubah dengan ClickUp!

Desain hanyalah awal dari cerita. Bagaimana cerita tersebut sampai ke audiens Anda sepenuhnya bergantung pada infrastruktur Anda.

Template email Figma adalah alat yang luar biasa untuk bercerita secara visual, tetapi desain terbaik sekalipun dapat terganggu oleh alur kerja yang terfragmentasi.

Dengan menggabungkan file desain Anda dengan templat alur kerja ClickUp, Anda menciptakan alur kerja yang mulus yang mengalir secara alami dari tahap ideasi hingga eksekusi. Integrasi ini memastikan bahwa tujuan kampanye, aset, dan jadwal Anda selalu selaras. Tingkatkan standar produksi Anda dengan beralih dari pembaruan manual ke ekosistem otomatis dan terintegrasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Template Email Figma

Ya. Lampirkan tautan file Figma langsung ke Tugas ClickUp atau sematkan prototipe langsung di Dokumen ClickUp untuk mengelola seluruh alur kerja seputar desain Anda di satu tempat.

Kit UI email Figma menyediakan komponen desain visual seperti tombol, header, dan tata letak yang dapat Anda gunakan di dalam Figma. Template alur kerja email, seperti yang ada di ClickUp, mengelola proses operasional desain, termasuk penugasan tugas, persetujuan, tenggat waktu, dan pelacakan kampanye.

Lacak metrik kampanye email utama dengan membuat laporan kustom menggunakan ClickUp Dashboards. Lampirkan laporan kinerja dari penyedia layanan email Anda ke tugas kampanye yang telah diselesaikan. Rangkum hasil dan dapatkan saran optimasi untuk kampanye mendatang dengan ClickUp Brain.