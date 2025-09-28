25 Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja Terbaik pada Tahun 2025

Mengelola pekerjaan bisa terasa seperti melepas kabel headphone—menyebalkan dan tak kunjung selesai, terutama saat tugas berulang menguras waktu dan tenaga Anda.

🧐 Tahukah Anda? 67% karyawan global mengakui bahwa mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tugas-tugas yang berulang.

Namun, ada kabar baik—perangkat lunak manajemen alur kerja dapat memudahkan hal tersebut.

Alat-alat ini mempermudah proyek, mengotomatisasi tugas, dan mengurangi upaya manual. Baik Anda baru mengenal perangkat lunak alur kerja atau mencari solusi yang lebih sesuai, Anda berada di tempat yang tepat.

Mari kita jelajahi 25 perangkat lunak manajemen alur kerja terbaik untuk mengubah cara tim Anda bekerja! 🔧

Apa Itu Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja?

Perangkat lunak manajemen alur kerja adalah solusi digital yang dirancang untuk mengotomatisasi, mengorganisir, dan mengoptimalkan alur kerja, memastikan penyelesaian tugas secara efisien.

Dari penugasan tugas dan pelacakan kemajuan hingga memfasilitasi umpan balik dan persetujuan, alat manajemen alur kerja memberikan kejelasan dan kolaborasi pada setiap proyek.

Anda dapat menyesuaikan sistem manajemen alur kerja ini untuk berbagai industri atau ukuran tim—mereka sangat fleksibel.

📮 ClickUp Insight: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat untuk membangun konteks kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan. ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semua hal tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada "bekerja tentang pekerjaan" dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat mengembalikan 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Manfaat Menggunakan Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja

Ada lebih banyak kelebihan daripada kekurangan dalam hal perangkat lunak manajemen alur kerja. Berikut beberapa di antaranya:

Peningkatan produktivitas: Otomatisasi tugas-tugas berulang, hilangkan hambatan, dan bebaskan waktu berharga untuk pemikiran strategis dan inovasi

Kolaborasi yang lebih baik: Bangun sistem komunikasi dan kerja yang efisien dengan intervensi manual minimal

Mengurangi kesalahan: Otomatiskan semua proses manual untuk meminimalkan kesalahan manusia

Visibilitas yang lebih baik: Dapatkan wawasan real-time tentang kemajuan proyek dan identifikasi dengan cepat area yang perlu ditingkatkan

🧐 Tahukah Anda? Perusahaan dapat kehilangan hingga $1,3 juta per tahun akibat alur kerja yang tidak efisien yang menghambat produktivitas karyawan.

Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan perangkat lunak manajemen alur kerja!

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja?

Dengan banyaknya pilihan perangkat lunak yang tersedia, memilih yang tepat memerlukan pertimbangan yang matang. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan:

Fitur otomatisasi: Perangkat lunak harus memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi proses berulang dan penugasan tugas

🎥 Penasaran apa arti sebenarnya dari "otomatisasi alur kerja"? Dalam video ini, Anda akan melihat bagaimana alat otomatisasi mengubah tugas-tugas berulang menjadi proses yang lancar—sehingga tim dapat menghentikan pengawasan berlebihan pada serah terima dan membiarkan perangkat lunak mengelola alur kerja.

Dashboard yang dapat disesuaikan: Harus memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan untuk Harus memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan untuk optimasi alur kerja yang lebih baik

Antarmuka yang ramah pengguna: Pastikan bahkan karyawan yang tidak terbiasa dengan teknologi dapat menggunakan alat ini dengan pelatihan minimal

Integrasi: Pastikan kompatibilitas dengan alat bisnis yang sudah ada untuk transisi yang lancar

Analytics: Perangkat lunak harus menyediakan akses ke laporan detail dan wawasan tentang kemajuan proyek

Keamanan: Harus memprioritaskan keamanan data dan kepatuhan

💡Tips Pro: Selalu prioritaskan skalabilitas dan pilih alat yang dapat berkembang bersama bisnis Anda dan beradaptasi dengan kebutuhan di masa depan.

Sekilas: 25 Perangkat Lunak Alur Kerja Terbaik untuk Memperlancar Pekerjaan Anda

Berikut ini adalah ringkasan dari 25 alat tersebut:

Alat Fitur Terbaik Kasus Penggunaan Utama Harga ClickUp Otomatisasi bertenaga AI, 15+ tampilan alur kerja, Asisten AI bawaan (ClickUp Brain) Tim yang membutuhkan platform terpadu untuk otomatisasi, perencanaan visual, dan manajemen kerja kolaboratif Gratis selamanya; Penyesuaian tersedia untuk perusahaan Asana Pelacakan tugas visual, Otomatisasi alur kerja, 270+ integrasi Tim yang membutuhkan manajemen tugas visual dan komunikasi yang terintegrasi Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $13,49/bulan Senin Penyesuaian alur kerja tanpa kode, Wawasan proyek, CRM & Alat pengembangan Tim yang membutuhkan alur kerja yang disesuaikan dan alat manajemen sumber daya Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $12/bulan ProofHub Platform all-in-one, Pelacakan waktu, Alur kerja kustom* Tim kecil hingga menengah yang menginginkan manajemen proyek terpadu dan kolaborasi Uji coba gratis 14 hari; Paket berbayar mulai dari $50/bulan ProcessMaker Otomatisasi low-code, Pemrosesan dokumen cerdas, Integrasi perusahaan Bisnis menengah yang mengotomatisasi alur kerja kompleks dan bertahap Demo tersedia; Paket berbayar mulai dari $3.000/bulan Smartsheet Tampilan yang dapat disesuaikan (Grid, Gantt, Kanban), Pembuatan dokumen, Alat kolaborasi Organisasi yang mengembangkan proyek dengan format alur kerja fleksibel dan sinkronisasi data Uji coba gratis 30 hari; Paket berbayar mulai dari $12/bulan Wrike Work Intelligence AI, Dashboard kustom, Hierarki folder proyek Perusahaan yang mengelola proyek kompleks dan lintas fungsi Uji coba gratis 14 hari; Paket berbayar mulai dari $10/bulan Process Street Daftar periksa bertenaga AI, Logika kondisional, Template SOP Alur kerja tugas berulang dan manajemen SOP dengan integrasi formulir Uji coba gratis 14 hari; Harga khusus Hive Obrolan dan video terintegrasi, Tampilan dasbor, Ketergantungan tugas Tim yang membutuhkan kolaborasi dan komunikasi real-time dalam satu platform Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $1,50/bulan Zapier 7.000+ integrasi, Pembuat otomatisasi visual, Zaps yang sudah jadi Otomatisasi alur kerja dengan menghubungkan berbagai aplikasi pihak ketiga Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $29,99/bulan Kissflow Pembuat aplikasi kustom tanpa kode, Metrik alur kerja, Penugasan tugas secara bergiliran Membuat aplikasi bisnis yang disesuaikan dan mengotomatisasi proses tanpa sumber daya pengembangan Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $1.500/bulan Kintone Pembuat aplikasi kustom, Kolaborasi real-time, Visualisasi data Tim yang membangun ruang kerja digital tanpa kode untuk kebutuhan khusus Uji coba gratis 30 hari; Paket berbayar mulai dari $16/bulan Qntrl Editor alur kerja visual, Otomatisasi kepatuhan, Peran dan izin kustom Tim yang mengelola proses kompleks dengan visibilitas penuh dan penegakan aturan Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan Airtable Hibrida spreadsheet-database, Ruangan kerja kustom, Pelacakan riwayat aktivitas Tim kreatif dan agensi yang menggunakan alur kerja kolaboratif dan visual Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $24/bulan Trello Kemudahan Kanban, Otomatisasi Butler, Tombol beralih tampilan multi Tim kecil dan individu yang mengelola alur kerja ringan dan visual Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $5/bulan Nulab (Backlog) Pelacakan bug + alur kerja, Pembuatan diagram Cacoo, Dokumen dan komunikasi bersama Tim teknik dan produk yang membutuhkan alat visual dan kolaboratif Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $35/bulan Cflow Pembuat seret dan lepas, Logika kondisional, Lebih dari 1.000 integrasi* Tim menggantikan proses tradisional dengan otomatisasi tanpa kode Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $22/bulan Notion Dokumen terpadu + alur kerja, Database kustom, Desain modular Tim yang membangun basis pengetahuan dan mengelola pekerjaan kolaboratif di satu tempat Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $12/bulan ProProfs Project Pelacakan waktu + penagihan, Jadwal Gantt, Pelacakan pengeluaran Tim kecil dan startup yang mengelola pengiriman klien dan faktur Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $49,97/bulan Nintex Otomatisasi seret dan lepas, Tanda tangan digital, Pembuat alur kerja berbasis cloud* Perusahaan menengah hingga besar yang mengotomatisasi proses yang padat dokumen Demo tersedia; Harga khusus Pipefy Pembuat tanpa kode, Alur kerja bersyarat, Template HR/IT Tim operasional yang mengotomatisasi proses pengadaan, onboarding, dan pengelolaan tiket Gratis selamanya; Harga kustom Miro Papan tulis real-time, Ringkasan AI, Kanvas kolaborasi Tim jarak jauh dan lintas fungsi berkolaborasi secara visual dalam workshop dan perencanaan Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $8/bulan Next Matter Lebih dari 3.000 integrasi, Pelacakan waktu, Dashboard analitik Perusahaan yang membutuhkan otomatisasi yang sesuai dengan peraturan dan aman untuk tim operasional dan hukum Uji coba gratis; Mulai dari $625/bulan + biaya pengguna beSlick Template alur kerja yang terarah, Riwayat audit, Antarmuka pengguna yang ramah mobile Tim di industri yang diatur yang membutuhkan alur kerja dan dokumentasi yang sesuai dengan peraturan Uji coba gratis 14 hari; Paket berbayar mulai dari $16/bulan Bynder Sistem Manajemen Aset Terpusat (DAM), Penandaan Aset Berbasis AI, Alur Kerja Persetujuan* Tim pemasaran dan merek yang mengelola aset digital, tinjauan kreatif, dan kepatuhan Demo tersedia; Harga khusus

25 Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja Terbaik

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Pilih dari daftar aplikasi manajemen alur kerja terbaik ini untuk memenuhi kebutuhan Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk membuat alur kerja yang dapat disesuaikan dan manajemen proyek kolaboratif)

Coba ClickUp secara gratis! Sederhanakan kerja tim dan bangun alur kerja efisien untuk berbagai jenis proyek dengan ClickUp

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menawarkan perangkat lunak otomatisasi alur kerja tanpa kode untuk mengintegrasikan pekerjaan Anda di berbagai aplikasi ke dalam satu platform kolaboratif.

🧠 Fakta Menarik: 94% bisnis sudah mendigitalkan alur kerja mereka dengan sistem manajemen.

✨ Otomatiskan alur kerja dengan ClickUp Automations

ClickUp Automations mengubah proses manual yang membosankan menjadi alur kerja yang lancar dan berjalan secara otomatis.

Aktifkan pengingat dan notifikasi dengan mudah menggunakan ClickUp Automations

Dengan mengatur pemicu dan tindakan kustom, tim dapat menghilangkan jam-jam pekerjaan berulang sambil memastikan tidak ada yang terlewat. Mulai dari perubahan status sederhana hingga alur kerja multi-langkah yang kompleks, ClickUp menyesuaikan diri dengan proses unik tim Anda tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman.

Yang membedakan ClickUp adalah fleksibilitasnya dalam membuat aturan otomatisasi di seluruh ruang kerja Anda. Anda dapat membuat alur kerja yang secara otomatis mengalokasikan tugas, memperbarui bidang, mengirim notifikasi, dan membuat tugas baru berdasarkan pemicu seperti tanggal jatuh tempo atau perubahan status, memastikan proses yang konsisten dengan lebih sedikit pekerjaan manual.

Fitur otomatisasi alur kerja utama:

Secara otomatis membagikan tugas kepada anggota tim berdasarkan beban kerja, keahlian, atau jadwal bergilir

Buat alur kerja bersyarat yang memicu tindakan berbeda berdasarkan kriteria tertentu

Atur tugas berulang dengan templat yang sudah diisi sebelumnya untuk proses yang terstandarisasi

Pindahkan tugas antar proyek dan perbarui status saat kondisi terpenuhi

Kirim pemberitahuan khusus kepada pemangku kepentingan saat tonggak penting tercapai

👀 Jelajahi Tampilan ClickUp untuk mengelola pekerjaan sesuai cara Anda

Dari papan visual hingga perencanaan berbasis timeline, ClickUp menyediakan berbagai tampilan untuk melacak dan mengelola tugas:

ClickUp dengan 15+ tampilan memberikan solusi lengkap bagi setiap tim di organisasi

Tampilan Daftar untuk pelacakan tugas yang terfokus

Pandang Papan (Kanban) untuk pengelolaan kemajuan secara visual

Pandang Gantt Chart untuk garis waktu dan ketergantungan

Tampilan Kalender untuk penjadwalan dengan cepat dan mudah

Tampilan Tabel untuk perencanaan bergaya spreadsheet

Box View untuk pengelolaan beban kerja tim

Beralih antar tampilan kapan saja sesuai dengan gaya proyek Anda.

🧠 Tetap Terdepan dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain memberikan pembaruan kemajuan dan laporan status yang didukung AI untuk tugas, dokumen, dan orang. Dengan bantuan AI, Anda dapat menghemat waktu dan tetap fokus dengan lebih sedikit pertemuan, ringkasan cepat, dan tugas otomatis.

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum proses untuk tugas, obrolan, dan catatan rapat

🗺️ Rencanakan ide dengan ClickUp Mind Maps

Proses kerja yang rumit? Bukan masalah. Dengan ClickUp Mind Maps, Anda dapat memecah ide-ide besar, membuat diagram alur kerja, dan langsung mengubahnya menjadi tugas yang dapat dieksekusi.

Visualisasikan proyek kompleks, kembangkan ide, dan hubungkan tugas dengan ClickUp Mind Maps

🧩 Kolaborasi secara visual dengan ClickUp Whiteboards

Sudah bosan dengan rapat papan tulis fisik yang tidak diingat oleh siapa pun? ClickUp Whiteboards memungkinkan Anda berkolaborasi secara real-time, menyematkan dokumen, dan menghubungkan tugas secara langsung—sehingga ide-ide Anda tetap dapat diakses kapan saja, di mana saja.

Wujudkan ide-ide Anda dengan brainstorming interaktif, kolaborasi real-time, dan umpan balik menggunakan ClickUp Whiteboards

📝 Tidak yakin harus mulai dari mana? Gunakan templat alur kerja ClickUp

Mulai proses apa pun dengan lebih dari 100 templat alur kerja siap pakai yang dirancang untuk pemasaran, teknik, SDM, operasional, dan lainnya. Anda dapat menyesuaikan setiap templat agar sesuai dengan proses Anda yang tepat—tidak perlu membangun dari awal.

Salah satu contohnya adalah Template Diagram Alur Proses. Template ini membantu Anda memvisualisasikan setiap langkah, menyederhanakan titik pengambilan keputusan, dan mempermudah serah terima tugas antar anggota tim. Template ini cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan industri atau alur kerja apa pun.

Fitur terbaik ClickUp

Organisasikan alur kerja menggunakan hierarki Workspaces, Spaces, Folders, Lists, dan Tasks

Pilih dari lebih dari 100 otomatisasi alur kerja yang sudah jadi untuk menugaskan tugas kustom, menambahkan komentar, dan banyak lagi

Pantau kemajuan, monitor kinerja, dan identifikasi hambatan dengan Dashboard ClickUp

Bangun otomatisasi yang sepenuhnya disesuaikan dengan pemicu, kondisi, dan tindakan yang disesuaikan dengan proses Anda

Atur logika kondisional sehingga otomatisasi hanya berjalan ketika kriteria tertentu terpenuhi

Otomatiskan pembuatan Tugas Berulang ClickUp untuk alur kerja yang berkelanjutan

Gunakan ClickUp Forms untuk membuat dan mengalokasikan tugas secara otomatis berdasarkan pengiriman formulir

Pantau aktivitas otomatisasi dengan catatan audit dan riwayat otomatisasi untuk transparansi

Prioritaskan keamanan dengan enkripsi yang kuat, kontrol akses, dan sertifikasi SOC 2

Integrasikan dengan lebih dari 1.000 aplikasi seperti Slack, GitHub, dan Dropbox

Batasan ClickUp

Dengan fitur yang luas dan kemampuan penyesuaiannya, beberapa pengguna mungkin mengalami kurva pembelajaran

Versi mobile belum memiliki semua fitur desktop (belum!)

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp:

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang ClickUp:

ClickUp unggul dalam fleksibilitas dan pendekatan all-in-one untuk manajemen proyek. Aplikasi ini telah menjadi aplikasi yang paling sering digunakan di organisasi kami. ClickUp menggabungkan manajemen tugas, pembuatan dokumen, pelacakan waktu, tujuan, dan alat kolaborasi dalam satu antarmuka terpadu yang memudahkan implementasi. Opsi penyesuaiannya sangat menonjol, mulai dari tampilan dan status kustom hingga otomatisasi dan dasbor. ClickUp sangat skalabel, sehingga cocok untuk individu, tim kecil, dan organisasi besar. Antarmukanya yang elegan, ditambah fitur seperti tugas berulang, integrasi dengan berbagai alat, dan tampilan "Everything" benar-benar mempermudah pengelolaan alur kerja.

💡 Tips Pro: Mulailah dengan mengotomatisasi tugas-tugas berisiko rendah dan berfrekuensi tinggi, seperti pengingat rapat harian atau penugasan tugas. Ini adalah cara termudah untuk membangun kepercayaan pada sistem otomatisasi Anda.

2. Asana (Terbaik untuk memvisualisasikan dan memberikan kejelasan pada alur kerja)

melalui Asana

Asana adalah alat bantu utama bagi manajer proyek. Fitur-fiturnya membantu tim berkolaborasi, mengorganisir, dan menyelesaikan proyek dengan efisien.

Berkat model data grafik kerja inovatifnya dan fitur-fitur serbaguna seperti penugasan tugas, pelacakan proyek, dan tampilan yang dapat disesuaikan, Asana memastikan setiap proyek berjalan lancar dari awal hingga akhir.

Fitur terbaik Asana

Pilih dari berbagai tampilan—daftar, kalender, diagram Gantt, dan papan Kanban—sesuai dengan kebutuhan tim Anda

Otomatiskan tugas-tugas berulang dan fokus pada inisiatif strategis dengan otomatisasi alur kerja AI yang menghemat waktu

Dengan mudah terhubung dengan lebih dari 270 aplikasi seperti Google Workspace, Microsoft Teams, dan Slack

Batasan Asana

Tugas dapat ditugaskan kepada hanya satu orang pada satu waktu

Asana AI tidak tersedia untuk pengguna gratis

Harga Asana

Pribadi: Gratis selamanya

Starter: $13,49/bulan per pengguna

Lanjutan: $30,49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Enterprise+: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Asana:

G2: 4. 4/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana

Baca komentar pengulas G2 ini tentang Asana

Mudah digunakan, Anda dapat menggunakan alat sederhana atau membuatnya lebih kompleks. Bahkan kontrol tersebut tersedia per proyek. Beberapa bisa sederhana, beberapa bisa kompleks. Saya juga menyukai dashboard di mana Anda dapat melihat proyek tim yang berbeda secara bersamaan.

🎉 Fakta Menarik: Istilah “workflow” pertama kali digunakan dalam industri manufaktur pada awal tahun 1900-an, dan kini membantu tim perangkat lunak meluncurkan produk lebih cepat serta pemasar merencanakan peluncuran. Kita telah jauh berkembang dari era konveyor belt.

3. Monday (Terbaik untuk membuat alur kerja yang sangat dapat disesuaikan)

Butuh ruang kerja yang kuat untuk mengoptimalkan alur kerja tim dan memberikan wawasan proyek yang jelas? monday.com siap membantu Anda.

Salah satu fitur terhebatnya adalah kustomisasi tanpa kode. Tim Anda dapat menyesuaikan alur kerja sesuai kebutuhan mereka tanpa perlu coding.

Selain itu, monday.com menyediakan alat manajemen sumber daya yang kuat dan solusi khusus seperti Monday CRM dan Monday Dev, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai jenis bisnis.

fitur terbaik monday.com

Pantau kemajuan dengan diagram Gantt, manajemen beban kerja, dan wawasan real-time

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti penugasan tugas dan tindak lanjut email

Hubungkan dengan lebih dari 200 aplikasi untuk menyederhanakan berbagai alur kerja

batasan monday.com

Kurva pembelajaran yang curam bagi pemula

Desain platform ini mungkin terlihat berantakan bagi sebagian pengguna

harga monday.com

Gratis selamanya

Basic: $12/bulan per pengguna

Standar: $14 per bulan per pengguna

Pro: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

ulasan dan peringkat monday.com:

G2: 4.7/5 (12.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang monday.com

Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 tentang monday.com:

Saya telah menggunakan monday work management selama beberapa bulan terakhir, dan ini benar-benar mengubah permainan bagi tim kami. Platform ini sangat ramah pengguna dan telah membantu kami mengoptimalkan alur kerja kami dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya.

4. ProofHub (Terbaik untuk manajemen proyek holistik dan keselarasan tim)

melalui ProofHub

ProofHub adalah platform all-in-one yang membantu Anda menghilangkan sekat-sekat, mengonsolidasikan komunikasi, dan mengubah tugas-tugas yang tersebar menjadi kisah sukses yang terorganisir dengan baik.

Dengan mengintegrasikan manajemen tugas, pelacakan waktu, dan alat kolaborasi, ProofHub mengubah kekacauan proyek menjadi eksekusi strategis.

Fitur terbaik ProofHub

Tentukan tonggak penting untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kinerja proyek

Pantau kinerja tim dengan fitur pelacakan waktu bawaan

Sederhanakan proses persetujuan dengan alur kerja yang disesuaikan

Batasan ProofHub

Fitur admin terbatas, seperti manajemen izin, tersedia di paket Essential

Hanya berfungsi secara online

Harga ProofHub

Uji coba gratis 14 hari

Esensial: $50/bulan

Kontrol penuh: $99/bulan

Ulasan dan peringkat ProofHub

G2: 4. 6/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProofHub

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang ProofHub:

Yang paling saya sukai dari ProofHub adalah kemampuannya dalam menyederhanakan pengelolaan berbagai aspek pemasaran konten. Saya dapat menangani segala hal mulai dari pembuatan konten, kolaborasi, hingga pengecekan, semuanya dari satu tempat. Setelah kami menetapkan tujuan kampanye, saya menggunakan papan diskusi untuk mendokumentasikan rencana kami dan melakukan penyesuaian secara real-time. Saya sangat menyukai kemampuannya untuk membuat alur kerja kustom dan mengelola tugas menggunakan tampilan papan.

💡 Tips Pro: Jika tim Anda terus-menerus "mengikuti perkembangan," itu pertanda alur kerja Anda kurang transparan. Gunakan otomatisasi untuk memberi tahu pemangku kepentingan saat tugas menunggu tindakan mereka.

5. ProcessMaker (Pilihan terbaik untuk menyederhanakan alur kerja kompleks bagi bisnis menengah)

melalui ProcessMaker

ProcessMaker menghilangkan kerumitan tugas manual dengan mengotomatisasi dan menyederhanakan alur kerja yang kompleks.

Dengan lingkungan low-code yang intuitif dan antarmuka seret-dan-lepas, merancang alur kerja, mendigitalkan formulir, dan mengelola tugas menjadi mudah.

Ini ideal untuk bisnis menengah, pemimpin TI, arsitek perusahaan, dan insinyur perangkat lunak yang ingin mengotomatisasi alur kerja yang kompleks.

Fitur terbaik ProcessMaker

Desain alur kerja dan otomatisasi pembuatan formulir dengan alat AI yang intuitif

Hancurkan silo data dengan integrasi seperti Salesforce, SAP, dan Microsoft Dynamics 365

Ekstrak, analisis, dan olah data dari berbagai jenis dokumen, seperti faktur, kontrak, atau formulir, dengan Intelligent Document Processing (IDP)

Batasan ProcessMaker

Penyesuaian lanjutan memerlukan pengetahuan tentang PHP atau JavaScript

Alat pembuat formulir memiliki opsi penyesuaian yang terbatas

Harga ProcessMaker

Demo tersedia atas permintaan

Standar: $3.000 per bulan

Profesional: Harga khusus

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat ProcessMaker

G2: 4. 3/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProofHub

Baca komentar pengulas G2 tentang ProcessMaker:

ProcessMaker mudah digunakan. Platform ini memiliki kemampuan untuk melakukan uji coba untuk memastikan proses yang Anda bangun. Anda dapat menjalankan sebanyak mungkin proses yang ingin Anda bangun dan jalankan.

6. Smartsheet (Terbaik untuk membuat alur kerja yang skalabel dan kolaborasi yang mudah)

melalui Smartsheet

Jika Anda mencari cara sederhana untuk mengelola alur kerja Anda, Smartsheet adalah pilihan yang tepat. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda mengorganisir data dengan tampilan yang dapat disesuaikan, mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan membuat dokumen profesional menggunakan alat pembuat dokumennya.

Dengan desain yang skalabel dan antarmuka pengguna yang ramah, Smartsheet memungkinkan Anda mengoptimalkan alur kerja, berkolaborasi, dan mengelola tugas secara efektif.

Fitur terbaik Smartsheet

Organisir dan visualisasikan tugas dalam format grid, diagram Gantt, atau Kanban untuk kejelasan yang lebih baik

Buat dan kelola dokumen dengan mudah, terintegrasi dengan DocuSign untuk kontrak

Impor dan ekspor data dengan mudah antara Smartsheet dan sistem eksternal untuk menjaga alur kerja Anda tetap terkini

Batasan Smartsheet

Fitur pelacakan waktu terbatas untuk tugas-tugas

Otomatisasi canggih mungkin memerlukan lebih banyak pekerjaan manual daripada yang diharapkan

Harga Smartsheet

Uji coba gratis 30 hari

Pro: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pengelolaan Kerja Lanjutan: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Smartsheet

G2: 4. 4/5 (18.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartsheet

Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 tentang Smartsheet:

Smartsheet ramah pemula dan cukup mudah untuk mengatur grid dasar, laporan, bahkan dasbor tingkat tinggi. Meskipun ada bagian yang bisa menjadi rumit jika Anda menginginkannya, Anda tidak perlu memiliki latar belakang pemrograman untuk menggunakan Smartsheet.

7. Wrike (Terbaik untuk mengelola proyek kompleks dengan banyak pemangku kepentingan)

melalui Wrike

Dengan manajemen tugas terpusat dan alat kolaborasi yang kuat, Wrike sangat cocok untuk tim yang menangani proyek kompleks lintas departemen. Anda dapat membuat folder, proyek, tugas, dan subtugas tanpa batas sambil dengan mudah melacak tanggung jawab dengan visibilitas penugasan yang jelas.

Fitur unggulan Wrike, Work Intelligence, menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menyederhanakan tugas, memprediksi hasil, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

Fitur terbaik Wrike

Dapatkan wawasan real-time dengan dasbor yang dapat disesuaikan untuk menjaga tim Anda tetap fokus pada prioritas

Otomatiskan tugas-tugas berulang dan optimalkan alur kerja untuk efisiensi yang lebih baik dan pengambilan keputusan berbasis data dengan Work Intelligence AI

Batasan Wrike

Mengatur integrasi terkadang bisa rumit

Beberapa fitur desktop tidak tersedia di aplikasi seluler

Harga Wrike

Uji coba gratis 14 hari

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $25 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Wrike

G2: 4. 2/5 (3.500+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Wrike:

Alat manajemen proyek yang berguna untuk semua kebutuhan tim kami – mulai dari penjadwalan dan alokasi sumber daya hingga pelaporan yang akurat. Kami menggunakan ini setiap hari, dan integrasinya sangat mudah. Dukungan pelanggan selalu tersedia

🎉 Fakta Menarik: Di ClickUp, Anda dapat menggabungkan Automations, Templates, dan komentar yang ditugaskan untuk membuat siklus tugas berulang yang mengingatkan, menugaskan, dan mendokumentasikan kemajuan tanpa intervensi manusia.

8. Process Street (Terbaik untuk membuat alur kerja dengan efisiensi didukung AI)

melalui Process Street

Process Street adalah alat sederhana namun powerful untuk mengelola alur kerja berulang. Membantu Anda membuat daftar periksa proses, mengotomatisasi persetujuan, dan menggunakan logika kondisional.

Dengan alat untuk penugasan tugas, persetujuan, dan umpan aktivitas bersama, Process Street memungkinkan tim Anda bekerja secara terkoordinasi. Integrasikan alat favorit Anda untuk menciptakan pengalaman alur kerja yang lancar dan terintegrasi.

Fitur terbaik Process Street

Gunakan logika kondisional untuk beradaptasi secara dinamis dengan kondisi spesifik, sehingga mempermudah proses yang kompleks

Kumpulkan dan kelola data secara efisien dengan formulir yang dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam alur kerja

Buat daftar periksa proses dan SOP yang disesuaikan dari perpustakaan templat dan terapkan di berbagai ruang kerja

Batasan Process Street

Pendekatan yang berfokus pada daftar periksa mungkin tidak efektif untuk alur kerja yang kompleks

Kekurangan pelacakan kemajuan secara real-time

Harga Process Street

Uji coba gratis 14 hari

Startup : Harga kustom

Pro : Harga kustom

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Process Street

G2: 4.6/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Process Street

Baca komentar pengulas G2 tentang Process Street:

Perangkat lunak ini menawarkan pengalaman pengguna yang sangat ramah bagi pengguna akhir dan menyediakan opsi untuk berbagai jenis proses yang dapat diimplementasikan dalam alat ini (misalnya survei, pengumpulan data dan aset, onboarding, dll). Kemampuan untuk melihat status dan data kinerja alur kerja sangat berguna. Kemampuan untuk terhubung dengan Power Apps dan alat lain juga sangat berguna. Terakhir, layanan pelanggan dari tim dukungan mereka juga sangat baik.

9. Hive (Terbaik untuk komunikasi yang mudah dan pelaksanaan proyek)

melalui Hive

Bayangkan memiliki obrolan bawaan, panggilan video, dan kalender bersama—itulah Hive, memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Hive bukan hanya alat manajemen alur kerja. Ini adalah pusat komunikasi yang mengumpulkan tim Anda dan menyelesaikan pekerjaan.

Fitur manajemen tugas, pelacakan proyek, dan integrasinya menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan kolaborasi real-time. Hasilnya? Komunikasi yang lebih lancar dan eksekusi yang lebih cepat. Fitur terbaik Hive

Buat, tetapkan, dan lacak tugas dengan mudah menggunakan fitur seperti tanggal jatuh tempo, tingkat prioritas, dan ketergantungan tugas

Dapatkan gambaran real-time tentang kemajuan tim Anda dengan dasbor yang dapat disesuaikan

Hubungkan dengan alat populer seperti Google Workspace, Slack, dan Trello untuk mengintegrasikan alur kerja Anda

Batasan Hive

Fitur canggih seperti asisten AI dan diagram Gantt hanya tersedia di paket berbayar

Opsi penyesuaian yang beragam dapat menyebabkan waktu penyiapan yang lebih lama

Harga Hive

Gratis selamanya

Starter: $1,50/bulan per pengguna

Teams: $5 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Hive

G2: 4.6/5 (550+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hive

Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 ini tentang Hive:

Hive adalah pilihan terbaik untuk tim yang menginginkan alat manajemen proyek kolaboratif, fleksibel, dan ramah otomatisasi yang dapat berkembang seiring pertumbuhan. Alat ini sangat disukai oleh tim jarak jauh, departemen pemasaran, dan tim lintas fungsi yang mengandalkan komunikasi yang jelas dan visibilitas tugas.

10. Zapier (Terbaik untuk menghubungkan aplikasi dan mengotomatisasi alur kerja)

melalui Zapier

Zapier menghubungkan semua aplikasi favorit Anda dalam satu tempat, memungkinkan Anda mengotomatisasi alur kerja—yang disebut ‘Zaps’—hanya dengan beberapa klik.

Otomatiskan segala hal, mulai dari menambahkan prospek baru ke CRM Anda hingga memicu notifikasi Slack saat tugas terlambat. Dengan lebih dari 7.000 aplikasi dalam ekosistemnya yang luas, Zapier terintegrasi dengan hampir semua alat yang Anda gunakan.

Fitur terbaik Zapier

Buat Zaps dengan mudah menggunakan antarmuka seret dan lepas yang intuitif

Tentukan pemicu dan tindakan secara visual dan otomatiskan sebagian besar tugas

Mulai dengan cepat menggunakan Zaps yang sudah siap pakai dan manfaatkan fitur AI untuk merangkum percakapan atau mengekstrak wawasan data

Batasan Zapier

Membuat otomatisasi yang kompleks mungkin memerlukan kurva pembelajaran bagi pengguna baru

Fitur lanjutan memerlukan langganan berbayar, yang mungkin tidak ideal untuk tim kecil

Harga Zapier

Gratis selamanya

Profesional: $29,99/bulan

Tim: $103,5 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2: 4.5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Zapier:

Saya telah menggunakan Zapier untuk mengintegrasikan aplikasi lain di WordPress selama beberapa tahun terakhir. Yang saya sukai dari Zapier adalah kemudahan penggunaannya. Secara khusus, bahkan tanpa keterampilan pemrograman, mengatur “Zaps” (alur kerja otomatis) terasa intuitif dan mudah

11. Kissflow (Terbaik untuk membuat aplikasi bisnis kustom tanpa perlu coding)

melalui Kissflow

Bagaimana jika tim Anda dapat menjadi pengembang warga? Dengan Kissflow dan pembuat aplikasi tanpa kode yang intuitif, mereka pasti bisa!

Fungsionalitas seret dan lepasnya memungkinkan siapa pun untuk membuat aplikasi kustom dan mengotomatisasi proses yang menyederhanakan proses bisnis. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan pemrograman yang rumit atau ketergantungan pada sumber daya IT.

Fitur terbaik Kissflow

Bangun aplikasi kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda tanpa perlu menulis satu baris kode pun

Tugaskan tugas kepada individu, beberapa orang, atau departemen dengan opsi fleksibel seperti sistem bergiliran atau batas waktu tetap

Ukur efektivitas alur kerja dengan metrik bawaan dan laporan siap pakai untuk memantau kemajuan

Batasan Kissflow

Mungkin terlalu mahal untuk usaha kecil

Integrasi terbatas dengan platform lain

Harga Kissflow

Tersedia uji coba gratis

Basic: $1.500/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Kissflow

G2: 4. 3/5 (550+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kissflow

Baca komentar pengulas G2 tentang Kissflow:

Hal terbaik tentang KissFlow adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi semua formulir dan dokumen. Karyawan saya dapat melacak kemajuan dan hal ini memastikan akuntabilitas serta kemudahan penggunaan. Integrasi dan implementasinya sangat mudah.

12. Kintone (Pilihan terbaik untuk membangun aplikasi kustom untuk ruang kerja digital yang ideal)

melalui Kintone

Lupakan spreadsheet yang rumit dan alat generik—dengan Kintone, Anda dapat membuat aplikasi kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan unik Anda. Bangun ruang kerja digital tanpa kode yang sempurna untuk tim Anda!

Dari mengelola tiket dukungan pelanggan hingga melacak persediaan dan mengorganisir proses HR hingga mengelola proyek, Kintone memungkinkan Anda membangun alat yang tepat sesuai kebutuhan untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.

Fitur terbaik Kintone

Desain basis data, bangun alur kerja, dan sesuaikan tampilan sesuai kebutuhan tim Anda

Bekerja sama dengan tim Anda melalui komentar dalam aplikasi, @mentions, dan pemberitahuan real-time

Dapatkan wawasan berharga dengan grafik dan diagram yang dapat disesuaikan, yang menyediakan visualisasi real-time dari data Anda

Batasan Kintone

Dibatasi hingga 50.000 catatan per aplikasi dan 150 bidang per formulir

Menjelajahi perangkat lunak tersebut mungkin memerlukan waktu

Harga Kintone

Uji coba gratis 30 hari

Profesional: $16 per bulan per pengguna

Custom: $20/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Kintone

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kintone

Inilah yang dikatakan oleh pengulas G2 ini tentang Kintone:

Kintone telah menjadi platform yang sangat baik untuk transisi tim kami. Kami menghargai organisasi aplikasi yang terstruktur dengan baik, fleksibilitas penyesuaian di setiap aplikasi, dan, yang paling penting, layanan pelanggan yang luar biasa yang kami terima selama proses pengaturan. Tim dukungan telah membuat pengalaman onboarding kami berjalan lancar, memperkuat kepercayaan kami pada platform ini.

13. Qntrl (Pilihan terbaik untuk mengelola alur kerja kompleks dengan visibilitas dan kontrol penuh)

melalui Qntrl

Qntrl membantu Anda mengendalikan proses bisnis Anda, dengan menyediakan platform terpusat untuk mengorganisir tugas, mengotomatisasi alur kerja, dan meningkatkan kolaborasi.

Visualisasikan semuanya dengan antarmuka seret dan lepas, otomatiskan pemeriksaan kepatuhan, dan kelola permintaan dari satu pusat kendali. Laporan dan analitik membantu Anda mengukur kinerja dan mengoptimalkan alur kerja secara efektif.

Fitur terbaik Qntrl

Visualisasikan seluruh alur kerja Anda dengan tampilan yang dapat disesuaikan dan pembaruan real-time

Pastikan kepatuhan terhadap standar dengan pemeriksaan proses otomatis dan penegakan kebijakan

Hilangkan hambatan komunikasi dengan mengintegrasikan akses data, pembaruan, dan umpan balik langsung ke dalam alur kerja

Batasan Qntrl

Pilihan penyesuaian yang terbatas

Pengalaman mobile mungkin tidak cukup baik

Harga Qntrl

Tersedia uji coba gratis

Standar: $20/bulan

Enterprise: $40/bulan

Kustom: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Qntrl

G2: 4.5/5 (25+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qntrl

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Qntrl:

Kami dapat membuat skrip kustom yang berbasis JavaScript. Terdapat berbagai opsi seperti menugaskan ke orang tertentu, menugaskan ke peran atau tim tertentu, atau mengotomatisasi dengan fungsi kustom.

14. Airtable (Terbaik untuk alur kerja kolaboratif bergaya spreadsheet)

melalui Airtable

Sebagai alat yang populer, Airtable menggabungkan kemudahan spreadsheet dengan kekuatan database.

Airtable bukan hanya platform spreadsheet biasa—ia memungkinkan Anda membuat alur kerja manajemen proyek yang dapat disesuaikan. Desain alur kerja yang disesuaikan, kelola proyek, atur data, dan kolaborasi dengan tim Anda secara real-time—semua dalam satu tempat.

Fitur terbaik Airtable

Bangun ruang kerja yang sempurna dengan fitur Cobuilder dari Airtable

Pilih dari papan Kanban, kalender, dan lainnya untuk memvisualisasikan proyek Anda sesuai dengan cara kerja tim Anda yang paling efektif

Tugaskan tugas, bagikan status proyek, dan catat riwayat aktivitas untuk kolaborasi yang efektif

Batasan Airtable

Hal ini mungkin tidak cukup untuk analisis data yang kompleks dan pelaporan

Fitur canggih hanya tersedia di paket berbayar

Harga Airtable

Gratis selamanya

Tim: $24/bulan per pengguna

Bisnis: $54 per bulan per pengguna

Skala perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Airtable

G2: 4.6/5 (2.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable

Baca komentar pengulas Capterra tentang Airtable:

Secara keseluruhan, Airtable menawarkan keseimbangan yang baik antara kesederhanaan dan kekuatan, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk mengelola proyek, mengorganisir data, dan mengoptimalkan alur kerja. Desain intuitif dan opsi penyesuaiannya membuatnya ramah pengguna bagi individu dan tim.

🧐 Tahukah Anda? Alur kerja berbasis izin mencegah pembagian informasi yang tidak sengaja karena tugas persetujuan keuangan Anda tidak seharusnya terlihat oleh seluruh tim desain.

15. Trello (Terbaik untuk manajemen tugas visual dan kolaborasi)

melalui Trello

Dikenal sebagai alat catatan digital andalan bagi tim di seluruh dunia, Trello adalah perangkat lunak manajemen proyek visual.

Baik Anda merencanakan kampanye pemasaran atau mengoordinasikan peluncuran produk yang kompleks, alat manajemen alur kerja ini mengubah daftar tugas yang berantakan menjadi papan Kanban yang terorganisir, sehingga memudahkan pelacakan tugas.

Fitur terbaik Trello

Visualisasikan alur kerja dengan papan Kanban, daftar, dan kartu

Beralih dengan cepat antara tampilan Timeline, Kalender, dan Dashboard

Gunakan Butler, alat otomatisasi Trello, untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang

Batasan Trello

Fitur manajemen proyek yang terbatas seperti pelacakan waktu dan pelaporan

Papan hanya dapat diekspor sebagai PDF dengan integrasi

Harga Trello

Gratis selamanya

Standar: $5 per bulan per pengguna

Premium: $10/bulan per pengguna

Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Trello:

G2: 4. 4/5 (13.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello:

Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 tentang Trello:

Saya sangat menyukai fakta bahwa perangkat lunak ini sangat mudah digunakan, sehingga karyawan saya yang tidak terbiasa dengan teknologi pun dapat menggunakannya tanpa saya harus mengoreksi kesalahan mereka. Perangkat lunak ini dapat disesuaikan sehingga saya dapat menggunakannya pada proyek apa pun yang kami kerjakan, bukan hanya proyek yang spesifik untuk industri tertentu.

16. Nulab (Pilihan terbaik untuk ruang kerja terpadu dalam inovasi dan kolaborasi)

melalui Nulab

Nulab menyediakan alat manajemen alur kerja yang kuat seperti Backlog untuk manajemen proyek dan Cacoo untuk pembuatan diagram alur kerja.

Platform terintegrasi ini menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan, melacak, dan melaksanakan proyek secara efisien, mulai dari manajemen tugas dan pelacakan masalah hingga komunikasi real-time dan kolaborasi visual.

Fitur terbaik Nulab

Rencanakan, lacak, dan kelola proyek dengan alat seperti diagram Gantt, papan Kanban, dan diagram burndown

Kolaborasi secara real-time dengan fitur seperti papan tulis online, dokumen bersama, dan alat komunikasi terintegrasi

Catat, alokasikan, dan selesaikan masalah dengan efisien menggunakan alat bawaan yang mempermudah proses pelacakan bug

Batasan Nulab

Rencana gratis hanya memungkinkan hingga lima integrasi

Pengelolaan file terbatas karena batasan ukuran 10 MB

Harga Nulab

Gratis selamanya

Starter: $35/bulan

Standar: $100/bulan

Premium: $175/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Nulab:

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nulab

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang alat manajemen alur kerja Nulab, Backlog:

Hal terbaik dari perangkat lunak ini adalah desainnya yang sederhana dan mudah digunakan, terutama bagi pengguna baru seperti saya saat pertama kali bergabung dengan perusahaan ini. Meskipun saya masih baru dalam hal ini, saya dapat dengan mudah beradaptasi dengan semua fiturnya karena ini adalah kali pertama saya harus melaporkan bug melalui perangkat lunak pelacak bug. Saya dapat dengan mudah melaporkan bug di sini dan menugaskan tugasnya. Saya juga dapat menandai bug mana yang memiliki prioritas tinggi.

🧐 Tahukah Anda? Workflow membantu mengidentifikasi pekerjaan yang tidak terlihat—seperti tindak lanjut, pembaruan, atau tugas administratif—sehingga Anda dapat menghilangkannya atau mengotomatiskannya daripada membiarkannya menghabiskan waktu Anda sepanjang hari.

17. Cflow (Terbaik untuk mentransisikan proses bisnis tradisional menjadi alur kerja otomatis)

melalui Cflow

Ingin beralih dari kertas dan menyederhanakan proses bisnis yang kompleks? Cflow adalah solusi manajemen alur kerja yang kuat dan tanpa kode yang dapat melakukan hal itu.

Perangkat lunak ini menggunakan otomatisasi cerdas untuk mengubah cara kerja Anda dan mendigitalkan operasi di seluruh departemen Anda. Ini adalah sistem manajemen alur kerja yang andal dengan lebih dari 1.000 integrasi, seperti Zapier, dan keamanan data kelas atas.

Fitur terbaik Cflow

Buat formulir kustom tanpa keahlian teknis menggunakan pembuat formulir seret dan lepas

Atur alur kerja otomatis yang kompleks dengan logika kondisional untuk persetujuan

Dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan proses bisnis dan mengidentifikasi hambatan alur kerja

Batasan Cflow

Perpustakaan templat ini terutama mencakup templat otomatisasi proses bisnis, yang mungkin tidak sesuai untuk semua orang

Fitur manajemen proyek yang terbatas

Harga Cflow

Tersedia uji coba gratis

Joy: $22 per bulan per pengguna

Bliss: $32 per bulan per pengguna

Zen: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Cflow:

G2: 4.8/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cflow

Baca komentar pengulas G2 tentang Cflow:

Saya telah menggunakannya selama beberapa bulan terakhir, dan hal ini membantu saya mengorganisir pekerjaan dengan efisien. Orientasi tanpa kode dan solusi berbasis AI memudahkan pengelolaan proyek dan persetujuan yang beragam. Fitur unggulan bagi saya adalah kemampuan untuk membuat templat untuk setiap proyek, lalu menyesuaikan templat tersebut sesuai kebutuhan untuk setiap proyek baru. Papan Kanban adalah fitur lain yang membuat pengelolaan proyek menjadi terstandarisasi dan sistematis. Status setiap proyek atau tugas dapat dilacak dengan mudah dan menerapkan manajemen yang efektif.

18. Notion (Pilihan terbaik untuk membangun basis pengetahuan terpusat dengan ruang kerja yang dapat disesuaikan)

melalui Notion

Lupakan mengelola beberapa aplikasi sekaligus—Notion merancang ulang ruang kerja dengan menggabungkan dokumentasi proses, manajemen proyek, dan kolaborasi tim menjadi satu platform yang kuat.

Ini mengorganisir semuanya dalam satu tempat, memudahkan pengelolaan tugas, catatan, dan proyek. Dengan templat dan basis data yang dapat disesuaikan, Anda dapat menyesuaikan Notion agar sesuai dengan alur kerja Anda.

Fitur terbaik Notion

Desain ruang kerja yang sesuai dengan alur kerja tim Anda—organisir proyek, tugas, dan dokumen

Ungkapkan ide Anda dengan berbagai jenis konten—teks, gambar, tabel, bahkan papan Kanban dan kalender

Manfaatkan komentar, mention, dan dokumen yang dibagikan untuk memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama

Batasan Notion

Beberapa pengguna mungkin merasa antarmuka berbasis halaman ini rumit

Tidak ada akses offline

Harga Notion

Gratis selamanya

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.7/5 (5.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion

Inilah yang dikatakan oleh reviewer Capterra tentang Notion:

Secara keseluruhan, saya sangat menyukainya. Saya menggunakan Notion hampir setiap hari untuk pekerjaan dan proyek pribadi, dan bahkan setelah berbulan-bulan penggunaan, saya belum pernah mengalami masalah. Ini adalah aplikasi yang luar biasa dan salah satu favorit pribadi saya.

💡 Tips Pro: Anda dapat menghubungkan tampilan Kalender dan Kanban di alat seperti Notion, ClickUp, atau Trello—membiarkan Anda beralih antara garis waktu dan status tanpa kehilangan konteks.

19. ProProfs Project (Pilihan terbaik untuk membuat alur kerja yang efektif untuk bisnis kecil)

melalui ProProfs Project

ProProfs Project dirancang untuk manajemen proyek bagi tim kecil dan yang sedang berkembang. Ini adalah solusi hemat biaya dengan rencana gratis untuk hingga lima pengguna, ideal untuk startup dan bisnis kecil yang baru memulai.

Anda dapat dengan mudah berkolaborasi, melacak pengeluaran, dan menghasilkan laporan yang informatif tentang kinerja proyek, alokasi sumber daya, dan produktivitas tim.

Fitur terbaik ProProfs Project

Tugaskan tugas, tetapkan batas waktu, dan lacak kemajuan dengan subtugas dan tingkat prioritas, memastikan semua pihak bertanggung jawab

Visualisasikan garis waktu proyek dan ketergantungan dengan diagram Gantt, memastikan semua pihak berada di halaman yang sama

Catat jam kerja yang dapat ditagih dengan mudah dan generate faktur langsung dari waktu yang dilacak, sehingga memudahkan proses penagihan

Batasan ProProfs Project

Fitur lanjutan terbatas untuk proyek kompleks

Pilihan penyesuaian yang terbatas

Harga ProProfs Project

Gratis selamanya

Bisnis: $49,97/bulan

Ulasan dan peringkat ProProfs Project:

G2: 4. 4/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (75+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProProfs Project

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang ProProfs Project:

ProProfs membantu saya mengoptimalkan beban kerja saya tanpa hambatan. Dengan dasbor intuitifnya, saya dapat memantau apakah ada sumber daya yang kelebihan beban atau kurang dimanfaatkan. Dengan cara ini, saya dapat dengan cepat menyesuaikan alur kerja saya dan mengelola beban kerja sehari-hari secara efisien.

20. Nintex (Terbaik untuk alur kerja yang berfokus pada otomatisasi)

melalui Nintex

Nintex sangat cocok untuk perusahaan menengah hingga besar yang ingin mengelola alur kerja yang kompleks. Fokusnya pada otomatisasi dan optimasi proses menjadikannya ideal untuk bisnis di bidang HR, keuangan, dan layanan pelanggan.

Platform ini mendukung berbagai aplikasi untuk manajemen alur kerja dan dokumen yang efisien.

Fitur terbaik Nintex

Bangun alur kerja dengan mudah menggunakan antarmuka seret dan lepas yang intuitif

Sederhanakan proses persetujuan dan pastikan kepatuhan dengan fitur seperti tanda tangan digital dan alur kerja dokumen interaktif

Otomatisasi berbasis cloud untuk integrasi data dan manajemen tugas

Batasan Nintex

Kurang memiliki fitur manajemen alur kerja dan kolaborasi yang canggih

Mungkin terlalu mahal untuk tim yang lebih kecil

Harga Nintex

Demo tersedia atas permintaan

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Nintex:

G2: 4. 2/5 (1.000+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (250+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nintex

Baca komentar pengulas G2 tentang Nintex:

Nintex telah sepenuhnya mengubah cara kami mengotomatisasi proses bisnis. Fitur otomatisasi alur kerja yang kuat dan mudah digunakan benar-benar luar biasa. Fitur ini telah menghemat waktu kami secara signifikan, dan kami berhasil mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti entri data dan proses persetujuan. Selain itu, fitur formulir dan aplikasi mereka membantu kami mengembangkan formulir kustom yang dapat diisi dan dikirim dari mana saja, yang memudahkan kami untuk mengumpulkan informasi dari lapangan.

🎉 Fakta Menarik: Daftar periksa adalah alat alur kerja yang paling sering diabaikan. Mulai dari ruang operasi hingga misi antariksa, bahkan pekerjaan paling kompleks pun dimulai dengan daftar sederhana dan dapat diulang.

21. Pipefy (Terbaik untuk otomatisasi tanpa kode)

melalui Pipefy

Mulai dari mengelola tugas HR seperti perekrutan hingga mengoptimalkan proses pengadaan dan layanan pelanggan, Pipefy memenuhi berbagai kebutuhan bisnis.

Pipefy adalah platform tanpa kode yang menyediakan alat untuk membangun, mengotomatisasi, dan mengelola alur kerja tanpa bergantung secara berlebihan pada dukungan IT.

Fitur terbaik Pipefy

Desain alur kerja dengan alat seret dan lepas, logika kondisional, dan penugasan tugas otomatis

Hubungkan dengan lebih dari 300 aplikasi untuk memastikan aliran data yang lancar

Implementasikan alur kerja dengan cepat menggunakan templat untuk manajemen proses bisnis

Batasan Pipefy

Pilihan penyesuaian terbatas dengan paket gratis

Logika kondisional tidak dapat digunakan pada file PDF

Harga Pipefy

Gratis selamanya

Bisnis: Harga khusus

Enterprise: Harga khusus

Tanpa batas: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Pipefy:

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipefy

Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 tentang Pipefy:

Pipefy membantu saya dalam melacak tugas-tugas yang harus dilakukan dan tahap mana yang sedang saya jalani dalam proses harian saya. Hal terbaik dari ini adalah saya sangat jarang melewatkan melakukan aktivitas penting.

22. Miro (Terbaik untuk memvisualisasikan dan berkolaborasi pada ide secara efisien)

melalui Miro

Miro adalah platform kolaborasi online inovatif yang mempercepat perjalanan dari ide hingga hasil. Platform ini sangat cocok untuk tim di berbagai industri yang mencari platform fleksibel dan intuitif untuk memfasilitasi kolaborasi dan manajemen proyek.

Kemampuannya untuk mendukung brainstorming dan perencanaan secara real-time menjadikannya ideal untuk pengembangan produk, kampanye pemasaran, dan desain UX.

Fitur terbaik Miro

Gunakan Intelligent Canvas untuk menggabungkan dokumen, peta pikiran, diagram, dan lainnya dengan jumlah anggota tak terbatas, bahkan di versi gratis

Bekerja sama dengan mudah menggunakan fitur seperti pengeditan real-time, konferensi video, dan komentar langsung

Buat prototipe, ringkas diskusi, dan dapatkan wawasan berharga dari kerja sama Anda dengan AI

Batasan Miro

Aplikasi seluler mungkin terkadang kurang fungsionalitas

Papan besar memperlambat para peselancar

Harga Miro

Gratis selamanya

Starter: $8 per bulan per pengguna

Bisnis: $16 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Enterprise guard: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Miro

G2: 4.7/5 (lebih dari 7.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (1.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Miro

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Miro:

Saya menggunakan Miro untuk mengorganisir informasi terkait proyek. Screenshot, tautan, diagram alur, detail kompetitor, garis waktu – semuanya dimasukkan ke dalam papan Miro raksasa di mana saya dapat dengan mudah menemukan apa yang saya butuhkan dan membagikannya secara efisien kepada orang lain.

🧐 Tahukah Anda? Alat whiteboarding seperti ClickUp Whiteboards atau Miro tidak hanya untuk brainstorming—mereka dapat diintegrasikan dengan tugas dan alur kerja yang sedang berjalan, menjadikan proses ideasi sebagai bagian dari eksekusi.

23. Next Matter (Pilihan terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja kompleks bagi perusahaan)

melalui Next Matter

Next Matter adalah perangkat lunak otomatisasi alur kerja tanpa kode yang menyederhanakan operasi dan meningkatkan kolaborasi untuk perusahaan menengah hingga besar.

Perangkat lunak ini memungkinkan Anda mengelola urusan hukum secara efektif dan membuat alur kerja kompleks tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam, sehingga memastikan keunggulan operasional di berbagai departemen.

Fitur terbaik Next Matter

Integrasikan dengan lebih dari 3.000 aplikasi untuk pertukaran data yang mudah dan otomatisasi entri data

Tetap mengontrol tugas-tugas individu dengan pelacakan waktu yang akurat

Dapatkan wawasan berharga tentang kinerja operasional dengan analisis komprehensif

Batasan Next Matter

Mungkin terlalu mahal untuk tim yang lebih kecil

Alur kerja yang besar mungkin mengalami penundaan saat dimuat

Harga Next Matter

Tersedia uji coba gratis

Starter: Biaya platform $625 per bulan + $19 per bulan per pengguna

Pertumbuhan: Biaya platform $2.950 per bulan + $29 per bulan per pengguna

Profesional: Biaya platform $7.500 per bulan + $49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Next Matter:

G2: 4. 4/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Next Matter

Baca komentar pengulas G2 tentang Next Matter:

Alat ini sangat ramah pengguna. Tim melakukan pekerjaan yang luar biasa selama proses onboarding, melatih kami cara menggunakannya dan menjawab semua pertanyaan, sehingga sekarang sangat mudah untuk membuat alur kerja dan proses baru untuk perusahaan kami. Saya pikir bagian pelatihan dalam proses onboarding benar-benar menjadi kunci kesuksesan dan adopsi platform ini.

24. beSlick (Terbaik untuk operasi yang efisien dan sesuai peraturan)

melalui beSlick

Dahulu dikenal sebagai Process Bliss, beSlick adalah platform manajemen alur kerja all-in-one yang dirancang untuk membantu tim tetap mengontrol tugas, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan pertanggungjawaban.

Dengan lebih dari 3.000 integrasi, perangkat lunak ini terhubung secara mulus dengan aplikasi favorit Anda. Desain yang ramah pengguna dan aplikasi selulernya memungkinkan tim Anda tetap produktif di mana pun mereka berada.

Ini merupakan pilihan yang tepat untuk industri keuangan, konstruksi, dan manajemen proyek.

fitur terbaik beSlick

Buat dan sesuaikan alur kerja dengan mudah menggunakan antarmuka seret dan lepas

Tugaskan tugas, tetapkan batas waktu, dan pastikan semua orang tetap pada jalurnya dengan dasbor visual dan laporan

Tetap mengontrol tugas-tugas kritis dengan jejak audit dan alat bantu untuk memenuhi standar regulasi

batasan beSlick

Uji coba gratis tidak menyediakan semua fitur

Pengaturan membutuhkan waktu

beSlick pricing

Uji coba gratis 14 hari

Versi berbayar: $16 per bulan per pengguna

ulasan dan peringkat beSlick:

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang beSlick

Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 tentang beSlick:

Template yang intuitif dan mudah disesuaikan, yang menghubungkan dokumentasi dengan pelaksanaan proses standar yang dipandu dan direkam secara aktual. Kemudahan penggunaan dan upaya minimal yang diperlukan untuk mengatur proses, baik yang sederhana, bersyarat, maupun yang memiliki beberapa langkah. Dukungan yang cepat dan responsif.

25. Bynder (Terbaik untuk manajemen aset digital yang komprehensif)

melalui Bynder

Butuh alat untuk mengelola semua aset digital Anda? Coba Bynder. Platform DAM (Digital Asset Management) ini membantu Anda mengorganisir alur kerja konten, memastikan konsistensi merek, dan meningkatkan kolaborasi tim dengan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, integrasinya dengan aplikasi seperti WordPress, Hootsuite, dan Vimeo memastikan seluruh ruang kerja Anda tetap terpusat di satu tempat yang dapat disesuaikan.

Fitur terbaik Bynder

Organisir dan temukan semua yang Anda butuhkan di satu tempat dengan perpustakaan aset terpusat

Buat, tinjau, dan setujui konten dengan mudah menggunakan alur kerja yang dapat disesuaikan

Gunakan AI untuk manajemen aset yang lebih cerdas, termasuk penandaan otomatis, pencarian yang ditingkatkan, dan wawasan kinerja

Batasan Bynder

Berkas besar atau perpustakaan aset mungkin memperlambat kinerja perangkat lunak

Beberapa pelanggan menemukan bahwa alur kerja persetujuan tidak cocok untuk industri yang sangat diatur

Harga Bynder

Demo tersedia atas permintaan

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Bynder:

G2: 4.5/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bynder

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Bynder:

Saya telah menggunakan beberapa sistem DAM yang berbeda selama bertahun-tahun, dan Bynder jelas merupakan yang paling ramah pengguna, baik dalam pengaturan admin maupun pengalaman pengguna secara keseluruhan. Hal ini sangat membantu dalam adopsi dan kesuksesan secara keseluruhan. Karena Bynder memiliki fitur yang kuat dan beragam, proses onboarding awal mereka dirancang untuk memberikan informasi secara bertahap dan terkelola dengan baik. Saya menghargai hal ini, karena membantu tim kami menjadi lebih efisien: kami tidak perlu menghabiskan waktu dalam rapat untuk membahas ulang topik-topik yang sudah dibahas sebelumnya.

📖 Baca Juga: Contoh Alur Kerja dan Kasus Penggunaan

Mention khusus untuk perangkat lunak manajemen alur kerja

Camunda adalah platform otomatisasi alur kerja yang kuat yang membantu bisnis menyederhanakan proses kompleks dengan fitur open-source dan sangat dapat disesuaikan.

Teamwork adalah alat manajemen proyek kolaboratif yang memungkinkan tim untuk mengelola tugas, berkomunikasi, dan melacak kemajuan secara efisien di seluruh proyek.

Toggl Track adalah alat pelacakan waktu yang sederhana namun efektif yang memungkinkan tim memantau jam kerja mereka, mengoptimalkan produktivitas, dan memperbaiki jadwal proyek.

Nikmati Pengelolaan Alur Kerja yang Lancar dengan ClickUp

Memilih platform manajemen alur kerja yang tepat menentukan kemajuan dan produktivitas Anda secara keseluruhan. Meskipun ada berbagai opsi, ClickUp adalah solusi komprehensif dan serbaguna yang membantu Anda bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.

Butuh fitur manajemen tugas, pelacakan, dan kolaborasi yang andal? Cek! Ingin mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) canggih ke dalam alur kerja Anda? Cek lagi!

ClickUp menyediakan sumber informasi tunggal untuk semua pekerjaan Anda. Daftar untuk akun ClickUp gratis hari ini! ✅