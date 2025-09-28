25 Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja Terbaik pada Tahun 2025

Mengelola pekerjaan bisa terasa seperti melepas kabel headphone—menyebalkan dan tak kunjung selesai, terutama saat tugas berulang menguras waktu dan tenaga Anda.
🧐 Tahukah Anda? 67% karyawan global mengakui bahwa mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tugas-tugas yang berulang.
Namun, ada kabar baik—perangkat lunak manajemen alur kerja dapat memudahkan hal tersebut.
Alat-alat ini mempermudah proyek, mengotomatisasi tugas, dan mengurangi upaya manual. Baik Anda baru mengenal perangkat lunak alur kerja atau mencari solusi yang lebih sesuai, Anda berada di tempat yang tepat.
Mari kita jelajahi 25 perangkat lunak manajemen alur kerja terbaik untuk mengubah cara tim Anda bekerja! 🔧
Apa Itu Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja?
Perangkat lunak manajemen alur kerja adalah solusi digital yang dirancang untuk mengotomatisasi, mengorganisir, dan mengoptimalkan alur kerja, memastikan penyelesaian tugas secara efisien.
Dari penugasan tugas dan pelacakan kemajuan hingga memfasilitasi umpan balik dan persetujuan, alat manajemen alur kerja memberikan kejelasan dan kolaborasi pada setiap proyek.
Anda dapat menyesuaikan sistem manajemen alur kerja ini untuk berbagai industri atau ukuran tim—mereka sangat fleksibel.
📮 ClickUp Insight: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat untuk membangun konteks kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan.
ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semua hal tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada "bekerja tentang pekerjaan" dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat mengembalikan 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!
Manfaat Menggunakan Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja
Ada lebih banyak kelebihan daripada kekurangan dalam hal perangkat lunak manajemen alur kerja. Berikut beberapa di antaranya:
- Peningkatan produktivitas: Otomatisasi tugas-tugas berulang, hilangkan hambatan, dan bebaskan waktu berharga untuk pemikiran strategis dan inovasi
- Kolaborasi yang lebih baik: Bangun sistem komunikasi dan kerja yang efisien dengan intervensi manual minimal
- Mengurangi kesalahan: Otomatiskan semua proses manual untuk meminimalkan kesalahan manusia
- Visibilitas yang lebih baik: Dapatkan wawasan real-time tentang kemajuan proyek dan identifikasi dengan cepat area yang perlu ditingkatkan
🧐 Tahukah Anda? Perusahaan dapat kehilangan hingga $1,3 juta per tahun akibat alur kerja yang tidak efisien yang menghambat produktivitas karyawan.
Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan perangkat lunak manajemen alur kerja!
Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja?
Dengan banyaknya pilihan perangkat lunak yang tersedia, memilih yang tepat memerlukan pertimbangan yang matang. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan:
- Fitur otomatisasi: Perangkat lunak harus memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi proses berulang dan penugasan tugas
🎥 Penasaran apa arti sebenarnya dari "otomatisasi alur kerja"? Dalam video ini, Anda akan melihat bagaimana alat otomatisasi mengubah tugas-tugas berulang menjadi proses yang lancar—sehingga tim dapat menghentikan pengawasan berlebihan pada serah terima dan membiarkan perangkat lunak mengelola alur kerja.
- Dashboard yang dapat disesuaikan: Harus memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan untuk optimasi alur kerja yang lebih baik
- Antarmuka yang ramah pengguna: Pastikan bahkan karyawan yang tidak terbiasa dengan teknologi dapat menggunakan alat ini dengan pelatihan minimal
- Integrasi: Pastikan kompatibilitas dengan alat bisnis yang sudah ada untuk transisi yang lancar
- Analytics: Perangkat lunak harus menyediakan akses ke laporan detail dan wawasan tentang kemajuan proyek
- Keamanan: Harus memprioritaskan keamanan data dan kepatuhan
💡Tips Pro: Selalu prioritaskan skalabilitas dan pilih alat yang dapat berkembang bersama bisnis Anda dan beradaptasi dengan kebutuhan di masa depan.
Sekilas: 25 Perangkat Lunak Alur Kerja Terbaik untuk Memperlancar Pekerjaan Anda
Berikut ini adalah ringkasan dari 25 alat tersebut:
|Alat
|Fitur Terbaik
|Kasus Penggunaan Utama
|Harga
|ClickUp
|Otomatisasi bertenaga AI, 15+ tampilan alur kerja, Asisten AI bawaan (ClickUp Brain)
|Tim yang membutuhkan platform terpadu untuk otomatisasi, perencanaan visual, dan manajemen kerja kolaboratif
|Gratis selamanya; Penyesuaian tersedia untuk perusahaan
|Asana
|Pelacakan tugas visual, Otomatisasi alur kerja, 270+ integrasi
|Tim yang membutuhkan manajemen tugas visual dan komunikasi yang terintegrasi
|Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $13,49/bulan
|Senin
|Penyesuaian alur kerja tanpa kode, Wawasan proyek, CRM & Alat pengembangan
|Tim yang membutuhkan alur kerja yang disesuaikan dan alat manajemen sumber daya
|Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $12/bulan
|ProofHub
|Platform all-in-one, Pelacakan waktu, Alur kerja kustom*
|Tim kecil hingga menengah yang menginginkan manajemen proyek terpadu dan kolaborasi
|Uji coba gratis 14 hari; Paket berbayar mulai dari $50/bulan
|ProcessMaker
|Otomatisasi low-code, Pemrosesan dokumen cerdas, Integrasi perusahaan
|Bisnis menengah yang mengotomatisasi alur kerja kompleks dan bertahap
|Demo tersedia; Paket berbayar mulai dari $3.000/bulan
|Smartsheet
|Tampilan yang dapat disesuaikan (Grid, Gantt, Kanban), Pembuatan dokumen, Alat kolaborasi
|Organisasi yang mengembangkan proyek dengan format alur kerja fleksibel dan sinkronisasi data
|Uji coba gratis 30 hari; Paket berbayar mulai dari $12/bulan
|Wrike
|Work Intelligence AI, Dashboard kustom, Hierarki folder proyek
|Perusahaan yang mengelola proyek kompleks dan lintas fungsi
|Uji coba gratis 14 hari; Paket berbayar mulai dari $10/bulan
|Process Street
|Daftar periksa bertenaga AI, Logika kondisional, Template SOP
|Alur kerja tugas berulang dan manajemen SOP dengan integrasi formulir
|Uji coba gratis 14 hari; Harga khusus
|Hive
|Obrolan dan video terintegrasi, Tampilan dasbor, Ketergantungan tugas
|Tim yang membutuhkan kolaborasi dan komunikasi real-time dalam satu platform
|Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $1,50/bulan
|Zapier
|7.000+ integrasi, Pembuat otomatisasi visual, Zaps yang sudah jadi
|Otomatisasi alur kerja dengan menghubungkan berbagai aplikasi pihak ketiga
|Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $29,99/bulan
|Kissflow
|Pembuat aplikasi kustom tanpa kode, Metrik alur kerja, Penugasan tugas secara bergiliran
|Membuat aplikasi bisnis yang disesuaikan dan mengotomatisasi proses tanpa sumber daya pengembangan
|Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $1.500/bulan
|Kintone
|Pembuat aplikasi kustom, Kolaborasi real-time, Visualisasi data
|Tim yang membangun ruang kerja digital tanpa kode untuk kebutuhan khusus
|Uji coba gratis 30 hari; Paket berbayar mulai dari $16/bulan
|Qntrl
|Editor alur kerja visual, Otomatisasi kepatuhan, Peran dan izin kustom
|Tim yang mengelola proses kompleks dengan visibilitas penuh dan penegakan aturan
|Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan
|Airtable
|Hibrida spreadsheet-database, Ruangan kerja kustom, Pelacakan riwayat aktivitas
|Tim kreatif dan agensi yang menggunakan alur kerja kolaboratif dan visual
|Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $24/bulan
|Trello
|Kemudahan Kanban, Otomatisasi Butler, Tombol beralih tampilan multi
|Tim kecil dan individu yang mengelola alur kerja ringan dan visual
|Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $5/bulan
|Nulab (Backlog)
|Pelacakan bug + alur kerja, Pembuatan diagram Cacoo, Dokumen dan komunikasi bersama
|Tim teknik dan produk yang membutuhkan alat visual dan kolaboratif
|Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $35/bulan
|Cflow
|Pembuat seret dan lepas, Logika kondisional, Lebih dari 1.000 integrasi*
|Tim menggantikan proses tradisional dengan otomatisasi tanpa kode
|Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $22/bulan
|Notion
|Dokumen terpadu + alur kerja, Database kustom, Desain modular
|Tim yang membangun basis pengetahuan dan mengelola pekerjaan kolaboratif di satu tempat
|Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $12/bulan
|ProProfs Project
|Pelacakan waktu + penagihan, Jadwal Gantt, Pelacakan pengeluaran
|Tim kecil dan startup yang mengelola pengiriman klien dan faktur
|Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $49,97/bulan
|Nintex
|Otomatisasi seret dan lepas, Tanda tangan digital, Pembuat alur kerja berbasis cloud*
|Perusahaan menengah hingga besar yang mengotomatisasi proses yang padat dokumen
|Demo tersedia; Harga khusus
|Pipefy
|Pembuat tanpa kode, Alur kerja bersyarat, Template HR/IT
|Tim operasional yang mengotomatisasi proses pengadaan, onboarding, dan pengelolaan tiket
|Gratis selamanya; Harga kustom
|Miro
|Papan tulis real-time, Ringkasan AI, Kanvas kolaborasi
|Tim jarak jauh dan lintas fungsi berkolaborasi secara visual dalam workshop dan perencanaan
|Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $8/bulan
|Next Matter
|Lebih dari 3.000 integrasi, Pelacakan waktu, Dashboard analitik
|Perusahaan yang membutuhkan otomatisasi yang sesuai dengan peraturan dan aman untuk tim operasional dan hukum
|Uji coba gratis; Mulai dari $625/bulan + biaya pengguna
|beSlick
|Template alur kerja yang terarah, Riwayat audit, Antarmuka pengguna yang ramah mobile
|Tim di industri yang diatur yang membutuhkan alur kerja dan dokumentasi yang sesuai dengan peraturan
|Uji coba gratis 14 hari; Paket berbayar mulai dari $16/bulan
|Bynder
|Sistem Manajemen Aset Terpusat (DAM), Penandaan Aset Berbasis AI, Alur Kerja Persetujuan*
|Tim pemasaran dan merek yang mengelola aset digital, tinjauan kreatif, dan kepatuhan
|Demo tersedia; Harga khusus
25 Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja Terbaik
Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp
Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya.
Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.
Pilih dari daftar aplikasi manajemen alur kerja terbaik ini untuk memenuhi kebutuhan Anda.
1. ClickUp (Terbaik untuk membuat alur kerja yang dapat disesuaikan dan manajemen proyek kolaboratif)
ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menawarkan perangkat lunak otomatisasi alur kerja tanpa kode untuk mengintegrasikan pekerjaan Anda di berbagai aplikasi ke dalam satu platform kolaboratif.
🧠 Fakta Menarik: 94% bisnis sudah mendigitalkan alur kerja mereka dengan sistem manajemen.
✨ Otomatiskan alur kerja dengan ClickUp Automations
ClickUp Automations mengubah proses manual yang membosankan menjadi alur kerja yang lancar dan berjalan secara otomatis.
Dengan mengatur pemicu dan tindakan kustom, tim dapat menghilangkan jam-jam pekerjaan berulang sambil memastikan tidak ada yang terlewat. Mulai dari perubahan status sederhana hingga alur kerja multi-langkah yang kompleks, ClickUp menyesuaikan diri dengan proses unik tim Anda tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman.
Yang membedakan ClickUp adalah fleksibilitasnya dalam membuat aturan otomatisasi di seluruh ruang kerja Anda. Anda dapat membuat alur kerja yang secara otomatis mengalokasikan tugas, memperbarui bidang, mengirim notifikasi, dan membuat tugas baru berdasarkan pemicu seperti tanggal jatuh tempo atau perubahan status, memastikan proses yang konsisten dengan lebih sedikit pekerjaan manual.
Fitur otomatisasi alur kerja utama:
- Secara otomatis membagikan tugas kepada anggota tim berdasarkan beban kerja, keahlian, atau jadwal bergilir
- Buat alur kerja bersyarat yang memicu tindakan berbeda berdasarkan kriteria tertentu
- Atur tugas berulang dengan templat yang sudah diisi sebelumnya untuk proses yang terstandarisasi
- Pindahkan tugas antar proyek dan perbarui status saat kondisi terpenuhi
- Kirim pemberitahuan khusus kepada pemangku kepentingan saat tonggak penting tercapai
👀 Jelajahi Tampilan ClickUp untuk mengelola pekerjaan sesuai cara Anda
Dari papan visual hingga perencanaan berbasis timeline, ClickUp menyediakan berbagai tampilan untuk melacak dan mengelola tugas:
- Tampilan Daftar untuk pelacakan tugas yang terfokus
- Pandang Papan (Kanban) untuk pengelolaan kemajuan secara visual
- Pandang Gantt Chart untuk garis waktu dan ketergantungan
- Tampilan Kalender untuk penjadwalan dengan cepat dan mudah
- Tampilan Tabel untuk perencanaan bergaya spreadsheet
- Box View untuk pengelolaan beban kerja tim
Beralih antar tampilan kapan saja sesuai dengan gaya proyek Anda.
🧠 Tetap Terdepan dengan ClickUp Brain
ClickUp Brain memberikan pembaruan kemajuan dan laporan status yang didukung AI untuk tugas, dokumen, dan orang. Dengan bantuan AI, Anda dapat menghemat waktu dan tetap fokus dengan lebih sedikit pertemuan, ringkasan cepat, dan tugas otomatis.
🗺️ Rencanakan ide dengan ClickUp Mind Maps
Proses kerja yang rumit? Bukan masalah. Dengan ClickUp Mind Maps, Anda dapat memecah ide-ide besar, membuat diagram alur kerja, dan langsung mengubahnya menjadi tugas yang dapat dieksekusi.
🧩 Kolaborasi secara visual dengan ClickUp Whiteboards
Sudah bosan dengan rapat papan tulis fisik yang tidak diingat oleh siapa pun? ClickUp Whiteboards memungkinkan Anda berkolaborasi secara real-time, menyematkan dokumen, dan menghubungkan tugas secara langsung—sehingga ide-ide Anda tetap dapat diakses kapan saja, di mana saja.
📝 Tidak yakin harus mulai dari mana? Gunakan templat alur kerja ClickUp
Mulai proses apa pun dengan lebih dari 100 templat alur kerja siap pakai yang dirancang untuk pemasaran, teknik, SDM, operasional, dan lainnya. Anda dapat menyesuaikan setiap templat agar sesuai dengan proses Anda yang tepat—tidak perlu membangun dari awal.
Salah satu contohnya adalah Template Diagram Alur Proses. Template ini membantu Anda memvisualisasikan setiap langkah, menyederhanakan titik pengambilan keputusan, dan mempermudah serah terima tugas antar anggota tim. Template ini cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan industri atau alur kerja apa pun.
Fitur terbaik ClickUp
- Organisasikan alur kerja menggunakan hierarki Workspaces, Spaces, Folders, Lists, dan Tasks
- Pilih dari lebih dari 100 otomatisasi alur kerja yang sudah jadi untuk menugaskan tugas kustom, menambahkan komentar, dan banyak lagi
- Pantau kemajuan, monitor kinerja, dan identifikasi hambatan dengan Dashboard ClickUp
- Bangun otomatisasi yang sepenuhnya disesuaikan dengan pemicu, kondisi, dan tindakan yang disesuaikan dengan proses Anda
- Atur logika kondisional sehingga otomatisasi hanya berjalan ketika kriteria tertentu terpenuhi
- Otomatiskan pembuatan Tugas Berulang ClickUp untuk alur kerja yang berkelanjutan
- Gunakan ClickUp Forms untuk membuat dan mengalokasikan tugas secara otomatis berdasarkan pengiriman formulir
- Pantau aktivitas otomatisasi dengan catatan audit dan riwayat otomatisasi untuk transparansi
- Prioritaskan keamanan dengan enkripsi yang kuat, kontrol akses, dan sertifikasi SOC 2
- Integrasikan dengan lebih dari 1.000 aplikasi seperti Slack, GitHub, dan Dropbox
Batasan ClickUp
- Dengan fitur yang luas dan kemampuan penyesuaiannya, beberapa pengguna mungkin mengalami kurva pembelajaran
- Versi mobile belum memiliki semua fitur desktop (belum!)
Harga ClickUp
Ulasan dan penilaian ClickUp:
- G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp
Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang ClickUp:
ClickUp unggul dalam fleksibilitas dan pendekatan all-in-one untuk manajemen proyek. Aplikasi ini telah menjadi aplikasi yang paling sering digunakan di organisasi kami. ClickUp menggabungkan manajemen tugas, pembuatan dokumen, pelacakan waktu, tujuan, dan alat kolaborasi dalam satu antarmuka terpadu yang memudahkan implementasi. Opsi penyesuaiannya sangat menonjol, mulai dari tampilan dan status kustom hingga otomatisasi dan dasbor. ClickUp sangat skalabel, sehingga cocok untuk individu, tim kecil, dan organisasi besar. Antarmukanya yang elegan, ditambah fitur seperti tugas berulang, integrasi dengan berbagai alat, dan tampilan "Everything" benar-benar mempermudah pengelolaan alur kerja.
ClickUp unggul dalam fleksibilitas dan pendekatan all-in-one untuk manajemen proyek. Aplikasi ini telah menjadi aplikasi yang paling sering digunakan di organisasi kami. ClickUp menggabungkan manajemen tugas, pembuatan dokumen, pelacakan waktu, tujuan, dan alat kolaborasi dalam satu antarmuka terpadu yang memudahkan implementasi. Opsi penyesuaiannya sangat menonjol, mulai dari tampilan dan status kustom hingga otomatisasi dan dasbor. ClickUp sangat skalabel, sehingga cocok untuk individu, tim kecil, dan organisasi besar. Antarmukanya yang elegan, ditambah fitur seperti tugas berulang, integrasi dengan berbagai alat, dan tampilan "Everything" benar-benar mempermudah pengelolaan alur kerja.
💡 Tips Pro: Mulailah dengan mengotomatisasi tugas-tugas berisiko rendah dan berfrekuensi tinggi, seperti pengingat rapat harian atau penugasan tugas. Ini adalah cara termudah untuk membangun kepercayaan pada sistem otomatisasi Anda.
2. Asana (Terbaik untuk memvisualisasikan dan memberikan kejelasan pada alur kerja)
Asana adalah alat bantu utama bagi manajer proyek. Fitur-fiturnya membantu tim berkolaborasi, mengorganisir, dan menyelesaikan proyek dengan efisien.
Berkat model data grafik kerja inovatifnya dan fitur-fitur serbaguna seperti penugasan tugas, pelacakan proyek, dan tampilan yang dapat disesuaikan, Asana memastikan setiap proyek berjalan lancar dari awal hingga akhir.
Fitur terbaik Asana
- Pilih dari berbagai tampilan—daftar, kalender, diagram Gantt, dan papan Kanban—sesuai dengan kebutuhan tim Anda
- Otomatiskan tugas-tugas berulang dan fokus pada inisiatif strategis dengan otomatisasi alur kerja AI yang menghemat waktu
- Dengan mudah terhubung dengan lebih dari 270 aplikasi seperti Google Workspace, Microsoft Teams, dan Slack
Batasan Asana
- Tugas dapat ditugaskan kepada hanya satu orang pada satu waktu
- Asana AI tidak tersedia untuk pengguna gratis
Harga Asana
- Pribadi: Gratis selamanya
- Starter: $13,49/bulan per pengguna
- Lanjutan: $30,49 per bulan per pengguna
- Enterprise: Harga khusus
- Enterprise+: Harga khusus
Ulasan dan penilaian Asana:
- G2: 4. 4/5 (10.500+ ulasan)
- Capterra: 4.5/5 (13.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana
Baca komentar pengulas G2 ini tentang Asana
Mudah digunakan, Anda dapat menggunakan alat sederhana atau membuatnya lebih kompleks. Bahkan kontrol tersebut tersedia per proyek. Beberapa bisa sederhana, beberapa bisa kompleks. Saya juga menyukai dashboard di mana Anda dapat melihat proyek tim yang berbeda secara bersamaan.
Mudah digunakan, Anda dapat menggunakan alat sederhana atau membuatnya lebih kompleks. Bahkan kontrol tersebut tersedia per proyek. Beberapa bisa sederhana, beberapa bisa kompleks. Saya juga menyukai dashboard di mana Anda dapat melihat proyek tim yang berbeda secara bersamaan.
🎉 Fakta Menarik: Istilah “workflow” pertama kali digunakan dalam industri manufaktur pada awal tahun 1900-an, dan kini membantu tim perangkat lunak meluncurkan produk lebih cepat serta pemasar merencanakan peluncuran. Kita telah jauh berkembang dari era konveyor belt.
3. Monday (Terbaik untuk membuat alur kerja yang sangat dapat disesuaikan)
Butuh ruang kerja yang kuat untuk mengoptimalkan alur kerja tim dan memberikan wawasan proyek yang jelas? monday.com siap membantu Anda.
Salah satu fitur terhebatnya adalah kustomisasi tanpa kode. Tim Anda dapat menyesuaikan alur kerja sesuai kebutuhan mereka tanpa perlu coding.
Selain itu, monday.com menyediakan alat manajemen sumber daya yang kuat dan solusi khusus seperti Monday CRM dan Monday Dev, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai jenis bisnis.
fitur terbaik monday.com
- Pantau kemajuan dengan diagram Gantt, manajemen beban kerja, dan wawasan real-time
- Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti penugasan tugas dan tindak lanjut email
- Hubungkan dengan lebih dari 200 aplikasi untuk menyederhanakan berbagai alur kerja
batasan monday.com
- Kurva pembelajaran yang curam bagi pemula
- Desain platform ini mungkin terlihat berantakan bagi sebagian pengguna
harga monday.com
- Gratis selamanya
- Basic: $12/bulan per pengguna
- Standar: $14 per bulan per pengguna
- Pro: $24/bulan per pengguna
- Enterprise: Harga khusus
ulasan dan peringkat monday.com:
- G2: 4.7/5 (12.500+ ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (lebih dari 5.000 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang monday.com
Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 tentang monday.com:
Saya telah menggunakan monday work management selama beberapa bulan terakhir, dan ini benar-benar mengubah permainan bagi tim kami. Platform ini sangat ramah pengguna dan telah membantu kami mengoptimalkan alur kerja kami dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya.
Saya telah menggunakan monday work management selama beberapa bulan terakhir, dan ini benar-benar mengubah permainan bagi tim kami. Platform ini sangat ramah pengguna dan telah membantu kami menyederhanakan alur kerja kami dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya.
4. ProofHub (Terbaik untuk manajemen proyek holistik dan keselarasan tim)
ProofHub adalah platform all-in-one yang membantu Anda menghilangkan sekat-sekat, mengonsolidasikan komunikasi, dan mengubah tugas-tugas yang tersebar menjadi kisah sukses yang terorganisir dengan baik.
Dengan mengintegrasikan manajemen tugas, pelacakan waktu, dan alat kolaborasi, ProofHub mengubah kekacauan proyek menjadi eksekusi strategis.
Fitur terbaik ProofHub
- Tentukan tonggak penting untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kinerja proyek
- Pantau kinerja tim dengan fitur pelacakan waktu bawaan
- Sederhanakan proses persetujuan dengan alur kerja yang disesuaikan
Batasan ProofHub
- Fitur admin terbatas, seperti manajemen izin, tersedia di paket Essential
- Hanya berfungsi secara online
Harga ProofHub
- Uji coba gratis 14 hari
- Esensial: $50/bulan
- Kontrol penuh: $99/bulan
Ulasan dan peringkat ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100+ ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProofHub
Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang ProofHub:
Yang paling saya sukai dari ProofHub adalah kemampuannya dalam menyederhanakan pengelolaan berbagai aspek pemasaran konten. Saya dapat menangani segala hal mulai dari pembuatan konten, kolaborasi, hingga pengecekan, semuanya dari satu tempat. Setelah kami menetapkan tujuan kampanye, saya menggunakan papan diskusi untuk mendokumentasikan rencana kami dan melakukan penyesuaian secara real-time. Saya sangat menyukai kemampuannya untuk membuat alur kerja kustom dan mengelola tugas menggunakan tampilan papan.
Yang paling saya sukai dari ProofHub adalah kemampuannya dalam menyederhanakan pengelolaan berbagai aspek pemasaran konten. Saya dapat menangani segala hal mulai dari pembuatan konten, kolaborasi, hingga penyuntingan, semuanya dari satu tempat. Setelah kami menetapkan tujuan kampanye, saya menggunakan papan diskusi untuk mendokumentasikan rencana kami dan melakukan penyesuaian secara real-time. Saya sangat menyukai kemampuannya untuk membuat alur kerja kustom dan mengelola tugas menggunakan tampilan papan.
💡 Tips Pro: Jika tim Anda terus-menerus "mengikuti perkembangan," itu pertanda alur kerja Anda kurang transparan. Gunakan otomatisasi untuk memberi tahu pemangku kepentingan saat tugas menunggu tindakan mereka.
5. ProcessMaker (Pilihan terbaik untuk menyederhanakan alur kerja kompleks bagi bisnis menengah)
ProcessMaker menghilangkan kerumitan tugas manual dengan mengotomatisasi dan menyederhanakan alur kerja yang kompleks.
Dengan lingkungan low-code yang intuitif dan antarmuka seret-dan-lepas, merancang alur kerja, mendigitalkan formulir, dan mengelola tugas menjadi mudah.
Ini ideal untuk bisnis menengah, pemimpin TI, arsitek perusahaan, dan insinyur perangkat lunak yang ingin mengotomatisasi alur kerja yang kompleks.
Fitur terbaik ProcessMaker
- Desain alur kerja dan otomatisasi pembuatan formulir dengan alat AI yang intuitif
- Hancurkan silo data dengan integrasi seperti Salesforce, SAP, dan Microsoft Dynamics 365
- Ekstrak, analisis, dan olah data dari berbagai jenis dokumen, seperti faktur, kontrak, atau formulir, dengan Intelligent Document Processing (IDP)
Batasan ProcessMaker
- Penyesuaian lanjutan memerlukan pengetahuan tentang PHP atau JavaScript
- Alat pembuat formulir memiliki opsi penyesuaian yang terbatas
Harga ProcessMaker
- Demo tersedia atas permintaan
- Standar: $3.000 per bulan
- Profesional: Harga khusus
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan peringkat ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (300+ ulasan)
- Capterra: 4.5/5 (170+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProofHub
Baca komentar pengulas G2 tentang ProcessMaker:
ProcessMaker mudah digunakan. Platform ini memiliki kemampuan untuk melakukan uji coba untuk memastikan proses yang Anda bangun. Anda dapat menjalankan sebanyak mungkin proses yang ingin Anda bangun dan jalankan.
ProcessMaker mudah digunakan. Platform ini memiliki kemampuan untuk melakukan uji coba untuk memastikan proses yang Anda bangun. Anda dapat menjalankan sebanyak mungkin proses yang ingin Anda bangun dan jalankan.
6. Smartsheet (Terbaik untuk membuat alur kerja yang skalabel dan kolaborasi yang mudah)
Jika Anda mencari cara sederhana untuk mengelola alur kerja Anda, Smartsheet adalah pilihan yang tepat. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda mengorganisir data dengan tampilan yang dapat disesuaikan, mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan membuat dokumen profesional menggunakan alat pembuat dokumennya.
Dengan desain yang skalabel dan antarmuka pengguna yang ramah, Smartsheet memungkinkan Anda mengoptimalkan alur kerja, berkolaborasi, dan mengelola tugas secara efektif.
Fitur terbaik Smartsheet
- Organisir dan visualisasikan tugas dalam format grid, diagram Gantt, atau Kanban untuk kejelasan yang lebih baik
- Buat dan kelola dokumen dengan mudah, terintegrasi dengan DocuSign untuk kontrak
- Impor dan ekspor data dengan mudah antara Smartsheet dan sistem eksternal untuk menjaga alur kerja Anda tetap terkini
Batasan Smartsheet
- Fitur pelacakan waktu terbatas untuk tugas-tugas
- Otomatisasi canggih mungkin memerlukan lebih banyak pekerjaan manual daripada yang diharapkan
Harga Smartsheet
- Uji coba gratis 30 hari
- Pro: $12 per bulan per pengguna
- Bisnis: $24 per bulan per pengguna
- Enterprise: Harga khusus
- Pengelolaan Kerja Lanjutan: Harga kustom
Ulasan dan peringkat Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (18.000+ ulasan)
- Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartsheet
Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 tentang Smartsheet:
Smartsheet ramah pemula dan cukup mudah untuk mengatur grid dasar, laporan, bahkan dasbor tingkat tinggi. Meskipun ada bagian yang bisa menjadi rumit jika Anda menginginkannya, Anda tidak perlu memiliki latar belakang pemrograman untuk menggunakan Smartsheet.
Smartsheet ramah pemula dan cukup mudah untuk mengatur grid dasar, laporan, bahkan dasbor tingkat tinggi. Meskipun ada beberapa fitur yang bisa menjadi rumit jika Anda menginginkannya, Anda tidak perlu memiliki latar belakang pemrograman untuk menggunakan Smartsheet dengan efektif.
7. Wrike (Terbaik untuk mengelola proyek kompleks dengan banyak pemangku kepentingan)
Dengan manajemen tugas terpusat dan alat kolaborasi yang kuat, Wrike sangat cocok untuk tim yang menangani proyek kompleks lintas departemen. Anda dapat membuat folder, proyek, tugas, dan subtugas tanpa batas sambil dengan mudah melacak tanggung jawab dengan visibilitas penugasan yang jelas.
Fitur unggulan Wrike, Work Intelligence, menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menyederhanakan tugas, memprediksi hasil, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Fitur terbaik Wrike
- Dapatkan wawasan real-time dengan dasbor yang dapat disesuaikan untuk menjaga tim Anda tetap fokus pada prioritas
- Otomatiskan tugas-tugas berulang dan optimalkan alur kerja untuk efisiensi yang lebih baik dan pengambilan keputusan berbasis data dengan Work Intelligence AI
Batasan Wrike
- Mengatur integrasi terkadang bisa rumit
- Beberapa fitur desktop tidak tersedia di aplikasi seluler
Harga Wrike
- Uji coba gratis 14 hari
- Tim: $10/bulan per pengguna
- Bisnis: $25 per bulan per pengguna
- Enterprise: Harga khusus
- Pinnacle: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Wrike
- G2: 4. 2/5 (3.500+ ulasan)
- Capterra: 4. 3/5 (2.500+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike
Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Wrike:
Alat manajemen proyek yang berguna untuk semua kebutuhan tim kami – mulai dari penjadwalan dan alokasi sumber daya hingga pelaporan yang akurat. Kami menggunakan ini setiap hari, dan integrasinya sangat mudah. Dukungan pelanggan selalu tersedia
Alat manajemen proyek (PM) yang berguna untuk semua kebutuhan tim kami – mulai dari penjadwalan dan alokasi sumber daya hingga pelaporan yang akurat. Kami menggunakan ini setiap hari, dan integrasinya sangat mudah. Layanan dukungan pelanggan selalu tersedia
🎉 Fakta Menarik: Di ClickUp, Anda dapat menggabungkan Automations, Templates, dan komentar yang ditugaskan untuk membuat siklus tugas berulang yang mengingatkan, menugaskan, dan mendokumentasikan kemajuan tanpa intervensi manusia.
8. Process Street (Terbaik untuk membuat alur kerja dengan efisiensi didukung AI)
Process Street adalah alat sederhana namun powerful untuk mengelola alur kerja berulang. Membantu Anda membuat daftar periksa proses, mengotomatisasi persetujuan, dan menggunakan logika kondisional.
Dengan alat untuk penugasan tugas, persetujuan, dan umpan aktivitas bersama, Process Street memungkinkan tim Anda bekerja secara terkoordinasi. Integrasikan alat favorit Anda untuk menciptakan pengalaman alur kerja yang lancar dan terintegrasi.
Fitur terbaik Process Street
- Gunakan logika kondisional untuk beradaptasi secara dinamis dengan kondisi spesifik, sehingga mempermudah proses yang kompleks
- Kumpulkan dan kelola data secara efisien dengan formulir yang dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam alur kerja
- Buat daftar periksa proses dan SOP yang disesuaikan dari perpustakaan templat dan terapkan di berbagai ruang kerja
Batasan Process Street
- Pendekatan yang berfokus pada daftar periksa mungkin tidak efektif untuk alur kerja yang kompleks
- Kekurangan pelacakan kemajuan secara real-time
Harga Process Street
- Uji coba gratis 14 hari
- Startup: Harga kustom
- Pro: Harga kustom
- Enterprise: Harga disesuaikan
Ulasan dan peringkat Process Street
- G2: 4.6/5 (lebih dari 400 ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (600+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Process Street
Baca komentar pengulas G2 tentang Process Street:
Perangkat lunak ini menawarkan pengalaman pengguna yang sangat ramah bagi pengguna akhir dan menyediakan opsi untuk berbagai jenis proses yang dapat diimplementasikan dalam alat ini (misalnya survei, pengumpulan data dan aset, onboarding, dll). Kemampuan untuk melihat status dan data kinerja alur kerja sangat berguna. Kemampuan untuk terhubung dengan Power Apps dan alat lain juga sangat berguna. Terakhir, layanan pelanggan dari tim dukungan mereka juga sangat baik.
Perangkat lunak ini menawarkan pengalaman pengguna yang sangat ramah bagi pengguna akhir dan menyediakan opsi untuk berbagai jenis proses yang dapat diimplementasikan dalam alat ini (misalnya survei, pengumpulan data dan aset, onboarding, dll). Kemampuan untuk melihat status dan data kinerja alur kerja sangat berguna. Kemampuan untuk terhubung dengan Power Apps dan alat lain juga sangat berguna. Terakhir, layanan pelanggan dari tim dukungan mereka juga sangat baik.
9. Hive (Terbaik untuk komunikasi yang mudah dan pelaksanaan proyek)
Bayangkan memiliki obrolan bawaan, panggilan video, dan kalender bersama—itulah Hive, memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Hive bukan hanya alat manajemen alur kerja. Ini adalah pusat komunikasi yang mengumpulkan tim Anda dan menyelesaikan pekerjaan.
Fitur manajemen tugas, pelacakan proyek, dan integrasinya menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan kolaborasi real-time. Hasilnya? Komunikasi yang lebih lancar dan eksekusi yang lebih cepat. Fitur terbaik Hive
- Buat, tetapkan, dan lacak tugas dengan mudah menggunakan fitur seperti tanggal jatuh tempo, tingkat prioritas, dan ketergantungan tugas
- Dapatkan gambaran real-time tentang kemajuan tim Anda dengan dasbor yang dapat disesuaikan
- Hubungkan dengan alat populer seperti Google Workspace, Slack, dan Trello untuk mengintegrasikan alur kerja Anda
Batasan Hive
- Fitur canggih seperti asisten AI dan diagram Gantt hanya tersedia di paket berbayar
- Opsi penyesuaian yang beragam dapat menyebabkan waktu penyiapan yang lebih lama
Harga Hive
- Gratis selamanya
- Starter: $1,50/bulan per pengguna
- Teams: $5 per bulan per pengguna
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Hive
- G2: 4.6/5 (550+ ulasan)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hive
Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 ini tentang Hive:
Hive adalah pilihan terbaik untuk tim yang menginginkan alat manajemen proyek kolaboratif, fleksibel, dan ramah otomatisasi yang dapat berkembang seiring pertumbuhan. Alat ini sangat disukai oleh tim jarak jauh, departemen pemasaran, dan tim lintas fungsi yang mengandalkan komunikasi yang jelas dan visibilitas tugas.
Hive adalah pilihan terbaik untuk tim yang menginginkan alat manajemen proyek kolaboratif, fleksibel, dan ramah otomatisasi yang dapat berkembang seiring pertumbuhan. Alat ini sangat disukai oleh tim jarak jauh, departemen pemasaran, dan tim lintas fungsi yang mengandalkan komunikasi yang jelas dan visibilitas tugas.
10. Zapier (Terbaik untuk menghubungkan aplikasi dan mengotomatisasi alur kerja)
Zapier menghubungkan semua aplikasi favorit Anda dalam satu tempat, memungkinkan Anda mengotomatisasi alur kerja—yang disebut ‘Zaps’—hanya dengan beberapa klik.
Otomatiskan segala hal, mulai dari menambahkan prospek baru ke CRM Anda hingga memicu notifikasi Slack saat tugas terlambat. Dengan lebih dari 7.000 aplikasi dalam ekosistemnya yang luas, Zapier terintegrasi dengan hampir semua alat yang Anda gunakan.
Fitur terbaik Zapier
- Buat Zaps dengan mudah menggunakan antarmuka seret dan lepas yang intuitif
- Tentukan pemicu dan tindakan secara visual dan otomatiskan sebagian besar tugas
- Mulai dengan cepat menggunakan Zaps yang sudah siap pakai dan manfaatkan fitur AI untuk merangkum percakapan atau mengekstrak wawasan data
Batasan Zapier
- Membuat otomatisasi yang kompleks mungkin memerlukan kurva pembelajaran bagi pengguna baru
- Fitur lanjutan memerlukan langganan berbayar, yang mungkin tidak ideal untuk tim kecil
Harga Zapier
- Gratis selamanya
- Profesional: $29,99/bulan
- Tim: $103,5 per bulan
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan penilaian Zapier
- G2: 4.5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier
Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Zapier:
Saya telah menggunakan Zapier untuk mengintegrasikan aplikasi lain di WordPress selama beberapa tahun terakhir. Yang saya sukai dari Zapier adalah kemudahan penggunaannya. Secara khusus, bahkan tanpa keterampilan pemrograman, mengatur “Zaps” (alur kerja otomatis) terasa intuitif dan mudah
Saya telah menggunakan Zapier untuk mengintegrasikan aplikasi lain di WordPress selama beberapa tahun terakhir. Yang saya sukai dari Zapier adalah kemudahan penggunaannya. Secara khusus, bahkan tanpa keterampilan pemrograman, mengatur “Zaps” (alur kerja otomatis) terasa intuitif dan mudah
11. Kissflow (Terbaik untuk membuat aplikasi bisnis kustom tanpa perlu coding)
Bagaimana jika tim Anda dapat menjadi pengembang warga? Dengan Kissflow dan pembuat aplikasi tanpa kode yang intuitif, mereka pasti bisa!
Fungsionalitas seret dan lepasnya memungkinkan siapa pun untuk membuat aplikasi kustom dan mengotomatisasi proses yang menyederhanakan proses bisnis. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan pemrograman yang rumit atau ketergantungan pada sumber daya IT.
Fitur terbaik Kissflow
- Bangun aplikasi kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda tanpa perlu menulis satu baris kode pun
- Tugaskan tugas kepada individu, beberapa orang, atau departemen dengan opsi fleksibel seperti sistem bergiliran atau batas waktu tetap
- Ukur efektivitas alur kerja dengan metrik bawaan dan laporan siap pakai untuk memantau kemajuan
Batasan Kissflow
- Mungkin terlalu mahal untuk usaha kecil
- Integrasi terbatas dengan platform lain
Harga Kissflow
- Tersedia uji coba gratis
- Basic: $1.500/bulan
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan penilaian Kissflow
- G2: 4. 3/5 (550+ ulasan)
- Capterra: 4. 1/5 (60+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kissflow
Baca komentar pengulas G2 tentang Kissflow:
Hal terbaik tentang KissFlow adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi semua formulir dan dokumen. Karyawan saya dapat melacak kemajuan dan hal ini memastikan akuntabilitas serta kemudahan penggunaan. Integrasi dan implementasinya sangat mudah.
Hal terbaik tentang KissFlow adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi semua formulir dan dokumen. Karyawan saya dapat melacak kemajuan dan hal ini memastikan akuntabilitas serta kemudahan penggunaan. Integrasi dan implementasinya sangat mudah.
12. Kintone (Pilihan terbaik untuk membangun aplikasi kustom untuk ruang kerja digital yang ideal)
Lupakan spreadsheet yang rumit dan alat generik—dengan Kintone, Anda dapat membuat aplikasi kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan unik Anda. Bangun ruang kerja digital tanpa kode yang sempurna untuk tim Anda!
Dari mengelola tiket dukungan pelanggan hingga melacak persediaan dan mengorganisir proses HR hingga mengelola proyek, Kintone memungkinkan Anda membangun alat yang tepat sesuai kebutuhan untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.
Fitur terbaik Kintone
- Desain basis data, bangun alur kerja, dan sesuaikan tampilan sesuai kebutuhan tim Anda
- Bekerja sama dengan tim Anda melalui komentar dalam aplikasi, @mentions, dan pemberitahuan real-time
- Dapatkan wawasan berharga dengan grafik dan diagram yang dapat disesuaikan, yang menyediakan visualisasi real-time dari data Anda
Batasan Kintone
- Dibatasi hingga 50.000 catatan per aplikasi dan 150 bidang per formulir
- Menjelajahi perangkat lunak tersebut mungkin memerlukan waktu
Harga Kintone
- Uji coba gratis 30 hari
- Profesional: $16 per bulan per pengguna
- Custom: $20/bulan per pengguna
Ulasan dan peringkat Kintone
- G2: 4.6/5 (200+ ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (150+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kintone
Inilah yang dikatakan oleh pengulas G2 ini tentang Kintone:
Kintone telah menjadi platform yang sangat baik untuk transisi tim kami. Kami menghargai organisasi aplikasi yang terstruktur dengan baik, fleksibilitas penyesuaian di setiap aplikasi, dan, yang paling penting, layanan pelanggan yang luar biasa yang kami terima selama proses pengaturan. Tim dukungan telah membuat pengalaman onboarding kami berjalan lancar, memperkuat kepercayaan kami pada platform ini.
Kintone telah menjadi platform yang sangat baik untuk transisi tim kami. Kami menghargai organisasi aplikasi yang terstruktur dengan baik, fleksibilitas penyesuaian di setiap aplikasi, dan, yang paling penting, layanan pelanggan yang luar biasa yang kami terima selama proses pengaturan. Tim dukungan telah membuat pengalaman onboarding kami berjalan lancar, memperkuat kepercayaan kami pada platform ini.
13. Qntrl (Pilihan terbaik untuk mengelola alur kerja kompleks dengan visibilitas dan kontrol penuh)
Qntrl membantu Anda mengendalikan proses bisnis Anda, dengan menyediakan platform terpusat untuk mengorganisir tugas, mengotomatisasi alur kerja, dan meningkatkan kolaborasi.
Visualisasikan semuanya dengan antarmuka seret dan lepas, otomatiskan pemeriksaan kepatuhan, dan kelola permintaan dari satu pusat kendali. Laporan dan analitik membantu Anda mengukur kinerja dan mengoptimalkan alur kerja secara efektif.
Fitur terbaik Qntrl
- Visualisasikan seluruh alur kerja Anda dengan tampilan yang dapat disesuaikan dan pembaruan real-time
- Pastikan kepatuhan terhadap standar dengan pemeriksaan proses otomatis dan penegakan kebijakan
- Hilangkan hambatan komunikasi dengan mengintegrasikan akses data, pembaruan, dan umpan balik langsung ke dalam alur kerja
Batasan Qntrl
- Pilihan penyesuaian yang terbatas
- Pengalaman mobile mungkin tidak cukup baik
Harga Qntrl
- Tersedia uji coba gratis
- Standar: $20/bulan
- Enterprise: $40/bulan
- Kustom: Harga kustom
Ulasan dan peringkat Qntrl
- G2: 4.5/5 (25+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qntrl
Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Qntrl:
Kami dapat membuat skrip kustom yang berbasis JavaScript. Terdapat berbagai opsi seperti menugaskan ke orang tertentu, menugaskan ke peran atau tim tertentu, atau mengotomatisasi dengan fungsi kustom.
Kami dapat membuat skrip kustom yang berbasis JavaScript. Terdapat berbagai opsi seperti menugaskan ke orang tertentu, menugaskan ke peran atau tim tertentu, atau mengotomatisasi dengan fungsi kustom.
14. Airtable (Terbaik untuk alur kerja kolaboratif bergaya spreadsheet)
Sebagai alat yang populer, Airtable menggabungkan kemudahan spreadsheet dengan kekuatan database.
Airtable bukan hanya platform spreadsheet biasa—ia memungkinkan Anda membuat alur kerja manajemen proyek yang dapat disesuaikan. Desain alur kerja yang disesuaikan, kelola proyek, atur data, dan kolaborasi dengan tim Anda secara real-time—semua dalam satu tempat.
Fitur terbaik Airtable
- Bangun ruang kerja yang sempurna dengan fitur Cobuilder dari Airtable
- Pilih dari papan Kanban, kalender, dan lainnya untuk memvisualisasikan proyek Anda sesuai dengan cara kerja tim Anda yang paling efektif
- Tugaskan tugas, bagikan status proyek, dan catat riwayat aktivitas untuk kolaborasi yang efektif
Batasan Airtable
- Hal ini mungkin tidak cukup untuk analisis data yang kompleks dan pelaporan
- Fitur canggih hanya tersedia di paket berbayar
Harga Airtable
- Gratis selamanya
- Tim: $24/bulan per pengguna
- Bisnis: $54 per bulan per pengguna
- Skala perusahaan: Harga khusus
Ulasan dan penilaian Airtable
- G2: 4.6/5 (2.500+ ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable
Baca komentar pengulas Capterra tentang Airtable:
Secara keseluruhan, Airtable menawarkan keseimbangan yang baik antara kesederhanaan dan kekuatan, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk mengelola proyek, mengorganisir data, dan mengoptimalkan alur kerja. Desain intuitif dan opsi penyesuaiannya membuatnya ramah pengguna bagi individu dan tim.
Secara keseluruhan, Airtable menawarkan keseimbangan yang baik antara kesederhanaan dan kekuatan, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk mengelola proyek, mengorganisir data, dan mengoptimalkan alur kerja. Desain intuitif dan opsi penyesuaiannya membuatnya ramah pengguna bagi individu dan tim.
🧐 Tahukah Anda? Alur kerja berbasis izin mencegah pembagian informasi yang tidak sengaja karena tugas persetujuan keuangan Anda tidak seharusnya terlihat oleh seluruh tim desain.
15. Trello (Terbaik untuk manajemen tugas visual dan kolaborasi)
Dikenal sebagai alat catatan digital andalan bagi tim di seluruh dunia, Trello adalah perangkat lunak manajemen proyek visual.
Baik Anda merencanakan kampanye pemasaran atau mengoordinasikan peluncuran produk yang kompleks, alat manajemen alur kerja ini mengubah daftar tugas yang berantakan menjadi papan Kanban yang terorganisir, sehingga memudahkan pelacakan tugas.
Fitur terbaik Trello
- Visualisasikan alur kerja dengan papan Kanban, daftar, dan kartu
- Beralih dengan cepat antara tampilan Timeline, Kalender, dan Dashboard
- Gunakan Butler, alat otomatisasi Trello, untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang
Batasan Trello
- Fitur manajemen proyek yang terbatas seperti pelacakan waktu dan pelaporan
- Papan hanya dapat diekspor sebagai PDF dengan integrasi
Harga Trello
- Gratis selamanya
- Standar: $5 per bulan per pengguna
- Premium: $10/bulan per pengguna
- Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna
Ulasan dan penilaian Trello:
- G2: 4. 4/5 (13.500+ ulasan)
- Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello:
Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 tentang Trello:
Saya sangat menyukai fakta bahwa perangkat lunak ini sangat mudah digunakan, sehingga karyawan saya yang tidak terbiasa dengan teknologi pun dapat menggunakannya tanpa saya harus mengoreksi kesalahan mereka. Perangkat lunak ini dapat disesuaikan sehingga saya dapat menggunakannya pada proyek apa pun yang kami kerjakan, bukan hanya proyek yang spesifik untuk industri tertentu.
Saya sangat menyukai fakta bahwa perangkat lunak ini sangat mudah digunakan, bahkan karyawan saya yang tidak terbiasa dengan teknologi pun dapat menggunakannya tanpa saya harus mengoreksi kesalahan mereka. Perangkat lunak ini dapat disesuaikan sehingga dapat digunakan pada proyek apa pun yang kami kerjakan, bukan hanya proyek yang spesifik untuk industri tertentu.
16. Nulab (Pilihan terbaik untuk ruang kerja terpadu dalam inovasi dan kolaborasi)
Nulab menyediakan alat manajemen alur kerja yang kuat seperti Backlog untuk manajemen proyek dan Cacoo untuk pembuatan diagram alur kerja.
Platform terintegrasi ini menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan, melacak, dan melaksanakan proyek secara efisien, mulai dari manajemen tugas dan pelacakan masalah hingga komunikasi real-time dan kolaborasi visual.
Fitur terbaik Nulab
- Rencanakan, lacak, dan kelola proyek dengan alat seperti diagram Gantt, papan Kanban, dan diagram burndown
- Kolaborasi secara real-time dengan fitur seperti papan tulis online, dokumen bersama, dan alat komunikasi terintegrasi
- Catat, alokasikan, dan selesaikan masalah dengan efisien menggunakan alat bawaan yang mempermudah proses pelacakan bug
Batasan Nulab
- Rencana gratis hanya memungkinkan hingga lima integrasi
- Pengelolaan file terbatas karena batasan ukuran 10 MB
Harga Nulab
- Gratis selamanya
- Starter: $35/bulan
- Standar: $100/bulan
- Premium: $175/bulan
- Enterprise: Harga disesuaikan
Ulasan dan peringkat Nulab:
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nulab
Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang alat manajemen alur kerja Nulab, Backlog:
Hal terbaik dari perangkat lunak ini adalah desainnya yang sederhana dan mudah digunakan, terutama bagi pengguna baru seperti saya saat pertama kali bergabung dengan perusahaan ini. Meskipun saya masih baru dalam hal ini, saya dapat dengan mudah beradaptasi dengan semua fiturnya karena ini adalah kali pertama saya harus melaporkan bug melalui perangkat lunak pelacak bug. Saya dapat dengan mudah melaporkan bug di sini dan menugaskan tugasnya. Saya juga dapat menandai bug mana yang memiliki prioritas tinggi.
Hal terbaik dari perangkat lunak ini adalah desainnya yang sederhana dan mudah digunakan, terutama bagi pengguna baru seperti saya saat pertama kali bergabung dengan perusahaan ini. Meskipun saya masih baru dalam hal ini, saya dapat dengan mudah beradaptasi dengan semua fiturnya karena ini adalah kali pertama saya harus melaporkan bug melalui perangkat lunak pelacak bug. Saya dapat dengan mudah melaporkan bug di sini dan menugaskan tugasnya. Saya juga dapat menandai bug mana yang memiliki prioritas tinggi.
🧐 Tahukah Anda? Workflow membantu mengidentifikasi pekerjaan yang tidak terlihat—seperti tindak lanjut, pembaruan, atau tugas administratif—sehingga Anda dapat menghilangkannya atau mengotomatiskannya daripada membiarkannya menghabiskan waktu Anda sepanjang hari.
17. Cflow (Terbaik untuk mentransisikan proses bisnis tradisional menjadi alur kerja otomatis)
Ingin beralih dari kertas dan menyederhanakan proses bisnis yang kompleks? Cflow adalah solusi manajemen alur kerja yang kuat dan tanpa kode yang dapat melakukan hal itu.
Perangkat lunak ini menggunakan otomatisasi cerdas untuk mengubah cara kerja Anda dan mendigitalkan operasi di seluruh departemen Anda. Ini adalah sistem manajemen alur kerja yang andal dengan lebih dari 1.000 integrasi, seperti Zapier, dan keamanan data kelas atas.
Fitur terbaik Cflow
- Buat formulir kustom tanpa keahlian teknis menggunakan pembuat formulir seret dan lepas
- Atur alur kerja otomatis yang kompleks dengan logika kondisional untuk persetujuan
- Dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan proses bisnis dan mengidentifikasi hambatan alur kerja
Batasan Cflow
- Perpustakaan templat ini terutama mencakup templat otomatisasi proses bisnis, yang mungkin tidak sesuai untuk semua orang
- Fitur manajemen proyek yang terbatas
Harga Cflow
- Tersedia uji coba gratis
- Joy: $22 per bulan per pengguna
- Bliss: $32 per bulan per pengguna
- Zen: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Cflow:
- G2: 4.8/5 (60+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cflow
Baca komentar pengulas G2 tentang Cflow:
Saya telah menggunakannya selama beberapa bulan terakhir, dan hal ini membantu saya mengorganisir pekerjaan dengan efisien. Orientasi tanpa kode dan solusi berbasis AI memudahkan pengelolaan proyek dan persetujuan yang beragam. Fitur unggulan bagi saya adalah kemampuan untuk membuat templat untuk setiap proyek, lalu menyesuaikan templat tersebut sesuai kebutuhan untuk setiap proyek baru. Papan Kanban adalah fitur lain yang membuat pengelolaan proyek menjadi terstandarisasi dan sistematis. Status setiap proyek atau tugas dapat dilacak dengan mudah dan menerapkan manajemen yang efektif.
Saya telah menggunakannya selama beberapa bulan terakhir, dan hal ini membantu saya mengorganisir pekerjaan dengan efisien. Orientasi tanpa kode dan solusi berbasis AI memudahkan pengelolaan proyek dan persetujuan yang beragam. Fitur unggulan bagi saya adalah kemampuan untuk membuat templat untuk setiap proyek, lalu menyesuaikan templat tersebut sesuai kebutuhan untuk setiap proyek baru. Papan Kanban adalah fitur lain yang membuat pengelolaan proyek menjadi terstandarisasi dan sistematis. Status setiap proyek atau tugas dapat dilacak dengan mudah dan menerapkan manajemen yang efektif.
18. Notion (Pilihan terbaik untuk membangun basis pengetahuan terpusat dengan ruang kerja yang dapat disesuaikan)
Lupakan mengelola beberapa aplikasi sekaligus—Notion merancang ulang ruang kerja dengan menggabungkan dokumentasi proses, manajemen proyek, dan kolaborasi tim menjadi satu platform yang kuat.
Ini mengorganisir semuanya dalam satu tempat, memudahkan pengelolaan tugas, catatan, dan proyek. Dengan templat dan basis data yang dapat disesuaikan, Anda dapat menyesuaikan Notion agar sesuai dengan alur kerja Anda.
Fitur terbaik Notion
- Desain ruang kerja yang sesuai dengan alur kerja tim Anda—organisir proyek, tugas, dan dokumen
- Ungkapkan ide Anda dengan berbagai jenis konten—teks, gambar, tabel, bahkan papan Kanban dan kalender
- Manfaatkan komentar, mention, dan dokumen yang dibagikan untuk memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama
Batasan Notion
- Beberapa pengguna mungkin merasa antarmuka berbasis halaman ini rumit
- Tidak ada akses offline
Harga Notion
- Gratis selamanya
- Plus: $12 per bulan per pengguna
- Bisnis: $24 per bulan per pengguna
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan penilaian Notion
- G2: 4.7/5 (5.500+ ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion
Inilah yang dikatakan oleh reviewer Capterra tentang Notion:
Secara keseluruhan, saya sangat menyukainya. Saya menggunakan Notion hampir setiap hari untuk pekerjaan dan proyek pribadi, dan bahkan setelah berbulan-bulan penggunaan, saya belum pernah mengalami masalah. Ini adalah aplikasi yang luar biasa dan salah satu favorit pribadi saya.
Secara keseluruhan, saya sangat menyukainya. Saya menggunakan Notion hampir setiap hari untuk pekerjaan dan proyek pribadi, dan bahkan setelah berbulan-bulan penggunaan, saya belum pernah mengalami masalah. Ini adalah aplikasi yang luar biasa dan salah satu favorit pribadi saya.
💡 Tips Pro: Anda dapat menghubungkan tampilan Kalender dan Kanban di alat seperti Notion, ClickUp, atau Trello—membiarkan Anda beralih antara garis waktu dan status tanpa kehilangan konteks.
19. ProProfs Project (Pilihan terbaik untuk membuat alur kerja yang efektif untuk bisnis kecil)
ProProfs Project dirancang untuk manajemen proyek bagi tim kecil dan yang sedang berkembang. Ini adalah solusi hemat biaya dengan rencana gratis untuk hingga lima pengguna, ideal untuk startup dan bisnis kecil yang baru memulai.
Anda dapat dengan mudah berkolaborasi, melacak pengeluaran, dan menghasilkan laporan yang informatif tentang kinerja proyek, alokasi sumber daya, dan produktivitas tim.
Fitur terbaik ProProfs Project
- Tugaskan tugas, tetapkan batas waktu, dan lacak kemajuan dengan subtugas dan tingkat prioritas, memastikan semua pihak bertanggung jawab
- Visualisasikan garis waktu proyek dan ketergantungan dengan diagram Gantt, memastikan semua pihak berada di halaman yang sama
- Catat jam kerja yang dapat ditagih dengan mudah dan generate faktur langsung dari waktu yang dilacak, sehingga memudahkan proses penagihan
Batasan ProProfs Project
- Fitur lanjutan terbatas untuk proyek kompleks
- Pilihan penyesuaian yang terbatas
Harga ProProfs Project
- Gratis selamanya
- Bisnis: $49,97/bulan
Ulasan dan peringkat ProProfs Project:
- G2: 4. 4/5 (30+ ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (75+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProProfs Project
Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang ProProfs Project:
ProProfs membantu saya mengoptimalkan beban kerja saya tanpa hambatan. Dengan dasbor intuitifnya, saya dapat memantau apakah ada sumber daya yang kelebihan beban atau kurang dimanfaatkan. Dengan cara ini, saya dapat dengan cepat menyesuaikan alur kerja saya dan mengelola beban kerja sehari-hari secara efisien.
ProProfs membantu saya mengoptimalkan beban kerja saya tanpa hambatan. Dengan dasbor intuitifnya, saya dapat memantau apakah ada sumber daya yang kelebihan beban atau kurang dimanfaatkan. Dengan cara ini, saya dapat dengan cepat menyesuaikan alur kerja saya dan mengelola beban kerja sehari-hari secara efisien.
20. Nintex (Terbaik untuk alur kerja yang berfokus pada otomatisasi)
Nintex sangat cocok untuk perusahaan menengah hingga besar yang ingin mengelola alur kerja yang kompleks. Fokusnya pada otomatisasi dan optimasi proses menjadikannya ideal untuk bisnis di bidang HR, keuangan, dan layanan pelanggan.
Platform ini mendukung berbagai aplikasi untuk manajemen alur kerja dan dokumen yang efisien.
Fitur terbaik Nintex
- Bangun alur kerja dengan mudah menggunakan antarmuka seret dan lepas yang intuitif
- Sederhanakan proses persetujuan dan pastikan kepatuhan dengan fitur seperti tanda tangan digital dan alur kerja dokumen interaktif
- Otomatisasi berbasis cloud untuk integrasi data dan manajemen tugas
Batasan Nintex
- Kurang memiliki fitur manajemen alur kerja dan kolaborasi yang canggih
- Mungkin terlalu mahal untuk tim yang lebih kecil
Harga Nintex
- Demo tersedia atas permintaan
- Harga khusus
Ulasan dan peringkat Nintex:
- G2: 4. 2/5 (1.000+ ulasan)
- Capterra: 4. 4/5 (250+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nintex
Baca komentar pengulas G2 tentang Nintex:
Nintex telah sepenuhnya mengubah cara kami mengotomatisasi proses bisnis. Fitur otomatisasi alur kerja yang kuat dan mudah digunakan benar-benar luar biasa. Fitur ini telah menghemat waktu kami secara signifikan, dan kami berhasil mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti entri data dan proses persetujuan. Selain itu, fitur formulir dan aplikasi mereka membantu kami mengembangkan formulir kustom yang dapat diisi dan dikirim dari mana saja, yang memudahkan kami untuk mengumpulkan informasi dari lapangan.
Nintex telah sepenuhnya mengubah cara kami mengotomatisasi proses bisnis. Fitur otomatisasi alur kerja yang kuat dan mudah digunakan benar-benar luar biasa. Fitur ini telah menghemat waktu kami secara signifikan, dan kami berhasil mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti entri data dan proses persetujuan. Selain itu, fitur formulir dan aplikasi mereka membantu kami mengembangkan formulir kustom yang dapat diisi dan dikirim dari mana saja, yang memudahkan kami untuk mengumpulkan informasi dari lapangan.
🎉 Fakta Menarik: Daftar periksa adalah alat alur kerja yang paling sering diabaikan. Mulai dari ruang operasi hingga misi antariksa, bahkan pekerjaan paling kompleks pun dimulai dengan daftar sederhana dan dapat diulang.
21. Pipefy (Terbaik untuk otomatisasi tanpa kode)
Mulai dari mengelola tugas HR seperti perekrutan hingga mengoptimalkan proses pengadaan dan layanan pelanggan, Pipefy memenuhi berbagai kebutuhan bisnis.
Pipefy adalah platform tanpa kode yang menyediakan alat untuk membangun, mengotomatisasi, dan mengelola alur kerja tanpa bergantung secara berlebihan pada dukungan IT.
Fitur terbaik Pipefy
- Desain alur kerja dengan alat seret dan lepas, logika kondisional, dan penugasan tugas otomatis
- Hubungkan dengan lebih dari 300 aplikasi untuk memastikan aliran data yang lancar
- Implementasikan alur kerja dengan cepat menggunakan templat untuk manajemen proses bisnis
Batasan Pipefy
- Pilihan penyesuaian terbatas dengan paket gratis
- Logika kondisional tidak dapat digunakan pada file PDF
Harga Pipefy
- Gratis selamanya
- Bisnis: Harga khusus
- Enterprise: Harga khusus
- Tanpa batas: Harga kustom
Ulasan dan penilaian Pipefy:
- G2: 4.6/5 (200+ ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (300+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipefy
Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 tentang Pipefy:
Pipefy membantu saya dalam melacak tugas-tugas yang harus dilakukan dan tahap mana yang sedang saya jalani dalam proses harian saya. Hal terbaik dari ini adalah saya sangat jarang melewatkan melakukan aktivitas penting.
Pipefy membantu saya dalam melacak tugas-tugas yang harus dilakukan dan tahap mana yang sedang saya jalani dalam proses harian saya. Hal terbaik dari ini adalah saya sangat jarang melewatkan melakukan aktivitas penting.
22. Miro (Terbaik untuk memvisualisasikan dan berkolaborasi pada ide secara efisien)
Miro adalah platform kolaborasi online inovatif yang mempercepat perjalanan dari ide hingga hasil. Platform ini sangat cocok untuk tim di berbagai industri yang mencari platform fleksibel dan intuitif untuk memfasilitasi kolaborasi dan manajemen proyek.
Kemampuannya untuk mendukung brainstorming dan perencanaan secara real-time menjadikannya ideal untuk pengembangan produk, kampanye pemasaran, dan desain UX.
Fitur terbaik Miro
- Gunakan Intelligent Canvas untuk menggabungkan dokumen, peta pikiran, diagram, dan lainnya dengan jumlah anggota tak terbatas, bahkan di versi gratis
- Bekerja sama dengan mudah menggunakan fitur seperti pengeditan real-time, konferensi video, dan komentar langsung
- Buat prototipe, ringkas diskusi, dan dapatkan wawasan berharga dari kerja sama Anda dengan AI
Batasan Miro
- Aplikasi seluler mungkin terkadang kurang fungsionalitas
- Papan besar memperlambat para peselancar
Harga Miro
- Gratis selamanya
- Starter: $8 per bulan per pengguna
- Bisnis: $16 per bulan per pengguna
- Enterprise: Harga khusus
- Enterprise guard: Harga khusus
Ulasan dan penilaian Miro
- G2: 4.7/5 (lebih dari 7.000 ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (1.500+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Miro
Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Miro:
Saya menggunakan Miro untuk mengorganisir informasi terkait proyek. Screenshot, tautan, diagram alur, detail kompetitor, garis waktu – semuanya dimasukkan ke dalam papan Miro raksasa di mana saya dapat dengan mudah menemukan apa yang saya butuhkan dan membagikannya secara efisien kepada orang lain.
Saya menggunakan Miro untuk mengorganisir informasi terkait proyek. Screenshot, tautan, diagram alur, detail kompetitor, garis waktu – semuanya dimasukkan ke dalam papan Miro yang besar, di mana saya dapat dengan mudah menemukan apa yang saya butuhkan dan membagikannya secara efisien kepada orang lain.
🧐 Tahukah Anda? Alat whiteboarding seperti ClickUp Whiteboards atau Miro tidak hanya untuk brainstorming—mereka dapat diintegrasikan dengan tugas dan alur kerja yang sedang berjalan, menjadikan proses ideasi sebagai bagian dari eksekusi.
23. Next Matter (Pilihan terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja kompleks bagi perusahaan)
Next Matter adalah perangkat lunak otomatisasi alur kerja tanpa kode yang menyederhanakan operasi dan meningkatkan kolaborasi untuk perusahaan menengah hingga besar.
Perangkat lunak ini memungkinkan Anda mengelola urusan hukum secara efektif dan membuat alur kerja kompleks tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam, sehingga memastikan keunggulan operasional di berbagai departemen.
Fitur terbaik Next Matter
- Integrasikan dengan lebih dari 3.000 aplikasi untuk pertukaran data yang mudah dan otomatisasi entri data
- Tetap mengontrol tugas-tugas individu dengan pelacakan waktu yang akurat
- Dapatkan wawasan berharga tentang kinerja operasional dengan analisis komprehensif
Batasan Next Matter
- Mungkin terlalu mahal untuk tim yang lebih kecil
- Alur kerja yang besar mungkin mengalami penundaan saat dimuat
Harga Next Matter
- Tersedia uji coba gratis
- Starter: Biaya platform $625 per bulan + $19 per bulan per pengguna
- Pertumbuhan: Biaya platform $2.950 per bulan + $29 per bulan per pengguna
- Profesional: Biaya platform $7.500 per bulan + $49 per bulan per pengguna
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Next Matter:
- G2: 4. 4/5 (30+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Next Matter
Baca komentar pengulas G2 tentang Next Matter:
Alat ini sangat ramah pengguna. Tim melakukan pekerjaan yang luar biasa selama proses onboarding, melatih kami cara menggunakannya dan menjawab semua pertanyaan, sehingga sekarang sangat mudah untuk membuat alur kerja dan proses baru untuk perusahaan kami. Saya pikir bagian pelatihan dalam proses onboarding benar-benar menjadi kunci kesuksesan dan adopsi platform ini.
Alat ini sangat ramah pengguna. Tim melakukan pekerjaan yang luar biasa selama proses onboarding, melatih kami cara menggunakannya dan menjawab semua pertanyaan, sehingga sekarang sangat mudah untuk membuat alur kerja dan proses baru untuk perusahaan kami. Saya pikir bagian pelatihan dalam proses onboarding benar-benar menjadi kunci kesuksesan dan adopsi platform ini.
24. beSlick (Terbaik untuk operasi yang efisien dan sesuai peraturan)
Dahulu dikenal sebagai Process Bliss, beSlick adalah platform manajemen alur kerja all-in-one yang dirancang untuk membantu tim tetap mengontrol tugas, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan pertanggungjawaban.
Dengan lebih dari 3.000 integrasi, perangkat lunak ini terhubung secara mulus dengan aplikasi favorit Anda. Desain yang ramah pengguna dan aplikasi selulernya memungkinkan tim Anda tetap produktif di mana pun mereka berada.
Ini merupakan pilihan yang tepat untuk industri keuangan, konstruksi, dan manajemen proyek.
fitur terbaik beSlick
- Buat dan sesuaikan alur kerja dengan mudah menggunakan antarmuka seret dan lepas
- Tugaskan tugas, tetapkan batas waktu, dan pastikan semua orang tetap pada jalurnya dengan dasbor visual dan laporan
- Tetap mengontrol tugas-tugas kritis dengan jejak audit dan alat bantu untuk memenuhi standar regulasi
batasan beSlick
- Uji coba gratis tidak menyediakan semua fitur
- Pengaturan membutuhkan waktu
beSlick pricing
- Uji coba gratis 14 hari
- Versi berbayar: $16 per bulan per pengguna
ulasan dan peringkat beSlick:
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: 4.7/5 (25+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang beSlick
Inilah yang dikatakan oleh reviewer G2 tentang beSlick:
Template yang intuitif dan mudah disesuaikan, yang menghubungkan dokumentasi dengan pelaksanaan proses standar yang dipandu dan direkam secara aktual. Kemudahan penggunaan dan upaya minimal yang diperlukan untuk mengatur proses, baik yang sederhana, bersyarat, maupun yang memiliki beberapa langkah. Dukungan yang cepat dan responsif.
Template yang intuitif dan mudah disesuaikan, yang menghubungkan dokumentasi dengan pelaksanaan proses standar yang dipandu dan direkam secara aktual. Kemudahan penggunaan dan upaya minimal yang diperlukan untuk mengatur proses, baik yang sederhana, bersyarat, maupun yang memiliki beberapa langkah. Dukungan yang cepat dan responsif.
25. Bynder (Terbaik untuk manajemen aset digital yang komprehensif)
Butuh alat untuk mengelola semua aset digital Anda? Coba Bynder. Platform DAM (Digital Asset Management) ini membantu Anda mengorganisir alur kerja konten, memastikan konsistensi merek, dan meningkatkan kolaborasi tim dengan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI).
Selain itu, integrasinya dengan aplikasi seperti WordPress, Hootsuite, dan Vimeo memastikan seluruh ruang kerja Anda tetap terpusat di satu tempat yang dapat disesuaikan.
Fitur terbaik Bynder
- Organisir dan temukan semua yang Anda butuhkan di satu tempat dengan perpustakaan aset terpusat
- Buat, tinjau, dan setujui konten dengan mudah menggunakan alur kerja yang dapat disesuaikan
- Gunakan AI untuk manajemen aset yang lebih cerdas, termasuk penandaan otomatis, pencarian yang ditingkatkan, dan wawasan kinerja
Batasan Bynder
- Berkas besar atau perpustakaan aset mungkin memperlambat kinerja perangkat lunak
- Beberapa pelanggan menemukan bahwa alur kerja persetujuan tidak cocok untuk industri yang sangat diatur
Harga Bynder
- Demo tersedia atas permintaan
- Harga khusus
Ulasan dan penilaian Bynder:
- G2: 4.5/5 (900+ ulasan)
- Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bynder
Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Bynder:
Saya telah menggunakan beberapa sistem DAM yang berbeda selama bertahun-tahun, dan Bynder jelas merupakan yang paling ramah pengguna, baik dalam pengaturan admin maupun pengalaman pengguna secara keseluruhan. Hal ini sangat membantu dalam adopsi dan kesuksesan secara keseluruhan. Karena Bynder memiliki fitur yang kuat dan beragam, proses onboarding awal mereka dirancang untuk memberikan informasi secara bertahap dan terkelola dengan baik. Saya menghargai hal ini, karena membantu tim kami menjadi lebih efisien: kami tidak perlu menghabiskan waktu dalam rapat untuk membahas ulang topik-topik yang sudah dibahas sebelumnya.
Saya telah menggunakan beberapa sistem DAM yang berbeda selama bertahun-tahun, dan Bynder jelas merupakan yang paling ramah pengguna, baik dalam pengaturan admin maupun pengalaman pengguna secara keseluruhan. Hal ini sangat membantu dalam adopsi dan kesuksesan secara keseluruhan. Karena Bynder memiliki fitur yang kuat dan beragam, proses onboarding awal mereka dirancang untuk memberikan informasi secara bertahap dalam cara yang mudah dikelola. Saya menghargai hal ini, karena membantu tim kami menjadi lebih efisien: kami tidak perlu menghabiskan waktu dalam rapat untuk membahas ulang topik-topik yang sudah dibahas sebelumnya.
📖 Baca Juga: Contoh Alur Kerja dan Kasus Penggunaan
Mention khusus untuk perangkat lunak manajemen alur kerja
Camunda adalah platform otomatisasi alur kerja yang kuat yang membantu bisnis menyederhanakan proses kompleks dengan fitur open-source dan sangat dapat disesuaikan.
Teamwork adalah alat manajemen proyek kolaboratif yang memungkinkan tim untuk mengelola tugas, berkomunikasi, dan melacak kemajuan secara efisien di seluruh proyek.
Toggl Track adalah alat pelacakan waktu yang sederhana namun efektif yang memungkinkan tim memantau jam kerja mereka, mengoptimalkan produktivitas, dan memperbaiki jadwal proyek.
Nikmati Pengelolaan Alur Kerja yang Lancar dengan ClickUp
Memilih platform manajemen alur kerja yang tepat menentukan kemajuan dan produktivitas Anda secara keseluruhan. Meskipun ada berbagai opsi, ClickUp adalah solusi komprehensif dan serbaguna yang membantu Anda bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.
Butuh fitur manajemen tugas, pelacakan, dan kolaborasi yang andal? Cek! Ingin mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) canggih ke dalam alur kerja Anda? Cek lagi!
ClickUp menyediakan sumber informasi tunggal untuk semua pekerjaan Anda. Daftar untuk akun ClickUp gratis hari ini! ✅