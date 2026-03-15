10 Alternatif Amazon Q Terbaik pada Tahun 2026

Amazon Q adalah alat AI yang dirancang untuk membantu pengembang yang bekerja di lingkungan AWS, dengan membantu tugas-tugas seperti pembuatan kode dan pertanyaan terkait cloud. Namun, kegunaannya bisa jadi terbatas jika pekerjaan pengembangan melampaui AWS.

Seperti yang dicatat oleh salah satu pengulas di G2,

Amazon Q Developer kurang berguna di luar ekosistem AWS dan menawarkan nilai yang terbatas untuk proyek non-AWS atau proyek yang berfokus pada frontend

Amazon Q Developer kurang berguna di luar ekosistem AWS dan menawarkan nilai yang terbatas untuk proyek non-AWS atau proyek yang berfokus pada frontend

Bagi tim yang mengembangkan aplikasi di berbagai platform atau mengelola alur kerja pengembangan yang lebih luas, mengandalkan alat yang berpusat pada AWS mungkin tidak cukup.

Dalam postingan blog ini, kami akan membahas alternatif Amazon Q terbaik yang dapat membantu Anda mengelola alur kerja pengembangan dan menggunakan AI secara lebih efektif di seluruh proyek perangkat lunak Anda. 🏁

🧠 Tahukah Anda? Istilah “computer bug” 🐞 mulai populer setelah seekor serangga sungguhan ditemukan di laboratorium komputer. Pada tahun 1940-an, tim Grace Hopper menemukan seekor ngengat yang terjebak di dalam Harvard Mark II, mencatatnya sebagai “kasus pertama penemuan bug yang sebenarnya,” dan sejak saat itu nama tersebut melekat untuk menggambarkan gangguan pada perangkat lunak (dan perangkat keras).

Sekilas tentang Alternatif Terbaik Amazon Q

Untuk membantu Anda mengevaluasi pilihan dengan lebih cepat, tabel di bawah ini membandingkan alternatif Amazon Q teratas berdasarkan fitur utama dan harga.

Nama alat Fitur utama Paling cocok untuk Harga* ClickUp Manajemen tugas secara real-time, perencanaan sprint, pembuatan konten berbasis AI dengan ClickUp Brain, otomatisasi alur kerja dengan Automations dan AI Super Agents Ruang kerja AI end-to-end untuk mengelola alur kerja pengembangan perangkat lunak, tugas, dokumentasi, kolaborasi, dan otomatisasi bagi startup, tim menengah, dan perusahaan besar Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan Microsoft Copilot Bantuan AI di seluruh aplikasi Microsoft 365, pencarian berbasis AI di seluruh data organisasi, GitHub Copilot untuk penyelesaian kode secara langsung dan pembuatan fungsi, pembuatan konten, serta pembuatan aplikasi di dalam alat-alat Microsoft Organisasi yang sudah menggunakan Microsoft 365, GitHub, dan Azure yang ingin bantuan AI terintegrasi di seluruh alat produktivitas dan pengembangan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari ~$25 per pengguna per bulan Cursor Editor kode berbasis AI yang dibangun di atas VS Code, pemrograman percakapan dengan perintah bahasa alami, mode interaksi Agent/Manual/Ask, pemilihan model dengan BYOK, dan agen latar belakang untuk tugas-tugas seperti pembuatan cabang dan permintaan pull Pengembang yang menginginkan lingkungan pemrograman berbasis AI dengan interaksi yang lebih mendalam terhadap basis kode dan otomatisasi Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan Tabnine Penyelesaian kode AI secara langsung di dalam IDE, Enterprise Context Engine yang menyesuaikan dengan basis kode dan standar Anda, kebijakan pengkodean berbasis aturan, pembuatan dan validasi kode berbasis Jira, serta penerapan yang aman termasuk di lingkungan on-premise dan air-gapped Industri yang diatur yang menginginkan fitur penyelesaian kode AI yang aman dan disesuaikan dengan basis kode internal serta praktik pengembangan mereka Paket berbayar mulai dari $39 per pengguna per bulan IBM Watsonx Code Assistant Pembuatan dan transformasi kode yang berfokus pada perusahaan, dukungan modernisasi COBOL ke Java, pembuatan skrip otomatisasi TI untuk Ansible dan Red Hat OpenShift, pemeriksaan kesamaan kode untuk risiko lisensi, serta kontrol keamanan tingkat perusahaan Tim perusahaan yang sedang memodernisasi sistem warisan dan basis kode besar, terutama yang menggunakan bahasa pemrograman warisan atau alur kerja otomatisasi TI yang kompleks Harga khusus Moveworks Mesin penalaran agen yang menjalankan tugas-tugas multi-langkah di tempat kerja, pencarian perusahaan, dan eksekusi tugas dalam satu antarmuka, otomatisasi permintaan layanan dan manajemen akses, serta asisten multibahasa yang tersedia di obrolan, browser, intranet, dan portal layanan Tim perusahaan yang menginginkan asisten AI untuk mengotomatisasi dukungan TI, permintaan layanan karyawan, dan alur kerja internal di seluruh aplikasi bisnis Harga khusus Kore.ai Platform agen AI dan otomatisasi alur kerja, pencarian perusahaan berbasis agen di data terstruktur dan tidak terstruktur, AI Agent Builder dengan alat tanpa kode/sedikit kode, orkestrasi multi-agen, serta integrasi dengan alat kolaborasi seperti Teams dan Slack Organisasi yang mengembangkan agen AI untuk mengotomatisasi alur kerja perusahaan, akses pengetahuan, dan operasi layanan internal Harga khusus Qodo Platform tinjauan kode berbasis AI dengan mesin konteks repositori, deteksi dan validasi bug otomatis, penerapan standar penulisan kode melalui aturan tata kelola, serta integrasi CI/CD dan Git untuk alur kerja tinjauan kode otomatis Tim pengembangan yang menginginkan tinjauan kode otomatis, deteksi bug, dan penegakan kualitas kode di seluruh basis kode yang besar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $38 per pengguna per bulan ChatGPT Enterprise Akses ke model AI canggih untuk penalaran, penelitian, penulisan, dan pemrograman, pembuatan GPT khusus untuk alur kerja internal, integrasi dengan alat seperti GitHub, SharePoint, dan Google Drive, serta keamanan tingkat perusahaan dan kontrol admin Perusahaan yang mencari asisten AI serbaguna untuk penelitian, bantuan pemrograman, dokumentasi, dan tugas-tugas produktivitas Harga khusus Windsurf Lingkungan pemrograman yang didukung AI dengan agen Cascade untuk tugas pengembangan langkah demi langkah, Supercomplete untuk menghasilkan blok kode yang lebih besar, memori AI yang persisten untuk konteks proyek, serta pencarian web dan dokumentasi bawaan untuk bantuan pemrograman Pengembang yang menginginkan lingkungan pemrograman berbasis AI dengan agen yang membantu menghasilkan dan menyempurnakan kode di seluruh proyek Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $15/bulan

Mengapa Memilih Alternatif Amazon Q?

Meskipun Amazon Q menawarkan fitur-fitur yang berguna bagi pengembang yang bekerja dalam ekosistem AWS, banyak tim pengembangan mencari alternatif yang mendukung proses rekayasa yang lebih luas atau menyediakan kemampuan AI di luar lingkungan yang berfokus pada AWS.

Berikut adalah beberapa fitur yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi alternatif Amazon Q:

Dukungan alur kerja pengembangan end-to-end: Membantu mengelola segala hal mulai dari perencanaan dan pelacakan sprint hingga otomatisasi dan pemrograman dalam satu platform

Kolaborasi lintas tim: Memungkinkan manajer produk dan pengembang untuk bekerja dari ruang kerja yang sama dengan tugas dan diskusi bersama

Bantuan AI di luar pengembangan cloud : Menggunakan AI untuk membuat dokumentasi, merangkum diskusi, menjawab pertanyaan proyek, dan membantu tugas-tugas pengembangan di seluruh ruang kerja

Otomatisasi alur kerja dan agen cerdas: Mengotomatiskan tugas pengembangan yang berulang seperti penyortiran bug, pengalihan tugas, pembaruan status, dan koordinasi tinjauan

Integrasi yang fleksibel dengan alat yang sudah ada: Menghubungkan lingkungan pengembangan Anda dengan alat seperti repositori Git dan sistem dokumentasi

Pengetahuan terpadu dan konteks proyek: Memungkinkan Anda mengakses tugas, dokumentasi, percakapan, dan pembaruan proyek dalam satu ruang kerja yang dapat dicari untuk mengurangi pergantian konteks

📮 Wawasan ClickUp: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa alat-alat ini begitu populer di berbagai peran dan industri.

Alternatif Amazon Q Terbaik yang Dapat Digunakan

Sekarang, mari kita jelajahi alternatif terbaik Amazon Q, beserta fitur utama, keterbatasan, harga, peringkat, dan ulasannya.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen kerja terpadu dengan konteks yang didukung AI di seluruh alur kerja pengembangan)

Pengembangan perangkat lunak jarang dilakukan hanya dengan satu alat. Anda melacak tugas di sistem manajemen proyek, menulis dokumentasi di tempat lain, berkolaborasi di aplikasi obrolan, dan mengandalkan alat AI terpisah untuk dukungan pemrograman.

Sering berpindah-pindah antara alat-alat ini dapat memperlambat proses pengembangan dan mempersulit tim untuk tetap selaras. ClickUp mengatasi hal ini dengan menggabungkan tugas, dokumentasi, kolaborasi, dan alur kerja yang didukung AI dalam satu ruang kerja AI terpadu untuk tim perangkat lunak.

Mari kita lihat bagaimana Platform Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp membantu tim menyatukan alur kerja pengembangan mereka ke dalam satu ruang kerja AI yang terpadu.

Ubah ide produk menjadi tugas pengembangan yang dapat dilacak

Saat merencanakan rilis berikutnya, Anda biasanya membagi persyaratan produk menjadi tugas-tugas yang siap untuk sprint guna membagikan pekerjaan dan melacak bug yang muncul. Dengan ClickUp Tasks, Anda dapat mengelola semua ini di satu tempat.

Buat tugas untuk fitur atau peningkatan, tetapkan kepada pengembang yang tepat, tentukan tanggal jatuh tempo, dan simpan dokumentasi serta pembaruan langsung di dalam tugas tersebut.

Rencanakan sprint, bagikan tugas, dan lacak kemajuan di satu tempat dengan ClickUp Tasks yang dirancang untuk tim perangkat lunak modern

Seiring berjalannya pengembangan, Anda dapat mengatur backlog dan melacak ketergantungan menggunakan lebih dari 15 Tampilan Kustom. Beralihlah antara papan sprint, diagram Gantt, atau tampilan beban kerja untuk mengelola tugas dalam format yang sesuai dengan alur kerja tim Anda, sambil memastikan setiap tugas tetap terhubung dengan siklus rilis yang lebih besar.

💡 Tips Pro: Daripada harus mencari detail bug di berbagai obrolan dan email, gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan laporan bug atau permintaan fitur, lalu ubah langsung menjadi Tugas ClickUp. Dengan logika bersyarat, formulir ini akan mengajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan setiap jawaban, sehingga membantu Anda mengumpulkan detail yang tepat yang dibutuhkan pengembang untuk memindahkan masalah ke dalam daftar tugas yang tertunda dengan lebih cepat. Rekam laporan bug dan permintaan fitur secara instan, lalu ubah menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Forms

Dapatkan jawaban instan dan buat konten

Pekerjaan pengembangan menghasilkan aliran informasi yang terus-menerus, mulai dari diskusi sprint dan dokumentasi teknis hingga pembaruan tugas dan keputusan proyek. ClickUp Brain, asisten AI bawaan, membantu Anda mengakses informasi dan membuat konten tanpa perlu berpindah alat.

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat:

Rangkum pembaruan sprint dan percakapan tugas untuk memahami kemajuan dengan cepat

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami seperti “Apa saja hambatan yang memengaruhi sprint ini?” dan dapatkan jawaban secara instan dari tugas dan diskusi

Buat potongan kode, jelaskan algoritma yang rumit, dan lakukan refaktorisasi kode untuk mendukung tugas-tugas pengembangan perangkat lunak

Buat draf catatan teknik atau publikasikan dokumentasi teknis menggunakan konteks proyek yang ada

Dapatkan saran kode secara real-time dan wawasan pengembangan secara instan dengan ClickUp Brain

Selain itu, Anda dapat menerjemahkan kode antar bahasa pemrograman dengan ClickUp Brain, sehingga memudahkan penyesuaian implementasi yang sudah ada ke berbagai stack teknologi.

Terjemahkan kode antar bahasa pemrograman dengan lebih cepat menggunakan ClickUp Brain

Karena AI untuk tim perangkat lunak memahami konteks ruang kerja Anda, Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari melalui percakapan atau dokumentasi dan lebih banyak waktu untuk fokus pada pekerjaan pengembangan.

💟 Bonus: Ingin meningkatkan produktivitas AI Anda lebih jauh lagi? ClickUp Brain MAX adalah asisten desktop AI yang menghilangkan kerumitan AI dengan menyatukan AI, pencarian, dan otomatisasi di seluruh alat kerja Anda. Alat ini menghubungkan ruang kerja ClickUp Anda, aplikasi yang terhubung, dan pencarian web untuk memberikan bantuan AI yang benar-benar kontekstual.

Dapatkan jawaban yang relevan berdasarkan data pekerjaan Anda, bukan hanya hasil pencarian web yang umum

Cari di seluruh aplikasi kerja Anda, termasuk ClickUp, Google Drive, GitHub, dan Figma

Gunakan AI berbasis suara dengan Talk-to-Text untuk mendiktekan ide, menugaskan pekerjaan, menyusun draf email, atau merangkum rapat dengan lebih cepat Ajukan pertanyaan tentang proyek Anda, buat dokumentasi, dan kerjakan lebih cepat dengan ClickUp BrainMAX

ClickUp Automations menangani alur kerja berbasis aturan yang berulang sepanjang siklus pengembangan. Misalnya, ketika bug dilaporkan, sistem dapat secara otomatis membuat tugas, menugaskan tugas tersebut kepada rekan tim yang tepat, menerapkan label, dan memindahkannya ke antrian triase bug. Ketika pull request siap untuk ditinjau, sistem dapat memberi tahu peninjau dan memicu langkah berikutnya dalam alur kerja sprint

Jaga agar alur kerja pengembangan tetap berjalan secara otomatis dengan memicu tindakan menggunakan ClickUp Automations

ClickUp Super Agents melangkah lebih jauh dengan menambahkan kecerdasan ke dalam alur kerja ini. Alih-alih hanya mengikuti aturan, agen AI untuk pemrograman ini dapat memantau aktivitas di seluruh tugas dan percakapan untuk menjawab pertanyaan dan mengoordinasikan tindakan di seluruh proyek.

Otomatiskan pembaruan status proyek dengan ClickUp Super Agents

Jembatani kesenjangan antara perencanaan dan kode

Di balik setiap fitur baru atau perbaikan bug, terdapat tugas yang menunggu untuk dikerjakan. Dalam alur kerja yang tepat, tugas tersebut dapat berkembang dari ide hingga implementasi.

ClickUp CodeGen Agent berfungsi seperti rekan tim pengembang AI yang dapat membuat kode dan menjawab pertanyaan pemrograman menggunakan instruksi bahasa alami langsung di dalam ruang kerja Anda. Alih-alih berpindah-pindah antara alat manajemen proyek dan asisten pengkodean AI, Anda dapat mendelegasikan tugas pengembangan langsung dari ClickUp.

Ubah ide fitur dan laporan bug menjadi kode yang berfungsi lebih cepat dengan ClickUp CodeGen Agents

Misalnya, Anda dapat menugaskan tugas kepada agen CodeGen atau menyebutkannya dalam komentar untuk memicu tindakan terkait kode. Agen tersebut dapat membantu menyempurnakan kode dan mendukung pekerjaan pengembangan sementara tim Anda meninjau dan menyelesaikan hasilnya.

🏁 Panduan Cepat: Anda dapat mengaktifkan CodeGen dengan tiga cara sederhana: Berikan tugas kepada CodeGen untuk mengaktifkan agen dan biarkan agen tersebut mulai mengerjakan implementasinya

Sebutkan @CodeGen dalam komentar tugas untuk meminta bantuan terkait tugas pemrograman atau pertanyaan seputar pemrograman

Gunakan Automations untuk mendelegasikan tugas ke CodeGen ketika kondisi alur kerja tertentu terpenuhi. Catatan: Agen CodeGen bukanlah penugas tradisional. Penugasan tugas memicu agen untuk bertindak, sementara rekan tim manusia tetap bertanggung jawab untuk meninjau dan menyelesaikan pekerjaan.

Fitur terbaik ClickUp

Kelola percakapan dan bekerja sama: Berkomunikasi dengan tim Anda dan ubah rapat harian atau utas diskusi menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti secara instan menggunakan Berkomunikasi dengan tim Anda dan ubah rapat harian atau utas diskusi menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti secara instan menggunakan ClickUp Chat

Sentralisasikan dokumentasi teknik : Simpan PRD, spesifikasi, dan SOP di ruang kerja yang dapat dicari dan jaga agar tetap terhubung dengan pekerjaan pengembangan menggunakan : Simpan PRD, spesifikasi, dan SOP di ruang kerja yang dapat dicari dan jaga agar tetap terhubung dengan pekerjaan pengembangan menggunakan ClickUp Docs

Pantau kinerja sprint: Lacak kecepatan, rilis, sprint, dan perkembangan bug dengan wawasan real-time menggunakan Lacak kecepatan, rilis, sprint, dan perkembangan bug dengan wawasan real-time menggunakan ClickUp Dashboards

Rekam wawasan rapat secara otomatis: Rekam rapat harian dan retrospeksi, dokumentasikan keputusan penting, dan lacak langkah selanjutnya menggunakan Rekam rapat harian dan retrospeksi, dokumentasikan keputusan penting, dan lacak langkah selanjutnya menggunakan ClickUp AI Notetaker yang didukung AI

Visualisasikan dan rencanakan alur kerja: Kembangkan ide-ide di kanvas digital dan ubah menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan langsung dengan Kembangkan ide-ide di kanvas digital dan ubah menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan langsung dengan ClickUp Whiteboards

Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk membiasakan diri dengan platform ini

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (11.160+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (4.540+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Saya menyukai antarmuka pengguna (UI)-nya; ini adalah platform yang modular. Platform ini membantu manajer produk mengatur sprint dan menugaskan tugas kepada anggota tim untuk mencapai tonggak pencapaian. Platform ini juga membantu melacak kemajuan proyek, tujuan, dan tonggak pencapaian. Platform ini dilengkapi dengan integrasi alat CI/CD seperti GitHub dan GitLab.

Saya menyukai antarmuka pengguna (UI)-nya; ini adalah platform yang modular. Platform ini membantu manajer produk mengatur sprint dan menugaskan tugas kepada anggota tim untuk mencapai tonggak pencapaian. Platform ini juga membantu melacak kemajuan proyek, tujuan, dan tonggak pencapaian. Platform ini dilengkapi dengan integrasi alat CI/CD seperti GitHub dan GitLab.

🧠 Fakta Menarik: Meskipun AI semakin populer dalam pengembangan, konteks tetap menjadi tantangan. Sekitar 65% pengembang yang menggunakan AI untuk refactoring dan hampir 60% yang menggunakannya untuk pengujian, penulisan, atau peninjauan kode mengatakan bahwa asisten pemrograman AI mereka masih melewatkan konteks penting.

melalui Microsoft Copilot

Jika Anda sudah menggunakan Microsoft 365, GitHub, Windows, atau Azure, Microsoft Copilot dapat digunakan langsung di dalam lingkungan tersebut. Anda dapat menggunakannya di dalam Word, Excel, Outlook, Teams, dan alat pengembangan untuk merangkum percakapan dan menganalisis data tanpa perlu keluar dari aplikasi.

Melalui GitHub Copilot, Anda mendapatkan transformasi kode yang dihasilkan AI langsung di dalam IDE Anda, termasuk penyelesaian kode secara langsung dan pembangkitan fungsi. Pengaturan ini sangat sesuai dengan alur kerja pengembangan berbasis GitHub, sementara fitur-fitur pengembang Amazon Q lebih terintegrasi dengan layanan AWS lainnya.

Alat ini beroperasi dalam kerangka kerja keamanan dan identitas Microsoft, seperti Azure Active Directory dan kontrol akses berbasis peran. Bagi organisasi yang telah mengadopsi infrastruktur Microsoft, akses dan tata kelola AI dapat dikelola melalui sistem yang sudah ada.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Buat konten dengan cepat dengan mengubah ide menjadi dokumen yang dirancang, video, podcast, atau survei menggunakan prompt atau kit merek perusahaan Anda

Buat aplikasi kustom dalam hitungan menit untuk mempermudah tugas menggunakan data kerja Anda, dan buat alat yang siap pakai dan mudah dibagikan dengan tim Anda

Terhubung dengan rekan kerja secara efisien dengan menggunakan People Agent untuk mencari rekan tim berdasarkan peran atau keahlian, serta mengidentifikasi kolaborator utama

Keterbatasan Microsoft Copilot

Integrasi mendalam dengan ekosistem Microsoft memang berguna, tetapi hal ini juga bisa terasa membatasi bagi tim yang bekerja di berbagai platform

Respons mungkin menjadi umum dalam skenario kompleks yang melibatkan konteks panjang atau penalaran berlapis

Harga Microsoft Copilot

Perorangan

Microsoft 365 Personal: $9,99/bulan

Microsoft 365 Family: $12,99/bulan

Microsoft 365 Premium: $19,99/bulan

Peringkat dan ulasan Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (lebih dari 230 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 20 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot?

Berikut ini adalah pendapat seorang pengguna:

Hal yang paling saya sukai dari penggunaan Copilot sehari-hari adalah seberapa baik integrasinya secara langsung dengan IDE dan alur pengkodean saya. Saran yang muncul secara langsung mudah diterima atau ditolak, dan antarmuka pengguna secara umum terasa alami dan tidak mengganggu. Rasanya seperti memiliki asisten yang diam-diam di samping saya, siap membantu saat saya membutuhkannya, tanpa mengharuskan saya mengubah alur kerja rutin saya.

Hal yang paling saya sukai dari penggunaan Copilot sehari-hari adalah seberapa baik alat ini terintegrasi langsung dengan IDE dan alur pengkodean saya. Saran yang muncul secara langsung mudah diterima atau ditolak, dan antarmuka pengguna secara umum terasa alami dan tidak mengganggu. Rasanya seperti memiliki asisten yang diam-diam di samping saya, siap membantu saat saya membutuhkannya, tanpa mengharuskan saya mengubah alur kerja rutin saya.

3. Cursor (Pilihan terbaik untuk pemrograman berbasis AI langsung di dalam lingkungan pengembangan)

melalui Cursor

Cursor adalah editor kode berbasis AI yang dibangun di atas Visual Studio Code. Alat ini mengintegrasikan AI secara langsung ke dalam lingkungan pengembangan, sehingga Anda dapat menulis dan men-debug kode menggunakan input bahasa alami.

Fitur obrolan bawaan mendukung percakapan multi-putaran dan menerima masukan gambar, yang dapat membantu saat bekerja dengan proyek yang tidak familiar atau kompleks. Dibandingkan dengan posisi Amazon Q sebagai asisten perusahaan yang lebih luas, Cursor berfokus secara khusus pada tugas-tugas pemrograman praktis.

Tersedia tiga mode interaksi. Dalam mode Agent, AI dapat membaca dan memodifikasi kode di berbagai berkas. Dalam mode Manual, AI menyarankan perubahan yang dapat Anda tinjau sebelum diterapkan. Mode Ask bersifat read-only dan ditujukan untuk memahami atau menjelajahi kode tanpa melakukan pengeditan.

Model otonomi tingkat file dan pengeditan terkontrol ini lebih terperinci daripada pendekatan bantuan percakapan umum yang digunakan Amazon Q.

Fitur terbaik Cursor

Gunakan @references untuk merujuk pada konteks spesifik guna mengarahkan AI ke file tertentu atau percakapan sebelumnya, serta memastikan respons tetap relevan.

Pilih model bahasa yang Anda inginkan, seperti GPT-4o, Claude 3, atau lainnya, dan gunakan kunci API Anda sendiri (BYOK) untuk kontrol yang lebih besar atas penggunaan dan konfigurasi

Jalankan agen latar belakang untuk mengotomatiskan alur kerja seperti membuat cabang GitHub dan membuka permintaan pull dengan intervensi manual minimal

Keterbatasan kursor

Terkadang, alat ini dapat menghasilkan saran yang salah atau terlalu tegas, terutama saat menangani logika yang kompleks atau skenario kasus khusus

Harga Cursor

Paket individu:

Hobby: Gratis

Pro: $20/bulan

Pro+: $60/bulan

Ultra: $200/bulan

Paket bisnis:

Tim: $40 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Cursor

G2: 4,5/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cursor?

Inilah yang dibagikan seorang pengguna berdasarkan pengalamannya:

Setelah 2 bulan menggunakan CursorAI setiap hari, saya dapat mengatakan ini dengan yakin: alat ini benar-benar layak digunakan jika Anda memperlakukannya sebagai alat yang sebenarnya, dan jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Tanpa CursorAI: proyek MVP membutuhkan waktu seminggu. Dengan CursorAI: proyek yang sama hanya membutuhkan waktu satu hari, dengan kode yang lebih rapi dan struktur yang lebih baik.

Setelah 2 bulan menggunakan CursorAI setiap hari, saya dapat mengatakan ini dengan yakin: alat ini benar-benar sepadan jika Anda menggunakannya sesuai fungsinya, dan jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Tanpa CursorAI: proyek MVP membutuhkan waktu seminggu. Dengan CursorAI: proyek yang sama hanya membutuhkan waktu sehari, dengan kode yang lebih rapi dan struktur yang lebih baik.

📮 Wawasan ClickUp: Meskipun 34% pengguna bekerja dengan penuh keyakinan pada sistem AI, kelompok yang sedikit lebih besar (38%) tetap menerapkan pendekatan "percaya, tetapi verifikasi". Alat mandiri yang tidak memahami konteks pekerjaan Anda sering kali memiliki risiko lebih tinggi dalam menghasilkan respons yang tidak akurat atau tidak memuaskan.

4. Tabnine (Pilihan terbaik untuk penyelesaian kode AI yang aman dan disesuaikan dengan basis kode perusahaan)

melalui Tabnine

Tabnine, asisten penyelesaian kode AI, bekerja di dalam IDE Anda dan menyarankan kode saat Anda mengetik. Alat ini berfokus pada penyelesaian kode secara langsung (inline) daripada antarmuka obrolan, sehingga membantu Anda menulis kode lebih cepat tanpa harus meninggalkan lingkungan pengembangan Anda.

Platform ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pengembangan organisasi Anda melalui Enterprise Context Engine-nya. Alih-alih hanya mengandalkan data pelatihan umum, platform ini belajar dari basis kode internal, arsitektur, kerangka kerja, dan standar penulisan kode Anda. Hal ini membantu memastikan saran yang diberikan selaras dengan praktik pengembangan aktual tim Anda.

Anda juga dapat menerapkan alat ini dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan infrastruktur Anda. Alat ini dapat dijalankan sebagai layanan SaaS, di infrastruktur pribadi, atau di lingkungan yang sepenuhnya terisolasi. Opsi-opsi ini membantu organisasi menjaga data pengembangan tetap berada dalam sistem yang terkendali sambil memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan.

Fitur terbaik Tabnine

Ubah standar dan kebijakan pemrograman menjadi aturan yang dapat diterapkan untuk memandu saran AI dan menjaga konsistensi di seluruh basis kode Anda

Terapkan dan validasi persyaratan Jira secara otomatis dengan menghasilkan kode dari masalah Jira dan memverifikasi bahwa kode tersebut sesuai dengan persyaratan yang terdokumentasi

Lindungi data pengembangan dengan langkah-langkah keamanan bawaan seperti Transport Layer Security (TLS), enkripsi ujung ke ujung, tanpa penyimpanan kode, dan kepatuhan dalam penanganan data

Keterbatasan Tabnine

Platform ini mungkin kurang andal saat digunakan dengan kerangka kerja antarmuka pengguna JavaScript, terutama Vue.js. Saran yang diberikan terkadang dapat menyebabkan pola implementasi yang salah

Harga Tabnine

Tabnine Code Assistant: $39 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Tabnine Agentic Platform: $59 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Tabnine

G2: 4,1/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tabnine?

Berikut ini adalah umpan balik dari seorang pengguna:

Tabnine adalah asisten pemrograman yang luar biasa bagi para pengembang perangkat lunak. Waktu yang telah dihematnya dalam karier saya sangatlah besar. Alat ini telah meningkatkan produktivitas saya. Saya tidak perlu lagi menulis model kelas yang membosankan. Hanya dengan menekan tombol Tab, semua kode saya langsung terisi. Selain itu, alat ini sangat mudah diintegrasikan dengan editor kode.

Tabnine adalah asisten pemrograman yang luar biasa bagi para pengembang perangkat lunak. Waktu yang telah dihematnya dalam karier saya sangatlah besar. Alat ini telah meningkatkan produktivitas saya. Saya tidak perlu lagi menulis model kelas yang membosankan. Cukup dengan menekan tombol Tab, semua kode saya langsung terisi. Selain itu, alat ini sangat mudah diintegrasikan dengan editor kode.

5. IBM Watsonx Assistant (Pilihan terbaik untuk modernisasi kode perusahaan dan transformasi sistem warisan)

melalui IBM Watsonx Assistant

IBM watsonx Code Assistant adalah alat AI untuk pengembangan perangkat lunak dan modernisasi kode. Alat ini melampaui fitur penyelesaian kode dasar dengan menggunakan model khusus yang telah dilatih sebelumnya untuk menghasilkan dan mengubah kode di lingkungan perusahaan.

Alat ini mendukung proyek modernisasi di mana tim memperbarui atau memigrasikan sistem lama ke teknologi yang lebih baru. Misalnya, alat ini dapat mengonversi kode warisan seperti COBOL ke bahasa pemrograman modern seperti Java, sehingga Anda dapat secara bertahap mengalihkan aplikasi kritis tanpa perlu membangunnya dari awal.

Platform ini juga menawarkan tugas-tugas otomatisasi TI dan membantu Anda meningkatkan efisiensi. Anda dapat mendeskripsikan tugas operasional dalam bahasa alami, dan asisten tersebut akan menghasilkan skrip otomatisasi untuk platform seperti Ansible dan Red Hat OpenShift.

Fitur terbaik IBM Watsonx Assistant

Pindai kode untuk memeriksa kesamaan guna mendeteksi potensi risiko lisensi dan memberikan referensi ke sumber asli serta lisensinya

Lindungi kode eksklusif dengan praktik keamanan yang ketat, termasuk larangan penggunaan kode untuk pelatihan model dan jaminan perlindungan kekayaan intelektual melalui IBM Granite

Pertahankan logika bisnis yang kritis selama modernisasi untuk memastikan aturan inti dan perilaku aplikasi tetap utuh

Keterbatasan IBM Watsonx Assistant

Opsi penyesuaiannya terbatas, sehingga alat ini mungkin kurang cocok untuk proyek pengembangan yang sangat spesifik.

Alat ini memiliki cakupan yang terbatas untuk bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, dan Rust

Harga IBM Watsonx Assistant

Harga khusus

Peringkat dan ulasan IBM Watsonx Assistant

G2: 4,2/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IBM Watsonx Assistant?

Seorang pengguna membagikan wawasan berikut:

Saya sangat menyukai IBM Watsonx Code Assistant karena rekayasa teknologinya yang mengesankan, yang benar-benar menonjol bagi saya. Alat ini sangat membantu dalam memahami kode warisan, terutama yang dokumentasinya kurang memadai, yang merupakan manfaat penting bagi pengembang seperti saya. Saya juga menghargai kemampuannya dalam menangani kode global secara efisien di mainframe tanpa membebani CPU. Fitur-fitur ini menjadikannya aset berharga bagi proyek-proyek saya.

Saya sangat menyukai IBM Watsonx Code Assistant karena rekayasa teknologinya yang mengesankan, yang benar-benar menonjol bagi saya. Alat ini sangat membantu dalam memahami kode warisan, terutama yang dokumentasinya kurang memadai, yang merupakan manfaat penting bagi pengembang seperti saya. Saya juga menghargai kemampuannya dalam menangani kode global secara efisien di mainframe tanpa membebani CPU. Fitur-fitur ini menjadikannya aset berharga bagi proyek-proyek saya.

6. Moveworks (Pilihan terbaik untuk mengotomatisasi dukungan karyawan dan alur kerja layanan dengan AI perusahaan)

6. Moveworks (Pilihan terbaik untuk mengotomatisasi dukungan karyawan dan alur kerja layanan dengan AI perusahaan)

melalui Moveworks

Moveworks adalah asisten AI perusahaan yang membantu karyawan menemukan informasi dan menyelesaikan tugas-tugas di tempat kerja di berbagai aplikasi bisnis.

Mesin Penalaran Agen memproses permintaan karyawan dengan membaginya menjadi langkah-langkah dan melaksanakan tindakan di seluruh sistem yang terhubung. Hal ini memungkinkan asisten untuk menyelesaikan tugas multi-langkah seperti memberikan akses sistem atau menyelesaikan permintaan layanan.

Alat ini juga menggabungkan pencarian perusahaan dan eksekusi tugas dalam satu antarmuka. Karyawan Anda dapat mengambil informasi dari basis pengetahuan atau sistem internal dan bertindak berdasarkan informasi tersebut tanpa perlu berpindah alat. Akses melalui obrolan, browser, intranet, dan portal layanan, serta dukungan multibahasa, memungkinkan Anda menggunakan asisten ini di mana pun Anda bekerja.

Fitur terbaik Moveworks

Pastikan keamanan dan kepatuhan tingkat perusahaan dengan fitur perlindungan bawaan dan standar seperti ISO 27001, SOC 2, HIPAA, GDPR, dan FedRAMP

Terapkan agen AI yang dapat disesuaikan untuk mengotomatisasi alur kerja yang kompleks di seluruh aplikasi bisnis menggunakan templat siap pakai dan MCP

Buat dokumentasi secara otomatis dengan menggunakan AI untuk menganalisis tiket dukungan dan mengekstrak wawasan yang berguna

Keterbatasan Moveworks

Integrasi mendalam dan konfigurasi dapat memakan waktu, terutama di luar lingkungan ServiceNow inti

Harga Moveworks

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Moveworks

G2: 4,6/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Moveworks?

Berikut adalah pengalaman yang diceritakan oleh salah satu pengguna:

Baru-baru ini saya sempat menjelajahi Movework AI Copilot dan mengeksplorasi fitur-fiturnya. Sebagai seorang pengembang AI, saya senang melihat bagaimana Movework mengotomatiskan tugas-tugas harian yang diperlukan terkait dukungan TI dan fungsi-fungsi pendukung lainnya. Sangat baik.

Baru-baru ini saya sempat menjelajahi Movework AI Copilot dan mengeksplorasi fitur-fiturnya. Sebagai seorang pengembang AI, saya senang melihat bagaimana Movework mengotomatiskan tugas-tugas harian yang diperlukan terkait dukungan TI dan fungsi-fungsi pendukung lainnya. Sangat baik.

7. Kore.ai (Pilihan terbaik untuk membangun agen AI dan mengotomatisasi alur kerja perusahaan)

Dengan platform AI perusahaan dari Kore, Anda dapat membuat agen AI dan alur kerja otomatis untuk operasi bisnis. Anda dapat menerapkan agen-agen ini untuk mengakses data perusahaan dan melakukan tindakan di seluruh sistem dan aplikasi yang terhubung.

Platform ini mendukung pencarian berbasis agen yang mengambil jawaban dari sumber data perusahaan baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Platform ini dapat menampilkan informasi secara real-time sambil menerapkan kontrol akses berbasis peran sehingga pengguna hanya melihat data yang diizinkan untuk diakses.

AI Agent Builder mendukung pendekatan tanpa kode dan berbasis pengembang. Anda dapat membuat dan menerapkan agen sambil memungkinkan beberapa agen untuk berkolaborasi dan menangani alur kerja yang kompleks melalui interaksi agen yang terkoordinasi.

Fitur terbaik Kore.ai

Kelola agen AI di seluruh tim dan ruang kerja menggunakan peran admin berjenjang sambil tetap menyimpan catatan audit untuk transparansi

Aktifkan agen AI dengan perintah atau gunakan templat siap pakai dengan akses ke lebih dari 200 templat agen yang dirancang untuk fungsi perusahaan

Akses agen AI melalui obrolan, suara, atau asisten AI, dan integrasikan ke dalam alat kolaborasi seperti Microsoft Teams, Slack, atau Copilot

Keterbatasan Kore.ai

Peralihan bahasa dalam alur kerja tidak selalu berjalan lancar dan mungkin mengharuskan pengguna untuk menyesuaikan konteks kembali selama percakapan

Harga Kore.ai

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Kore.ai

G2: 4,6/5 (lebih dari 460 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kore.ai?

Seorang pengguna berbagi pengalamannya:

Saya telah menggunakan Kore.ai sejak lama. Saya telah menggunakannya untuk mengembangkan beberapa chatbot tingkat perusahaan untuk klien saya menggunakan platform Kore.ai. Sangat mudah untuk membangun chatbot dengan antarmuka pengguna yang sangat mengesankan. Dengan menggunakan Kore.ai, saya telah belajar cara merancang Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) untuk chatbot dan meningkatkan keterampilan saya dalam merancang chatbot. Tidak diragukan lagi bahwa Kore.ai adalah salah satu platform chatbot AI terbaik.

Saya telah menggunakan Kore.ai sejak lama. Saya telah menggunakannya untuk mengembangkan beberapa chatbot tingkat perusahaan bagi klien saya menggunakan platform Kore.ai. Sangat mudah untuk membangun chatbot dengan antarmuka pengguna yang sangat mengesankan. Dengan menggunakan Kore.ai, saya telah belajar cara merancang Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) untuk chatbot dan meningkatkan keterampilan saya dalam merancang chatbot. Tidak diragukan lagi bahwa Kore.ai adalah salah satu platform chatbot AI terbaik.

🧠 Tahukah Anda? Programmer komputer pertama di dunia hidup pada abad ke-19. Matematikawan Inggris, Ada Lovelace, menulis apa yang dianggap sebagai program komputer pertama pada tahun 1843, jauh sebelum komputer modern ada. Ia menciptakan algoritma untuk menghitung bilangan Bernoulli untuk Mesin Analitis karya Charles Babbage, sehingga ia diakui secara luas sebagai programmer komputer pertama dalam sejarah.

8. Qodo (Pilihan terbaik untuk tinjauan kode otomatis yang didukung AI dan penegakan kualitas)

melalui Qodo

Saat Anda bekerja dengan basis kode yang kompleks, menjaga kualitas kode yang konsisten sejak awal bisa menjadi tantangan. Qodo adalah platform tinjauan kode yang didukung AI yang dirancang untuk membantu Anda mendeteksi kesalahan dan meningkatkan keandalan perangkat lunak di seluruh alur kerja pengembangan Anda.

Mesin konteks menganalisis hubungan antar berkas dan repositori, sehingga Anda dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin memengaruhi beberapa layanan atau bagian dari sistem. Anda dapat menyelesaikan masalah dari akar penyebabnya melalui validasi otomatis dan pembaruan kode yang diverifikasi di seluruh repositori.

Platform ini juga menggunakan beberapa agen AI khusus untuk mengotomatisasi tugas-tugas seperti deteksi bug, pemeriksaan cakupan pengujian, pembaruan dokumentasi, dan pembuatan catatan perubahan.

Meskipun Amazon Q terutama membantu pengembang dengan saran kode, Qodo berfokus pada tinjauan kode otomatis dan penerapan standar kode sepanjang siklus hidup pengembangan perangkat lunak.

Fitur terbaik Qodo

Terapkan standar penulisan kode khusus organisasi dengan mengintegrasikan aturan dan kebijakan tata kelola ke dalam tinjauan kode otomatis

Prioritaskan bug kritis dan risiko keamanan dengan menyaring ulasan yang tidak relevan yang memengaruhi stabilitas sistem

Integrasikan tinjauan kode AI ke dalam alur kerja Git dan CI/CD untuk memvalidasi perubahan secara otomatis di GitHub, GitLab, dan alur kerja pengembangan lainnya

Keterbatasan Qodo

Saran dari platform ini terkadang mungkin tidak sesuai untuk skenario pemrograman yang sangat spesifik atau niche.

Harga Qodo

Pengembang: Gratis

Tim: $38 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Qodo

G2: 4,8/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qodo?

Berikut ini adalah apa yang dibagikan oleh seorang pengguna:

Saya menggunakan Qodo hampir setiap hari sebagai bagian penting dari rutinitas pemrograman saya. Keandalan dan nilai yang konsisten membuatnya tak tergantikan di IDE saya. Pengaturan Qodo sangatlah mudah. Aplikasi ini terintegrasi dengan mulus ke Visual Studio Code, dan saya dapat langsung menggunakan fitur-fiturnya tanpa konfigurasi yang rumit.

Saya menggunakan Qodo hampir setiap hari sebagai bagian penting dari rutinitas pemrograman saya. Keandalan dan nilai yang konsisten membuatnya tak tergantikan di IDE saya. Pengaturan Qodo sangatlah mudah. Aplikasi ini terintegrasi dengan mulus ke Visual Studio Code, dan saya dapat langsung menggunakan fitur-fiturnya tanpa konfigurasi yang rumit.

9. ChatGPT Enterprise (Pilihan terbaik untuk bantuan AI di seluruh perusahaan dalam bidang penelitian, penulisan, pemrograman, dan analisis)

melalui ChatGPT Enterprise

ChatGPT Enterprise, versi perusahaan dari ChatGPT, membantu Anda menggunakan AI untuk tugas-tugas seperti riset, penulisan, pemrograman, dan analisis data.

Alat ini menyediakan akses ke model AI canggih yang mampu melakukan penalaran kompleks dan pemecahan masalah bertahap. Anda dapat menangani pertanyaan yang rumit atau mengurai masalah teknis dalam satu percakapan.

Platform ini juga memungkinkan Anda menjalankan agen dari satu perintah untuk menangani tugas-tugas kompleks. Misalnya, Anda dapat mendelegasikan pekerjaan pemrograman ke Codex dan melakukan penelitian mendalam, atau mengelola proyek bertahap dalam satu alur kerja.

Fitur terbaik ChatGPT Enterprise

Buat dan terapkan GPT khusus yang disesuaikan dengan tugas tertentu dan basis pengetahuan internal

Hubungkan ChatGPT ke data perusahaan menggunakan aplikasi bawaan atau integrasi khusus dengan alat seperti Microsoft SharePoint, GitHub, Google Drive, dan Box

Lindungi dan kendalikan data perusahaan dengan keamanan tingkat perusahaan untuk memastikan data Anda tidak digunakan untuk pelatihan model, dan akses dikelola melalui kontrol administratif

Keterbatasan ChatGPT Enterprise

Beberapa respons mungkin terlalu umum untuk masalah pemrograman tertentu dan mungkin memerlukan konteks tambahan

Harga ChatGPT Enterprise

Harga khusus

Peringkat dan ulasan ChatGPT Enterprise

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.850 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 310 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT Enterprise?

Simak ulasan pengguna ini:

Saya menyukai betapa mudah dan cepatnya menggunakan ChatGPT, sehingga memudahkan saya untuk mengajukan pertanyaan terkait pemrograman, dokumentasi, atau email dan langsung mendapatkan jawaban yang jelas. Saya menghargai bahwa alat ini membantu saya memecahkan masalah secara bertahap, meningkatkan produktivitas saya tanpa menambah kerumitan pada alur kerja saya. Saya juga senang bisa mengajukan pertanyaan lanjutan dan menyempurnakan jawaban hingga sesuai persis dengan yang saya butuhkan.

Saya menyukai betapa mudah dan cepatnya menggunakan ChatGPT, sehingga memudahkan saya untuk mengajukan pertanyaan terkait pemrograman, dokumentasi, atau email dan langsung mendapatkan jawaban yang jelas. Saya menghargai bahwa alat ini membantu saya memecahkan masalah secara bertahap, meningkatkan produktivitas saya tanpa menambah kerumitan pada alur kerja saya. Saya juga senang bisa mengajukan pertanyaan lanjutan dan menyempurnakan jawaban hingga sesuai persis dengan yang saya butuhkan.

🧠 Fakta Menarik: John Backus menemukan minatnya yang sesungguhnya dalam bidang komputasi dan kemudian menciptakan Fortran, bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang digunakan secara luas. Karyanya membantu mengubah pemrograman dari instruksi mesin yang rumit menjadi sesuatu yang benar-benar dapat ditulis dan dipahami oleh manusia.

10. Windsurf (Pilihan terbaik untuk pemrograman yang dibantu AI dengan alur kerja pengembangan berbasis agen)

melalui Windsurf

Windsurf adalah lingkungan pemrograman berbasis AI yang dirancang untuk mendukung pengembang saat menulis dan mengelola kode.

Cascade, agen AI-nya, mengerjakan tugas-tugas pengembangan langkah demi langkah untuk menghasilkan kode dan menyempurnakan implementasi saat Anda membangun. Anda dapat menjelaskan apa yang ingin Anda buat dalam bahasa alami, dan agen tersebut akan mengulangi permintaan tersebut hingga tugas selesai.

Fitur Supercomplete memprediksi niat pengembang dan menghasilkan blok kode yang lebih besar, seperti fungsi, berdasarkan konteks proyek. Alih-alih hanya menyarankan baris kode berikutnya, fitur ini menganalisis pola dalam basis kode untuk membantu menghasilkan implementasi yang lebih lengkap.

Selain itu, memori AI yang persisten memungkinkan alat ini menyimpan aturan proyek dan preferensi pengembang. Hal ini membantu AI mengikuti standar yang telah ditetapkan dan tetap konsisten dengan basis kode.

Fitur terbaik Windsurf

Cari di web dan dokumentasi untuk mengurai dan membagi halaman, sehingga memberikan konteks yang relevan dan terkini kepada Cascade untuk tugas-tugas pemrograman

Perbarui skema dan antarmuka di seluruh basis kode Anda dengan menyebarkan perubahan tipe dan struktur ke seluruh berkas hanya dengan satu saran

Lihat pratinjau situs web Anda langsung di IDE dan pilih elemen yang akan dikirim ke Cascade untuk pembaruan atau penyempurnaan instan

Keterbatasan Windsurf

Model SWE-1 dapat merespons dengan lambat, sehingga memerlukan waktu tunggu yang lebih lama untuk menghasilkan output

Terminal Cascade dapat mengalami bug yang memengaruhi keandalan saat menjalankan perintah

Harga Windsurf

Gratis

Pro: $15 per bulan

Tim: $30 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Windsurf

G2: 4,2/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Windsurf?

Sebuah ulasan pengguna baru-baru ini menyebutkan:

Jika Anda sudah memiliki pengetahuan teknis dan pemahaman tentang pemrograman, Windsurf bisa menjadi platform yang berguna untuk mendebug dan menulis ulang kode. Platform ini sangat membantu saya dalam mengembangkan kemampuan pemrograman, karena saya bukanlah seorang programmer tradisional. Saya dapat meningkatkan kode dasar dan fungsionalitas saya jauh lebih cepat daripada jika melakukannya secara manual.

Jika Anda sudah memiliki pengetahuan teknis dan pemahaman tentang pemrograman, Windsurf bisa menjadi platform yang berguna untuk mendebug dan menulis ulang kode. Platform ini sangat membantu saya dalam mengembangkan kemampuan pemrograman, karena saya bukanlah seorang programmer tradisional. Saya dapat meningkatkan kode dasar dan fungsionalitas saya jauh lebih cepat daripada jika melakukannya secara manual.

🧠 Tahukah Anda? AI semakin menjadi teman sehari-hari bagi para pengembang. Sekitar 82% pengembang menggunakan asisten pemrograman AI setiap hari atau setiap minggu, dan 59% di antaranya menjalankan tiga atau lebih alat secara bersamaan untuk mendukung alur kerja pengembangan mereka.

Satukan dan Sederhanakan Seluruh Alur Kerja Pengembangan Perangkat Lunak Anda dengan ClickUp

Mengelola pekerjaan pengembangan di berbagai alat dapat memperlambat kinerja tim. Meskipun banyak alternatif Amazon Q yang membantu dalam pemrograman atau otomatisasi, mereka sering kali hanya menangani satu bagian dari siklus hidup pengembangan.

ClickUp menyatukan semuanya dalam satu ruang kerja AI terpadu. Mulai dari merencanakan peta jalan dan mengelola tugas sprint hingga mengotomatiskan alur kerja dan menghasilkan dokumentasi dengan AI, ClickUp menghubungkan setiap bagian dari proses pengembangan perangkat lunak Anda di satu tempat.

Dengan fitur-fitur seperti ClickUp Tasks, Brain, Automations, AI Agents, dan CodeGen, tim Anda dapat beralih dari ide ke implementasi tanpa perlu berpindah-pindah alat. Anda mendapatkan satu platform yang menjaga pekerjaan pengembangan Anda tetap terorganisir, otomatis, dan didukung oleh AI.

