Alternatif Terbaik Raena AI untuk Belajar dan Menambah Pengetahuan

Anda membuka file PDF untuk mempelajari satu konsep, dan tiba-tiba Anda sudah membaca 40 halaman, menonton ulang kuliah, namun masih belum yakin apa yang sebenarnya penting.

Bagi pelajar, pendidik, pekerja pengetahuan, dan pembelajar mandiri, tantangan sesungguhnya adalah mengubah materi yang berantakan dan membingungkan menjadi sesuatu yang benar-benar dapat dipelajari.

Raena AI membantu pada langkah pertama. Namun, seiring waktu, Anda mungkin mulai menginginkan kontrol yang lebih besar atas format, cara yang lebih baik untuk menguji pemahaman, atau alat yang lebih sesuai dengan alur kerja harian Anda.

Di situlah daftar ini berperan.

Di bawah ini, Anda akan menemukan alternatif Raena AI yang dirancang untuk merangkum konten yang padat, mengubah kuliah dan dokumen menjadi bahan belajar, serta membantu Anda memahami topik-topik sulit tanpa perlu membaca ulang semuanya dua kali.

Mari cari solusi yang lebih sesuai dengan cara Anda belajar. 📝

Sekilas tentang Alternatif Terbaik Raena AI

Berikut adalah tabel perbandingan semua alternatif Raena AI dalam blog ini. 📊

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Pilihan terbaik untuk mengatur pengetahuan, proyek, dan tenggat waktu dalam satu ruang kerja terpadu bagi pelajar, pendidik, pekerja pengetahuan, dan pembelajar mandiri Ruang kerja terpadu dengan asisten kontekstual ClickUp AI Brain yang mencakup tugas, Dokumen, dan obrolan; AI Notetaker, ClickUp Docs untuk dokumentasi Gratis selamanya; penyesuaian tersedia untuk perusahaan Mindgrasp AI Mengubah materi kuliah dan bahan perkuliahan menjadi format yang siap dipelajari bagi mahasiswa dan pembelajar mandiri Perekaman Kuliah, Unggah Berbagai Format, Pembuat Ringkasan AI, Pembuat Kuis AI, Pembuat Kartu Flash, Ekstensi Chrome Paket berbayar mulai dari $9,99 per bulan per pengguna Brainly AI Bantuan mengerjakan PR langkah demi langkah dan persiapan ujian adaptif untuk siswa dan pelajar yang berfokus pada ujian yang sedang berlatih soal-soal Bimbingan Belajar AI, Jawaban yang Telah Diverifikasi, Persiapan Ujian Adaptif, Catatan Cerdas, Lembar Kerja PR, Permainan Belajar, ClarityPods Penetapan harga khusus Gizmo AI Belajar dengan fokus pada memori menggunakan metode pengulangan terpisah dan kartu flash untuk siswa dan kelompok belajar yang berbagi materi pembelajaran Mesin penjadwalan Spaced Repetition, kuis Active Recall, mode penyederhanaan ‘Explain Like I’m Five’, dan penyorotan istilah kunci Penetapan harga khusus Synthesis AI Menemukan jawaban yang tepat di seluruh basis pengetahuan yang luas untuk kelompok, tim, dan organisasi yang menjelajahi kumpulan konten yang besar Ringkasan Pencarian AI, umpan balik penilaian ringkasan, Embedding khusus domain, Panduan Persiapan Konten, dan perpustakaan istilah pencarian ujian untuk nilai yang lebih baik Penetapan harga khusus YouLearn AI Pembelajaran interaktif melalui PDF, video, dan materi kuliah untuk siswa, pembelajar visual, serta orang-orang yang belajar dari video dan sesi rekaman Unggah Konten dari Berbagai Sumber, Pembuat Ujian yang Disesuaikan, Dasbor Pelacakan Kemajuan, Ekstraksi Transkrip YouTube, Mode Podcast Tutor AI Paket berbayar mulai dari $15 per bulan per pengguna StudyFetch Mengubah kursus lengkap menjadi sistem belajar adaptif bagi pelajar dan kelompok belajar yang membuat catatan dan mempersiapkan diri untuk ujian Generator Set Belajar Satu Klik, Spark. E AI Tutor, Penyesuaian Pengajaran Gaya Profesor, Dasbor Wawasan Kemajuan, Penilai Esai AI Penetapan harga khusus Turbolearn AI Proses pencatatan langsung dan alur kerja belajar kolaboratif di mana peserta didik dan kelompok bersama-sama mengedit materi belajar dan catatan Rekaman Kuliah Langsung, Catatan AI yang Dapat Diedit, Pengeditan Bersama secara Real-time, Komentar AI di Dalam Teks, Obrolan AI di Dalam Catatan, Pembuat Podcast Penetapan harga khusus Notion AI Mengorganisir catatan belajar dan penelitian dalam satu ruang kerja untuk pekerja pengetahuan dan mahasiswa yang membuat berkas belajar terintegrasi Ringkasan Dokumen, Tanya Jawab di Ruang Kerja, Pencarian Lintas Aplikasi, Pengisian Otomatis Properti Database, Pembuatan Rumus, Blok AI Inline Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan AI Blaze Menulis ulang dan membuat teks belajar langsung di dalam situs web mana pun untuk pemasar, profesional, atau penulis yang membuat dokumen Ekstensi Chrome, Sisipkan ke Halaman, Prompt Dinamis, Pintasan Prompt yang Disimpan, Pemahaman Konteks Halaman, Terapkan Perubahan ke Halaman Gratis

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap penyedia layanan, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Raena AI?

Memilih alternatif Raena AI yang tepat berarti menemukan asisten AI yang sesuai dengan cara Anda belajar, mengajar, dan bekerja dengan informasi. Alternatif terbaik membantu Anda berinteraksi dengan konten dengan cara yang meningkatkan pemahaman dan daya ingat.

Saat mengevaluasi alternatif, perhatikan kriteria utama berikut ini:

Masukan konten yang fleksibel: Mendukung berbagai format seperti PDF, video YouTube, slide, audio, dan tautan web sehingga Anda dapat bekerja dengan semua materi Anda

Ringkasan yang akurat: Menghasilkan ringkasan yang ringkas dan andal yang menangkap poin-poin penting tanpa kehilangan konteks atau nuansa

Format keluaran interaktif: Menghasilkan catatan, kartu flash, kuis, atau peta konsep yang melampaui teks biasa dan mendorong pembelajaran aktif

Fitur Tanya Jawab Berbasis Percakapan: Memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari dan mendapatkan penjelasan yang jelas dan tepat yang terkait dengan konten Anda sendiri

Alat belajar dan memori: Termasuk fitur pengulangan bertahap, pengingatan aktif, atau penilaian untuk memperkuat daya ingat seiring waktu

Kolaborasi dan berbagi: Memungkinkan berbagi catatan, presentasi, atau kumpulan materi belajar dengan teman sekelas dan pendidik untuk mendukung pembelajaran berkelompok

Alternatif Terbaik untuk Raena AI

Jika strategi manajemen pengetahuan dasar sudah tidak cukup lagi, alternatif Raena AI ini menawarkan fitur yang lebih lengkap. Mari temukan yang paling sesuai dengan gaya belajar Anda. 🚀

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk mengatur pengetahuan, proyek, dan tenggat waktu dalam satu ruang kerja terpadu)

Buat catatan terperinci dan hubungkan pembelajaran dengan tindakan menggunakan ClickUp Docs

Alih-alih hanya membantu Anda mengonsumsi informasi, ClickUp for Students mengambil pendekatan yang berlawanan dan membantu Anda memanfaatkannya.

Ini adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia tempat ide, catatan, rencana, dan pelaksanaan bersatu. Jadi, begitu Anda memahami sesuatu, Anda dapat mengubahnya menjadi Tugas ClickUp, rencana, atau hasil nyata, tanpa perlu berpindah alat.

Pelajari bagaimana Manajemen Pengetahuan ClickUp dapat membantu. 👇

Ubah catatan yang tersebar menjadi sistem belajar yang terstruktur

Belajar sering kali terhambat karena kurangnya keteraturan – catatan di satu aplikasi, tugas di aplikasi lain, dan tautan penelitian di bookmark. Untuk mengatasi hal ini, buatlah ClickUp Docs Anda sendiri yang memungkinkan Anda:

Buat halaman bersarang untuk mata pelajaran, modul, atau bab

Sisipkan tabel, daftar periksa, penanda, dan daftar tugas di dalam catatan Anda

Hubungkan dokumen secara langsung ke tugas dan tanggal jatuh tempo

Bekerja sama dengan teman sekelas secara real time

Ubah teks yang disorot menjadi Tugas ClickUp secara instan

Misalnya, Anda sedang mempersiapkan ujian akhir Biologi. Anda membuat dokumen berjudul Fisiologi Manusia – Persiapan Ujian Akhir. Di dalamnya, Anda menyusun bagian-bagian seperti: Bab 1: Sistem Saraf dan Diagram Utama.

Di bawah setiap bab, Anda menambahkan ringkasan, diagram, dan catatan poin-poin. Ketika Anda menyadari bahwa Anda perlu merevisi ‘Siklus Jantung’ secara lebih mendalam, Anda menyorot bagian tersebut dan mengubahnya menjadi tugas dengan tanggal jatuh tempo. Kini, materi belajar dan rencana belajar Anda berada dalam sistem yang sama.

💡 Tips Pro: Tandai dokumen tertentu sebagai ‘Wiki’ agar menjadi sumber informasi utama untuk suatu topik atau alur kerja. Dengan begitu, saat Anda mencari file tertentu, atau saat AI menampilkan jawaban, sistem akan memprioritaskan versi yang paling akurat dan terbaru, bukan catatan yang sudah usang.

Dapatkan asisten AI yang memahami konteks

Setelah catatan Anda ada di ruang kerja Anda, ClickUp Brain menjadi jauh lebih powerful daripada alat AI biasa. Alih-alih menempelkan teks ke dalam chatbot eksternal, ClickUp Brain bekerja langsung di dalam dokumen dan tugas Anda, memahami konteks materi belajar Anda.

Pecah tugas-tugas kompleks dan pekerjaan tesis menjadi subtugas yang jelas dengan ClickUp Brain

Gunakan AI untuk meningkatkan produktivitas dengan meminta AI untuk:

Ringkas bab-bab panjang menjadi catatan yang siap untuk ujian

Buat kartu flash dari materi kuliah

Buat pertanyaan kuis untuk menguji diri sendiri

Ubah penjelasan yang rumit menjadi istilah yang lebih sederhana

Buat jadwal belajar yang terstruktur berdasarkan silabus Anda

Misalnya, Anda baru saja menyalin 15 halaman catatan kuliah ke dalam dokumen Biologi Anda. Cukup minta AI yang terhubung untuk, ‘Ringkas bab ini menjadi konsep-konsep utama dan buat 10 kartu flash untuk belajar.’

Akses templat rencana belajar

Pernahkah Anda merasa pekerjaan Anda tersebar di berbagai catatan, daftar tugas, dan tenggat waktu yang tidak saling terhubung? Template ClickUp Student menyatukan semuanya ke dalam satu sistem yang dapat Anda gunakan untuk mengatur hari Anda.

Dapatkan templat gratis Kelola berbagai hal yang sedang berlangsung sekaligus dan wujudkan rencana menjadi kemajuan yang terlihat dengan Template Mahasiswa ClickUp

Template ini memungkinkan Anda untuk:

Atur kelas, kuliah, dan bahan bacaan ke dalam Tugas menggunakan Status Kustom ClickUp (akan dilakukan > sedang dikerjakan > selesai)

Pecah proyek dan tugas menjadi tugas-tugas yang jelas dengan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, dan Bidang Kustom ClickUp untuk tingkat upaya atau status tinjauan

Lihat kemajuan di semua proyek yang sedang Anda kerjakan dengan ClickUp Views , seperti List untuk mengelola tugas, Calendar untuk memvisualisasikan tenggat waktu, dan Gantt untuk merencanakan jadwal jangka panjang

Atur semua penjelasan, referensi, dan uraian Anda dengan rapi menggunakan Template Basis Pengetahuan ClickUp. Template ini dirancang dengan bagian-bagian yang jelas untuk panduan mendalam, FAQ singkat, dan sumber daya pendukung. Struktur ini memudahkan Anda membandingkan konsep, meninjau kembali topik yang rumit, dan mengelompokkan materi terkait.

Dapatkan templat gratis Ubah catatan dan sumber yang berantakan menjadi satu referensi yang dapat dicari dengan Template Basis Pengetahuan ClickUp

Dengan templat basis pengetahuan ini, Anda dapat:

Perbarui penjelasan seiring waktu tanpa kehilangan versi sebelumnya atau konteksnya

Bagikan bagian tertentu dengan rekan kerja dan atur siapa yang dapat mengedit apa

Hubungkan pengetahuan secara langsung dengan tugas agar bahan referensi tetap terhubung dengan pekerjaan nyata

Jaga agar pembelajaran jangka panjang tetap dapat diakses untuk proyek-proyek di masa depan tanpa harus memulai dari awal

Rencanakan hari Anda dengan lebih baik:

Fitur terbaik ClickUp

Rencanakan jadwal: Jadwalkan tugas, sesi ulasan, dan tonggak proyek di Jadwalkan tugas, sesi ulasan, dan tonggak proyek di Kalender ClickUp agar jadwal belajar berubah menjadi tenggat waktu nyata yang dapat Anda patuhi

Catat ide dengan cepat: Tuliskan poin-poin penting dan garis besar kasar di Tuliskan poin-poin penting dan garis besar kasar di ClickUp Notepad , lalu ubah menjadi Tugas atau Dokumen begitu Anda siap untuk bertindak

Mapping konsep secara visual: Pecahkan topik dan alur kerja yang rumit di Pecahkan topik dan alur kerja yang rumit di ClickUp Mind Maps untuk melihat bagaimana ide-ide saling terhubung sebelum mengubahnya menjadi rencana yang terstruktur

Catat poin-poin penting: Gunakan Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk merekam diskusi, mengekstrak poin-poin tindakan, dan mengubahnya menjadi tugas serta tindak lanjut sehingga tidak ada yang terlewat dari catatan mentah

Otomatiskan tugas-tugas berulang: Atur Atur otomatisasi alur kerja dengan aturan sederhana ‘jika ini, maka itu’ agar Anda tetap pada jalurnya dengan ClickUp Automations

Keterbatasan ClickUp

Kedalaman fitur-fiturnya mungkin terasa membingungkan pada awalnya, terutama jika Anda terbiasa dengan alat yang lebih sederhana

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp

Berikut ini adalah testimoni dari seorang pengguna:

Saya suka bahwa semua yang kita butuhkan untuk tetap terorganisir dan berada di jalur yang benar ada di satu tempat. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antara Google Drive, email, WhatsApp, ‘daftar tugas’, dan sekumpulan aplikasi lain yang mengganggu dan tidak terintegrasi dengan baik – benar-benar semuanya bisa dilakukan di ruang ini. Saya membukanya setiap pagi dan ini menjadi panduan saya, ruang kerja saya, papan pesan saya, benar-benar semua yang saya butuhkan. Aplikasi ini juga sangat intuitif dan mudah digunakan sejak awal.

Saya suka bahwa semua yang kita butuhkan untuk tetap terorganisir dan tetap pada jalurnya ada di satu tempat. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antara Google Drive, email, WhatsApp, daftar tugas, dan berbagai aplikasi lain yang mengganggu dan tidak terintegrasi dengan baik – benar-benar semuanya bisa dilakukan di ruang ini. Saya membukanya setiap pagi dan ini menjadi panduan saya, ruang kerja saya, papan pesan saya, benar-benar semua yang saya butuhkan. Aplikasi ini juga sangat intuitif dan mudah digunakan sejak awal.

📮 Wawasan ClickUp: Pekerjaan seharusnya bukan sekadar tebak-tebakan—namun sayangnya, seringkali memang begitu. Survei manajemen pengetahuan kami menemukan bahwa karyawan sering membuang-buang waktu mencari melalui dokumen internal (31%), basis pengetahuan perusahaan (26%), atau bahkan catatan pribadi dan tangkapan layar (17%) hanya untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Dengan ClickUp Connected Search, setiap file, dokumen, dan percakapan dapat diakses secara instan dari halaman beranda Anda—sehingga Anda dapat menemukan jawaban dalam hitungan detik, bukan menit. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat lebih dari 5 jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu berarti lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang sudah ketinggalan zaman. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

2. Mindgrasp AI (Pilihan terbaik untuk mengubah materi kuliah dan bahan kursus menjadi format yang siap dipelajari)

melalui Mindgrasp AI

Mindgrasp AI dirancang untuk orang-orang yang belajar dari materi padat dengan format campuran dan tidak ingin menghabiskan berjam-jam untuk menyusun ulang materi tersebut menjadi sesuatu yang dapat digunakan. Aplikasi ini menyusun ulang materi menjadi format yang siap dipelajari, yang mencerminkan cara siswa dan pendidik melakukan revisi. Hal ini mencakup penjelasan yang ringkas, catatan yang terorganisir, serta tes pemahaman yang terhubung langsung dengan konten sumber.

Anda dapat mengajukan pertanyaan langsung terkait materi kuliah, bab buku teks, atau artikel penelitian menggunakan AI Answer Generator dan mendapatkan penjelasan yang jelas tanpa perlu membolak-balik halaman atau menonton ulang video.

Dengan ekstensi Chrome, alur kerja ini dapat diterapkan pada lingkungan LMS seperti Canvas dan Blackboard, termasuk rekaman Panopto yang tertanam. Hal ini membuatnya praktis untuk tugas-tugas perkuliahan sehari-hari, kelas jarak jauh, dan pembelajaran berkelanjutan.

Fitur terbaik Mindgrasp AI

Rekam kuliah langsung menggunakan Lecture Recording dan ubah menjadi materi pembelajaran yang terstruktur

Unggah buku teks, tugas, dan berkas LMS melalui unggahan konten multi-format

Dapatkan penjelasan langkah demi langkah dan referensi melalui Mindgrasp AI Tutor

Buat penilaian yang berfokus pada retensi dengan AI Quiz Generator

Buat alat bantu ingatan secara otomatis menggunakan Pembuatan Kartu Flash

Keterbatasan Mindgrasp AI

Proses merangkum materi teknis, ambigu, atau padat dapat menghilangkan nuansa atau menimbulkan ketidakakuratan.

Perekaman kuliah langsung dibatasi hingga 10 jam per bulan, yang mungkin tidak cocok untuk pengguna yang sering menggunakan layanan ini

Harga Mindgrasp AI

Dasar: $9,99/bulan per pengguna

Scholar: $12,99/bulan per pengguna

Premium: $14,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Mindgrasp AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mindgrasp AI?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Perangkat lunak ini sendiri sangat bermasalah. Memang sangat membantu saat saya perlu membaca banyak makalah ilmiah dan buku teks dalam satu hari… Jujur saja, satu-satunya cara agar mereka berhenti menagih Anda adalah dengan membanjiri email mereka, mengajukan keluhan ke perusahaan kartu kredit Anda, atau mengganti kartu kredit Anda sepenuhnya.

Perangkat lunak ini sendiri sangat bermasalah. Memang sangat membantu saat saya perlu membaca banyak makalah ilmiah dan buku teks dalam satu hari… Jujur saja, satu-satunya cara agar mereka berhenti menagih Anda adalah dengan membanjiri email mereka, mengajukan keluhan ke perusahaan kartu kredit Anda, atau mengganti kartu kredit Anda sepenuhnya.

🧠 Fakta Menarik: Universitas Bologna, yang didirikan pada tahun 1088, sangat mengandalkan debat sebagai metode pembelajaran. Para mahasiswa mempertahankan argumen mereka di depan umum, yang memaksa mereka untuk memahami materi secara mendalam. Pengingatan aktif dan penalaran verbal telah menjadi inti pembelajaran jauh sebelum ilmu pembelajaran modern memvalidasi keduanya.

3. Brainly AI (Pilihan terbaik untuk bantuan PR langkah demi langkah dan persiapan ujian adaptif)

melalui Brainly AI

Brainly AI memposisikan dirinya sebagai pendamping belajar yang selalu siap sedia bagi siswa yang terjebak di tengah soal dan membutuhkan bantuan untuk memahami solusi terbaik.

Saat Anda mengajukan pertanyaan, Brainly mengambil informasi dari basis pengetahuan AI-nya dan menambahkan fitur Bimbingan AI di atasnya, yang memecah konsep, memandu proses penalaran, dan menyelaraskan penjelasan dengan kurikulum umum. Hal ini membuatnya berguna bagi siswa SMA dan mahasiswa yang harus mengelola tugas rumah, lembar kerja, dan mata pelajaran yang sarat konsep secara rutin.

Selain jawaban instan, Brainly berfokus pada kesiapan ujian. Anda dapat mengubah catatan dan soal-soal sebelumnya menjadi kuis dan panduan belajar yang dipersonalisasi dengan Adaptive Test Prep berdasarkan performa Anda. Platform ini juga memperkenalkan alat untuk menyegarkan pikiran, seperti ClarityPods Guided Audio Sessions, guna mendukung konsentrasi selama siklus belajar yang panjang.

Fitur terbaik Brainly AI

Verifikasi keakuratan pembelajaran dengan Jawaban yang Telah Diverifikasi Sumbernya yang terhubung dengan referensi tepercaya

Ubah ceramah lisan menjadi materi terstruktur dengan Smart Notes

Kerjakan tugas secara interaktif menggunakan Lembar Kerja PR

Tingkatkan daya ingat melalui pembelajaran kompetitif dengan Permainan Belajar Head-to-Head

Keterbatasan Brainly AI

Pengguna melaporkan kesulitan mendapatkan pengembalian dana setelah pembatalan, bahkan ketika layanan tersebut tidak digunakan

Beberapa fitur bekerja lebih baik di aplikasi daripada di web, sehingga menimbulkan kendala bagi pengguna browser

Harga Brainly AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Brainly AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Brainly AI

Menurut salah satu pengguna:

Brainly menyediakan sumber daya yang berharga bagi siswa. Setiap kali saya membutuhkan jawaban atas pertanyaan, hampir semua pertanyaan tersebut sudah ada di Brainly dengan jawaban dari seseorang. Karena siswa mempersiapkan diri untuk ujian dan wawancara, Brainly membantu siswa dengan menyediakan jawaban… Tidak ada kekurangan atau kelemahan, tetapi versi gratisnya terbatas; untuk melihat beberapa jawaban, diperlukan langganan premium. Namun, ini sangat berguna bagi siswa dan membantu dalam memperoleh pengetahuan

Brainly menyediakan sumber daya yang berharga bagi siswa. Setiap kali saya membutuhkan jawaban atas pertanyaan, hampir semua pertanyaan tersebut sudah ada di Brainly dengan jawaban dari seseorang. Karena siswa mempersiapkan diri untuk ujian dan wawancara, Brainly membantu siswa dengan menyediakan jawaban… Tidak ada kekurangan atau kelemahan, tetapi versi gratisnya terbatas; untuk melihat beberapa jawaban, diperlukan langganan premium. Namun, ini sangat berguna bagi siswa dan membantu dalam memperoleh pengetahuan

🔍 Tahukah Anda? Encyclopédie, yang diedit oleh Denis Diderot, bertujuan untuk mengorganisir seluruh pengetahuan manusia ke dalam entri-entri terstruktur. Ini merupakan salah satu upaya berskala besar paling awal untuk mendemokratisasi pembelajaran melalui ringkasan sistematis.

📖 Baca Juga: Alat dan Perangkat Lunak Pelaporan Terbaik

4. Gizmo AI (Pilihan terbaik untuk belajar yang berfokus pada memori dengan metode pengulangan terpisah dan kartu flash)

melalui Gizmo AI

Gizmo AI (sebelumnya bernama Save All) dibangun berdasarkan satu ide inti: jika Anda ingin mengingat sesuatu dalam jangka panjang, Anda perlu diuji mengenai hal tersebut, pada waktu yang tepat dan dalam format yang tepat.

Aplikasi ini mengambil materi belajar mentah seperti PDF, catatan kelas, video YouTube, atau slide, lalu mengubahnya menjadi kartu flash dan kuis cerdas yang dapat Anda latih setiap hari. Pengalaman penggunaannya terasa lebih mirip dengan aplikasi belajar bahasa daripada alat belajar tradisional, sehingga memudahkan Anda untuk membangun kebiasaan belajar yang singkat dan konsisten.

Selain itu, karena tersedia sebagai aplikasi seluler di iOS dan Android, peserta didik dapat berpindah antar perangkat tanpa kehilangan kemajuan belajar. Gizmo AI juga mendukung Dek Bersama dan Sesi Kelompok, yang membuatnya berguna untuk pembelajaran yang dipimpin teman sebaya, kelompok belajar, atau kelompok kecil yang mempersiapkan diri untuk ujian atau sertifikasi yang sama.

Fitur terbaik Gizmo AI

Jadwalkan sesi ulasan yang dioptimalkan dengan Spaced Repetition Engine

Perkuat pemahaman melalui Kuis Pengingatan Aktif

Sorot konsep prioritas secara otomatis dengan Penekanan Istilah Kunci

Pantau momentum belajar melalui Pelacakan Kemajuan dan Rangkaian

Batasan Gizmo AI

Dukungan terbatas untuk pembelajaran berbasis audio atau narasi

Beberapa format kuis (seperti benar/salah) dapat berperilaku tidak konsisten

Harga Gizmo AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Gizmo AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gizmo AI?

Berikut ini adalah pendapat seorang pengguna yang membandingkan Gizmo AI dengan alat lain:

Dengan Gizmo AI, saya biasanya mengetik jawaban saya, dan aplikasi ini menawarkan berbagai format kuis, seperti pilihan ganda atau isian kosong. Namun di Anki, saya menyadari bahwa saya tidak perlu mengetik apa pun. Dari pengamatan saya, saya hanya melihat pertanyaannya, dan jika saya kesulitan, saya mengklik ‘sulit’, ‘mudah’, dll. Ini terasa seperti perbedaan besar dari pendekatan interaktif Gizmo AI… Saya juga ingin mempraktikkan pengulangan berselang dengan benar, yang menjadi keunggulan Anki (sesuatu yang tidak terlalu difokuskan oleh Gizmo AI). Gizmo AI memiliki pencapaian dan rekor harian, yang mendorong saya untuk terus menjawab pertanyaan acak, jadi saya bingung memilih di antara keduanya.

Dengan Gizmo AI, saya biasanya mengetik jawaban saya, dan aplikasi ini menawarkan berbagai format kuis, seperti pilihan ganda atau isian kosong. Namun di Anki, saya menyadari bahwa saya tidak perlu mengetik apa pun. Dari pengamatan saya, saya hanya melihat pertanyaannya, dan jika saya kesulitan, saya mengklik ‘sulit’, ‘mudah’, dll. Ini terasa seperti perbedaan besar dari pendekatan interaktif Gizmo AI… Saya juga ingin mempraktikkan pengulangan berselang dengan benar, yang menjadi keunggulan Anki (sesuatu yang tidak terlalu difokuskan oleh Gizmo AI). Gizmo AI memiliki pencapaian dan rekor harian, yang mendorong saya untuk terus menjawab pertanyaan acak, jadi saya bingung memilih di antara keduanya.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain MAX adalah aplikasi desktop AI mandiri yang dapat Anda gunakan bahkan di luar ruang kerja Anda. Anda tidak terbatas hanya pada apa yang ada di dalam proyek atau catatan Anda. Cari di seluruh aplikasi kerja dan web menggunakan model AI terbaik sambil mengubah suara Anda menjadi tindakan menggunakan ClickUp Brain MAX Dengan Brain MAX, Anda dapat: Cari dan ringkas konten di seluruh aplikasi yang terhubung dan di web

Gunakan ClickUp Talk to Text untuk pencatatan cepat tanpa perlu menggunakan tangan

Ringkas halaman web dan ubah konten online menjadi tugas secara instan langsung dari browser Anda

Catat ide, tautan, dan catatan dari mana saja, lalu bawa kembali ke ClickUp Ini berarti Anda dapat meneliti, merangkum, dan mengumpulkan informasi dari seluruh web, lalu mengumpulkan semuanya ke dalam satu ruang kerja yang terorganisir untuk mengubahnya menjadi catatan, tugas, dan rencana belajar.

5. Synthesis AI (Terbaik untuk menemukan jawaban yang tepat di basis pengetahuan yang luas)

melalui Synthesis AI

Pernahkah Anda mencari informasi di wiki perusahaan atau drive bersama, namun tetap tidak yakin apakah Anda telah menemukan jawaban yang tepat? Itulah celah yang coba diatasi oleh alat ini. Synthesis AI Search terintegrasi dengan basis pengetahuan internal Anda, lalu menampilkan ringkasan yang ringkas dan terurut berdasarkan prioritas.

Alat ini menggunakan perilaku pencarian yang disesuaikan dengan bidang tertentu untuk menampilkan bagian-bagian paling relevan dari dokumen panjang, kebijakan, atau sumber daya desain. Alat ini dirancang khusus untuk bidang konten tertentu (seperti keberlanjutan, SDM, dan teknologi desain), dan kinerjanya terus meningkat seiring waktu seiring pengguna memberikan penilaian terhadap kualitas ringkasan.

Synthesis AI Search juga mencakup sumber daya orientasi, catatan rilis, dan panduan tentang cara menyusun konten. Hal ini menjadikannya praktis bagi komunitas pembelajaran yang ingin agar pencarian AI berfungsi dengan baik pada materi mereka sendiri.

Fitur terbaik Synthesis AI

Tingkatkan kualitas hasil melalui Siklus Umpan Balik Peringkat Ringkasan

Optimalkan proses pengambilan data dengan Embedding Khusus Domain (termasuk model yang berfokus pada AEC)

Siapkan pengetahuan internal untuk hasil yang lebih baik dengan menggunakan Pedoman Kesiapan Konten

Validasi kueri dan hasil yang diharapkan dengan Perpustakaan Istilah Pencarian Uji

Keterbatasan Synthesis AI

Gambar dan video sintetis masih belum mampu menangkap nuansa yang rumit dan tak terduga dari lingkungan dunia nyata

Contoh yang dihasilkan bisa terlihat 'terlalu sempurna', kurang memiliki unsur alami dan variasi

Harga Synthesis AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Synthesis AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Di Eropa abad pertengahan, buku sangat langka dan berharga sehingga secara fisik dirantai ke meja di perpustakaan. Perpustakaan yang dirantai ini memastikan para siswa dapat membaca tetapi tidak dapat membawa pulang teks-teks tersebut, sehingga mengubah akses terhadap informasi menjadi hak istimewa yang diawasi, bukan sumber daya pribadi.

📖 Baca Juga: Contoh Otomatisasi Alur Kerja

6. YouLearn AI (Pilihan terbaik untuk pembelajaran interaktif melalui PDF, video, dan materi kuliah)

melalui YouLearn AI

YouLearn AI ditujukan bagi mereka yang belajar paling efektif dengan mendiskusikan materi daripada hanya membacanya secara pasif. Anda dapat mengunggah PDF, slide, rekaman kuliah, atau menyisipkan tautan YouTube. Ubah konten tersebut menjadi ruang belajar interaktif yang memungkinkan Anda berpindah antara ringkasan, tanya jawab, dan tes mandiri.

Alih-alih sekadar membaca sekilas transkrip yang panjang, Anda bisa langsung menuju poin-poin penting dan kemudian mendalami pertanyaan-pertanyaan spesifik bersama tutor AI.

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu konten menjadi berbagai format pembelajaran (catatan untuk tinjauan cepat, kuis untuk menguji ingatan, dan penjelasan dalam bentuk percakapan untuk kejelasan). Hal ini sangat membantu saat Anda kekurangan waktu namun tetap membutuhkan pemahaman yang mendalam. Bagi pendidik, YouLearn AI juga merupakan cara praktis untuk merekomendasikan alur belajar terstruktur berdasarkan sumber daya yang sudah ada.

Fitur terbaik YouLearn AI

Uji pemahaman Anda menggunakan Exam Builder yang disesuaikan dengan analisis jawaban

Lacak perkembangan dari waktu ke waktu melalui Dashboard Analisis Kemajuan

Ubah video menjadi teks yang siap dipelajari dengan YouTube Transcript Extraction

Jelajahi revisi berbasis audio melalui Mode Podcast AI Tutor

Keterbatasan YouLearn AI

Akses terbatas pada lima obrolan teks AI, lima obrolan suara, 10 jawaban kuis per hari, dan dua ujian latihan per bulan pada paket gratis

Kesulitan dalam berpikir inovatif di luar pola-pola dalam data pelatihan

Harga YouLearn AI

Tim: $15/bulan per pengguna

Pro: $20/bulan per pengguna

Harga Maksimum: $60 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan YouLearn AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

📖 Baca Juga: Cara Mengoptimalkan Efisiensi dengan Laporan Pelacakan Waktu

7. StudyFetch (Pilihan terbaik untuk mengubah kursus lengkap menjadi sistem belajar adaptif)

melalui StudyFetch

Jika Anda mencari sistem belajar yang lengkap dan terarah yang dibuat langsung dari materi kursus Anda sendiri, maka StudyFetch adalah pilihan yang tepat. Platform ini memungkinkan Anda mengunggah catatan kuliah, presentasi PowerPoint, atau rekaman kelas, dan platform tersebut akan mengubah konten tersebut menjadi paket belajar yang terintegrasi, yang mencakup materi latihan, wawasan kemajuan, dan dukungan bimbingan.

Keunggulan utama bagi mahasiswa dan pembelajar mandiri yang menghadapi beban tugas yang berat terletak pada seberapa erat sistem ini menghubungkan latihan dengan umpan balik. Sistem ini memantau kinerja Anda dalam kuis dan aktivitas, lalu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Anda sehingga sesi belajar berikutnya dapat difokuskan pada hal-hal yang perlu ditingkatkan.

Untuk mata pelajaran yang banyak melibatkan penulisan, platform ini juga menyediakan umpan balik akademis dengan memungkinkan peserta didik mengirimkan esai untuk dikritik dan diberi bimbingan.

Fitur terbaik StudyFetch

Ubah berkas kursus mentah menjadi kumpulan materi belajar dengan One-Click Study Set Generator

Dapatkan dukungan akademik berkelanjutan melalui Spark. E AI Tutor (Akses 24/7)

Sesuaikan penjelasan dengan penyesuaian gaya pengajaran ala dosen

Tinjau tren kinerja melalui Dashboard Wawasan Kemajuan

Batasan StudyFetch

Chatbot-nya dapat memberikan jawaban yang salah, terutama pada topik STEM yang kompleks seperti fisika

Kesulitan untuk menemukan pertanyaan atau bagian tertentu di dalam buku teks yang diunggah

Harga StudyFetch

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan StudyFetch

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Pada zaman pertengahan, ketika kuliah awalnya hanya berupa pengajar yang membacakan teks otoritatif secara lantang, para pengajar secara harfiah dilarang menyimpang dari materi tertulis atau mereka bisa didenda. Tradisi kuliah yang kaku dan terstruktur dimulai sebagai cara untuk memastikan penyampaian pengetahuan yang akurat jauh sebelum buku teks menjadi umum.

8. Turbolearn AI (Pilihan terbaik untuk pencatatan langsung dan alur kerja belajar kolaboratif)

melalui Turbolearn AI

Jika pembelajaran Anda melibatkan kuliah langsung, video berdurasi panjang, atau kelas yang banyak menggunakan audio, Turbolearn AI berfungsi seperti asisten pencatat yang bekerja bersama Anda. Anda dapat merekam kuliah secara real-time, dan aplikasi ini akan mengubahnya menjadi catatan terstruktur yang dapat Anda edit, beri komentar, dan bagikan.

Platform ini memungkinkan semua konten tetap dapat diedit, sehingga siswa dan pekerja pengetahuan dapat menyempurnakan penjelasan, menambahkan konteks, dan menyesuaikan catatan sesuai dengan cara berpikir mereka.

Banyak orang dapat bekerja di dalam catatan yang sama secara bersamaan, dengan AI menambahkan saran dan komentar langsung saat dokumen berkembang. Selain itu, karena semuanya disinkronkan di web dan perangkat seluler. Dengan cara ini, fitur ini dapat disesuaikan dengan rutinitas belajar yang sebenarnya, sehingga Anda dapat meninjau materi di ponsel di sela-sela kelas, mengeditnya di web nanti, dan berbagi folder dengan teman sekelas.

Fitur terbaik Turbolearn AI

Rekam dan susun materi kelas menggunakan fitur perekaman dan transkripsi kuliah langsung

Edit konten yang dihasilkan AI secara langsung dengan AI Notes yang dapat diedit

Ajukan pertanyaan di dalam catatan apa pun menggunakan AI Chat real-time

Atur materi bersama menggunakan Smart Folders dengan sinkronisasi lintas perangkat

Keterbatasan Turbolearn AI

Aplikasi ini tidak menyimpan riwayat percakapan, sehingga konteksnya hilang saat sesi belajar berlangsung lama

Pilihan desain dan tata letak yang terbatas untuk catatan dan kartu flash, yang membatasi cara Anda mengatur konten

Harga Turbolearn AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Turbolearn AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Praktik membuat catatan telah ada selama berabad-abad, dengan para sejarawan menemukan catatan kuno dari Yunani dan Tiongkok tentang orang-orang yang menulis dan mengorganisir pengetahuan. Ada metode historis unik seperti ‘lemari catatan ’ pada abad ke-17, di mana catatan kertas secara harfiah digantung pada kait seperti pakaian sebelum disalin ke dalam buku untuk dipelajari dan digunakan kembali dalam konteks pembelajaran di kemudian hari.

9. Notion AI (Pilihan terbaik untuk mengatur catatan belajar dan penelitian dalam satu ruang kerja)

melalui Notion AI

Bagi para pelajar yang sudah menggunakan Notion untuk mengelola catatan kelas, bacaan, dan proyek, fitur ini menambahkan lapisan AI langsung di dalam ruang kerja yang sama.

Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang halaman Anda sendiri, meringkas catatan kuliah yang panjang menjadi poin-poin penting, atau mengambil daftar tindakan dari dokumen proyek tanpa perlu mengekspor apa pun. Selain itu, fitur ini berfungsi di berbagai sumber yang terhubung seperti Google Drive dan Slack, sehingga berguna bagi pekerja pengetahuan yang perlu merujuk pada penelitian, catatan rapat, dan sumber daya bersama.

Notion AI juga cocok digunakan jika proses belajar Anda terintegrasi dalam sistem terstruktur, termasuk basis data untuk bacaan, daftar tugas untuk pekerjaan rumah, atau pusat pengetahuan untuk topik yang Anda pelajari ulang dari waktu ke waktu. Notion AI dapat mengisi properti, mengorganisir teks yang tidak terstruktur menjadi basis data, dan menampilkan jawaban di seluruh ruang kerja Anda.

Fitur terbaik Notion AI

Buat dan sempurnakan konten menggunakan blok Penulisan & Penyuntingan AI

Ringkas halaman panjang dengan Ringkasan Dokumen & Ekstraksi Tindakan

Ambil jawaban dari aplikasi yang terhubung melalui Pencarian Lintas Aplikasi (Slack, Google Drive)

Pengisian Otomatis Properti Database & Pembuatan Rumus Otomatiskan tugas-tugas berulang dengan

Keterbatasan Notion AI

Pengguna mengeluh bahwa fitur AI-nya hanya tersedia untuk pengguna bisnis dan terlalu mahal bagi individu

Dilaporkan, sering terjadi pembekuan saat menangani konteks yang besar, ringkasan yang tidak dapat diandalkan pada halaman kosong, dan hasil yang kurang memuaskan

Harga Notion AI

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion AI

G2: 4,6/5 (lebih dari 9.400 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion AI?

Berikut penjelasan dari seorang pengguna:

Sekilas, tampilannya sangat mirip dengan buku catatan, tetapi aplikasi ini dilengkapi dengan glosarium serta folder dan subfolder yang seolah tak ada habisnya untuk mengklasifikasikan informasi yang Anda butuhkan. Aplikasi ini juga dapat menyesuaikan informasi tersebut menjadi jadwal melalui mode kalendernya, dan menawarkan banyak fitur lain di luar itu. […] Aplikasi ini juga tidak memberikan rekomendasi berdasarkan informasi yang Anda masukkan, sehingga Anda sering kali harus memutuskan sendiri.

Sekilas, tampilannya sangat mirip dengan buku catatan, tetapi aplikasi ini dilengkapi dengan glosarium serta folder dan subfolder yang seolah tak ada habisnya untuk mengklasifikasikan informasi yang Anda butuhkan. Aplikasi ini juga dapat menyesuaikan informasi tersebut menjadi jadwal melalui mode kalendernya, dan menawarkan banyak fitur lain di luar itu. […] Aplikasi ini juga tidak memberikan rekomendasi berdasarkan informasi yang Anda masukkan, sehingga Anda sering kali harus memutuskan sendiri.

🧠 Fakta Menarik: Para cendekiawan biara pada Abad Pertengahan mempraktikkan ‘lectio divina,’ sebuah metode membaca yang lambat dan berulang yang melibatkan refleksi dan penulisan catatan. Pembacaan ulang yang terstruktur ini mencerminkan apa yang kini disebut sebagai pemrosesan mendalam dalam ilmu kognitif modern.

10. AI Blaze (Pilihan terbaik untuk menyunting dan menghasilkan teks belajar langsung di dalam situs web apa pun)

melalui AI Blaze

Terkadang, kendalanya adalah proses menulis ulang, merangkum, dan merespons secara terus-menerus di berbagai platform, bukan memahami kontennya.

Fitur ini bekerja langsung di dalam browser Anda, sehingga Anda dapat menghasilkan atau menyempurnakan teks di mana pun Anda sedang mengetik, baik itu balasan email kepada dosen, catatan di Google Docs, atau penjelasan di dalam LMS. Anda dapat mengaktifkan AI Blaze langsung dari halaman tersebut dan menyisipkan teks yang telah disempurnakan kembali ke bidang input yang sama, sehingga sangat praktis untuk alur kerja akademik sehari-hari.

Selain itu, aplikasi ini memungkinkan Anda membuat templat prompt yang dapat digunakan kembali dan menyesuaikan diri berdasarkan isi clipboard, teks yang dipilih, atau bahkan pilihan dropdown yang Anda tentukan. Fitur ini berguna saat Anda berulang kali membutuhkan variasi dari tugas yang sama, seperti meringkas artikel menjadi catatan singkat atau merumuskan ulang penjelasan. Ekstensi Chrome-nya menjadikannya lapisan ringan di atas alat belajar yang sudah Anda miliki.

Fitur terbaik AI Blaze

Sisipkan hasil langsung ke formulir dengan satu klik Sisipkan ke Halaman

Dynamic Prompts dengan Bidang & Menu Tarik-Turun Buat templat transfer pengetahuan adaptif melalui

Ambil konteks secara otomatis menggunakan fitur pengenalan konteks halaman

Bekerja sama dalam alur kerja dengan Perpustakaan Prompt yang dibagikan

Batasan AI Blaze

Aplikasi ini hanya dirancang untuk konten tertulis tanpa dukungan bawaan untuk video, visual, atau pembuatan multimedia

Terkadang, alat ini menghasilkan informasi yang salah atau menyesatkan, sehingga memerlukan campur tangan manusia

Harga AI Blaze

Gratis

Peringkat dan ulasan AI Blaze

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Sistem ujian kekaisaran (kējǔ) di Tiongkok, yang berlaku dari tahun 581 hingga 1905, merupakan proses seleksi pegawai negeri sipil berbasis meritokrasi yang ketat dan mengharuskan penguasaan teks-teks Konfusianisme. Para kandidat harus menjalani ujian berisiko tinggi yang berlangsung selama beberapa hari, seringkali melibatkan menghafal ribuan baris teks, untuk mendapatkan jabatan pemerintah dan status elit, yang secara mendalam membentuk pendidikan Tiongkok.

Belajar Cerdas dengan ClickUp

Menemukan alat AI yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran, menyederhanakan materi belajar, atau membuat konten yang rumit lebih mudah dipahami tidak perlu menjadi hal yang membingungkan. Meskipun Raena AI menawarkan titik awal yang solid, alternatif yang telah kami telusuri, seperti Mindgrasp AI, Brainly AI, Gizmo, dan Turbo AI, memiliki keunggulan unik yang disesuaikan dengan gaya belajar dan alur kerja yang berbeda-beda.

Namun, tantangannya adalah sebagian besar alat ini berfokus pada satu bidang saja, sehingga Anda sering kali harus berpindah-pindah antar aplikasi hanya untuk memenuhi semua kebutuhan belajar Anda.

ClickUp menyediakan ruang kerja terpadu tempat Anda dapat mengelola semuanya di satu tempat. Fitur ini mencakup ClickUp Brain untuk merangkum dan menganalisis konten, serta Docs, Whiteboards, dan Mind Maps untuk mengatur dan memvisualisasikan ide-ide Anda.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Raena AI digunakan untuk mengubah materi belajar seperti catatan, PDF, video, dan buku teks menjadi ringkasan yang dihasilkan AI, kartu flash, kuis, peta pikiran, podcast, dan alat belajar interaktif. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan tutor AI pribadi yang menjawab pertanyaan belajar berdasarkan konten yang Anda unggah.

Ya, platform ini membantu siswa dan pelajar membuat ringkasan yang padat, latihan kuis, dan kartu flash dari konten yang kompleks dengan cepat. Namun, versi gratisnya memberlakukan batasan penggunaan yang ketat dan tidak dilengkapi fitur-fitur canggih seperti kuis tanpa batas atau akses offline, sehingga memerlukan upgrade berbayar untuk belajar secara intensif.

Alternatif Raena AI teratas mencakup alat seperti ClickUp, Brainly AI, Gizmo AI, YouLearn AI, dan StudyFetch, yang menawarkan berbagai kombinasi fitur ringkasan, kartu flash, kuis, bimbingan belajar, dan alur kerja terintegrasi.

Ya, tentu saja bisa. ClickUp adalah ruang kerja terpadu untuk bekerja dan belajar yang dapat mengatur aset pembelajaran, catatan, dan konten yang dihasilkan AI. ClickUp Brain serta fitur Docs, Whiteboards, dan Mindmaps yang terintegrasi membantu menyatukan konten dan alur kerja belajar di satu tempat.

ClickUp unggul dalam pembelajaran jangka panjang berkat kerangka kerja manajemen proyek yang kokoh, ruang kerja yang dapat disesuaikan, dan basis pengetahuan terintegrasi. Aplikasi ini membantu mengatur catatan, tugas, dan sumber daya ke dalam sistem yang berkelanjutan dan saling terhubung untuk penguasaan dan ulasan berkelanjutan. Selain itu, ClickUp Brain meningkatkan hal ini lebih jauh sebagai lapisan yang didukung AI yang secara aktif mengindeks seluruh ruang kerja Anda.