10 Template Penilaian Prospek Gratis (dan Cara Membuatnya)

Jika tim Anda menangani setiap prospek dengan cara yang sama, pipeline Anda sudah mulai kehilangan waktu. 🕰️

Karena penilaian prospek saat ini bertujuan untuk memastikan prospek yang tepat mendapat perhatian terlebih dahulu, dan tindak lanjut dilakukan tepat waktu.

Dan untuk melakukannya dengan baik, Anda memerlukan sistem penilaian yang konsisten yang dapat digunakan tim Anda di berbagai sumber dan kampanye.

Dalam postingan ini, kami akan membagikan 10 templat penilaian prospek gratis, kegunaan masing-masing templat, serta cara memilih pengaturan yang tepat untuk saluran pemasaran Anda.

Apa Itu Template Penilaian Prospek?

Template penilaian prospek adalah kerangka kerja terstruktur yang membantu tim penjualan dan pemasaran memberikan nilai numerik kepada prospek berdasarkan kemungkinan mereka menjadi pelanggan. Template ini mengorganisir kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prospek, seperti data demografis, detail perusahaan, perilaku interaksi, dan niat membeli.

Misalnya, seorang prospek dapat memperoleh poin karena membuka email pemasaran, mengunjungi halaman harga, mengunduh sumber daya, atau sesuai dengan profil pelanggan ideal (ICP). Semakin tinggi skornya, semakin layak prospek tersebut untuk dihubungi oleh tim penjualan.

Kerangka kerja ini juga mengevaluasi prospek berdasarkan dua dimensi utama:

Data eksplisit: Informasi yang diberikan langsung oleh prospek, seperti jabatan, ukuran perusahaan, dan industri

Data implisit: Sinyal perilaku yang Anda lacak, seperti pembukaan email, kunjungan halaman, dan unduhan konten

Cara Membuat Model Penilaian Prospek Menggunakan Template

Anda telah menemukan templat penilaian prospek, tetapi templat tersebut masih kosong.

Agar sebuah templat efektif, Anda perlu menyesuaikannya dengan data penjualan dan ICP Anda. Sekarang, mari kita lihat cara membangun model penilaian prospek yang memberikan hasil. 🛠️

1. Tentukan ICP Anda

Model penilaian prospek Anda hanya akan sebaik pemahaman Anda terhadap pelanggan terbaik Anda. Mulailah dengan membuat daftar karakteristik firmografis dan demografis dari transaksi yang berhasil ditutup dengan sukses.

Telusuri data pelanggan yang sudah ada untuk mengidentifikasi pola dalam hal ukuran perusahaan, industri, jabatan, dan lokasi geografis.

📝 Contoh: Sebuah perusahaan SaaS manajemen proyek mungkin mendefinisikan ICP-nya sebagai manajer pemasaran atau pemimpin operasional di perusahaan SaaS B2B dengan 50–500 karyawan. Prospek yang sesuai dengan atribut ini akan mendapatkan skor kesesuaian yang lebih tinggi dalam model penilaian prospek.

2. Identifikasi sinyal perilaku utama

Tidak semua tindakan memiliki nilai yang sama.

Identifikasi perilaku spesifik yang berkaitan dengan perjalanan prospek menuju konversi. Sinyal niat tinggi, seperti meminta demo atau mengunjungi halaman harga, harus diberi bobot lebih tinggi daripada sinyal niat rendah, seperti membuka email sekali atau kunjungan singkat ke situs web.

📝 Contoh: Misalkan seorang prospek dari ICP Anda mengunjungi situs web Anda dan mengunduh panduan produk (+5 poin). Beberapa hari kemudian, mereka mengikuti webinar tentang produk Anda (+10 poin) dan kemudian mengunjungi halaman harga (+15 poin). Tindakan-tindakan ini menunjukkan minat yang semakin meningkat, sehingga skor prospek mereka meningkat seiring mereka semakin mendekati status prospek yang memenuhi syarat.

3. Tetapkan nilai poin

Setelah Anda mengidentifikasi kriteria utama, saatnya untuk memberikan poin. Berikan bobot pada setiap kriteria berdasarkan korelasinya dengan konversi yang berhasil.

Misalnya, prospek dengan jabatan “Direktur” di industri target Anda mungkin bernilai 20 poin, sementara kunjungan ke sebuah postingan blog mungkin hanya bernilai dua poin. Anda juga perlu menerapkan penilaian negatif untuk faktor-faktor yang mendiskualifikasi, seperti prospek dari domain email pesaing atau mereka yang berada di industri yang tidak Anda layani.

💡 Tips Pro: Berikan poin yang jauh lebih tinggi untuk tindakan yang didasarkan pada niat dibandingkan dengan tindakan yang bersifat informasional. Permintaan demo (50 poin) seharusnya jauh lebih bernilai daripada kunjungan ke blog (2 poin) karena perbedaan perilaku keduanya sangat besar.

4. Tetapkan skor ambang batas

Setelah sistem penilaian Anda diterapkan, Anda perlu mendefinisikan arti sebenarnya dari skor-skor tersebut. Tetapkan skor ambang batas yang jelas untuk menentukan kapan sebuah prospek menjadi prospek yang memenuhi syarat pemasaran (MQL) atau prospek yang memenuhi syarat penjualan (SQL).

Anda dapat membuat tingkatan untuk menyegmentasikan prospek Anda lebih lanjut—misalnya, prospek “panas” (80+ poin), prospek “hangat” (50–79 poin), dan prospek “dingin” (di bawah 50 poin). Di ClickUp, Anda dapat menggunakan Status Kustom untuk menampilkan tingkatan ini secara visual dalam pipeline Anda.

Buat status khusus di ClickUp untuk melacak tugas dan menjaga kejelasan

5. Uji dan perbaiki

Salah satu praktik terbaik dalam penilaian prospek yang paling penting adalah memvalidasi dan menyempurnakan model Anda secara rutin. Setelah 30 hingga 60 hari, bandingkan prospek yang telah dinilai dengan data konversi aktual. Jika Anda menemukan bahwa prospek dengan skor tinggi tidak konversi sesuai dengan tingkat yang diharapkan, inilah saatnya untuk menyesuaikan kriteria dan nilai poin Anda.

Gunakan Dasbor ClickUp untuk melacak tingkat konversi dari berbagai tingkatan skor dan memastikan model Anda tetap menjadi prediktor keberhasilan yang akurat.

Lacak tingkat konversi berdasarkan skor dengan Dasbor ClickUp

Sekilas tentang Template Penilaian Prospek

Berikut ini adalah ikhtisar singkat mengenai templat penilaian prospek yang dibahas dalam panduan ini serta kegunaan masing-masing templat:

10 Template Penilaian Prospek Terbaik

Anda tahu apa itu templat penilaian prospek dan cara membuat modelnya, tetapi di mana Anda bisa menemukan templat yang tepat untuk memulai? Pilihannya bisa sangat membingungkan, dan Anda bisa menghabiskan berjam-jam mencari templat hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah spreadsheet yang rumit atau terkunci di balik perangkat lunak yang mahal.

Pencarian ini justru menambah beban kerja, sehingga mengalihkan perhatian Anda dari memprioritaskan prospek.

Untuk membantu Anda berhenti mencari dan mulai membuat, kami telah menyusun daftar templat penilaian prospek terbaik. Rangkuman ini mencakup segala hal, mulai dari sistem CRM yang terintegrasi sepenuhnya di ClickUp hingga spreadsheet sederhana dan lembar kerja khusus, memastikan Anda dapat menemukan templat yang sangat sesuai dengan alur kerja tim Anda.

Mari kita lihat:

1. Template CRM Penjualan oleh ClickUp

Lakukan pelacakan prospek, pipeline, dan kontak dengan Template CRM Penjualan dari ClickUp

Mengelola spreadsheet untuk penilaian, CRM terpisah untuk kontak, dan alat manajemen proyek untuk tugas-tugas menciptakan silo informasi dan memperlambat kerja tim Anda. Pergantian konteks yang terus-menerus ini berarti detail dan prospek potensial sering terlewatkan.

Gabungkan seluruh proses penjualan Anda ke dalam satu ruang kerja dengan Template CRM Penjualan dari ClickUp. Ini adalah sistem CRM berfitur lengkap yang menggabungkan penilaian prospek, pelacakan, manajemen pipeline, dan manajemen kontak, sehingga menghilangkan kebutuhan akan berbagai alat yang terpisah-pisah.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk mencatat dan melacak semua atribut penilaian Anda, termasuk sumber prospek, tingkat keterlibatan, ukuran perusahaan, dan skor kesesuaian, tepat di samping detail kontak dan informasi kesepakatan

Lihat prospek Anda yang disusun berdasarkan skor, status, atau prioritas menggunakan tampilan ClickUp yang fleksibel seperti Daftar, Tabel, papan Kanban, dan lainnya

Kumpulkan prospek baru melalui ClickUp Forms dan alirkan data tersebut ke CRM dengan data yang lebih rapi dan konsisten

✅ Cocok untuk: Tim penjualan dan manajer operasi pendapatan yang sedang membangun saluran prospek dengan masukan penilaian yang sederhana.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Super Agents untuk secara otomatis menyaring dan mengarahkan prospek yang masuk. Anda dapat menugaskan seorang Agen untuk memantau entri CRM baru, meninjau atribut prospek seperti sumber atau aktivitas interaksi, serta memperbarui bidang data atau menugaskan tugas tindak lanjut kepada tenaga penjualan yang tepat. Dan itu belum semuanya. Email List Segmenter dapat menganalisis riwayat keterlibatan dan atribut, serta menyegmentasikan daftar untuk kampanye yang ditargetkan

Drip Campaign Builder dapat merancang rangkaian email bertahap untuk membina dan mengarahkan prospek Anda ke tahap selanjutnya dalam funnel Lihat seluruh Perpustakaan Agen AI ClickUp untuk mengetahui hal lain apa saja yang dapat Anda serahkan kepada rekan tim AI Anda.

Pelajari cara membuat Super Agent pertama Anda hari ini:

2. Template Saluran Penjualan oleh ClickUp

Visualisasikan tahap-tahap kesepakatan dan temukan hambatan dengan cepat menggunakan Template Saluran Penjualan dari ClickUp

Tanpa gambaran yang jelas tentang proses penjualan Anda, mustahil untuk mengetahui di mana prospek terhambat. Prospek mungkin menumpuk di satu tahap sementara tahap lain kosong. Dan tanpa representasi visual, Anda hanya bisa menebak di mana letak hambatannya.

Dapatkan gambaran visual yang jelas dengan Template Sales Pipeline dari ClickUp. Template ini dirancang untuk tim yang ingin melihat perkembangan prospek secara sekilas dan dengan cepat mengidentifikasi di mana proses negosiasi terhenti.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Seret dan lepas prospek dari satu tahap ke tahap berikutnya di tampilan papan ClickUp , sehingga pengelolaan pipeline menjadi intuitif dan efisien

Buat status khusus seperti “Prospek Baru,” “MQL,” “SQL,” dan “Peluang” untuk melihat berapa banyak prospek yang ada di setiap kategori kualifikasi

Gunakan Fitur Ketergantungan ClickUp untuk memastikan langkah-langkah kualifikasi penting diselesaikan secara berurutan, seperti mencegah penutupan tugas panggilan penemuan hingga daftar periksa kualifikasi selesai

✅ Cocok untuk: Manajer SDR yang mengawasi tahap kualifikasi prospek.

📮ClickUp Insight: 16% profesional ingin menjalankan bisnis kecil sebagai bagian dari portofolio mereka, tetapi saat ini hanya 7% yang melakukannya. Ketakutan harus melakukan semuanya sendiri adalah salah satu dari banyak alasan mengapa orang sering menahan diri. Jika Anda seorang pendiri tunggal, ClickUp Brain MAX bertindak sebagai mitra bisnis Anda. Minta ia untuk memprioritaskan prospek penjualan, menyusun draf email pemasaran, atau melacak persediaan—sementara agen AI Anda menangani pekerjaan rutin. Setiap tugas, mulai dari pemasaran layanan hingga pemenuhan pesanan, dapat dikelola melalui alur kerja yang didukung AI—sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis, bukan sekadar mengelolanya.

3. Panduan Cepat: Template Penjualan & CRM oleh ClickUp

Segera mulai dengan cepat menggunakan Quick Start: Template Penjualan dan CRM dari ClickUp

Membangun sistem CRM dan penilaian prospek dari awal bisa menjadi tugas yang menakutkan, terutama bagi tim kecil atau mereka yang baru memulainya. Kompleksitas dalam mengonfigurasi bidang kustom, alur kerja, dan otomatisasi dapat menyebabkan penundaan, sehingga memaksa tim Anda untuk terlalu lama bergantung pada metode manual yang tidak efisien.

Bantu tim Anda mengelola dan menilai prospek dalam hitungan menit dengan Quick Start: Sales & CRM Template dari ClickUp.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Kolom yang sudah dikonfigurasi untuk data prospek dasar dan penilaian, sehingga Anda dapat langsung mulai memasukkan dan memprioritaskan prospek.

Hindari kebingungan akibat penyesuaian yang berlebihan. Template ini menyediakan struktur sederhana dan efektif yang siap digunakan.

Seiring dengan semakin matangnya tim dan proses Anda, kriteria penilaian, otomatisasi, dan integrasi pun menjadi semakin kompleks

✅ Cocok untuk: Tim penjualan kecil yang baru pertama kali menerapkan penilaian prospek.

🧠 Fakta Menarik: Salah satu kerangka kerja penjualan yang paling banyak digunakan, SPIN Selling, dikembangkan berdasarkan penelitian terhadap 35.000 panggilan penjualan. Metode ini secara harfiah berarti “menjual, tetapi dengan dasar bukti.”

💡 Tips Pro: Otomatisasi ClickUp dapat mempercepat pengelolaan CRM dan pelacakan prospek dengan menghilangkan langkah-langkah manual seperti pembaruan status, pemindahan antar Daftar, dan pengingat tindak lanjut. Alih-alih mengandalkan ingatan seseorang untuk “melakukan Y saat X terjadi,” Otomatisasi menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten. Otomatiskan penugasan tugas, pemberitahuan, dan alur kerja menggunakan ClickUp Automations Gunakan templat ini untuk: Pindahkan prospek melalui alur kerja Anda secara otomatis dengan memperbarui status tugas secara otomatis

Standarkan tindak lanjut agar tidak ada yang terlewat

Beritahukan kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai prospek potensial atau hal-hal yang memerlukan tindakan segera

4. Template KPI Penjualan oleh ClickUp

Lacak KPI penjualan untuk memvalidasi model penilaian prospek Anda dengan Template KPI Penjualan dari ClickUp

Anda telah menerapkan model penilaian prospek, tetapi bagaimana Anda tahu apakah model tersebut berfungsi?

Template KPI Penjualan dari ClickUp membantu Anda melacak KPI penjualan yang akan digunakan untuk mengevaluasi model penilaian prospek, termasuk aktivitas penawaran, sinyal pendapatan, dan kinerja penjualan tambahan. Setiap KPI diatur sebagai Tugas ClickUp, dengan status khusus untuk melacak kemajuan.

Template ini dirancang untuk tim yang perlu mengukur efektivitas penilaian prospek mereka dan mengaitkannya secara langsung dengan kinerja penjualan.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan Widget Dasbor ClickUp untuk membuat tampilan tingkat tinggi dari metrik penjualan terpenting Anda, seperti tingkat konversi prospek menjadi peluang, durasi siklus penjualan, dan tingkat keberhasilan penutupan transaksi

Pantau tingkat konversi prospek dari berbagai tingkatan skor. Jika prospek panas Anda tidak memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi daripada prospek dingin, Anda tahu bahwa sudah waktunya untuk menyesuaikan model Anda

Gunakan Bidang Kustom untuk melacak nilai transaksi yang terkait dengan prospek pada tingkat skor yang berbeda, sehingga Anda dapat memahami kriteria mana yang dapat memprediksi pelanggan bernilai tertinggi

✅ Cocok untuk: Manajer operasional penjualan yang melakukan tinjauan KPI mingguan terkait kinerja pipeline dan pendapatan.

5. Template Panduan Strategi Penjualan oleh ClickUp

Buat panduan penjualan dengan strategi dan tugas yang terintegrasi menggunakan Template Panduan Strategi Penjualan dari ClickUp

Template Panduan Strategi Penjualan dari ClickUp adalah panduan berbasis dokumen untuk menyusun strategi penjualan bagi tim Anda.

Dan karena dibuat di ClickUp Docs, Anda dapat menjaga keterkaitan antara strategi dan pelaksanaan dalam ruang kerja yang sama. Tambahkan subhalaman untuk segmen atau wilayah, dan tautkan Tugas ClickUp yang terkait di dalam dokumen tersebut seiring perkembangan strategi Anda.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Perbarui dokumen ini seiring Anda mengetahui apa yang efektif, dengan riwayat versi dan pengeditan kolaboratif

Tulis strategi Anda dengan halaman khusus untuk inbound vs. outbound, elemen inti, proses pengembangan 7 langkah, dan praktik terbaik

Gunakan Fitur Komentar yang Ditugaskan di ClickUp untuk mengumpulkan masukan dari tim penjualan, pemasaran, dan produk di bagian yang tepat sesuai dengan topiknya

✅ Cocok untuk: Manajer penjualan dan pemimpin RevOps yang sedang membangun proses penjualan yang dapat diulang dan menerapkannya di seluruh tim yang terus berkembang.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk mempercepat penulisan strategi saat halaman penuh dengan ide tetapi belum terstruktur. Fitur ini dapat membantu Anda merangkum catatan, mempertajam bagian-bagian tertentu, dan mengubah keputusan dalam dokumen Anda menjadi langkah-langkah selanjutnya, semuanya dalam ruang kerja ClickUp yang sama. Benar-benar konvergensi! Rangkum catatan strategi dan ubah keputusan menjadi langkah selanjutnya dengan ClickUp Brain

6. Template Balanced Scorecard oleh ClickUp

Visualisasikan penilaian prospek multidimensi di papan tulis menggunakan templat Balanced Scorecards dari ClickUp

Sistem penilaian poin yang sederhana dan satu dimensi terkadang terlalu kaku. Sistem tersebut mungkin tidak mencerminkan nuansa dari prospek yang memiliki kesesuaian demografis yang sempurna tetapi tingkat keterlibatan yang rendah, atau sebaliknya.

Visualisasikan berbagai dimensi penilaian dengan Template Balanced Scorecards dari ClickUp. Template ini menampilkan logika penilaian Anda pada satu papan tulis ClickUp, dengan Visi & Strategi di tengah dan empat blok scorecard di sekelilingnya—Pelanggan, Keuangan, Proses Internal, dan Pembelajaran & Pertumbuhan.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Sesuaikan empat kuadran pada templat tersebut untuk mewakili dimensi penilaian yang berbeda, seperti Kesesuaian Demografis, Tingkat Keterlibatan, Niat Membeli, dan Kewenangan Anggaran

Tentukan metrik yang digunakan untuk memvalidasi skor Anda—konversi MQL ke SQL, tingkat penolakan, pipeline yang dibuat, tingkat keberhasilan, dan kecepatan respons terhadap prospek

Hubungkan kartu penilaian Anda ke Dasbor ClickUp untuk melihat sekilas bagaimana prospek Anda tersebar di berbagai kuadran

✅ Cocok untuk: Tim pemasaran yang membutuhkan cara visual untuk membuktikan apakah model penilaian prospek mereka meningkatkan kualitas pipeline.

👀 Tahukah Anda? 4P yang terkenal (Produk, Harga, Tempat, Promosi) diperkenalkan pada tahun 1960 oleh profesor pemasaran E. Jerome McCarthy.

7. Template Penilaian Prospek HubSpot

melalui HubSpot

Bagi tim yang sudah terintegrasi dalam ekosistem HubSpot, membuat model penilaian di alat eksternal bisa terasa tidak terintegrasi.

Inilah saatnya Anda membutuhkan Template Penilaian Prospek dari HubSpot. Template ini menyediakan alat terstruktur yang dapat digunakan secara offline untuk merencanakan model penilaian Anda sebelum menerapkannya langsung di dalam HubSpot CRM.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Lembar kerja yang dapat diunduh ini memandu Anda langkah demi langkah melalui proses menentukan kriteria penilaian dan menetapkan bobot

Gunakan kalkulator yang disertakan untuk menguji berbagai skenario penilaian dan lihat bagaimana kombinasi atribut dan perilaku yang berbeda memengaruhi skor akhir prospek.

Logika dan terminologi yang digunakan dalam lembar kerja ini selaras dengan fitur penilaian prospek bawaan HubSpot

✅ Cocok untuk: Admin HubSpot yang sedang membuat atau merevisi aturan penilaian prospek.

8. Template Penilaian Prospek oleh Demand Metric

melalui Demand Metric

Terkadang, Anda hanya membutuhkan alat yang sederhana dan tidak terikat platform untuk memulai proses penilaian prospek Anda.

Dapatkan solusi berbasis spreadsheet klasik yang sempurna untuk kebutuhan yang tidak terikat platform dengan Template Penilaian Prospek dari Demand Metric. Template ini menyediakan kerangka kerja siap pakai dalam format Excel atau Google Sheets yang sudah familiar.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Kategori penilaian yang telah ditentukan sebelumnya untuk kriteria demografis, firmografis, dan perilaku, sehingga Anda tidak perlu memulai dari awal

Sesuaikan nilai poin dan bobot untuk setiap kriteria agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda

Karena ini adalah spreadsheet sederhana, Anda dapat mengekspor data dan menggunakannya dengan hampir semua platform CRM atau otomatisasi pemasaran

✅ Cocok untuk: Manajer operasional pemasaran yang membutuhkan lembar penilaian prospek yang tidak terikat pada sistem CRM tertentu.

💡 Tips Pro: Berikan poin negatif secara tegas untuk faktor-faktor yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat, seperti domain email mahasiswa atau tindakan unsubscribe. Kurangi 50–100 poin secara langsung daripada pengurangan kecil—Anda ingin prospek ini segera keluar dari pipeline Anda, bukan bertahan sebagai kontak prioritas menengah.

9. Lembar Kerja Penilaian Prospek Otomatis oleh Belkins

via Belkins

Meskipun spreadsheet dasar bersifat fleksibel, penggunaannya sepenuhnya manual. Memperbarui skor secara manual secara terus-menerus memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, sehingga menghilangkan tujuan utama dari sistem penilaian itu sendiri.

Nikmati kemudahan spreadsheet dengan perhitungan otomatis menggunakan Template Spreadsheet Penilaian Prospek Otomatis dari Belkins. Ini adalah template Google Sheets yang dilengkapi rumus bawaan untuk menangani perhitungan skor untuk Anda.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Rumus yang sudah disiapkan secara otomatis menghitung skor prospek saat Anda memasukkan data mereka

Tambahkan, hapus, atau ubah kolom kriteria agar sesuai dengan model penilaian unik Anda

Sebagai lembar kerja Google, templat ini mudah diakses oleh siapa saja yang memiliki akun Google dan dapat dibagikan serta dikerjakan bersama tim Anda

✅ Cocok untuk: Manajer penjualan dan pemimpin RevOps yang sedang membangun proses penjualan yang dapat diulang dan menerapkannya di seluruh tim yang terus berkembang.

10. Matriks Penilaian Prospek Penjualan oleh Template.net

Skor numerik tidak selalu menjadi cara paling intuitif untuk menyampaikan prioritas prospek, terutama dalam rapat penjualan yang berlangsung cepat. Seorang prospek dengan skor 78 mungkin tidak terlihat jauh berbeda dari yang memiliki skor 81, meskipun itu adalah ambang batas SQL Anda.

Dapatkan alternatif visual yang sederhana untuk penilaian berbasis poin dengan Template.net’s Sales Lead Qualification Matrix Template. Template ini sangat cocok untuk tim yang lebih menyukai pendekatan berbasis kuadran dalam proses kualifikasi prospek.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Matriks dua sumbu untuk memetakan prospek berdasarkan kesesuaian mereka (misalnya, seberapa baik mereka sesuai dengan ICP Anda) dan tingkat minat mereka (misalnya, tingkat keterlibatan mereka)

Kategorikan prospek ke dalam tingkatan prioritas yang jelas: kesesuaian tinggi/minat tinggi (prioritas utama), kesesuaian tinggi/minat rendah (perlu dibina), kesesuaian rendah/minat tinggi (perlu dipantau), dan kesesuaian rendah/minat rendah (ditolak)

Gunakan area bagan yang disertakan untuk menyoroti prospek dengan prioritas tertinggi selama rapat harian atau tinjauan pipeline

✅ Cocok untuk: Manajer penjualan yang mengadakan tinjauan pipeline mingguan dan menginginkan matriks visual bergaya spreadsheet.

💡 Tips Pro: Masih menjalankan proses manajemen prospek dan penjualan dengan cara lama? Video ini menunjukkan 4 cara mudah untuk meningkatkan proses tersebut dengan AI!

Mulailah Menilai Prospek Lebih Cepat dengan ClickUp

Tentu saja, kriteria penilaian dan bobotnya penting saat Anda memilih templat penilaian prospek. Namun, bagaimana skor tersebut diubah menjadi tindak lanjut yang nyata adalah hal yang sebenarnya memengaruhi pipeline Anda.

Dengan ClickUp, skor prospek tetap terhubung langsung dengan proses eksekusi. Begitu prospek mencapai ambang batas yang tepat, Anda dapat mengalihkannya ke pemilik yang tepat, memicu langkah berikutnya, dan memastikan setiap interaksi terhubung ke catatan yang sama, semuanya di dalam ruang kerja Anda.

Alih-alih mengelola penilaian di satu tempat dan tindak lanjut di tempat lain, semuanya tetap terhubung, mulai dari pencatatan awal hingga tindakan selanjutnya hingga perkembangan pipeline.

Tinggalkan sistem penilaian prospek yang statis dan mulailah menerapkan sistem yang benar-benar dapat diikuti oleh tim Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Template adalah kerangka kerja kosong yang dilengkapi dengan kolom dan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Model adalah sistem yang telah dibangun sepenuhnya, disesuaikan dengan kriteria, nilai poin, dan ambang batas spesifik Anda yang mencerminkan bisnis Anda.

Pendekatan terbaik adalah menganalisis data dari transaksi yang telah ditutup dan dimenangkan di masa lalu untuk mengidentifikasi ciri-ciri demografis dan firmografis yang umum. Selanjutnya, Anda memetakan atribut-atribut pemenang tersebut ke kriteria dalam templat Anda dan memberikan nilai poin yang lebih tinggi pada atribut yang paling erat kaitannya dengan penjualan yang sukses.

Spreadsheet sangat cocok untuk tim kecil atau untuk melakukan eksperimen penilaian prospek awal. Namun, seiring dengan meningkatnya volume prospek dan ukuran tim, sistem berbasis CRM menjadi sangat penting untuk mengotomatiskan pembaruan skor secara real-time dan menskalakan proses Anda tanpa harus kewalahan dengan entri data manual.

Anda sebaiknya meninjau model penilaian Anda setidaknya sekali setiap kuartal. Yang lebih penting lagi, rencanakan peninjauan setiap kali Anda melihat penurunan kualitas konversi dari prospek dengan skor tinggi atau ketika strategi go-to-market perusahaan Anda berubah.