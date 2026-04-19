Base44 vs. ClickUp: Perbandingan di Tahun 2026

Base44 dengan cepat menjadi pilihan utama bagi tim yang ingin mengubah perintah sederhana menjadi alat internal yang disesuaikan. Ini adalah janji yang menarik, tetapi seiring dengan semakin kompleksnya alur kerja, aplikasi "buat sendiri" sering kali mulai menunjukkan keterbatasannya dalam hal tata kelola dan skalabilitas.

Apa yang terjadi ketika alat yang Anda kembangkan sendiri perlu terintegrasi dengan jadwal proyek, komunikasi tim Anda, dan tujuan strategis Anda? Di sinilah ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, masuk ke dalam persaingan.

Perbandingan ini memberikan tinjauan jujur terhadap kedua platform. Mari kita lihat keunggulan Base44 dalam pembuatan prototipe cepat dan bagaimana ClickUp unggul dalam eksekusi yang andal dan siap produksi. Yang terpenting, Anda akan mengetahui mengapa semakin banyak tim beralih dari “micro-apps” yang terpisah-pisah menuju sistem tunggal yang terintegrasi. ✨

Base44 vs. ClickUp Sekilas

Base44 adalah pembuat aplikasi tanpa kode. Ketikkan perintah, dan aplikasi ini akan menghasilkan aplikasi bisnis yang berfungsi. Itulah nilai jual utamanya, dan aplikasi ini melakukannya dengan baik.

Di sisi lain, ClickUp adalah platform tunggal dan aman tempat proyek, dokumen, percakapan, dan analitik terintegrasi, dengan AI tertanam sebagai lapisan kecerdasan.

Tim yang mencari “Base44 vs. ClickUp” sebenarnya mengajukan satu pertanyaan: apakah Anda membutuhkan alat untuk membuat aplikasi kustom atau alat yang mengelola seluruh alur kerja Anda? Analisis ini mencakup setiap kategori utama, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang tepat.

Fitur/kategori <4>ClickUp Base44 Tujuan utama Ruang kerja AI terintegrasi yang mengelola proyek, dokumen, komunikasi, dan alur kerja dalam satu sistem Pembuat aplikasi tanpa kode yang didukung AI yang menghasilkan aplikasi internal mandiri dari perintah Pilihan terbaik untuk Tim yang mengelola alur kerja end-to-end di seluruh proyek, orang, dan data Individu atau tim yang mengembangkan alat internal cepat dan berfokus pada satu tujuan AI dan otomatisasi AI yang peka konteks (ClickUp Brain) di seluruh tugas, dokumen, dan obrolan + agen otonom yang menjalankan alur kerja AI berfokus pada pembuatan aplikasi; otomatisasi dasar dalam aplikasi dan logika kondisional Manajemen alur kerja Paket lengkap manajemen proyek dengan ketergantungan, jadwal, dasbor, dan pelaporan Tidak ada fitur manajemen proyek bawaan; alur kerja harus dibuat secara manual di dalam aplikasi Pembuatan aplikasi Buat alat khusus di dalam ruang kerja Anda menggunakan AI, agen, dan pembuat kode dengan konteks lengkap Membuat aplikasi lengkap (database + antarmuka pengguna) secara instan berdasarkan perintah untuk kasus penggunaan tertentu Kolaborasi Fitur obrolan, dokumen, papan tulis, video, dan komunikasi asinkron yang terintegrasi langsung dengan pekerjaan Tidak memiliki lapisan kolaborasi bawaan; bergantung pada alat eksternal seperti Slack atau email Data dan konteks Sistem terpadu di mana tugas, dokumen, percakapan, dan AI berbagi konteks yang sama Setiap aplikasi beroperasi secara mandiri; konteks antar-aplikasi terbatas tanpa integrasi Integrasi Lebih dari 1.000 integrasi bawaan dengan data terpusat yang dapat dicari melalui Connected Search Secara utama bergantung pada Zapier dan konektor; kurang mendalam secara native Skalabilitas Dirancang untuk alur kerja produksi, sinkronisasi antar tim, dan kasus penggunaan di tingkat perusahaan Paling cocok untuk alat ringan dan aplikasi internal bergaya MVP

🧠 Fakta Menarik: Salah satu cikal bakal paling awal dari alat prompt-to-app saat ini sama sekali bukan platform tanpa kode. Itu adalah VisiCalc, spreadsheet elektronik pertama, yang dibuat setelah Dan Bricklin bosan mengolah model bisnis baris demi baris secara manual.

Apa Itu ClickUp?

Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi, ClickUp menggabungkan tugas, proyek, dokumen, komunikasi tim, serta AI kontekstual dan agen ke dalam satu platform.

Bahkan lebih dari itu, hal ini menghilangkan penyebaran konteks. Penyebaran konteks terjadi ketika tim menghabiskan berjam-jam berpindah antar aplikasi, mencari-cari file, dan mengulang pembaruan yang sama di berbagai platform. ✨

Kelebihan:

AI dan alur kerja otonom: ClickUp Brain adalah pusat kecerdasan terpusat yang menyatukan pengetahuan perusahaan Anda. Gunakan untuk menyusun ringkasan proyek, membuat aset perusahaan, atau menghasilkan pembaruan status secara instan. Dengan akses multi-LLM (termasuk Claude, GPT, dan Gemini), Anda dapat memilih model terbaik untuk setiap tugas. Sementara itu, Autopilot Agents menangani tugas rutin dengan secara otonom mengarahkan dan menjalankan alur kerja yang dipicu oleh aturan Anda

15+ tampilan yang dapat disesuaikan: Anda dapat memvisualisasikan data proyek yang sama dari lebih dari 15 sudut pandang berbeda. Tim pemasaran Anda dapat menggunakan tampilan Papan untuk mengelola tahapan kampanye, sementara Manajer Proyek melacak tugas-tugas yang sama pada diagram Gantt atau Garis Waktu untuk memantau tenggat waktu

Kolaborasi dan komunikasi real-time: ClickUp memastikan percakapan Anda tetap terhubung dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Dengan ClickUp memastikan percakapan Anda tetap terhubung dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Dengan ClickUp Chat , Anda dapat membuat saluran khusus, mengelola diskusi dalam thread, dan langsung mengubah pesan menjadi tugas. Untuk pekerjaan yang lebih mendalam, gunakan ClickUp Docs untuk pengeditan bersama secara real-time dan ClickUp Whiteboards untuk brainstorming visual tanpa perlu meninggalkan ruang kerja

Lebih dari 1.000 integrasi bawaan: ClickUp berfungsi sebagai pusat kendali untuk seluruh tumpukan teknologi Anda, terhubung secara langsung dengan alat-alat seperti Google Drive, Slack, GitHub, Figma, dan Salesforce. Dengan menggunakan ClickUp Connected Search, Anda dapat mengambil hasil dari ruang kerja Anda dan semua aplikasi pihak ketiga yang terhubung dalam satu kueri terpadu ClickUp berfungsi sebagai pusat kendali untuk seluruh tumpukan teknologi Anda, terhubung secara langsung dengan alat-alat seperti Google Drive, Slack, GitHub, Figma, dan Salesforce. Dengan menggunakan ClickUp Connected Search, Anda dapat mengambil hasil dari ruang kerja Anda dan semua aplikasi pihak ketiga yang terhubung dalam satu kueri terpadu

Kolom kustom dan otomatisasi: Anda dapat mengubah ruang kerja Anda menjadi basis data yang fleksibel dengan menyesuaikan tugas menggunakan kolom Formula, Lokasi, Peringkat, dan Mata Uang. Padukan fitur ini dengan Anda dapat mengubah ruang kerja Anda menjadi basis data yang fleksibel dengan menyesuaikan tugas menggunakan kolom Formula, Lokasi, Peringkat, dan Mata Uang. Padukan fitur ini dengan ClickUp Automations untuk menghilangkan beban kerja manual—seperti mengubah status secara otomatis, mengalihkan pemilik tugas, atau mengirim notifikasi berdasarkan lebih dari 100 pemicu yang tersedia

Kekurangan:

Kurva pembelajaran yang lebih curam: Kedalaman fitur-fiturnya berarti pengguna baru memerlukan waktu untuk mengonfigurasi berbagai hal. Kursus dan templat ClickUp University membantu mempercepat proses adaptasi

Ruang lingkup yang luas bisa terasa membingungkan pada awalnya: Tim yang menginginkan alat ringan dengan fungsi tunggal mungkin merasa fitur yang ditawarkan terlalu banyak untuk kebutuhan mereka pada hari pertama

Apa itu Base44?

Base44 adalah platform tanpa kode yang didukung AI yang mengubah perintah dalam bahasa sehari-hari menjadi aplikasi bisnis yang berfungsi dengan backend basis data, formulir, dan antarmuka pengguna. Platform ini dirancang untuk pengguna non-teknis yang membutuhkan alat internal khusus dengan cepat.

👀 Tahukah Anda? Wix mengakuisisi Base44 dan secara eksplisit mengaitkan langkah tersebut dengan maraknya “vibe coding”—pergeseran dari pengembangan manual ke pengembangan perangkat lunak yang didorong oleh niat.

Kelebihan:

Pembuatan aplikasi berbasis AI: Jelaskan apa yang Anda butuhkan, dan Base44 akan menghasilkan aplikasi fungsional dengan Jelaskan apa yang Anda butuhkan, dan Base44 akan menghasilkan aplikasi fungsional dengan basis data relasional dan antarmuka pengguna dalam hitungan menit

Sangat cocok untuk aplikasi CRUD: Direktori karyawan, pelacak pengeluaran, formulir permintaan proyek, dan CRM sederhana adalah keunggulannya

Hampir tidak ada kurva pembelajaran: Jika Anda bisa menjelaskan apa yang Anda inginkan, Anda bisa membuatnya. Editor visual memungkinkan Anda menyempurnakan tata letak setelah proses pembuatan.

Kekurangan:

Manajemen proyek terbatas: Tidak ada diagram Gantt, ketergantungan tugas, tampilan beban kerja, atau pelacakan waktu

Tidak ada fitur komunikasi bawaan: Tidak ada obrolan, video, atau papan tulis bawaan—percakapan tim dilakukan di alat terpisah

Ekosistem integrasi yang lebih kecil: Bergantung terutama pada Zapier daripada koneksi asli yang mendalam

Rekam jejak perusahaan yang lebih baru: Sertifikasi kepatuhan dan studi kasus implementasi skala besar masih dalam tahap pengembangan

Perbandingan Fitur ClickUp vs. Base44

Untuk memahami platform mana yang sesuai dengan alur kerja Anda, kita perlu melampaui hype dan membandingkan fitur-fiturnya secara langsung. Jadi, mari kita mulai:

Fitur #1: Kemampuan AI dan otomatisasi

ClickUp

Buat alat kustom dan dapatkan jawaban yang relevan dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah AI kerja berbasis konteks pertama di dunia. Ia menganalisis dokumen, tugas, komentar, dan wiki Anda untuk memberikan jawaban langsung yang bersumber dari data tersebut.

Selain menjawab pertanyaan, ClickUp Brain dapat menghasilkan aplikasi HTML interaktif, dasbor kustom, atau kalender yang diisi dengan data ruang kerja Anda yang sebenarnya. Aplikasi ini membuat file yang dapat Anda buka di browser untuk menyeret, melepas, dan mengelola tugas Anda dalam antarmuka yang sepenuhnya dapat disesuaikan.

Untuk pekerjaan yang berulang, gunakan Agen Autopilot AI. Agen cerdas ini bertindak secara mandiri berdasarkan instruksi bahasa alami yang Anda berikan. Anda dapat memicu agen untuk bertindak saat status berubah, pesan diposting di Chat, atau tanggal tertentu tiba.

Base44

AI Base44 dirancang khusus untuk pembuatan aplikasi. Alih-alih mengelola tugas, AI ini berfokus pada pembuatan alat khusus yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis Anda.

Ini berfungsi sebagai arsitek digital untuk kebutuhan perangkat lunak internal Anda:

Jelaskan alat yang Anda butuhkan—seperti CRM kustom atau pelacak layanan lapangan—dan AI akan membuat database, formulir, dan antarmuka pengguna untuk Anda

Anda dapat memodifikasi logika aplikasi Anda atau menambahkan fitur baru hanya dengan berbicara kepada AI

Di dalam setiap aplikasi, Anda dapat mengatur otomatisasi dasar seperti notifikasi yang dipicu atau visibilitas bersyarat untuk menjaga data Anda tetap rapi

Meskipun Base44 sangat mumpuni untuk membangun alat mandiri, aplikasi ini tidak dapat melakukan pencarian secara native di seluruh aplikasi perusahaan Anda yang lain. Jika Anda ingin menghubungkan aplikasi baru Anda ke seluruh teknologi yang Anda gunakan, biasanya Anda perlu menyiapkan jembatan pihak ketiga seperti Zapier.

🏆 Pemenang: ClickUp memimpin karena AI dan alur kerja otonomnya berfungsi ganda sebagai manajer proyek otonom dan pembuat solusi kustom.

34% pekerja mengatakan bahwa hambatan terbesar dalam otomatisasi adalah ketidakpastian mengenai alat apa yang harus digunakan. Meskipun banyak yang ingin bekerja lebih cerdas, mereka kewalahan oleh banyaknya pilihan dan kurang percaya diri untuk mengambil langkah pertama. Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations, yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja secara keseluruhan sebesar 12%.

Fitur #2: Opsi pembuatan dan penyesuaian aplikasi

ClickUp

Buat perangkat lunak yang terintegrasi dengan ruang kerja dan kode lebih cepat dengan ClickUp Codegen

ClickUp telah berkembang menjadi platform yang dapat diperluas yang memungkinkan Anda membangun ekosistem perangkat lunak secara menyeluruh. Platform ini menyediakan infrastruktur untuk membangun alat-alat cerdas dan otonom yang terintegrasi di tempat tim Anda bekerja.

Kekuatan sesungguhnya terletak pada ClickUp Codegen. Anda dapat menganggapnya sebagai pengembang AI internal Anda. Anda dapat menugaskan tugas kepada agen Codegen atau menandainya dengan @mention agar ia membangun fitur, menulis kode siap produksi, atau bahkan membuka pull request.

Karena memahami konteks ruang kerja Anda secara keseluruhan, aplikasi ini dapat menjalankan tugas-tugas teknis yang biasanya memerlukan pengembang manusia.

Untuk melangkah lebih jauh, Anda dapat membuat rekan kerja AI khusus yang disebut ClickUp Super Agents. Dengan menggunakan pembuat berbasis bahasa alami, Anda dapat memberikan “keterampilan” spesifik kepada agen-agen ini untuk mengambil keputusan dan mengelola pengaliran data di seluruh tugas dan Dokumen Anda.

Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp

📌 Misalnya, Anda dapat mengimplementasikan Agen Prioritas Triage Bug yang memantau tiket yang masuk. Agen ini dapat mencocokkan data dengan repositori GitHub Anda untuk menemukan penyebabnya, menugaskan tugas kepada pengembang yang tepat, dan menyusun tanggapan beserta jadwal perbaikan.

Simak bagaimana pengguna Reddit ini menggunakan Super Agents:

Saya menggunakan Agents dengan sukses. Sederhana namun efektif. Dalam daftar proyek kami beserta jadwalnya, ada tugas bernama “Status Mingguan.” Dalam tugas ini, Manajer Proyek menambahkan komentar yang berisi status naratif, pencapaian yang signifikan (karena ratusan tugas mungkin telah diselesaikan atau pencapaian tonggak), serta risiko atau masalah apa pun. Saya meminta superagent untuk meninjau hal ini, memberikan saran terkait format, lalu menyalin status terbaru ini dan menempatkannya ke dalam dokumen yang digunakan untuk laporan status mingguan kami. Dokumen ini kemudian berisi ringkasan status setiap proyek untuk ditinjau. Saya kemudian memiliki dasbor yang menampilkan dokumen tersebut di salah satu ubin, dan saya meminta AI lain untuk membuat kartun berdasarkan status-status tersebut guna memberikan gambaran yang santai tentang kegiatan selama seminggu.

Base44

Base44 adalah pembuat aplikasi AI khusus yang dirancang untuk pengembangan berkecepatan tinggi. Aplikasi ini sangat unggul dalam "vibe coding," di mana deskripsi bahasa alami Anda langsung diterjemahkan menjadi aplikasi web yang berfungsi. Ini adalah pilihan yang tepat bagi tim yang perlu meluncurkan alat dengan tujuan tunggal tanpa beban teknis.

Fitur ini juga mencakup agen AI yang terintegrasi langsung ke dalam aplikasi yang Anda buat untuk menangani tugas-tugas spesifik, seperti dukungan pelanggan atau entri data.

Saat Anda mendeskripsikan sebuah alat, seperti portal klien atau sistem inventaris, Base44 akan membuat basis data relasional dan login pengguna dalam hitungan detik. Platform ini memungkinkan Anda meluncurkan MVP lebih cepat daripada platform tanpa kode tradisional dengan secara otomatis menangani hosting dan desain skema. Anda bahkan dapat mengubah tampilan atau perilaku aplikasi hanya dengan mengobrol dengan pembuatnya.

🏆 Pemenang: Tergantung pada kebutuhan Anda. ClickUp unggul dalam membangun sistem AI terintegrasi yang menjalankan tugas di dalam dan di luar ruang kerja Anda. Namun, Base44 berguna untuk menghasilkan aplikasi mandiri dari satu perintah saja.

Bayangkan ClickUp Super Agents sebagai rekan tim yang selalu Anda inginkan tetapi tidak pernah punya anggaran untuk merekrutnya. Mulai dari menyortir laporan bug yang berantakan hingga menyusun ringkasan eksekutif mingguan, ada agen untuk hampir setiap tugas rutin yang saat ini membebani kalender Anda.

ClickUp

Beralih antar tampilan proyek dan lacak pekerjaan sesuai keinginan Anda dengan ClickUp Views

ClickUp memiliki sistem hierarki yang terstruktur yang membantu menjaga proyek Anda tetap terorganisir dengan baik, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk melihat data sesuai dengan cara yang paling sesuai bagi Anda.

Anda kemudian dapat beralih di antara lebih dari 15 tampilan ClickUp — menggunakan diagram Gantt untuk melacak jadwal, tampilan Papan untuk sprint, dan tampilan Daftar untuk tugas harian, di antara beberapa tampilan lainnya.

Saat Anda bekerja, ClickUp Time Tracking berjalan di latar belakang untuk memantau kapasitas tim Anda. Semua hal didokumentasikan di ClickUp Docs, yang terhubung langsung ke tugas-tugas Anda, memastikan strategi dan pelaksanaan Anda tetap berada di satu tempat.

Base44

Base44 mengalihkan fokus dari mengelola tugas ke membangun alat manajemen itu sendiri. Alih-alih menyesuaikan diri dengan alur kerja yang sudah ditentukan, Anda menggunakan AI untuk membuat aplikasi kustom yang sesuai dengan kebutuhan tim Anda.

Saat Anda mendeskripsikan sebuah proyek, Base44 akan membuat antarmuka dengan kolom dan formulir yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Misalnya, sebuah perusahaan konstruksi mungkin memerlukan “Job Site Tracker” yang mencakup poin data spesifik seperti kondisi cuaca dan catatan peralatan.

Anda tetap dapat menangani tindakan berulang menggunakan Tugas Terjadwal, yang memungkinkan aplikasi yang Anda buat menjalankan logika backend atau mengirimkan pemberitahuan otomatis pada interval yang telah ditentukan. Namun, karena Base44 membangun aplikasi mandiri, platform ini tidak dilengkapi dengan editor dokumen bawaan atau pelacakan waktu terintegrasi. Ini merupakan pilihan yang baik bagi tim yang menginginkan alat khusus dan terfokus untuk ceruk pasar tertentu, tetapi membutuhkan lebih banyak upaya dalam hal "pembuatan".

🏆 Pemenang: Intinya tergantung pada kebutuhan Anda. ClickUp adalah pemenangnya untuk manajemen proyek profesional dengan rangkaian lengkap alat bawaan. Base44 lebih cocok bagi mereka yang ingin membangun aplikasi manajemen khusus dan berfokus pada satu tujuan dari awal.

Karena dokumen, catatan, detail proyek, dan konteks klien Anda tersimpan di satu tempat, hal ini juga memberikan data yang solid bagi AI untuk diolah.

Fitur #4: Fitur kolaborasi dan komunikasi

ClickUp

Sentralisasikan percakapan tim dan ubah pesan menjadi tindakan dengan ClickUp Chat

ClickUp Chat berfungsi sebagai pusat utama untuk diskusi tim. Anda dapat membuat saluran khusus untuk proyek tertentu atau mengirim pesan langsung ke rekan tim. Karena terintegrasi, Anda dapat mengubah pesan apa pun menjadi tugas hanya dengan satu klik.

Dan untuk pengambilan keputusan tatap muka yang cepat, ClickUp SyncUp memungkinkan Anda memulai panggilan audio atau video instan langsung dari Daftar atau Obrolan. Ini adalah sesi yang didukung AI di mana ClickUp Brain secara otomatis mentranskripsikan panggilan, merangkum poin-poin penting, dan menetapkan tindakan yang harus dilakukan.

Ketika teks saja tidak cukup dan rapat terlalu merepotkan, Anda memiliki ClickUp Clips. Fitur ini memungkinkan Anda merekam layar dan suara untuk menjelaskan bug yang rumit atau memberikan umpan balik desain. Klip-klip ini dapat dicari dan disematkan langsung ke dalam tugas atau dokumen, sehingga kerja asinkron terasa lancar dan jelas.

Base44

Base44 memandang komunikasi sebagai lapisan fungsional dari aplikasi yang Anda bangun. Misalnya, Anda dapat menggunakan fitur pengiriman email bawaan untuk menghubungi pengguna terdaftar langsung dari aplikasi Anda atau mengatur pesan SMS untuk pemberitahuan cepat.

Aplikasi ini juga menawarkan konektor Slack, sehingga aplikasi yang Anda buat dapat mengirimkan pemberitahuan otomatis atau ringkasan ke saluran tertentu.

Untuk interaksi yang lebih canggih, Base44 mendukung agen AI yang dapat dihubungkan ke WhatsApp. Hal ini memungkinkan pengguna aplikasi Anda berinteraksi dengan data atau agen dukungan secara langsung melalui ponsel mereka. Meskipun fitur-fitur ini sangat berguna untuk membangun alat yang berorientasi pada pelanggan, fitur-fitur tersebut pada dasarnya dirancang untuk memfasilitasi interaksi aplikasi, bukan sebagai pusat tim internal serba guna.

🏆 Pemenang: ClickUp menang di sini karena memungkinkan Anda membuat alur kerja dan mengaktifkan agen, sambil tetap dapat berdiskusi langsung di dalam aplikasi itu sendiri.

Fitur #5: Integrasi dan dukungan ekosistem

ClickUp

Temukan apa pun di seluruh ruang kerja Anda dengan Pencarian AI Perusahaan

ClickUp berfungsi sebagai pusat ekosistem digital Anda, menawarkan integrasi bawaan dengan lebih dari 1.000 aplikasi, termasuk Google Drive, Slack, GitHub, dan Salesforce. Karena koneksi ini bersifat bawaan, koneksi tersebut tidak memerlukan perangkat lunak perantara pihak ketiga agar dapat berfungsi dengan lancar.

Salah satu fitur terkuatnya adalah ClickUp Enterprise Search. Alih-alih berpindah-pindah antar tab, ClickUp mengindeks dan mengatalogkan file dari semua aplikasi yang terhubung. Artinya, Anda dapat mencari desain Figma, prospek HubSpot, atau tiket Jira langsung dari bilah pencarian ClickUp.

Untuk kebutuhan khusus, ClickUp menawarkan API yang andal dan dukungan webhook untuk membangun integrasi khusus dengan perangkat lunak milik Anda.

Base44

Base44 dirancang sebagai arsitektur terbuka. Meskipun bergantung pada Zapier untuk lebih dari 6.000 layanan eksternal, baru-baru ini Base44 telah menambahkan konektor satu klik untuk platform seperti HubSpot, Slack, dan Google Workspace.

Konektor ini memungkinkan aplikasi yang Anda buat untuk mengakses data eksternal secara aman menggunakan OAuth, sehingga Anda tidak perlu mengelola kunci API yang rumit. Pilih antara Shared Connectors, di mana semua orang menggunakan satu akun pusat, atau App User Connectors, yang memungkinkan pengguna menghubungkan data pribadi mereka.

🏆 Pemenang: ClickUp adalah pemenangnya di sini karena menyediakan ekosistem terpadu dan dapat dicari yang memusatkan pekerjaan Anda di seluruh aplikasi yang Anda gunakan.

Haruskah Anda Memilih Base44 atau ClickUp?

Pilihan yang tepat sepenuhnya bergantung pada kebutuhan teknis dan filosofi alur kerja tim Anda. Tidak ada alat yang “terbaik”, melainkan hanya yang sesuai dengan cara Anda bekerja.

Pilih Base44 jika:

Tim Anda membutuhkan alat khusus yang berdiri sendiri untuk kasus penggunaan khusus yang tidak tercakup oleh perangkat lunak standar

Anda ingin membangun dan mengimplementasikan aplikasi internal khusus (seperti portal inventaris tertentu) tanpa perlu mempekerjakan pengembang

“Vibe coding” dan pembuatan aplikasi dari prompt lebih penting bagi Anda daripada lapisan manajemen proyek terpadu

Anda lebih suka menggunakan AI sebagai arsitek untuk membangun perangkat lunak daripada sebagai asisten untuk mengelola tugas

Pilih ClickUp jika:

Anda ingin mengintegrasikan pekerjaan Anda dan menghilangkan biaya serta kerumitan dari berbagai langganan yang terpisah-pisah

Tim Anda mengelola berbagai jenis proyek yang memerlukan fitur-fitur canggih seperti diagram Gantt, ketergantungan tugas, dan pelacakan waktu

Anda melihat nilai dari Ruang Kerja AI Terintegrasi di mana AI dan Agen dapat secara proaktif mengelola data Anda, membuat aset perusahaan, dan membangun aplikasi khusus di tempat

Anda sedang mencari sistem yang dapat diskalakan dan siap digunakan yang menghubungkan komunikasi, dokumentasi, dan pelaksanaan tim Anda dalam satu pusat yang dapat dicari

💟 Dan jika diperlukan, gunakan kedua solusi tersebut secara bersamaan. Buat alat internal di Base44, lalu kelola proyek dan alur kerja yang lebih luas di ClickUp.

Hentikan Pembuatan Silo. Mulailah Melaksanakan Tugas dengan Konteks.

Pilihan antara Base44 dan ClickUp pada dasarnya bergantung pada satu pertanyaan: apakah Anda ingin membangun alat kustom, atau mengelola bisnis yang terintegrasi? Meskipun aplikasi kustom terasa disesuaikan, seringkali hal itu justru menjadi silo lain yang harus dikelola oleh tim Anda.

ClickUp menghilangkan fragmentasi tersebut. Ini adalah ruang kerja terpadu di mana semua yang Anda butuhkan untuk bisnis berada di satu tempat—dengan AI yang terintegrasi untuk menjaga semuanya tetap terhubung.

Siap meninggalkan aplikasi mikro yang terpisah-pisah dan mulai bekerja secara besar-besaran? Mulailah secara gratis dengan ClickUp dan satukan seluruh ruang kerja Anda. ✨

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Base44 dan ClickUp dapat menyinkronkan data melalui Zapier?

Ya—Anda dapat menghubungkan Base44 dan ClickUp melalui Zapier untuk membuat tugas ClickUp saat catatan baru ditambahkan di aplikasi Base44, atau memicu tindakan lintas platform lainnya.

Apakah ClickUp menawarkan pembuatan aplikasi tanpa kode yang serupa dengan Base44?

ClickUp menawarkan pengembangan tanpa kode melalui ClickUp Codegen dan kemampuan AI, yang dapat menghasilkan aplikasi HTML interaktif, dasbor, dan alat dari data ruang kerja Anda yang sebenarnya. Meskipun dapat dengan cepat membuat antarmuka kustom yang fungsional, ClickUp lebih menekankan pada solusi terintegrasi yang bekerja di dalam lingkungan yang sudah ada di tim Anda, bukan perangkat lunak mandiri.

Apakah Base44 merupakan pengganti yang cocok untuk ClickUp dalam mengelola proyek lintas fungsi?

Base44 menangani pelacakan tugas dasar dalam aplikasi yang dihasilkan, tetapi tidak dilengkapi dengan ketergantungan tugas, diagram Gantt, tampilan beban kerja, pelacakan waktu, dan dasbor lintas proyek yang dibutuhkan oleh proyek lintas fungsi.

Platform mana yang menawarkan otomatisasi alur kerja berbasis AI yang lebih baik untuk berbagai proyek?

ClickUp menyediakan otomatisasi AI di seluruh ruang kerja melalui ClickUp Brain (untuk penulisan dan pencarian), AI Autopilot Agents (untuk alur kerja otonom), dan ClickUp Automations (untuk pemicu berbasis aturan)—semua fitur ini berfungsi di seluruh proyek, bukan hanya dalam satu aplikasi.