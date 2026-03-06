11 Agen AI Terbaik untuk Pengguna Tanpa Kode pada Tahun 2026

Agen AI tidak lagi hanya untuk tim teknik.

Bahkan tim non-teknis kini dapat membangun agen AI yang kuat untuk menyaring prospek, mengelola alur kerja, menganalisis data, dan mengambil keputusan. Semua tanpa menulis satu baris kode pun atau mengatur infrastruktur yang kompleks.

Anda dapat mendesain agen menggunakan pembuat visual, perintah bahasa alami, dan integrasi plug-and-play dengan alat yang sudah Anda gunakan.

Dalam posting blog ini, kami membahas agen AI terbaik untuk pengguna tanpa kode yang membantu mengoordinasikan alur kerja multi-langkah dan mengurangi pekerjaan manual.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Agen AI Terbaik untuk Pengguna Tanpa Kode?

Bagi tim tanpa kode, memilih platform agen AI jarang tentang seberapa cerdas agen tersebut terdengar dalam demo. Yang penting adalah apakah agen tersebut dapat beroperasi secara andal setelah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari.

Begitu agen AI melampaui tahap eksperimen dan mulai menangani tugas dan alur kerja nyata, beberapa persyaratan praktis menjadi jauh lebih penting daripada kecerdasan mentah, seperti:

Agen tersebut harus mudah dipasang tanpa membuat logika yang rapuh yang menjadi sulit dikelola seiring waktu.

Agen tersebut harus beroperasi di dalam sistem yang sama di mana tugas, dokumen, data, dan alur kerja Anda sudah ada.

Tim harus memiliki visibilitas yang jelas tentang apa yang dilakukan agen, apa yang memicunya, serta kemampuan untuk intervensi tanpa perlu membangun ulang alur kerja.

Agen tersebut harus mendukung orkestrasi alur kerja tanpa pengawasan berlebihan dan tindak lanjut manual.

👀 Tahukah Anda? 30% orang mengatakan bahwa frustrasi utama mereka dengan agen AI adalah bahwa mereka terdengar percaya diri tetapi sering salah. Inilah tepatnya mengapa keandalan dan kesadaran konteks sangat penting. Cari agen AI yang didasarkan pada konteks ruang kerja, menampilkan tindakan yang transparan, dan memungkinkan tim Anda untuk ikut campur saat diperlukan.

Agen AI Terbaik untuk Pengguna Tanpa Kode dalam Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat tentang agen AI terbaik untuk pengguna tanpa kode dan keunggulan masing-masing.

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* (USD/pengguna/bulan) ClickUp Super Agents, konteks ruang kerja real-time, pembuat agen bahasa alami tanpa kode, Pencarian Perusahaan, Dashboard dengan Kartu AI, otomatisasi bawaan. Tim tanpa kode yang ingin mengintegrasikan agen AI ke dalam alur kerja mereka Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Zapier Agents Zapier Central builder agen, rantai perintah, memori, pengaturan bahasa alami, webhooks, integrasi OpenAI, lebih dari 8000+ aplikasi, integrasi Slack dan Sheets. Pendiri dan pemasar yang mengotomatisasi alur kerja lintas aplikasi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29,99 per bulan. Buat Pembuat skenario, integrasi OpenAI, blok memori, penjadwalan, lebih dari 3000 aplikasi, logika kondisional Pengguna yang berpikir visual membangun otomatisasi canggih dengan logika seret dan lepas. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10,59 per bulan. Relevance AI Pembuat agen dengan fitur rantai, memori, pencarian vektor, dan kolaborasi tim. Tim Ops/AI yang mencari alur kerja agen AI yang fleksibel dan berorientasi API. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $349 per bulan. n8n Pembuat visual, hosting mandiri, node JavaScript, orkestrasi MCP, lebih dari 500 integrasi, persetujuan manusia, logika cadangan. Pengembang yang menginginkan orkestrasi dan kontrol AI sumber terbuka. Paket berbayar mulai dari 24€ per bulan Flowise AI Antarmuka LangChain seret-dan-lepas, basis data embedding/vektor, memori, deployment lokal, streaming data real-time. Tim teknik yang membutuhkan agen dengan pembuat visual Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $35 per bulan. Stack AI Antarmuka bergaya spreadsheet, memori, prompt bercabang, templat, input formulir, integrasi dengan Slack, Gmail Tim yang ingin membangun alur kerja AI internal dengan antarmuka pengguna yang sederhana. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $199 per bulan. Copilot Studio Antarmuka obrolan, pembuat formulir, memori, pengambilan data web, dan tindakan, API, opsi cadangan ke manusia, analitik, pembuatan alur kerja tanpa kode. Tim non-teknis yang mengembangkan AI gaya Copilot untuk tugas web dan obrolan. Harga kustom LangFlow Kanvas visual LangChain, memori, OpenAI, Gemini, dukungan Claude, ekspor ke FastAPI, mendukung alat HuggingFace/Google. Pengembang yang ingin bereksperimen dengan LangChain secara visual Harga kustom Budibase Formulir pintar, tabel data, pemicu AI dalam aplikasi, akses berdasarkan peran, dukungan PostgreSQL/MySQL/MongoDB, integrasi Slack, dan email. Pengembang alat internal yang membutuhkan AI dalam formulir, tabel, dan basis data Open source; Harga kustom Lindy AI Agen siap pakai untuk Gmail/Kalender, antarmuka pengguna berbasis obrolan, memori, rantai penalaran, integrasi CRM, penjadwalan, dokumen, dan ringkasan web. Profesional yang menggunakan agen AI berbasis obrolan untuk tugas-tugas kerja Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $49,99 per bulan.

Agen AI Terbaik untuk Pengguna Tanpa Kode

Setelah gambaran umum selesai, mari kita bahas detailnya.

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang ingin mengintegrasikan agen AI tanpa kode ke dalam alur kerja mereka)

Atur agen Autopilot kustom di ClickUp tanpa menulis satu baris kode pun.

Sebagian besar alat agen AI mandiri dapat merespons perintah atau memicu alur kerja. Namun, mereka kesulitan dalam menangani keputusan kontekstual dan eksekusi multi-langkah saat pekerjaan nyata terlibat.

Kemampuan AI ClickUp tidak hanya ditambahkan di atas sistem Anda. Mereka terintegrasi langsung ke dalam platform yang sama tempat tugas, dokumen, obrolan, dasbor, dan alur kerja Anda berada. Hal ini memungkinkan agen untuk beroperasi pada objek kerja terstruktur seperti tugas, kepemilikan, batas waktu, dan ketergantungan, bukan hanya pemicu mentah atau peristiwa aplikasi.

Begini cara kerjanya dalam praktik:

ClickUp Super Agents: Buat agen otonom yang sadar konteks tanpa perlu coding.

ClickUp Super Agents adalah rekan kerja AI tanpa kode yang selalu aktif. Mereka terus memantau ruang kerja Anda, menganalisis apa yang terjadi, dan bertindak berdasarkan instruksi Anda serta konteks yang terus berkembang.

Super Agents dapat:

Tangani alur kerja multi-langkah seperti menganalisis data kampanye, membuat ringkasan, menugaskan tugas, memperbarui metrik, dan membagikan ringkasan.

Kelola pola operasional berulang seperti pelacakan proyek, tindak lanjut, atau alur kerja konten.

Bertindak secara proaktif sebagai rekan kerja AI yang otonom daripada menunggu perintah manual.

Desain agen AI Anda sendiri di ClickUp tanpa menulis satu baris kode pun.

Anda dapat memilih Super Agent yang sudah tahu cara melakukan tugas umum, lalu menyesuaikannya untuk alur kerja Anda.

Contoh:

Project Manager Agent melacak tonggak pencapaian, menandai keterlambatan, dan mendorong pekerjaan yang terhenti.

Work Breakdown Agent mengubah tujuan kompleks menjadi tugas terstruktur dengan pemilik dan tanggal jatuh tempo.

Brand Voice Agent mengedit ulang konten menggunakan pedoman nada yang telah ditentukan di Docs dan Tasks.

Agen beradaptasi menggunakan konteks ruang kerja langsung. Mereka memahami tugas, ketergantungan, kepemilikan, komentar, dan prioritas, memungkinkan mereka untuk:

Aktifkan tindak lanjut jika suatu tugas tidak bergerak dalam beberapa hari, atau ketergantungan menghalangi pekerjaan hilir.

Buat atau perbarui tugas saat kondisi terpenuhi untuk mengurangi serah terima manual dan menjaga eksekusi tetap berjalan.

Rute tanggung jawab secara otomatis ketika suatu tugas memenuhi kriteria tertentu, seperti tingkat prioritas, jenis klien, wilayah, keseimbangan beban kerja, dll.

Ini sangat berguna bagi tim non-teknis karena menggantikan pemeriksaan manual dan tindak lanjut dengan eksekusi yang didorong oleh agen, yang tidak memerlukan pemrograman atau infrastruktur eksternal.

Lebih suka belajar secara visual? Tonton panduan langkah demi langkah ini untuk membuat Super Agent pertama Anda di ClickUp.

ClickUp Brain: Dapatkan asisten AI yang beroperasi di dalam ruang kerja Anda.

ClickUp Brain adalah lapisan konteks yang membuat AI menjadi bermakna, terutama untuk agen. Ia menghubungkan setiap sudut ruang kerja Anda (tugas, Dokumen, obrolan, komentar, ketergantungan, dasbor) sehingga AI dapat berlogika dengan visibilitas penuh.

Bagi tim, ini berarti:

Pemahaman kontekstual: Tanyakan ‘Apa yang sedang terhambat saat ini?’ atau ‘Apa yang berubah minggu ini?’ dan dapatkan jawaban yang didasarkan pada data kerja real-time.

Pembuatan tugas instan: Ubah catatan rapat atau diskusi menjadi tugas terstruktur dengan pemilik dan tanggal jatuh tempo tanpa pengaturan manual.

Penjadwalan cerdas: Prioritaskan pekerjaan dengan mendapatkan saran berdasarkan tenggat waktu dan item yang terlambat di ruang kerja Anda.

Fleksibilitas model terintegrasi: Pilih di antara berbagai model AI (misalnya, ChatGPT, Gemini) sesuai dengan kebutuhan tugas Anda.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX memperluas kecerdasan ruang kerja melampaui browser. Ini memungkinkan Anda: Cari di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, aplikasi terhubung, dan bahkan web dari satu tempat.

Gunakan Talk to Text untuk mendikte, mengajukan pertanyaan, membuat tugas, menghasilkan dokumentasi, dan menugaskan pekerjaan tanpa menggunakan tangan.

Ganti alat AI yang tersebar dengan sistem kontekstual tunggal yang beroperasi dengan pemahaman penuh tentang ruang kerja Anda. Alih-alih berpindah antara ChatGPT, Claude, Gemini, dan alat pencarian lainnya, Brain MAX mengintegrasikan AI dalam lingkungan perusahaan yang siap pakai, terhubung langsung dengan proyek dan data Anda. Kurangi penyebaran AI sambil mempercepat eksekusi dan meningkatkan konektivitas dengan ClickUp Brain MAX.

ClickUp Automations: Tangani pekerjaan berulang di dalam ruang kerja ClickUp Anda.

ClickUp Automations menyediakan pembuat tanpa kode untuk mengatur pemicu dan kondisi, sehingga tim Anda dapat menghemat waktu pada tugas-tugas rutin.

Aktifkan otomatisasi yang Anda butuhkan, atau gunakan AI untuk menyesuaikan aturan sesuai dengan alur kerja Anda.

Anda dapat membuat aturan ini sendiri, menggunakan templat yang sudah jadi, atau bahkan membiarkan AI ClickUp mengaturnya untuk Anda. Tim non-teknis dapat dengan mudah:

Buat aturan berbasis pemicu (misalnya, 'Ketika status berubah menjadi X, alokasikan ke Y')

Otomatisasi pengingat untuk tugas yang terlambat dalam bentuk notifikasi atau email.

Sinkronkan tindakan (misalnya, pindahkan tugas dan beri tahu pemangku kepentingan) tanpa perlu menulis skrip.

Fitur terbaik ClickUp

Lihat apa yang sebenarnya terjadi di proyek Anda. Gunakan Gunakan Dashboard ClickUp dengan Kartu AI untuk melacak kemajuan seiring berjalannya waktu dan dengan cepat mengidentifikasi risiko sebelum menjadi penundaan.

Rekam wawasan rapat tanpa perlu repot. Gunakan Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk merekam percakapan, merangkum poin penting, dan mengubah keputusan menjadi tugas yang tetap terhubung dengan pekerjaan Anda.

Ubah percakapan menjadi tindakan. Kolaborasi di dalam Kolaborasi di dalam ClickUp Chat , di mana Agen Autopilot dapat memantau diskusi dan menjawab pertanyaan menggunakan konteks ruang kerja.

Cari di seluruh ekosistem kerja Anda. Temukan tugas, dokumen, komentar, dan file dari alat terhubung seperti Google Drive, GitHub, Jira, dan Figma, dengan Temukan tugas, dokumen, komentar, dan file dari alat terhubung seperti Google Drive, GitHub, Jira, dan Figma, dengan ClickUp Enterprise Search

Batasan ClickUp

Kedalaman dan luasnya fitur dapat membuatnya terasa membingungkan dan kurang intuitif bagi pengguna baru, terutama bagi mereka yang baru memulai dengan otomatisasi dan fitur AI.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (11.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang ClickUp:

Saya sangat menghargai inovasi berkelanjutan ClickUp dan bagaimana platform ini mengandalkan AI secara maksimal. AI Super Agent sangat powerful dan memungkinkan Anda mengonfigurasi tugas rutin dengan sangat cepat. Saya juga menemukan templatnya sangat membantu selama proses pengaturan, meskipun membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk mengaturnya dengan benar.

Saya sangat menghargai inovasi berkelanjutan ClickUp dan bagaimana platform ini mengandalkan AI secara maksimal. AI Super Agent sangat powerful dan memungkinkan Anda mengonfigurasi tugas rutin dengan sangat cepat. Saya juga menemukan templatnya sangat membantu selama proses pengaturan, meskipun membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk mengaturnya dengan benar.

📮 ClickUp Insight: 24% pekerja mengatakan tugas-tugas berulang menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih bermakna, dan 24% lainnya merasa keterampilan mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Hampir setengah dari tenaga kerja merasa terhambat secara kreatif dan tidak dihargai. 💔 ClickUp membantu mengalihkan fokus kembali ke pekerjaan yang berdampak tinggi dengan agen AI yang mudah disetel, mengotomatisasi tugas berulang berdasarkan pemicu. Misalnya, ketika suatu tugas ditandai sebagai selesai, Super Agents ClickUp dapat secara otomatis menugaskan langkah berikutnya, mengirim pengingat, atau memperbarui status proyek, sehingga Anda terbebas dari tindak lanjut manual. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus kurang pada format dan lebih pada peramalan.

2. Agen Zapier (Terbaik untuk mengotomatisasi di lebih dari 8.000 aplikasi dengan AI)

melalui Zapier

Zapier memungkinkan Anda membuat agen AI dengan menjelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana atau menggunakan templat siap pakai. Anda menentukan tujuan, memilih aplikasi yang dapat digunakan, dan Zapier akan mengubahnya menjadi agen yang berfungsi. Agen ini tidak terbatas pada aturan kaku 'jika ini → maka itu', melainkan memahami niat dan dapat menangani variasi serta kasus khusus tanpa Anda perlu memetakan setiap kondisi.

Alat ini terhubung dengan lebih dari 8.000 aplikasi, sehingga agen dapat memperbarui CRM Anda, mengirim email yang dipersonalisasi, membuat tugas di alat manajemen proyek, dan secara otomatis menyinkronkan informasi di seluruh sistem Anda.

Agen juga dapat mengambil data real-time dari alat seperti Google Drive, Notion, atau Airtable, menjelajahi web untuk riset, dan mengumpulkan konteks sebelum bertindak. Dengan ekstensi Chrome, Anda bahkan dapat bekerja langsung di halaman web, menyorot teks, dan secara instan merangkum atau menerjemahkannya di mana pun Anda menjelajah.

Fitur terbaik Zapier Agents

Tambahkan pemikiran AI ke otomatisasi yang telah Anda buat untuk memperluas fungsionalitas Zaps yang sudah ada.

Biarkan agen saling meneruskan pekerjaan sehingga satu agen dapat menyerahkan tugas ke agen lain, sehingga pengaturan Anda terasa seperti tim yang bekerja sama.

Grupkan agen ke dalam Pods sehingga Anda dapat mengorganisirnya berdasarkan tim, seperti Penjualan atau Pemasaran, dan kelola semuanya dengan lebih mudah.

Pantau semuanya dengan dasbor dan pemberitahuan sehingga Anda dapat melihat apa yang dilakukan agen, dan intervensi saat ada yang memerlukan perhatian.

Batasan Agen Zapier

Batasan penggunaan dapat terasa membatasi dan mungkin tercapai dengan cepat saat menjalankan alur kerja multi-langkah atau bervolume tinggi.

Kontrol terbatas atas pemilihan model AI mengurangi fleksibilitas bagi tim yang menginginkan kustomisasi yang lebih mendalam.

Harga Agen Zapier

Gratis

Profesional : $29,99/bulan

Tim : $103,50/bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan agen Zapier

G2: 4.5/5 (1.700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier Agents?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas Reddit tentang Zapier Agents:

Saya pernah menggunakan Zapier Agents sebelumnya dan itu adalah pengaturan yang cukup baik… Saya pikir agen-agen ini cukup baik dan benar-benar meningkatkan alur kerja perusahaan.

Saya pernah menggunakan Zapier Agents sebelumnya dan itu adalah pengaturan yang cukup baik… Saya pikir agen-agen ini cukup baik dan benar-benar meningkatkan alur kerja perusahaan.

3. Make (Terbaik untuk alur kerja visual dengan node keputusan AI)

melalui Make

Make menyediakan editor bergaya diagram alur dengan fitur seret dan lepas untuk membangun agen AI. Alih-alih memperlakukan AI sebagai langkah tambahan dalam alur kerja, Anda dapat mengimplementasikan agen sebagai pengambil keputusan utama dalam otomatisasi Anda.

Agen ini membaca masukan, menentukan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan, dan mengambil tindakan di seluruh alat yang terhubung.

Untuk alur kerja yang kompleks, Anda dapat mengarahkan alur proses menggunakan filter dan jalur rute, sehingga agen bereaksi secara berbeda berdasarkan situasi. Saat bekerja dengan jumlah data yang besar, fitur seperti iterator dan pemrosesan paralel membantu mengelola tugas secara efisien, seperti merangkum puluhan file sekaligus.

Temukan fitur terbaik

Hubungkan berbagai model AI dengan mudah, seperti OpenAI, Anthropic, Groq, dan Vertex AI, sehingga Anda dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.

Atur bagaimana agen Anda harus berperilaku menggunakan bahasa Inggris biasa untuk mengontrol tujuannya, nada, batasan, dan logika pengambilan keputusan tanpa menulis kode backend.

Buat agen yang dapat digunakan ulang sekali dan gunakan di mana saja dengan mendefinisikan peran atau instruksi mereka dan menerapkannya di berbagai alur kerja.

Atasi batasan

Alur kerja yang kompleks dapat menjadi sulit untuk dikelola karena pembuat visual mungkin terasa membingungkan saat skenario melibatkan beberapa router, filter, atau jalur cabang.

Tentukan harga

Gratis

Paket Make: $10,59/bulan

Enterprise: Harga kustom

Buat ulasan dan penilaian

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Make?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas Capterra tentang Make:

Make memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan ramah pengguna. Dengan editor seret dan lepasnya, Anda dapat menambahkan, menghubungkan, dan mengedit modul dari berbagai alat untuk mengotomatisasi tugas seperti ringkasan email, memperbarui data yang ada, dan banyak lagi. Ada juga fitur AI Agents baru, termasuk opsi Human-in-the-Loop sebagai langkah keamanan tambahan.

Make memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan ramah pengguna. Dengan editor seret dan lepasnya, Anda dapat menambahkan, menghubungkan, dan mengedit modul dari berbagai alat untuk mengotomatisasi tugas seperti ringkasan email, memperbarui data yang ada, dan banyak lagi. Ada juga fitur AI Agents baru, termasuk opsi Human-in-the-Loop sebagai langkah keamanan tambahan.

🚨 Peringatan Statistik: 46% pemimpin perusahaan menyatakan bahwa perusahaan mereka menggunakan agen AI untuk sepenuhnya mengotomatisasi alur kerja dan proses. Jika hampir 1 dari 2 organisasi sudah mempercayakan agen untuk alur kerja inti, keunggulan kompetitif yang sesungguhnya bukan lagi eksperimen; melainkan keandalan, tata kelola, dan integrasi alur kerja yang mendalam.

4. Relevance AI (Terbaik untuk membangun agen AI kustom dan tim AI tanpa perlu coding)

melalui Relevance AI

Relevance AI memungkinkan Anda membangun agen AI otonom dan bahkan tim agen yang dapat menyelesaikan alur kerja dan tugas layaknya pekerja manusia. Dari dasbor visual tunggal, Anda dapat membuat agen khusus untuk penjualan, dukungan, penelitian, atau operasional, dan mengoordinasikannya seperti tenaga kerja AI.

Agen beroperasi melalui arsitektur berbasis alat. Anda mengonfigurasi alat modular, seperti pencarian web, kueri basis data, pengiriman email, pembaruan CRM, penjadwalan kalender, dan agen akan menentukan alat mana yang digunakan dan kapan. Alih-alih menyusun skrip untuk setiap langkah, Anda mendefinisikan kemampuan dan membiarkan sistem menangani eksekusi secara dinamis.

Kontrol dan keamanan sudah terintegrasi. Agen dapat dijalankan sesuai jadwal, merespons peristiwa real-time, atau dihentikan sementara untuk persetujuan manusia jika diperlukan. Hal ini menciptakan keseimbangan antara otomatisasi dan pengawasan tanpa mengorbankan fleksibilitas.

Fitur terbaik Relevance AI

Hubungkan ke stack Anda secara instan dengan integrasi bawaan dan konektor untuk alat seperti Gmail, Slack, CRM, basis data, dan API eksternal.

Integrasikan basis pengetahuan kustom, memungkinkan agen untuk merujuk secara aman ke dokumen dan basis data internal untuk respons yang spesifik domain dan kaya konteks.

Deploy agen di berbagai saluran, ubah menjadi widget obrolan langsung, bot, atau bahkan asisten suara dengan pendekatan "tulis sekali, deploy di mana saja".

Batasan Relevance AI

Meskipun dipasarkan sebagai tanpa kode, membangun alur kerja yang tangguh atau multi-agen tetap memerlukan pemikiran logis dan pemahaman tentang aliran data.

Harga Relevance AI

Gratis

Tim: $349 per bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Relevance AI

G2: 4.3/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Relevance AI?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Relevance AI:

Saya menghargai bahwa platform ini memiliki lebih dari 9.000 alat integrasi, termasuk email, kalender, CRM, dan spreadsheet, yang sangat berguna untuk bisnis dan kehidupan sehari-hari kami. Pengaturan awalnya sangat mudah, berkat pasar yang menyediakan lebih dari 400 agen AI gratis dan berbayar yang siap disesuaikan.

Saya menghargai bahwa platform ini memiliki lebih dari 9.000 alat integrasi, termasuk email, kalender, CRM, dan spreadsheet, yang sangat berguna untuk bisnis dan kehidupan sehari-hari kami. Pengaturan awalnya sangat mudah, berkat pasar yang menyediakan lebih dari 400 agen AI gratis dan berbayar yang siap disesuaikan.

5. n8n (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja AI yang dihosting sendiri dan open-source)

melalui n8n

n8n adalah platform otomatisasi open-source yang dapat Anda jalankan di server Anda sendiri, memberikan Anda kendali penuh atas data Anda. Anda membangun alur kerja menggunakan editor drag-and-drop visual. Di dalam alur kerja ini, Anda dapat membuat agen AI yang dapat mengambil data dari basis data, memperbarui CRM, mengirim pesan, atau memanggil layanan eksternal.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas otomatisasi Anda, Anda dapat menambahkan kondisi (logika if/else), loop, percobaan ulang, dan langkah cadangan untuk menangani berbagai skenario. Agen mengingat interaksi sebelumnya dan tetap sadar konteks di seluruh sesi.

Dengan lebih dari 500 integrasi dan akses penuh ke API, alur kerja Anda dapat terhubung ke hampir semua alat dalam stack Anda. Dan jika Anda membutuhkan fleksibilitas lebih, Anda dapat menyisipkan JavaScript atau Python untuk menyesuaikan logika, menggabungkan kemudahan tanpa kode dengan kontrol teknis yang lebih mendalam saat diperlukan.

Fitur terbaik n8n

Periksa dan perbaiki setiap langkah eksekusi dengan log detail, visibilitas input/output, percobaan ulang, dan pelacakan langkah, sehingga Anda dapat melihat persis bagaimana alur kerja dan agen AI Anda berperilaku.

Hubungkan alat AI eksternal menggunakan Model Context Protocol (MCP) untuk menangani tugas multi-langkah dan orkestrasi AI tingkat lanjut.

Tambahkan langkah persetujuan manusia sebelum tindakan sensitif untuk menjaga pengawasan dan mencegah pembaruan yang tidak diinginkan atau kesalahan otomatisasi berdampak tinggi.

Batasan n8n

Kesalahan konfigurasi kecil dapat memicu eksekusi berlebihan atau biaya tak terduga, terutama dalam loop atau alur kerja scraping.

Harga n8n

Uji coba gratis 14 hari

Starter: 24€/bulan (~$28/bulan)

Pro: 60€/bulan (~$70/bulan)

Bisnis: 800€/bulan (~$936/bulan)

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan n8n

G2: 4.8/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang n8n?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang n8n:

Saya menggunakan n8n untuk mengotomatisasi tugas-tugas manual dan berulang sehari-hari, yang menghemat banyak waktu dan membantu saya menjadwalkan tugas dengan batas waktu tetap. Platform ini memiliki integrasi yang sangat luas, dan hampir semua hal dapat diotomatisasi. Saya menikmati menggunakan berbagai agen AI dan menyesuaikan prompt sistem untuk menghasilkan hasil yang tepat dan sesuai harapan.

Saya menggunakan n8n untuk mengotomatisasi tugas-tugas manual dan berulang sehari-hari, yang menghemat banyak waktu dan membantu saya menjadwalkan tugas dengan batas waktu tetap. Platform ini memiliki integrasi yang sangat luas, dan hampir semua hal dapat diotomatisasi. Saya menikmati menggunakan berbagai agen AI dan menyesuaikan prompt sistem untuk menghasilkan hasil yang tepat dan sesuai harapan.

📌 Tahukah Anda? Otomatisasi saat ini memberikan ROI yang dapat diukur. Di antara perusahaan yang mengadopsi agen AI: 66% melaporkan peningkatan produktivitas

57% melaporkan penghematan biaya

55% melaporkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa ketika agen AI beralih dari tahap uji coba ke produksi, hasilnya tidak lagi bersifat hipotetis dan mulai terlihat dalam metrik kinerja agen.

6. Flowise AI (Terbaik untuk pembuatan aplikasi LLM dan chatbot kustom tanpa kode)

melalui Flowise AI

Flowise menyediakan antarmuka visual untuk membangun agen AI dan alur kerja LLM. Alih-alih menulis kode orkestrasi backend, Anda dapat menghubungkan model, prompt, memori, penyimpanan vektor, dan alat sebagai node dalam alur drag-and-drop.

Alat ini juga memungkinkan Anda menjalankan beberapa agen dengan peran yang berbeda, dan Anda dapat menambahkan langkah persetujuan manusia saat diperlukan sehingga seseorang dapat meninjau keputusan sebelum alur kerja dilanjutkan. Dengan debugging visual, Anda dapat melihat setiap langkah yang diambil oleh agen, sehingga Anda selalu tahu bagaimana agen mencapai keputusannya dan dapat dengan mudah memperbaikinya.

Setelah agen Anda siap, Anda dapat meluncurkannya sebagai API atau mengintegrasikannya langsung ke dalam situs web atau aplikasi.

Fitur terbaik Flowise AI

Beralih antara berbagai model AI dengan mudah, seperti OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face, atau bahkan model lokal.

Sesuaikan agen Anda dengan kode jika diperlukan dengan menambahkan potongan kode Python kecil untuk menyesuaikan atau meningkatkan cara kerja suatu komponen.

Uji dan tingkatkan agen Anda secara real-time dengan mengubah prompt atau pengaturan, dan lihat langsung bagaimana hasilnya berubah.

Batasan Flowise AI

Pengguna telah melaporkan kesalahan validasi alur kerja yang terjadi secara tiba-tiba, bahkan saat bekerja dengan alur kerja sederhana atau yang baru dibuat.

Harga Flowise AI

Gratis

Starter: $35/bulan

Pro: $65/bulan

Peringkat dan ulasan Flowise AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Flowise AI?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas Reddit tentang Flowise AI:

Flowise sangat mudah dihosting secara lokal atau diimplementasikan ke cloud, sehingga memudahkan untuk memulai. Karena bersifat terbuka dan dapat diakses publik, jumlah sumber daya dan dukungan komunitas terus bertambah, yang sangat membantu bagi pengembang pemula. Antarmuka pengguna terasa intuitif dan terorganisir dengan baik.

Flowise sangat mudah dihosting secara lokal atau diimplementasikan ke cloud, sehingga memudahkan untuk memulai. Karena bersifat terbuka dan dapat diakses publik, jumlah sumber daya dan dukungan komunitas terus bertambah, yang sangat membantu bagi pengembang pemula. Antarmuka pengguna terasa intuitif dan terorganisir dengan baik.

7. Stack AI (Terbaik untuk agen AI tingkat perusahaan dengan keamanan dan kepatuhan)

melalui Stack AI

Stack AI dirancang untuk organisasi yang membutuhkan agen AI yang aman dan andal untuk beroperasi di seluruh departemen bisnis mereka. Tim dapat membuat agen yang terhubung secara aman ke alat seperti CRM, ERP, dan basis data internal sambil memenuhi standar kepatuhan seperti SOC 2 dan HIPAA.

Pembangun Alur Kerja Visual memungkinkan Anda menyeret dan meletakkan blok untuk merancang cara agen berpikir dan bertindak. Anda dapat menghubungkan sumber data, memilih model AI, menambahkan memori, dan mengintegrasikan alat atau API tanpa menulis kode. Agen dapat kemudian diimplementasikan sebagai chatbot, formulir, alat internal, atau titik akhir API.

Alat ini juga dilengkapi dengan pipeline RAG satu klik, memungkinkan agen untuk secara otomatis mengindeks dokumen perusahaan dan memberikan jawaban akurat yang didukung oleh referensi, berdasarkan data nyata.

Fitur terbaik Stack AI

Hubungkan secara aman dengan lebih dari 100 alat bisnis seperti SharePoint, Salesforce, Workday, dan API kustom, sehingga agen dapat mengambil tindakan di seluruh alat dalam stack teknologi Anda.

Jaga keamanan tingkat perusahaan dengan akses berbasis peran, kepatuhan SOC 2, dan opsi deployment aman untuk perusahaan yang diatur.

Mulai dengan cepat menggunakan templat siap pakai dan agen instan untuk meluncurkan asisten yang berguna atau otomatisasi alur kerja.

Batasan Stack AI

Kinerja dapat tidak konsisten pada beberapa waktu, dan terdapat kurva pembelajaran yang signifikan untuk kasus penggunaan yang lebih canggih.

Beberapa konektor atau kasus khusus memerlukan solusi alternatif, dengan visibilitas terbatas pada log langkah demi langkah dan perbandingan versi.

Harga Stack AI

Gratis

Starter: $199/bulan

Tim: $899/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Stack AI

G2: 4.5/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Stack AI?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Stack AI:

Dengan platform lain, Anda memerlukan keterampilan pemrograman, tetapi Stack AI adalah platform tanpa kode di mana pengetahuan pemrograman tidak diperlukan untuk membangun agen AI yang kuat. Hanya dengan beberapa klik, Anda dapat membuat berbagai alur kerja dengan mudah.

Dengan platform lain, Anda memerlukan keterampilan pemrograman, tetapi Stack AI adalah platform tanpa kode di mana pengetahuan pemrograman tidak diperlukan untuk membangun agen AI yang kuat. Hanya dengan beberapa klik, Anda dapat membuat berbagai alur kerja dengan mudah.

🚨 Peringatan Statistik: Pasar platform AI tanpa kode global bernilai USD 4,9 miliar dan diperkirakan akan mencapai USD 24,8 miliar, dengan pertumbuhan CAGR sebesar 38,2%.

8. Microsoft Copilot Studio (Terbaik untuk membuat asisten AI di ekosistem MS 365)

melalui Microsoft

Microsoft Copilot Studio adalah alat agen AI populer lainnya yang memungkinkan organisasi membangun agen AI tingkat perusahaan (sebelumnya disebut Power Virtual Agents) tanpa perlu coding yang rumit. Dengan editor visual, tim dapat merancang alur percakapan, mengotomatisasi alur kerja, terhubung ke sumber data, dan mengintegrasikan dengan API di seluruh ekosistem Microsoft.

Mesin percakapan berbasis AI-nya mengandalkan pengenalan niat yang didukung oleh LLM (Large Language Model) daripada sistem berbasis aturan yang kaku, memungkinkan agen untuk memahami konteks dan merespons secara dinamis. Mereka dapat mengambil informasi relevan dari Microsoft Graph, Dataverse, dan dokumen internal untuk akurasi yang lebih baik.

Agen dapat beroperasi secara mandiri menggunakan pemicu dan logika terstruktur. Misalnya, mereka dapat memantau email masuk, menyusun balasan yang dihasilkan AI, memperbarui catatan, dan menjalankan alur kerja multi-langkah secara otomatis. Mereka juga bekerja di latar belakang, dapat dipanggil melalui Copilot Chat saat diperlukan, atau meneruskan percakapan ke manusia atau saluran Teams berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya.

Fitur terbaik Microsoft Copilot Studio

Integrasikan dengan mulus menggunakan lebih dari 1.000 konektor tanpa kode yang sudah dibangun sebelumnya untuk menghubungkan sistem Microsoft dan pihak ketiga seperti Salesforce, SAP, dan ServiceNow.

Bangun logika canggih secara visual dengan alur seret-dan-lepas, cabang, serah terima manusia, dan pemicu otomatisasi.

Perluas dengan alat pengembang saat diperlukan menggunakan API, SDK, Visual Studio, GitHub, dan .NET untuk penyesuaian yang lebih mendalam.

Batasan Microsoft Copilot Studio

Struktur lisensi dan biaya dapat rumit dan sulit dikelola, terutama saat memperluas ke lingkungan yang berbeda atau menambahkan konektor premium.

Opsi penyesuaian terasa terbatas, dengan kinerja yang kadang lambat dan kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna non-teknis.

Harga Microsoft Copilot Studio

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Microsoft Copilot Studio

G2: 4. 4/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot Studio?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Microsoft Copilot Studio:

Saya suka Microsoft Copilot Studio karena mudah untuk membangun dan menyesuaikan asisten AI tanpa memerlukan keterampilan teknis yang mendalam. Antarmuka low-code dan templat siap pakai memudahkan untuk mengubah ide menjadi solusi yang berfungsi dengan cepat.

Saya suka Microsoft Copilot Studio karena mudah untuk membangun dan menyesuaikan asisten AI tanpa memerlukan keterampilan teknis yang mendalam. Antarmuka low-code dan templat siap pakai memudahkan untuk mengubah ide menjadi solusi yang berfungsi dengan cepat.

9. LangFlow (Terbaik untuk prototipe visual alur LangChain dan aplikasi LLM)

melalui LangFlow

Dengan Langflow, Anda dapat membuat sistem AI lengkap menggunakan kanvas seret-dan-lepas dengan blok seperti prompt, memori, alat, pengambil data, dan model LLM. Ada juga blok Agen khusus yang menentukan pendekatan terbaik dan menjalankan tugas dengan hati-hati dari awal hingga akhir.

Seorang agen dapat diubah menjadi alat yang dapat digunakan oleh agen lain, yang membantu Anda membuat alur kerja berlapis atau bergaya tim. Misalnya, Anda dapat membuat Agen Riset yang menggunakan Pencarian Web dan Wolfram Alpha, dan alat tersebut akan menangani proses penalaran secara visual.

Untuk asisten berbasis pengetahuan, alat ini menyediakan dukungan RAG bawaan untuk basis data vektor utama seperti Pinecone, Weaviate, dan Qdrant, serta modul memori fleksibel untuk retensi konteks.

Fitur terbaik LangFlow

Ekspor alur kerja Anda ke Python dan deploy melalui API untuk dengan mudah beralih dari pembangunan visual ke penggunaan produksi di dunia nyata.

Sesuaikan dan perluas platform menggunakan desain open-source-nya sehingga Anda dapat membuat alat sendiri dan memodifikasi komponen sesuai kebutuhan.

Hubungkan dengan sistem perusahaan menggunakan MCP dan gunakan jenis agen canggih bawaan untuk menangani tugas kompleks tanpa menulis kode kustom.

Batasan LangFlow

Antarmuka visual mungkin terasa rumit bagi pemula, terutama bagi pengguna yang mengharapkan pengalaman no-code yang sepenuhnya disederhanakan dan siap pakai.

Harga LangFlow

Harga kustom

Peringkat dan ulasan LangFlow

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. Budibase (Terbaik untuk pengembangan alat internal yang dipercepat oleh AI)

melalui Budibase

Antarmuka visual Budibase memungkinkan Anda mendesain aplikasi dengan menyeret dan meletakkan layar, formulir, tabel, dan komponen tanpa perlu menulis kode. Anda juga dapat menghasilkan aplikasi lengkap secara otomatis dari data Anda hanya dengan beberapa klik.

Dengan komponen antarmuka pengguna (UI) dan templat yang sudah jadi, pengguna non-teknis dapat dengan mudah membuat panel admin, portal, dasbor, dan layar input data yang tetap responsif di semua perangkat.

Otomatisasi alur kerja dapat dirancang dengan langkah-langkah multiple, kondisi (logika if/then), filter, dan loop. Aksi dapat dipicu berdasarkan peristiwa atau dijadwalkan untuk berjalan secara berkala.

Fitur terbaik Budibase

Hubungkan dan otomatisasi di berbagai sumber data seperti SQL, NoSQL, REST APIs, dan Airtable, memicu alur kerja dengan tindakan AI bawaan.

Terapkan kontrol akses berbasis peran untuk AI agar agen beroperasi sesuai dengan izin pengguna dan batasan data.

Bangun komponen yang dapat digunakan ulang dan logika modular untuk mensistematisasi dan menskalakan alur kerja yang didukung AI di seluruh tim.

Batasan Budibase

Batasan ukuran unggahan file pada beberapa konfigurasi self-hosted dapat membatasi alur kerja AI yang melibatkan banyak dokumen.

Keterbatasan fleksibilitas untuk logika JavaScript tingkat lanjut, sehingga membuat transformasi kompleks atau penanganan kasus khusus menjadi lebih sulit dibandingkan dengan platform yang berfokus pada pengembang.

Harga Budibase

Sumber terbuka

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Budibase

G2: 4.5/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Budibase?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Budibase:

Budibase telah terbukti sangat produktif dan efisien dalam pengembangan aplikasi perusahaan kami. Platform ini membantu kami dalam membuat aplikasi kustom untuk klien dan juga untuk penggunaan internal. Pembagian data melalui sinkronisasi juga sangat aman. Fitur paling menakjubkan adalah antarmuka seret dan lepas (drag and drop) untuk membangun aplikasi kustom. Anda tidak memerlukan keterampilan khusus untuk membuat aplikasi internal untuk tim Anda.

Budibase telah terbukti sangat produktif dan efisien dalam pengembangan aplikasi perusahaan kami. Platform ini membantu kami dalam membuat aplikasi kustom untuk klien dan juga untuk penggunaan internal. Pembagian data melalui sinkronisasi juga sangat aman. Fitur paling menakjubkan adalah antarmuka seret dan lepas (drag and drop) untuk membangun aplikasi kustom. Anda tidak memerlukan keterampilan khusus untuk membuat aplikasi internal untuk tim Anda.

🤯 Fakta Menarik: 75% eksekutif percaya bahwa agen AI akan mengubah tempat kerja lebih dari yang dilakukan internet.

11. Lindy AI (Terbaik untuk asisten eksekutif AI yang dapat mengotomatisasi tugas-tugas pribadi)

melalui Lindy AI

Lindy AI adalah asisten virtual otonom yang menangani tugas-tugas profesional rutin di berbagai aplikasi Anda. Anda dapat berinteraksi dengannya melalui iMessage, WhatsApp, Slack, atau web, dan memberikan instruksi dalam bahasa Inggris biasa seperti ‘Reschedule my 3 PM meeting’ atau ‘Draft a follow-up email’. Didukung oleh GPT-4, alat ini mengelola penjadwalan, email, daftar tugas, janji temu, dan lainnya tanpa pengaturan manual.

Anda dapat membuat agen kustom untuk alur kerja spesifik, seperti kualifikasi prospek atau pengolahan pengeluaran, yang dapat diaktifkan secara otomatis dan menjalankan tindakan multi-langkah di aplikasi terhubung. Setelah diaktifkan, agen dapat melakukan berbagai tindakan secara mandiri, seperti mengirim pesan, memperbarui catatan, menjadwalkan acara, melibatkan rekan tim, dan lainnya, hingga tugas selesai.

Alat ini juga dapat bergabung dalam panggilan Zoom atau Teams untuk merekam, menerjemahkan, dan menghasilkan catatan ringkasan dengan tindakan yang perlu dilakukan. Alat ini juga mendukung agen AI suara untuk menangani panggilan masuk dan keluar.

Fitur terbaik Lindy AI

Hubungkan basis pengetahuan kustom sehingga agen menggunakan dokumen internal, FAQ, dan data perusahaan Anda daripada jawaban AI generik.

Sesuaikan respons seiring waktu dengan menyesuaikan nada dan tindak lanjut berdasarkan interaksi sebelumnya.

Perluas alur kerja dengan AI Code Assistant untuk menghasilkan atau mendebug skrip tanpa memerlukan pengembang.

Integrasikan dengan lebih dari 200 aplikasi seperti Gmail, Outlook, Slack, CRM, kalender, dan Zoom untuk memindahkan data antar alat secara otomatis.

Batasan Lindy AI

Beberapa pengguna melaporkan bahwa alat ini kadang-kadang dapat berhenti berfungsi secara tiba-tiba, yang dapat mengganggu otomatisasi yang sedang berjalan dan mengganggu alur kerja yang sedang berlangsung.

Pengguna telah menyebutkan kesulitan dalam melacak agen mana yang digunakan dan oleh siapa, sehingga lebih sulit untuk memantau aktivitas di tim yang lebih besar.

Harga Lindy AI

Uji coba gratis selama 7 hari

Pro : $49,99/bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Lindy AI

G2 : 4.9/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lindy AI?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Lindy AI:

Saya telah menggunakan Lindy AI selama beberapa waktu, dan yang paling saya sukai adalah seberapa banyak waktu yang dihemat. Aplikasi ini menangani tugas-tugas berulang dan penjadwalan dengan akurasi yang mengejutkan, yang benar-benar membantu mengurangi beban mental saya.

Saya telah menggunakan Lindy AI selama beberapa waktu, dan yang paling saya sukai adalah seberapa banyak waktu yang dihemat. Aplikasi ini menangani tugas-tugas berulang dan penjadwalan dengan akurasi yang mengejutkan, yang benar-benar membantu mengurangi beban mental saya.

