8 Alat Seperti Smartsheet untuk Perencanaan Kapasitas

Smartsheet memang mampu menangani data proyek terstruktur dengan baik, tetapi platform ini dibangun berdasarkan logika spreadsheet, bukan kapasitas real-time. Jika tim Anda membagi waktu di antara berbagai proyek dan rencana Anda tidak lagi sesuai dengan kenyataan begitu seseorang mengalihkan tugas, berarti Smartsheet sudah tidak lagi memadai untuk kebutuhan Anda.

Panduan ini mencakup delapan alternatif. Kesimpulan singkat: agensi yang menagih waktu klien sebaiknya mempertimbangkan Float atau Productive. Tim pasar menengah yang mengelola perhitungan sumber daya yang kompleks sebaiknya memilih Wrike atau Runn. Tim yang ingin rencana kapasitasnya berada di ruang kerja yang sama dengan pekerjaan sebenarnya sebaiknya mempertimbangkan ClickUp. Asana dan monday.com berada di tengah-tengah untuk tim yang sudah menggunakannya. Resource Guru adalah yang paling sederhana jika yang Anda butuhkan hanyalah tampilan ketersediaan bersama.

Di bawah ini: tabel perbandingan, lima hal yang sebenarnya penting saat mengevaluasi alat-alat ini, serta ulasan terperinci dengan keterbatasan yang jujur pada masing-masing alat.

Apa Itu Perangkat Lunak Perencanaan Kapasitas?

Perangkat lunak perencanaan kapasitas menunjukkan seberapa banyak pekerjaan yang secara realistis dapat ditangani oleh tim Anda, lalu membantu Anda menugaskan pekerjaan baru tanpa memaksa siapa pun melampaui batas tersebut. Perangkat lunak ini mengintegrasikan ketersediaan, cuti, tugas saat ini, dan (pada alat yang lebih baik) keterampilan, sehingga pertanyaan “apakah kita bisa mengambil proyek ini?” dijawab dengan data, bukan sekadar perkiraan.

Alasan mengapa hal ini lebih penting daripada sebelumnya: jadwal kerja hybrid, pekerjaan kontrak, dan karyawan yang membagi waktu di antara tiga hingga lima proyek telah membuat beban kerja menjadi tidak terlihat. Sebuah spreadsheet dapat melacak siapa yang mengerjakan apa. Namun, spreadsheet tidak dapat memberi tahu Anda bahwa beban kerja Priya mencapai 110% minggu depan karena dua tenggat waktu jatuh pada hari Selasa yang sama.

Wawasan ClickUp: Hanya 15% manajer yang memeriksa beban kerja sebelum menugaskan tugas baru. Sebanyak 24% lainnya menugaskan tugas hanya berdasarkan tenggat waktu proyek. Akibatnya, tim menjadi kelebihan beban kerja, anggota tim tidak dimanfaatkan secara optimal, dan kelelahan yang muncul tiga minggu terlambat untuk diperbaiki. Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

Sekilas tentang Alternatif Smartsheet untuk Perencanaan Kapasitas

Alat Paling cocok untuk Fitur unggulan Harga Keterbatasan yang jujur ClickUp Tim yang ingin mengelola kapasitas, tugas, dan dokumen dalam satu ruang kerja Tampilan Beban Kerja yang terhubung dengan tugas-tugas aktif; AI untuk Penugasan dan Prioritas Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Kedalaman fitur memerlukan kurva pembelajaran bagi tim kecil Monday.com Pemantauan kapasitas visual untuk tim non-teknis Widget beban kerja, alokasi berlebih yang ditandai dengan kode warna Gratis; berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan Fitur beban kerja tingkat lanjut tersedia di tingkatan yang lebih tinggi Wrike Perencanaan sumber daya perusahaan dengan penjadwalan berbasis upaya Perencana sumber daya, penugasan berdasarkan persentase Gratis; berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan Kurva pembelajaran yang curam, antarmuka pengguna yang berantakan Asana Kapasitas tingkat portofolio di seluruh proyek Tampilan beban kerja, portofolio, garis waktu Gratis; berbayar mulai dari $13,49 per pengguna per bulan Ketepatan beban kerja bergantung pada perkiraan upaya yang konsisten Float Penjadwalan sumber daya khusus untuk agensi Penjadwal visual, alokasi yang mempertimbangkan profitabilitas Harga mulai dari $8,50 per pengguna per bulan Fitur manajemen proyek yang terbatas Resource Guru Penjadwalan tim yang sederhana dengan manajemen cuti Bilah ketersediaan, deteksi konflik Dibayar mulai dari $5 per pengguna per bulan Pelaporan dasar, sedikit integrasi Runn Peramalan kapasitas secara real-time untuk tim layanan Perencanaan skenario, proyek sementara Dibayar mulai dari $9 per pengguna per bulan Komunitas pengguna kecil, templat terbatas Produktif Manajemen sumber daya agensi yang terintegrasi dengan anggaran Tingkat pemanfaatan terkait dengan margin proyek Dibayar mulai dari $10 per pengguna per bulan Terlalu berlebihan untuk bisnis non-layanan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Tahukah Anda? 50% organisasi tidak memiliki KPI proyek secara real-time dan, akibatnya, menghabiskan setidaknya satu hari penuh setiap bulan untuk pelaporan manual.

Mengapa Tim Mencari Alternatif Smartsheet untuk Perencanaan Kapasitas

Tim biasanya tidak lagi dapat mengandalkan Smartsheet untuk perencanaan kapasitas ketika data sumber daya menjadi terlalu dinamis untuk ditampilkan dalam baris dan kolom. Perencanaan kapasitas memerlukan pembaruan tugas secara real-time, visibilitas cuti, peramalan beban kerja, perencanaan skenario, serta perubahan penugasan yang memperbarui rencana secara otomatis.

Smartsheet dapat melacak data proyek terstruktur dengan baik, tetapi tim sering kali membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi ketika beban kerja berubah setiap hari, anggota tim membagi waktu di antara proyek-proyek, atau manajer perlu membandingkan kapasitas yang direncanakan dengan pekerjaan aktual.

Setiap alat mengklaim sebagai solusi yang Anda butuhkan, sehingga memilih salah satunya menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Berikut adalah fitur-fitur penting yang harus Anda perhatikan:

Visibilitas beban kerja secara real-time: Anda memerlukan alat yang secara otomatis diperbarui seiring perubahan jadwal, menunjukkan siapa yang kelebihan beban dan siapa yang memiliki kapasitas saat ini

Perencanaan skenario: Alat yang baik memungkinkan Anda membuat model skenario “bagaimana jika” sebelum mengambil keputusan, sehingga Anda dapat melihat dengan tepat bagaimana proyek baru akan memengaruhi beban kerja tim Anda

Pelacakan pemanfaatan: Pantau waktu yang dapat ditagih versus waktu yang tidak dapat ditagih untuk mendeteksi alokasi berlebihan sebelum menjadi masalah

Penugasan berdasarkan keterampilan: Alat yang lebih baik dapat merekomendasikan siapa yang sebaiknya mengerjakan suatu tugas berdasarkan riwayat kerja, peran, dan ketersediaan. Sebagian besar manajer secara otomatis memilih “siapa pun yang paling dekat” karena mereka tidak memiliki data ini di hadapan mereka

Integrasi dengan alat yang sudah ada: Keakuratan data kapasitas bergantung pada keakuratan data pekerjaan yang menjadi sumbernya. Carilah alat yang dapat terintegrasi dengan kalender, sistem pelacakan waktu, dan sistem manajemen proyek Anda

1. ClickUp

Bagaimana ClickUp Menggunakan Tampilan Beban Kerja untuk Menyeimbangkan Kapasitas Tim

Keunggulan ClickUp dalam perencanaan kapasitas bersifat struktural: Workload View menggunakan data tugas secara real-time, sehingga kapasitas berubah saat tugas dipindahkan. Hal ini menghilangkan langkah sinkronisasi manual yang sering menjadi kendala dalam perencanaan berbasis spreadsheet.

Workload View memetakan tugas setiap orang terhadap kapasitas yang telah ditentukan, baik dalam satuan jam, jumlah tugas, atau bidang upaya khusus seperti story points. Anda dapat menyeret tugas antar orang atau slot waktu langsung dari tampilan ini, dan bilah beban kerja akan dihitung ulang saat Anda memindahkannya. Fitur ini berfungsi sebagai permukaan perencanaan, bukan sekadar laporan.

Dashboard mengambil data dari pelacakan waktu, kemajuan tugas, dan bidang kustom yang sudah ada di ruang kerja. Anda dapat membandingkan kapasitas yang direncanakan dengan upaya yang tercatat, melihat distribusi di seluruh tim, dan berbagi tampilan langsung dengan pemangku kepentingan tanpa perlu mengekspor apa pun.

ClickUp Brain terintegrasi di seluruh tugas, dokumen, dan dasbor. Fitur ini dapat merangkum kemajuan proyek, mengidentifikasi pola beban kerja, dan menyarankan penugasan berdasarkan riwayat pekerjaan dan beban kerja saat ini.

Biarkan ClickUp Brain memantau beban kerja tim Anda dan memberi tahu Anda tentang tren-tren penting

Untuk perencanaan kapasitas, AI Assign merekomendasikan pemilik tugas berdasarkan ketersediaan, beban kerja, dan konteks tugas.

Pendapat jujur: ClickUp menawarkan banyak fitur, namun cakupan yang luas ini memiliki konsekuensi. Tim yang hanya membutuhkan fitur ketersediaan bersama dan tidak ingin mempelajari ruang kerja yang lebih luas akan menemukan bahwa alat yang lebih ringan seperti Resource Guru atau Float lebih cepat untuk disiapkan. Tampilan Beban Kerja versi seluler juga lebih terbatas dibandingkan versi desktop.

Fitur terbaik ClickUp

Tetapkan tujuan menggunakan ClickUp Goals dan hubungkan dengan tugas untuk melacak bagaimana kapasitas yang direncanakan diwujudkan menjadi hasil aktual

Mapping ketergantungan tugas dan gunakan Tampilan Diagram Gantt ClickUp untuk memahami bagaimana penundaan memengaruhi jadwal dan beban kerja tim

Tentukan upaya menggunakan bidang kustom yang sesuai dengan cara tim Anda merencanakan pekerjaan

Fitur Pelacakan Waktu Proyek bawaan ClickUp memungkinkan Anda membandingkan perkiraan waktu dengan waktu yang tercatat untuk meningkatkan perencanaan kapasitas di masa mendatang

Rencanakan pekerjaan di berbagai rentang waktu dengan lebih dari 15 tampilan ClickUp yang fleksibel, yang menunjukkan bagaimana kapasitas berubah seiring waktu

Gunakan otomatisasi untuk menangani penugasan tugas dan pembaruan alur kerja seiring berjalannya pekerjaan

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Kelebihan:

Ruang kerja terpadu menghilangkan penyebaran konteks. Dengan data kapasitas, tugas, dan komunikasi terpusat di satu tempat, visibilitas beban kerja Anda mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa perlu sinkronisasi manual

Wawasan yang didukung AI mengungkap pola-pola tersembunyi. ClickUp Brain membantu Anda beralih dari penanganan masalah secara reaktif ke optimasi proaktif dengan merekomendasikan tugas dan menandai risiko

Unit kapasitas yang fleksibel cocok untuk alur kerja apa pun. Baik Anda menggunakan jam, poin cerita, atau jumlah tugas, tampilan Beban Kerja menyesuaikan dengan cara kerja tim Anda

Kekurangan:

Kedalaman fitur merupakan tantangan nyata bagi tim yang baru mengenal platform all-in-one

Tampilan Beban Kerja Seluler memiliki interaksi yang lebih sedikit dibandingkan versi desktop

Pengaturan awal memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan penjadwal khusus seperti Float

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 melaporkan:

Saya senang bisa mengintegrasikan semuanya di ClickUp, yang membantu saya memahami bagaimana pekerjaan dilakukan dan apa yang sedang dikerjakan oleh setiap orang setiap minggunya. Memiliki visibilitas atas kapasitas dan dokumen sangatlah penting, terutama untuk manajemen proyek di agensi seperti kami. Saya menghargai bahwa kami tidak melewatkan apa pun karena semuanya terkelola di ClickUp. Selain itu, pengaturan awalnya sangat mudah bagi saya.

Seorang pengguna TrustRadius lainnya berbagi:

Saya telah menggunakan Trello, Jira, Smartsheet, monday.com, dan Basecamp serta melihat beberapa platform lain, tetapi hanya ClickUp yang memiliki kombinasi fleksibilitas dan struktur yang memungkinkan saya mengelola pekerjaan saya sendiri dalam alat yang sama dengan beberapa tim yang berbagi sebagian, namun tidak semua, tugas.

Monday.com adalah alternatif Smartsheet yang kuat bagi tim yang menginginkan pelacakan beban kerja secara visual tanpa antarmuka berbasis spreadsheet. Papan visualnya memudahkan pemahaman distribusi beban kerja sekilas, dengan bilah berwarna yang menunjukkan siapa yang berada pada, di bawah, atau di atas kapasitas sepanjang garis waktu.

Mendistribusikan ulang pekerjaan juga sangat mudah. Manajer dapat menyeret dan meletakkan tugas langsung dari widget Beban Kerja.

Anda juga dapat menggunakan resep otomatisasi monday.com untuk menangani masalah secara proaktif. Misalnya, Anda dapat mengatur otomatisasi untuk memicu pemberitahuan ketika beban kerja anggota tim melebihi batas tertentu, sehingga Anda dapat bertindak sebelum mereka kewalahan.

Pendapat jujur: Struktur harga Monday.com didasarkan pada "paket" pengguna (3, 5, 10), yang bisa menjadi mahal dengan cepat bagi tim yang tidak sesuai dengan tingkatan tersebut. Fitur beban kerja yang paling berguna hanya tersedia di paket Pro.

Fitur terbaik Monday.com

Widget beban kerja: Menampilkan kapasitas tim dengan bilah visual, menggunakan kode warna untuk langsung menyoroti anggota tim yang beban kerjanya terlalu berat

Tampilan Garis Waktu dan Gantt: Membantu Anda memetakan jadwal proyek berdasarkan ketersediaan tim untuk mengidentifikasi potensi konflik sumber daya sebelum terjadi

Integrasi: Terhubung dengan alat seperti Slack, Google Calendar, dan Zoom

Kelebihan dan kekurangan Monday.com

Kelebihan:

Antarmuka yang sangat visual, kurva pembelajaran yang rendah

Struktur papan yang fleksibel dapat disesuaikan dengan berbagai alur kerja

Otomatisasi yang kuat untuk peringatan kapasitas

Kekurangan:

Sistem penetapan harga berdasarkan jumlah pengguna memberatkan tim yang berada di antara tingkatan

Fitur kapasitas lanjutan hanya tersedia pada paket berlangganan yang lebih mahal

Alur kerja pelacakan yang kompleks memerlukan penyesuaian awal yang mendalam

Gratis

Basic: $9 per pengguna per bulan

Standar: $12 per pengguna per bulan

Pro: $19 per pengguna per bulan

Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Monday.com

G2: 4,7/5 (lebih dari 15.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday.com?

Seorang pengguna G2 berbagi:

Yang paling saya sukai dari Monday Work Management adalah betapa mudahnya mengatur proyek dan melacak tugas di satu tempat. Antarmukanya sangat visual dan intuitif, sehingga seluruh tim dapat dengan mudah melihat kemajuan, tenggat waktu, dan tanggung jawab secara sekilas. Saya juga menghargai fitur otomatisasi dan integrasinya, karena fitur-fitur tersebut mengurangi pekerjaan manual dan membantu menjaga semua orang tetap selaras. Secara keseluruhan, hal ini membuat kolaborasi menjadi lebih lancar dan pelacakan proyek jauh lebih efisien.

3. Wrike

melalui Wrike

Wrike dirancang untuk organisasi besar di mana alokasi sumber daya benar-benar rumit. Keunggulannya terletak pada penjadwalan berbasis upaya: manajer menugaskan anggota tim berdasarkan persentase waktu, bukan jumlah tugas, yang memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kapasitas ketika anggota tim terlibat dalam beberapa proyek sekaligus.

Fitur pelacakan waktu yang terintegrasi memungkinkan Anda membandingkan perkiraan waktu yang direncanakan dengan waktu yang sebenarnya dihabiskan, sehingga perkiraan kapasitas di masa depan menjadi lebih akurat setiap siklusnya.

Pendapat jujur: Platform ini memiliki kurva pembelajaran yang curam. Paket lengkap manajemen sumber daya hanya tersedia mulai dari paket Business ke atas. Beberapa pengguna menganggap antarmukanya terlalu berantakan.

Fitur terbaik Wrike

Modul manajemen sumber daya: Mendukung kontrol akses berbasis peran sehingga orang yang tepat mengelola sumber daya yang tepat di seluruh tim

Grafik beban kerja: Saring tampilan alokasi berdasarkan proyek, tim, atau individu untuk mengidentifikasi dengan tepat di mana kemacetan mulai terbentuk sebelum memengaruhi pengiriman

Pelaporan dan analitik: Pelaporan pemanfaatan yang mendalam di seluruh departemen membantu pimpinan mengidentifikasi ketidakefisienan dan mengambil keputusan penempatan tenaga kerja berdasarkan data

Kelebihan dan kekurangan Wrike

Kelebihan:

Pengatur waktu tugas otomatis mencatat jam kerja tanpa perlu memasukkan data secara manual

Resource Planner memungkinkan manajer menguji skenario penjadwalan sebelum menugaskan pekerjaan

Permohonan sumber daya diproses melalui alur kerja persetujuan yang terstruktur

Kekurangan:

Kurva pembelajaran yang curam bagi tim yang baru mengenal manajemen pekerjaan perusahaan

Fitur sumber daya lengkap hanya tersedia pada paket Business dan di atasnya

Antarmuka bisa terasa berantakan

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10 per pengguna per bulan

Bisnis: $25 per pengguna per bulan

Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Pinnacle: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Wrike

G2: 4,2/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Seorang pengguna G2 berbagi:

Anda tidak perlu menggunakan semua fitur lanjutan untuk memaksimalkan manfaat Wrike. Anda dapat memulainya secara sederhana sebagai alat pelacak tenggat waktu dan penugasan, lalu secara bertahap menambahkan fungsi pelacakan lainnya seiring Anda belajar menggunakan perangkat lunak ini. Perangkat lunak ini dirancang dengan sangat baik sehingga Anda dapat menggunakannya secara bertahap dan berkembang seiring waktu.

4. Asana

melalui Asana

Saat mengelola banyak proyek, mudah untuk kehilangan gambaran besar dan akhirnya membebani tim Anda. Tampilan Beban Kerja Asana membantu Anda menyeimbangkan penugasan di seluruh portofolio, sehingga lebih mudah mencegah kelelahan dan memastikan inisiatif terpenting Anda mendapat sumber daya yang memadai.

Anda mendapatkan gambaran visual mengenai kapasitas berdasarkan perkiraan upaya yang telah Anda tetapkan untuk tugas-tugas. Inilah masalahnya: jika tim Anda tidak disiplin dalam membuat perkiraan upaya, tampilan beban kerja akan menampilkan data yang tidak akurat.

Pendapat jujur: Fitur tingkat portofolio Asana hanya tersedia di paket Business ke atas, di mana harganya mulai terasa mahal. Unit kapasitas terbatas pada jam atau poin dengan sedikit fleksibilitas di luar itu.

Fitur terbaik Asana

Dasbor pelaporan: Tampilkan metrik real-time seperti penggunaan kapasitas, jam kerja yang tercatat, dan tren beban kerja untuk memandu pengambilan keputusan berbasis data

Portofolio: Pantau kapasitas di berbagai proyek secara bersamaan, membantu Anda mengambil keputusan strategis terkait sumber daya

Tampilan garis waktu: Sesuaikan jadwal proyek dengan ketersediaan tim untuk mengidentifikasi konflik sumber daya sebelum menyebabkan penundaan

Kelebihan dan kekurangan Asana

Kelebihan:

Perencanaan kapasitas mendukung tampilan tingkat departemen dan tim secara bersamaan

Terintegrasi dengan lebih dari 200 alat

Rencana kapasitas disinkronkan secara otomatis dengan beban kerja dan portofolio

Kekurangan:

Perencanaan kapasitas bergantung pada perkiraan upaya yang konsisten

Fitur beban kerja dan portofolio tingkat lanjut memerlukan paket berlangganan tingkat atas

Kurang fleksibel untuk peramalan sumber daya yang terperinci dibandingkan dengan alat khusus seperti Runn atau Float

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Paket Pemula: $13,49 per pengguna per bulan

Tingkat Lanjut: $30,49 per pengguna per bulan

Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Asana

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Seorang pengguna G2 melaporkan:

Fitur AI yang ditambahkan pada tingkat portofolio menghasilkan wawasan menarik terkait proyek-proyek besar. Uji coba awal tampak menjanjikan sebagai cara untuk menstandarkan pelaporan portofolio.

Fakta Menarik: Sarang lebah memiliki cadangan tenaga kerja berupa lebah yang tampak tidak aktif. Penelitian menunjukkan bahwa lebah-lebah ini sebenarnya berfungsi sebagai cadangan kapasitas sesuai permintaan, yang diaktifkan ketika permintaan mencari makan tiba-tiba melonjak atau tim kerja mengalami kehilangan anggota. Alam telah secara mandiri menemukan konsep kumpulan sumber daya siaga!

5. Float

melalui Float

Jika masalah utama Anda hanyalah mencari tahu siapa yang tersedia untuk mengerjakan apa, platform manajemen proyek yang lengkap mungkin terasa berlebihan.

Float dirancang terutama sebagai alat penjadwalan sumber daya, dan fokus tersebut terlihat jelas. Penjadwal visual menampilkan ketersediaan dan penugasan pada garis waktu yang rapi. Fitur seret dan lepas memungkinkan Anda mengalokasikan orang ke proyek dan langsung menunjukkan dampaknya terhadap beban kerja semua orang. Laporan kapasitas mencakup tingkat pemanfaatan, perkiraan sumber daya, dan distribusi beban kerja. Pelacakan cuti terintegrasi secara otomatis memperhitungkan liburan dan hari libur ke dalam kapasitas, sehingga Anda tidak secara tidak sengaja menjadwalkan pekerjaan untuk seseorang yang sedang tidak masuk.

Pendapat jujur: Fitur manajemen proyeknya terbatas. Anda kemungkinan besar akan mengombinasikan Float dengan alat tugas terpisah. Laporan yang disediakan juga kurang lengkap dibandingkan platform all-in-one, dan pengalaman pengguna di aplikasi seluler kalah dibandingkan aplikasi web.

Fitur terbaik Float

Penyaringan berdasarkan keterampilan dan peran: Standarkan peran dengan tarif biaya dan penagihan default, serta tambahkan tag khusus untuk lokasi, keterampilan, tingkat senioritas, dan lainnya—sehingga orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut hanya berjarak satu penyaringan saja

Penjadwal sumber daya visual: Antarmuka garis waktu yang rapi yang memudahkan untuk melihat ketersediaan tim dan mengalokasikan anggota tim ke proyek

Laporan kapasitas: Buat laporan mengenai tingkat pemanfaatan dan perkiraan ketersediaan untuk membantu Anda merencanakan permintaan di masa depan

Kelebihan dan kekurangan Float

Kelebihan:

Memperkirakan proyek dengan biaya dan tarif penagihan yang sebenarnya, lalu memantau profitabilitas secara real-time seiring perubahan rencana

Tampilan pemanfaatan real-time menampilkan risiko kelebihan kapasitas dan margin secara bersamaan

Terintegrasi dengan ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google Calendar, dan Outlook

Kekurangan:

Fitur manajemen proyek yang terbatas

Fitur pelaporan yang kurang lengkap dibandingkan platform all-in-one

Pengalaman pengguna seluler di balik versi web

Harga Float

Paket Pemula: $8,50 per pengguna per bulan

Pro: $14 per pengguna per bulan

Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Float

G2: 4,3/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Float?

Seorang pengguna G2 melaporkan:

Saya menyukai platform ini karena kemampuannya dalam merencanakan dan menjadwalkan timeline proyek. Platform ini meningkatkan efisiensi dan memungkinkan tim untuk berkolaborasi dengan lebih baik guna menyelesaikan proyek tepat waktu. Bagian terbaik yang saya sukai dari platform ini adalah fitur pelaporannya yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan terinformasi, yang sangat penting bagi organisasi. Platform ini memiliki antarmuka pengguna yang tidak terlalu rumit sehingga nyaman bagi pengguna. Selain itu, pengelolaan siklus hidup proyek dapat dilacak dan dikelola dengan sangat efisien menggunakan platform ini.

6. Resource Guru

melalui Resource Guru

Resource Guru menyederhanakan penjadwalan tim dengan antarmuka yang berfokus pada ketersediaan. Fitur unggulannya adalah bilah ketersediaan, yang menampilkan waktu yang sudah dipesan versus waktu yang tersedia bagi setiap anggota tim secara sekilas. Manajemen konflik secara otomatis menandai pemesanan ganda sebelum Anda mengonfirmasinya.

Manajemen cuti terintegrasi dalam tampilan penjadwalan yang sama, sehingga cuti, hari sakit, dan ketidakhadiran ditampilkan berdampingan dengan penugasan proyek.

Pendapat jujur: Resource Guru adalah penjadwal, bukan platform manajemen proyek. Fitur pelaporannya sederhana, daftar integrasinya lebih sedikit dibandingkan pesaing yang lebih besar, dan Anda memerlukan alat terpisah untuk mengerjakan tugas sebenarnya.

Fitur terbaik Resource Guru

Pemesanan sementara: Tim dapat menambahkan pemesanan sementara untuk pekerjaan yang belum dikonfirmasi ke dalam jadwal, sehingga memungkinkan perencanaan ke depan sebelum pekerjaan tersebut secara resmi ditetapkan

Pelacakan waktu: Tim dapat melacak waktu menggunakan lembar waktu yang mudah diisi, membandingkan perkiraan jam kerja dengan data aktual, dan mengekspor data lembar waktu untuk analisis yang lebih mendalam

Pemesanan peralatan dan ruang rapat: Resource Guru memungkinkan Anda mengelola tidak hanya orang, tetapi juga peralatan dan ruang rapat dalam antarmuka penjadwalan yang sama

Kelebihan dan kekurangan Resource Guru

Kelebihan:

Digunakan di berbagai lembaga, konsultan, konstruksi, teknik, dan TI

Mendukung hierarki organisasi dengan sistem pemesanan berbasis persetujuan

Onboarding cepat

Kekurangan:

Fitur manajemen proyek yang terbatas

Pelaporan dasar

Integrasi yang lebih sedikit dibandingkan pesaing yang lebih besar

Harga Resource Guru

Grasshopper: $5 per pengguna per bulan

Blackbelt: $8 per pengguna per bulan

Master: $12 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Resource Guru

G2: 4,6/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Resource Guru?

Seorang pengguna G2 berbagi:

Saya senang bisa dengan mudah masuk ke Resource Guru untuk memeriksa jadwal saya, yang membantu saya merencanakan kalender harian dan tahunan saya lebih awal. Hal ini bermanfaat bagi organisasi kami untuk mengatur dan mengetahui di mana kami harus berada pada waktu tertentu. Saya juga merasa sangat mudah untuk mengatur dan menggunakannya. Video yang disediakan sangat jelas, sehingga memudahkan saya secara pribadi untuk memulai.

Fakta Menarik: Insinyur Netflix mempopulerkan “chaos engineering” sebagian sebagai uji beban kapasitas—dengan sengaja membuat sistem produksi crash untuk menemukan batas kapasitas tersembunyi sebelum lalu lintas nyata melakukannya.

7. Runn

via Runn

Menerima proyek baru tanpa mengetahui dampaknya terhadap tim Anda adalah penyebab tenggat waktu pengiriman mundur tiga bulan. Runn mengatasi hal ini dengan peramalan kapasitas secara real-time dan perencanaan skenario, sehingga Anda dapat memodelkan kebutuhan sumber daya sebelum menandatangani apa pun.

Grafik kapasitas Runn menampilkan pemanfaatan dan ketersediaan tim dari waktu ke waktu, yang diperbarui secara langsung seiring perubahan rencana proyek. Fitur terkuatnya adalah perencanaan skenario, yang memungkinkan Anda memodelkan “apa yang terjadi jika kami mengambil proyek ini di atas proyek yang sudah ada.”

Misalnya, tim layanan dapat memodelkan apakah proyek klien baru akan membebani para desainer pada bulan Juni, membuat para insinyur kurang dimanfaatkan pada bulan Juli, atau memerlukan kontraktor sebelum menandatangani kesepakatan.

Pendapat jujur: Komunitas pengguna Runn masih kecil, yang berarti jumlah templat dan alur kerja bersama yang tersedia juga lebih sedikit. Sama seperti Float dan Resource Guru, fitur manajemen proyeknya terbatas, sehingga Anda kemungkinan besar akan menggunakannya bersama alat lain. Integrasinya juga lebih terbatas dibandingkan platform-platform yang sudah mapan.

Fitur terbaik Runn

Peramalan kapasitas secara real-time: Runn menyediakan peramalan kapasitas secara real-time yang memandu keputusan perekrutan, realokasi, dan pipeline untuk menjaga keseimbangan utilisasi

Proyek sementara: Tim dapat membuat model proyek sementara untuk memahami bagaimana pekerjaan yang akan datang akan memengaruhi kapasitas, jadwal, dan risiko penyelesaian

Fase proyek dan tonggak pencapaian: Rencana dapat dibuat menggunakan tugas, fase proyek, tonggak pencapaian, dan cuti, dengan kemampuan untuk beralih antara rentang waktu yang berbeda

Kelebihan dan kekurangan Runn

Kelebihan:

Jadwalkan karyawan berdasarkan alokasi persentase di berbagai tugas

Mudah diatur dan diterapkan di seluruh tim

Tag khusus memfilter orang berdasarkan keterampilan, peran, atau lokasi

Kekurangan:

Fitur manajemen proyek yang terbatas

Komunitas pengguna yang lebih kecil, lebih sedikit templat

Integrasi yang lebih sedikit dibandingkan pesaing yang sudah mapan

Harga Runn

Lite: $9 per pengguna per bulan

Standar: $13 per pengguna per bulan

Lanjutan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Runn

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Runn?

Seorang pengguna Capterra menyebutkan:

Pengalaman yang sangat positif secara keseluruhan, mulai dari penggunaan produk, kemudahan penggunaan, interaksi dengan staf/layanan bantuan/bot, hingga kesediaan untuk mendukung organisasi nirlaba dalam perencanaan kami. Sangat puas.

Tahukah Anda? Henry Gantt menciptakan diagram Gantt sekitar tahun 1910-1915 sebagai alat visual untuk menjadwalkan beban kerja produksi sepanjang waktu, dengan menyesuaikan urutan tugas dengan kapasitas mesin dan tenaga kerja yang tersedia. Diagram ini tetap menjadi salah satu alat perencanaan yang paling banyak digunakan di dunia, dengan konsep yang pada dasarnya tidak berubah.

8. Produktif

via Productive

Productive menggabungkan penjadwalan sumber daya dengan penganggaran dan pemantauan profitabilitas, sehingga Anda mendapatkan gambaran keuangan dan operasional dalam satu tempat. Alat penjadwalan menampilkan ketersediaan tim bersamaan dengan anggaran proyek, sehingga Anda dapat menugaskan orang-orang terbaik Anda pada pekerjaan yang paling menguntungkan.

Productive dirancang untuk agensi di mana karyawan membagi waktu mereka di antara berbagai proyek klien dan margin bergantung pada akurasi pemanfaatan. Laporan pemanfaatan melacak waktu yang dapat ditagih versus yang tidak dapat ditagih, dan fitur khusus agensi menangani pembayaran retainer serta margin proyek.

Pendapat jujur: Fokus pada agensi adalah kelebihan sekaligus keterbatasannya. Jika Anda tidak menjalankan bisnis jasa, banyak fitur yang ditawarkan Productive hanya menjadi beban tambahan. Laporan lanjutan juga hanya tersedia pada paket berbiaya lebih tinggi.

Fitur terbaik untuk produktivitas

Peramalan utilisasi: Productive memungkinkan tim untuk memvisualisasikan dan meramalkan tingkat utilisasi serta mendukung pengambilan keputusan terkait apakah akan menerima proyek baru

Pelacakan waktu dan data aktual: Ketika seseorang mencatat waktu di Productive, sistem secara otomatis memperbarui penggunaan anggaran, tingkat utilisasi, dan margin yang diperkirakan

Manajemen proyek dan tugas: Productive menggabungkan manajemen tugas, alokasi sumber daya, pelacakan waktu, manajemen permohonan cuti, penganggaran, dan CRM

Kelebihan dan kekurangan

Kelebihan:

Pemesanan sementara untuk proyek yang belum dikonfirmasi, dapat diubah menjadi konfirmasi

Penjadwalan terintegrasi dengan permintaan cuti dan liburan

Terintegrasi dengan Slack, Google Calendar, Outlook, Xero, QuickBooks, BambooHR, dan Breathe

Kekurangan:

Fokus pada agensi terlalu berlebihan untuk bisnis non-layanan

Kurva pembelajaran bagi tim yang baru mengenal manajemen sumber daya dan keuangan terintegrasi

Fitur pelaporan lanjutan hanya tersedia pada paket berlangganan dengan harga lebih tinggi

Harga yang kompetitif

Essential: $10 per pengguna per bulan

Profesional: $25 per pengguna per bulan

Ultimate: Hubungi tim penjualan

Ulasan dan penilaian yang bermanfaat

G2: 4,7/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 80 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Productive?

Seorang pengguna G2 menyebutkan:

Saya sangat menyukai antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna—hal ini membuat proses onboarding menjadi cepat dan mudah. Selain itu, alat kolaborasinya luar biasa, menjaga tim saya tetap terhubung dan selaras, bahkan di zona waktu yang berbeda.

Mana yang sebaiknya Anda pilih?

Perencana murni, tanpa beban manajemen proyek: Float atau Resource Guru. Lebih cepat diimplementasikan, lebih murah per pengguna, dan Anda tetap dapat menggunakan alat tugas yang sudah ada.

Agen atau bisnis jasa: Cocok jika Anda membebankan biaya per jam dan memperhatikan margin per proyek. Float jika Anda menginginkan pendekatan yang lebih fleksibel.

Perusahaan menengah dengan perhitungan sumber daya yang kompleks: Gunakan Wrike untuk alokasi berbasis persentase di seluruh portofolio. Gunakan Runn jika perencanaan skenario menjadi tantangan utama.

Sudah menggunakan Asana atau monday.com: Manfaatkan yang sudah Anda miliki. Keduanya sudah cukup baik dalam mengelola kapasitas sehingga beralih hanya untuk hal ini biasanya tidak sepadan dengan proses migrasinya.

Ingin perencanaan kapasitas terintegrasi dengan pekerjaan aktual: ClickUp. Keunggulannya bersifat struktural — tampilan beban kerja dihitung ulang saat tugas berpindah karena menggunakan data yang sama — dan komprominya adalah kurva pembelajaran yang lebih curam.

Pola yang terlihat pada kedelapan platform tersebut: penjadwal seperti Float dan Resource Guru mudah digunakan jika yang Anda butuhkan hanyalah informasi ketersediaan, tetapi rencana tersebut terpisah dari pekerjaan. Rencana dan pekerjaan akan semakin menjauh kecuali ada yang secara manual menyinkronkannya. Itulah celah yang ditutup oleh ruang kerja terintegrasi seperti ClickUp secara desain.

Mulailah menggunakan ClickUp secara gratis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa perbedaan antara perencanaan kapasitas dan perencanaan sumber daya?

Perencanaan kapasitas berkaitan dengan pemahaman mengenai total volume pekerjaan yang dapat ditangani oleh tim Anda, sedangkan perencanaan sumber daya berkaitan dengan penugasan orang tertentu untuk tugas tertentu. Perencanaan kapasitas menjawab pertanyaan, “Apakah kita memiliki kapasitas yang cukup?” dan perencanaan sumber daya menjawab pertanyaan, “Siapa yang harus mengerjakan pekerjaan ini?”

Ya, ada alat yang sesuai untuk setiap ukuran tim. Tim yang lebih kecil mungkin memulai dengan penjadwal sederhana, sementara organisasi yang lebih besar sering kali membutuhkan platform komprehensif yang menggabungkan perencanaan kapasitas dengan manajemen proyek dan pelaporan.

Alat perencanaan kapasitas yang didukung AI menganalisis data beban kerja secara real-time, merekomendasikan pemilik tugas, mengidentifikasi hambatan, dan merangkum risiko kapasitas. Perencanaan berbasis spreadsheet bergantung pada pembaruan manual, sehingga menjadi usang ketika tenggat waktu, penugasan, atau ketersediaan berubah.

Banyak alat perencanaan kapasitas khusus yang menawarkan integrasi. Namun, solusi all-in-one seperti ClickUp, yang menggabungkan perencanaan kapasitas dengan manajemen tugas, menghilangkan kebutuhan akan integrasi. Hal ini juga mencegah masalah sinkronisasi data yang dapat timbul akibat penggunaan alat terpisah.