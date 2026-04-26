10 Template Pelacak Pendapatan Berlangganan yang Benar-Benar Menunjukkan Tanda-Tanda Churn

Jika bisnis berlangganan Anda mengalami kebocoran pendapatan, kebocoran tersebut hampir tidak pernah terjadi di saluran akuisisi Anda. Kebocoran itu terjadi di celah antara platform penagihan Anda, CRM Anda, dan spreadsheet yang dibuat seseorang pada tahun 2022 yang masih digunakan untuk merekonsiliasi MRR. Pada saat penutupan akhir bulan tiba, tingkat churn yang dimulai enam minggu lalu sudah terlanjur terjadi.

Panduan ini membahas 10 templat pelacak pendapatan berlangganan, kegunaan terbaik masing-masing, serta kelemahan setiap templat. Jika Anda hanya ingin memilih satu, langsung saja lihat tabel perbandingan di bawah ini.

Perbandingan Singkat: 10 Template Pelacak Pendapatan Berlangganan

Apa Itu Template Pelacak Pendapatan Berlangganan?

Template pelacak pendapatan berlangganan adalah kerangka kerja siap pakai untuk memantau pendapatan berulang — MRR, ARR, churn, ekspansi, dan tanggal perpanjangan — dalam satu tampilan terpusat. Template ini menggantikan kombinasi yang tersebar dari ekspor penagihan, laporan CRM, dan spreadsheet keuangan yang biasanya dimiliki oleh sebagian besar bisnis berlangganan pada tahun kedua.

Alasan mengapa hal ini penting: data pendapatan cenderung tersebar di tiga atau empat sistem yang tidak terintegrasi. Rekonsiliasi manual memakan waktu berjam-jam setiap bulan, kesalahan menumpuk, dan sinyal awal churn tersembunyi di antara data yang berantakan.

Wawasan ClickUp: 47% responden survei kami mengandalkan tabel pivot, dasbor, dan grafik di dalam spreadsheet untuk memahami pekerjaan mereka. Masalahnya adalah kolom yang dipindahkan, lembar kerja yang diganti namanya, atau baris tambahan dapat secara diam-diam merusak rumus, rentang, atau visualisasi — dan laporan terus menampilkan angka yang terlihat benar tetapi sebenarnya tidak. Ruang kerja berbasis templat dengan data langsung menghindari masalah kerusakan diam-diam ini.

Tahukah Anda? Data Recurly tahun 2025 menunjukkan bahwa 25% pelanggan memilih untuk menunda langganan daripada membatalkannya ketika diberi pilihan tersebut, yang menghasilkan pendapatan reaktivasi lebih dari $200 juta. Itu adalah pendapatan yang tidak pernah diperoleh sebagian besar bisnis karena mereka tidak melacak tahapan siklus hidup pelanggan.

Mengapa Menggunakan Template Pelacak Daripada Membuatnya dari Awal?

Membuat pelacak dari awal biasanya menghasilkan alat yang kurang salah satu dari tiga hal berikut: definisi yang konsisten, otomatisasi, atau kemampuan untuk menandai akun berisiko sebelum mereka membatalkan langganan. Template siap pakai memberikan ketiga hal tersebut sejak hari pertama.

Keuntungan spesifiknya:

Penutupan akhir bulan yang lebih cepat. Perhitungan otomatis menghilangkan proses rekonsiliasi manual yang membuat penutupan menjadi proyek yang memakan waktu berhari-hari

Peramalan berdasarkan data, bukan firasat. Data historis yang terstandarisasi memungkinkan Anda memprediksi dua kuartal ke depan dengan titik acuan, bukan sekadar perkiraan.

Deteksi churn dini. Pelacak yang menampilkan penurunan penggunaan, penurunan paket, atau pembayaran yang terlewat memberi Anda kesempatan untuk bertindak sebelum akun tersebut dibatalkan

Keselarasan tim. Ketika tim penjualan, tim keberhasilan, dan tim keuangan melihat angka yang sama, Anda tidak lagi berdebat tentang definisi MRR mana yang benar

Satu ruang kerja, bukan lima. Menyimpan data pendapatan bersama catatan pelanggan, tugas perpanjangan, dan pelaporan dalam satu alat menghilangkan kerepotan berpindah-pindah tab secara terus-menerus

Apa Saja yang Harus Termasuk dalam Template Pelacak Pendapatan Berlangganan?

Pelacak yang berguna mencakup baik metrik keuangan maupun sinyal operasional — yang terakhir inilah yang membedakan antara sistem pencatatan biasa dan sistem yang melindungi pendapatan. Perhatikan delapan komponen berikut:

Kolom MRR dan ARR per pelanggan. Angka-angka utama, dengan pembedaan yang jelas antara MRR baru, ekspansi, kontraksi, dan churn.

Indikator status pelanggan. Status yang dibedakan berdasarkan warna untuk pelanggan aktif, masa uji coba, berisiko, dan yang berhenti berlangganan — terlihat sekilas

Tanggal perpanjangan. Tampilkan perpanjangan yang akan datang agar tim keberhasilan dapat melakukan interaksi 60 hingga 90 hari sebelum tanggal tersebut

Riwayat pembayaran. Catatan transaksi dengan waktu dan jumlah, untuk rekonsiliasi dan pencarian sengketa

Pencatatan alasan churn. Tanggal dan alasan pada setiap churn — pengenalan pola tidak mungkin dilakukan tanpa data ini

Segmentasi pendapatan. Kemampuan untuk memisahkan berdasarkan tingkatan, paket, atau kelompok. MRR agregat menyembunyikan segmen yang sebenarnya mengalami penurunan

Pemberitahuan otomatis. Dipicu saat status berubah, pembayaran gagal, atau tanggal perpanjangan semakin dekat

Titik integrasi. Koneksi ke platform penagihan, CRM, dan alat akuntansi Anda agar pelacak tidak perlu dilakukan secara manual

10 Template Pelacak Pendapatan Berlangganan Terbaik

Template-template ini mencakup berbagai aspek pengelolaan pendapatan berlangganan—mulai dari pelacakan KPI tingkat tinggi hingga pencatatan transaksi terperinci.

1. Template KPI Penjualan ClickUp

Visualisasikan semua KPI tim Anda dalam satu dasbor penjualan dengan Template KPI Penjualan ClickUp

Metrik penjualan yang tidak terhubung dengan pendapatan berlangganan aktual Anda menciptakan titik buta bagi pimpinan. Anda tidak dapat melihat perwakilan mana yang menghasilkan pendapatan berulang paling banyak atau di mana saluran konversi Anda mengalami gangguan. Hal ini membuat pimpinan tidak mungkin mendapatkan visibilitas real-time mengenai kesehatan langganan tanpa terus-menerus meminta laporan manual.

Template KPI Penjualan dari ClickUp mengatasi hal ini dengan melacak metrik yang paling penting bagi pendapatan berlangganan: tingkat konversi, nilai rata-rata transaksi, dan pendapatan per tenaga penjualan, semuanya dalam satu tempat. Anda mendapatkan dasbor KPI siap pakai yang menampilkan tren langganan baru, peningkatan, dan penurunan paket secara sekilas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pelacakan tujuan terintegrasi: Tetapkan KPI sebagai tugas dengan status "Buka" dan "Selesai" sehingga setiap perwakilan tahu persis apa yang sedang mereka kerjakan

Tampilan mingguan dan bulanan: Beralih antara kinerja mingguan yang terperinci dan tren bulanan yang lebih luas

15 Bidang Kustom yang Sudah Siap Pakai: Pantau metrik seperti Upaya Upsell, Pendapatan Penjualan Ulang, dan Nilai Penawaran tanpa perlu membangun sistem pelacakan Anda dari awal

Papan Pendapatan Bulanan: Visualisasikan pendapatan bulanan pada papan bergaya Kanban untuk gambaran umum yang cepat dan mudah dipahami

Cocok untuk: Manajer penjualan dan pimpinan keuangan yang membutuhkan tampilan real-time atas KPI langganan per perwakilan. Gunakan templat ini untuk mendeteksi penurunan konversi sejak dini.

2. ClickUp Template Laporan Penjualan Bulanan

Template Laporan Penjualan Bulanan ClickUp memudahkan Anda melacak dan mengukur kinerja penjualan berkat desainnya yang intuitif

Membuat laporan pendapatan bulanan terkadang berubah menjadi maraton salin-tempel manual. Saat Anda selesai, data sudah usang, dan pemangku kepentingan bekerja berdasarkan angka yang tidak konsisten.

Template Laporan Bulanan Penjualan dari ClickUp menstandarkan proses dengan mencatat pendapatan, pengeluaran, dan laba/rugi di satu tempat.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasi data bawaan: Lihat tren pendapatan dalam grafik dan diagram tanpa perlu mengekspor ke alat terpisah

Tampilan yang fleksibel: Bangun alur kerja Anda dengan tampilan Daftar, Gantt, Beban Kerja, dan Kalender

Pelaporan kolaboratif: Gunakan Gunakan ClickUp Docs untuk mengerjakan laporan bersama tim Anda secara real-time dan bagikan kepada pemangku kepentingan tanpa perlu memberikan akses penuh ke ruang kerja

Pelacakan tujuan: Tetapkan tujuan kinerja bulanan dan lacak kemajuan langsung di dalam templat

Cocok untuk: Manajer penjualan dan tim operasional pendapatan yang membutuhkan format terstruktur dan dapat diulang untuk pelaporan bulanan. Kerangka kerja ini membantu mereka mempersingkat waktu penutupan transaksi dan memberikan angka yang akurat kepada pemangku kepentingan setiap bulan.

Tips Pro: Setelah laporan bulanan Anda siap, pekerjaan sesungguhnya adalah memahami apa yang disampaikan oleh angka-angka tersebut. Di sinilah ClickUp Brain berperan. ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi, sehingga Brain memiliki konteks lengkap mengenai tugas, dokumen, dan data Anda. Tanyakan mengapa MRR turun bulan lalu, akun mana yang akan segera diperbarui, atau di mana pipeline Anda terhenti, dan Brain akan langsung mengambil jawaban dari ruang kerja Anda.

3. ClickUp Template Laporan Penjualan

Visualisasikan tren dan temukan peluang dengan grafik visual menggunakan Template Laporan Penjualan ClickUp

Ketika pimpinan menanyakan pendapatan dari wilayah atau jenis layanan tertentu, tim Anda tidak perlu waktu dua hari untuk menemukan jawabannya. Template Laporan Penjualan ClickUp menjaga data Anda tetap terorganisir melalui 10 Bidang Kustom yang sudah disiapkan dan lima tampilan khusus. Jadi, setiap pertanyaan yang muncul sudah memiliki jawaban yang siap diakses.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Lima tampilan siap pakai: Beralih antara Laporan Penjualan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Penjualan Bulanan, dan tampilan Penjualan Berdasarkan Jenis Layanan tanpa perlu membuat ulang apa pun

10 Bidang Kustom ClickUp yang sudah jadi: Lacak Wilayah Penjualan, Kuartal Penjualan, Tahun Penjualan, dan Pencapaian Penjualan secara langsung

Tampilan Tabel dan Papan: Gunakan Tampilan Tabel ClickUp untuk menganalisis angka-angka secara mendalam dan Gunakan Tampilan Tabel ClickUp untuk menganalisis angka-angka secara mendalam dan Tampilan Papan ClickUp untuk memvisualisasikan kinerja secara sekilas

Penetapan tujuan bawaan: Tetapkan target berdasarkan temuan laporan dan buat tugas tinjauan berkala untuk memantau kemajuan

Cocok untuk: Tim penjualan yang sering menerima permintaan pelaporan ad-hoc. Template ini berguna untuk mengatur data berdasarkan wilayah, kuartal, dan jenis layanan.

4. ClickUp Template Pelacak Penjualan

Dapatkan gambaran yang jelas tentang di mana upaya penjualan sebaiknya difokuskan dengan Template Pelacak Penjualan ClickUp

Mengetahui bahwa tim Anda mencapai target memang berguna. Namun, mengetahui produk mana yang mendorong pencapaian tersebut, di mana margin tetap terjaga, dan perwakilan mana yang berada di jalur yang tepatlah yang sebenarnya membantu Anda mengambil keputusan. Kini Anda dapat memperoleh pandangan terperinci tersebut dengan Template Pelacak Penjualan dari ClickUp.

Template ini melacak penjualan mulai dari pesanan hingga hasil akhir, dengan 12 Bidang Kustom yang mencakup biaya unit, biaya pengiriman, target laba, dan pengembalian barang, sehingga tidak ada data yang terlewat antara proses penjualan dan ringkasan.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Lima Status Tugas Kustom ClickUp : Tandai kemajuan sebagai Belum Dimulai, Sedang Berlangsung, Target Tercapai, Target Belum Tercapai, atau Selesai agar status pipeline setiap perwakilan dapat dilihat sekilas Tandai kemajuan sebagai Belum Dimulai, Sedang Berlangsung, Target Tercapai, Target Belum Tercapai, atau Selesai agar status pipeline setiap perwakilan dapat dilihat sekilas

Tampilan Volume Penjualan per Bulan: Lihat tren kinerja dari waktu ke waktu tanpa perlu membuat laporan terpisah

Tampilan Status Penjualan per Produk: Identifikasi dengan cepat produk mana yang mencapai target dan mana yang memerlukan perhatian

12 Bidang Kustom yang Sudah Dibuat: Lacak biaya per unit, target laba, biaya pengiriman, dan pengembalian barang bersamaan dengan data penjualan inti

Cocok untuk: Manajer penjualan yang memantau kinerja produk dan margin laba serta ingin terus memantau kemajuan individu dan tim.

5. ClickUp Template Saluran Penjualan

Kelola data pelanggan dengan antarmuka seret dan lepas menggunakan Template Pipelne Penjualan ClickUp

Pipeline yang hanya ada di kepala seseorang, atau lebih buruk lagi, di spreadsheet bersama, bukanlah pipeline yang sesungguhnya. Itu hanyalah daftar hal-hal yang bisa salah. Gunakan Template Pipeline Penjualan dari ClickUp untuk memberikan satu tempat terpusat bagi seluruh funnel penjualan Anda.

Lacak setiap prospek mulai dari kontak pertama hingga transaksi ditutup dan dimenangkan, dengan 30 status kustom yang mencerminkan posisi tepat setiap transaksi, termasuk Churned, Up For Renewal, Attention Needed, dan Qualified Prospect.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

30 Status Kustom: Cakup setiap tahap pipeline Anda tanpa memaksa kesepakatan masuk ke kategori umum yang tidak sesuai dengan proses Anda

Otomatisasi bawaan: Tiga otomatisasi yang sudah dikonfigurasi sebelumnya mengurangi pembaruan status manual dan menjaga alur kerja Anda tetap berjalan tanpa beban administrasi

Tampilan Papan Kanban seret dan lepas: Gunakan Gunakan papan Kanban ClickUp untuk memindahkan kesepakatan melalui tahap-tahap secara visual dan mengidentifikasi hambatan dengan sekilas

Tampilan SOP Penjualan: Selaraskan tim Anda dengan tampilan prosedur operasional standar (SOP) khusus yang terintegrasi langsung ke dalam templat

Cocok untuk: Tim penjualan yang mengelola volume prospek yang tinggi di berbagai tahap dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk meningkatkan visibilitas pipeline.

6. ClickUp Template CRM Penjualan

Identifikasi prospek, tutup kesepakatan, dan temukan wawasan melalui keputusan berbasis data dengan Template CRM Penjualan ClickUp

CRM Anda hanya berguna jika tim Anda benar-benar menggunakannya. Jika CRM tersembunyi di dalam alat terpisah yang tidak pernah dibuka kecuali jika terpaksa, data pelanggan menjadi usang, tindak lanjut terlewatkan, dan kesepakatan pun gagal.

Lalu, apa solusinya? Coba Template CRM Penjualan dari ClickUp dan kelola hubungan pelanggan di dalam ruang kerja yang sama tempat tim Anda sudah beroperasi. Lacak setiap percakapan, pantau perkembangan prospek melalui 20 status kustom, dan dapatkan tampilan real-time dari seluruh proses penjualan Anda tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

20 Status Kustom: Pindahkan pelanggan melalui tahap-tahap seperti Aktif, Dalam Pembicaraan, Onboarding, dan Tidak Aktif dengan visibilitas yang jelas di setiap langkah

Tampilan Papan untuk segmentasi: Visualisasikan segmen pelanggan dan kelola proses penjualan Anda di papan Kanban interaktif

Otomatisasi bawaan: Dua otomatisasi yang sudah dikonfigurasi sebelumnya menangani pembaruan rutin sehingga tim Anda dapat fokus pada penjualan yang sebenarnya

Tampilan Ringkasan dan Daftar: Beralih antara gambaran umum alur kerja tingkat tinggi dan rincian tugas tingkat detail tanpa perlu membangun ulang apa pun

Cocok untuk: Tim penjualan yang menginginkan fungsi CRM tanpa perlu membayar alat terpisah. Kerangka kerja ini berguna untuk menyimpan data pelanggan, komunikasi, dan perkembangan kesepakatan di satu tempat yang benar-benar akan diperiksa oleh tim Anda.

7. ClickUp Template Formulir Langganan

Jadikan pengumpulan dan pengelolaan detail langganan menjadi mudah dengan Template Formulir Langganan ClickUp

Template Formulir Langganan ClickUp memberi Anda sistem penerimaan terstruktur untuk mengumpulkan dan mengatur informasi pelanggan sejak seseorang mendaftar. Bidang khusus untuk Email Pelanggan, Minat, Jadwal Pembaruan, dan Durasi Langganan memastikan Anda dapat secara konsisten mengumpulkan data yang benar-benar Anda butuhkan.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

4 status pelanggan: Lacak setiap kontak sebagai Aktif, Pelanggan Baru, Dinonaktifkan, atau Berhenti Berlangganan, sehingga daftar Anda selalu mencerminkan keadaan sebenarnya

Tampilan Formulir Langganan Khusus: Desain dan sesuaikan formulir pendaftaran Anda langsung di dalam templat

Tampilan Status Pelanggan: Lihat sekilas kondisi basis pelanggan Anda tanpa perlu menelusuri catatan satu per satu

Cocok untuk: Tim pemasaran dan operasional yang mengelola daftar pelanggan yang terus bertambah. Mereka dapat menggunakan templat ini untuk memastikan konsistensi dalam proses pendaftaran dan menjaga keakuratan data pelanggan sejak hari pertama.

Tips Pro: Gunakan pelacak langganan Anda untuk melakukan analisis pasca-churn bulanan, bukan sekadar laporan pendapatan. Akun yang hilang bulan lalu adalah data paling berguna yang Anda miliki untuk melindungi akun yang masih Anda miliki.

8. ClickUp Template Manajemen Keuangan

Pantau keuangan Anda dan buat laporan dengan mudah menggunakan Template Manajemen Keuangan ClickUp

Pendapatan berlangganan tidak berdiri sendiri. Pendapatan ini memengaruhi arus kas, alokasi anggaran, dan profitabilitas—namun banyak tim masih melacaknya secara terpisah. Saat Anda mencoba menghubungkan titik-titik tersebut, Anda bekerja dengan angka-angka yang tidak saling sesuai.

Template Manajemen Keuangan dari ClickUp menawarkan ruang kerja tunggal bagi tim keuangan Anda untuk melacak anggaran, pengeluaran, dan kemajuan keuangan. Dengan 28 status kustom, 4 otomatisasi, dan analitik visual bawaan, template ini dirancang untuk tim yang membutuhkan pengawasan keuangan tanpa perlu menggunakan banyak alat.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

28 Status Kustom: Lacak setiap tugas keuangan mulai dari To Do hingga Approved, Signed, dan Complete tanpa kehilangan informasi apa pun saat proses serah terima

4 otomatisasi bawaan: Atur pengingat tagihan dan pemicu tinjauan anggaran agar Anda tidak melewatkan detail penting di antara siklus pelaporan

Tampilan Kalender: Rencanakan dan jadwalkan tugas keuangan berdasarkan tanggal jatuh tempo agar selalu siap menghadapi tenggat waktu, bukan hanya meresponsnya

Visibilitas arus kas: Pantau pergerakan uang masuk dan keluar setiap bulan dan sesuaikan keputusan pengeluaran sebelum bulan berakhir

Cocok untuk: Tim keuangan dan akuntan yang membutuhkan ruang kerja terpadu untuk penyusunan anggaran, pelacakan pengeluaran, dan manajemen proyek keuangan.

Fakta Menarik: Penelitian McKinsey tentang pertumbuhan B2B tahun 2025 menemukan bahwa pelanggan yang sudah ada menghasilkan pendapatan 10% lebih tinggi daripada pelanggan baru secara rata-rata.

9. ClickUp Template Jurnal dan Buku Besar

Lacak pendapatan dan pengeluaran secara terperinci dengan Template Jurnal dan Buku Besar ClickUp

Template Jurnal dan Buku Besar dari ClickUp menyatukan semua transaksi keuangan dalam satu folder, sehingga tidak ada yang perlu diingat kembali pada akhir bulan.

Anda dapat melacak pendapatan, pengeluaran, dan transfer menggunakan bidang Kredit dan Debit bawaan, serta mengimpor semuanya ke Dasbor ClickUp untuk dianalisis tanpa harus meninggalkan ruang kerja Anda.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Tampilan Daftar Transaksi: Simpan dan tinjau setiap transaksi keuangan dalam satu daftar yang terorganisir tanpa perlu mencari-cari di berbagai sistem

Kolom Kustom Kredit dan Debit: Catat detail transaksi dengan kolom bawaan yang dirancang untuk pembukuan ganda standar

Subtugas bersarang dan label prioritas: Pecah transaksi yang kompleks dan tandai hal-hal yang perlu ditinjau sebelum penutupan akhir bulan

Analisis dasbor: Gunakan Gunakan Dasbor ClickUp untuk memantau aktivitas keuangan dan mendeteksi ketidaksesuaian sebelum menjadi masalah yang lebih besar

Cocok untuk: Akuntan dan pembukuan yang membutuhkan sistem yang rapi dan terorganisir untuk mencatat transaksi dan selalu siap untuk audit.

10. Template.net Pelacak Pengeluaran Langganan

Kelola langganan Anda dengan Template Pelacak Pengeluaran Langganan dari Template.net

Mengabaikan pengeluaran berlangganan adalah salah satu cara termudah bagi biaya-biaya kecil untuk menumpuk tanpa disadari. Mulai dari uji coba perangkat lunak, alat streaming, penyimpanan cloud, aplikasi desain, hingga perpanjangan langganan yang tak diingat pernah disetujui, pengeluaran berulang bisa dengan cepat menjadi rumit.

Lacak pengeluaran bisnis Anda untuk langganan dengan Template.net Subscription Expense Tracker. Berbeda dengan templat lain dalam daftar ini, templat ini melacak biaya berulang yang dibayarkan oleh bisnis atau tim Anda, bukan pendapatan langganan yang dibayarkan pelanggan kepada Anda. Templat ini menyediakan format sederhana bergaya dokumen untuk mencatat pengeluaran langganan bulanan dan tahunan di satu tempat.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Pelacakan pengeluaran bulanan: Cantumkan setiap langganan, biayanya, siklus penagihan, dan tanggal pembayaran berikutnya agar Anda dapat dengan cepat melihat apa yang harus dibayar dan kapan

Ringkasan biaya tahunan: Hitung total pengeluaran tahunan untuk setiap langganan guna mengidentifikasi alat yang mahal, aplikasi yang tumpang tindih, atau perpanjangan yang perlu dievaluasi

Visibilitas pengeluaran manual: Gunakan format Word, Google Docs, atau PDF statis untuk mendokumentasikan biaya berulang tanpa perlu dasbor atau pengaturan perangkat lunak

Ulasan pembatalan sederhana: Temukan langganan yang tidak terpakai atau terlupakan sebelum diperpanjang, mulai dari alat SaaS hingga penyimpanan cloud dan akun perangkat lunak tim

Cocok untuk: Melacak berapa banyak yang Anda keluarkan untuk langganan, bukan berapa yang dibayarkan pelanggan kepada Anda.

Jika Anda perlu melacak pendapatan berlangganan, gunakan salah satu templat yang berfokus pada pendapatan dalam daftar ini. Setelah alur kerja keuangan Anda memerlukan pemberitahuan perpanjangan, persetujuan, atau tindak lanjut berkala, beralihlah ke Templat Manajemen Keuangan ClickUp, dan padukan dengan <46>ClickUp Automations .

Dari mana memulainya

Template pendapatan berlangganan membantu tim melacak pendapatan berulang, tingkat churn, perpanjangan langganan, peluang ekspansi, dan kesehatan pelanggan dalam satu tempat. Dengan metrik berlangganan yang lebih jelas, tim dapat mengidentifikasi risiko retensi lebih awal dan mengambil keputusan pertumbuhan lebih cepat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Pembaruan mingguan paling efektif untuk metrik yang berubah dengan cepat seperti MRR dan churn. Tanggal perpanjangan dan status pelanggan harus diperbarui secara real-time saat terjadi perubahan. Rekonsiliasi bulanan menangkap hal-hal yang terlewat.

Apakah saya dapat menggunakan templat pelacak pendapatan berlangganan jika saya memiliki beberapa tingkatan harga?

Ya. Sebagian besar templat mendukung segmentasi pendapatan melalui Bidang Kustom. Buat bidang untuk tingkatan langganan dan saring tampilan Anda berdasarkan bidang tersebut. Hal ini memungkinkan Anda membandingkan MRR, tingkat churn, dan tingkat perpanjangan di seluruh paket tanpa perlu membuat pelacak terpisah.

Apa perbedaan antara pelacak pendapatan berlangganan dan CRM?

CRM melacak hubungan dan riwayat komunikasi. Pelacak pendapatan berlangganan berfokus pada metrik keuangan—MRR, churn, tanggal perpanjangan, dan status pembayaran. Keduanya bekerja paling baik jika digabungkan, itulah mengapa templat seperti Sales CRM Template dari ClickUp sangat berguna: templat ini menggabungkan data pelanggan dan pelacakan pendapatan dalam satu ruang kerja.