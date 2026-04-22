10 Alternatif AI Fyntrix Terbaik pada 2026

Sebagian besar tim beralih dari Fyntrix AI karena alasan yang sama: alat ini mempercepat pengiriman email tanpa memperbaiki sistem yang terputus-putus yang menjadi penyebab utama penumpukan email.

Panduan ini mengulas 10 alternatif Fyntrix AI, mulai dari klien kotak masuk yang lebih cepat hingga ruang kerja terintegrasi yang mengurangi kebutuhan untuk menjadikan email sebagai pusat utama Anda.

Sekilas tentang Alternatif Fyntrix AI

Berikut ini sekilas tentang keunggulan utama dari alternatif Fyntrix AI terbaik. 👀

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Manajemen kerja berbasis AI untuk tim yang membutuhkan email, tugas, dokumen, dan komunikasi yang terintegrasi dalam satu ruang kerja kontekstual ClickUp Brain untuk AI yang peka konteks di seluruh tugas, dokumen, dan obrolan, Super Agents untuk eksekusi alur kerja tanpa kode bersama rekan tim AI, serta Kotak Masuk terpadu untuk memprioritaskan notifikasi dan mengubahnya menjadi tugas Gratis selamanya; tersedia penyesuaian untuk perusahaan Notion Pekerja pengetahuan dan tim yang membutuhkan dokumentasi, wiki, dan pelacakan proyek ringan yang didukung AI Notion AI untuk menulis, merangkum, dan mengekstrak poin tindakan, integrasi Notion Calendar untuk penjadwalan, dan Notion Mail untuk email di ruang kerja Gratis; Mulai dari $12 per bulan per pengguna Motion Para profesional dan tim kecil yang menginginkan penjadwalan berbasis AI dan perencanaan kalender otomatis Penjadwalan otomatis cerdas berdasarkan prioritas dan tenggat waktu, penjadwalan ulang dinamis saat rencana berubah, serta pembagian waktu yang berfokus untuk mengurangi gangguan Uji coba gratis; Mulai dari $29/bulan per pengguna Superhuman Pengguna tingkat lanjut yang berfokus pada alur kerja email berkecepatan tinggi dan produktivitas berbasis keyboard Penyusunan dan ringkasan email dengan bantuan AI, navigasi berbasis keyboard untuk pengelolaan kotak masuk yang cepat, serta fitur Split Inbox untuk prioritas Mulai dari $30/bulan Shortwave Pengguna Gmail yang mencari pengaturan kotak masuk berbasis AI dan pencarian semantik Pencarian email berbasis bahasa alami yang didukung AI, pengelompokan otomatis email prioritas rendah, saran balasan instan Gratis; Mulai dari $18/bulan per pengguna Missive Tim yang membutuhkan kolaborasi kotak masuk bersama dan komunikasi real-time seputar email Draf bersama untuk penulisan email kolaboratif, obrolan tim internal bersamaan dengan utas email, serta aturan penugasan dan pengalihan percakapan Uji coba gratis; Mulai dari $18/bulan per pengguna Spike Individu dan tim kecil yang lebih menyukai antarmuka email bergaya obrolan dengan alat produktivitas bawaan Antarmuka email percakapan yang menghilangkan kekacauan, Magic Message AI untuk menyusun balasan, dan Priority Inbox untuk menyaring pesan penting Gratis; Mulai dari $8 per bulan per pengguna Fyxer AI Bagi Anda yang mencari fitur penyusunan email otomatis, prioritas kotak masuk, dan persiapan rapat dengan bantuan AI Balasan yang dihasilkan AI yang disesuaikan dengan gaya penulisan pengguna, pengelompokan kotak masuk secara otomatis berdasarkan prioritas, serta pembuatan ringkasan rapat yang merangkum percakapan yang relevan Uji coba gratis; Mulai dari $30/bulan SaneBox Para profesional yang kewalahan dengan volume email dan membutuhkan penyaringan serta prioritas yang cerdas Folder SaneLater untuk memisahkan email yang tidak mendesak, mode Jangan Ganggu untuk periode kerja yang fokus, pengingat tindak lanjut untuk email yang belum dijawab Uji coba gratis; Mulai dari $3,49/bulan Clean Email Pengguna yang berfokus pada pembersihan kotak masuk secara massal dan pengorganisasian email jangka panjang Smart Views untuk mengelompokkan email serupa, alat Unsubscriber untuk mengelola langganan, aturan Auto Clean untuk pemeliharaan kotak masuk secara berkelanjutan Uji coba gratis; Mulai dari $9,99/bulan

Mengapa Mencari Alternatif Fyntrix AI

Anda mungkin sedang mencari alternatif jika mengalami masalah seperti ini:

Cakupan AI yang terbatas: Fyntrix AI hanya dapat mengakses kotak masuk Anda, sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan tentang status proyek atau merangkum pekerjaan yang terjadi di luar email

Tidak ada visibilitas tim: Fyntrix AI dirancang untuk individu, sehingga tim tidak mengetahui siapa yang menangani permintaan klien atau prospek penjualan mana.

Alur kerja yang terputus: Permintaan melalui email masih harus diubah menjadi tugas secara manual, yang menyebabkan celah di mana pekerjaan bisa terlewat

Alternatif-alternatif di bawah ini mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya sangat berfokus pada peningkatan kualitas email, sementara yang lain, seperti ClickUp, bertujuan untuk menghilangkan penumpukan alat yang justru menjadi akar masalah email.

Alternatif AI Fyntrix Terbaik yang Dapat Digunakan

Berikut adalah pilihan terbaik kami untuk alternatif Fyntrix AI. 👇

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk tim yang menginginkan manajemen pekerjaan berbasis AI di luar email)

Buat jawaban yang sesuai konteks menggunakan ClickUp Brain

Fyntrix AI membantu Anda bekerja lebih cepat dalam email. ClickUp mengambil pendekatan yang berbeda: alat ini membantu mengurangi jumlah pekerjaan yang harus dilakukan melalui email sejak awal.

Perbedaan itu penting. Bagi banyak tim, kelebihan email sebenarnya bukanlah masalah email. Itu adalah gejala kerja yang terputus-putus. Permintaan ada di kotak masuk, pembaruan ada di obrolan, keputusan ada di dokumen, dan tugas-tugas harus disalin secara manual ke alat proyek terpisah. Saat Anda menanggapi email tersebut, Anda sudah harus menyusun konteks dari tiga atau empat sumber yang berbeda.

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi yang dirancang untuk mengatasi hal tersebut. Platform ini menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, otomatisasi, dan AI dalam satu sistem, sehingga tim dapat mengelola pekerjaan di tempatnya terjadi, bukan menjadikan email sebagai pusat segalanya. Hal ini menjadikannya alternatif Fyntrix AI yang jauh lebih kuat bagi tim yang membutuhkan visibilitas, koordinasi, dan tindak lanjut, bukan sekadar balasan yang lebih cepat.

ClickUp menyatukan berbagai elemen ruang kerja Anda dalam satu tampilan

Alih-alih hanya membantu Anda menyusun draf email, ClickUp membantu Anda mengubah pekerjaan yang masuk menjadi eksekusi yang tercatat. Sebuah permintaan dapat diubah menjadi tugas, diskusi dapat tetap terhubung dengan proyek yang bersangkutan, dan AI dapat mengambil konteks dari seluruh ruang kerja Anda, bukan hanya dari kotak masuk Anda. Bagi tim yang berusaha mengurangi pergantian alat dan menghentikan kehilangan pekerjaan antar sistem, hal ini merupakan peningkatan yang jauh lebih besar daripada asisten email yang lebih cerdas.

📌 Coba prompt ini: Buatlah laporan singkat untuk klien berdasarkan tugas ini. Sertakan kemajuan yang telah dicapai, status terkini, serta ketergantungan atau penundaan apa pun dengan bahasa yang sederhana.

Ubah ucapan menjadi teks terstruktur menggunakan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi alur kerja dan agen AI: Gunakan Gunakan ClickUp Automations dan Super Agents untuk mengalokasikan tugas, memicu langkah selanjutnya, dan mengurangi koordinasi yang berulang

AI yang peka konteks dengan ClickUp Brain: Ajukan pertanyaan, buat draf pembaruan, ringkas pekerjaan, dan buat konten menggunakan konteks dari tugas, dokumen, dan percakapan Anda Ajukan pertanyaan, buat draf pembaruan, ringkas pekerjaan, dan buat konten menggunakan konteks dari tugas, dokumen, dan percakapan Anda

Manajemen kerja terintegrasi: Gabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan notifikasi ke dalam satu ruang kerja agar permintaan tidak hilang di antara berbagai alat

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Kelebihan

Memecahkan masalah alur kerja yang lebih besar: ClickUp mengurangi beban email berlebih dengan menghubungkan tugas, dokumen, komunikasi, dan AI dalam satu ruang kerja, alih-alih memperlakukan email sebagai lapisan terpisah

Meningkatkan transparansi tim: Tim dapat melihat siapa yang bertanggung jawab atas apa, apa yang terhambat, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya tanpa harus menelusuri kotak masuk atau berpindah-pindah alat

Mengurangi penggunaan banyak alat: Dengan menggabungkan manajemen pekerjaan, komunikasi, dan otomatisasi dalam satu platform, ClickUp meminimalkan bolak-balik antara aplikasi yang terpisah Dengan menggabungkan manajemen pekerjaan, komunikasi, dan otomatisasi dalam satu platform, ClickUp meminimalkan bolak-balik antara aplikasi yang terpisah

Kekurangan

Bukan klien email khusus: ClickUp mendukung email di dalam alur kerja, tetapi tidak dirancang untuk menggantikan alat kotak masuk mandiri bagi mereka yang menginginkan pengalaman yang sepenuhnya berfokus pada email

Mungkin terasa lebih luas dari yang dibutuhkan: Pengguna individu atau tim yang hanya mencari bantuan ringan untuk kotak masuk mungkin merasa ClickUp terlalu luas untuk digunakan pada hari pertama

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (11.480+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (4.565+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna ClickUp yang puas berbagi:

Saya sangat menyukai bagaimana ClickUp menghemat waktu saya berjam-jam berkat otomatisasinya dan bagaimana proses pemesanan saya menjadi lancar. Otomatisasi ini sangat berharga bagi saya, dan saya menyukai fitur SuperAgent yang baru saja saya temukan. SuperAgent dan Otomatisasi menangani detail-detail kecil untuk saya, sehingga saya bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. […] Fitur luar biasa lainnya adalah koneksi Google Mail yang memungkinkan saya mengirim email melalui Otomatisasi atau melalui ClickUp, sehingga saya tidak perlu lagi membuka ratusan email.

Saya sangat menyukai bagaimana ClickUp menghemat waktu saya berjam-jam berkat otomatisasinya dan bagaimana proses pemesanan saya menjadi lancar. Otomatisasi ini sangat berharga bagi saya, dan saya menyukai fitur SuperAgent yang baru saja saya temukan. SuperAgent dan Otomatisasi menangani detail-detail kecil untuk saya, sehingga saya bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. […] Fitur luar biasa lainnya adalah koneksi Google Mail yang memungkinkan saya mengirim email melalui Otomatisasi atau melalui ClickUp, sehingga saya tidak perlu lagi membuka ratusan email.

2. Notion (Pilihan terbaik untuk pekerja pengetahuan yang membutuhkan dokumen, wiki, dan manajemen tugas ringan dengan AI)

Notion adalah ruang kerja terintegrasi yang dirancang untuk dokumentasi, manajemen pengetahuan, dan pengorganisasian proyek yang ringan. Notion sangat cocok digunakan sebagai pusat untuk wiki, catatan, dan basis data relasional.

AI-nya terintegrasi ke setiap halaman, sehingga Anda dapat merangkum dokumen panjang, mengambil poin tindakan dari catatan rapat, atau membuat draf awal ringkasan proyek. Platform ini juga telah diperluas dengan menyertakan Notion Calendar dan Notion Mail untuk menggabungkan penjadwalan dan email dalam satu lingkungan yang sama.

Fitur terbaik Notion

Notion AI: Asisten AI terintegrasi ini membantu Anda menulis, mengedit, dan merangkum konten langsung di dalam dokumen dan basis data Anda

Database relasional: Anda dapat membuat database yang kuat untuk melacak proyek, tugas, atau kontak, serta menghubungkannya untuk membangun sistem kustom

Kalender dan email terintegrasi: Notion Calendar terhubung dengan Google Calendar, dan Notion Mail mengintegrasikan email ke dalam ruang kerja Anda, meskipun ini merupakan fitur yang lebih baru

Kelebihan dan kekurangan Notion

Kelebihan:

Sangat fleksibel: Anda dapat membuat hampir semua jenis alur kerja atau sistem dokumentasi yang Anda butuhkan

Sangat cocok untuk manajemen pengetahuan: Alat ini unggul dalam membuat dan mengatur konten panjang seperti wiki tim dan Alat ini unggul dalam membuat dan mengatur konten panjang seperti wiki tim dan rencana proyek

Kekurangan:

Dapat berjalan lambat: Ruang kerja dengan ribuan halaman atau basis data yang kompleks dapat mengalami masalah kinerja

Kurva pembelajaran yang curam: Membangun konfigurasi lanjutan memerlukan investasi waktu yang signifikan

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion

G2: 4,6/5 (10.215+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (2.685+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya sebenarnya hanya mencoba versi uji coba. Alat ini cukup baik untuk merumuskan ulang teks, dan saya sangat menyukainya untuk membangun basis data, terutama yang melibatkan hubungan dan rumus. Jauh lebih cepat daripada saya mencoba menyusun sintaksis yang benar. Saya tidak merasa alat ini terlalu mengesankan untuk konten panjang, jadi saya akan tetap menggunakan yang utama untuk itu

Saya sebenarnya hanya mencoba versi uji coba. Alat ini cukup baik untuk merumuskan ulang teks, dan saya sangat menyukainya untuk membangun basis data, terutama yang melibatkan hubungan dan rumus. Jauh lebih cepat daripada saya mencoba menyusun sintaksis yang benar. Saya tidak merasa alat ini terlalu mengesankan untuk konten panjang, jadi saya akan tetap menggunakan yang utama untuk itu

3. Motion (Pilihan terbaik bagi profesional yang ingin AI menjadwalkan tugas dan rapat secara otomatis)

Motion adalah alat penjadwalan berbasis AI yang menangani bagian lain dari masalah: waktu, bukan email. Alih-alih hanya membantu Anda menulis email, Motion secara otomatis menjadwalkan tugas dan rapat Anda ke dalam kalender. Anda memberikan tugas dan tenggat waktu; Motion menyusun rencana yang realistis untuk hari Anda.

Ketika jadwal Anda berubah, AI secara otomatis mengatur ulang tugas-tugas Anda agar sesuai. Penjadwalan dinamis ini mencegah beban kerja berlebihan yang dapat menyebabkan kelelahan dan keterlambatan tenggat waktu.

Fitur terbaik Motion

Penjadwalan otomatis cerdas: Motion menentukan waktu terbaik untuk mengerjakan tugas Anda berdasarkan prioritas, tenggat waktu, dan jadwal rapat Anda yang sudah ada

Penjadwalan ulang otomatis: Jika ada rapat yang dijadwalkan atau tugas memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, Motion akan menyesuaikan kalender Anda secara otomatis

Penjadwal rapat: Fitur ini mencakup tautan pemesanan untuk membagikan ketersediaan Anda, sehingga mengurangi pertukaran email yang biasanya diperlukan untuk menentukan waktu pertemuan

Kelebihan dan kekurangan Motion

Kelebihan:

Mengurangi kelelahan dalam mengambil keputusan : Anda tidak perlu menghabiskan energi mental untuk memutuskan apa yang akan dikerjakan selanjutnya Anda tidak perlu menghabiskan energi mental untuk memutuskan apa yang akan dikerjakan selanjutnya

Membuat jadwal yang realistis: Alat ini mencegah Anda terjebak dalam jadwal yang terlalu padat dengan hanya menjadwalkan hal-hal yang sesuai dengan waktu yang Anda miliki

Meningkatkan fokus: Membantu melindungi Anda dari gangguan dengan Membantu melindungi Anda dari gangguan dengan membagi waktu untuk setiap tugas

Kekurangan:

Tidak mengelola email: Ini adalah alat manajemen waktu, bukan asisten email. Anda memerlukan alat lain untuk fitur AI yang berkaitan dengan kotak masuk

Membutuhkan kepercayaan terhadap AI: Beberapa pengguna merasa tidak nyaman membiarkan algoritma mengendalikan jadwal mereka

Fitur tim terbatas: Alat ini terutama ditujukan untuk penggunaan individu dan tidak dilengkapi dengan kemampuan kolaborasi yang kuat

Harga Motion

Uji coba gratis

Untuk individu

Pro AI: $49/bulan

Business AI: $69/bulan

Untuk tim

Pro AI: $29/bulan per pengguna

Business AI: $49/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Motion

G2: 4,1/5 (155+ ulasan)

Capterra: 4,3/5 (85+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Motion?

Seperti yang dibagikan di G2:

Saya suka menggunakan fitur AI Motion untuk menanyakan bagaimana saya menghabiskan waktu saya dan apakah ada cara yang lebih baik untuk mengoptimalkan pekerjaan saya. Fitur ini sangat membantu dalam mengidentifikasi apakah ada hal yang terlewatkan. Saya juga menyukai fitur yang memungkinkan saya mengirim tugas langsung dari email saya. Agenda AI adalah fitur yang saya gunakan setiap hari karena mengatur tugas-tugas saya ke dalam prioritas yang perlu saya utamakan, sehingga membantu saya mengelola semuanya secara efektif.

Saya suka menggunakan fitur AI Motion untuk menanyakan bagaimana saya menghabiskan waktu saya dan apakah ada cara yang lebih baik untuk mengoptimalkan pekerjaan saya. Fitur ini sangat membantu dalam mengidentifikasi apakah ada hal yang terlewatkan. Saya juga menyukai fitur yang memungkinkan saya mengirim tugas langsung dari email saya. Agenda AI adalah fitur yang saya gunakan setiap hari karena mengatur tugas-tugas saya ke dalam prioritas yang perlu saya utamakan, sehingga membantu saya mengelola semuanya secara efektif.

4. Superhuman (Pilihan terbaik untuk pengguna tingkat lanjut yang mengutamakan kecepatan email dan alur kerja berbasis keyboard)

Superhuman dirancang untuk kecepatan dan masih menjadi salah satu opsi yang paling berfokus pada email dalam daftar ini. Hal ini dicapai melalui desain yang mengutamakan keyboard, di mana hampir setiap tindakan memiliki pintasan. Pengguna tingkat lanjut dapat menelusuri kotak masuk mereka dengan cepat tanpa perlu menyentuh mouse.

AI-nya terintegrasi dengan mulus untuk membantu Anda menyusun balasan, merangkum percakapan, dan menyesuaikan nada secara instan. Selain itu, fitur Split Inbox juga secara otomatis menyortir email, sehingga Anda hanya melihat yang penting.

Fitur terbaik Superhuman

Superhuman AI: Asisten AI terintegrasi untuk menyusun, menyunting, dan merangkum email

Desain yang mengutamakan keyboard: Memungkinkan Anda mengelola kotak masuk dengan cepat menggunakan pintasan untuk setiap tindakan

Status pembacaan: Menampilkan kapan email Anda telah dibuka, yang berguna untuk penjualan dan tindak lanjut

Kelebihan dan kekurangan Superhuman

Kelebihan:

Sangat cepat: Pengguna secara konsisten melaporkan bahwa ini adalah klien email tercepat yang pernah mereka gunakan

Integrasi AI yang mulus: Fitur-fitur AI terintegrasi langsung ke dalam jendela penulisan, sehingga mudah digunakan

Alur kerja yang terstruktur: Desainnya membimbing Anda menuju Desainnya membimbing Anda menuju inbox kosong , yang membantu membangun kebiasaan email yang baik

Kekurangan:

Hanya email: Alat ini tidak mengelola tugas, proyek, atau jenis pekerjaan lainnya

Dukungan penyedia terbatas: Hanya berfungsi dengan akun Gmail dan Outlook

Tidak ada fitur tim: Ini adalah alat individu yang tidak dilengkapi dengan kotak masuk bersama atau Ini adalah alat individu yang tidak dilengkapi dengan kotak masuk bersama atau kolaborasi tim

Harga Superhuman

Paket Pemula: $30/bulan

Bisnis: $40/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Superhuman

G2: 4,7/5 (1.195+ ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 20 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Superhuman?

Menurut ulasan G2:

Saya menyukai fitur kotak masuk terpisah serta fitur tindak lanjut otomatis dan terjadwal. Penggunaan berbagai pintasan keyboard sangat membantu dan menghemat waktu. Saya juga merasa fitur pencariannya lebih canggih daripada platform email lain yang saya gunakan, yang merupakan berkah!

Saya menyukai fitur kotak masuk terpisah serta fitur tindak lanjut otomatis dan terjadwal. Penggunaan berbagai pintasan keyboard sangat membantu dan menghemat waktu. Saya juga merasa fitur pencariannya lebih canggih daripada platform email lain yang saya gunakan, yang merupakan berkah!

5. Shortwave (Pilihan terbaik bagi pengguna Gmail yang mencari pengelolaan kotak masuk berbasis AI)

Shortwave adalah klien email berbasis AI yang dirancang untuk membuat Gmail terasa lebih rapi, lebih cepat, dan lebih mudah dicari. Fitur utamanya adalah pencarian dengan bahasa alami yang memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan tentang kotak masuk Anda. Misalnya, Anda dapat bertanya, “Apa yang dikatakan atasan saya tentang anggaran kuartal ketiga tahun lalu?” dan AI akan menemukan email yang relevan.

Selain fitur pencarian, Shortwave secara otomatis mengelompokkan email terkait (seperti buletin dan pemberitahuan) untuk menjaga kotak masuk Anda tetap rapi. Aplikasi ini juga menawarkan saran balasan AI dan ringkasan, menjadikannya alternatif Fyntrix modern bagi siapa pun yang aktif di ekosistem Google.

Fitur terbaik Shortwave

Pengelompokan otomatis: Fitur ini mengelompokkan email yang tidak mendesak agar kotak masuk utama Anda tetap terorganisir

Saran balasan instan: Anda dapat memilih dari opsi balasan cepat berdasarkan isi email

Antarmuka modern: Menawarkan pengalaman yang lebih rapi dan lebih cepat daripada aplikasi web Gmail standar

Kelebihan dan kekurangan Shortwave

Kelebihan:

Pencarian semantik yang canggih: Kemampuan untuk menemukan email lama dengan mendeskripsikannya sangat menghemat waktu

Meningkatkan Fungsi Gmail: Alat ini bekerja di atas akun Gmail yang sudah Anda miliki, sehingga tidak perlu melakukan migrasi

Keseimbangan fitur yang baik: Menambahkan fitur AI yang berguna tanpa membuat antarmuka terasa berantakan

Kekurangan:

Hanya Gmail: Tidak mendukung Outlook atau penyedia email lainnya

Tidak ada fitur manajemen proyek: Ini murni merupakan alat email

Paket bundling mungkin tidak sempurna: Beberapa pengguna melaporkan bahwa AI terkadang salah mengkategorikan email

Harga Shortwave

Perorangan

Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis

Uji coba gratis selama 14 hari

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Premier: $45/bulan per pengguna

Harga Maksimum: $120 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Shortwave

G2: 4,4/5 (lebih dari 65 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Shortwave?

Seorang pengguna di G2 berbagi:

Shortwave membantu mengelola email dengan fitur-fitur seperti penyesuaian, prioritas, dan keamanan data. Antarmuka yang ramah pengguna membuat saya menggunakannya setiap hari dan bahkan beralih dari Gmail. Fitur Pinning sangat luar biasa sehingga email penting dapat diakses dengan mudah.

Shortwave membantu mengelola email dengan fitur-fitur seperti penyesuaian, prioritas, dan keamanan data. Antarmuka yang ramah pengguna membuat saya menggunakannya setiap hari dan bahkan beralih dari Gmail. Fitur Pinning sangat luar biasa sehingga email penting dapat diakses dengan mudah.

📮 Wawasan ClickUp: 1 dari 5 profesional menghabiskan 3 jam atau lebih setiap hari hanya untuk mencari file, pesan, atau konteks tambahan terkait tugas mereka. Itu berarti hampir 40% dari waktu kerja seminggu terbuang percuma untuk sesuatu yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa detik! Fitur Connected Search dari ClickUp menyatukan semua pekerjaan Anda—mulai dari tugas, dokumen, email, hingga obrolan—sehingga Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan tepat saat Anda membutuhkannya tanpa harus berpindah-pindah antar alat.

6. Missive (Pilihan terbaik untuk tim yang membutuhkan kotak masuk bersama dengan kolaborasi real-time)

Missive adalah klien email tim yang menyediakan fitur visibilitas dan kolaborasi untuk kotak masuk bersama. Anda dapat menugaskan percakapan kepada anggota tim tertentu, sehingga semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa.

Platform ini juga memungkinkan Anda untuk mengobrol dengan rekan tim tepat di samping utas email, sehingga percakapan tentang pelanggan atau masalah tertentu tetap terpusat di satu tempat. Anda bahkan dapat berkolaborasi dalam menulis email secara real-time dengan draf bersama.

Fitur terbaik Missive

Draf bersama: Tulis dan edit email bersama-sama secara real-time sebelum mengirimkannya

Obrolan tim: Diskusikan email dengan tim Anda dalam obrolan terpisah tanpa perlu meneruskan utas percakapan

Aturan otomatisasi: Secara otomatis mengalihkan, menugaskan, atau memberi label pada email berdasarkan aturan yang Anda tentukan sendiri

Kelebihan dan kekurangan Missive

Kelebihan:

Dirancang untuk alur kerja tim: Fitur-fitur ini dirancang dari awal untuk kolaborasi tim dalam pengelolaan email

Mengurangi obrolan internal: Anda dapat melihat status percakapan apa pun langsung di Missive

Mendukung berbagai penyedia email: Kompatibel dengan Gmail, Outlook, dan akun IMAP lainnya

Kekurangan:

Fitur AI terbatas: Fokusnya adalah pada kolaborasi, bukan penulisan atau ringkasan yang didukung AI

Mungkin terlalu berlebihan untuk tim kecil: Fitur-fiturnya mungkin terlalu rumit untuk pengguna individu atau tim yang sangat kecil

Tidak terintegrasi dengan manajemen proyek: Anda harus memindahkan informasi secara manual antara Missive dan Anda harus memindahkan informasi secara manual antara Missive dan alat manajemen tugas Anda

Harga Missive

Uji coba gratis selama 30 hari

Paket Pemula: $18 per bulan per pengguna

Productive: $30/bulan per pengguna

Bisnis: $45/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Missive

G2: 4,8/5 (795+ ulasan)

Capterra: 4,9/5 (145+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Missive?

Sebuah ulasan di Capterra berbunyi:

Kemampuan untuk memiliki beberapa kotak masuk (dukungan, penagihan, pertanyaan umum) dalam satu tempat adalah tepat apa yang kami butuhkan. Fitur @mentions dalam komentar internal membuatnya sangat mudah untuk melibatkan orang yang tepat tanpa perlu saling meneruskan email.

Kemampuan untuk memiliki beberapa kotak masuk (dukungan, penagihan, pertanyaan umum) dalam satu tempat adalah tepat apa yang kami butuhkan. Fitur @mentions dalam komentar internal membuatnya sangat mudah untuk melibatkan orang yang tepat tanpa perlu saling meneruskan email.

Spike mengubah email Anda menjadi percakapan layaknya obrolan. Aplikasi ini menghilangkan header dan elemen yang tidak perlu, menampilkan email Anda sebagai gelembung pesan sederhana. Hal ini membuat percakapan lebih mudah diikuti dan jauh lebih cepat dibaca.

Selain antarmuka yang unik, Spike dilengkapi dengan fitur catatan, tugas, dan rapat video bawaan. Meskipun fitur-fitur ini lebih sederhana dibandingkan alat khusus, fitur-fitur tersebut memungkinkan Anda menangani alur kerja sederhana tanpa harus keluar dari kotak masuk. AI Spike, yang disebut Magic Message, juga membantu Anda menyusun balasan dan menyesuaikan nada pesan.

Fitur terbaik Spike

Alat produktivitas bawaan: Aplikasi ini mencakup fitur catatan dasar, tugas, dan rapat video

Magic Message AI: Asisten AI terintegrasi untuk menulis dan mengedit email

Kotak Masuk Prioritas: Alternatif Fyntrix ini menyaring pesan-pesan yang kurang penting sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang penting

Kelebihan dan kekurangan Spike

Kelebihan:

Mengurangi pergantian konteks: Memiliki Memiliki alat produktivitas dasar dalam satu aplikasi sangat praktis untuk penggunaan yang sederhana

Mendukung semua penyedia email utama: Kompatibel dengan Gmail, Outlook, Yahoo, dan akun IMAP lainnya

Kekurangan:

Antarmuka obrolan tidak cocok untuk semua orang: Hal ini bisa membingungkan untuk percakapan email yang lebih panjang dan formal

Fiturnya tidak terlalu mendalam: Catatan dan tugas bawaan tidak sekuat alat khusus

Mungkin terasa terlalu informal: Desain ini mungkin tidak cocok untuk semua komunikasi profesional atau yang berhadapan langsung dengan klien

Harga yang melonjak

Aplikasi Email

Pro: $8 per bulan per pengguna

Ultimate: $16/bulan per pengguna

Teamspace

Gratis

Tim: $5/bulan per pengguna

Bisnis: $10/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Spike

G2: 4,6/5 (lebih dari 260 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (45+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Spike?

Ulasan di G2 menyebutkan:

Saya suka menggunakan Spike karena membuat email terasa seperti obrolan, yang cepat dan mudah dikelola. Antarmuka yang rapi dan fitur bawaan seperti catatan dan tugas membantu meningkatkan produktivitas serta menjaga semuanya tetap teratur di satu tempat. Hal ini telah membuat komunikasi harian saya jauh lebih efisien.

Saya suka menggunakan Spike karena membuat email terasa seperti obrolan, yang cepat dan mudah dikelola. Antarmuka yang rapi dan fitur bawaan seperti catatan dan tugas membantu meningkatkan produktivitas serta menjaga semuanya tetap teratur di satu tempat. Hal ini telah membuat komunikasi harian saya jauh lebih efisien.

8. Fyxer AI (Pilihan terbaik bagi individu yang menginginkan penulisan email otomatis dan pengaturan kotak masuk)

Fyxer AI adalah alternatif langsung dari Fyntrix AI yang berfungsi sebagai asisten email AI pribadi Anda. Alat ini mempelajari gaya penulisan Anda dan menyusun draf balasan untuk Anda, yang kemudian dapat Anda edit dan kirim. Untuk pesan rutin, Anda bahkan dapat mengonfigurasinya agar mengirim balasan secara otomatis.

Fyxer juga berfungsi sebagai alat persiapan rapat AI dengan menghasilkan ringkasan sebelum acara kalender Anda. Ringkasan ini merangkum percakapan email yang relevan, sehingga Anda dapat menghadiri setiap rapat dengan pemahaman yang tepat. Fyxer dirancang untuk individu yang ingin mengotomatiskan alur kerja email mereka sebanyak mungkin.

Fitur terbaik Fyxer AI

Balasan yang dihasilkan AI: Alat ini menyusun draf balasan email berdasarkan riwayat percakapan dan gaya pribadi Anda

Pengaturan kotak masuk: AI secara otomatis mengelompokkan email berdasarkan prioritas untuk membantu Anda fokus

Pembuatan ringkasan rapat: Alat ini menyusun ringkasan email-email yang relevan sebelum rapat Anda

Kelebihan dan kekurangan Fyxer AI

Kelebihan:

Menghemat waktu penulisan secara signifikan: Balasan yang disusun oleh AI dapat menangani sebagian besar beban kerja email Anda

Menyesuaikan dengan gaya Anda: AI ini belajar dari Anda, sehingga saran yang diberikan menjadi semakin alami seiring waktu

Persiapan rapat otomatis: Ringkasan ini merupakan cara yang berguna untuk segera memahami situasi

Kekurangan:

Hanya untuk individu: Alat ini tidak memiliki fitur kolaborasi tim atau kotak masuk bersama

Integrasi terbatas: Alat ini tidak terhubung dengan alat kerja Anda yang lain, seperti manajer proyek atau CRM

Membutuhkan kepercayaan: Mengizinkan AI untuk mengirim email secara otomatis memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap akurasinya

Harga Fyxer AI

Uji coba gratis selama 7 hari

Paket Pemula: $30/bulan per pengguna

Profesional: $50/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Fyxer AI

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

9. SaneBox (Pilihan terbaik bagi siapa pun yang kewalahan dengan volume email dan membutuhkan penyaringan cerdas)

SaneBox lebih berfungsi sebagai filter cerdas daripada asisten email lengkap. Aplikasi ini menggunakan AI untuk menganalisis kebiasaan email Anda dan secara otomatis memindahkan pesan yang tidak mendesak ke folder SaneLater terpisah. Kotak masuk utama Anda hanya akan berisi email-email yang menurut AI penting bagi Anda.

Karena berjalan di server, Anda tidak perlu mengganti klien email Anda. Alternatif Fyntrix ini juga dilengkapi dengan fitur seperti SaneBlackHole untuk langsung memblokir pengirim dan pengingat untuk menindaklanjuti email yang belum mendapat balasan.

Fitur terbaik SaneBox

Folder SaneLater: Folder ini secara otomatis memindahkan email yang tidak mendesak dari kotak masuk Anda sehingga Anda dapat mengurusnya nanti

Jangan Ganggu: Fitur ini menunda pengiriman email yang tidak mendesak selama waktu yang Anda tentukan untuk bekerja dengan fokus

Pengingat tindak lanjut: Fitur ini akan memberi tahu Anda jika email yang Anda kirim tidak mendapat balasan dalam jangka waktu tertentu

Kelebihan dan kekurangan SaneBox

Kelebihan:

Kompatibel dengan semua klien email: Anda dapat terus menggunakan aplikasi email yang sudah Anda kenal dan sukai

Mudah dipasang: Setelah masa pelatihan singkat, alat ini berjalan secara otomatis di latar belakang

Mengurangi kecemasan akibat tumpukan email: Alat ini membuat volume email Anda terasa lebih terkendali dengan memisahkan informasi penting dari yang tidak penting

Kekurangan:

Tidak ada fitur penulisan AI: Alat ini hanya menyaring dan mengatur; tidak membantu Anda menulis email

Perlu memeriksa folder kedua: Anda harus membiasakan diri untuk memeriksa folder SaneLater Anda

Algoritma tidak sempurna: Terkadang, email penting mungkin terfilter secara tidak sengaja

Harga SaneBox

Uji coba gratis selama 14 hari

Snack: Mulai dari $3,49/bulan

Lunch: Mulai dari $5,99/bulan

Dinner: Mulai dari $16,99/bulan

Peringkat dan ulasan SaneBox

G2: 4,9/5 (185+ ulasan)

Capterra: 4,8/5 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SaneBox?

Seorang pengguna di G2 menyoroti:

Saya menyukai kemudahan penggunaan dan kemampuan SaneBox dalam membersihkan kotak masuk email saya. Alat ini membantu mencegah kotak masuk saya dibanjiri email dari vendor dan buletin, yang sebelumnya membuat saya melewatkan informasi penting. SaneBox memberikan keteraturan dalam situasi tersebut. Kemudahan penggunaannya membuat saya merasa tidak terlalu tertekan untuk mencapai kotak masuk kosong dan mencegah saya merasa bersalah karena tidak selalu mengecek email secara rutin. Pengaturan awalnya sangat mudah.

Saya menyukai kemudahan penggunaan dan kemampuan SaneBox dalam membersihkan kotak masuk email saya. Alat ini membantu mencegah kotak masuk saya dibanjiri email dari vendor dan buletin, yang sebelumnya membuat saya melewatkan informasi penting. SaneBox memberikan keteraturan dalam situasi tersebut. Kemudahan penggunaannya membuat saya merasa tidak terlalu tertekan untuk mencapai kotak masuk kosong dan mencegah saya merasa bersalah karena tidak selalu mengecek email secara rutin. Pengaturan awalnya sangat mudah.

10. Clean Email (Pilihan terbaik bagi pengguna yang fokus pada pembersihan kotak masuk secara massal dan pemeliharaan rutin)

Clean Email berfokus pada pembersihan kotak masuk secara massal, membantu Anda mengarsipkan, menghapus, dan mengatur email dalam jumlah besar dengan jauh lebih cepat. Aplikasi ini mengelompokkan email Anda ke dalam Smart Views, seperti Email dari jejaring sosial atau Pemberitahuan dari belanja online, sehingga Anda dapat mengelolanya secara berkelompok.

Anda juga dapat mengatur aturan Auto Clean untuk menjaga kotak masuk tetap rapi ke depannya. Misalnya, Anda dapat membuat aturan untuk secara otomatis mengarsipkan buletin setelah 30 hari. Ini adalah alat pemeliharaan yang membantu Anda mengendalikan kotak masuk dan menjaganya tetap rapi.

Fitur terbaik Clean Email

Smart Views: Mengelompokkan jenis email yang serupa agar mudah diproses secara massal

Unsubscriber: Mengidentifikasi semua langganan Anda dan memungkinkan Anda untuk berhenti berlangganan dari semuanya di satu tempat

Berfokus pada privasi: Alat ini menganalisis header email dan metadata, bukan isi pesan Anda

Kelebihan dan kekurangan Clean Email

Kelebihan:

Sangat cocok untuk pembersihan massal: Alat ini dapat membantu Anda membersihkan kotak masuk yang berantakan dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada jika dilakukan secara manual

Mengotomatiskan pengelolaan kotak masuk: Aturan Auto Clean membantu mencegah penumpukan pesan yang tidak penting

Mendukung semua penyedia email utama: Kompatibel dengan Gmail, Outlook, Yahoo, dan akun IMAP lainnya

Kekurangan:

Bukan klien email harian: Ini adalah utilitas untuk membersihkan, bukan untuk membaca dan membalas email

Perlu digunakan secara berkala: Untuk mendapatkan manfaat maksimal, Anda perlu menggunakannya secara rutin agar kotak masuk Anda tetap teratur

Tidak ada fitur penulisan AI: Alat ini sepenuhnya berfokus pada pengorganisasian dan pembersihan

Harga Clean Email

Uji coba gratis

Satu akun: $9,99/bulan

Lima akun: $19,99/bulan

10 akun: $29,99/bulan

Peringkat dan ulasan Clean Email

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clean Email?

Berdasarkan ulasan Capterra:

Perangkat lunak ini benar-benar sangat membantu dalam mengelola kotak surat saya. Mencoba mengatur kehidupan pribadi dan profesional saya melalui email bisa menjadi tantangan karena banyaknya email yang saya terima setiap hari. Perangkat lunak ini luar biasa dalam mengatur sejumlah besar email dengan cara yang sangat efisien.

Perangkat lunak ini benar-benar sangat membantu dalam mengelola kotak surat saya. Mencoba mengatur kehidupan pribadi dan profesional saya melalui email bisa menjadi tantangan karena banyaknya email yang saya terima setiap hari. Perangkat lunak ini luar biasa dalam mengatur sejumlah besar email dengan cara yang sangat efisien.

Alternatif Fyntrix AI yang Tepat untuk Alur Kerja Anda

Memilih alat yang tepat bergantung pada identifikasi sumber masalah yang sebenarnya. Apakah Anda ingin meningkatkan fungsi email itu sendiri, atau memperbaiki alur kerja yang terputus-putus yang membuat pengelolaan email menjadi begitu membebani?

Jika kelebihan email benar-benar merupakan gejala dari alat yang tidak terintegrasi dan informasi yang tersebar, klien kotak masuk yang lebih baik hanya akan menyelesaikan sebagian dari masalah. Anda tetap harus berpindah-pindah antar aplikasi dan membangun konteks secara manual. Di situlah ClickUp menjadi solusi yang lebih tepat.

Dengan menggabungkan tugas, dokumen, dan komunikasi Anda ke dalam satu tempat, Anda dapat menghilangkan tumpukan pekerjaan yang menyebabkan kelebihan email. AI Anda memahami pekerjaan Anda, tim Anda memiliki visibilitas penuh, dan alur kerja Anda terhubung dari awal hingga akhir.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang harus saya perhatikan dalam memilih alternatif Fyntrix AI?

Cari alat yang tidak hanya mempercepat balasan email. Alternatif Fyntrix AI terbaik juga meningkatkan visibilitas, mengurangi proses serah terima manual, dan mengintegrasikan email dengan bagian lain dari pekerjaan Anda, seperti tugas, dokumen, dan komunikasi tim.

Alternatif Fyntrix AI mana yang paling cocok untuk tim, bukan hanya individu?

ClickUp adalah salah satu pilihan terbaik untuk tim karena tidak hanya sekadar membantu mengelola kotak masuk. ClickUp mengintegrasikan email, tugas, dokumen, obrolan, dan alur kerja berbasis AI dalam satu ruang kerja, sehingga tim dapat mengelola permintaan dan pelaksanaannya secara bersama-sama, bukan dengan menggunakan berbagai alat yang terpisah-pisah.

Apakah ada alternatif Fyntrix AI yang kompatibel dengan Gmail atau Outlook?

Ya. Alat seperti Shortwave dirancang khusus untuk pengguna Gmail, sementara Superhuman, Missive, Spike, SaneBox, dan Clean Email mendukung Gmail dan Outlook. Pilihan yang tepat bergantung pada apakah Anda menginginkan pengalaman kotak masuk yang lebih cepat atau sistem yang lebih luas untuk mengelola pekerjaan terkait email.

Apakah alternatif Fyntrix AI dapat membantu mengurangi beban email yang berlebihan, bukan hanya mengaturnya?

Ya, tetapi hanya beberapa alat yang melakukannya. Alat yang berfokus pada kotak masuk seperti SaneBox dan Clean Email membantu mengatur dan menyaring pesan masuk. Platform seperti ClickUp membantu mengurangi beban email secara lebih mendasar dengan memindahkan tugas, pembaruan, dan komunikasi tim ke ruang kerja bersama, sehingga lebih sedikit hal yang perlu dilakukan melalui email.

Apa perbedaan antara asisten email AI dan ruang kerja terintegrasi seperti ClickUp?

Asisten email AI membantu Anda menulis, merangkum, dan mengatur pesan di dalam kotak masuk Anda. Ruang kerja terintegrasi seperti ClickUp menangani alur kerja yang lebih besar dengan menghubungkan tugas, dokumen, obrolan, otomatisasi, dan AI dalam satu tempat. Artinya, tim Anda dapat mengubah permintaan menjadi tindakan tanpa harus membangun kembali konteks secara manual di berbagai alat.