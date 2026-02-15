10 Alternatif Terbaik Fyxer AI untuk 2026

Sebagian besar tim tidak menyadari bahwa asisten email mereka sebenarnya memperburuk alur kerja—dengan menahan pesan di satu aplikasi sementara tugas, dokumen, dan konteks proyek berada di tempat lain. Penelitian Microsoft menunjukkan bahwa karyawan berpindah antar aplikasi hampir 1.200 kali per hari, membuang lima minggu kerja penuh per tahun hanya untuk menyesuaikan diri kembali.

Panduan ini akan membimbing Anda melalui 10 alternatif Fyxer AI, mulai dari alat email saja seperti Shortwave dan Superhuman hingga ruang kerja terpadu seperti ClickUp yang menghubungkan kotak masuk Anda langsung ke pekerjaan yang dapat ditindaklanjuti.

Mengapa Mencari Alternatif Fyxer AI?

Menggunakan asisten email mandiri mungkin terasa produktif pada awalnya, tetapi seringkali menimbulkan masalah baru: alur kerja yang terfragmentasi. Email Anda berada di satu alat, tugas-tugas di alat lain, dan catatan rapat berada di tempat yang sama sekali berbeda. Anda terus-menerus berpindah antar aplikasi hanya untuk mengikuti satu percakapan, yang menyebabkan penyebaran konteks —masalah di mana tim membuang waktu berjam-jam mencari informasi, berpindah antar aplikasi, dan mencari berkas di berbagai platform—membuat detail penting mudah terlewatkan. Penelitian Gartner menemukan 47% pekerja digital kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif.

Ketidakcocokan ini adalah alasan mengapa banyak tim mulai mencari alternatif Fyxer AI. Masalah inti biasanya bermuara pada beberapa frustrasi utama:

Batasan personalisasi: Balasan yang disusun oleh AI dapat terasa generik dan tidak menangkap nuansa gaya komunikasi unik Anda, memaksa Anda untuk menghabiskan waktu ekstra untuk mengeditnya.

Masalah keandalan: Anda mungkin menemukan bahwa kategorisasi email dan kualitas draf tidak konsisten, sehingga sulit untuk sepenuhnya mempercayai AI tersebut.

Kekurangan konteks kerja: Asisten email yang hanya melihat kotak masuk Anda tidak dapat memahami bagaimana pesan terkait dengan proyek, tugas, atau tujuan tim tertentu. Anda masih harus menghubungkan titik-titik secara manual.

Kesenjangan integrasi: Jika pekerjaan tim Anda tidak terbatas pada Gmail atau Outlook saja, asisten email khusus tidak akan cocok dengan infrastruktur teknologi Anda yang lebih besar.

Solusi terbaik tidak selalu berupa alat email saja. Banyak tim menemukan nilai lebih dalam ruang kerja terintegrasi yang menggabungkan email, tugas, dokumen, dan AI. Hal ini memungkinkan konteks mengalir secara alami dari kotak masuk langsung ke pekerjaan yang dapat ditindaklanjuti.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di chat, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk menangkap dan melacak keputusan, wawasan bisnis kritis hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari chat, komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik!

Sebelum menjelajahi alternatif spesifik, penting untuk memahami lanskap yang lebih luas dari aplikasi AI dalam produktivitas dan manajemen alur kerja. Video ini memberikan gambaran umum tentang berbagai kasus penggunaan AI yang dapat membantu Anda mengevaluasi fitur mana yang paling penting untuk kebutuhan spesifik tim Anda.

Alternatif Fyxer AI Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Tim yang menginginkan manajemen pekerjaan bertenaga AI yang menghubungkan email dengan tindakan. ClickUp Brain, Ringkasan AI, Email di dalam tugas, Otomatisasi, Dokumen, Dashboard Gratis Selamanya, paket berbayar tersedia untuk tim; penyesuaian khusus untuk perusahaan. Shortwave Pengguna Gmail yang ingin memiliki kotak masuk yang didukung AI secara native. Pengelompokan AI, ringkasan percakapan, pencarian dengan bahasa alami Tingkat gratis; Pro ~$8,50/pengguna/bulan, Bisnis ~$18/pengguna/bulan, Premier kustom Superhuman Eksekutif dan pengguna email dengan volume tinggi yang mengutamakan kecepatan Split Inbox, AI Instant Reply, alur kerja berbasis keyboard Starter $30/pengguna/bulan, Business $40/pengguna/bulan, Enterprise (sesuai permintaan) Missive Tim yang membutuhkan kolaborasi kotak masuk bersama dengan obrolan bawaan. Tugas email, obrolan internal, dan penulisan kolaboratif. Starter $14/pengguna/bulan, Productive $18/pengguna/bulan, Business $26/pengguna/bulan, Enterprise (sesuai permintaan) Microsoft Copilot Organisasi yang menggunakan Microsoft 365 untuk email, dokumen, dan rapat. Ringkasan Outlook, bantuan draf, kecerdasan lintas aplikasi $30/pengguna/bulan add-on Gemini (Google Workspace) Pengguna Google Workspace yang ingin fitur AI bawaan di Gmail dan Docs Bantuan penulisan draf, ringkasan percakapan email, konteks menyeluruh di seluruh ruang kerja. Gemini Business $20/pengguna/bulan, Enterprise $30/pengguna/bulan Hiver Tim yang mengelola kotak masuk Gmail bersama untuk dukungan atau operasional Tugas, deteksi tabrakan, SLAs, analitik Lite $19/pengguna/bulan, Pro $49/pengguna/bulan, Elite $79/pengguna/bulan Gmelius Tim yang menginginkan alur kerja email bergaya Kanban di Gmail Papan Kanban, urutan, otomatisasi alur kerja Meli $19/pengguna/bulan, Growth $25/pengguna/bulan, Pro $40/pengguna/bulan, Enterprise (sesuai permintaan) Spike Pengguna yang lebih menyukai antarmuka email percakapan Tampilan percakapan, Kotak Masuk Prioritas, catatan bawaan, dan video. Tingkat gratis; Tim ~$7,99/pengguna/bulan, Bisnis ~$12,99/pengguna/bulan, Perusahaan kustom SaneBox Individu yang ingin menggunakan penyaringan email AI tanpa perlu mengganti klien email. Filtrasi cerdas, SaneBlackHole, ringkasan harian Snack ~$7/bulan, Lunch ~$12/bulan, Dinner ~$36/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif Fyxer AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Tidak semua alat email AI dirancang untuk eksekusi nyata. Banyak yang membantu Anda menyusun atau mengatur pesan, tetapi saat pekerjaan membutuhkan tanggung jawab, tindak lanjut, dan transparansi, celah mulai terlihat. Alat-alat di bawah ini melampaui bantuan kotak masuk untuk mendukung cara kerja sebenarnya bergerak di antara tim.

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang menginginkan manajemen pekerjaan bertenaga AI yang menghubungkan email ke tindakan)

Otomatiskan pembuatan tugas dari obrolan, dokumen, dan lainnya melalui ClickUp AI

Sebagian besar asisten email dioptimalkan untuk satu hal: menyelesaikan kotak masuk lebih cepat. Namun, kebocoran produktivitas yang lebih besar biasanya terjadi setelah email dibaca, ketika tindak lanjut berada di alat yang berbeda, keputusan dicatat dalam dokumen yang tidak terhubung, dan pekerjaan dilacak di papan proyek yang tidak memiliki hubungan dengan percakapan asli.

ClickUp mengatasi hal itu dengan memperlakukan email sebagai titik awal eksekusi, bukan akhir dari komunikasi.

Di Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp, kotak masuk Anda tidak berada "di samping" pekerjaan Anda. Kotak masuk terhubung langsung ke tugas, dokumen, garis waktu, dan pelaporan, sehingga konteks yang penting tetap terhubung dengan hasil kerja. Artinya, lebih sedikit transfer salin-tempel, lebih sedikit item tindakan yang terlupakan, dan lebih sedikit momen "tunggu, di mana kita memutuskan itu?".

Cari melalui tugas, dokumen, dan obrolan Anda di ClickUp dan ajukan pertanyaan dalam bahasa alami dengan ClickUp Brain.

Alih-alih menggunakan AI untuk menghasilkan balasan generik secara terpisah, ClickUp Brain dapat membantu Anda beralih dari percakapan ke tindakan dengan pemahaman proyek. Anda dapat merangkum rantai email panjang menjadi keputusan kunci, mengekstrak langkah selanjutnya, membuat tugas dengan pemilik dan batas waktu, serta menyusun balasan yang mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi dalam proyek, bukan hanya apa yang tertulis dalam pesan terakhir.

Ambil keputusan kampanye yang lebih cerdas dan kontekstual dengan ClickUp Brain

Dan karena rapat menghasilkan sebanyak tindak lanjut seperti email, ClickUp AI Notetaker dapat secara otomatis bergabung dalam panggilan, merekam transkrip, dan menghasilkan ringkasan serta tindakan yang langsung terintegrasi dengan pekerjaan, sehingga hal-hal penting Anda tidak terjebak di aplikasi lain.

Dapatkan catatan dan ringkasan otomatis dengan ClickUp AI Notetaker

Fitur terbaik ClickUp

Kirim dan terima email langsung di dalam tugas sehingga percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan yang merujuknya, dengan balasan otomatis tercatat dalam thread tugas.

Ubah email menjadi tugas atau komentar yang dapat ditindaklanjuti dengan meneruskannya, sehingga tindak lanjut menjadi pekerjaan yang dapat dilacak dan ditugaskan dalam hitungan detik.

Ringkas percakapan email, ekstrak tindakan yang perlu dilakukan, dan buat balasan menggunakan AI yang berfungsi di seluruh konteks ruang kerja Anda, bukan hanya di kotak masuk.

Rekam pertemuan secara otomatis dan generate transkrip yang dapat dicari, ringkasan cerdas, dan tindakan yang langsung terhubung kembali ke tugas dan proyek.

Cari riwayat email Gmail terbaru Anda langsung dari ClickUp sehingga Anda dapat menemukan konteks penting tanpa perlu berpindah-pindah antar alat.

Memicu alur kerja dari pekerjaan yang didorong oleh email, seperti penugasan tugas otomatis, pembaruan status, atau pengalihan permintaan begitu pesan tiba.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Keuntungan:

Kontekstual terpadu: Semua hal berada dalam satu ruang kerja, artinya saran AI didasarkan pada riwayat kerja Anda secara keseluruhan, bukan hanya kotak masuk Anda.

AI yang sadar konteks: ClickUp Brain menghubungkan percakapan dengan proyek, menampilkan tugas terkait, dan menyusun respons dengan konteks proyek yang sebenarnya.

Fleksibilitas alur kerja: ClickUp menyesuaikan diri dengan proses tim Anda, baik Anda mengelola komunikasi klien, proyek internal, atau ClickUp menyesuaikan diri dengan proses tim Anda, baik Anda mengelola komunikasi klien, proyek internal, atau inisiatif lintas fungsi.

Kekurangan:

Kedalaman fitur dapat menimbulkan kurva pembelajaran bagi pengguna baru.

Pengalaman aplikasi seluler memiliki beberapa perbedaan dari versi desktop.

Fitur lanjutan mungkin memerlukan waktu awal untuk dikonfigurasi sesuai dengan alur kerja spesifik Anda.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

📮 ClickUp Insight: Meskipun 34% pengguna menggunakan sistem AI dengan penuh keyakinan, kelompok yang sedikit lebih besar (38%) tetap mengadopsi pendekatan "percaya tapi verifikasi". Alat mandiri yang tidak familiar dengan konteks kerja Anda seringkali memiliki risiko lebih tinggi untuk menghasilkan respons yang tidak akurat atau tidak memuaskan. Itulah mengapa kami mengembangkan ClickUp Brain, AI yang menghubungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan kolaborasi di seluruh ruang kerja Anda serta alat pihak ketiga yang terintegrasi. Dapatkan respons kontekstual tanpa biaya tambahan dan rasakan peningkatan efisiensi kerja hingga 2–3 kali lipat, seperti yang dialami oleh klien kami di Seequent.

2. Shortwave (terbaik untuk pengguna Gmail yang ingin mengelola kotak masuk secara native dengan AI)

melalui Shortwave

Jika frustrasi utama Anda adalah kotak masuk Gmail yang berantakan, Shortwave mungkin menjadi solusinya. Ini adalah pengganti lengkap untuk antarmuka Gmail, dibangun dari awal dengan AI sebagai inti utamanya. Ini bukan sekadar plugin; ini adalah cara baru sepenuhnya untuk mengalami email Anda.

Fitur unggulannya adalah "bundling," yang secara otomatis mengelompokkan email terkait menjadi satu. Buletin, undangan kalender, dan notifikasi disimpan rapi dalam bundel, sehingga percakapan penting Anda tetap menjadi fokus utama. Hal ini secara drastis mengurangi kekacauan visual dan membantu Anda fokus pada hal yang penting, tujuan utama dari pengelolaan email yang efektif.

Shortwave juga dilengkapi dengan pencarian bahasa alami, memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan seperti, “Tunjukkan email dari Sarah tentang anggaran kuartal ketiga.” Bagi individu dan tim kecil yang menggunakan Gmail dan ingin memiliki kotak masuk yang lebih cerdas tanpa harus beralih ke platform kerja penuh, ini adalah solusi yang terfokus dan powerful.

Fitur terbaik Shortwave

Pengelompokan berbasis AI: Secara otomatis mengelompokkan email serupa, mengurangi kelebihan pesan di kotak masuk tanpa perlu mengatur filter yang rumit.

Ringkasan percakapan: Menyediakan ringkasan yang dihasilkan oleh AI dari rantai email yang panjang sehingga Anda dapat mengikuti perkembangan dengan cepat.

Pencarian bahasa alami: Memungkinkan Anda menemukan email dengan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris biasa daripada menebak kata kunci.

Kelebihan dan kekurangan Shortwave

Keuntungan:

Terintegrasi secara mendalam dengan Gmail untuk alur kerja yang lancar.

Pengelompokan cerdas dan ringkasan membantu Anda memproses email lebih cepat.

Dirancang untuk kecepatan dengan antarmuka yang ramah keyboard.

Kekurangan:

Hanya kompatibel dengan Gmail, tidak dengan Outlook atau penyedia lain.

Fitur kolaborasi tim terbatas

Fungsi AI penuh memerlukan langganan berbayar.

Harga Shortwave

Rencana GratisPro: $8,50/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Bisnis: $18/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Premier: Sesuai permintaan

Ulasan dan penilaian Shortwave

G2: 4.4/5 (60+ ulasan)Capterra: Tidak terdaftar

3. Superhuman (terbaik untuk eksekutif dan pengguna email dengan volume tinggi yang mengutamakan kecepatan)

melalui Superhuman

Superhuman dirancang untuk satu hal: kecepatan. Ini adalah klien email premium dengan desain yang mengutamakan keyboard, memungkinkan Anda menavigasi kotak masuk dengan cepat tanpa perlu menyentuh mouse. Jika Anda seorang eksekutif atau pendiri yang menerima ratusan email setiap hari, penghematan waktu yang dihasilkan bisa sangat signifikan.

Fitur Split Inbox-nya secara otomatis mengelompokkan email Anda ke dalam aliran yang dapat disesuaikan, seperti VIP, pesan tim, atau buletin. Ini memungkinkan Anda memproses setiap kategori dengan tingkat perhatian yang tepat. Fitur AI Instant Reply juga menyarankan respons lengkap yang dapat Anda kirim dengan satu ketukan tombol.

Superhuman kompatibel dengan Gmail dan Outlook, menjadikannya lebih fleksibel daripada beberapa alternatif lainnya. Ini merupakan investasi, tetapi bagi mereka yang waktu adalah aset paling berharga, peningkatan produktivitas dapat membenarkan biayanya.

Fitur terbaik Superhuman

Split Inbox: Membagi kotak masuk Anda menjadi aliran sehingga Anda dapat fokus pada hal yang penting tanpa gangguan.

AI Balasan Instan: Menyarankan balasan email lengkap yang belajar gaya penulisan Anda seiring waktu.

Desain berorientasi keyboard: Hampir setiap tindakan memiliki pintasan keyboard, mengoptimalkan antarmuka untuk kecepatan maksimal.

Kelebihan dan kekurangan Superhuman

Keuntungan:

Pengguna melaporkan peningkatan signifikan dalam waktu pemrosesan email.

Mendukung akun Gmail dan Outlook.

Termasuk fitur seperti pelacakan status pembacaan dan pengingat tindak lanjut.

Kekurangan:

Membutuhkan sesi onboarding satu-satu untuk memulai.

Tidak ada tingkatan gratis yang tersedia untuk evaluasi.

Fitur kolaborasi terbatas, karena dirancang untuk penggunaan individu.

Harga Superhuman

Starter: $30/pengguna/bulanBisnis: $40/pengguna/bulanEnterprise: Sesuai permintaan

Ulasan dan penilaian Superhuman

G2: 4,7/5 (lebih dari 14.000 ulasan)Capterra: 4,9/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

4. Missive (Terbaik untuk tim yang membutuhkan kolaborasi kotak masuk bersama dengan obrolan bawaan)

melalui Missive

Missive dirancang untuk tim yang berkolaborasi dalam komunikasi pelanggan. Ia menggabungkan email, obrolan, dan manajemen tugas dasar ke dalam antarmuka tunggal, sehingga Anda dapat mendiskusikan dan menugaskan email tanpa pernah meninggalkan thread.

Alih-alih meneruskan email atau menandai rekan tim, Anda dapat menggunakan komentar internal yang tidak terlihat oleh pelanggan. Ini menghilangkan masalah klasik "apakah ada yang membalas ini?" yang sering dialami oleh tim yang menggunakan email tradisional untuk kotak masuk bersama seperti support@ atau sales@.

Missive juga memungkinkan kolaborasi dalam penulisan email, di mana beberapa orang dapat bekerja pada respons email yang sama secara bersamaan. Bagi tim yang mengelola alur kerja komunikasi bersama, Missive secara efektif menjembatani kesenjangan antara email dan kolaborasi tim.

Fitur terbaik Missive

Kotak masuk bersama dengan tugas: Berikan tugas email kepada anggota tim seperti tugas dan lacak statusnya.

Obrolan internal bersamaan dengan email: Diskusikan email dengan rekan tim dalam obrolan samping yang tetap terhubung dengan thread.

Penulisan kolaboratif: Bekerja sama dalam merespons email secara real-time.

Kelebihan dan kekurangan Missive

Keuntungan:

Menjaga percakapan tetap tercatat dan kotak masuk lebih rapi dengan menghilangkan pengiriman email internal.

Menggabungkan email dan obrolan tim menjadi satu alat.

Memberikan organisasi gaya helpdesk ke kotak masuk bersama apa pun.

Kekurangan:

Menyediakan kurva pembelajaran bagi tim yang terbiasa dengan email tradisional.

Aplikasi seluler memiliki fungsi yang lebih terbatas dibandingkan dengan versi desktop.

Beberapa integrasi hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas.

Harga Missive

Starter: $14/pengguna/bulanProductive: $18/pengguna/bulanBusiness: $26/pengguna/bulanEnterprise: Sesuai permintaan

Ulasan dan penilaian Missive

G2: 4.7/5 (200+ ulasan)Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

5. Microsoft Copilot (terbaik untuk organisasi yang terintegrasi dengan Microsoft 365)

melalui Microsoft Copilot

Bagi organisasi yang sudah menggunakan ekosistem Microsoft, Copilot menawarkan bantuan AI tanpa perlu menambahkan vendor lain. AI ini terintegrasi langsung ke dalam alat yang sudah Anda gunakan, seperti Outlook, Teams, dan Word.

Di Outlook, Copilot dapat merangkum thread email yang panjang, menyusun balasan, dan membantu Anda mempersiapkan pertemuan dengan mengimpor dokumen yang relevan. Kekuatan utamanya adalah kecerdasan lintas aplikasi. Ia dapat merujuk kalender Anda, mengimpor data dari lembar Excel, atau memasukkan konten dari dokumen Word saat membantu Anda menulis email.

Integrasi mendalam ini menjadikan Copilot pilihan yang kuat untuk tim perusahaan di mana Microsoft 365 menjadi standar. Namun, hal ini memerlukan langganan Microsoft 365 dan lisensi Copilot tambahan.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Ringkasan email Outlook: Menyediakan ringkasan yang dihasilkan oleh AI untuk thread panjang, menyoroti poin-poin penting dan tindakan yang perlu dilakukan.

Bantuan penulisan draf dengan konteks: Buat draf respons email yang didasarkan pada kalender Anda, dokumen terbaru, dan percakapan sebelumnya.

Kecerdasan lintas aplikasi: Mengambil informasi relevan dari Teams, SharePoint, dan Excel saat menyusun email.

Kelebihan dan kekurangan Microsoft Copilot

Keuntungan:

Integrasi asli berarti tidak perlu menginstal atau mempelajari aplikasi baru.

Menyediakan keamanan dan kepatuhan tingkat perusahaan dalam ekosistem Microsoft.

Menyediakan kemampuan AI yang luas di luar sekadar pengelolaan email.

Kekurangan:

Membutuhkan langganan Microsoft 365 ditambah lisensi Copilot tambahan.

Kemampuan AI terbatas pada ekosistem Microsoft.

Ketersediaan fitur dapat bervariasi tergantung pada paket Microsoft 365 yang digunakan.

Harga Microsoft Copilot

Copilot untuk Microsoft 365: $30 per pengguna per bulan (add-on)

Ulasan dan penilaian Microsoft Copilot

G2: 4.3/5 (100+ ulasan)Capterra: Tidak terdaftar

6. Gemini (terbaik untuk pengguna Google Workspace yang menginginkan bantuan AI bawaan)

melalui Gemini

Mirip dengan Microsoft Copilot, Google Gemini AI terintegrasi langsung ke Gmail dan ekosistem Google Workspace yang lebih luas. Bagi tim yang menggunakan ekosistem Google, alat ini menyediakan bantuan email tanpa perlu meninggalkan alat yang Anda gunakan setiap hari.

Di Gmail, Gemini dapat membantu Anda menyusun email, merangkum percakapan, dan menyarankan tanggapan. Integrasi ini juga berlaku untuk aplikasi Google lainnya, seperti Google Meet untuk ringkasan rapat dan Google Docs untuk penulisan kolaboratif. Hal ini menciptakan pengalaman AI yang terintegrasi di seluruh alat Google Anda.

AI ini memahami file Google Drive Anda, acara kalender, dan riwayat komunikasi, sehingga saran yang diberikan lebih relevan secara kontekstual daripada yang dapat ditawarkan oleh alat mandiri.

Fitur terbaik Gemini

Bantuan draf Gmail: Menyarankan penyelesaian saat Anda mengetik atau menghasilkan draf lengkap berdasarkan prompt sederhana.

Ringkasan percakapan: Merangkum percakapan email yang panjang menjadi poin-poin kunci untuk membantu Anda cepat memahami isi percakapan.

Intelegensi lintas ruang kerja: Mengacu pada dokumen Google Drive dan acara kalender Anda saat membantu Anda menyusun pesan.

Kelebihan dan kekurangan Gemini

Keuntungan:

Tampil langsung di aplikasi Google yang sudah Anda gunakan, tanpa perlu instalasi tambahan.

Sering kali termasuk dalam paket Google Workspace, tergantung pada tingkatan langganan Anda.

Menyediakan pengalaman AI yang konsisten di seluruh email, dokumen, dan rapat.

Kekurangan:

Terbatas pada ekosistem Google Workspace

Kemampuan AI bervariasi secara signifikan tergantung pada paket yang Anda pilih.

Beberapa fitur masih dalam tahap peluncuran dan mungkin belum tersedia untuk semua pengguna.

Harga Gemini (Google Workspace)

Gemini Business: $20/pengguna/bulan (add-on)Gemini Enterprise: $30/pengguna/bulan (add-on)

Ulasan dan penilaian Gemini

G2: Tidak terdaftar sebagai produk mandiri "Gemini for Workspace"Capterra: Tidak terdaftar

7. Hiver (terbaik untuk tim dukungan yang mengelola kotak masuk Gmail bersama)

melalui Hiver

Hiver mengubah kotak masuk Gmail Anda menjadi pusat bantuan tanpa memaksa tim Anda untuk belajar antarmuka baru. Dirancang untuk tim yang mengelola kotak masuk bersama seperti support@ atau sales@ yang perlu mengelola, melacak, dan berkolaborasi pada email.

Hiver menambahkan fitur seperti penugasan email, pelacakan status, dan deteksi tabrakan langsung ke Gmail. Deteksi tabrakan sangat berguna, karena memberi tahu Anda jika rekan tim sudah membalas email tersebut, sehingga mencegah tanggapan ganda.

Bagi tim dukungan dan operasional yang menginginkan struktur yang lebih terorganisir tanpa kerumitan sistem tiket penuh, Hiver adalah pilihan yang praktis.

Fitur terbaik Hiver

Penugasan dan status email: Tetapkan email kepada anggota tim dan lacak statusnya (terbuka, tertunda, tertutup) di dalam Gmail.

Deteksi tabrakan: Memberi peringatan saat rekan tim sedang melihat atau membalas email yang sama.

Pelacakan SLA dan analitik: Tetapkan target waktu respons dan pantau kinerja tim Anda.

Kelebihan dan kekurangan Hiver

Keuntungan:

Beroperasi di dalam Gmail, yang mengurangi kurva pembelajaran bagi tim Anda.

Menyediakan fitur helpdesk tanpa kerumitan sistem tiket lengkap.

Mudah dan cepat untuk dipasang

Kekurangan:

Hanya berfungsi dengan Gmail

Kurang cocok untuk alur kerja dukungan yang kompleks yang memerlukan pengalihan lanjutan.

Beberapa fitur lanjutan hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas.

Harga Hiver

Lite: $19 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)Pro: $49 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)Elite: $79 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Hiver

G2: 4.6/5 (900+ ulasan)Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

8. Gmelius (terbaik untuk tim yang menginginkan pengelolaan email bergaya Kanban di Gmail)

melalui Gmelius

Gmelius membawa konsep manajemen proyek langsung ke kotak masuk Gmail Anda. Anda dapat memvisualisasikan email di papan Kanban, membuat urutan outreach otomatis, dan membangun alur kerja untuk menangani tugas-tugas berulang.

Tampilan Kanban adalah fitur unggulan, sebuah bentuk visualisasi alur kerja yang mengubah email Anda menjadi kartu yang dapat Anda seret antar kolom. Ini sangat cocok untuk alur penjualan atau antrean dukungan, di mana setiap email mewakili tahap dalam proses.

Bagi tim yang berpikir secara visual dan ingin menerapkan prinsip manajemen proyek ke kotak masuk mereka, Gmelius menawarkan pendekatan unik dan kuat.

Fitur terbaik Gmelius

Papan Kanban untuk email: Visualisasikan dan kelola alur kerja email Anda dengan menyeret kartu email antara kolom yang dapat disesuaikan.

Urutan email: Buat urutan tindak lanjut otomatis untuk kampanye pemasaran.

Otomatisasi alur kerja: Buat aturan untuk secara otomatis mengategorikan, memberi label, atau memindahkan email berdasarkan kriteria yang Anda tentukan.

Kelebihan dan kekurangan Gmelius

Keuntungan:

Papan Kanban visual memudahkan Anda melihat status alur kerja Anda dengan sekilas.

Menggabungkan pengelolaan kotak masuk dan upaya pemasaran menjadi satu alat.

Berfungsi secara native di dalam antarmuka Gmail.

Kekurangan:

Hanya mendukung Gmail

Pendekatan Kanban mungkin terasa asing bagi sebagian pengguna.

Fitur otomatisasi lanjutan terbatas pada paket tingkat bawah.

Harga Gmelius

Meli: $19 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)Growth: $25 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)Pro: $40 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Sesuai permintaan

Ulasan dan penilaian Gmelius

G2: 4.4/5 (700+ ulasan)Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

9. Spike (terbaik untuk pengguna yang lebih menyukai email percakapan daripada thread tradisional)

melalui Spike

Spike merancang ulang email sebagai percakapan obrolan. Pesan Anda ditampilkan dalam format percakapan, yang dapat membuat komunikasi terasa lebih langsung dan kurang formal.

Priority Inbox-nya menggunakan AI untuk menampilkan pesan penting sambil menyaring pesan yang tidak relevan seperti buletin dan notifikasi. Spike juga dilengkapi dengan fitur bawaan seperti catatan kolaboratif dan panggilan video, sehingga mengurangi kebutuhan akan alat terpisah.

Spike kompatibel dengan berbagai penyedia email, menjadikannya lebih fleksibel daripada alternatif yang hanya mendukung Gmail. Bagi yang merasa antarmuka email tradisional terlalu rumit, Spike menawarkan pengalaman yang benar-benar berbeda.

Fitur terbaik Spike

Tampilan email percakapan: Menampilkan pesan seperti gelembung obrolan untuk komunikasi yang lebih mudah dan cepat.

Priority Inbox: Menggunakan AI untuk secara otomatis mengidentifikasi dan menampilkan pesan-pesan terpenting Anda.

Alat kolaborasi bawaan: Termasuk catatan, tugas, dan panggilan video di dalam aplikasi.

Keuntungan dan kerugian Spike

Keuntungan:

Antarmuka yang mirip obrolan dapat mengurangi kecemasan email dan meningkatkan kecepatan respons.

Mendukung berbagai akun email, tidak hanya Gmail.

Menggabungkan komunikasi dan kolaborasi dasar menjadi satu alat.

Kekurangan:

Tampilan percakapan dapat membingungkan bagi pengguna yang terbiasa dengan email tradisional.

Kurang cocok untuk korespondensi bisnis formal.

Beberapa fitur bekerja lebih baik di aplikasi seluler daripada di desktop.

Harga yang melonjak

Rencana GratisTim: $7,99/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Bisnis: $12,99/pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)Enterprise: Sesuai permintaan

Tingkatkan peringkat dan ulasan.

G2: 4.6/5 (70+ ulasan)Capterra: 4.4/5 (70+ ulasan)

10. Sanebox (terbaik untuk individu yang ingin filter email AI tanpa mengganti klien)

melalui Sanebox

Sanebox bekerja secara diam-diam di latar belakang bersama klien email Anda yang sudah ada untuk menyaring dan mengatur pesan Anda. Ia menganalisis perilaku email Anda untuk memahami apa yang penting bagi Anda dan secara otomatis memindahkan pesan yang kurang penting ke folder terpisah.

Fitur terpopulernya adalah SaneBlackHole, yang memungkinkan Anda memblokir pengirim dengan satu klik. Cukup seret email ke folder BlackHole, dan Anda tidak akan pernah melihat pesan dari pengirim tersebut lagi.

Bagi individu yang ingin mengelola email dengan bantuan AI tanpa harus beralih ke klien email baru, Sanebox adalah solusi ringan dan efektif.

Fitur terbaik Sanebox

Penyaringan email AI: Mempelajari kebiasaan email Anda untuk secara otomatis menyortir pesan yang kurang penting ke folder terpisah.

SaneBlackHole: Fitur unsubscribe dengan satu klik yang benar-benar berfungsi.

Ringkasan harian: Menggabungkan email-email yang kurang penting menjadi ringkasan harian tunggal.

Kelebihan dan kekurangan Sanebox

Keuntungan:

Kompatibel dengan semua klien email, termasuk Gmail, Outlook, dan Apple Mail.

Beroperasi secara otomatis di latar belakang dengan interaksi harian minimal.

Secara efektif mengurangi kekacauan dan kebisingan di kotak masuk.

Kekurangan:

Hanya menyediakan fitur penyaringan dan tidak membantu dalam menyusun atau merangkum email.

Membutuhkan pemberian akses layanan pihak ketiga ke email Anda.

AI kadang-kadang dapat salah menyimpan email penting.

Harga SaneBox

Snack: ~$7/bulanLunch: ~$12/bulanDinner: ~$36/bulan

Ulasan dan penilaian SaneBox

G2: 4.6/5 (150+ ulasan)Capterra: 4.8/5 (500+ ulasan)

Pilih Alur Kerja yang Tepat, Bukan Hanya Alat yang Tepat

Alternatif Fyxer AI terbaik untuk Anda tergantung pada masalah yang ingin Anda selesaikan. Jika Anda hanya ingin kotak masuk yang lebih cepat atau lebih rapi, klien email khusus seperti Shortwave atau Superhuman mungkin sudah cukup. Jika tim Anda sudah terintegrasi dalam ekosistem Microsoft atau Google, Copilot atau Gemini adalah pilihan yang logis.

Namun, peningkatan produktivitas terbesar tidak hanya berasal dari mengelola email lebih cepat. Peningkatan tersebut berasal dari menghilangkan ketidakcocokan antara email Anda dan pekerjaan sebenarnya. Ketika komunikasi, tugas, dokumen, dan proyek Anda semua berada di satu tempat, AI Anda menjadi benar-benar cerdas—manfaat utama dari AI kontekstual.

Tujuannya bukan hanya kotak masuk yang kosong. Tujuannya adalah memastikan setiap email penting mengarah ke tindakan yang tepat, dilacak di tempat yang tepat, dengan semua konteks yang tepat—inti dari otomatisasi alur kerja. Untuk membangun alur kerja yang benar-benar terhubung, mulailah secara gratis dengan ClickUp. ✨

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Fyxer AI adalah asisten email berbasis AI untuk Gmail dan Outlook yang membantu mengelola kotak masuk Anda. Ia menggunakan AI untuk menangani penyortiran email, membuat balasan otomatis, dan mencatat catatan rapat.

Fyxer AI adalah asisten email khusus, sedangkan Microsoft Copilot adalah lapisan AI yang mencakup seluruh suite Microsoft 365. Copilot menawarkan konteks yang lebih luas dengan menghubungkan email ke kalender, dokumen, dan Teams Anda.

Ya, ruang kerja terintegrasi seperti ClickUp menggantikan asisten mandiri dengan mengelola email dalam konteks pekerjaan Anda. ClickUp Task Management dan ClickUp Brain menyediakan bantuan AI yang didasarkan pada riwayat proyek Anda secara keseluruhan.

Batasan umum meliputi balasan yang disusun oleh AI secara generik, pengelompokan email yang tidak konsisten, dan kurangnya integrasi dengan konteks kerja Anda secara keseluruhan. Ini berarti Anda masih harus secara manual menghubungkan email dengan proyek dan tugas Anda.